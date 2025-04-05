Лучшие штативы для телефона в 2025 году

Лучший штатив для телефона позволяет надежно зафиксировать камеру и добиться получения качественной фотографии.

Штатив для смартфона — это обязательный элемент для фотографа. С помощью штатива можно создавать групповые фото, снимать видео без оператора, делать селфи. Это устройство представляет собой мобильную стойку, которая может иметь разную конструкцию, размер, вариант крепежа.

05.04.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели штативов.

При выборе штатива нужно обратить внимание на его высоту, наличие телескопической ножки, вес, габариты рамки и другие параметры. Мы собрали рейтинг из 12 лучших моделей, на основе которого вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

1 Envitec E-Stick Pro Лучший умный штатив для смартфона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: монопод, квадропод

Назначение: для телефона, для фото- и видеокамер, универсальное, экшн-камера

Место крепления: крепление GoPro, пол, ручное использование, стол, универсальное, штатив

Макс. диагональ устройства: 8 дюймов Плюсы Поворачивается за пользователем

Качественные материалы и сборка

Доступная цена Минусы Могут возникнуть сложности по подключении к старым смартфонам

Умный штатив-монопод E-Stick Pro от Envitec – это удобный инструмент для тех, кто хочет получать качественные фото и видео со своего смартфона.

Главное, что отличает этот штатив от других – встроенная функция слежения за человеком. Штатив автоматически поворачивает головку, чтобы удерживать вас в кадре. Управление происходит жестами, что очень удобно: показали жест – штатив начал следить, показали другой жест – слежение прекратилось.

E-Stick Pro можно использовать как настольный или напольный штатив. Он подходит для смартфонов с разъемом USB Type-C. С его помощью легко настроить нужный угол обзора и высоту, чтобы получить отличные кадры.

Этот штатив – не просто держатель для телефона, а помощник, который облегчает процесс съемки и позволяет создавать интересные фотографии и видео. Он будет уместно смотреться как дома, так и в офисе.

2 JBH Professional Tripod Лучший бюджетный штатив для телефона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод

Макс. вес устройства: 5000 г

Место крепления: штатив

Минимальная высота съемки: 70 см

Максимальная высота съемки: 190 см

Количество секций штанги: 3

Материал: алюминий, металл, пластик, сталь Плюсы Очень доступная цена

Компактно складывается

Подойдет для большинства устройств Минусы Легкая и хлипкая конструкция

Штатив – это полезный и относительно недорогой аксессуар, который может пригодиться каждому, кто занимается съемками в студии. Будь то фотосессии, запись видеоблогов в помещении или любые другие виды видеоконтента, где для создания качественного продукта требуется дополнительное оборудование.

Чаще всего штативы используются для надежного закрепления съемочной техники, а также дополнительного освещения. Этот штатив тоже предназначен для таких задач.

Он имеет телескопическую конструкцию: это значит, что секции основной штанги выдвигаются одна из другой, как подзорная труба. Всего у штатива три секции. В полностью разложенном виде он обеспечивает высоту съемки до 210 см, а в сложенном состоянии его длина составляет всего 70 см. Каждая секция центральной штанги фиксируется с помощью зажимного болта.

Этот штатив можно использовать не только для установки камер, смартфонов или фотоаппаратов, но и для крепления дополнительного света, например, кольцевой лампы или фотосветильника.

Оборудование можно прикрепить к штативу напрямую, если на корпусе этого оборудования есть отверстие с внутренней резьбой. Для крепления устройств без такой резьбы потребуются специальные переходники-адаптеры с соответствующим соединением. В собранном виде расстояние от центра штатива до края каждой ножки составляет 30 см.

3 Умный штатив Makino Лучший штатив 3 в 1

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод/монопод

Назначение: для телефона, экшн-камера

Место крепления: крепление GoPro, пол, ручное использование, стол, штатив

Макс. диагональ устройства: 6.1 дюйма Плюсы Многофункциональный

Удобный пульт в комплекте

Компактная конструкция Минусы Хлипкий с тяжелыми устройствами

Этот напольный штатив станет вашим надежным помощником при создании качественного контента. Регулируемая высота позволяет использовать его в качестве треноги для телефона, а встроенная функция стабилизации изображения обеспечивает четкие и плавные видео даже в движении.

Универсальный держатель надежно фиксирует любой смартфон, предотвращая случайные падения. Легкий и компактный дизайн монопода делает его идеальным спутником в путешествиях и на мероприятиях. Раздвижная конструкция селфи-палки позволит делать отличные групповые снимки или селфи с необычных ракурсов.

Подключение по Bluetooth позволяет дистанционно управлять камерой смартфона с ручки монопода. Это особенно удобно при съемке видео или фото, когда вам нужно оставаться в кадре.

Этот штатив – отличный выбор для блогеров, создателей контента для социальных сетей и всех, кто хочет улучшить качество своих мобильных фотографий и видео. Он поможет вам снимать стабильное видео, делать панорамные фотографии и создавать креативный контент в любых условиях.

