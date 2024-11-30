ТОП-12 Лучшие камеры для съемки на YouTube в 2024 году

Правильная камера — залог вашего успеха на YouTube.

Вы загрузили свое видео на YouTube. Через несколько минут замечаете, что оно набрало больше тысячи просмотров. Спустя еще пол часа, просмотров уже около десяти тысяч. К концу дня ваше видео посмотрели более миллиона раз, а почтовый ящик забит предложениями от рекламодателей. Звучит как сказка. Или нет?

30.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые камеры и удалены старые модели.

Конечно, снять крутое видео, которое наберет миллионы просмотров, непросто, но вполне реально. И первый шаг к успеху — это выбор правильной камеры.

Стоит помнить, что не существует универсальной камеры, которая подойдет каждому создателю видеоконтента. Выбор будет зависеть от того, что вы снимаете и как вы это делаете. Для съемок в студии прекрасно подойдет одна из лучших беззеркальных камер. А вот для работы на улице или в сложных условиях стоит рассмотреть вариант среди лучших экшн камер. Поэтому выбор правильной камеры для YouTube особенно важен.

Именно для этого мы и составили данный рейтинг. Теперь вам не придется тратить долгие часы на изучение отзывов и характеристик. Мы сделали это за вас. Здесь собраны самые лучшие и актуальные модели камер, которые пойдут для съемки практически любого видео. А вам остается лишь сосредоточиться на создании увлекательного контента.

Также стоит учитывать, что лучшие камеры могут быть довольно дорогими. Поэтому надо быть готовым к тратам. С другой стороны, если рассматривать камеру, как бизнес-инвестицию в постоянно развивающуюся сферу блогинга, она может окупиться за очень короткий срок.

Итак, без лишних слов, мы начинаем рейтинг лучших камер для съемки на YouTube.

1 Panasonic Lumix GH7 Лучшая камера для съемки на YouTube

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: Micro Four Thirds

Разрешение: 25,2 МП

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,68 миллиона точек

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран со свободным углом обзора, 1,84 миллиона точек

Подключение: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 5,8K 30p / 5,7K 60p

Размер: 138,4 x 100,3 x 99,6 мм

Вес: 805 г

Уровень пользователя: профессионал Плюсы Огромный арсенал видео-опций

Отличная стабилизация изображения

4K при 120 кадров в секунду и 1080p при 240 кадров в секунду

Встроенный вентилятор и вентиляционные отверстия Минусы Не самое лучшее время автономной работы

Подойдёт, если: Необходимо лучшее качество Вы имеете опыт в видеосъемке Бюджет не ограничен Снимаете больше в студии Не подойдёт, если: Вы новичек Бюджет ограничен Работаете в сложных условиях Снимаете себя с рук

Panasonic Lumix GH7 имеет практически тот же корпус, что и предшественник. Он прочный и удобный в использовании благодаря правильному расположению кнопок. Главные изменения коснулись «начинки»: Panasonic взяли всё лучшее от GH6 и исправили ее минусы. В итоге получилась очень мощная камера с невероятными возможностями для видеосъёмки и практически без недостатков, идеально подходящая для ютуберов.

Новая система фазовой автофокусировки — это настоящий прорыв в серии, фокусировка работает очень точно и быстро. GH7 использует матрицу Micro Four Thirds от G9 II, обеспечивающую великолепное качество изображения, сравнимое с лучшими профессиональными кинокамерами. Как и в GH6, система стабилизации изображения отлично справляется с дрожанием камеры при движении.

Активное охлаждение с помощью вентилятора гарантирует неограниченную длительность записи видео, что очень важно для длинных роликов на YouTube. Благодаря большому выбору режимов съёмки, включая 5,8K 30p/5,7K 60p 10-бит 4:2:0 MOV, и лучшим в своём классе возможностям подключения, мы можем смело рекомендовать GH7 всем опытным пользователям.

Однако, если вы еще только начинаете свой путь, Lumix GH7 может показаться сложной. Поэтому обратите внимание еще и на другие камеры из этого рейтинга.

