ТОП-12 Лучшие тюбинги 2024 года

Тюбинг, ватрушка, бублик – все это название надувных саней, которые так популярны в зимнее время. Они используются для катания по ледяным и снежным горкам. Также на этих изделиях можно кататься на воде, привязав их к гидроциклу или катеру.

Внутри тюбинга находится камера, которая по своему строению напоминает камеру от автомобильных шин. Сверху изделие покрывается специальным чехлом, который обычно изготавливают из армированного ПВХ. Ткань имеет высокую плотность и гладкость, она прекрасно скользит.

Более дешевый вариант – чехлы из полиэстера или брезента. На изделии также имеются ручки и ремни. Тюбинг – прекрасная альтернатива классическим саням. Он имеет множество преимуществ: небольшой вес, безопасность при спуске, удобство и мягкость при катании, красочный внешний вид, удобство хранения. После использования тюбинг можно сдуть, он не займет много места в доме.

Зимой довольно много развлечений: катание на коньках, лыжах и, конечно же, катание на тюбингах с горы. Чтобы зимние развлечения были веселыми и безопасными, необходимо правильно выбрать тюбинг.

1 Saimaa 100 см Высокая прочность и удобство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр: 100 см

Максимальная нагрузка: 150 кг Плюсы Красивый

Хорошо скользит

Высокое качество

Крепкий Минусы Чехол без молнии

Тюбинг с ярким дизайном, который отлично подойдет для отдыха на свежем воздухе. Его диаметр составляет 100 см. Ватрушка выполнена из материалов хорошего качества, она обладает высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Чехол из плотной ткани и имеет гладкое усиленное дно из армированного ПВХ, благодаря которому ватрушка прекрасно скользит. В комплекте есть камера диаметром 100-110 см. Чтобы начать пользоваться инвентарем, накачайте камеру до нужных размеров.

На тюбике есть прочный буксировочный ремень длиной 1 м, а также две мягкие ручки. Модель выдерживает максимальную нагрузку 150 кг. Вы можете выбрать любой дизайн этой ватрушки.

2 GAOKSA Прочная камера российского производства

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр: 120 см

Вес: 2.4 кг

Максимальная нагрузка: 180 кг Плюсы Высокое качество

Усиленное дно

Камера без запаха

Красивый дизайн

Крепкие швы

Большой размер Минусы Слабый трос для буксировки

Мягкая и очень удобная ватрушка от надежного бренда. Верхняя часть чехла из водоотталкивающего материала оксфорд износостойкая и прочная, рассчитана на использование в течение нескольких сезонов. Тюбинг двусторонний. Его нижняя часть из усиленного материала ПВХ.

Камера отечественного производства отличается от китайских камер высокой надежностью. Вы можете не бояться раскачать ее до нужного размера, она не лопнет. Камера прошла испытания при низких температурах и максимальной нагрузке. Визуально она выглядит маленькой, но после накачивания заполняет все пространство чехла. Ее диаметр120 см.

Двойная прошивка нитками обеспечивает высокую прочность тюбинга и позволяет безопасно кататься с горок. Для дополнительного комфорта есть четыре толстые ручки, за которые удобно держаться даже ребенку. На тюбинге есть буксировочный трос, за него вы сможете тащить инвентарь в гору.

Модель подходит для эксплуатации при температуре до -50 градусов. Тюбинг выдерживает нагрузку до 180 кг.

3 Saimaa 90 см Высокое качество и красивый дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр: 90 см

Максимальная нагрузка: 120 кг Плюсы Надежный чехол

Удобный

Не спускает воздух

Хорошо скользит Минусы Нет замка на чехле

Ватрушка с уникальным дизайном, которая поможет вам комфортно провести время на свежем воздухе. Она сделана из материалов высокого качества, является прочной и долговечной. Чехол из плотной ткани имеет гладкое покрытие. Дно усиленное, из армированного ПВХ. В комплекте есть камера диаметром 90-100 см. Также на тюнинге есть буксировочный ремень и две удобные ручки. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг.

4 Saimaa Комфорт Высокая надежность и безопасность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: буксировочный трос, для взрослых

Материал корпуса: ПВХ Плюсы Хорошо скользит

Большой диаметр

Высокое качество материалов

Крепкий Минусы Может спускать камера

Тюбинг, который поможет вам организовать комфортный отдых на свежем воздухе. Он сделан из прочного и надежного материала оксфорд повышенной износостойкости и долговечности. В комплекте есть камера R15, которая отвечает за безопасность и удобство катания. Между верхней и нижней частями тюбинга есть вставка, она придает ватрушке дополнительные объем и высоту.

Модель имеет удобные ручки, сделанные пластика и резины. Они позволяют комфортно перемещаться по горке и обеспечивают надежный хват. Есть молния для защиты от попадания снега внутрь. Метровый буксировочный трос прочный, за него легко поднимать инвентарь в гору. Модель выдерживает максимальную нагрузку 150 кг.

5 Nika NEOTUBE NT-100 Со вставками из неоновой ленты

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: буксировочный трос, для взрослых, ремни безопасности, укрепленное сиденье, детская, ручки безопасности

Материал корпуса: ПВХ, текстиль Плюсы Хорошо скользит

Плотная ткань

Высокое качество

Надежный Минусы Камера по размеру меньше чехла

Тюнинг для детей и взрослых, на котором вы сможете безопасно и комфортно кататься по любым заснеженным склонам. Специальное скользкое покрытие дна позволяет развивать высокую скорость даже на небольшом слое снега.

Модель может эксплуатироваться при температуре до -28 градусов. У нее есть вставки из неоновой ленты, которые красиво светятся в темноте. Все швы усилены капроновыми лентами. Есть прочный буксировочный ремень. В комплекте есть камера диаметром 100 см. Модель выдерживает нагрузку до 100 кг. Две удобные ручки обеспечивают безопасность и удобство катания.

6 VeloSmile Стандарт Суперпрочность и долговечность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр: 100 см

Вес: 2 кг

Максимальная нагрузка: 190 кг Плюсы Удобный

Большой размер

Стильный дизайн

Высокое качество Минусы Нет инструкции

Комфортный и надежный тюбинг, сделанный из прочного ПВХ. Верх изготовлен из прочной ткани оксфорд высокой плотности. Швы крепкие, для них использовались прочные нити. Для большей надежности они проклеены.

На ватрушке есть две ременных ручки и трос длиной 1 м. Вырез под камеру дополнен молнией, расположенной немного поодаль от центра. Это уменьшает вероятностью поломки. В комплекте предусмотрена камера отечественного производства, изготавливаемая без добавления пластика. Это обеспечивает продолжительный срок службы и высокое качество тюбинга, его симметричность при накачивании.

Модель выдерживает нагрузку до 190 кг. Дно из суперскользящего ПВХ помогает развивать высокую скорость.

7 Nika ТБ1-90/ММ Яркий дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: буксировочный трос, для взрослых, укрепленное сиденье, детская, ручки безопасности, светоотражающая ткань

Материал корпуса: ПВХ, текстиль Плюсы Хорошо скользит

Камера не сдувается

Качественный материал чехла

Яркий дизайн Минусы Небольшой диаметр

Яркий тюбинг, с которым ваши зимние прогулки превратятся в увлекательное событие. Он сделан из тентового материала ПВХ высокого качества. Модель прекрасно показывает себя на любых горках, но наилучшим образом проявляет свои качества на специально предназначенных для катания горных склонах.

Дно упрочнено капроновыми лентам. На корпусе есть светоотражающие элементы. Ручки эргономичные. Также предусмотрен буксировочный ремень. В комплекте есть камера диаметром 90 см.

8 Hubster Люкс Pro S Yolo Хорошее сочетание цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр: 80 см

Вес: 1.6 кг

Максимальная нагрузка: 90 кг Плюсы Удобный

Высокое качество

Хорошо скользит Минусы Буксировочный трос без твердой ручки

Удобные и прочный тюбинг. Модель имеет усиленные ручки в виде стропы, внутри которых находится поролон. Чехол из качественного ПВХ с текстильными элементами. Модель имеет красивый дизайн. Ватрушка безопасная, отличается длительным сроком эксплуатации. На ней вы сможете кататься с ледяных и снежных горок.

9 F78 Прочный тюбинг с ярким дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: для взрослых

Материал корпуса: ПВХ, текстиль Плюсы Хорошо скользит

Высокое качество материалов

Яркий дизайн

На чехле есть молния Минусы Небольшой запах резины

Качественная ватрушка от производителя F78. Она подойдет для детей и взрослых. Дно сделано из прочного ПВХ, верх − из водонепроницаемой ткани оксфорд. Сам тюбинг окрашен в яркий цвет и имеет красивый дизайн. В продаже вы найдете несколько вариантов дизайна.

