Топ-10 Лучшие камеры и смартфоны для TikTok 2025 года

Лучшая камера для TikTok будет оснащена фронтальным экраном и значительно улучшит ваш смартфон

Лучшая камера для TikTok может быть разных форм и размеров. В этом руководстве мы включили ряд смартфонов и «правильных» камер, которые дадут вам повышение ценности производства, чтобы сделать ваши TikTok еще лучше.

24.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и смартфонов для TikTok добавлены новые модели.

TikTok — это широкое, разрастающееся место в наши дни, и люди снимают всевозможные типы видео, используя всевозможное оборудование для камер. Если у вас есть стремления, выходящие за рамки простого разговора с фронтальной камерой вашего телефона, вы можете обнаружить, что специальная камера справится с захватом нужных вам кадров гораздо лучше, чем смартфон. Многие современные камеры также хорошо оптимизированы для съемки в вертикальном положении — отражение того, как TikTok изменил правила игры для видеоконтента.

Мы составили список телефонов и камер, которые представляют наилучшую ценность для TikTok прямо сейчас, основываясь на нашем процессе тестирования и обзора. Как только вы закончите здесь, ознакомьтесь с лучшими светодиодными панелями и лучшими кольцевыми лампами !

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7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2025 г.

Экран: 6,9″ 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 50 МП, 10 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (for Galaxy)

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 218 г Плюсы Впечатляющее обновление ИИ

Отличная производительность

Превосходные камеры Минусы Большой и дорогой

S Pen не поддерживает Bluetooth

Samsung Galaxy S25 Ultra – это настоящий прорыв в мире смартфонов. Он превосходит iPhone по времени автономной работы и производительности, а его набор камер – самый гибкий среди всех Android-смартфонов.

Последний флагман Galaxy продолжает горячую полосу Samsung по производству, пожалуй, лучших камерофонов на данный момент, и, безусловно, одного из лучших для TikTok. Он на самом деле способен снимать видео 8K (хотя это пожирает данные и имеет ограниченную полезность), а 4K также выглядит совершенно возвышенно в различных условиях освещения — как мы обнаружили в ходе нашего тестирования.

Как и многие производители, Samsung делает ставку на ИИ, и S254 Ultra имеет ряд умных функций ИИ, таких как возможность конвертировать любой отснятый материал в замедленную съемку путем создания дополнительных кадров. На практике это работает, с редкими артефактами и странностями — лучше снимать в превосходном режиме замедленной съемки 4K 120 кадров в секунду для начала. Время работы батареи отличное, а дисплей великолепный. Он большой и дорогой, но Galaxy S25 Ultra — абсолютный победитель для создания TikTok.

2 iPhone 16 Pro Max Новейший iPhone от Apple — невероятный инструмент для TikTok

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,9-дюймовый OLED (2868×1320; 1–120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: широкоугольная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2,2), телеобъектив 12 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 227 г

Время автономной работы (часы:минуты): 18:06 Плюсы Съёмка видео 4K 120 кадров в секунду

Увеличенный экран

Увеличенное время автономной работы

Удобная кнопка управления камерой Минусы Низкая скорость зарядки

iPhone 16 Pro Max — это настоящий гигант в мире мобильных устройств. Этот идеальный помощник сочетает в себе функциональность смартфона и возможности камеры, делая его неотъемлемым для фотографов и видеоблогеров. Стильный и компактный дизайн этого телефона вызывает восхищение, а его мощные камеры позволяют снимать невероятно красивые фотографии и видео.

Если вы мечтаете стать звездой TikTok, то iPhone 16 Pro Max — ваш надежный помощник. Ведь этот телефон обладает всеми необходимыми функциями для создания превосходных видеороликов. Благодаря телеобъективу с 5-кратным увеличением, вы сможете снимать детали и красоту мира вокруг вас. Более того, этот телефон может записывать видео в высоком разрешении, что позволяет сохранить каждую деталь и создать потрясающие и запоминающиеся контент для TikTok.