2 Sony ZV-E1 Лучшая камера для YouTube с инструментами AI

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение: 12,1 МП

Байонет: Sony E

Видоискатель: нет

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с регулируемым углом наклона, 1036 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K/120p (ограничено 4K/60p до обновления прошивки)

Уровень пользователя: средний

Плюсы Тот же сенсор, что и у топовой Sony A7S III

Делает видеоблогинг простым делом Минусы Один слот для SD-карты

Излишнее количество функций для новичков

Подойдёт, если: Вы снимаете в одиночку Уже имеете немного опыта Не любите много редактировать Необходима компактная камера Не подойдёт, если: Вы профессионал Непрерывно снимаете очень длинные ролики

Если вам нужна компактная и простая в использовании камера для YouTube, Sony ZV-E1 должна занять первое место в списке. Однако, ZV-E10 превосходит ее по портативности. Но, ZV-E1, будучи самой маленькой и легкой полнокадровой камерой со стабилизацией изображения, возможно, представляет собой идеальное сочетание удобства и качества съемки контента для YouTube на ходу. ZV-E1 снимает четкое видео 4K 30p в различных сценариях использования. Ее встроенная стабилизация изображения впечатляет. Камера может делать фантастически плавные кадры. Это идеально подходит для YouTube-блогеров, которые хотят снимать с рук без подвеса.

ZV-E1 использует возможности искусственного интеллекта, чтобы облегчить жизнь создателям контента. Автоматическое кадрирование может точно отслеживать объекты в сцене, что позволяет меньше редактировать полученный материал.

Из-за отсутствия вентиляционных отверстий и только одного слота для карт ZV-E1 не является идеальной камерой YouTube для опытных пользователей. Также немного сложно увидеть сенсорный экран при съемке на улице. Но для отдельных авторов, которым нужен умный и простой в использовании полнокадровый инструмент, ZV-E1 — лучший выбор для съемки в формате 4K.

3 Sony ZV-1 Лучший компакт премиум-класс для ютуберов

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Размер сенсора: 1 дюйм

Разрешение: 20,1 МП

Эффективное фокусное расстояние: 24-70 мм

Видоискатель: Нет

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 0,921 миллиона точек

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Размер: 105,5 х 60 х 43,5 мм

Вес: 294 г

Уровень пользователя: средний Плюсы Отличный автофокус

Горячий башмак и микрофонный вход

Влезает в карман Минусы Средняя стабилизация видео

Ограниченное управление сенсорным экраном

microUSB, а не USB-C

Подойдёт, если: Нужна компактная, но мощная камера Требуется лучший в своем классе автофокус Работаете в одиночку Снимаете обзоры товаров Не подойдёт, если: Необходима лучшая стабилизация Снимаете в сложных погодных условиях Необходим порт USB-C

Sony ZV-1 предлагает практически все, что нужно YouTube-блогеру, в компактном корпусе. Лучшие в своем классе системы слежения в реальном времени и автофокусировки по глазам от Sony позволяют вам оставаться в фокусе при перемещении по кадру. Яркий объектив и большой сенсор размером 1 дюйм обеспечивают четкие изображения в большинстве условий.

Боке на заднем плане – редкость для карманных фотоаппаратов. Естественно, она не совсем безупречна: управление сенсорным экраном немного ограничено, и Sony остановилась на старом порте microUSB, а не на более универсальном порте USB-C. Стабилизация видео также не дотягивает до лучших показателей.

Тем не менее, Sony ZV-1 повсюду имеет продуманные детали. На «горячий башмак» можно установить внешний микрофон или светодиодную подсветку, не блокируя поворотный сенсорный экран. Кнопка записи видео больше, чем на обычных компактах, а встроенный нейтральный фильтр помогает снимать плавное движение в яркие дни. Она даже имеет функцию «Демонстрация продуктов», предназначенную специально для YouTube-пользователей, снимающих обзоры товаров. ZV-1F — это более простой вариант, а ZV-E10 — явный шаг вперед для видеоблогеров. Но если вам нужен лучший баланс цены, производительности и портативности, Sony ZV-E1 — лучший компактный вариант премиум-класса для YouTube-блогеров.

