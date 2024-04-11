ТОП-7 Лучшие экшн-камеры GoPro в 2024 году

Лучшая экшн-камера GoPro отлично подходит для захвата высококачественных фотографий и видео из всех ваших наполненных приключениями подвигов.

Лучшая камера GoPro без сомнения — это последнее издание — GoPro Hero 12 Black. Однако все ее функции могут быть излишними для потребностей обычного пользователя, и вы можете сэкономить значительную сумму, выбрав старую модель. Начиная с GoPro Hero 6, каждая камера оснащена стабилизацией Rocksteady, так что даже если вы вернётесь к модели четырёх поколений назад, можете быть уверены, что ваше видео все ещё будет достаточно плавным.

11.04.2024 Обновление Рейтинг лучших экшн камер GoPro актуален на апрель 2024.

Если вы собираетесь снимать видео для публикации в социальных сетях, вам, вероятно, не потребуется разрешение 5,3K, которое предлагает Hero 10. Если вы сможете жить с 4K, которое все еще выглядит потрясающе, можете потратить деньги, которые вы сэкономите, на некоторые из лучших аксессуаров GoPro, таких как жесткий крепеж на грудь, присоска для машины или даже GoPro Fetch, которое можно прикрепить к вашему питомцу.

Один из главных преимуществ GoPro — это их прочность. Для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, инвестирование в камеру, которая может выдерживать грубые испытания, всегда является разумной идеей. В конце концов, последнее, что вы хотите — это поломать свою камеру через несколько дней во время поездки на скалолазание, катание на лыжах или велосипеде. Так как они ударопрочные и водонепроницаемые, идеально подходят для всех типов местности, а стабилизация Rocksteady становится все лучше и лучше с каждой новой версией.

Лучшая камера GoPro для вас может отличаться от лучшей камеры GoPro для кого-то другого. Кроме стандартных экшн-камер, GoPro также производит некоторые из лучших камер 360 градусов, которые позволяют записывать видео с совершенно иным ракурсом. GoPro без сомнения является одной из лучших водонепроницаемых и подводных камер. Хотя GoPro в основном предназначены для использования в спорте и экшн-съёмке, они также отлично подходят для видеоблогеров, создателей контента или даже просто для тех, кто хочет записывать свой отпуск без использования рук с помощью различных ракурсов.

Мы также включили одну из них в наш рейтинг лучших камер для YouTube, что показывает, насколько они многофункциональны. Несколько более старых моделей GoPro теперь сняты с производства, поэтому если вы хотите купить более раннюю модель, чем 7, лучше всего обратиться на Авито. Преимущество вложения в старую модель, такую как Hero8 Black, заключается в том, что по мере выпуска новых, предыдущие становятся дешевле.

Итак, без лишних слов, перейдём к камерам.

1 GoPro Hero12 Black Лучшая GoPro в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5,3K/60 кадров в секунду

Фото: 27 МП

Сенсорный экран: Да (2)

Время автономной работы: 1:10 (5,3K/60p)

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 71,8 x 33,6 x 50,8 мм

Вес: 154 г Плюсы Поддержка аудио по Bluetooth

Дешевле предыдущей модели

Снимает универсальный контент в формате 8:7

Фиксация горизонта до 5,3K Минусы Характеристики практически не изменились по сравнению с Hero11

Платный доступ к некоторым функциям редактирования

GoPro Hero 12 Black — одна из новых моделей экшн-камер. Она имеет небольшие обновления по сравнению с предыдущими моделями. Помимо внешнего вида, который остался практически без изменений, в новой камере есть несколько улучшений в программном обеспечении и новый модуль Max Lens.

Одной из ключевых особенностей Hero 12 Black является почти квадратный сенсор, который делает его универсальным для разных съемочных условий. Кроме того, приложение GoPro Quik было улучшено, что позволяет еще удобнее обрабатывать видеоматериалы.

Камера обладает отличной стабилизацией, что позволяет создавать высококачественное видео даже в движении. Один из недостатков Hero 12 Black — это съёмка в условиях недостаточной освещённости. Однако, даже в этих обстоятельствах можно использовать интересные эффекты и сделать забавные снимки.

Hero 12 Black также имеет выдвижные ножки и крепление для штатива, что значительно расширяет возможности монтажа камеры. Теперь вы можете использовать не только оригинальные крепления GoPro, но и другие универсальные варианты.

Еще одним преимуществом камеры является ее соотношение сторон 8:7. Оно позволяет снимать видео с разрешением 5,3K и создавать различные форматы видео, такие как портретные, пейзажные и квадратные клипы, без потери качества.

