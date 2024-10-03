ТОП-10 Лучшие экшн камеры 2024 года

Лучшие экшн-камеры малы, просты и удобны в использовании и могут работать там, где другие камеры не справятся.

Когда вы думаете о лучших экшн-камерах, вы думаете о GoPro, верно? Действительно, GoPro является лидером в разработке традиционных экшн-камер, и хотя лучшие камеры GoPro довольно хороши, существуют альтернативы, которые по-своему не менее привлекательны. Камеры DJI, Insta360 и Akaso предлагают возможности, которых нет у камер GoPro, или цены, с которыми GoPro не может сравниться.

03.10.2024 Обновление Освежили рейтинг новыми моделями GoPro и DJI.

DJI — возможно, самый известный конкурент GoPro, но, конечно, не единственный. На этом рынке есть много пересечений с другими областями, например, лучшие камеры 360 градусов, а недавно обновленная модульная модель Insta360 One RS Twin Edition включает в себя как модуль экшн-камеры, так и модуль 360 — это две камеры в одной!

Эти экшн-камеры — не единственный способ запечатлеть свои приключения. Чтобы повысить качество съемки, ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших камер для влоггинга. Кроме того, чтобы взглянуть на ситуацию с совершенно новой стороны, мы предлагаем вам рейтинг лучших дронов с камерами, которые представляют собой нечто вроде экшн-камеры в небе.

1 GoPro Hero13 Black Лучшая экшн-камера в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео 5.3K: (соотношение сторон 8:7) до 30 кадров в секунду

Видео 4K: до 120 кадров в секунду

Видео 2.7K: до 240 кадров в секунду

Видео 720p: 400 кадров в секунду макс. 15 сек.

Разрешение фотографий: 27 МП

Время работы от батареи: приблизительно 2–3 часа

Вес: 154 г (с установленной батареей)

Водонепроницаемость: 10 м Плюсы Новые линзы открывают новые творческие возможности

GPS вернулся

Режим съёмки 400 кадров в секунд

Несколько вариантов записи Минусы Нет существенных обновлений характеристик

Плохо справляется при слабом освещении

Подойдёт, если: Необходима совместимость с различными соц. платформами Желаете эксперементировать Требуется GPS Снимаете в Slo-Mo Не подойдёт, если: Требуется снимать при низкой освещенности У вас уже есть камера предыдущего поколения

Ежегодная стратегия GoPro, предполагающая выпуск новой камеры каждые двенадцать месяцев, не всегда оправдывала ожидания, особенно в случае с моделью Hero Black 12, которая вызвала недовольство среди пользователей. Основными недостатками были ухудшение качества изображения в условиях слабого освещения по сравнению с продукцией DJI и отсутствие встроенного GPS, что было важной функцией для многих владельцев GoPro.

В новом году, несмотря на то что изменений в датчике изображения не произошло, GoPro возвратила GPS и внедрила систему, которая упрощает процесс смены объективов, расширяя тем самым творческие возможности пользователей. Камера уже обладала высоким разрешением 5.3K при хорошем освещении, и теперь добавились новые опции для объективов.

Сменяемые объективы не являются инновацией, но возможность лёгкой замены без необходимости вручную корректировать настройки значительно упрощает процесс. Камера также поможет определить, подходят ли выбранные ND-фильтры для получения желаемого эффекта размытия движения. В будущем обещают появление анаморфного объектива 21:9.

Дополнительными «вишенками на торте» являются функции, такие как замедленная съёмка в 400 кадров в секунду, хотя и в разрешении 720P, что не всегда удовлетворяет требованиям к качеству изображения. Камера с 27-мегапиксельным датчиком и адаптивным сенсором 8:7 представляет собой мощный инструмент для контента, предназначенного для различных социальных платформ. Кроме того, представлен модифицированный объектив, обеспечивающий угол обзора до 177 градусов, хотя он также не идеален при плохом освещении, как и его предшественник.