Подробнее — полный обзор Sony ZV-1

4 Panasonic Lumix S5 II Лучшая полнокадровая камера для YouTube

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: Полный кадр

Мегапиксели: 24,2 МП

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 1,84 млн. точек

Видоискатель: Электронный, 3,69 млн точек

Максимальное разрешение видео: 6K 30p

Размер: 134,3 x102,3 x 90,1 мм

Уровень пользователя: профессионал Плюсы Необрезанное видео

Эффективная стабилизация

Откидной экран Минусы 1,5-кратное кадрирование при замедленной съемке 4K

Нет светового индикатора

Подойдёт, если: Кропаете свои видео Снимаете на ходу Снимаете длинные непрерывные ролики Необходимо высокое качество Не подойдёт, если: Снимаете замедленное видео Необходим красивый корпус камеры

Для многих YouTube-блогеров полнокадровая камера — излишество. Но если вам нужен большой сенсор, Panasonic S5 II — отличный вариант. Она легче, чем Panasonic GH7, но при этом очень удобна в руке. Управление интуитивно понятное, чему способствует удобный сенсорный экран с регулируемым углом наклона. Некоторым может не хватать индикатора, но появление фазового автофокуса для видео — это большой плюс, особенно возможность настройки скорости и чувствительности для плавной смены фокуса.

Panasonic S5 II великолепно снимает видео. Качество видео для YouTube в формате 6K/30p превосходное — яркие цвета и широкий динамический диапазон. Запись 6K ведётся с использованием всей площади сенсора, так что вы сможете кадрировать видео для разных целей. Эффективная стабилизация изображения позволяет снимать с рук. В 4K/60p есть 1,5-кратный кроп, хотя функции вроде беспроводной потоковой передачи по IP есть только в более дорогой модели Lumix S5 IIX.

Тем не менее, Lumix S5 II — это прекрасный выбор для ютуберов. Она обеспечивает отличное качество видео, удобство использования и современные функции автофокусировки. Panasonic S5 II снимает видео в формате 10 бит 4K/60fps и 6K/30fps, поддерживает двойное нативное ISO и позволяет загружать автоматические профили цветокоррекции (LUT-ы). Кроме того, буфер камеры вмещает до 300 изображений, а фотосъемка возможна со скоростью до 9 кадров в секунду с механическим затвором или 30 к/с с электронным.

Это делает её универсальным инструментом для фото и видеосъемки. Камера также предлагает функцию Open Gate 6K с соотношением сторон 3:2, что является уникальным предложением в своем ценовом сегменте. Наконец, наличие встроенного вентилятора позволяет значительно увеличить время записи видео без перегрева.

5 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Эта 6К кинокамера идеально подходит для съемки на YouTube.

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная видеокамера

Сенсор: CMOS

Мегапиксели: 21,2 МП

Крепление объектива: MF

Экран: 5-дюймовый наклоняемый, 2,1 млн точек

Видоискатель: Нет

Разрешение видео: 6K 50p

Микрофон: Да

Разъем для наушников: Да

Уровень пользователя: профессионал Плюсы Фантастическое качество изображения

Огромный, яркий наклонный экран Минусы Не для новичков

Нет отслеживания и стабилизации

Подойдёт, если: Снимаете кинематографический контент Требуется максимальное качество Уже хорошо разбираетесь в видеосъемке Есть оборудование для обработки 6K видео Не подойдёт, если: Вы новичок Требуется стабилизация

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro — не вариант для новичков, зато опытные пользователи, которые хотят вывести свой контент на YouTube на новый уровень, оценят ее по достоинству. Отказавшись от многих функций, 6K Pro становится инструментом первоклассной видеосъемки.

В ней нет стабилизации изображения, следящего автофокуса и серьезно ограничены возможности фото. В то же время у вас будет огромный 5-дюймовый наклонный сенсорный экран, идеально подходящий для кадрирования, встроенный микрофон, два входа mini XLR, а также возможность добавить OLED- видоискатель и отсек для батареек.

