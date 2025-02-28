Лучший фотоаппарат для начинающих 2025

Забудьте свой телефон! Приобретите одну из лучших камеру и фотоаппарат для начинающих и новичков и начните снимать фото и видео с потрясающим качеством.

Как человека, который раньше преподавал фотографию, меня годами спрашивали о лучшей камере для новичков. И мой ответ всегда был одним и тем же: ищите камеру, которая не слишком дорогая, проста в использовании, но способна на продвинутую съемку, чтобы поддержать вас, пока вы растете, и, прежде всего, предлагает отличное качество изображения.

28.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов для начинающих добавлены новые и проверенные временем модели.

Мой главный выбор — Canon R100 , супердоступная камера, которая одновременно компактна и функциональна, и позволяет вам войти в фантастическую экосистему Canon , которая будет поддерживать вас по мере роста ваших навыков. Но моя личная рекомендация, если у вас нет пчелы в голове по поводу размеров сенсора, — это Olympus E-M10 Mark IV , которая переполнена функциями и образует самую портативную систему камер на рынке.

Я протестировал сотни камер (и помог обучить столько же фотографов с тех пор, как начал преподавать в 2014 году!), и я рекомендую выбирать беззеркальную камеру вместо DSLR (подробнее об этом в разделе часто задаваемых вопросов ниже). Тем не менее, любая из перечисленных мной ниже камер отлично справится со своей задачей, но некоторые справятся с этой задачей лучше других, в зависимости от того, что вы снимаете, будь то фотографии, видео или видеоблоги.

Не забывайте, что используемый вами объектив так же важен, как и сама камера. Фотоаппараты для начинающих продаются либо «только корпус», либо с «комплектным объективом» — обычно это начальный объектив с 3-кратным оптическим зумом для съемки общего назначения. Поэтому я рекомендовал комплектный объектив для каждого из моих вариантов (которые почти всегда являются стандартной опцией комплекта), чтобы вы могли приступить к съемке сразу же после получения камеры!

1 Canon EOS R100 Лучший беззеркальный фотоаппарат для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: APS-C CMOS

Байонет: Canon RF

Экран: 3-дюймовый фиксированный, 1,04 млн точек

Видоискатель: электронный, 2,36 млн точек

Макс скорость серийной съемки: 6,5 кадров в секунду

Макс разрешение видео: 4K UHD при 25p

Уровень пользователя: новичок/энтузиаст Плюсы Расширенные режимы автофокусировки и фото

Компактный корпус и объектив в комплекте Минусы Нет встроенной стабилизации

Экран не крутится и не сенсорный

EOS R100 была создана специально для новичков, и это практически хоумран. Элементы управления просты, а меню проведут вас через режимы, чтобы помочь вам понять, как работает камера.

Он оснащен системой автофокусировки Dual Pixel CMOS от Canon (которая используется в профессиональных цифровых зеркальных фотокамерах Canon) с функцией отслеживания лиц и распознавания глаз при съемке фотографий, что гарантирует, что вы не пропустите фокусировку, когда все ваши мысли заняты настройками и композицией.

Его 24,1-мегапиксельный датчик APS-C обеспечивает великолепное качество изображения, а крепление Canon RF для беззеркальных камер является домом для некоторых из самых передовых объективов на рынке. Он также имеет преимущество в том, что совместим (через адаптер) с лучшими объективами Canon DSLR .

Это самое доступное беззеркальное предложение от Canon, среди фотоаппаратов для начинающих, но есть несколько компромиссов, которые в основном касаются видеосъемки: экран фиксированный и не поддерживает сенсорный ввод, а 4K страдает от обрезки и теряет Dual Pixel AF (возвращаясь к слегка прерывистой контрастной автофокусировке).

Если какой-либо из этих факторов вас не устраивает, я рекомендую немного более дорогую камеру Canon EOS R50 , но если вы хотите научиться фотографировать, то в этой камере есть все необходимое по непревзойденной цене.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны подсказки в меню: система меню R100 объясняет, что делают различные режимы, помогая вам понять камеру.

✅ Вам нужна отличная автофокусировка: здесь используется та же профессиональная система автофокусировки, что и в лучших цифровых зеркальных фотокамерах Canon, что гарантирует резкость и фокусировку нужных частей ваших снимков. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать 4K: режим 4K страдает от кропа 1,55x и предлагает только контрастную автофокусировку, поэтому это не лучшая камера для съемки 4K.

❌ Вы хотите сенсорное управление: в R100 нет сенсорного экрана, чтобы снизить стоимость. Всем можно управлять с помощью D-pad, кнопок и дисков, но сенсорное управление было бы лучше.

Canon EOS R100 Простой и доступный по цене, эта практичный фотоаппарат для начинающих с великолепным качеством изображения поможет вам освоить фотографию.

