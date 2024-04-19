ТОП-12 Лучшие гири 2024 года

Для силовых тренировок используется различные инвентарь: гантели, эспандеры, гири. Последние позволяют не только укрепить мышцы, но и повысить взрывную силу. Гиря – универсальный спортивный снаряд, который укрепляет мышцы и тренирует сердечно-сосудистую систему. С помощью нее можно сформировать красивый мышечный корсет, натренировать мышцы ног и ягодиц, выровнять осанку.

Некоторые люди не понимают разницу между гирями и гантелями. Эти два спортивных снаряда различаются по технике выполнения упражнений, а также эффекту. Гантели позволяют медленно прорабатывать отдельные, изолированные группы мышц. Гири же тренируют крупные мышцы на высокой скорости. Тренируясь с гантелями, необходимо с каждым разом наращивать нагрузку, меняя инвентарь на более тяжелый. Занятия с гирей не требуют увеличения веса. Рост мышц возможен за счет увеличения скорости выполнения упражнений с большим весом. Мышцы укрепляются за счет рывков и жимов.

Заниматься с гирей рекомендуется несколько раз в неделю, при этом обязательно нужно делать перерыв два дня. Ежедневные тренировки не дадут результата, а только приведут к травмам. Важно грамотно планировать занятия.

Тренировки с гирей подходят мужчинам и женщинам. С этим спортивным снарядом можно делать приседания, выпады, наклоны, тягу, подъем на бицепс, отжимания. Чтобы занятия были эффективными, необходимо правильно выбрать гирю.

1 Basefit DB-503 Качественные материалы и эффектный дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Гиря насыпная: да

Вес гири: от 12 до 12 кг

Материал: пластик Плюсы Высокое качество

Компактная

Не скользит

Удобная

Красивый внешний вид Минусы Толстая ручка

Пластиковая гиря с ярким дизайном от известного бренда. Она подойдет для тренировок в домашних условиях и в спортзале. С этим спортивным снарядом вы сможете быстро привести себя в форму, получить рельефное тело, укрепить мышцы и развить силу.

Модель сделана из ударостойкого пластика, минимизирующего шум во время занятий. Эффектный дизайн и качественные материалы – основные преимущества модели. Пластик − приятный на ощупь и не холодный материал. Его комфортно держать в руках.

2 Titan Высокая прочность и долгий срок службы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр хвата: 3 см

Гиря цельнолитая: да

Вес гири: от 16 кг Плюсы Высокое качество

Удобная конструкция

Брутальный дизайн

Приятная на ощупь Минусы Цена

Гиря высокой прочности, которая подойдет для домашних занятий спортом. Она выглядит брутально и надежно, рассчитана на долгие годы эксплуатации. Эта высококачественная гиря станет полезным аксессуаром для людей, которые стремятся к хорошей физической форме и силе.

Гиря сделана из долговечного и надежного материала − чугуна, вы можете быть уверены в надежности и прочности этого снаряда. Бренд Титан гарантирует высокое качество и прочность своей продукции. Все изделия этого бренда отличаются прекрасной эргономикой и превосходными характеристиками.

3 Ecowellness Точный вес и приятное покрытие

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Гиря насыпная: да

Вес гири: от 10 кг

Материал: пластик Плюсы Удобная рукоятка

Не царапает пол

Продуманная форма Минусы Немного скользит ручка

Виниловая гиря, которая является прекрасной альтернативной чугунному снаряду. Она подходит для тренировок и спортивных соревнований, фитнеса и кроссфита. Модель имеет удобный хват. Она выполнена из ударопрочного пластика, не царапает пол. Гири из пластика отличаются низкой ценой и точным весом. Они подходят для тренировок в домашних условиях.

4 Euro-classic Качественная модель от отечественного бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Гиря цельнолитая: да

Цвет товара: синий

Вес гири: от 6 кг Плюсы Удобная ручка

Обрезиненный корпус

Высокое качество материалов

Не царапает пол Минусы Цена

Чугунная гиря с обрезиненным покрытием. Она надежная, долговечная, устойчивая к перепадам температуры и появлению ржавчины. Виниловое покрытие защищает паркет и линолеум от повреждений. Данная модель прекрасно подойдет для занятия кроссфитом. Она сделана из первоклассного материала, имеет ровную поверхность без выступающих частей, которые могут встречаться на необрезиненных чугунных гирях.

