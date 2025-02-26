Лучшие камеры на 360 градусов 2025 года

Лучшие 360-градусные камеры значительно подешевели, ими приятно пользоваться, и они создают потрясающий контент для социальных сетей.

С лучшими камерами 360 градусов вы можете снимать изображения и видео, которые совершенно не похожи ни на что другое. Вы можете снимать видео, которое можно исследовать, редактируя до «плоского» 2D или исследовать полностью, перетаскивая на экран или глубоко погружаясь с помощью очков дополненной реальности. Понимание этого в полной мере может быть немного техническим, но вам, вероятно, это и не понадобится — лучшие камеры имеют приложения, которые помогут вам обойти это.

26.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер снимающих на 360 градусов добавлены новые модели

Файлы, создаваемые 360-градусными камерами, записывают всю сцену целиком, поэтому задача камеры — видеть все и, в идеале, игнорировать любое устройство, которое вы используете для удержания камеры, — отсюда и термин «невидимая палка для селфи».

Вот почему расположение линз напротив друг друга имеет значение в конструкции, а также способность программного обеспечения камеры как сшивать изображение с двух вместе, так и, в идеале, компенсировать движение камеры — стабилизация, как и в других экшн-камерах. Это менее актуально для неподвижных изображений, конечно!

Вдобавок ко всему, есть много интересных эффектов, которые можно применить, изменяя кадрирование; масштабирование за пределами здравого смысла для создания «крошечных планет» и тому подобного. Вот где хорошая экосистема — и хорошие приложения — ставят некоторые камеры впереди других. Ключевое кадрирование — это один из способов, но ИИ для отслеживания людей действительно помогает и делает приложения быстрее. Помимо отдельных приложений, плагины для ведущих программ редактирования могут ускорить процесс. В конечном итоге у вас есть огромная универсальность с 360-градусной камерой; почти не имеет значения, куда вы ее направляете.

Если вы чувствуете себя потерянным, не волнуйтесь — перейдите в наш раздел о том, как работает 360-градусная съемка , который поможет вам освоить основы. К счастью, несколько камер также очень помогли здесь, как вы увидите. Стоимость входа также намного меньше, чем вы могли бы ожидать. И на этой ноте давайте погрузимся и подсчитаем лучшие 360-градусные камеры, которые вы можете купить прямо сейчас.

1 Insta360 X4 Лучшая 360-градусная камера в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 203 г / 0,45 фунта

Размеры: 46 x 124 x 38 мм

Разрешение фотографий: 72 МП (11 904 x 5 952 пикселей)

Разрешение видео: 8K 30 кадров в секунду / 5.7K 60 кадров в секунду / 4K 100 кадров в секунду

Память: MicroSDВремя работы батареи: 75 мин при 8K / 135 мин при 5.7K

Водонепроницаемость: Да 10 м (бокс для погружения на 50 м) Плюсы Действительно прост в использовании

2,5-дюймовый сенсорный экран

Режим экшн-камеры с одним объективом 4K 60 кадров в секунду

Функция Shot Lab для любителей приключений

Совместимость микрофона Минусы Быстро нагревается в 8К

Режим 8K не очень подходит для съемки в условиях слабого освещения

Когда я попробовал эту камеру, я сразу понял, что она окажется наверху этого руководства покупателя. Это отличный выбор для таких людей, как я (владельцы X3, ищущие большее разрешение и мощность процессора), и столь же разумный выбор для тех, кто впервые начинает заниматься 360-градусной фотографией, независимо от того, преследуют ли они серьезные цели создания контента или развлечения.

Пара вещей выделяют камеру. Важная из них — программное обеспечение Insta360 , которое на данный момент значительно опережает предложения других. Помимо отличного приложения для телефона (iOS/Android), есть Insta360 Studio для Mac/ПК и плагины для Premiere и Final Cut Pro, так что создание контента может происходить практически сразу для социальных сетей или с тщательной детализацией позже. Отслеживание объектов с помощью ИИ также превосходно, экономя часы при ручном кадрировании по сравнению с предложением GoPro .

Но это доступно и в X3. Главной особенностью здесь является разрешение 8K и вычислительная мощность, которая его обеспечивает. Повышение значительно улучшает качество, особенно при увеличении масштаба видео при монтаже. Он также обеспечивает множество других улучшенных разрешений, таких как режим одиночной камеры на решающем пороге 4K60fps, а также такие функции, как bullet time теперь на 5.7k/120fps.

