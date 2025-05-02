Лучшие телефоны до 50000 рублей 2025 года

Многие люди мечтают купить флагманский телефон до 50000 рублей, но не все решаются на покупку гаджета за круглую сумму. Если вы имеете такой бюджет, то вполне можете приобрести флагман с неплохими техническими характеристиками.

Мы сформировали рейтинг из лучших смартфонов стоимостью до 50000 рублей. На основе него вы сможете подобрать подходящий для себя гаджет. В него вошли модели телефонов таких брендов как Google, OnePlus, Apple, Samsung и другие.

02.05.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели телефонов до 50000 рублей.

Все они обладают приличными камерами, производительностью и хорошими экранами. Если ваш бюджет немного ниже, можете обратить внимание на наши рейтинги лучших телефонов до 40000 рублей или лучших телефонов до 30000 рублей. В любом случае вы найдете отличное устройство, которое будет стоить каждой вложенной в него копейки. И да, мы постоянно обновляем список телефонов, чтобы он всегда оставался актуальным.

Чтобы убедиться, что вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, мы выбрали лучшее из лучшего. Телефоны, указанные ниже, обеспечивают отличную повседневную производительность и отличные камеры и будут продолжать работать в обозримом будущем.

1 HONOR 200 Pro Лучший телефон до 50000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024 г. Экран: 6.78 дюймов, 1224 x 2700, OLED, 120 Гц Процессор: Snapdragon 8s Gen 3 Память хранения: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ Камеры: основные 50 МП + 50 МП + 12МП / селфи-камера 50 МП + 12 МП Аккумулятор: 5200 мАч Плюсы Отличный OLED-экран, HDR10

Быстрая проводная и беспроводная зарядка

Превосходное качество фото и видео

Стильный дизайн Минусы Фотографии в портретном режиме не всегда идеальные

Большой вырез под фронталку

Honor 200 Pro – это отличный смартфон с соответствующей ценой до 50000 рублей. Он выделяется стильным дизайном с защитой от брызг, великолепным дисплеем, мощной начинкой, приличным временем автономной работы и быстрой зарядкой, а также громкими динамиками. Особое внимание привлекает камера, которая радует качеством снимков и универсальностью, а портретный режим заслуживает отдельной похвалы.

Чем хорош Honor 200 Pro?

Камеры: Отличное качество снимков, особенно в портретном режиме.

Отличное качество снимков, особенно в портретном режиме. Дисплей: Великолепный экран для комфортного просмотра контента.

Великолепный экран для комфортного просмотра контента. Производительность: Мощное «железо» для любых задач, включая игры.

Мощное «железо» для любых задач, включая игры. Дизайн: Привлекательный внешний вид с защитой от брызг.

Привлекательный внешний вид с защитой от брызг. Быстрая зарядка: Поддержка быстрой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядки.

Поддержка быстрой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядки. Настраиваемое ПО: Пользовательский интерфейс Magic Capsule, напоминающий iOS, с широкими возможностями настройки.

Что не понравилось? Небольшие, но заметные недостатки

Несмотря на множество плюсов, есть несколько моментов, которые могут разочаровать:

Вырез под камеру: Вырез в форме таблетки, хотя и не так бросается в глаза, как на iPhone, все же может раздражать тех, кто привык к минималистичным решениям.

Вырез в форме таблетки, хотя и не так бросается в глаза, как на iPhone, все же может раздражать тех, кто привык к минималистичным решениям. Отсутствие автофокуса на селфи-камере: Селфи-камера, в целом, очень хороша, но отсутствие автофокуса – это существенный минус.

Селфи-камера, в целом, очень хороша, но отсутствие автофокуса – это существенный минус. Нестабильный портретный режим: Широко разрекламированный портретный режим иногда дает отличные результаты, но боке (размытие фона) не всегда получается точным или вообще отсутствует.