6K Pro относительно небольшая, поэтому идеально подходит для спонтанной съемки видеороликов с последующей загрузкой. Вам определенно понравится простое управление камерой, если вы уже снимали видео ранее. Она может снимать невероятно качественное видео в 6K, в том числе со встроенными фильтрами ND, экономящими время. Если вы разбираетесь в видеокамерах и у вас есть достаточно мощный компьютер для обработки огромных файлов, то 6K Pro — действительно шикарный инструмент для своей цены.

6 DJI Osmo Pocket 3 Лучшая карманная камера для ютуберов-одиночек

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Подвес

Размер датчика: 1 дюйм

Разрешение: 9,4 МП

Эффективное фокусное расстояние: 20 мм

Видоискатель: нет

Экран: 2-дюймовый сенсорный экран

Подключение: Wi-Fi, Bluetooth

Макс. разрешение видео: 4K 120p

Размер: 139,7 × 42,2 × 33,5 мм

Вес: 179 г

Уровень пользователя: новичок Плюсы Улучшенный 1-дюймовый сенсор

Большой и лучший сенсорный экран

Хорошая стабилизация Минусы Нет встроенной памяти

Низкое разрешение фото

Подойдёт, если: Снимаете YouTube Shorts Работаете в одиночку Нужна дополнительная камера Снимаете с рук и на ходу Не подойдёт, если: Необходимо высокое качество фото

Новая камера для видеоблогов от DJI представляет собой портативное устройство с трех-осевым стабилизатором, снимающее высококачественное плавные видео 4K. Это наиболее доступная модель в своем классе, предлагающая ряд новых функций, делающих её привлекательной для ютуберов. Главное новшество — 1-дюймовый сенсор, обеспечивающий превосходный динамический диапазон и улучшенное качество изображения при слабом освещении. В сочетании с поддержкой прямых трансляций и вертикальной съёмки в 3K, камера идеально подходит для создания коротких видеороликов для YouTube Shorts.

Увеличенное время работы от батареи также впечатляет: значительно увеличена автономность, а время зарядки сокращено вдвое. Система ActiveTrack 6.0 работает безупречно, обеспечивая динамическое кадрирование и автоматическое распознавание лиц, что упрощает самостоятельную съёмку качественных видеороликов. Сенсорный экран Pocket 3 вдвое больше, чем у Pocket 2, и, хотя он всё ещё небольшой, оказался значительно удобнее в использовании.

В целом, камера проста и удобна в использовании. DJI Pocket 3 — это доступный и удобный инструмент для создания высококачественного видеоконтента на YouTube, которому трудно найти равных. Компактность и легкость использования делают Pocket 3 удобным инструментом для съемки видеороликов различной длительности, а наличие 1-дюймового сенсора позволяет получать высококачественное изображение даже в условиях низкой освещенности.

Функция ActiveTrack 6.0 автоматизирует процесс съемки видео, что особенно полезно при самостоятельной работе, а поддержка прямых трансляций позволяет быстро делиться видео с аудиторией. Увеличенное время автономной работы гарантирует возможность длительной съемки без перезарядки.

7 Canon PowerShot G7 X Mark III Маленькая камера, полная отличных видео функций

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Размер сенсора: тип 1.0

Разрешение: 20,1 МП

Эффективное фокусное расстояние: 24-100 мм

Видоискатель: Нет

Экран: 3,0-дюймовый наклонный сенсорный экран, 1,04 миллиона точек

Возможности подключения: Wi-Fi, NFC

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Размер: 105,5 х 60,9 х 41,4 мм

Вес: 304 г

Уровень пользователя: средний Плюсы Прямая трансляция на YouTube

Микрофонный вход

Отличная стабилизация изображения Минусы Нет горячего башмака для микрофона

Немного устаревший AF

Подойдёт, если: Снимаете с рук или на ходу Хотите стриммить Используете дополнительный микрофон Работаете в одиночку Не подойдёт, если: Необходим лучший автофокус Требуется горячий башмак

Canon G7 X значительно улучшает качество видеозаписи благодаря поддержке 4K и наличию разъема для микрофона. Эти функции отлично дополняют большой 1-дюймовый сенсор, отличную стабилизацию изображения, наклонный сенсорный экран и возможность зарядки через USB, что делает камеру очень удобным компактным устройством для создания контента на YouTube. Более того, камера поддерживает стримминг на YouTube: подключите её к смартфону или Wi-Fi, и вы можете вести онлайн-трансляции.