Существуют и другие усовершенствования, например, съемные крышки объектива, которые делают устройство более прочным, и возможность подключения микрофонов. Все это, похоже, результат того, что компания прислушивается к своим клиентам и вносит улучшения на протяжении поколений. Всякий раз, когда улучшения подходят пользователям, как это, все хорошо (и слово мудрому человеку – 5-звездочный обзор этой камеры был заработан в 2024 году, а не в 2020 году).

2 Gopro Max 360 Лучшая камера GoPro 360

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 163 г

Размеры: 64 x 69 x 40 мм

Водонепроницаемость: 5 м

Разрешение фотографий: 16,6 МП

Разрешение видео: 5,6К прошитое

Память: MicroSD

Крепление: откидные монтажные ножки + резьба

Время работы батареи: 78 минут (5,6 К) Плюсы Создает великолепные динамичные клипы

Многофункциональные возможности

Хороший опыт работы с приложением Минусы Нет традиционного видео 4K

Опыт работы с приложением требует доработки

В цепочке поставок присутствует запутанная смесь старых камер «Max» и более новых, похожих на них камер «Max 360».

Невозможно отрицать, что мой коллега, который делал обзор этой 360-градусной экшн-камеры, был впечатлен — справедливо, учитывая тот факт, что она появилась в 2019 году и остается впечатляющим устройством. В 2025 году GoPro решила немного обновить ее, выпустив GoPro Max 360, наконец добавив 1/4-дюймовые монтажные резьбы к корпусу (невероятно, но оригинал настаивал только на аксессуарах GoPro) и снизив цену до более отражающей рынок.

На практике это означает, что вы можете прикрутить любую селфи-палку, как у конкурентов Insta360.

Компания также приложила значительные усилия для добавления обновленных функций 360 градусов в приложение Quik. Редактирование «Сначала снимай, потом кадр» наконец-то получило некоторые опции отслеживания объекта с помощью ИИ, так что поклонники GoPro не так сильно отстают от игры, как раньше. Также есть плагин Premier (но не для FCPX — Insta360 все еще впереди!)

Отчасти это связано с тем, что эта камера будет более дешевым вариантом, когда наконец выйдет задержанная GoPro Max 2 (ее выход ожидался в период праздников 2024 года, но теперь вероятнее всего она выйдет в середине или конце 2025 года).

Это не значит, что качество изображения и видео GoPro Max 360 не входит в этот список. В некоторых отношениях она может конкурировать с Insta360 X3 даже сейчас, хотя это устройство (не говоря уже о X4) во многих отношениях более продвинуто.

Max может похвастаться превосходной установкой из шести микрофонов, что делает ее весьма надежной камерой для видеоблогов, а аккумулятор емкостью 1600 мАч означает, что у вас будет достаточно заряда для съемочного дня.

В ней по-прежнему отсутствует специальный режим съемки плоского видео 4K, который вы найдете у некоторых конкурентов, например, от Insta360, поэтому вам, возможно, придется выделить бюджет на стандартную GoPro или альтернативную модель !

Примечательно, что цена — главный минус этой камеры до февраля 2025 года — теперь намного более конкурентоспособна, а программное обеспечение лучше, что делает ее разумным выбором для лучшей бюджетной камеры. Фактически, единственная причина, по которой ее еще нет, заключается в том, что не все розничные продавцы продают новую версию старой Max (да, это немного сбивает с толку!). Если вы пойдете напрямую в магазин GoPro , вы ее получите. Но некоторые другие интернет-магазины все еще продают старую Max.

3 Ricoh Theta X Лучший в целом для неподвижных изображений

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 170 г

Размеры: 36,2 х 51,7 х 29 мм

Разрешение фотографий: 60,5 МП

Разрешение видео: 5,7K 30 кадров в секунду

Память: MicroSD, плюс 6 ГБ встроенной памяти

Время работы батареи: 30 минут (5,6 тыс.) Плюсы 2,25-дюймовый цветной сенсорный экран

60,5-мегапиксельные изображения

Снимает при слабом освещении Минусы Не может снимать в RAW

Очень короткое время автономной работы

Я должен сразу внести ясность: это, по сути, узкоспециализированный выбор, но 360-градусная фотография служит определенным нишам, и контент виртуальных туров играет в этом важную роль.