2 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Лучший многофункциональный фотоаппарат для начинающих

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: Micro Four Thirds

Мегапикселей: 20,3

Крепление объектива: MFT

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с углом наклона 180 градусов, 1037 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель , 2360 тыс. точек

Макс скорость съемки: 8,7 кадра в секунду

Макс разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: начальный / средний Плюсы Новейший датчик 20MP

5-осевая стабилизация в корпусе Минусы Пластиковая сборка

Датчик MFT меньше, чем APS-C

Это самая продвинутая камера начального уровня, которой я когда-либо пользовался! Абсолютно напичканная функциями, она напрямую улучшит ваши навыки съемки и поможет вам их развить.

Основной способ достижения этой цели — встроенная система стабилизации изображения, которая стабилизирует датчик изображения, компенсируя дрожание камеры при съемке фотографий и видео. Это действительно помогает мне получать четкие фотографии и плавные кадры.

Это датчик Micro Four Thirds, который физически меньше, чем полнокадровые и APS-C датчики, но все еще имеет разрешение 20 МП — не такое богатое, как у некоторых конкурентов, но обеспечивает прекрасное качество изображения. У меня были двухстраничные развороты и обложки журналов с изображениями с этого датчика!

Меньший размер сенсора также означает, что и корпус камеры , и объективы по-настоящему компактны — в отличие от систем APS-C, где камеры небольшие, но объективы зачастую все равно большие.

Это значит, что вы можете взять с собой гораздо меньшую сумку для снаряжения с меньшим весом, чем у комплекта APS-C (или больше снаряжения при том же весе) — большой плюс, если вы не хотите таскать с собой тяжелое снаряжение, особенно если у вас есть инвалидность или физическое недомогание.

С 4K-видео и наклонным сенсорным экраном, который переворачивается на 180° для селфи или показа в стиле видеоблога на камеру, этот корпус начального уровня может делать практически все. Я также отмечу, что у него лучшее приложение камеры для передачи изображений на ваш телефон через WiFi.

Рекомендуемый комплектный объектив: Olympus M.Zuiko 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Pancake

Подойдёт, если: ✅ Вы креативны: с 28 режимами сцен для любой ситуации и 14 художественными фильтрами для предварительной обработки изображений эта камера действительно раскроет ваш творческий потенциал.

✅ Вам нужна встроенная стабилизация изображения: это единственная запись в моем списке, которая компенсирует дрожание камеры, стабилизируя датчик изображения, для получения невероятно резких снимков. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен эффект боке: Хотите красивые размытые фоны? Вы

можете добиться этого на камере Micro Four Thirds, но при прочих равных условиях камера APS-C делает это лучше.





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Вам нужен фазовый АФ: Контрастный АФ хорош, но он не такой надежный или «липкий», как система фазового определения таких камер, как Canon EOS R100 или Nikon Z fc.

Olympus E-M10 IV Самый многофункциональный фотоаппарат для начинающих в этом списке, эта сверхкомпактная и мощная система идеально подходит для раскрытия вашего творческого потенциала.

3 Nikon Z fc Лучшая камера для начинающих, которая вдохновит вас

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: APS-C CMOS

Мегапикселей: 20,9 МП

Экран: 3,2-дюймовый, наклонный, 1,04 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Видоискатель: электронный видоискатель, 2,36 млн точек

Макс разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: новичок / энтузиаст Плюсы Великолепный дизайн

Управление Минусы Несколько объективов с байонетом DX Z

Nikon Z fc — это способная камера, но есть и другие модели, которые более способны и дешевле. Однако Z fc имеет более неосязаемое, но важное качество по сравнению с другими: она заставляет меня хотеть снимать ею . И когда вы учитесь фотографии, иметь камеру, которая заставляет вас хотеть выйти и снимать, действительно важно.

Внешне это красивая ретро-камера , которая выглядит как старая пленочная камера, с тактильными дисками для установки экспозиции, компенсации экспозиции и ISO, и ею действительно приятно пользоваться. Но внутри она имеет ту же технологию, что и Nikon Z50 — великолепная камера для начинающих, которая намного менее шикарна и имеет только наклонный экран (в отличие от полностью шарнирного на Z fc).

20,9-мегапиксельный датчик APS-C, возможно, не имеет самого большого количества пикселей, которое вы найдете, но он все равно разрешает прекрасные изображения, полные деталей. И он может снимать непрерывные серии со скоростью до 11 кадров в секунду, позволяя вам запечатлеть быстрое действие.

Z fc также снимает четкое видео 4K 30p (поворотный экран упрощает съемку), и все это работает благодаря великолепной системе автофокусировки, которая распознает лица и глаза, обеспечивая четкие снимки.

Не обманывайтесь престижным внешним видом: Z FC — отличная камера для начинающих, которая будет совершенствоваться вместе с вами по мере развития ваших навыков.