Широко разрекламированный портретный режим иногда дает отличные результаты, но боке (размытие фона) не всегда получается точным или вообще отсутствует. Не запоминает настройки камеры: Камера не сохраняет предпочтения пользователя, например, автоматическое включение ночного режима.

Honor 200 Pro выходит на переполненный рынок в высоком ценовом сегменте, но у него есть все шансы на успех благодаря отличным камерам, экрану и производительности в играх. Как только цена немного снизится, он вполне заслуженно сможет претендовать на звание «убийцы флагманов». В целом, это достойный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный смартфон с акцентом на качественную камеру.

2 Samsung Galaxy S24 FE Еще один лучший телефон до 50000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г. Экран: 6.7 дюйма, 1080 x 2340, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц Процессор: Exynos 2400e Память хранения: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Оперативная память: 8 ГБ Камеры: основные 50 МП + 8МП + 12 МП / селфи-камера 10 МП Аккумулятор: 4700 мАч Плюсы Красивый классический дизайн

Быстрый и довольно яркий OLED-экран

Семь лет поддержки программного обеспечения

Производительность флагманского уровня Минусы Тяжелый вес, толстые рамки экрана

В коробке нет зарядного устройства

Samsung Galaxy S24 FE – это продолжение популярной линейки Galaxy «Fan Edition», который предлагает функции искусственного интеллекта (Galaxy AI), ранее доступные только во флагманских моделях. Смартфон оснащен профессиональным программным обеспечением, включая режим DeX, и набором характеристик, приближающих его к уровню флагманов. Это впечатляющее устройство, которое грамотно экономит на определенных аспектах, чтобы сохранить привлекательную цену.

Galaxy S24 FE немного толще и тяжелее флагманского S24, но это создает ощущение надежности и долговечности. Использованное в конструкции стекло устойчиво к ударам. Внешний вид смартфона остается премиальным.

Смартфон оснащен ярким, четким и детализированным дисплеем с насыщенными цветами и различными режимами отображения. Качество дисплея близко к флагманскому, и разницу заметить сложно.

Хотя камера Galaxy S24 FE не такая мощная, как в S24 Ultra, и немного уступает S24, она предлагает отличную гибкость для своей цены. Основная камера 50 МП обеспечивает достаточно деталей для большинства типов снимков, а 3-кратный оптический телеобъектив – редкое и приятное дополнение в этом ценовом сегменте.

Samsung использует фирменный чипсет Exynos 2400e в Galaxy S24 FE. Этот чипсет мощный и универсальный, легко справляется с повседневными задачами и более требовательными рабочими процессами. Однако, обработка функций искусственного интеллекта может занимать некоторое время.

Galaxy S24 FE демонстрирует даже лучшее время автономной работы, чем его предшественник, и даже превосходит флагманский S24. Разрядить смартфон за один день обычного использования достаточно сложно. Устройство поддерживает беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку, а также быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Samsung выпускает множество смартфонов среднего класса, но ни один из них не предлагает столько, сколько Galaxy S24 FE. Это впечатляющий телефон, который сложно превзойти по соотношению цены и качества.

3 realme 14 Pro+ Большой экран и батарея

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2025 г. Экран: 6.83 дюйма, 1272 x 2800, OLED, 120 Гц Процессор: Snapdragon 7s Gen 3 Память хранения: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Оперативная память: 8 ГБ Камеры: основные 50 МП + 8 МП + 50 МП / селфи-камера 32 МП Аккумулятор: 6000 мАч Плюсы Красивый дизайн и степень защиты IP69

Яркий OLED-экран, сверхтонкие рамки

Универсальные камеры

Очень хорошее время автономной работы Минусы Нет поддержки HDR-видео

Так себе звук динамиков

Не лучшее качество видео

Realme 14 Pro+ – это хорошо сбалансированный смартфон, который предлагает яркий OLED-экран, достойную производительность и универсальную камеру, способную делать хорошие снимки как днем, так и ночью. Пользовательский интерфейс Realme интуитивно понятен и обеспечивает плавный пользовательский опыт.