4 Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod Лучший штатив/селфи палка

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод/монопод

Bluetooth: есть

Максимальная длина монопода: 510 мм

Длина в сложенном виде: 190 мм

Встроенный аккумулятор: есть

Вес: 155 г

Совместимость: смартфон

Дополнительная информация: приблизительный диапазон регулировки держателя для смартфона: 56 — 89 мм; радиус действия беспроводной сети от пульта 10 м Плюсы Удобный

Компактный

Качественная сборка Минусы Короткая селфи палка

Этот складной трипод для селфи, имеющий встроенную треногу и пульт Bluetooth. С помощью него можно создавать групповые фотографии, видео, делать селфи. На рукоятку нанесено противоскользящее покрытие. Чтобы сделать фото, нужно нажать всего лишь кнопку Bluetooth, вам не придется включать таймер и отвлекаться на дополнительные действия.

Держатель поворачивается на 360 градусов, так что вы сможете подобрать наилучший ракурс для съемки. В сложенном виде трипод помещается как в сумку, так и в карман. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно контролировать работу устройства с расстояния 5 м.

Модель используется вместе со смартфонами, работающими на базе iOS и Android. Корпус сделан из металлического сплава, он надежный и долговечный, отличается прекрасной устойчивостью. Дополнительный корпус оборудован разъемом USB. Длина провода регулируется и составляет 19-51 см. Модель имеет стандартную для данного типа конструкции и черную расцветку.

5 HUAWEI Tripod Selfie Stick Pro CF15 Лучшая премиальная модель

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: монопод для селфи

Bluetooth: есть

Максимальная длина монопода: 660 мм

Длина в сложенном виде: 186 мм

Вес: 165 г

Совместимость: смартфон Плюсы Небольшой размер

Легкий

Высокое качество Минусы Не подходит для смартфонов Sumsung

Это монопод, позволяющий выбрать любой ракурс для создания селфи. Его телескопический корпус удобно раздвигается до расстояния 66 см. Крепление универсальное, легко соединяется со смартфонами, имеющими диагональ экрана 6,9 см. Крепление надежно фиксирует гаджет.

Этот монопод пригодится вам в путешествии и на прогулках. Он изготовлен из прочного и легкого сплава на основе алюминия. Подключается к смартфону по технологии Bluetooth. На корпусе расположена кнопка синхронизации, приближения и спуска затвора. Модель имеет небольшой вес, ее удобно брать с собой. За счет небольших габаритов она поместится даже в маленькую сумку.

Монопод может использоваться в виде штатива или селфи-палки. Он имеет три ножки, устойчивые на горизонтальной поверхности. Платформа, к которой прикреплен смартфон, может регулироваться на любой угол наклона. Есть пульт дистанционного управления, связь с которым происходит посредством Bluetooth.

6 WALKER WTR-50 Доступный многофункциональный штатив

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод/монопод

Тип штатива: настольный

Назначение: для планшета, для телефона, для электронной книги, универсальное

Место крепления: пол, ручное использование, стол Плюсы Есть пульт в комплекте

Компактный размер

Подходит для большинства телефонов Минусы Не самая жесткая конструкция

Штатив для телефона WALKER WTR-50 – это компактное и удобное решение для тех, кто активно использует свой смартфон для фото- и видеосъемки. Этот настольный трипод обеспечит надежную опору для вашего телефона, будь то iPhone, Android или Xiaomi, позволяя вам получать четкие снимки и стабильное видео.

Одной из ключевых особенностей WALKER WTR-50 является наличие Bluetooth-подключения. Это означает, что вы сможете управлять штативом дистанционно, используя пульт. Эта функция особенно полезна для создания селфи в портретной ориентации или для съемки групповых фотографий, где необходимо, чтобы вы тоже присутствовали в кадре. Дистанционное управление также дает возможность снимать видео без необходимости касаться телефона, что исключает нежелательные вибрации и обеспечивает более плавную запись.

Штатив может раскладываться до максимальной длины 103 см, что позволяет снимать с различных углов и ракурсов. В сложенном состоянии его длина составляет всего 19,5 см. Благодаря этому, WALKER WTR-50 легко помещается в сумку или рюкзак, что делает его идеальным компаньоном в путешествиях или для съемок на выезде.

7 Apai Genie 360 Удобный и функциональный штатив для телефона

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: монопод для селфи

Bluetooth: есть

Максимальная длина монопода: 930 мм

Длина в сложенном виде: 600 мм

Вес: 195 г

Совместимость: универсальный

Дополнительная информация: работает от 3-х батареек типа АА

Тип соединения устройств: проводное

Протокол связи: Bluetooth Плюсы Функциональный

Удобный

Высокое качество изготовления Минусы Небольшой угол наклона

Это портативный универсальный смарт-штатив, вращающийся на 360 градусов. Он упрощает работу фотографа и оператора, идеально подходит для блогеров. Устройство удобное в повседневном использовании, легко справляется с решением любых задач относительно съемки. Он может автоматически отслеживать лица и создавать профессиональные фотографии и видео. Ни один человек не выпадет из кадра.