Можно отметить ее прочную конструкцию, удобство в использовании и отзывчивый сенсорный экран. Однако, несмотря на разъем для микрофона, отсутствует «горячий башмак», что ограничивает возможности установки внешнего микрофона. Система автофокусировки с определением контраста могут показаться менее совершенной, чем гибридные системы у конкурентов, например, Sony ZV-1. Тем не менее, для видеоблогеров, которым нужна компактная и портативная камера, Canon G7 X является отличной альтернативой.

Компактность и простота использования делают камеру идеальным инструментом для съемок на ходу. Возможность прямой трансляции расширяет функционал камеры, позволяя быстро и легко делиться видео с аудиторией. Несмотря на некоторые недостатки, такие как отсутствие «горячего башмака» и не самую современную систему автофокусировки, камера Canon G7 X представляет собой достойное решение для съемки видео для YouTube. Высокое качество видеозаписи в 4K и наличие разъема для микрофона являются значительными плюсами этой камеры.

8 GoPro Hero 13 Black Лучшая экшн-камера для авторов YouTube

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: экшн камера

Размер сенсора: 1/1,9 дюйма

Разрешение: 27 Мп

Эффективное фокусное расстояние: 12–39 мм

Видоискатель: нет

Экран: 2,27-дюймовый сенсорный экран (сзади), 1,4-дюймовый дисплей (спереди)

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 5,3K 60p

Размер: 71,8 х 50,8 х 33,6 мм

Вес: 159 г

Уровень пользователя: средний Плюсы Полезные новые моды объективов

Улучшенное время автономной работы

Отличное качество видео Минусы Не сильно отличается от предыдущей модели

Низкое качество видео при слабом освещении

Подойдёт, если: Снимаете в сложных условиях Вы блогер-экстремал Требуется создание необычных кадров Необходима компактность Не подойдёт, если: Снимаете при слабом освещении Уже есть Hero 12 Black

GoPro Hero 13 Black, хотя и не является радикальным обновлением Hero 12 Black, на сегодняшний день является лучшей флагманской экшн-камерой от GoPro. Обладая тем же сенсором, соотношением сторон и разрешением, а также аналогичными функциями стабилизации, она отлично подходит для съёмки динамичных видеороликов на YouTube. Покупать ее не обязательно, если вы уже используете Hero 12 Black, однако, несколько новых функций делают Hero 13 Black нашим фаворитом.

Новое крепление для объективов и фильтров нейтральной плотности автоматически определяет установленные аксессуары и подстраивает настройки камеры. Это значительно упрощает эксперименты с различными кинематографическими эффектами. Особого внимания заслуживает макро-объектив (Macro Lens Mod), существенно упрощающий блоггинг. К положительным улучшениям также можно отнести магнитное крепление и увеличенное время автономной работы.

Если вам не нужна 8K-съёмка, как у Insta360 Ace Pro, GoPro Hero 13 Black — наиболее совершенная экшн-камера для YouTube на данный момент. Компактность и высокое качество видеозаписи делают GoPro Hero 13 Black идеальным выбором для съемки динамичных сюжетов.