В камере появилось новое магнитное крепление, но для условий с высокой вибрацией рекомендуются традиционные крепления GoPro. Новшества также касаются возможности комментировать съёмку через наушники с микрофоном, включая AirPods или DJI Mic 2. Поддержка синхронизации таймкода, GP-Log и LUT также станет значимым улучшением для тех, кто работает с цветокоррекцией.

2 DJI Osmo Action 5 Pro Лучшая экшн-камера не GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео 4K: до 120 кадров в секунду

Видео 1080p: до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 40 МП

Время работы от батареи: приблизительно 4 часа

Вес: 146 г

Водонепроницаемость: 20 м Плюсы Продолжительное время автономной работы

Лучшая для съёмки в условиях низкой освещённости

Компактная и лёгкая Минусы Разрешение видео только 4K

Максимальная частота 240 кадров в секунду

Подойдёт, если: У вас есть другие устройства DJI Снимаете ночью или в местах с низкой освещённостью Не требуется самое высокое разрешение Не требуется самая высокая частота кадров Не подойдёт, если: Требуется самое высокое разрешение Требуется самая высокая частота кадров

Экшн-камера Osmo Action 5 от компании DJI демонстрирует впечатляющие характеристики и во многом превосходит аналоги GoPro. Одно из заметных преимуществ — продолжительность работы аккумулятора: она способна записывать видео в 4K в течение двух часов без подзарядки. Модель Action 5 Pro способна вести запись в формате 4:3 на скорости 120 кадров в секунду, а также обладает инновационным режимом SuperNight. В этом режиме камера снимает видео в разрешении до 4K при 30 кадрах в секунду в формате 16:9, применяя технологию шумоподавления для улучшения качества изображения в условиях недостаточной освещённости.

Особенно хочется выделить синхронизацию с микрофоном DJI Mic 2, которая обеспечивает значительно лучшее качество звука по сравнению с тем, что можно получить от GoPro, даже при использовании медиа-мода и внешнего микрофона. Размер Osmo Action 5 также радует — камера меньше, чем конкуренты от GoPro, что делает ее более удобной для монтажа. При этом система крепления осталась прежней, что является большим плюсом, ведь она показала себя как одна из лучших магнитных систем.

Хотя GoPro Hero 13 обеспечивает запись видео в разрешении 5.3K, Osmo Action 5 лучше вписывается в экосистему DJI. Если у вас уже есть дрон от DJI и вы планируете комбинировать кадры с разных устройств, мы рекомендуем выбрать именно эту камеру вместо Hero 13.

3 Insta360 Ace Pro Премиальная камера со съемкой в 8К

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 8K при 24 fps, 4K при 120 fps, 1080p при 240 fps

Фото: 48 МП

Сенсорный экран: да

Аккумулятор: 1650 мАч

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 52 х 38,5 х 72 мм

Вес: 180 г Плюсы Снимает в 8К

Отличная стабилизация

Хорошая HDR-съемка Минусы Дороже конкурентов

Тяжелее других вариантов в списке

Подойдёт, если: Требуется разрешение 8K Необходим удобный фронтальный экран Вы видеоблогер Снимаете при слабом освещении Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Требуется компактное устройство

Insta360 Ace Pro — первая экшн-камера с видео в формате 8K. Для многих такое разрешение будет излишним, равно как и 48-мегапиксельные снимки, и заоблачная цена. Но если вам нужна надежная запись в формате 8K, Ace Pro — это то, что вам нужно.

В тестах Ace Pro показала себя хорошо. Она тяжелее, чем конкуренты, а именно 179,8 г, что делает ее весомой в руке. Нам очень понравился откидной дисплей с шарнирным поворотом и более быстрым откликом, чем у конкурентов GoPro и DJI. Варианты установки и размещения также многочисленны, имеется магнитная пластина для быстрого закрепления.