Основные преимущества

Яркий OLED-экран: Наслаждайтесь насыщенными цветами и глубоким черным цветом на OLED-дисплее.

Наслаждайтесь насыщенными цветами и глубоким черным цветом на OLED-дисплее. Хорошая производительность: Смартфон обеспечивает плавную работу в большинстве задач.

Смартфон обеспечивает плавную работу в большинстве задач. Универсальная камера: Делайте качественные фотографии в различных условиях освещения.

Делайте качественные фотографии в различных условиях освещения. Знакомый пользовательский интерфейс: Интуитивно понятный интерфейс Realme прост в использовании.

Недостатки, о которых стоит знать

Несмотря на свои достоинства, Realme 14 Pro+ имеет некоторые недостатки:

Отсутствие HDR: Дисплей не поддерживает технологию HDR, что может сказаться на просмотре контента.

Дисплей не поддерживает технологию HDR, что может сказаться на просмотре контента. Посредственное качество звука: Звук из динамиков не впечатляет.

Звук из динамиков не впечатляет. Среднее качество видео: Видеосъемка не является сильной стороной этого смартфона.

Realme 14 Pro+ – это сбалансированный смартфон со своими сильными и слабыми сторонами. Если вы готовы пойти на некоторые компромиссы в отношении качества звука и видео, но цените яркий экран, хорошую производительность и универсальную камеру, Realme 14 Pro+ может стать хорошим выбором, особенно по своей цене.

4 Oppo Find X8 Смартфон практически без недостатков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2024 г. Экран: 6.59 дюйма, 1256 x 2760, AMOLED, 120 Гц Процессор: Mediatek Dimensity 9400 Память хранения: 256 ГБ / 512 ГБ / 1ТБ Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ Камеры: основные 50 МП + 50 МП + 50 МП / селфи-камера 32 МП Аккумулятор: 5630 мАч Плюсы Степень защиты IP69, можно мыть под давлением

Хорошее время автономной работы

Отличная производительность

Хорошая система камер Минусы Обычный дизайн

Нет специальной кнопки камеры, как на Pro

Oppo Find X8 – это превосходный и сбалансированный смартфон, который предлагает множество возможностей по привлекательной цене. Хотя он и имеет некоторые компромиссы по сравнению с более дорогой моделью Find X8 Pro, эти компромиссы вполне разумны, учитывая его меньший размер и более доступную цену.

Основные преимущества

Отличная камера: Несмотря на отсутствие второй телефотокамеры (по сравнению с Pro-версией), Find X8 остается отличным камерофоном. Даже цифровой 6-кратный зум обеспечивает неплохие результаты.

Несмотря на отсутствие второй телефотокамеры (по сравнению с Pro-версией), Find X8 остается отличным камерофоном. Даже цифровой 6-кратный зум обеспечивает неплохие результаты. Достойная производительность: Сверхмощный чипсет гарантирует плавную и быструю работу в любых задачах.

Сверхмощный чипсет гарантирует плавную и быструю работу в любых задачах. Новейшая защита от воды: Современный стандарт водонепроницаемости обеспечивает дополнительную уверенность в надежности устройства.

Современный стандарт водонепроницаемости обеспечивает дополнительную уверенность в надежности устройства. Разумная цена: Oppo Find X8 предлагает отличный набор функций за свою цену.

Компромиссы по сравнению с Oppo Find X8 Pro

Отсутствие второй телефотокамеры: Find X8 имеет только одну телефотокамеру, в отличие от двух в Pro-версии.

Find X8 имеет только одну телефотокамеру, в отличие от двух в Pro-версии. Отсутствует клавиша камеры: У Find X8 нет физической клавиши для запуска камеры.