Не только камера делает iPhone 16 Pro Max идеальным для создания контента для TikTok, но и его другие функции. Высокая производительность позволяет справиться с любыми задачами, включая обработку и редактирование видео. Большой экран позволяет комфортно просматривать и редактировать ваши видеоролики, а USB-C порт облегчает подключение к внешним мониторам и аксессуарам.

Таким образом, если вы хотите создавать потрясающий контент для TikTok и нуждаетесь в мощном и надёжном смартфоне, iPhone 16 Pro Max — ваш идеальный выбор. Он объединяет в себе качественную камеру, высокую производительность и удобство использования, чтобы помочь воплотить все свои творческие идеи в реальность.

3 Google Pixel 8 Pro Лучший TikTok смартфон от Google

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г.

Задние камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телеобъектив 48 МП с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 10,8 МП

OIS: Да

Вес: 211 г

Размеры: 87 x 76 x 162 мм (6,4 x 3 x 0,3 дюйма).

Память: 128 ГБ, 256 ГБ Плюсы Отличная камера с новым режимом Pro

Плавная работа и чистый интерфейс

Премиальный экран и стиль

Уникальные особенности Google Android Минусы Стал дороже, чем Pixel 7 Pro

128 ГБ базовой версии слишком мало

Иногда становится нагревается

Странная обработка теней в некоторых сценах

Google Pixel 8 — один из самых экономически выгодных смартфонов, который вы можете купить, и он является отличным вариантом для TikTok. Он записывает видео с разрешением до 4K 60 кадров в секунду и поддерживает 10-битную HDR-запись со скоростью до 30 кадров в секунду. Как вы, возможно, знаете, Google делает ставку на интеллектуальные функции ИИ для своих телефонов, а видеооператоры извлекают выгоду из Magic Editor и Audio Eraser, добавляя несколько вычислительных струн к их лукам.

Благодаря высококачественному дисплею TikTok так же приятно смотреть на Google Pixel 8, как и создавать. Он не обладает такой же мощностью, как его более дорогие конкуренты, но Google Pixel 8 представляет собой отличную ценность для экономного производителя TikTok.

4 Sony ZV-1F Камера Sony для начинающих видеоблогеров поддерживает портретную видеосъемку

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: 1 дюйм

Мегапиксели: 20 МП

Крепление объектива: фиксированный эквивалент 20 мм

Экран: 3-дюймовый шарнирный сенсорный

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный вход: Да

Вход для наушников: Нет Плюсы Хороший сверхширокоугольный объектив

Встроенные микрофоны, с разъемом для микрофона

Экран с переменным углом наклона Минусы Нет стабилизации

Нет разъема для наушников

Sony ZV-1F — крошечная камера, весом всего 229 г, что делает ее очень удобной для карманных устройств для стриминга и видео TikTok. Это более дешевая, удобная для новичков альтернатива популярным Sony ZV-1 и Sony ZV-E10 , но она по-прежнему снимает видео 4K/30p, а также 5x в режиме замедленной съемки или 60x для гиперлапс-контента.

Камера проста и удобна в использовании, а сам корпус изготовлен из переработанных материалов. Новая ZV-1F предлагает широкий объектив 20 мм f/2, который фиксирован (поэтому вы не можете его поменять), но лучше подходит для размещения большего количества людей в кадре для групповых снимков.

5 DJI Osmo Pocket 3 Стабилизированная камера с подвесом, отлично подходящая для сверхплавных видеороликов TikTok

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: камера со стабилизатором

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 9,4 МП

Объектив: эквивалент 20 мм, f/2

Экран: поворотный 2-дюймовый сенсорный экран

Видоискатель: Нет

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный вход: Да (требуется адаптер)

Вход для наушников: Нет Плюсы Лучшая в классе стабилизация

Большой поворотный экран

Полезные режимы вертикальной съемки Минусы Увеличение цены по сравнению с Pocket 2

Автовыдержка склонна к яркости

DJI Osmo Pocket 3 — это камера с подвесом, построенная на основе трехосевого моторизованного стабилизатора, что делает ее отличной для съемки с рук в движении. Хотя она и представляет собой скачок в цене по сравнению с предыдущей моделью Pocket 2, она добавляет ряд существенных обновлений и функций, которые делают ее стоящей инвестиций для тиктокеров.