Как и следовало ожидать от матрицы Leica, качество изображения превосходное. Тесты показали, что результаты классные во всех разрешениях: хорошая чёткость, насыщенные цвета и надёжная обработка шума при слабом освещении (благодаря ИИ). Active HDR неплохо справляется с балансировкой света, стабилизация FlowState и Horizon Lock тоже доказали свою эффективность. Профессионалы, возможно, пожелали бы иметь более высокую частоту кадров при 8K и ведение лога, но эта экшн-камера все равно супер.

4 GoPro Hero Лучшая бюджетная экшн-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K (30 кадров в секунду)

Фото: 12 МП

Сенсорный экран: да

Аккумулятор: 2355 мАч

Водонепроницаемость: 5 м

Размер: 52 х 38,5 х 72 мм

Вес: 86 г Плюсы Компактный размер

Прочная

Доступная Минусы Только один экран

Подойдёт, если: Требуется камера начального уровня Ограниченный бюджет Важен компактный размер Не подойдёт, если: Нужен фронтальный экран Снимаете под водой на глубине более 5 метров

GoPro Hero представляет собой идеальный выбор для тех, кто ищет экшн-камеру начального уровня по доступной цене. Эта модель отлично подходит не только для экстремальных съёмок, но и для повседневного использования благодаря своей компактности и функции «наведи и снимай».

Если вы были впечатлены размерами и надёжностью GoPro Hero 13 Black, то новая GoPro Hero порадует вас ещё более компактными размерами и лёгкостью, что делает ее поистине привлекательным вариантом. Камера позволяет записывать видео в качестве 4K при 30 кадрах в секунду и делать фотографии с разрешением 12 мегапикселей. Ее удобно носить с собой, так как она легко помещается в ладони или кармане.

GoPro Hero также обладает водонепроницаемостью до глубины 5 метров и оснащена долговечной аккумуляторной батареей. Совместимость с более чем 35 креплениями и аксессуарами GoPro делает ее универсальным инструментом для съёмки, но она также прекрасно справляется самостоятельно или в сочетании с ручным держателем и настольным штативом, такими как GoPro Shorty, The Handler или GoPro 3-Way 2.0. Обратите внимание, что для работы камеры требуется карта памяти microSD, которую нужно приобрести отдельно.

Интересная особенность GoPro Hero заключается в том, что во время зарядки она автоматически загружает ваши снимки в облако и создаёт видео с лучшими моментами, хотя вы также можете самостоятельно редактировать материалы с помощью обновлённого мобильного приложения GoPro Quik.

Камера оснащена 1,76-дюймовым полноцветным сенсорным экраном на задней панели и способна работать в широком диапазоне температур — от -10 до 35 градусов.

5 Insta360 X4 Лучшая 360-градусная экшн-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео 8K: до 30 кадров в секунду

Видео 5.7K: до 60 кадров в секунду (или 120 кадров в секунду в режиме замедленной съемки)

Видео 4K с одним объективом: до 120 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 72 МП

Время работы от батареи: 135 минут при 5,7К

Вес: 204 г

Водонепроницаемость: 10 м Плюсы Разрешение 8K имеет значение для 360 градусной съёмки

Прочная конструкция

Универсальная

Можно подключать внешние микрофоны Минусы Время автономной работы

Понадобится невидимая палка для селфи

Подойдёт, если: Требуется максимальное разрешение видео Снимаете 360-градусные видео Необходима компактная камера Используете камеру в экстремальных условиях Не подойдёт, если: Снимаете продолжительные ролики У вас ограниченный бюджет Снимаете при слабом освещении

Одной из основных сложностей при съёмке динамичных сцен является точная настройка камеры на объект. Здесь на помощь приходят 360-градусные камеры, которые позволяют отложить этот процесс на более позднее время. Эти устройства предлагают гораздо больше, чем просто широкий угол обзора.