9 Sony ZV-E10 II Лучшая камера Sony для видеоблогов и создания контента

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение: 24.2 МП

Байонет: Sony E

Видоискатель: нет

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с регулируемым углом наклона, 1036 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K/60p

Уровень пользователя: средний Плюсы Отличное качество 4K без обрезки

Удобная ручка

Значительно улучшенное время автономной работы

Возможности потоковой передачи лучшего качества Минусы Отсутствие ИИ ограничивает распознавание объектов

Маленький корпус неудобен с большими объективами

Нет встроенной стабилизации

Подойдёт, если: Используете различные объективы Снимаете в студии Необходим хороший звук без отдельного микрофона Не подойдёт, если: Вам нужна очень простая камера Нужна гибридная камера для фото и видео

Sony ZV-E10 II — это отличная камера для видеоблогеров и всех, кто создаёт видеоконтент. Это серьёзное улучшение по сравнению с первой моделью ZV-E10. Устранены все основные недостатки, связанные с меню и качеством видео. Теперь вы получаете практически необрезанное видео и удобное сенсорное управление.

Камера оснащена высококачественным встроенным микрофоном (с возможностью подключения внешнего шумового фильтра) и снимает превосходное 4K видео. Профессиональным видеографам, конечно, могут понадобиться более продвинутые функции, такие как передискретизация или различные кодеки, но для большинства пользователей, кто хочет снимать лучше, чем на телефон, но не готов к профессиональному оборудованию, ZV-E10 II идеально подходит.

Хотя ZV-E10 II не станет лучшим выбором для фотографов из-за отсутствия электронного видоискателя. Хотя качество фото вполне приличное, ведь используется тот же сенсор и процессор, что и в модели Sony a6700. Если вам нужна более универсальная камера, обратите внимание на более доступные, но уже немного устаревшие модели серии Sony A6xxx, например, a6000 или a6400.

ZV-E10 II имеет сенсор APS-C, поэтому совместима с широким ассортиментом объективов Sony с байонетом E. Однако из-за компактного корпуса крупные объективы могут смотреться не очень гармонично. Зато есть много отличных компактных объективов Sony, а также большой выбор оптики от сторонних производителей. Удобный поворотный сенсорный экран незаменим для видеоблогеров, снимающих с рук.

Цена ZV-E10 II очень привлекательна, хотя и немного жаль, что нет встроенной стабилизации изображения. Тем не менее, для многих пользователей, которые ищут оптимальное сочетание цены и функциональности, эта камера станет идеальным вариантом.

10 Fujifilm X-S20 Если вы не новичок

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная

Размер сенсора: APS-C

Разрешение: 26,1 МП

Видоискатель: электронный 0,39-дюймовый видоискатель, 2,36 миллиона точек

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 миллиона точек

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 6,2K 30p

Размер, вес: 127,7 х 85,1 х 654 мм, 491 г

Уровень пользователя: средний-профессионал Плюсы Режим видеоблогинга

Улучшенное отслеживание объектов Минусы Цена

Все еще нет защиты от атмосферных воздействий

Подойдёт, если: Снимаете с рук Работаете в одиночку Необходимы различные эффекты для съемки Снимаете при низкой освещенности Не подойдёт, если: Снимаете в сложных погодных условиях Бюджет ограничен

Fujifilm X-S20 — это удобная и улучшенная версия X-S10, одной из лучших камер для YouTube, с автоматическими функциями, упрощающими блогинг. 26,1-мегапиксельный сенсор, уже зарекомендовавший себя в X-S10 и X-T4, получил возможность записи видео в формате 6K/30p 4:2:2 10 бит. Для большинства ютуберов это избыточно, но делает X-S20 отличным выбором для серьёзных видеографов. Улучшенная стабилизация изображения отлично справляется со съемкой с рук.

Камера удобна в использовании благодаря простым элементам управления на верхней панели, позволяющим легко настраивать параметры. Удачный дизайн и поворотный сенсорный экран, унаследованные от X-S10, остаются актуальными. Единственный недостаток — отсутствие защиты от непогоды. Однако наличие творческих режимов, таких как «Размытие фона» и «Выделение объекта», доступных в режиме видеоблога одним касанием, делает X-S20 очень привлекательным вариантом для создания контента на YouTube, несмотря на высокую цену, которая может отпугнуть новичков.