У Find X8 нет физической клавиши для запуска камеры. Меньшая батарея: Емкость аккумулятора Find X8 меньше, чем у Find X8 Pro.

Емкость аккумулятора Find X8 меньше, чем у Find X8 Pro. Не-LTPO дисплей: Дисплей Find X8 не имеет технологии LTPO, которая помогает экономить заряд батареи. Однако это не оказывает существенного влияния на время автономной работы.

Oppo Find X8 – это отличный смартфон, который предлагает превосходное соотношение цены и качества. Он подойдет тем, кто ценит качественную камеру, высокую производительность и надежную защиту от воды, но не готов переплачивать за функции флагманской модели. Мы настоятельно рекомендуем рассмотреть Oppo Find X8 при выборе нового смартфона.

5 OnePlus 13R Один из самых мощных и надежных

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2025 г. Экран: 6.78 дюйма, 1264 x 2780, AMOLED, 120 Гц Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 Память хранения: 256 ГБ / 512 ГБ Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ Камеры: основные 50 МП + 50 МП + 8 МП / селфи-камера 16 МП Аккумулятор: 6000 мАч Плюсы Отличный дизайн, класс защиты IP65

Длительное время работы от аккумулятора

Один из самых мощных в своем классе

Очень хорошие основные камеры Минусы Селфи-камеры разочаровывают

Сверхширокоугольная камера не имеет автофокуса и видео 4K

OnePlus 13R — это надежный смартфон, который предлагает отличный баланс характеристик, делая его привлекательным вариантом в своей ценовой категории. Он обеспечивает высокую производительность, длительное время автономной работы, достойную камеру, быструю зарядку и впечатляюще громкие динамики. OnePlus 13R отлично справляется с основными задачами, не требуя при этом больших затрат.

Сильные стороны OnePlus 13R

Производительность: Смартфон обеспечивает плавную и быструю работу в различных приложениях и играх.

Смартфон обеспечивает плавную и быструю работу в различных приложениях и играх. Время автономной работы: Аккумулятор OnePlus 13R позволяет уверенно использовать телефон в течение дня без необходимости подзарядки.

Аккумулятор OnePlus 13R позволяет уверенно использовать телефон в течение дня без необходимости подзарядки. Камера: Основная камера делает качественные снимки в различных условиях освещения.

Основная камера делает качественные снимки в различных условиях освещения. Быстрая зарядка: Технология быстрой зарядки позволяет быстро восполнить заряд аккумулятора.

Технология быстрой зарядки позволяет быстро восполнить заряд аккумулятора. Динамики: Смартфон оснащен громкими и качественными динамиками, обеспечивающими хорошее звучание при просмотре видео и прослушивании музыки.

Слабые стороны OnePlus 13R

Сверхширокая и селфи-камеры: Качество снимков, сделанных на сверхширокую и селфи-камеры, уступает другим устройствам в этом ценовом диапазоне. Альтернативные модели часто предлагают лучшие возможности фото- и видеосъемки.

Качество снимков, сделанных на сверхширокую и селфи-камеры, уступает другим устройствам в этом ценовом диапазоне. Альтернативные модели часто предлагают лучшие возможности фото- и видеосъемки. Яркость дисплея: Максимальная яркость дисплея OnePlus 13R достаточна, но другие смартфоны в этом ценовом диапазоне часто предлагают более яркие экраны.

OnePlus 13R – это отличный выбор для тех, кто ищет мощный смартфон с длительным временем автономной работы и готов пойти на небольшой компромисс в отношении качества сверхширокой и селфи-камер. Если камера не является для вас приоритетом, то OnePlus 13R, вероятно, лучший телефон по соотношению цены и качества на рынке.