Даже при работе с экшн-камерами с широкоугольным объективом возникают ситуации, когда сложно угадать нужное направление съёмки. В таких случаях камеры с возможностью съёмки на 360 градусов становятся незаменимыми. С их помощью, используя пару объективов, расположенных друг напротив друга, и продвинутые технологии обработки изображений, можно исключить не только селфи-палку из кадра, но и снимать со всех направлений, выбирая наилучший ракурс уже после съёмки.

Камера Insta360 X4 не просто обладает лучшим разрешением по сравнению с предшественницей X3, но и усовершенствована в плане прочности. Обе модели защищены от воды на глубине до 10 метров благодаря специальным защитным заглушкам, однако X4 имеет дополнительное преимущество в виде съёмных защитных крышек для объективов, что делает ее более адаптивной и надёжной в использовании.

Insta360 выделяется на фоне конкурентов благодаря мощному мобильному приложению, которое позволяет редактировать видео в реальном времени. Вы можете изменять направление съемки или использовать искусственный интеллект для отслеживания объектов. Для более продвинутого редактирования компания предоставляет приложения для Mac/Windows и плагины для Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro.

В заключение, экшн-камера Insta360 X4 действительно предоставляет возможности для съёмки уникальных кадров, которые могут помочь вам выделиться на фоне других создателей контента.

6 Insta360 ONE RS Twin Лучшая экшн камера с модульной конструкцией

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5,3K при 30 кадрах в секунду (объектив 360°); 4K при 60 кадрах в секунду (объектив 4K)

Фото: 6080×3040 (объектив 360); 8000×6000 (объектив 4K)

Сенсорный экран: Да

Время работы батареи: 75 минут (4K/60 кадров в секунду); 82 минуты (5,7K/30fps)

Водонепроницаемость: 5 м

Размер: 71 х 42 х 33 мм

Вес: 135 г Плюсы Инновационная модульная конструкция

Несколько вариантов объектива, включая объектив 360°

Реверсивный экран для лицевой стороны

Впечатляющая стабилизация в камере Минусы Маленький размер экрана

Нужна рама для установки

Подойдёт, если: Требуется максимальная универсальность Любите экспериментировать Необходимо лучшее качество съёмки (с 1-дюймовым модом) Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Требуется более прочное устройство Устраивают возможности классической экшн камеры

Insta360 ONE RS -просто новинка или серьезное устройство для съемки? Уникальная на рынке камера ONE RS предназначена для тех, кто обычно присматривается к GoPro, но хочет попробовать себя в съемке 360º.

Тот факт, что объектив 360º не изменился по сравнению с версией первого поколения, говорит о том, что формат стал хорошим вариантом для эпизодического использования, но ему не хватает большего развития, что нас вполне устраивает.

Этот объектив действительно предоставляет множество творческих возможностей, и нам нравится, что приложение Insta360 предоставляет шаблоны для создания красивых 360º последовательностей из клипов, но большинство пользователей будут полагаться на объектив 4K Boost Lens.

Камера второго поколения впечатляет нас увеличенным временем автономной работы, более высоким разрешением фотографий и новым широкоформатным соотношением сторон 2,35:1. Стабилизация FlowState в Insta360 плавная и теперь более универсальная, с множеством функций автоматического редактирования на основе искусственного интеллекта в отличном приложении для смартфона.

Подробнее — полный обзор Insta360 One RS

7 GoPro Hero12 Black Лучшая экшн-камера прошлого сезона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5,3K/60 кадров в секунду

Фото: 27 МП

Сенсорный экран: Да (2)

Время автономной работы: 1:10 (5,3K/60p)

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 71,8 x 33,6 x 50,8 мм

Вес: 154 г Плюсы Дешевле, чем предыдущая модель

Впечатляющее качество видео

Функция блокировки горизонта

Интуитивное управление Минусы Характеристики практически не изменились по сравнению с Hero11

Платный доступ к функциям редактирования

Нет GPS

Подойдёт, если: Планируете использовать с беспроводным микрофоном Хотите сэкономить с учётом кидок Необходимо прочное и надёжное устройство Не подойдёт, если: Нужен GPS Снимаете при низкой освещённости

GoPro Hero12 Black — это лучшая экшн-камера, которую можно приобрести. Несмотря на то, что она почти не изменилась по сравнению с предыдущей моделью и стоит дешевле, чем Hero11 при своём выпуске. Это приятно видеть, учитывая умеренный рост характеристик.