Ручки гладкие, подходят для хвата одной или обеими руками. Модель не имеет пробки снизу, которая используется в инвентаре невысокого качества. Она сделана в России, в продаже представлен большой выбор весов.

5 Gravity Большой выбор весов, в том числе нестандартных

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр хвата: 3 см

Гиря цельнолитая: да

Вес гири: от 4 кг

Покрытие: резиновое Плюсы Шикарный дизайн

Удобный хват

Высокое качество Минусы Есть небольшой запах

Обрезиненная гиря с хромированной ручкой, имеющая стильный дизайн. С ней вы сможете выполнять различные упражнения, направленные на выносливость, увеличение силы мышц.

Модель представлена в нескольких вариантах веса, в том числе нестандартных: от 4 до 32 кг. У этой гири увеличенная ширина рукоятки, обеспечивающая максимальный комфорт во время занятий. Вы сможете держать гирю одной, а также обеими руками. Плотное покрытие из полиуретана обеспечивает износостойкость изделия и предупреждает его повреждение при падении.

На гире находится информация о весе. Хромированная рукоятка обеспечивает покрытию долгий срок службы и сохраняет внешний вид снаряда на долгие годы.

6 LECO Пластиковая гиря от отечественного бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр хвата: 4 см

Гиря насыпная: да Плюсы Удобная

Красивый дизайн

Без запахов Минусы Слишком большая

Пластиковая гиря, которая подходит для любительского спорта и профессионалов. Она сделана в России, имеет современный дизайн. Модель прочная и долговечная, ее можно использовать для тренировок в зале, а также дома или на улице.

Гиря сделана из износостойкого пластика. Этот материал считается более безопасным для пола в сравнении с чугунным. При ударе о пол она не вызывает шума и повреждения пола. Внутри пластиковой оболочки находятся стальная дробь и песок, обеспечивающие вес гири.

7 STARFIT DB 601 Безопасная гиря для домашних тренировок



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр хвата: 3.4 см

Гиря цельнолитая: да

Вес гири: от 4 кг Плюсы Удобная

Не повреждает пол

Красивый дизайн

Приятная на ощупь Минусы Очень большой размер

Мягкая гиря, которая поможет вам сформировать красивый рельеф тела, повысить выносливость. Она мягкая, что сводит к минимуму травмы и повреждение напольного покрытия при падении. Эта гиря прекрасно подойдет для домашних занятий. Она не повреждает паркет, ламинат и линолеум, не создает постороннего шума.

Поверхность отделана мягким ПВХ. Материал качественный, без посторонних запахов, простой в уходе. Эластичное внешнее покрытие не деформируется со временем. Внутри гири находится песок из металла, который равномерно распределяет нагрузку снаряда. Ручка способствует удобному хвату за счет большой ширины.

8 RED Skill Компактная и удобная гиря для домашних тренировок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Диаметр хвата: 3.3 см

Гиря цельнолитая: да

Вес гири: от 4 кг Плюсы Компактная

Литая

Широкая ручка

Удобный хват

Стильный дизайн Минусы Дно чугунное, может царапать пол

Чугунная гиря, которая позволит вам быстро привести себя в форму. С помощью гири можно выполнять как базовые, так и изолированные упражнения. Модель подходит для новичков и продвинутых спортсменов. Она позволяет повысить выносливость, развить силу мышц, добиться нужной мышечной гипертрофии.

Модель имеет лаконичный дизайн, удобные ручки и практичный цвет. Диаметр ручки меняется в зависимости от веса снаряда.

9 Iron Head Гиря с оригинальным дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Гиря цельнолитая: да

Материал: чугун

Наполнитель: металлический Плюсы Шикарный дизайн

Качественное исполнение

Не занимает много места Минусы Цена

Оригинальная чугунная гиря от отечественного производителя, выпускающего дизайнерские гири. Модели этого бренда сделаны в виде голов животных и выглядят очень оригинально. Они отлично подходят для проработки различных групп мышц. У них сбалансированный центр тяжести, что обеспечивает комфортность тренировок даже для новичков, которые только осваивают базовые упражнения.