Привлечет ли вас Ricoh Theta X, будет зависеть от того, какой вы создатель контента. Если вы рассматриваете эту 360° камеру как альтернативу экшн-камере вроде серии Insta360 X, то имейте в виду, что ее стабилизация изображения не так хороша. Видеоблогерам также следует с подозрением относиться к Theta X просто потому, что с ней нельзя использовать внешний микрофон.

Так для кого же на самом деле Theta X? Для тех, кому нужно быстро снимать виртуальные туры. Его можно разместить на моноподе с ножками штатива в автоматическом режиме HDR и сделать снимок с разрешением 62 мегапикселя, который можно поместить в инструмент вроде Matterport для создания виртуального тура — удобно для риелторов.

Эта функция вывела его на первое место среди конкурентов, но, справедливости ради, его цена и ограниченные возможности в более широком спектре функций ставят его в невыгодное положение; для многих виртуальных туров можно использовать технически немного более высокое разрешение изображений с Insta360 X3 или X4.

Однако в сочетании с его превосходными возможностями цветопередачи и работы при слабом освещении возможности Theta X выглядят хорошо даже в квартирах среднего уровня. Отсутствие захвата RAW немного подрывает этот вариант для некоторых, но риэлтор на ходу может посчитать, что это мудрый выбор.

4 Insta360 X3 Лучшая камера по соотношению цены и функционала

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 180 г

Размеры: 114x46x33,1 мм

Водонепроницаемость: да, до 50 м в боксе

Разрешение фото: 72 МП

Разрешение видео: 5,7 К

Память: MicroSD

Время работы батареи: 81 минута Плюсы Миниатюрная

Простая

Большой сенсорный экран

Функция Shot Lab Минусы Активный HDR может получиться размытым

5.7K не поможет, если перекадрировать видео

Insta360 X3 была самой захватывающей и универсальной видеокамерой, пока не вышла X4, превзойдя 5,7K-захват X3 на 8K. Тем не менее, камера по-прежнему снимает все вокруг вас, позволяя вам легко создавать 3D-контент VR или использовать ее программные инструменты перекадрирования для редактирования сцен как обычного «плоского» видео, где вы можете отслеживать объекты, создавать панорамные кадры и, по сути, направлять камеру туда, куда вам нужно, ПОСЛЕ того, как вы сняли видео, хотя и с немного более низким разрешением.

Для большинства быстрых снимков и фотографий, которые вы выкладываете в социальные сети, вы, скорее всего, обнаружите, что дополнительное разрешение не столь важно, в то время как более низкая цена этой теперь уже устаревшей модели привлекательна — и она все равно новее и мощнее, чем GoPro Max!

Insta360 X3 сама по себе была развитием концепции (да, она называлась X2), а не гигантским скачком вперед, поэтому в ней уже есть некоторые улучшения, которые делают ее удобной для пользователя. Ее можно держать в одной руке, хотя я обычно предпочитаю использовать ее на селфи-палке – которая становится «невидимой селфи-палкой». благодаря устройству. Все основные функции доступны через сенсорный экран, и устройство водонепроницаемо на глубине нескольких метров даже без корпуса.

На данный момент Insta360, похоже, лидирует в этой игре, и об этом свидетельствует их программное обеспечение — едва ли не лучшее, самое удобное и интересное на рынке, а программные инструменты для телефонов, Mac и ПК (а также плагины для таких приложений, как FCPX и Premier Pro) прошли долгий путь.

Я успешно опробовал X3 в настоящем отпуске , и еще одним преимуществом этой камеры является широкий выбор аксессуаров, включая боксы для дайвинга и многое другое.

5 Kandao QooCam 3 Отличное разрешение и превосходная в своей категории ценность в одном устройстве

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 189 г

Размеры: 71 x 83 x 27 мм

Разрешение фотографий: 64 МП

Разрешение видео: 5.7K

Память: MicroSD

Срок службы батареи: уточняется Плюсы Подробные фотографии с разрешением 64 МП

Перспективное приложение для телефона с обучающими материалами и рефреймингом

Привлекательная цена

Хорошее качество сборки Минусы 5.7K теряет детали при уменьшении

Работа с форматом DNG8 усложняет рабочий процесс

Desktop Studio немного примитивна

Эта простая на вид 360-градусная камера очень привлекательна из-за своей цены. Двойные 1/1,55-дюймовые датчики и диафрагмы ƒ/1,6 собирают хорошее количество света и не только захватывают красивое видео 5,7K, но и до 62-мегапиксельных фотографий, что ставит ее близко к Insta360 X3 или GoPro Max, с которых она, кажется, черпает некоторые внешние черты.