Однако, стоит отметить, что новая камера потеряла определенную функцию – GPS. Раньше это позволяло записывать метаданные движения для получения информации о скорости. Если для вас это важно, мы рекомендуем обратить внимание на GoPro Hero13 Black.

Видеопроизводительность Hero12 улучшилась по сравнению с Hero11, несмотря на то, что используется тот же датчик. Hero12 снимает видео 5,3К/60p, в то время как Hero11 — 5К/30p. Это обеспечивает более высокое разрешение и плавные видеозаписи. Теперь также добавлена поддержка беспроводных наушников по Bluetooth, что позволяет записывать чистый звук без использования отдельного микрофона.

Водонепроницаемость, дизайн, экраны и размеры Hero12 остались такими же, как и у предыдущей модели. Горизонтальная стабилизация и стабилизация изображения также не изменились, но это в любом случае были уже фантастические функции в Hero11. К сожалению, некоторые премиум-функции редактирования остаются доступными только через платную подписку.

8 DJI Osmo Action 4 Лучшая альтернатива прошлогодней GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K при 60 кадрах в секунду

Фото: 10 МП

Время автономной работы: 80 минут (4K/60 кадров в секунду)

Водонепроницаемость: 16 м

Размер: 70,5 х 32,8 х 44,2 мм

Вес: 145 г Плюсы Отличное качество изображения

Большой датчик

Потрясающие варианты монтажа Минусы В приложении отсутствуют основные функции редактирования

Нет разрешения выше 4K

Подойдёт, если: Снимаете при низкой освещённости Хотите сэкономить, с учётом скидок Нужен сенсорный экран на передней панели Не подойдёт, если: Требуется разрешение видео выше 4K Необходима замедленная съёмка в высоком разрешении

DJI Osmo Action 4 – это отличная альтернатива GoPro для тех, кто ищет классическую экшн-камеру. Она представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью Osmo Action 3, с более крупным сенсором для лучшей съёмки при недостаточном освещении и улучшенной стабилизацией изображения.

Одним из самых значимых преимуществ Action 4 по сравнению с GoPro Hero12 Black является более крупный сенсор, способность погружаться на 18 метров глубины, а также широкий ассортимент доступных креплений и аксессуаров. Однако, GoPro Hero12 Black все ещё превосходит Action 4 в некоторых важных параметрах, таких как стабилизация изображения, максимальное разрешение и функциональные возможности приложений.

Учитывая, что цена на Hero12 Black схожа с ценой на Osmo Action 4, кажется, что последняя немного завышена, поэтому, если вам не нужны подводные съёмки или аксессуары, трудно рекомендовать ее вместо GoPro. Точно так же, учитывая, что Osmo Action 3 все ещё есть в продаже, большинство ключевых функций новой модели можно получить намного дешевле. Однако, с точки зрения характеристик, Osmo Action 4 все же является лучшим альтернативным вариантом для GoPro.