Что касается спецификации видеозаписи, Hero 12 Black может снимать видео с разрешением 5,3K со скоростью до 30 кадров в секунду, видео с разрешением 4K со скоростью до 120 кадров в секунду или видео с разрешением 2,7K со скоростью до 240 кадров в секунду. Вы также можете получать фотографии с разрешением 27 МП из видео с разрешением 5,3K.

Если вам нужно записать звук, вы можете подключить Bluetooth-наушники с микрофонами, такие как Airpods. Это удобно, если вы хотите добавить озвучку к видео.

Хотя производительность камеры в условиях недостаточной освещённости несколько улучшилась по сравнению с предыдущими моделями, в Hero 12 Black добавлена функция синхронизации тайм-кода, которая упрощает процесс монтажа. Кроме того, камера все ещё привлекательна для создателей контента, ориентированных на социальные сети.

Однако небольшая группа пользователей может почувствовать отсутствие встроенного GPS, который ранее использовался для записи данных о скорости и для построения графиков. Отказ от GPS был сделан ради улучшения времени автономной работы и продолжительности зарядки.

2 GoPro Hero11 Black Следующая лучшая GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение видео: 5K/30 кадров в секунду

Максимальное разрешение фото: 27 МП

Сенсорный экран: Да (2)

Время работы батареи: 1:38 (1080p/30 кадров в секунду)

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 71 х 51 х 33 мм

Вес: 153 г Плюсы Инновационные функции редактирования

Датчик изображения большего размера

Удивительная стабилизация движения Минусы Нельзя редактировать видео на камере

Немного великовата для установки на шлем

Камера GoPro Hero11 Black оснащена большим датчиком изображения размером 1/1,9 дюйма и соотношением сторон 8:7. Такой квадратный формат не только позволяет захватывать больше, но и обеспечивает большую гибкость при редактировании видео. С помощью приложения GoPro Quik можно вывести видео в разных форматах, включая удобный для TikTok 9:16.

Одной из преимуществ Hero11 Black является невероятно эффективная стабилизация изображения, позволяющая вращать камеру, не беспокоясь о том, что изображение нарушит горизонт. Новые режимы съемки позволяют создавать потрясающие визуальные эффекты, такие как следы звезд и рисование светом. Интерфейс приложения GoPro Quik столь прост и понятен, что редактирование видео становится настоящим удовольствием.

Подробнее — полный обзор GoPro Hero11 Black

3 GoPro Hero10 Black Следующая лучшая камера GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5K / 60 кадров в секунду

Фотографии: 23 МП

Сенсорный экран: есть (2)

Время работы батареи: 1:41

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 70 х 48 х 41 мм

Вес: 150 г Плюсы Отличная стабилизация изображения

Съемный объектив

Медиа «Моды» добавляют функциональность Минусы Тяжелая

GoPro Hero10 Black сохраняет внешний вид Hero9 Black, однако, обладает улучшенным процессором, что позволяет снимать видео разрешением 5,3K / 60 FPS, а также видео 2K со скоростью 240 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, камера оснащена более крупным датчиком изображения 23 МП и имеет меньший вес.

Наиболее впечатляющим усовершенствованием является улучшенная стабилизация изображения, при которой камеру можно наклонять на 45 градусов, но при этом сохранять стабильность. Однако это влечет за собой некоторое снижение времени автономной работы, оставшееся на уровне Hero9. Несмотря на это, аккумулятор и аксессуары могут использоваться те же, как и для предыдущей модели.

Подробнее — GoPro Hero10 Black: обзор экшн-камеры

4 GoPro Max Лучшая камера GoPro для съемки в формате 360 градусов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: источник 6К / прошитый 5,6К

Фотографии: 18 МП, Герой: 5,5 МП, PowerPano: 6,2 МП

Экран: сенсорный экран

Водонепроницаемость: 5 м

Голосовое управление: Да

Стабилизация изображения: HyperSmooth

GPS: Да Плюсы Потрясающее панорамное видео

360-градусные фотографии

Прочная конструкция Минусы Обычное разрешение видео ниже, чем у конкурентов

Сшивание изображений может выглядеть некорректно

GoPro Max – 360-градусная камера появилась после HERO8 Black. Она имеет ту же интуитивно понятную операционную систему и схожий дизайн с более традиционной версией. Камера использует безрамную систему крепления с двумя металлическими пальцами, которые откидываются от основания, что позволяет прикрепить ее к креплениям и аксессуарам.

GoPro Max заменяет GoPro Fusion, которая больше не производится. Max значительно превосходит своего предшественника и имеет многие популярные функции из линейки Hero, такие как стабилизация изображения Hypersmooth и покадровое видео TimeWarp. Однако, сшивание изображений переднего и заднего объектива может быть заметным.

