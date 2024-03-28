ТОП-12 Лучшие шведские стенки 2024 года

Шведская стенка − многофункциональный домашний тренажер, который могут использовать взрослые и дети. Она позволяет развивать силу, гибкость и выносливость. Этот спортивный комплекс компактный, не занимает дома много места.

Шведская стенка обладает следующими преимуществами:

Многофункциональность.

Эргономичность.

Доступность.

Долгий срок службы.

Шведская стенка считается одним из лучших снарядов для профилактики плоскостопия. Ежедневные поднятия по лесенкам туда и обратно укрепляют стопы. Этот комплекс способен заменить сразу несколько гимнастических снарядов: ролик для пресса, гантели и т.д. На нем удобно выполнять силовые упражнения, растяжку. Также можно использовать дополнительные элементы, например, эспандер, который разнообразит количество упражнений.

Шведскую стенку стоит приобрести людям, у которых нет времени посещать спортзал. Этот универсальный тренажер позволяет выполнять большое количество упражнений. На нем смогут заниматься люди любого возраста, в том числе маленькие дети.

1 Светофор 3в1 Усиленная шведская стенка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Крепление: к стене

Особенности: переворачивается, съемный турник, широкий хват турника

Материал стоек: металл

Материал перекладин: ПВХ, металл

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 250 кг Плюсы Легко собирается

Высокое качество

Удобная

Надежная Минусы Красиво выглядит

Усиленная шведская стенка, профиль которой выполнен из надежной стали. Перекладины сделаны из надежного ПВК. В комплекте имеется лестница, турник 3 в 1. Он съемный и переворотный. Также есть крепление к стенке.

Установив этот тренажер у себя дома, вы сможете изменить свое отношение к спорту и поддерживать свою физическую форму в любое удобное время. Модель имеет множество видов хватов в режиме турника: узкий, средний и широкий.

Тренажер выдерживает наибольший вес 250 кг. На выбор есть две расцветки: черно-белая классическая, которая впишется в любой интерьер, и разноцветная, которая порадует ярким дизайном.

2 ROMANA S7 Широкий комплект дополнительного снаряжения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: гимнастические кольца, канат, сетка для лазания, трапеция, шведская стенка

Крепление: к стене

Особенности: массажные ступени, стационарный турник, широкий хват турника

Материал стоек: металл

Материал перекладин: металл в ПВХ

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 100 кг

Максимальная нагрузка на навесное оборудование: 50 кг Плюсы Крепкая

Легко собирается

Безопасная

Высокое качество краски

Надежный крепеж

Качественные материалы Минусы Турник несъемный

Спортивный комплекс, который позволит вам поддерживать себя в прекрасной физической форме, укреплять мышцы, формировать осанку. Он устанавливается на стену. В комплексе имеется все, что требуется для тренировок: лестница, веревочный лаз из качественного шнура, турник и рукоход. Также имеется навесное оборудование: кольца, канат и трапеция. Обратите внимание, что максимальная нагрузка на навесное оборудование не должна превышать 50 кг. При этом сама конструкция рассчитана на массу до 100 кг.

Лестница имеет массажные ступени. Комплекс легко поместится в большинстве помещений, поскольку его длина всего 1,5 м. Производитель предлагает несколько цветовых вариантов, каждый из которых смотрится очень красиво и ярко.

3 Светофор К-2 Суперпрочная шведская стенка, способная выдержать вес 250 кг

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал стоек: металл

Материал перекладин: ПВХ

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 250 кг

Вес: 39 кг

Ширина: 70 см Плюсы Высокое качество краски

Легко собирается

Прорезиненные ступени

Надежная конструкция

Крепкая Минусы Маленькие карабины для дополнительного оборудования

Шведская стенка, обладающая высокой прочностью и устойчивостью. Поэтому ее могут использовать взрослые и дети с разным уровнем физической формы. Этот спортивный снаряд поможет вам сохранять активность в повседневной жизни.