Камера обладает эффективной системой автофокусировки, предоставляя широкие возможности для креативной видеосъемки и обеспечивая высокое качество видеозаписи в различных условиях. Функция «Размытие фона» позволит легко создавать профессионально выглядящие ролики с эффектом боке, привлекая внимание к главному объекту съемки. Кроме того, X-S20 обеспечивает хорошо справляется в условиях низкой освещенности.

11 Canon EOS R10 Лучшая гибридная камера для Youtube по соотношению цена/качество

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная

Сенсор: APS-C CMOS

Разрешение: 24,2 МП

Видоискатель: электронный, 2,36 миллиона точек

Экран: 2,9-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,04 миллиона точек

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Размер: 122,5 x 87,8 x 83,4 мм

Вес: 429 г

Уровень пользователя: средний Плюсы Легкая и компактная

Современные возможности автофокусировки Минусы Нет встроенной стабилизации изображения

Обрезка видео 4K/60p

Подойдёт, если: Вы начинающий ютубер Вам нужна гибридная камера Нет времени разбираться с управлением Используете дополнительный микрофон Не подойдёт, если: Работаете при низкой освещенности Снимаете с рук

Canon EOS R10 — это прекрасный гибридный фотоаппарат формата APS-C. Идеально подходит начинающим видеоблогерам на YouTube, сочетая доступность и высокую производительность. Камера удобна в использовании: комбинация дисков, джойстика и поворотного сенсорного экрана делает управление и съемку легкими и интуитивными. Помимо входа для микрофона, EOS R10 имеет многофункциональный разъем для аксессуаров Canon, которого нет даже у некоторых полнокадровых моделей.

Конечно, есть и ограничения. Из-за отсутствия задней подсветки матрицы и встроенной стабилизации изображения съемка в условиях низкой освещенности может быть затруднена. Но в целом, EOS R10 не уступает конкурентам среди беззеркальных камер. Запись видео 4K/30p без обрезки выполняется с передискретизацией с 6К, а съемка 4K/60p с 1,56x кропом очень полезна для создания замедленных роликов на YouTube. Отсутствие плоского цветового профиля компенсируется наличием полезного режима «HDR PQ» с 10-битным качеством 4:2:2 и возможностью записи видео длительностью до двух часов.

Все это делает EOS R10 очень эффективным инструментом для начинающих ютуберов. В целом, камера предоставляет отличное соотношение цены и качества для тех, кто хочет создавать качественный видеоконтент для YouTube, облегчая работу над видеороликами благодаря удобному интерфейсу и функциям. Наличие входа для микрофона позволяет подключать внешние микрофоны, что улучшает качество звука. Возможность съемки в 4K/60p является большим преимуществом для динамичных сцен, а режим HDR PQ гарантирует высокое качество изображения.

12 Insta360 X4 Лучшая камера для съемки 360-градусного видео на YouTube

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: экшн камера

Размер сенсора: 1/2 дюйма

Разрешение: 72 Мп

Видоискатель: нет

Экран: 2.5-дюймовый сенсорный

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 8K 30 кадров в секунду / 5,7K 60 кадров в секунду / 4K 100 кадров в секунду

Размер: 46 х 124 х 38 мм

Вес: 203 г

Уровень пользователя: средний Плюсы Разрешение 8K для съемки 360 градусов

Полноценная экшн-камера

Прочная конструкция

Можно подключить внешние микрофоны Минусы Время автономной работы при съемке 8K хотелось бы лучше

Понадобится невидимая палка для селфи

Подойдёт, если: Создаете видео 360 градусов Работаете в сложных условиях Требуется универсальная экшн камера Используете внешний микрофон Не подойдёт, если: Не требуется видео 360 градусов Снимаете при слабом освещении

Ключевое преимущество Insta360 X4 — программное обеспечение. Оно значительно превосходит аналоги от других производителей. Удобное мобильное приложение (iOS/Android), программа Insta360 Studio для Mac/ПК и плагины для Premiere и Final Cut Pro позволяют быстро создавать контент для социальных сетей или проводить более детальную обработку видео позже. Функция интеллектуального отслеживания объектов просто великолепна — она экономит массу времени, которое пришлось бы потратить на ручную настройку ключевых кадров, в отличие от GoPro.