6 Xiaomi 14T Pro Лучший смартфон до 50000 рублей с быстрым экраном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г. Экран: 6.67 дюйма, 1220 x 2712, AMOLED, 144 Гц Процессор: Mediatek Dimensity 9300+ Память хранения: 256 ГБ / 512 ГБ / 1ТБ Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ Камеры: основные 50 МП + 50 МП + 12 МП / селфи-камера 32 МП Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Премиальный дизайн, защита IP68

Превосходный OLED-экран

Хорошие характеристики камеры, фото и видео

Сверхбыстрая проводная зарядка Минусы На сверхширокоугольной камере нет автофокуса

Так себе селфи-камера

Xiaomi 14T Pro – это предсказуемо качественный смартфон, который во многом превосходит конкурентов. Хотя его нельзя назвать полноценным флагманом, он предлагает впечатляющую начинку и ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Он демонстрирует одну из самых высоких скоростей работы на рынке, оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц, а также мощным чипсетом и достойной системой камер, которая уступает лишь в некоторых специфических областях.

Преимущества Xiaomi 14T Pro

Производительность: Один из самых быстрых смартфонов на рынке.

Один из самых быстрых смартфонов на рынке. Дисплей: Высокочастотный 144 Гц дисплей обеспечивает плавное и четкое изображение.

Высокочастотный 144 Гц дисплей обеспечивает плавное и четкое изображение. Общая компетентность: В целом, это очень хороший и сбалансированный смартфон.

Недостатки Xiaomi 14T Pro

Селфи-камера: Качество селфи-камеры может быть разочаровывающим для тех, кто уделяет большое внимание этому аспекту.

Качество селфи-камеры может быть разочаровывающим для тех, кто уделяет большое внимание этому аспекту. Макро-фотография: Сверхширокоугольная камера и телеобъектив не предназначены для макросъемки, поэтому любителям крупных планов стоит обратить внимание на другие модели или использовать основную камеру.

Сверхширокоугольная камера и телеобъектив не предназначены для макросъемки, поэтому любителям крупных планов стоит обратить внимание на другие модели или использовать основную камеру. Конкуренция: На рынке представлено множество аналогичных, хорошо оснащенных смартфонов по схожей цене, что делает выбор Xiaomi 14T Pro не самым очевидным.

Xiaomi 14T Pro – это очень достойное предложение с убедительным набором функций. Он обладает высокой производительностью, отличным дисплеем и хорошей камерой. Однако, выбор в пользу Xiaomi 14T Pro не всегда очевиден из-за наличия конкурентов с аналогичными характеристиками и ценой.

Если для вас важна скорость работы и плавность дисплея, а качество селфи-камеры и макросъемка не являются приоритетными, то Xiaomi 14T Pro станет хорошим выбором. В противном случае, стоит внимательно изучить предложения конкурентов, чтобы сделать осознанный выбор.

7 HUAWEI Pura 70 Лучшие камеры в телефоне до 50000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024 г. Экран: 6.6 дюйма, 1256 x 2760, LTPO OLED, 120 Гц Процессор: Kirin 9000S1 Память хранения: 256 ГБ / 512 ГБ / 1ТБ Оперативная память: 12 ГБ Камеры: основные 50 МП + 13 МП + 12 МП / селфи-камера 13 МП Аккумулятор: 4900 мАч Плюсы Премиальный дизайн, как у модели Pro

Хороший экран

Одни из лучших камер в своем классе Минусы Для установки сервисов Google требуются настройки

Устаревший чипсет

Huawei Pura 70 – это безусловно привлекательный смартфон, который выделяется своим дизайном и возможностями. В процессе использования он оставляет положительные впечатления благодаря впечатляющим камерам, потрясающему дисплею и премиальным материалам. Однако устаревшая архитектура процессора и необходимость прилагать значительные усилия для использования сервисов Google делают его не самым простым выбором для многих пользователей.

Основные достоинства Huawei Pura 70

Камеры: Превосходное качество камер, позволяющее делать отличные снимки.

Превосходное качество камер, позволяющее делать отличные снимки. Дисплей: Великолепный дисплей с яркими цветами и высокой четкостью.