В комплекте есть сама шведская стенка, рукоход, который можно снять при желании, брусья+пресс, канат, гимнастические кольца, лестница веревочная и все для монтажа тренажера.

Профиль стенки из очень прочного стального профиля. Ступени из качественного ПВХ очень крепкие, они имеют высокую выносливость и долговечность. Снаряд безопасен для использования даже людьми с большим весом. Стильный дизайн в черном цвете позволяет разместить шведскую стенку в любом помещении.

4 Светофор S-2 Многофункциональная и прочная шведская стенка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал стоек: ступени ПВХ

Материал перекладин: ПВХ

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 250 кг

Вес: 49 кг

Ширина: 70 см Плюсы Высокое качество

Легкая сборка

Гладкие перекладины

Многофункциональная Минусы Плохо держатся защитные колпачки на брусьях

Прочная шведская стенка, имеющая множество дополнительного оборудования. Помимо самой лестницы в комплект включен съемный турник-рукоход, скамейка для пресса, брусья+пресс, которые можно снять при желании, канат, кольца, лестница веревочная. Также прилагается все необходимое для монтажа оборудования к стене.

Профиль стенки стальной и очень надежный, ступени прочные. Высота изделия составляет 240 см, так что модель поместится в любой квартире. С этой шведской стенкой вы сможете выполнять различные упражнения у себя дома и поддерживать идеальную форму. Лаконичный дизайн идеально впишется в любую квартиру.

5 Самсон 4 Ступени с массажным эффектом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Крепление: к стене

Материал стоек: металл

Материал перекладин: ПВХ, металл

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 120 кг

Вес: 32 кг Плюсы Надежная

Качественная краска

Легко собирается

Удобные откидные брусья Минусы Перекладина турника из тонкостенной трубы

Надежная и стильная шведская стенка, которая поможет вам регулярно заниматься спортом в домашних условиях. Модель устанавливается к стене. Она имеет противоскользящие ступени. Турник регулируется по высоте, его можно закрепить на любом уровне.

Сама конструкция сделана из надежного металла, покрытого порошковой краской. Также краской покрыты поворотный механизм брусьев и крепления турника. В комплекте вы найдете турник на два захвата, навесную спинку для упражнений на пресс, откидные брусья, а также крепеж.

Модель выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг. Производитель предлагает несколько цветовых вариаций, так что вы сможете подобрать подходящий дизайн под свой интерьер.

6 BARFITS Рукоход Широкая комплектация

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: брусья-пресс-спинка, скамья, турник-рукоход

Крепление: к стене

Материал перекладин: металл

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 250 кг

ШхВ шведской стенки: 71х240 см Плюсы Прочная

Надежная

Удобная

Выдерживает большой вес Минусы Цена

Шведская стенка, способная выдержать значительные нагрузки до 250 кг. Она усилена до 400 кг, имеет прочную конструкцию, на ней смогут заниматься все члены семьи.

Мужчины смогут подтягиваться на брусьях, выполнять жим со штангой, различные управления с гантелями. Женщины смогут прорабатывать пресс, делать растяжку, выполнять любые другие упражнения на снижение веса. Также шведская стенка подходит для детей, она позволит им укрепить мышцы и сформировать красивую осанку. Пожилые люди смогут делать на ней несложные упражнения для укрепления здоровья и получения заряда энергии.

В комплекте имеется турник-рукоход, скамья, брусья-пресс-спинка. Также есть все комплектующие для установки комплекса. Шведская стенка представлена в классическом черном цвете, а также в белом оттенке с разноцветными ступенями.

7 Arizona Sport DS-12S Доступная цена и высокое качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: веревочная лестница, гимнастические кольца, канат, турник

Крепление: к стене

Особенности: стационарный турник, широкий хват турника

Материал стоек: металл

Материал перекладин: ПВХ Плюсы Прочный металл

Высокое качество покрытия

Прочная

Не скользит

Удобная

Легкая сборка

Продуманная конструкция Минусы Может гнуться профилированная труба при затягивании гаек

Шведская стенка, которая станет идеальным спортивным снарядом для всей семьи. Она рассчитана на нагрузку до 120 кг. Комплекс имеет безопасные ступени с качественным ПВХ покрытием. На выпирающих элементах есть защитные заглушки, повышающие безопасность оборудования.