Видеоблогеры могут переключаться между видами спереди и сзади на сенсорном экране Max. Все снимки в режиме 360 градусов можно просмотреть в многофункциональном приложении для смартфона, которое также дает доступ к элементам управления камерой. Max – это универсальный комплект, с которым легко создать потрясающий контент. Ее функциональность и приложение для смартфона делают его лучшим на рынке 360-градусных камер.

Подробнее: GoPro Max обзор экшн камеры

5 GoPro Hero 9 Black Edition Первая GoPro с фронтальным экраном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5K / 30 кадров в секунду, 4K / 60 кадров в секунду, 2,7K / 120 кадров в секунду, 1080p / 240 кадров в секунду

Фотографии: 20 МП

Экран: 2,27-дюймовый ЖК-дисплей сзади, цветной ЖК-дисплей спереди с предварительным просмотром в реальном времени

Водонепроницаемость: 10 м

Голосовое управление: Да

Стабилизация изображения: HyperSmooth 3.0

GPS: Да Плюсы Передний экран для предварительного просмотра

Лучшие характеристики

Выравнивание горизонта Минусы Тяжелая

Самое очевидное отличие между GoPro Hero 8 и GoPro Hero 9 — это наличие переднего экрана. Если вы используете камеру в основном на шлеме, на груди или на руле, то, вероятно, не найдете его особенно полезным, однако, если вы используете ее для видеоблогинга, в качестве веб-камеры или для селфи, это отличное дополнение.

Камера также имеет сенсор на 20 мегапикселей и может снимать видео с разрешением до 5K, что может быть слегка избыточным, но это приятно иметь! Вы также можете захватывать фото с 14,7-мегапиксельной камеры из видео, что идеально подходит для публикации в социальных сетях. 2,27-дюймовый задний экран больше, чем у Hero 8 Black, и его стабилизация видео Hypersmooth 3.0 также получила улучшения.

Благодаря съемной объективной крышке также есть возможность добавить аксессуар Max Lens Mod к GoPro Hero 9 Black, который дополняет несколько функций в стиле GoPro Max, таких как 360-градусная горизонтальная блокировка и режим Max SuperView с ультрашироким углом обзора 155 градусов. Это фантастический набор, который поможет вам запечатлеть моменты приключений в высоком разрешении.

Подробнее: GoPro HERO 9 Black: обзор экшн-камеры

6 GoPro HERO8 Black Edition Пожалуй, лучшая доступная камера GoPro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K / 60 кадров в секунду, 2.7K / 4K, 1080p / 240 кадров в секунду

Фото: 12 МП

Экран: сенсорный экран

Водонепроницаемость: 10 м

Голосовое управление: Да

Стабилизация изображения: HyperSmooth 2.0 с опциями High и Boost

GPS: Да Плюсы Красивый, безрамочный дизайн

Полностью защищенная конструкция

Простая пост-обработка через приложение Минусы Нет переднего цветного экрана

Несмотря на то, что в настоящее время она уже уступила место более новым моделям, GoPro 2019 года остается одной из наших любимых экшн-камер, доступных в настоящее время. Конечно, она не поддерживает 5К и имеет более старую систему стабилизации изображения, но, как и Hero 9 Black, имеет встроенное крепление.

Как и Hero9 Black, вы можете дополнить Hero8 Black серией эксклюзивных дополнительных аксессуаров, называемых Mods; Media Mod повышает качество производства ваших видео, Display Mod добавляет второй монитор, который идеален для блогеров-влогеров, а Light Mod LED-подсветка добавляет освещение. Эти дополнения стоят денег, но если вы ищете хорошее соотношение цены и качества экшн-камеры, и вам не нужен 5K или экран, расположенный спереди, то Hero8 Black — отличный выбор.

Подробнее: GoPro HERO 8 Black: обзор экшн-камеры

7 GoPro Hero7 Black Edition Невероятная экшн-камера, которая может делать практически все, что может HERO8

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 4K / 60 кадров в секунду / 1080p / 240 кадров в секунду

Фото: 12 МП

Экран: сенсорный экран

Водонепроницаемость: 10 м

Голосовое управление: Да

Стабилизация изображения: HyperSmooth

GPS: Да Плюсы 4K (60 кадров в секунду) видео

Замедленная съемка Supreme 8x

Возможность прямой трансляции Минусы Для установки необходима рамка

Немного устарела

Хорошо, GoPro Hero 7, возможно, была выпущена в 2018 году, но это все еще довольно хорошая камера. Если у вас нет средств на покупку последней модели, стоит рассмотреть старую. GoPro Hero 7 была первой камерой, в которой реализована HyperSmooth стабилизация от GoPro, которая позволяет получать гладкое, устойчивое видео в ручном режиме.