Он выглядит и ощущается хорошо, и его можно держать на селфи-палке для видеоблогов или съемки захватывающих панорам. Качество оборудования распространяется и на внутреннее — я не обнаружил никаких проблем, таких как ранний перегрев, хотя, надо признать, время работы батареи на удивление короткое, около 30 минут.

По сравнению с ведущими брендами, хотя у нас не было времени убедиться, соответствует ли новый программный пакет Kandao другим. Конечно, нет того же уровня поддержки — нет приложения для Mac/ПК — но приложение для телефона подключается к устройству и позволяет передавать в социальные сети таким образом, что вы можете получать удовольствие от опыта 360 градусов.

Kandao явно на верном пути (и не мешает то, что компания производит высококачественные профессиональные 360-градусные камеры и владеет значительной долей рынка 360-градусных камер для конференц-залов). Однако цена — это то, где эта камера действительно блистает.

Это также интересно, потому что у камеры есть 8K-брат, который теперь доступен, называется QooCam 3 Ultra – который похож на него, но выше. Это говорит о достойном уровне доверия к серии от Kandao, которая кажется вполне заслуженной на основе этого. Ultra находится в почетных упоминаниях здесь, потому что (во всяком случае, на момент запуска) его ценность была под вопросом, но обязательно проверьте ее.

6 Insta360 ONE RS 1-inch 360 Edition Лучший по общей ценности и производительности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 239 г

Размеры: 53,2×49,5×129,3 мм

Разрешение фото: 21 МП

Разрешение видео: 6K

Память: MicroSD

Время работы батареи: 62 минуты (6K при 30 кадрах в секунду) Плюсы Легко снимать

ShotLab и FlashCut в мобильном приложении Минусы Экран немного мал для сенсорного управления

Эти 1-дюймовые датчики увеличивают стоимость

Insta360 ONE RS 1-inch 360 edition предназначена для серьезных видеографов, которые ищут лучшее качество изображения и производительность при слабом освещении. Она может быть в два раза дороже обычной Insta360 One X2, но мы думаем, что, учитывая, насколько она лучше с точки зрения производительности при слабом освещении, динамического диапазона и четкости, она определенно того стоит.

Как мы отметили в нашем практическом обзоре, он кажется очень хорошо сделанным, использует 6-гироскопную стабилизацию FlowState для сверхплавного видео и имеет сенсорный экран, который отлично подходит для предварительного просмотра отснятого материала, но не так удобен в использовании, если у вас большие руки. Он значительно дешевле, чем Ricoh Theta Z1, и предлагает большой шаг вперед в качестве, поэтому идеально подходит для тех, кому нужен действительно профессионально выглядящий контент.

Когда я сам с ней разобрался, я заметил, что она по-прежнему ощущается как потребительский продукт, но в размере датчиков изображения есть что-то магическое. Недавно сделав обзор X4, я понял, что эта камера теперь занимает очень узкую нишу; вам нужно хотеть меньше шума при слабом освещении, иначе X4 покажется более очевидным выбором.

Честно говоря, я также обнаружил, что 1-дюймовый дисплей немного компактен по сравнению с более новыми устройствами, такими как X3 и X4.

7 Trisio Lite2 Отлично подходит для бизнеса и виртуальных туров

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 157 г

Размеры: 147 х 51 х 23 мм

Разрешение фотографий: 32MP

Разрешение видео: Нет

Память: MicroSD

Время работы батареи: 200 минут Плюсы Детализированные 32-мегапиксельные изображения

Впечатляет в условиях высокой контрастности

Нет следов швов Минусы Нет 360º видео

Не может снимать в RAW

Нет ручных настроек

Trisio Lite2, разработанный для компаний, которым необходимо производить много статических виртуальных туров, — это очень простое устройство, которое невероятно легко использовать. Его 360º фотографии превосходны и достаточно хороши для использования в виртуальных турах и для демонстрации мест проведения мероприятий и гостиничных номеров в Интернете.

Разрешение 8K не столь впечатляет, как возможности HDR, которые помогают создавать яркие и динамичные сферические изображения, отлично работающие как в условиях высокой контрастности, так и при слабом освещении.

Это не 360º экшн-камера, с видео в стиле VR. Также требуется терпение, так как Trisio Lite2 требуется 30 секунд только для замера освещенности и съемки одного 360º снимка. Однако при медленном и осторожном использовании Trisio Lite2 является одной из самых ограниченных, но в то же время наиболее способных 360º камер, которая делает одну вещь действительно очень хорошо.