Во-первых, более крупный 1-дюймовый сенсор обеспечивает улучшенную работу при слабом освещении и динамический диапазон для более качественного видео в целом; хотя он не дотягивает до качества беззеркальных камер и премиальных компактов в этом списке, он все равно довольно впечатляющий. DJI Osmo Pocket 3 также имеет большой 2-дюймовый экран, который позволяет легко контролировать то, что вы снимаете. Более того, камера хорошо оптимизирована для съемки вертикального видео, подходящего для TikTok — экран даже вращается, чтобы облегчить это!

6 Insta360 Go 3 Лучшая носимая камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Экшн-камера

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 3,7 МП

Объектив: эквивалент 11,24 мм, f/2.2

Экран: 2,2-дюймовый откидной сенсорный экран (в корпусе Action Pod)

Видоискатель: Нет

Максимальное разрешение видео: 2.7K

Вход для микрофона: Нет

Вход для наушников: Нет Плюсы Универсальный дизайн

Прочное магнитное крепление

Приложение работает очень хорошо Минусы Максимальное разрешение видео — 2,7К

Средняя стабилизация

Камеры Insta360 GO были созданы на основе концепции компактности, легкости и удобства ношения — оснащены мощным магнитным креплением для съемки без помощи рук. Однако третья итерация в серии добавляет что-то новое: корпус Action Pod, который по сути превращает камеру размером с большой палец в GoPro -lite.

Это хороший выбор для тиктокеров, которые хотят снимать кадры «из жизни», но также хотят иметь опцию водонепроницаемости в стиле GoPro, и в целом он гораздо более универсален, чем его предшественники. Он также приятен и прост в использовании, с отличным приложением и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Качество видео в целом довольно хорошее, хотя, учитывая, что разрешение достигает максимума в 2,7K, его качество не совсем соответствует уровню GoPro.

7 Sony ZV-E10 Лучшая беззеркальная камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый шарнирный сенсорный, 921 600 точек

Видоискатель: Электронный

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный вход: Да

Вход для наушников: Да Плюсы Превосходный видеоавтофокус

Хороший внутренний микрофон

Экран с регулируемым углом наклона Минусы -Отсутствие внутрикорпусной стабилизации

Отличная камера для видеоблогов от Sony станет идеальной покупкой для тех, кто хочет, чтобы их TikTok выглядел немного лучше. Sony ZV-E10 — это беззеркальная камера, то есть вы можете менять объективы Sony E-mount по своему желанию, и она снимает отличное видео 4K по довольно разумной цене. Хотя у нее есть разъем для внешнего микрофона, это одна из немногих камер, где встроенные микрофоны выполняют довольно разумную работу, дополненную прилагаемой ветрозащитой, которая обеспечивает простой способ блокировать нежелательный шум.

Встроенной стабилизации нет, поэтому вы не получите суперплавного эффекта DJI Osmo Pocket. Однако наличие сенсора APS-C действительно расширяет универсальность съемки в разных условиях освещенности, а наличие поворотного экрана позволяет легко снимать с самых разных ракурсов.

8 GoPro Hero13 Black Лучшая водонепроницаемая камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5.3K (соотношение сторон 8:7) до 30 кадров в секунду / 4K до 120 кадров в секунду / 2.7K до 240 кадров в секунду / 720p: 400 кадров в секунду макс. 15 сек.

Фото: 27 МП

Время работы от батареи: приблизительно 2–3 часа

Размер: 72 х 51 х 34 мм

Вес: 154 г (с установленной батареей)

Водонепроницаемость: 10 м Плюсы Новая система фильтров и модов объектива

Съёмка со скоростью до 400 кадров в секунду

Дольше не перегревается

GPS вернулся Минусы Качество съёмки при низкой освещённости не улучшилось

GoPro Hero 13 Black — это экшн-камера с поддержкой TikTok. Новый датчик снимает практически квадратный контент 5.3K, который можно легко обрезать для создания собственных клипов 4K с различными соотношениями сторон. Это означает, что если вы поклонник TikTok 9:16, вы можете извлечь этот формат видео из одного видео 8:7.