Корпус сделан из пластика высокого качества, имеющего небольшой вес. Сама конструкция очень добротная. Дизайн красивый, сочетает в себе матовое и глянцевое покрытия, все крепления сделаны из металла. Есть силиконовые прослойки для крепления в месте держателя смартфона.

На ножке внизу находятся разъемы для батареек. Корпус крышки удобно снимается, для этого достаточно сделать одно движение рукой. На крышке есть дополнительный разъем для установки конструкции на штатив. Он пригодится, если вы решите снять себя в полный рост. На корпусе расположена кнопка включения.

Подключение выполняется очень просто. Для этого нужно просканировать QR-код, находящийся на крышке внизу, и установить специальное приложение. Модель совместима со смартфонами, работающими на iOS и Android. Приложению потребуется разрешить допуск к галерее и камере. Как только индикатор загорится зеленым, штатив будет готов к использованию.

8 Hoco K11 Оптимальный баланс цена/качество

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод

Bluetooth: есть

Максимальная длина монопода: 680 мм

Вес: 158 г

Совместимость: смартфон

Дополнительная информация: в комплекте пульт управления, дистанция беспроводной связи 10 метров Плюсы Качественная сборка

Небольшой вес

Удобно складывается Минусы Тяжелый

Это штатив для телефона, имеющий телескопический раскладывающийся механизм. Максимальная длина полки составляет 68 см. Ручка имеет нескользящее покрытие. Она приятная на ощупь, комфортная в использовании. Модель легкая, так что ее можно брать с собой в путешествие или на вечеринку. С этим моноподом вы не сможете пропустить важные моменты жизни.

Трансформация штатива выполняется за счет раздвигающейся конструкции ручки. Ручка поделена на три лепестка. Ножки фиксируются в разложенном положении, стоят устойчиво на поверхности. В результате получается функциональная и надежная конструкция.

Модель имеет пульт дистанционного управления, подключается к смартфону посредством технологии Bluetooth. С помощью пульта ДУ можно снимать видео и делать фотографии на расстоянии. Корпус выполнен из качественного пластика ABS, а также сплава алюминия. Положение держателя регулируется в двух плоскостях. Можно поворачивать конструкцию по кругу на 360 градусов или раскладывать в вертикальном и горизонтальном положении. С помощью этого сможете создавать любой удобный угол наклона. Модель идеально подходит для съемки фото и видео дома, на улице. Крепление подходит для смартфонов 4,7-6 дюймов.

9 Raylab MTF-SC Удобный и компактный штатив

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: трипод

Длина в сложенном виде: 30.5 мм

Вес: 300 г

Совместимость: смартфон Плюсы Компактный

Легко складывается

Удобный Минусы Нет съемной площадки

Это штатив для телефона, предназначенный для установки фотоаппаратов, смартфонов, а также экшн-камер с целью съемки. Он имеет гибкие ножки, может фиксироваться в необходимом положении. Ножки сделаны с прорезиненной основой, они устойчивы на любом типе покрытия.

Устройство имеет шаровую головку и пузырьковое соединение, так что пользователь может выставить прибор максимально ровно относительно земли. В сложенном состоянии длина конструкции составляет 3,5 см. Можно использовать штатив как рукоятку для создания фотоснимков, видео в движении. Модель идеально подходит для блогеров, фотографов и видеооператоров. Она имеет небольшие размеры, весит мало, ее удобно брать с собой в путешествия.

Максимальная допустимая нагрузка равна 3 кг. Корпус сделан из прочного пластика ABS и алюминия. Имеет прорезиненное покрытие, его удобно держать в руках. Специальная конструкция гибких ножек штатива позволяет менять рабочую высоту со 130 до 270 мм. С помощью этого устройства можно реализовать различные творческие задумки.

10 RayLab MT-SC Лучшее соотношение цена/функциональность

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: трипод

Тип штатива: настольный

Область применения: для фотокамер

Тип головки: шаровая

Максимальная нагрузка: 0.25 кг Плюсы Прочный пластик

Компактный

Удобный Минусы Жесткое крепление для смартфона

Это настольный штатив для телефона, который может использоваться вместе с фотокамерами, экшн-камерами, а также смартфонами. Он имеет стандартное резьбовое крепление на 1/4 дюймов. Шаровая головка с винтовой фиксацией выдерживает до 3 кг. Встроенный в площадку держатель для смартфона, а также пузырьковый уровень обеспечивают максимально параллельное положение устройства относительно земли.

Регулировка высоты выполняется с помощью специальной конструкции ножек штатива, изготовленных из двух секций. Они имеют 5 положений и могут менять рабочую высоту со 160 мм до 195 мм. По заявлению производителя, штатив можно подстроить под любые условия съемки. В сложенном состоянии ножки штатива могут использоваться в виде рукоятки для фотосъемки и съемки видео. Это будет особенно полезно, если вам нужно провести съемку в движении.

Корпус изготовлен из прочного и надежного пластика ABS, а также алюминия. Он легко складывается, его удобно хранить и перевозить. Конструкция быстро трансформируется из монопода в стойку и обратно.