Камера получила большой толчок в развитии, когда после запуска наконец-то появилось приложение для ПК и Mac, благодаря которому стала возможна передача данных не только через телефон, но и через USB.

8 Лучшая 360-градусная камера для видео 8K Лучшая 360-градусная камера для видео 8K

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 275 г

Размеры: 145x57x33мм

Водонепроницаемость: Нет

Разрешение фотографий: 29,5 МП

Разрешение видео: 7.7K

Память: 64 ГБ встроенной памяти, слот для SD-карты

Крепление: штатив

Срок службы батареи: 90 минут (заявлено) Плюсы Резкое видео «SuperSteady»

4K 120 кадров в секунду замедленная съемка Минусы Громкий вентилятор, короткое время работы батареи

Дорогой, изначально не водонепроницаемый

QooCam 8K Enterprise — это в значительной степени нишевый продукт; сами Kando теперь предлагают более дружественный к 8K потребительский продукт (который фактически заменяет QuoCam 8K для большинства). Однако эта камера указана в их профессиональном разделе и остается одной из лучших 360-градусных камер на данный момент по качеству изображения, поскольку у нее огромный (по стандартам 360) 1/1,7-дюймовый CMOS-датчик, 10-битный цвет и, конечно же, разрешение 8K.

Это дорого, но это не пятизначная сумма, как у некоторых профессиональных 12-мегапиксельных устройств, так что если вы ищете фотографии с обилием цветов и контрастности (чего мы не видели раньше у подобных камер, когда они только появились) и готовы мириться с не самым лучшим программным обеспечением, предлагаемым Kandao, то это хороший выбор.

Возможность выдавать великолепные фотографии из видео 360º приветствуется, в то время как детализация, резкость и плавность видео — будь то в формате 360º или обрезанное до широкоэкранного — сами по себе делают QooCam 8K огромным шагом вперед для творческих режиссеров.

Мы перечислили некоторые отрицательные моменты в нашем обзоре, в частности, то, что у нее есть слышимый вентилятор, однако, время работы батареи невелико, и она не является водонепроницаемой без корпуса. Она также была довольно дорогой, и мы бы предположили, что это, вероятно, не то устройство для покупки, если вы можете подождать, пока QooCam 3 Ultra (см. QooCam 3) начнет поставляться.

Как работает 360-градусная визуализация?

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Представляя себе, как делаются 360-градусные снимки, представьте, что кто-то фотографирует сферу изнутри, чтобы убедиться, что он запечатлел каждый контур ее внутренней поверхности. По сути, это то, что делают 360-градусные камеры — помещают вас в центр сферы и используют сверхширокоугольные объективы , чтобы запечатлеть все вокруг этой точки.

Датчики — обычные «плоские» типы, но ключ в линзах, которые представляют собой экстремальные «рыбьи глаза», способные захватывать 180-градусный обзор, размещенные спина к спине. Это захватывает два полусферических изображения, которые затем объединяются для получения окончательного 360-градусного изображения. Затем зритель может исследовать это изображение с помощью мыши, сенсорной панели, сенсорного экрана или гарнитуры виртуальной реальности , в зависимости от того, как он просматривает изображение.

Съемка 360-градусных видео , естественно, сложнее, чем фото, поскольку действие вокруг зрителя будет продолжаться, даже если он не смотрит на ту часть изображения, где оно происходит. По мере того, как потоковые платформы становятся все более сложными, прямые трансляции 360 градусов также становятся все более распространенными, что является беспрецедентным способом погрузиться в разворачивающееся событие (за исключением, знаете ли, фактического присутствия там).

Редактирование 360-градусных изображений может быть сложной задачей, хотя их можно разделить на более мелкие «окна» для индивидуальной обработки, что даст вам немного больше контроля. В неподвижных изображениях вы можете полностью обрезать одно из этих окон и экспортировать его как «плоское» изображение. В видео эта гибкость позволяет вам по сути имитировать движения камеры, такие как отслеживание, панорамирование и масштабирование, даже если ваш снимок был сделан с фиксированной позиции. Удобно!

При работе с 360-градусными изображениями следует помнить об одном: разрешении. Поскольку площадь поверхности 360-градусного изображения намного больше, чем у обычного, 12 МП на 360-градусной камере означает нечто совершенно иное, чем 12 МП на DSLR-камере, и вы не см