9 Insta360 Go 3S Лучшая маленькая экшн-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K до 30 кадров в секунду

Фото: 12 МП

Сенсорный экран: Да

Время работы батареи: 38 минут / 140 минут

Водонепроницаемость: IPX8 (камера), IPX4 (Action Pod)

Вес: 35 г Плюсы Можно использовать соло или в комплекте

Появился сенсорный экран

Хороша для стриминга Минусы В корпусе только внутренняя память

Слабая водонепроницаемость в корпусе

Подойдёт, если: Требуются нестандартные ракурсы съёмки Важна максимальная компактность Хотите иметь устройство 2 в 1 Любите простое управления Не подойдёт, если: Требуется разрешение выше 4K Необходима лучшая водонепроницаемость

Insta360 Go 3S – это уникальная гибридная камера, которая сочетает в себе возможности классической экшн-камеры и удобство портативного носимого устройства. Это делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет иметь возможность вести съёмку в любой ситуации. В режиме экшн-камеры она напоминает другие модели на рынке, например, имеет аналогичный откидной экран, как у модели Ace Pro от того же производителя. Однако в этом режиме Go 3S не является полностью водонепроницаемой, что можно считать некоторым минусом. Тем не менее, когда камера извлекается из чехла, она становится водонепроницаемой до глубины 10 метров, что расширяет ее возможности использования.

Интересной особенностью является то, что даже после извлечения камеры из чехла, сам чехол может продолжать работать как удалённый монитор. Кроме того, уникальная магнитная система крепления позволяет камере Go 3S захватывать кадры под такими углами, которые недоступны для других камер, представленных на рынке.

Простота закрепления и использования Go 3S выделяет ее среди прочих устройств — достаточно просто прикрепить ее где-либо, и вы готовы к съёмке. Однако стоит отметить, что в комплекте не предусмотрена SD-карта, что может стать препятствием для некоторых пользователей. Поэтому рекомендуем рассмотреть возможность приобретения модели с внутренней памятью 128 ГБ, чтобы избежать дополнительных расходов на покупку карты памяти.

10 DJI Pocket 3 Экшн-камера, которая не боится низкой освещенности

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Экшн-камера со стабилизатором

Видео: 4K при 120 fps

Фото: 9,4 МП

Сенсор: 1 дюйм

Экран: 2-дюймовый сенсорный экран

Микрофонный вход: Адаптер или Bluetooth

Разъем для наушников: Нет Плюсы Топовая стабилизация

Большой экран удобнее, чем у предшественника

С Bluetooth — полный фарш для видеоблогера Минусы Настройка длины рукоятки может раздражать

Подойдёт, если: Необходима лучшая стабилизация Требуется готовое решение Снимаете «на ходу» Цените компактность Не подойдёт, если: Снимаете в экстремальных условиях Необходимы гибкие возможности монтажа (крепления)

Можно ли считать DJI Pocket 3 экшн-камерой? Она не обладает усиленной прочностью и водонепроницаемостью, но, учитывая тот факт, что многие используют экшн-камеры на селфи-палках, этот вариант стоит рассмотреть. Устройством легко пользоваться, тем более, что у третьей версии теперь есть крупный сенсорный экран. Стабилизацией камеры остаётся только восхищаться, а умные режимы слежения и съёмка селфи кверху ногами только добавляет устройству плюсов.

В наличии полезная насадка в виде сверхширокого объектива. Правда, она ухудшает качество, но добавляет пространства. Если приобрести комплект с Bluetooth-микрофоном, то эта модель станет идеальным инструментом для видеоблогов (3 встроенных микрофона могут сильно помочь приглушить внешние шумы). В наших тестах 1-дюймовый сенсор хорошо справлялся со смешанным и слабым освещением.

В целом, удобство, универсальность и стабилизация DJI Pocket 3 достойны похвалы. Мало какая вещь может сочетать в себе столько функций и при этом умещаться в кармане куртки. А еще вы можете подключиться по беспроводной сети к смартфону и управлять устройством на большом экране через приложение DJI.

Как выбрать лучшую экшн-камеру

Выбор подходящей экшн-камеры зависит от того, что и как вы любите снимать, но есть несколько ключевых качеств, которыми должна обладать каждая хорошая экшн-камера. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать грубые и неблагоприятные ситуации, а также водонепроницаемой, по крайней мере, до нескольких метров. Она также должна быть простой в использовании и управлении, даже в экстремальных условиях. Сенсорные экраны могут облегчить управление экшн-камерой, но если вы планируете снимать в перчатках, возможно, имеет смысл выбрать модель с физическими кнопками.