До появления GoPro 7 было действительно трудно получить пригодные к использованию кадры, но HyperSmooth полностью изменил это. Вы можете создавать таймлапсы в движении с помощью функции TimeWarp и удваивать скорость до 30 раз для коротких и легко делимых клипов. Учитывая, что этой модели уже четыре года, у нее все еще есть некоторые удобные функции.

Подробнее: GoPro HERO 7 Black обзор экшн-камеры

На что обратить внимание при покупке экшн-камеры GoPro

Дизайн

Хотя большинство камер GoPro имеют схожий дизайн, за исключением модели Max, все же есть некоторые отличия между Hero10/Hero9 Black и более старыми версиями. В Hero8 Black был переработан дизайн камеры: монтажные пальцы для подключения к аксессуарам GoPro были встроены прямо в нижнюю часть камеры.

Таким образом, для установки камеры на селфи-палку или другое устройство не нужно прикреплять чехол. Однако, в отличие от предыдущих моделей, у Hero8 нельзя снять крышку объектива, что мешает прикреплению дополнительных аксессуаров, таких как фильтры. Эта проблема была исправлена в Hero9 и сохранена в Hero11.

Все модели GoPro оснащены задним дисплеем, который можно использовать для кадрирования и настройки параметров, а также дисплеем на передней панели, где отображается информация о времени записи, остатке заряда батареи и другие данные. Однако у Hero9, Hero10 и Hero11 появился цветной дисплей на передней панели, который также позволяет контролировать кадрирование и использовать камеру для съемки себя.

Разрешение видео и изображения

Камера GoPro Hero9 Black была первой, которая могла записывать видео с разрешением 5K со скоростью кадров в 30 кадров в секунду. Однако, ее последователи, GoPro Hero10 улучшила свои характеристики и теперь может снимать видео с частотой 60 кадров в секунду. GoPro Hero11 имеет разрешение записи 5K с частотой 30 кадров в секунду. GoPro Hero8 Black и Hero7 Black могут записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а также замедленное видео со скоростью 1080p/240 кадров в секунду.

В отношении фотографий, GoPro Hero11 делает кадры с разрешением 27 мегапикселей, Hero10 – 23 мегапикселя, Hero9 – 20 мегапикселей, а Hero8 Black и Hero7 Black ограничены 12-мегапиксельной камерой.

GoPro Max является уникальной камерой, так как она может снимать сферические видео с разрешением 5,6K, но только прямолинейное видео 1080p/60 кадров в секунду.

Стабилизация изображения

Одна из ключевых характеристик лучших камер GoPro — это электронная стабилизация изображения. Она призвана обеспечивать смягчение дрожащих кадров, присущих экшн-камерам. GoPro дала этой технологии название HyperSmooth; и это действительно эффективный способ стабилизации.

Новые и более дорогие модели камер GoPro имеют еще более продвинутые версии HyperSmooth. Однако, если вы имеете дело с видео, которое действительно очень дрожит, то лучший выбор — GoPro Max. Эта камера 360 градусов может записывать все, что происходит вокруг, и обеспечивает ровную и стабильную картинку, несмотря на сильную турбулентность камеры.

Какие аксессуары GoPro стоит купить

Если вы еще не определились, какую камеру GoPro купить, и интересуетесь только тем, сколько дополнительных средств вам потребуется для покупки аксессуаров, мы предоставляем краткое описание.

Крепления

Вероятно, вам захочется прикрепить вашу камеру GoPro к чему-то, будь то шлем, велосипед или сноуборд.

Улучшения звука

Запись звука не является главным преимуществом GoPro, однако вы можете усовершенствовать ее, вставив свой собственный медиамодуль GoPro.

Аккумуляторы

Чтобы не оказаться на полпути в гору с разряженной камерой GoPro, не стоит экономить энергию. Рекомендуется приобрести дополнительную батарею и чехол для зарядки, которые легко можно взять с собой в поездку. Кроме того, на рынке есть множество аксессуаров для GoPro, таких как водонепроницаемые чехлы, плавучие устройства, защитные пленки, дополнительное освещение, дисплеи и многое другое.

Можно ли использовать GoPro в качестве веб-камеры?

Другими словами, да. Кроме того, что GoPro предлагает отличные экшн-камеры, есть еще несколько функций, которые они могут выполнять. В частности, программа, выпущенная GoPro, позволяет использовать модели Hero9 и Hero8 Black в качестве веб-камер.

Кроме того, GoPro также запустила функцию прямой трансляции для нескольких моделей экшн-камер — Hero11, Hero10, Hero9, Hero8 Black, Hero7 Black и GoPro Max. Однако для использования этой функции необходима подписка на GoPro Plus, которая также предоставляет неограниченное облачное хранилище видео, замену камеры без дополнительных вопросов и скидки на аксессуары GoPro до 50%.