Хотя отслеживание объектов доступно и в предыдущей модели X3, главное отличие новой — это разрешение 8K и мощный процессор. Высокое разрешение гарантирует превосходное качество видео, особенно при масштабировании во время монтажа. Также доступны другие улучшенные разрешения, например, режим одиночной камеры с разрешением 4K60fps, а функция «bullet time» теперь поддерживает 5,7k/120fps.

Среди других улучшений — съёмные крышки объектива, повышающие прочность камеры, и возможность подключения внешних микрофонов. Создаётся впечатление, что компания внимательно прислушивается к отзывам пользователей и постоянно совершенствует свою продукцию.

Как выбрать лучшую камеру для YouTube

Хотя ваши потребности будут немного отличаться в зависимости от того, какие видео вы хотите снимать, есть пять основных характеристик, которые вы должны искать в камере для YouTube:

Регулируемый экран

Шарнирный экран — идеальный способ снять себя: он может откинуться в сторону или повернуться вверх, а в реальном времени показывает композицию кадра, экспозицию и фокус. Благодаря этому вы сможете быстро освоить основы и сконцентрироваться на других важных аспектах видео.

Хороший автофокус

В кинематографе есть применение ручной фокусировке, однако для упрощения процесса и лучшего понимания рекомендуется выбрать камеру с хорошим автофокусом. Отслеживание лица и/или глаз поможет при съемках в движении, так как фокусировка будет автоматически подстраиваться, компенсируя это.

Встроенная стабилизация

Съемка с рук может привести к тому, что кадры будут трястись и их будет трудно смотреть. К счастью, многие современные камеры оснащены системой стабилизации изображения (оптической, электронной или их комбинацией), которая автоматически компенсирует движение. Некоторые, следует отметить, делают это гораздо лучше, чем другие. В качестве альтернативы можно использовать лучший стабилизатор, который может стабилизировать практически любую камеру, но за счет увеличения массы.

Звуковые опции

Встроенный микрофон камеры может записывать звук, но использование лучшего внешнего микрофона значительно улучшит четкость и, вероятно, уменьшит нежелательный окружающий шум. Проверьте перед покупкой наличие микрофонных входов и «горячего башмака» для его установки. Возможно, вам стоит обратить внимание и на разъемы для наушников: они позволяют контролировать уровень звука во время записи.

Возможности для проведения прямых трансляций

Если вы планируете вести прямые трансляции на YouTube, то необходимо убедиться, что ваша камера поддерживает данную функцию. Это важно не только для профессиональных пользователей, но и для обычных любителей видео. Сегодня уже не только смартфоны и веб-камеры, но и многие другие видеокамеры оснащаются специальной технологией для прямых трансляций на YouTube.

Какую камеру обычно используют ютуберы?

Для съемки контента на YouTube ютуберы применяют различные камеры. Выбор этого оборудования зависит, как показывает рейтинг, от типа контента, будь то в студии или на улице.

Некоторые камеры пользуются особой популярностью у известных создателей контента на YouTube. Например, Sony A7S III часто упоминается ютуберами при ответе на вопросы об используемом оборудовании. Это объясняется тем, что продукты серии Alpha от Sony давно пользуются популярностью у видеографов, а A7S III сочетает в себе производительность беззеркальной камеры и универсальность сменных объективов с полнокадровой матрицей, оптимизированной для съемки видео в формате 4K. Тем не менее, из-за ее цены A7S III является дорогим вариантом для многих людей.

Panasonic Lumix S1H и Canon EOS R5 также являются популярными вариантами, благодаря своим широким видеоспецификациям, но они являются слишком дорогими для новичков. Многие ютуберы предпочитают более доступные камеры, которые позволяют снимать высококачественный контент. Например, Sony ZV-1 и Panasonic Lumix GH5 являются популярными вариантами среди YouTube-блоггеров, которые любят говорить и ходить.