Вы, вероятно, будете использовать экшн-камеру в движении, поэтому стабилизация изображения — важная функция, на которую следует обратить внимание. Она должна сгладить дрожание камеры (от рук или руля) для получения более приятных для просмотра кадров. Качество стабилизации изображения может значительно отличаться, поэтому стоит подумать, насколько плавным должно быть ваше видео (или вы можете смириться с некоторыми колебаниями). Матрица с более высоким разрешением может помочь: цифровая стабилизация изображения часто обрезает кадр, чтобы устранить движение. Кадры, обрезанные из 4K, будут выглядеть лучше, чем видео, уменьшенное из 1080p.

Многие из лучших экшн-камер также предлагают возможность подключения к смартфону, что позволяет легко редактировать и быстро делиться своими последними видео. Некоторые модели также поддерживают прямую трансляцию на такие платформы, как YouTube. Это может быть требовательно к ресурсу батареи, но будет полезно, если вы планируете вести влоггинг прямо в социальных сетях.

Большинство экшн-камер могут снимать замедленное видео со скоростью до 120 кадров в секунду, а некоторые из лучших моделей также предлагают более творческие режимы съемки, такие как гиперлапс. Некоторые внутрикамерные эффекты можно воспроизвести с помощью программного обеспечения для редактирования, но стоит рассмотреть камеру с творческими предустановками, если вы хотите внести разнообразие в свои видео с минимальными усилиями.

Большинство моделей поставляются с различными вариантами крепления. Если вы планируете использовать камеру во время более нишевых занятий, убедитесь, что в комплекте есть подходящее крепление, соответствующее вашим потребностям. Некоторые экшн-камеры идут дальше, предлагая модульную конструкцию, которая позволяет дополнить съемку дополнительными аксессуарами, такими как микрофоны, освещение или даже 360-градусный объектив.

Для чего они используются

Лучшие экшн-камеры компактны, прочны и просты в управлении. Благодаря прочной конструкции экшн-камеры можно использовать для съемки в таких условиях, где большинство стандартных камер просто не выдерживают. А поскольку лучшие варианты обладают превосходной стабилизацией изображения, экшн-камеры идеально подходят для записи плавного видео в движении.

Многие люди используют экшн-камеры для съемки приключений, таких как катание на горных велосипедах, прыжки с парашютом или сноуборд. Лучшие экшн-камеры также водонепроницаемы, поэтому некоторые любители активного отдыха используют их для съемки водных видов спорта или записи подводного видео во время плавания или дайвинга. Большинство экшн-камер поставляются с различными креплениями, которые позволяют легко закрепить их на шлеме, руле или даже на ремне, обхватывающем грудь. Так что вы всегда сможете найти подходящее крепление.

Экшн-камеры могут быть установлены внутри автомобиля, либо для записи дорожного движения, как это делают камеры приборов, для съемки действий водителя. В некоторых автоспортивных сериях устанавливаются автомобильные экшн-камеры для съемки гонщиков.

Однако не все используют экшн-камеры для экстремальных видов деятельности. Поскольку лучшие модели просты в управлении, имеют творческие режимы съемки и отличные возможности подключения (включая поддержку прямых трансляций), многие влогеры используют такие модели, как GoPro Hero 11 Black, для съемки видео для социальных сетей. Благодаря стабилизации изображения они отлично подходят для ходьбы и разговоров, а их компактный размер делает экшн-камеры удобными для съемки в дороге.

Некоторые создатели контента используют экшн-камеры в качестве второй камеры наряду со своей основной беззеркальной моделью для съемки замедленного b-roll или съемки дополнительных ракурсов, чтобы добавить разнообразия в свои видео.