Великолепный дисплей с яркими цветами и высокой четкостью. Дизайн: Премиальный дизайн и качественные материалы корпуса.

Основные недостатки Huawei Pura 70

Процессор: Использование устаревшей архитектуры процессора может ограничивать производительность в некоторых задачах.

Использование устаревшей архитектуры процессора может ограничивать производительность в некоторых задачах. Сервисы Google: Необходимость в дополнительных усилиях для установки и использования сервисов Google.

Если для вас в первую очередь важна производительность камеры, Huawei Pura 70 остается сильным конкурентом, предлагая превосходное качество в своей ценовой категории. Однако, для большинства пользователей, возможно, более разумным будет выбрать альтернативы от Vivo, Xiaomi или Samsung. Эти бренды не только предлагают надежные системы камер, но и более высокую производительность и беспроблемную поддержку сервисов Google.

Huawei Pura 70 – хороший выбор для тех, кто готов пойти на компромиссы ради выдающейся камеры и премиального дизайна, но нуждается в сервисах Google не критично. В противном случае, стоит рассмотреть альтернативные варианты, обеспечивающие более сбалансированный опыт использования.

8 iPhone 13 Лучший iPhone до 50000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2021 г. Экран: 6.1 дюйма, 1170 x 2532, LSuper Retina XDR OLED, 60 Гц Процессор: Apple A15 Bionic Память хранения: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Оперативная память: 4 ГБ Камеры: основные 12 МП + 12 МП / селфи-камера 12 МП Аккумулятор: 3240 мАч Плюсы Прочный и водонепроницаемый дизайн

Яркий OLED-экран

Громкие стереодинамики, отличный звук

Хорошее качество фото и видео Минусы Большая челка на экране

Устаревшая модель

Apple iPhone 13 – это все еще мощный смартфон, оснащенный одним из самых быстрых чипсетов на рынке и одним из лучших наборов камер за свою цену. Это делает его идеальным выбором для фото- и видеосъемки на ходу, особенно для блогеров и влогеров с ограниченным бюджетом. Он отлично справляется с потоковой передачей видео и требовательными играми, а его динамики звучат на удивление хорошо.

Преимущества iPhone 13

Мощность: Один из самых быстрых чипсетов обеспечивает отличную производительность.

Один из самых быстрых чипсетов обеспечивает отличную производительность. Камеры: Высококачественные камеры для фото- и видеосъемки.

Высококачественные камеры для фото- и видеосъемки. Долговечность: Керамический щит и сапфировое покрытие линз обеспечивают отличную защиту.

Керамический щит и сапфировое покрытие линз обеспечивают отличную защиту. Обновления: Гарантированные 5 лет крупных обновлений, что значительно превосходит большинство Android-устройств.

Недостатки iPhone 13

Вырез: Большой вырез на экране (notch) остается проблемой.

Большой вырез на экране (notch) остается проблемой. Экран 60 Гц: Высокочастотный дисплей доступен только в более дорогих моделях Pro.

Высокочастотный дисплей доступен только в более дорогих моделях Pro. Зарядка: Ограниченная мощность зарядки в 25 Вт (хотя это может положительно сказываться на сроке службы аккумулятора).

iPhone 13 – это смартфон премиум-класса с отличной всесторонней защитой и долговечностью. Он отлично подходит для тех, кто ищет мощное устройство для фото- и видеосъемки, игр и потоковой передачи контента до 50000 рублей. Поддержка обновлениями до 2026 года также является значительным преимуществом.

Однако, стоит учитывать наличие большого выреза на экране, ограниченную мощность зарядки и другие особенности, характерные для продукции Apple. Несмотря на некоторые недостатки, iPhone 13 остается отличным выбором для пользователей, ценящих производительность, качество камер и долгосрочную поддержку. Он особенно хорошо подходит для блогеров и влогеров, ищущих надежное и мощное устройство.