Турник очень функциональный и прочный. Он представлен в несколько расцветках, вы сможете выбрать наиболее подходящих под свой интерьер. В комплекте находится лестница, канат и гимнастический кольца. Стенка без проблем собирается и устанавливается. Занимает мало места и легко поместится даже в маленькой квартире.

8 Romana Next Pastel Редизайн популярной модели шведских стенок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: гимнастические кольца, канат, трапеция, турник

Крепление: к стене

Особенности: массажные ступени

Материал стоек: металл.

Материал перекладин: металл в ПВХ

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 100 кг

Максимальная нагрузка на навесное оборудование: 50 кг Плюсы Высокое качество

Презентабельный внешний вид

Можно варьировать высоту крепежа к стене

Не люфтит

Надежный крепеж

Можно установить под углом Минусы Жестковаты массажные ступени

Спортивный комплекс для детей. Стойки сделаны из качественного и надежного металла. Модель выдерживает наибольшую нагрузку до 100 кг. Наибольшая нагрузка на навесное оборудование составляет 50 кг.

Это интересный редизайн очень известной модели в линейке подобных тренажеров. Модель оформлена в спокойных нежных оттенках, которые идеально впишутся в любой помещение. В комплексе имеется турник, который вы можете разместить на желаемой высоте. Так что дети любого возраста могут пользоваться этой стенкой. Турник крепится прочными хомутами обновленной конструкции, которые легко собирать. За счет подвижных хомутов на кронштейнах, тренажер можно установить в требуемом положении, в том числе угловом.

Модель имеет массажные ступени. Также есть дополнительное оборудование: канат, трапеция и кинестетические кольца.

9 ДСК Юный Атлет Безопасный и многофункциональный комплекс для детей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: веревочная лестница, гимнастические кольца, канат, турник

Крепление: к стене

Материал стоек: металл

Материал перекладин: ПВХ, металл

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 150 кг Плюсы Многофункциональная

Надежная

Яркий дизайн

Крепкая

Есть дополнительные элементы Минусы Не очень понятная инструкция

Спортивный комплекс для детей. Вертикальные стойки сделаны из прочного стального квадратного профиля. Ступени выполнены из надежного материала и покрыты ПВХ. Они предотвращают скольжение при спусках и подъемах, тактильно очень приятные.

В комплекте имеется турник, кольца, лестница веревочная, каркас, тарзанка и канат с упорами. Спортивный комплекс прочно прикреплен к стене, выдерживает до 120 кг. Все элементы надежно прикреплены к основанию комплекса. Занятия на этом тренажере полностью безопасные.

10 BARFITS New Age X4 Премиальная сверхпрочная шведская стенка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество: 5 шт.

Комплектация: брусья-пресс-спинка, держатель штанги, рукоход, турник-рукоход

Крепление: к стене

Особенности: неопреновые места хвата, параллельный хват турника, противоскользящее покрытие перекладин

Материал стоек: металл Плюсы Очень прочная

Надежная

Удобная

Хорошая комплектация Минусы Цена

Шведская стенка, которую можно использовать дома и в офисе. На ней могут выполнять упражнения взрослые и маленькие дети. Навесной турник меняет высоту, вы сможете подобрать подходящий для вас уровень перекладин.

Конструкция модели сделана без ослабления профиля. Кронштейны стен вырезаны на лазере и загнуты на ЧПУ станке. Шведская стенка сверхпрочная и может выдержать до 400 кг. Она монолитная и довольно прочная.

Конструкция из стали очень надежная. Модель монтируется к стенке в 6 местах. Тренажер имеет опоры в середине стоек, а не только вверху и внизу, это необходимо, чтобы профиль стенки не сгибался во время занятий. Перекладины сделаны из надежной металлической трубы, покрыты тактильно приятным материалом ПВХ. Сама стенка покрыта порошковой краской. Стойки сделаны с пластиковыми заглушками для защиты от царапин.