Материал чехла устойчив к температурам от -40 до +50 градусов. За счет гладкой поверхности дна тюбинг быстро набирает скорость. Он комфортный и безопасный. В основе ПВХ-ткани лежит армированная нить, которая повышает прочность и продлевает срок службы изделия.

10 Snowstorm BZ-120 Надежная модель российского производства

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Производитель: Snowstorm

Тип: тюбинг Плюсы Стильный дизайн

Хорошо скользит

Высокое качество Минусы Цена

Качественный тюбинг российского производства. Верхняя часть сделана из материала оксфорд, нижняя – из PVC. Ручки набивные, усиленные, довольно мягкие. Предусмотрен буксировочный трос. В комплект входит камера. Она надежная и прочная, не пропускает воздух.

Тюбинг имеет лаконичный дизайн. Выдерживает нагрузку до 120 кг. Так что на ватрушке смогут кататься как дети, так и взрослые с небольшим весом. Модель комфортная, надежная и морозостойкая.

11 Hubster Sport Pro S Бумер Высокая прочность и прекрасное скольжение

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: буксировочный трос

Материал корпуса: ПВХ, текстиль Плюсы Надежный

Прочный

Высокое качество

Крепкий Минусы Есть небольшой запах резины

Прочный и надежный тюбинг, имеющий усиленное дно. Он довольно прочный, поскольку укреплен капроновыми лентами. Верхняя ткань из прочного материала оксфорд дополнена специальной водонепроницаемой пропиткой. Дно выполнено из ПВХ − это усиленная скользкая ткань высокой плотности, которая обеспечивает прекрасное скольжение.

Модель имеет три усиленные и эргономичные ручки. На чехле есть молния. За счет буксировочного ремня удобно затаскивать ватрушку в гору. Модель выдержит детей и взрослых с небольшим весом.

12 Winter Star Долговечный тюбинг с ярким дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: разноцветный

Диаметр: 83 см

Вес: 2.1 кг

Максимальная нагрузка: 50 кг Плюсы Яркий дизайн

Удобный

Хорошо скользит Минусы Немного сдувается камера

Тюнинг для любителей активного отдыха. Он поможет вам получить настоящее удовольствие от катания. Чехол из высококачественной ткани ПВХ устойчив к повреждениям и имеет долгий срок службы.

На корпусе находятся эргономичные и надежные ручки, обеспечивающие безопасность. Эта модель подходит для катания на ледяных горках и заснеженных склонах. Разноцветный дизайн поднимает настроение.

Как выбрать тюбинг

При выборе тюбинга необходимо обратить внимание на несколько моментов.

Камера

Как правило, тюбинги продают вместе с камерой, которая находится внутри чехла. Наиболее распространенными являются резиновые камеры R-14, R-15 и R-16. Камера должна быть надежной и крепкой. Ведь именно от нее во многом зависит безопасность во время катания. Диаметр камеры должен быть равен диаметру тюбинга. Если камера значительно меньше тюбинга, ее нужно посильнее накачать. Иначе тюбинг будет плохо катиться. Не стоит сильно перекачивать камеру, это может значительно увеличить скорость.

Диаметр

Для детей достаточно диаметра 80 см. Подросткам и людям невысокого роста можно выбирать камеры диаметром 95 см. Для комфортного катания взрослых подойдет камера диаметром не менее 100 см. Материалы должны быть износостойкими и прочными.

Материал

Самым стойким и прочным является ПВХ. На нем ватрушка быстро разгоняется. Этот материал не подведет в самый ответственный момент и будет служить долго. Также ватрушки из ПВХ выдерживают пользователей с большим весом.

Большую роль играет толщина материала, особенно если речь идет о дне ватрушки. На днище часто используются те же материалы что и наверху тюбинга. Если вы планируете кататься зимой, выбирайте ватрушку, у которой плотность материала дна не меньше 900 гр/кв.м. В продаже также можно встретить модели, имеющие пластмассовое дно. Они прекрасно разгоняются, на них удобно кататься по льду.

Рукоятки

Обратите внимание на надежность и эргономичность ручек. За них вы будете держаться в процессе езды.

Посадочные места

Самыми популярными являются одноместные тюбинги. Если вы хотите кататься вдвоем, выбирайте двухместные модели. В этом случае у каждого пассажира будет камера и ручки для хвата.