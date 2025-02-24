Лучшие камеры для стриминга на YouTube, Twitch 2025 года

Если вам нужна лучшая камера для трансляций, встреч и летсплеев, вот лучшие веб-камеры, камкордеры и фотоаппараты.

Выбор правильной камеры для стриминга имеет решающее значение, если вы хотите добиться успеха (или, по крайней мере, высококачественного видео) на таких платформах, как Twitch, YouTube , Facebook и TikTok (после того, как вы достигнете 1000 подписчиков).

24.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер для стриминга на YouTube и Twitch добавлены новые модели

Хотя вы можете использовать встроенную в ваш компьютер веб-камеру, разница в качестве — день и ночь. Выделенные потоковые камеры обеспечивают гораздо более высокое качество видео и аудио, не только улучшая ваш контент, но и потенциально расширяя вашу аудиторию.

Вот почему мы составили это руководство, включающее камеры, которые мы лично рассмотрели и протестировали, чтобы помочь вам найти лучший вариант для потоковой передачи. Многие из перечисленных камер напоминают традиционные веб-камеры, поскольку большая часть потоковой передачи осуществляется через компьютер. И MacOS, и Windows поддерживают высококачественный видеовход через USB, что делает веб-камеры простым и эффективным выбором для тех, кто сосредоточен исключительно на потоковой передаче или видеозвонках.

Помимо веб-камер, некоторые камеры предназначены для других целей, но включают возможности потоковой передачи в качестве бонуса благодаря встроенным протоколам. Кроме того, набирает обороты новая категория устройств, предназначенных для потоковой передачи, поддерживающая стандарты уровня вещания для серьезных стримеров.

У каждого типа есть свои плюсы и минусы, поэтому лучший выбор зависит от ваших приоритетов и бюджета. Большинство представленных здесь камер оснащены хорошими встроенными микрофонами, но если вы хотите получить наилучший возможный звук, то разумным шагом будет приобретение высококачественного внешнего микрофона. Хорошее освещение также имеет решающее значение — будь то кольцевая подсветка или светодиодная панель — но если вы можете выбрать только одно обновление, сначала выберите микрофон.

1 Logitech C922 Pro Stream Классическая стриминговая камера, которая по-прежнему остается отличным выбором

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: запись 1080p, прямая трансляция 720p

Частота кадров: 30 кадров в секунду при 1080p, 60 кадров в секунду при 720p

Поле зрения: 78 градусов

Размер: 44 х 95 х 71 мм Плюсы Подходит на монитор или штатив

Необязательное удаление фона

Потоковое видео в формате Full-HD

Стерео микрофоны Минусы Нет поддержки внешнего микрофона

Несмотря на то, что это относительно старый продукт, мы по-прежнему считаем, что лучшей камерой для среднестатистического стримера (из фиксированной точки, во всяком случае) является Logitech C922. Это выдающийся выбор для тех, кто впервые начинает стримить, и ищет что-то лучшее, чем веб-камера, которая у них уже есть.

Он аккуратно крепится на верхнюю часть телевизора или монитора ПК или может быть прикреплен к штативу, если вы хотите проявить больше креативности с углами и кадрированием. Камера снимает и транслирует в прямом эфире в разрешении 1080p Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, а также есть режим «гипербыстрой» трансляции для потоковой передачи 720p со скоростью 60 кадров в секунду.

Двойные микрофоны создают стереозвук, избавляя вас от необходимости настраивать отдельные микрофоны, а камера поставляется со штативом высотой 18,5 см. Объектив обеспечивает широкий обзор в 78 градусов, и поставляется с бесплатной трехмесячной лицензией на программное обеспечение для потоковой передачи Xsplit. Также ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим веб-камерам Logitech.

2 Elgato Facecam Потоковая камера, в которой главное — простота использования

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080 пикселей

Частота кадров: 60 кадров в

секунду при 1080p

Поле зрения: 82 градуса

Размер: 58 х 80 х 48 мм

Возможности подключения: USB 3.0, USB-C

Вес: 103 г Плюсы Несжатое видео 1080p

Хороший контроль настроек Минусы Нет встроенного микрофона

Дорого

Elgato Facecam — относительный новичок в сфере потокового вещания, делающий ставку на доступный высококачественный контент. Он снимает видео в удобном для потоковой передачи разрешении 1080p, без сжатия, с частотой кадров 60p.

Изображение, которое он создает по умолчанию, яркое (некоторые могут назвать его переэкспонированным), но если оно вам не по вкусу, то настройки можно легко исправить с помощью программного обеспечения Camera Hub от Elgato.

В остальном камера довольно проста. Фокус фиксированный, и, что кажется удивительным, но имеет смысл, если задуматься, нет встроенного микрофона. Аргументация Элгато заключается в том, что любой, кто готов потратить почти 200 долларов на стриминговую камеру, вероятно, не планирует использовать паршивый встроенный микрофон, и либо имеет, либо собирается приобрести свой собственный. Достаточно справедливо, хотя это означает, что вам придется учитывать стоимость микрофона в дополнение к и без того немного высокой запрашиваемой цене.

3 Obsbot Tiny 2 Камера 4K, которая достаточно умна, чтобы следовать за вами с помощью панорамирования и наклона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K, 1080p или 720p

Частота кадров: 30 кадров в секунду при 1080p, 60 кадров в секунду при 720p

Поле зрения: 90 градусов

Размер: 69 x 69 x 48 мм

Вес: 200 г. Плюсы Разрешение Full HD при 30 кадрах в секунду

Интегрированное многоступенчатое светодиодное световое кольцо Минусы Нет поддержки внешнего аудио

Оригинальная Tiny от Obsbot была так названа, чтобы отличать ее от «Tail» — камеры, которая была разработана для стримеров. Дело в том, что для многих стриминг не требует ничего, кроме хорошей веб-камеры, а Tiny 2 (на самом деле третья, после Tiny 4K) — очень хорошая веб-камера, которая также отслеживает объект, так что, например, если вы хотите сделать свое собственное кулинарное шоу в прямом эфире, она вам подойдет.

Конечно, есть причины обратить внимание на серию Tail (которая как раз вот-вот получит обновление), но если вам не нужны такие функции, как NDI|HX3 и многокамерные настройки, управляемые самими камерами, то все необходимые вам умные функции можно найти в этой сложной веб-камере. Если вы используете платформу вроде OBS, у нее не возникнет проблем с ее распознаванием, а изображение 4K хорошее даже при относительно слабом освещении благодаря 1/1,5-дюймовому датчику.

Наша единственная реальная претензия заключается в том, что мы посчитали, что 770 МБ для приложения Obsbot немного избыточны, но поддержка Mac и Windows приветствуется. Obsbot также предоставляет отличный жесткий чехол, а само устройство достаточно маленькое, чтобы разместить его на экране ноутбука и работать только от USB-C (хотя есть винт для штатива).

4 Razer Kiyo Камеру для потоковой передачи данных со встроенной подсветкой можно использовать в темноте!

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080p или 720p

Частота кадров: 30 кадров в секунду при 1080p, 60 кадров в секунду при 720p

Поле зрения: 90 градусов

Размер: 69 х 69 х 48 мм

Вес: 200 г Плюсы Разрешение Full HD при 30 кадрах в секунду

Встроенное многоступенчатое светодиодное световое кольцо Минусы Нет поддержки внешнего звука

Освещение является важнейшей частью видеопроизводства, и вам нужно убедиться, что ваше лицо ярко и равномерно освещено во время трансляции. Вы можете инвестировать в автономное освещение, чтобы добиться этого, но при ограниченном бюджете вам может быть лучше с Razer Kiyo, который имеет собственное встроенное световое кольцо, состоящее из 12 светодиодов. Световое кольцо окружает камеру, и его яркость можно регулировать; освещение обеспечивает яркость до 10 люкс на расстоянии одного метра с цветовой температурой 5600 К. Помимо того, что свет осветляет ваше лицо, он также должен помочь предотвратить отражение на вашем лице отражений игрового процесса с вашего экрана, что делает его более профессиональным.

Что касается самой камеры, Razer Kiyo транслирует в разрешении 1080p Full HD со скоростью 30 кадров в секунду (золотой стандарт для трансляций в этом ценовом диапазоне), а также доступна опция 60 кадров в секунду при 720p. Хотя Kiyo немного больше, чем некоторые другие потоковые камеры, она все равно аккуратно крепится к верхней части дисплея вашего ПК.

5 Logitech Streamcam Лучше всего подходит для потоковой передачи данных с камеры для автоматических функций

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080 пикселей

Частота кадров: 60 кадров в

секунду при 1080p

Поле зрения: 78 градусов

Размер: 58 х 66 х 48 мм

Возможности подключения: USB-C

Вес: 150 г Плюсы Функция автоматического кадрирования

Гибкие варианты монтажа

Отличное качество изображения Минусы Несъемный кабель USB-C

В то время как Logitech C922 Pro застолбила за собой место почти повсеместной камеры для конференций и подобных мероприятий, Logitech Streamcam — это более новая модель, которая предназначена непосредственно для стримеров. Качество ее видео превосходное, с 1080p 60 кадров в секунду, которые выглядят превосходно. У вас не будет причин беспокоиться о качестве вашей потоковой передачи, как только эта камера будет запущена и запущена — функции автоматического кадрирования и экспозиции удерживают вас в центре и поддерживают сбалансированное изображение для приятного вывода. Вы также можете установить программное обеспечение Logitech Capture, доступное для Windows или Mac, чтобы еще больше упростить процесс.

Кубовидная камера Logitech Streamcam выглядит довольно шикарно и поставляется с рядом вариантов крепления, включая настольный штатив Diddy, который позволяет легко установить камеру под нужным вам углом. Единственное, что нас действительно огорчает, это то, что кабель USB-C короткий и несъемный, то есть вы не можете просто заменить его на более длинный. Это немного снижает универсальность позиционирования, но это небольшой удар по превосходной потоковой камере.

6 Canon PowerShot G7 X Mark III Лучшая компактная камера для потоковой передачи

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K UHD при 30p

Частота кадров: до 120 кадров

в секунду при 1080p

Поле зрения: нет данных (эквивалентное фокусное расстояние 24–100 мм)

Размер: 105 х 61 х 41 мм

Вес: 304 г Плюсы 4K видео, без кадрирования

Легко настроить потоковую передачу Минусы Нельзя поменять линзы

Дорого

Если вы хотите улучшить качество своих прямых трансляций и при этом иметь камеру, которую можно использовать для фотосъемки, Canon PowerShot G7 X Mark III — отличный выбор. Это одна из самых популярных камер для видеоблогов благодаря своему фронтальному экрану, а добавление возможностей прямой трансляции делает ее еще более желанной.

Вы можете снимать высококачественные 4k без кадрирования, у него есть объектив 24-100 мм, который обеспечивает универсальный диапазон съемки, а также есть порт 3,5 мм для подключения внешнего микрофона. Одним из недостатков G7 X III является отсутствие видоискателя, поэтому вам придется полагаться на ЖК-экран, но если вы используете его в основном или транслируете, это не будет проблемой.

7 DJI Osmo Action 4 Лучшая экшн-камера, которая также может похвастаться возможностями потоковой передачи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 145 г

Водонепроницаемость: 18 м

Видео 4K: до 120 кадров в секунду

Видео 1080P: до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 3648 х 2736

Время работы батареи: около 100 минут Плюсы Лучший датчик для слабого освещения в экшн-камере

Отличная стабилизация изображения

Блокировка горизонта

Экраны с двух сторон Минусы Для стриминга необходимо использовать телефон

Прямая трансляция с экшн-камеры — блестящая идея; сами камеры портативны и уже оснащены подключением. И серия Osmo Action от DJI, и более известная серия GoPro Hero, которую она пытается вытеснить, обе оснащены таким оборудованием. Обе тоже могут вести прямую трансляцию, хотя и через приложение для телефона.

Это своего рода предмет для споров, но Адам Джунипер выбирает камеру DJI благодаря большему датчику изображения — когда вы ведете трансляцию, нет никаких преимуществ от видео 5.3K, поскольку вы не будете использовать это разрешение, и вы можете повернуть камеру под нужным вам углом трансляции, так что хваленый датчик GoPro 8:7 определенно «так себе». Однако то, что неизбежно, — это явно лучшая производительность Osmo Action 4 при слабом освещении (но, конечно, прочтите наши мысли о GoPro Hero 12 Black).

Еще одним плюсом (если он у вас есть) является возможность использовать его с превосходной системой радиомикрофонов DJI, хотя у GoPro также есть возможность использовать беспроводной микрофон или медиа-мод.

8 Microsoft LifeCam HD-3000 Лучшая бюджетная потоковая камера

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 720p

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Поле зрения: 60 градусов

Размер: 44 х 39 х 109 мм

Вес: 90,7 г Плюсы Низкая цена

Простая функция plug-and-play

Потоковое видео высокой четкости Минусы Только 720p

Бюджетный вариант, HD-3000 от Microsoft доказывает, что вы можете начать потоковую передачу, не выкладывая больших денег. Эта веб-камера ограничена разрешением 720p HD при 30 кадрах в секунду, но это все равно высокое разрешение и будет вполне приемлемо при просмотре на мобильном устройстве, например смартфоне. Камера предлагает автоматическое отслеживание лица и регулировку при слабом освещении, имеет встроенный микрофон и заявляет, что может подключаться ко всем типам компьютерных мониторов.

Также имеется функция цифрового зума, хотя мы бы не советовали ее использовать, поскольку разрешение 720p, хотя и приемлемое при обычном просмотре, не обеспечивает достаточного количества пикселей для сохранения резкости изображения при увеличении. Наконец, есть опция ручной фокусировки, позволяющая убедиться, что изображение остается именно таким, каким вы хотите, — мы предпочитаем именно этот вариант, поскольку автофокусировка может иметь привычку неправильно настраиваться в некоторых условиях освещения, из-за чего вы теряете фокус.

9 Sigma fp L Полнокадровая глубина резкости и сменные объективы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: до 4K

Частота кадров: до 60 кадров

в секунду

Размер: 112,6 х 69,9 х 45,3 мм

Вес: 422 г Плюсы USB-соединение

Полнокадровый сенсор

Сменные линзы Минусы Очень дорого

Объектив стоит дополнительно

Это может показаться очень странной рекомендацией, но у Sigma fp есть туз в рукаве — она изначально работает как веб-камера через USB, а это значит, что вам не нужно вкладывать деньги в дополнительную карту захвата HDMI, чтобы использовать ее. Конечно, вам придется вложить гораздо больше в саму камеру, но это может работать в обоих направлениях; поскольку Sigma fp — это высоко модифицируемая модульная система, она может заменить вашу веб-камеру, вашу «настоящую» камеру и вашу видеокамеру. Так что если вы транслируете, снимаете и снимаете, это может быть идеальной покупкой.

Главное преимущество, конечно, заключается в возможности добиться кинематографического вида на ваших прямых трансляциях, используя возможности глубины резкости полнокадрового сенсора, а также выбор любого объектива по вашему желанию. Если вы хотите использовать объектив f/1.2 для размытия боке и первоклассной производительности при слабом освещении, теперь вы можете это сделать – и это, безусловно, выделит ваши трансляции из толпы. Да, это дорого, но аплодисменты, которые вы получите за качество ваших изображений, могут окупиться!

Еще кое-что, на что стоит обратить внимание: компания Sigma выпустила преемницу этой камеры — Sigma fp L. Хотя в нашем полном обзоре эта камера нас весьма впечатлила , мы все же рекомендуем Sigma fp для стриминга, поскольку она намного дешевле и выполняет все, что нужно стримеру, — и даже больше!

10 Sony Alpha ILCE-7M3 Полнокадровая камера с возможностью потоковой передачи 4K UHD

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: Ultra HD 4K

Частота кадров: до 120 кадров в секунду в формате Full HD

Угол обзора: нет данных (датчик 35 мм, только корпус)

Размер: 126,9 x 95,6 x 73,7 мм

Вес: 650 г Плюсы Записывайте и транслируйте одновременно

Сменные объективы

Полнокадровый 35-мм сенсор Минусы Очень дорого

Придется купить еще и объектив

Если вы серьезно настроены улучшить качество своего стриминга, то высококлассная беззеркальная камера с полнокадровой матрицей, такая как Sony A7 III (Alpha ILCE-7M3), будет идеальным выбором.

Эта мощная камера может одновременно записывать и транслировать высококачественное видео, а благодаря ее креплению FE, она совместима с действительно впечатляющими объективами. Это идеальное сочетание с потрясающим видео 4K UHD, которое она создает.

Кроме того, помимо крутых возможностей, A7 III также имеет некоторые полезные функции, которые особенно хороши для стримеров. Например, можно заряжать батарею в камере через USB, что значительно облегчает зарядку камеры, если вы находитесь вне дома.

11 DJI Action 2 Лучшая веб-камера со встроенной подсветкой, отлично подходит для записи видео в формате Full HD

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K (потоковая передача ограничена 1080p)

Частота кадров: до 120 кадров

в секунду при 4K

Поле зрения: до 155 градусов

Размер: 39 х 39 х 23 мм

Вес: 57 г Плюсы Стабилизация изображения

Двойной сенсорный интерфейс

Универсальность в разных сценариях использования Минусы Двойной сенсорный экран дороже

Ограниченные потоковые сервисы с пошаговой настройкой

Как инструмент для стриминга, DJI Action 2 очень удобен. Если у вас под рукой есть телефон, вы можете взять камеру размером 39 x 39 x 23 мм, подключить ее к приложению DJI Mimo и начать трансляцию. Сама камера водонепроницаема до 10 м, так что можете немного побрызгать ее водой. Отличная стабилизация изображения также будет работать во время трансляции, так что вы можете транслировать действие в прямом эфире.

Этот универсальный маленький квадратик может использоваться в качестве более традиционного устройства для создания видео блогов с приставленным модульным сенсорным экраном спереди (он прикрепляется почти волшебным образом магнитом). Датчик 1/1,7 дюйма обеспечивает хорошее изображение, Wi-Fi на частотах 2,4 или 5 ГГц обеспечивает чистый сигнал, а наличие экрана с лицевой стороны облегчает выравнивание кадра и увеличивает время работы батареи; даже вместе оба элемента меньше и легче, чем GoPro.

Шаги настройки YouTube и RTMP описаны в первоначальном программном обеспечении DJI, обновления могут добавлять больше функций. Вы также можете использовать камеру в качестве веб-камеры для прямых трансляций на рабочем столе и для профессионалов устройство оснащено пространственными микрофонами DJI (встроенными в дополнительные модули).

Подробнее — полный обзор Action 2

12 Panasonic HC-V770 Видеокамера Full HD, идеально подходящая для Twitch или YouTube

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080p с HDR

Частота кадров: до 120 кадров

в секунду при 1080p или до 240 кадров в секунду с программным обеспечением с интерполяцией

Поле зрения: нет данных (фокусное расстояние 4,08-81,6 мм)

Размер: 65 х 139 х 73 мм

Вес: 354 г Плюсы Откидной дисплей

Высокая частота кадров 120 кадров в секунду при 1080p

Можно подключить смартфон как вторую камеру Минусы Нет 4K

Ручная фокусировка сложна для новичков

Видеокамера Panasonic HC-V770 очень популярна среди стримеров и ютуберов благодаря своему компактному дизайну, простоте использования и съемке видео с HDR на 1080p Full HD.

Есть 20-кратное оптическое увеличение, поэтому вы можете идеально кадрировать свое видео без потери качества или разрешения, а разъем аудио 3,5 мм означает, что вы можете подключить внешний микрофон для улучшения качества звука. Камера имеет выдвижной дисплей, чтобы вы могли видеть себя во время съемки, она крепится к любому стандартному штативу, и живое видео Full HD передается через порт HDMI.

Наконец, умной особенностью Panasonic HC-V770 является то, что смартфон может быть беспроводно подключен и использован в качестве второй камеры. Таким образом, вы можете использовать видеокамеру в качестве основной камеры, а затем иметь смартфон, снимающий с другой стороны — например, со спины.

Как выбрать лучшую камеру для потоковой передачи

Между камерами, освещением и аудиооборудованием можно легко быстро набрать большой счет, инвестируя в хорошее оборудование для потоковой передачи. Однако лучшая камера для потоковой передачи определенно не должна опустошать банк. Хотя важно иметь определенный уровень стоимости производства (которому соответствуют все камеры в этом списке), дорогое освещение и модные фоны не будут решающим фактором в том, будут ли ваши зрители смотреть трансляцию или нет — в конце концов, они там, чтобы смотреть вас !

Если ваш бюджет ограничен, то вам отлично подойдет простая веб-камера, например Microsoft LifeCam HD-3000, с возможностью записи HD-видео в формате 720p, которое отлично подходит для просмотра на телефоне с камерой .

Однако если у вас есть немного больше денег, чтобы поиграть, то вы можете взглянуть на Logitech C922 Pro, которая является выдающимся выбором для тех, кто хочет транслировать в формате 1080p Full HD. Эта камера для потоковой передачи не слишком дорогая, но предлагает много возможностей за свои деньги. В качестве альтернативы вы также можете взглянуть на камеры 4K, камеры с зумом и замедленной съемкой и — золотой стандарт потоковых камер — одну с опцией аудиовхода. Это означает, что вы сможете подключить внешний микрофон , что поможет улучшить качество звука.

Однако если вы одержимы качеством изображения и хотите только лучшего для своей аудитории, то почему бы не рассмотреть возможность инвестирования в беззеркальную или зеркальную камеру. Еще до недавнего времени, в прошлом году, потоковая передача с помощью камеры со сменным объективом была немного сложной, но теперь большинство производителей выпустили обновления прошивки, которые превращают камеры в USB-веб-камеры , включая Canon EOS R. Sigma fp была фактически одной из первых «правильных камер», которую можно было использовать как веб-камеру без карты захвата HDMI, но теперь мир потоковой передачи — ваша устрица!

Еще один интересный вариант, который вы, возможно, захотите рассмотреть, — это недавняя модель из нашего руководства по лучшим экшн-камерам , например, DJI Osmo Action или серии GoPro Hero. Обе эти камеры оснащены фронтальным дисплеем, который позволяет пользователям легко кадрировать себя и видеть то, что увидят их зрители. У видеокамер также есть похожая функция, включающая поворотные дисплеи, которые невероятно полезны для потоковой передачи. Если вы ищете постоянную установку, например, для церкви или театра, то более профессиональным вариантом будет PTZ-камера со встроенной моторизованной головкой и зумом.

Когда вы вкладываетесь в новую камеру для потоковой передачи, стоит помнить, что многие камеры на самом деле не могут транслировать в том же разрешении, в котором они способны записывать. Например, некоторые камеры могут записывать в формате 4K Ultra HD, но могут выводить только 1080p Full HD при использовании для потоковой передачи.

Еще одна функция, на которую вы, возможно, захотите обратить внимание, — это автоматическое удаление фона. Это когда камера дает вам возможность вырезать себя из видеоматериала и заменить фон на что угодно. Освещение также является ключевым элементом, который вы захотите иметь в виду. Вы можете захотеть инвестировать в один из лучших кольцевых светильников для дополнительной ценности производства, но стоит отметить, что Razer Kiyo на самом деле имеет собственное встроенное светодиодное кольцо.

В конечном итоге вам придется решить, какие функции для вас наиболее важны, и сколько вы готовы потратить, чтобы получить их. Если вы только начинаете, мы бы рекомендовали инвестировать в более доступный вариант, пока вы наращиваете свою аудиторию. Однако, если вы хотите обновить свой комплект, то, возможно, пришло время приобрести экшн-камеру, камкордер, беззеркальную камеру или DSLR , чтобы получить еще больше творческого контроля над вашей трансляцией.