Программное обеспечение камеры было успешно упрощено, а сопутствующее приложение GoPro Quik также было улучшено. Благодаря лучшей в своем классе стабилизации и отлично выглядящему видео во всех сценах, кроме слабо освещенных и темных, а также некоторым забавным новым режимам, таким как световое рисование, Hero 13 Black является превосходной камерой для TikTok.

9 Canon PowerShot G7 X Mark III Лучший компакт с зумом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: 1-дюймовый CMOS

Мегапиксели: 20,2 МП

Объектив: 24–100 мм f/1,8–2,8Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 040 000 точек

Видоискатель: Электронный

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный вход: Да

Порт для наушников: Нет Плюсы Легкая прямая трансляция

Вход для микрофона Минусы Клипы 4K ограничены 10 минутами

G7 X Mark III была первой камерой такого рода с микрофонным входом — жизненно важно, если вам нужен чистый звук, не говоря уже о возможности прямой трансляции на YouTube и TikTok. Это означает, что даже если у вас есть дорогая кинокамера, если у вас также есть G7 X Mark III, вы можете создать простую прямую трансляцию без каких-либо дорогих карт захвата и ПК.

Благодаря откидному экрану камера G7 X III также обеспечивает четкое изображение себя во время съемки, а благодаря 20,1-мегапиксельной 1-дюймовой многослойной КМОП-матрице и процессору Digic 8 она также способна делать великолепные фотографии, так что ваши фотографии тоже могут получиться красивыми.

10 Fujifilm X100V Лучший компакт премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 26,1 МП

Объектив: 35 мм f/2 (эффективный)

Экран: 3-дюймовый поворотный ЖК-дисплей, 1620 тыс. точек

Видоискатель: оптический + электронный видоискатель с разрешением 3690 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 20/11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Гибридный видоискатель

Великолепное качество изображения Минусы Нет оптической стабилизации

Довольно дорого

Оригинальная камера Fujifilm X100 была той, которая вызвала у людей одержимость современными камерами Fujifilm в ретро-стиле. В 2023 году на TikTok наблюдалось некоторое возрождение интереса к Fujifilm X100, а хэштег #fujifilmx100v собрал миллионы просмотров. Fujifilm X100V — очень популярный выбор для тех, кто хочет премиальную камеру без возни со сменой объективов.

Она имеет то же исключительное качество сборки, что и все камеры Fujifilm в небольшой карманной версии. Она имеет тот же датчик X-Trans 26,1 МП, что и X-T4, и тот же гибридный видоискатель, что и X-Pro 3. X100V — это продвинутая камера с фиксированным объективом APS-C, которая, безусловно, нацелена на энтузиастов, но ее также можно использовать для видео TikTok.

Недавно Fujifilm выпустила преемника этой камеры – великолепную Fujifilm X100VI . Это почти та же конфигурация, но с новейшим поколением 40-мегапиксельного сенсора, и в настоящее время вы смотрите на многомесячный лист ожидания, чтобы заполучить ее. На данный момент вам, вероятно, повезет больше, если вы найдете X100V на вторичном рынке.

Как выбрать лучшую камеру для TikTok

Первое решение, которое вы примете при выборе камеры для TikTok, — это то, стоит ли вообще покупать полноценную камеру или же придерживаться телефона. Лучшие телефоны с камерой для TikTokers предлагают гораздо больше удобства, отчасти потому, что вы всегда будете иметь свою камеру под рукой, а отчасти потому, что вы можете мгновенно загружать и редактировать в приложении.

Однако есть ряд специализированных камер, которые хорошо подходят для TikTok, включая беззеркальные модели, компактные и экшн-камеры . Создание TikTok на специализированной камере имеет множество преимуществ, включая возможность менять объективы (или использовать оптический зум с компактной камерой). Специализированные камеры также имеют более крупные сенсоры, чем смартфоны, для лучшей работы при слабом освещении и возможности снимать с малой глубиной резкости.

Некоторые специализированные камеры также предлагают другие физические преимущества, которых нет у смартфонов, будь то водонепроницаемость экшн-камер GoPro или оптическая стабилизация подвесных камер Osmo Pocket от DJI.