11 BARFITS MODERN Качественная шведская стенка от отечественного бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Комплектация: турник-брусья-пресс-спинка

Крепление: к стене

Материал стоек: металл

Материал перекладин: металл

Максимальная нагрузка на шведскую стенку: 250 кг Плюсы Высокое качество

Приятные прорезиненные перекладины

Надежная

Функциональная

Простая сборка Минусы Неидеальная металлообработка и покраска

Недорогой аксессуар, который не требует большого количества места, он поможет вам проводить полноценные тренировки дома. Модель может вынести нагрузку до 250 кг. Она может использоваться взрослыми и детьми, является совершенно безопасной.

Стенка разборная с турником 3 в 1. Модель имеют усиленную конструкцию из высокопрочной стали. В комплекте предусмотрено множество дополнительных элементов. Необходимые вы можете докупить самостоятельно. Все материалы высокого качества. Большой профиль обеспечивает долговечность использования инвентаря.

Модель надежно крепится к стене. Пластиковые ножки не портят пол. Перекладины прорезиненные, тактильно приятные.

12 Kampfer Gladiator Professional Хорошая комплектация и высокая надежность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/желтый

Количество: 1 шт.

Комплектация: брусья, брусья-пресс, держатель штанги, доска гимнастическая, скамья, турник

Крепление: к стене

Особенности: скамья-трансформер

Материал стоек: металл Плюсы Прочная

Многофункциональная

Надежная

Презентабельный внешний вид

Удобная Минусы Цена

Шведская стенка, выполненная из надежного металла. В комплекте есть турник, брусья, пресс+упор, скамейка для жима лежа и наклонная доска, позволяющая качать пресс.

Модель имеет стильный дизайн, хорошо вписывается в различный интерьер. Этот многофункциональный тренажер подойдет для тренировок всей семьи. Конструкция позволяет добавлять различное навесное оборудование с подвесом на нужной высоте для комфортного выполнения упражнений людей с разным ростом.

Сама стенка сделана из толстостенного металлопроката, все элементы имеют надежные сварные швы. Каркас окрашен порошковой краской высокой прочности, устойчивой к царапинам и сколам. Наибольший вес пользователя, который может выдержать эта модель, составляет 250 кг.

Как выбрать шведскую стенку

При выборе этого универсального спортивного снаряда нужно учесть несколько параметров.

При выборе этого универсального спортивного снаряда нужно учесть несколько параметров.

Конструкция

Все такие комплексы можно разделить на несколько видов по типу конструкции:

L-образная. Это простая модель, сделанная из двух стоек и перекладин. В ней отсутствуют дополнительные элементы, но ее можно устанавливать как к стене, так и враспор.

Г-образная. Это наиболее популярная конструкция, которая дополнена турником или односторонним рукоходом. Можно использовать крепление и дополнительное оборудование.

Т-образная. Это практичный тренажер, представляющий собой лестницу, находящуюся в середине конструкции, а также два рукохода с обеих сторон. Можно использовать дополнительные элементы.

П-образная. Это массивная модель, которая подходит для просторных помещений.

Материал

Шведские стенки могут изготавливаться из следующих материалов:

Дерево. Такие снаряды самые безопасные, экологичные, очень комфортные на ощупь. Однако они не такие прочные, как металлические. На них можно использовать не все дополнительные элементы.

Металл. Металлические снаряды могут выдерживать высокие нагрузки, на них можно использовать различное навесное оборудование.

Тип крепления

Возможно три варианта монтажа: к потолку, к стенке, смешанное. Последний вариант считается наиболее надежным, но не во всех комплексах есть такой тип крепления.

Дополнительное снаряжение

В детских моделях чаще всего в комплект входит следующее:

Лестницы;

Кольца гимнастические;

Маты;

Кольца для баскетбола;

Канат.

Во взрослых моделях обычно в комплект входят: