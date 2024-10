ТОП-9 Лучшие альтернативы GoPro в 2024 году

Лучшие альтернативы GoPro могут дать реальную фору именитому бренду по стоимости, технологиям камеры и идеям.

Благодаря лучшим альтернативам GoPro вы часто можете найти более доступную версию знаменитых и лучших недорогих экшн-камер, ставших именем нарицательным. GoPro — не единственная компания, создающая прочные, миниатюрные, водонепроницаемые камеры, способные делать высококачественные снимки и видео. Сегодня на арену уже вышло множество конкурентов.

04.10.2024 Обновление В рейтинг лучших альтернатив GoPro добавлены новые модели экшн-камер.

Какую же камеру выбрать? Существуют альтернативные экшн-камеры от DJI и Insta360, а также ультрадешевые бюджетные предложения от таких производителей, как Akaso. Мы включили все эти камеры в данный рейтинг, но при этом постарались мыслить более широко о том, для каких целей люди используют GoPro. Так, в списке есть и прочный компакт от Olympus, и суперстабилизированная камера с гимбалом для съёмки плавного видео. Мы даже включили сюда дрон!

Наша команда экспертов изучила каждую камеру в этом рейтинге, и все представленные здесь модели, по нашему мнению, на сто процентов оправдывают свою цену. Вы сможете сэкономить гораздо больше, чем при покупке GoPro, поэтому стоит потратить время на то, чтобы внимательно изучить список.

Если вы хотите узнать больше о ключевых характеристиках, на которые мы обращаем внимание при выборе альтернатив GoPro, прокрутите нижнюю часть этой статьи, где мы подготовили краткое руководство.

1 DJI Osmo Action 5 Лучшая экшн-камера, на уровне GoPro

Водонепроницаемость: 20 м без чехла

Видео: 4K до 120 кадров в секунду / 1080 до 240 кадров в секунду / 720 до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 10 МП

Время работы батареи: приблизительно 1–3 часа Плюсы Качество записи при слабом освещении лучше, чем у GoPro

Хороший инструмент для видеоблогов

Встроенная память и поддержка Micro SD

Не требуется подписка Минусы Максимальное разрешение видео 4K

Нет таймера запуска и остановки

Подойдёт, если: Вам нужна лучшая экшн-камера по качеству записи Вам нужно более длительное время работы Не подойдёт, если: Ограниченный бюджет Необходимо больше, чем 4K

Для большинства любителей приключений Osmo Action 5 Pro представляет собой идеальный баланс между качеством и ценой. Вместо того чтобы гоняться за 5K-разрешением, как у GoPro, компания DJI сделала акцент на оснащении своей экшн-камеры самым крупным датчиком изображения в индустрии. Этот шаг они впервые реализовали с моделью Osmo Action 4, и новая камера лишь укрепляет их лидерство в этом направлении.

Большой датчик изображения особенно хорошо проявляет себя в условиях слабого освещения. Поэтому, если вы планируете снимать ночью, в пещерах или расщелинах, Osmo Action 5 Pro будет заметно лучше справляться с задачей по сравнению с GoPro.

Технология стабилизации изображения у DJI как минимум наравне с более известными брендами. Стабилизированное видео в 4K выглядит потрясающе, а камера поддерживает множество режимов съемки, включая Horizion-Steady. Все это обеспечивается мощным процессором DJI, который дает камере несколько преимуществ, включая лучшее в отрасли время работы от батареи — от 3 до 4 часов в зависимости от выбранного режима видео.

Новая функция этого поколения — «отслеживание объекта». Камера обрезает область сенсора, фокусируясь на человеке в кадре, что по сути напоминает работу подвесной камеры без подвижных частей. Это особенно удобно, если вы хотите записать вертикальное видео для TikTok и планируете активно двигаться в кадре. Следить за всеми настройками и функциями легко благодаря усовершенствованным сенсорным экранам OLED. Причем передний экран тоже сенсорный — чего нет у GoPro. Экраны стали ярче, с большей плотностью пикселей, и теперь занимают практически всю заднюю поверхность камеры от края до края.

DJI также предоставляет возможность получать данные GPS с ваших Apple Watch, Garmin или собственного аксессуара. Камера регистрирует давление для определения высоты или глубины, а бесплатное приложение Mimo может создавать для вас видеоклипы с этими данными. Так вы сможете, например, показать свою скорость и высоту подъема.

Были времена, когда мы сожалели, что DJI отказались от креативной модульной Action 2, но на самом деле они сохранили ее идеи и обновили внутренние компоненты. Новая камера предлагает высочайшее качество в корпусе размером с GoPro, и, возможно, именно DJI теперь является фирмой, которую нужно превзойти. Электронная стабилизация изображения (EIS) остаётся превосходной с прошлых поколений; функции RockSteady и HorizonBalancing создают плавные видеозаписи даже при интенсивных движениях. Для большинства пользователей 4K — идеальное разрешение для экшн-съёмки, особенно со скоростью до 120 кадров в секунду.

GoPro наконец-то переняли некоторые идеи у DJI, такие как магнитные крепления в серии Hero, и добавили несколько своих, например, адаптеры для объективов. Однако съёмка при слабом освещении и простая надёжность важнее в большинстве случаев, если быть честным, и Osmo Action 5 Pro выигрывает в этом. Кроме того, вы заметите, что она не только дешевле, но и не требует никаких абонентских плат. DJI — надёжная компания с хорошей репутацией, особенно когда дело касается обновлений прошивки.

2 Insta360 X4 Великолепная камера с обзором на 360 градусов

Размеры: 46 x 124 x 38 мм

Разрешение фотографий: 72 МП

Разрешение видео: 8K 30 кадров в секунду / 5.7K 60 кадров в секунду / 4K 100 кадров в секунду

Память: MicroSD

Время работы батареи: 75 мин при 8K / 135 мин при 5.7K

Водонепроницаемость: Да 10 м (бокс для погружения на 50 м) Плюсы Простая в использовании

2,5-дюймовый сенсорный экран

Режим экшн-камеры с одним объективом 4K/60 кадров в секунду Минусы Может быстро нагреваться в 8K

Режим 8K не для слабого освещения

Подойдёт, если: Вы хотите попробовать 360-градусное видео Необходима также и обычная экшн-камера Не подойдёт, если: Ограниченный бюджет Нужно лучшее качество при слабом освещении

Когда вы задумываетесь о главной цели экшн-камеры, то ищете надёжное устройство, способное записывать происходящее без лишних хлопот. «Снял и забыл», как говорится. Однако модели с обзором на 360 градусов, хотя и фиксируют все вокруг, могут быть немного уязвимы из-за объективов, направленных в обе стороны.

Insta360 X4 решила эту проблему, предлагая съёмные защитные насадки для линз. Это позволяет при необходимости обезопасить объективы, сохраняя сам корпус невероятно прочным. Камера водонепроницаема до 10 метров и отличается высокой надёжностью в использовании. Несколько поколений улучшений привели к совершенству дизайна X4, и это заметно с первого взгляда.

Если вы предпочитаете традиционную экшн-камеру, Insta360 X4 может использоваться с одним объективом для съёмки в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Этого более чем достаточно для большинства задач, связанных с активным отдыхом и спортом.

Настоящее преимущество X4 — возможность записывать панорамное видео в разрешении 8K и затем редактировать его по своему усмотрению. Высокое разрешение обеспечивает детализированное изображение, а программное обеспечение Insta360 делает процесс редактирования интуитивно понятным.

Помимо удобного мобильного приложения для iOS и Android, доступна программа Insta360 Studio для Mac и PC, а также плагины для Adobe Premiere и Final Cut Pro. Это позволяет быстро создавать контент как для социальных сетей, так и для профессиональных проектов. Функция отслеживания объекта с помощью искусственного интеллекта впечатляет и экономит время на ручном кадрировании, превосходя решения, предлагаемые конкурентами.

Insta360 предлагает широкий выбор аксессуаров для X4, включая необходимые селфи-палки. Одна из них имеет длину 3 метра, другая позволяет вращать камеру на высокой скорости. В сочетании с функциями приложения это даёт возможность создавать эффект «bullet time».

Дополнительные улучшения, такие как возможность подключения внешних микрофонов, выводят X4 на новый уровень. Хотя это может потребовать дополнительных вложений, результаты стоят того — вы сможете рассказывать удивительные визуальные истории с помощью этой камеры.

Insta360 X4 — это прочная и функциональная экшн-камера, объединяющая возможности стандартной и съёмки на 360 градусов. Благодаря продуманному дизайну, защитным функциям и мощному программному обеспечению, она станет отличным выбором как для любителей, так и для профессионалов, готовых инвестировать в качественный контент.

3 DJI Action 2 Самая универсальная экшн-камера без исключений

Водонепроницаемость: 40 м (с футляром)

Видео 4K: 25 кадров в секунду

1080: 60 кадров в секунду

720: Нет

Разрешение фотографий: 16 МП

Время работы батареи: до 90 минут Плюсы Используйте компактный или комбинированный блок

Двойной сенсорный интерфейс

Прямая трансляция Минусы Не хватает 5К видео

Быстро перегревается

Подойдёт, если: Вы хотите снимать от первого лица Вам нравится компактный дизайн Не подойдёт, если: Необходимо замедленное видео Вам нужна водонепроницаемость

Ведущий производитель дронов DJI заставил компанию GoPro пересмотреть свои взгляды, установив фронтальный экран на свою первую экшн-камеру Osmo Action. Потребовалось некоторое время, чтобы появился преемник, но в конце концов в 2021 году появилась Action 2, и это был немного другой зверь. Далеко не просто обновление Osmo Action, Action 2 переосмысливает то, как может выглядеть камера в стиле GoPro, начиная с крошечной квадратной коробки 39×39 мм и позволяя прикреплять — с помощью магнитной клипсы — дополнительные блоки для дополнительных возможностей подключения, времени автономной работы и экрана для влоггинга.

Ее основной кубовидный корпус похож на GoPro Session (если кто-то помнит такие), но ее модульная природа больше напоминает камеры GoPro, такие как Hero 8 и далее. Возможности стабилизации изображения также впечатляют, включая выравниватель горизонта, и в придачу у неё более крупный датчик 1 / 1,7″. Даже в паре с дополнительным устройством она по размеру примерно как GoPro (но только в паре вы получаете разъем USB или возможность добавить карту памяти microSD).

Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана; оно немного ограничено размерами основного блока камеры, хотя фронтальная сенсорная насадка идеально подходит к нему, что облегчает ведение влога. Это не совсем замена для камеры GoPro Hero, но это убедительная альтернатива.

Подробнее — полный обзор Action 2

4 Akaso EK7000 Pro Лучшая бюджетная альтернатива GoPro

Водонепроницаемость: 40 м (с футляром)

Видео 4K: 25 кадров в секунду

1080: 60 кадров в секунду

720: Нет

Разрешение фотографий: 16 МП

Срок службы батареи: до 90 минут Плюсы Хороший 2-дюймовый тачскрин

Отличное соотношение цены и качества для 4K Минусы SD-карта продается отдельно

Не так хороша при слабом освещении

Подойдёт, если: Хотите сэкономить Не подойдёт, если: Требуется лучшее качество

Существует множество дешёвых альтернатив GoPro, но лучше быть разборчивым, поскольку не все они стоят вашего времени. Akaso EK7000 Pro — хорошая камера, снимающая впечатляющие кадры в формате 4K и оснащённая удобным 2-дюймовым сенсорным экраном, хотя стоит помнить, что вы не можете использовать сенсорный экран, когда камера находится в водонепроницаемом корпусе, что может сделать управление немного сложным.

Ее сенсор немного не справляется со съёмкой при слабом освещении, но в остальном выполняет достойную работу, и за такую хорошую цену трудно жаловаться. Правда, в комплект поставки не входит необходимая SD-карта, так что если у вас ее ещё нет, вам придётся учесть это в своих расходах.

5 Insta360 AcePro Лучшая альтернатива GoPro для контент-мейкеров

Видео 8K: до 24 кадров в секунду

4K: до 120 кадров в секунду

1080: до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 48 МП

Время работы батареи: 100 минут Плюсы Отличное качество

Снимает вплоть до 8К

Режимы на основе ИИ Минусы Экран кажется хрупким

Устройство более громоздкое

Подойдёт, если: Вы видеоблогер Качество материала имеет значение Не подойдёт, если: Ограничен бюджет Требуется компактность

Поскольку GoPro доминирует на рынке экшн-камер, конкурентам имеет смысл внедрять инновации. Insta360 добивается этого разными способами: выпуская 360-градусные камеры, такие как X3, ультракомпактные модели, такие как малютка Go 3, или AcePro, который, похож на наследника ONE R Twin Edition, сочетая функции видеоблога и экшн-камеры.

Сзади модель немного больше, чем типичная экшн-камера, зато сенсорный экран можно развернуть и смотреться в него спереди во время записи видеоблога (передний дисплей предназначен только для вывода данных и выглядит довольно утонченно). Несмотря на такое крепление экрана, корпус по-прежнему водонепроницаем на глубине до 10 м, и это без чехла.

Камера выпускается в кобренде с Leica, и однодюймовый сенсор обеспечивает качество, соответствующее названию. Нам не удалось опробовать устройство ни в чем другом, кроме питерской зимней погоды (пока), но оно все равно хорошо справилось с задачей при посредственном освещении. В меню камеры легко ориентироваться, что впечатляет, учитывая диапазон доступных режимов.

Конечно, аппарат не дешевый, но у Insta360, похоже, очень серьезные планы на этот рынок, и поэтому разные программные фишки идут вкупе с мощным железом. Несмотря на цену, сложно не поддаться искушению.

6 Akaso Brave 7 LE Еще одна отличная и доступная альтернатива GoPro для видеоблога

Водонепроницаемость: 1 м (доступны корпуса)

Видео 4K: 30 кадров в секунду

1080: 60 кадров в секунду

720: 120 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 20 МП

Время работы батареи: 2-3 часа (приблизительно) Плюсы Удобный передний экран

Эффективная 6-осевая стабилизация Минусы Средняя частота кадров

Минимальная гидроизоляция

Подойдёт, если: Бюджет ограничен Необходимо два экрана Не подойдёт, если: Требуется замедленная съёмка Необходима серьёзная защита от влаги

Бюджетные экшн-камеры Akaso продолжают впечатлять, а Akaso Brave 7 LE предлагает множество отличных функций для влогеров, стремящихся снизить расходы. Она снимает видео в формате 4K и имеет 6-осевую систему стабилизации, удивительно эффективную для камеры по такой цене.

Экран на передней панели делает ее хорошей для влоггинга, хотя это действительно крошечная модель, и к ней, вероятно, придётся привыкать. Водонепроницаемость без корпуса также довольно минимальна, так что имейте это в виду, прежде чем погружать камеру в океан! В целом, Akaso Brave 7 LE — отличный бюджетный вариант для влогеров, которым нужна лёгкая альтернатива GoPro.

7 DJI Pocket 3 Мощная стабилизация карманного формата — мечта влогера

Водонепроницаемость: Нет

Видео 4K: 60/120 кадров в секунду

2.7K: 60 кадров в секунду

1080: 60 кадров в секунду

720: Нет

Разрешение фотографий: 16 МП

Время работы батареи: около 2 часов Плюсы Creator Combo отлично подходит для видеоблогеров

Небольшой размер, отличная стабилизация

Экран лучше, чем у предыдущей модели Минусы При слабом освещении бывают проблемы

Нет защиты от влаги

Подойдёт, если: Вы видеоблогер Вам нужен внешний микрофон Не подойдёт, если: У вас ограниченный бюджет Вам нужно прочное устройство

Если вы снимаете в стиле «говорю-гуляю», то Pocket 3 — блестящий выбор, удивительный апгрейд и без того хорошего Pocket 2. У него более крупная дюймовая матрица, чтобы уменьшить риск плохого результата при низком освещении, и большой экран для легкого управления.

Мы отобрали эту камеру для нашего списка, потому что она находится в той же нише, что и камеры GoPro. Однако, дюймовый сенсор уже превосходит GoPro. Кроме того, когда GoPro Hero 12 Black может записывать звук через AirPods, DJI Pocket 3 идет с комплектом Creator Combo, в котором есть DJI Mic 2. Он записывает звук по сети в 32-битном формате как в видео, так и в виде отдельной дорожки. В комплект также входит качественный футляр, крепление для штатива, ручка с батареей, ремешок на запястье, ветрозащитный экран для микро и широкоугольный объектив.

Лучшая в классе стабилизация видео и умное отслеживание, усиленное быстрым процессором, делают эту маленькую камеру мощным инструментом для блогеров. Но общий апгрейд задрал цену.

8 OM System Tough TG-7 Впечатляющая подводная камера, которая выдержит любые испытания

Водонепроницаемость: 15м

Видео: 4K 30 кадров в секунду / 1080 120 кадров в секунду / 720 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 12 МП

Время работы батареи: 330 снимков Плюсы Оптический зум-объектив

Максимально прочная Минусы Дорогая

Громоздкая

Подойдёт, если: Нужна более традиционная камера Необходим зум Вы бываете в таких местах, где GoPro не выживет Не подойдёт, если: Необходима замедленная съёмка в 4K Требуется компактность

Одним из главных ограничений камер GoPro является фиксированный широкоугольный объектив, который оставляет вас с определенной перспективой. OM System Tough TG-7 — это водонепроницаемый компактный фотоаппарат, оснащённый оптическим зум-объективом эквивалентом 25–100 мм с максимальной диафрагмой f/2 на широком конце.

TG-7 больше похожа на традиционную камеру по внешнему виду и управлению, что делает ее более громоздким выбором по сравнению со стандартной GoPro. Однако если вас не смущают ее размеры, это чрезвычайно прочная камера, способная выдержать серьёзные испытания и продолжить работу в самых суровых условиях.

Как и у GoPro и других экшн-камер, у TG-7 есть возможность управления через приложение и удаленной передачи данных, что облегчает использование и обмен материалами.

Если вы ищете прочную и надёжную камеру с возможностью оптического зума, способную выдержать экстремальные условия, OM System Tough TG-7 может стать отличной альтернативой GoPro. Несмотря на то что она более громоздкая, ее функциональность и долговечность могут компенсировать этот недостаток для многих пользователей.

9 Insta360 GO 3S Уникальная и универсальная экшн камера

Водонепроницаемость: 10м

Видео: 4K 30 сек. / 1080P до 200 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 3,7 МП

Время работы батареи: 45 мин. в режиме камеры / 125 мин. в режиме ActionPod Плюсы Миниатюрная камера и универсальный дизайн

Легко использовать

Отличное приложение

Управление жестами Минусы Стабилизация изображения хорошая, но могла бы быть и лучше

Хотелось бы более широкий угол обзора

Подойдёт, если: Необходима съёмка от первого лица Требуется максимальная универсальность Не подойдёт, если: Снимаете при слабом освещении Необходима серьёзная водонепроницаемость

Бренд Insta360 изначально ассоциировался с камерами с обзором на 360 градусов. Однако компания расширила свои инновации на весь спектр экшн-камер, и серия Go стала ярким примером этого развития.

Insta360 Go 3S — это компактная и функциональная камера с поддержкой 4K, которая предлагает нечто совершенно необычное на рынке экшн-камер. Хотя она не самая дешёвая, ее уникальные возможности оправдывают цену.

В отличие от DJI Action 2, которая экспериментирует с компактными корпусами и умными магнитами, концепция Insta360 Go была проверена и усовершенствована. Action Pod (корпус размером с экшн-камеру) остаётся таким же для Go 3, как и для новой Go 3S, но если старая модель была ограничена разрешением 2,7K, то у Go 3S новая камера с 4K.

Вы можете использовать камеру отдельно, но если держать рядом Action Pod, то сможете видеть происходящее на откидном экране — это кажется почти волшебством. Носить камеру невероятно просто. Достаточно надеть под одежду магнитный кулон, и камера прочно крепится к нему. Это очень удобно, если вам нужны кадры с видом от первого лица (POV).

Стоит учесть, что сенсор камеры невелик, поэтому она лучше работает при ярком дневном свете, чем в помещении или при слабом освещении. Подобно 360-градусным камерам, если вы ищете просто альтернативу GoPro, у Insta360 Go 3S есть все необходимые функции. Однако это не более дешевый вариант — она предлагает дополнительные возможности съемки, которые стандартная GoPro может не предоставить.

Это стильная камера с уникальным подходом, и она легче, чем Action 2. Если представить, что экшн-камера и AirPods объединились, то результатом была бы Insta360 Go 3S Pro. Говоря о функциях Apple, если вы потеряете эту камеру, она совместима с Apple FindMy, что облегчает ее поиск.

Insta360 Go 3S — крутая экшн-камера с уникальными предложениями на рынке. Ее инновационный дизайн, простота использования и дополнительные функции делают ее привлекательным выбором для тех, кто ищет нечто большее, чем стандартная экшн-камера. Несмотря на то, что она не самая бюджетная, ее возможности и удобство оправдывают инвестиции.

Лучшие альтернативы GoPro: на что обратить внимание

При составлении рейтинга лучших альтернатив GoPro мы учитывали вес и размер моделей, а также цену и фактические характеристики камеры.

Вес и размер: GoPro по своей природе маленькие, незаметные и лёгкие. Это необходимо для того, чтобы их можно было установить в любом положении во время путешествий и чтобы они не мешали вам во время занятий. Поэтому мы остановились на очень компактных моделях, которые являются универсальными.

Цена: Компания GoPro лидирует в создании камер для активного образа жизни, но при первом выпуске они часто бывают относительно дорогими. В данном рейтинге мы выбрали модели, цена которых должна быть ниже цены эквивалентной камеры GoPro, предлагая вам большее соотношение цены и качества, если вы откажетесь от бренда GoPro.

Характеристики камеры: Наиболее важной составляющей альтернативы GoPro является наличие достойных технических характеристик камеры. Мы обратили внимание на системы стабилизации, разрешение, функции видеосъёмки и время автономной работы, чтобы убедиться, что любая альтернатива соответствует поставленной задаче.