Модель долговечная, по этому параметру у нее нет конкурентов. Это одна из причин, по которой многие спортивные клубы выбирают гири именно этого бренда.

10 STECTER Высокое качество материалов и обработки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаметр хвата: 3.2 см

Гиря цельнолитая: да

Материал: чугун Плюсы Не выскальзывает из рук

Удобный хват

Высокое качество Минусы Для некоторых тонкая ручка

Надежная и качественная тренировочная гиря. Отличие тренировочного снаряда от классического спортивного состоит в особой конструкции ручки, которая удобна для функционального тренинга.

Гиря сделана из чугуна высокого качества, внутри нет пустот. Сверху нанесена суперпрочная порошковая краска, обеспечивающая долговечность снаряда и сохранение его внешнего вида. Модель имеет надежный и удобный хват. После отливки гири тщательно зачищаются, особенно внимательно обрабатывается ручка. На ней нет заусенцев, так что вы не повредите руки в процессе тренировки.

11 Александр Большунов От бренда олимпийского чемпиона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Гиря: да

Покрытие: резиновое Плюсы Высокое качество

Удобная ручка

Красивый внешний вид Минусы Ручка не обрезиненная

Цельная гиря от бренда трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Она обрезиненная, что предотвращает повреждение пола в процессе тренировок и делает занятия более комфортными.

Эргономичная ручка обеспечивает удобный хват. В весовой линейке представлены снаряды весом от 4 до 32 кг. Модель имеет стильный дизайн.

12 Starfit Db-401 Яркое цветовое исполнение



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: неразборная

Покрытие рукоятки: винил Плюсы Удобная

Красивый дизайн

Качественная Минусы Мелко написан вес

Гиря с покрытием из винила, которая не повреждает пол и не вызывает шума при падении. Модель сделана из чугуна высокого качества. Материал надежный, износостойкий, не деформируется со временем.

Ручка сделана таким образом, чтобы спортсмен мог взяться за нее одной и обеими руками. Гиря подходит для фитнеса, бодибилдинга, гиревого спорта, функционального тренинга, а также кроссфита. Также ее можно использовать для ЛФК. Модель имеет интересный дизайн и яркий цвет. Занятия с ней удобные и эффективные.

Как выбрать гирю

Мы перечислим основные параметры, которые наиболее значимы при выборе гири.

Вид и назначение гири

Все гири делятся на соревновательные и любительские. Первые подходят профессионалам. Они различаются только цветом и весом. Такие гири стоят довольно много. Любительские снаряды дешевле и подходят для непрофессиональных спортсменов.

Форма

Снаряд должен быть удобным и безопасным. Ядро гири должно находиться на предплечье, а не на запястье. В противном случае кисть будет заламываться, вы можете травмировать руку в процессе выполнения упражнений. Рассмотрите дно гири. Чем более широким оно будет, тем более устойчивым будет аксессуар.

Материал

Гири делают из следующих материалов:

Чугун. Это классический материал с высокой плотностью. Чугунная гиря может быть довольно тяжелая и при этом компактная.

Хромированный металл. Это качественный материал с защитой от коррозии.

Пластик. Пластиковые гири наполнены полимером, песком или стружкой из металла. Они самые недорогие, но и менее износостойкие. Встречаются и пустотелые гири, которые можно заполнять песком, чтобы регулировать нагрузку.

Кожа. Кожаный инвентарь создан для невысоких нагрузок. Внутри него находится резиновая крошка. Такие гири самые безопасные и прекрасно подходят для фитнеса.

С резиновым или виниловым покрытием. Это удобный инвентарь, который предотвращает повреждение пола и сводит к минимуму шум во время тренировок.

Рукоятка

Ее диаметр нужно выбирать индивидуально. Она должна обеспечивать надежный и удобный хват. Не следует выбирать слишком большой диаметр, иначе гиря будет выскальзывать из руки. Расстояние должно быть достаточным, чтобы рука не прижималась к ядру. Небольшое расстояние будет мешать соблюдению техники выполнения упражнения. Желательно выбирать рукоятки с нескользящим покрытием.

Вес

Его нужно выбирать в зависимости от уровня подготовки и целей тренировки. Мужчинам можно начинать заниматься с гирями весом 16 кг. Для женщин будет достаточно гири весом 6-10 кг.