Рекомендуемый комплектный объектив: Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна мотивация для съемки: возможно, это внешний вид, но у этой камеры есть что-то неосязаемое, что заставляет вас хотеть взять ее и пойти делать снимки.

✅ Вам нужен поворотный экран: у других камер в этом списке есть фиксированный или только наклонный экран, но у Z FC он полностью поворотный — отлично подходит для фотосъемки с низкого ракурса и особенно для видеосъемки. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен большой выбор объективов: линейка беззеркальных объективов Nikon с байонетом Z довольно мала, особенно для APS-C, но вы можете использовать объективы для зеркальных камер с байонетом F, используя адаптер.

❌ Вам нужна стабилизация: встроенной стабилизации нет, поэтому для видеосъемки вам понадобится подвес , а для получения четких фотографий вам придется полагаться на хорошую технику или стабилизацию объектива.

Nikon Z fc Великолепный фотоаппарат для начинающих, который делает великолепные снимки и видео 4K, и действительно заставляет вас хотеть взять его в руки и пойти использовать.

4 Canon EOS 250D Лучший зеркальный фотоаппарат для начинающих

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: DSLR

Датчик: APS-C

Байонет: Canon EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с

переменным углом наклона, 1 040 000 точек

Макс скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Макс разрешение видео: 4K UHD при 25p Плюсы Легкая, интуитивно понятная зеркалка

Превосходная съемка в режиме Live View Минусы Относительно мало точек автофокусировки

В зависимости от того, где вы живете, эта камера может называться Rebel SL3 или 250D. Это не самая дешевая цифровая зеркальная фотокамера, которую вы можете купить, но я бы сказал, что стоит заплатить немного больше, чтобы получить гораздо больший набор функций.

Она оснащена впечатляющим 24,1-мегапиксельным датчиком изображения APS-C от Canon, который всегда обеспечивает великолепные результаты, а также может похвастаться великолепной съемкой в ​​режиме Live View благодаря полностью поворотному сенсорному дисплею и быстрой системе автофокусировки Dual Pixel CMOS от Canon.

Фактически, это одна из немногих цифровых зеркальных камер, где компоновка кадров с помощью экрана однозначно предпочтительнее, чем использование видоискателя, — поэтому новички в фотографии, перешедшие со смартфонов, почувствуют себя здесь как дома и начнут чувствовать себя комфортно с этой камерой с самого начала.

Хотя Canon и вмещает 4K-видео в этот восхитительно маленький корпус цифровой зеркальной фотокамеры, ей приходится идти на ряд компромиссов ради сохранения ценовой категории, поэтому, если вы ищете в своей камере именно качество видеосъемки, я бы рекомендовал вам обратить внимание на беззеркальную модель (например, Sony ZV-E10 ).

Технологии DSLR, возможно, находятся на грани исчезновения – время покажет – но я все равно могу с радостью рекомендовать эту камеру. Она отлично подходит для ваших денег, особенно учитывая, что она использует старые и более дешевые объективы Canon с креплением EF, так что вы можете собрать коллекцию высококачественных объективов по действительно доступной цене.

Рекомендуемый комплектный объектив: Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен большой выбор объективов: для этой камеры существуют буквально сотни объективов, и поскольку они старые, вы можете приобрести их по отличным ценам.

✅ Вы сосредоточены на фотографии: если функции видеосъемки вас не интересуют, эта камера идеальна, поскольку она нацелена на овладение искусством фотосъемки. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать видео: зеркальные фотокамеры не идеальны для съемки видео, и эта не исключение — выбирайте Sony, которая находится ниже в этом списке.





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Вы хотите лучшую автофокусировку: при относительно небольшом количестве точек фокусировки и старой системе АФ вы не получите здесь передовых характеристик.

Canon EOS Rebel SL3 / 250D Отличная фотокамера с полным набором функций, прочная, простая и доступная по цене, но не идеальная для видеосъемки.

5 Ricoh GR IIIx Лучший компактный фотоаппарат для начинающих фотографов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: компактный

Датчик: APS-C

Мегапикселей: 24,2 МП

Экран: 3-дюймовый фиксированный сенсорный ЖК-экран

Макс разрешение видео: 1080p

Уровень пользователя: новичок Плюсы Большая матрица APS-C

Линза 40мм f/2.8

Встроенный ND-фильтр Минусы Фиксированный объектив без зума

Видоискатель нужно докупать

Видео в 1080p

Автономность

Вам не обязательно покупать сложную беззеркальную камеру с кучей объективов, чтобы делать потрясающие фотографии. Я часто рекомендую это людям, которым нужна простота и портативность смартфона, но с мощностью «настоящей камеры».

Ricoh GR IIIx легко помещается в кармане, предлагает простое управление по принципу «наведи и снимай», но при этом полагается на ручное управление и большой датчик APS-C для получения высококачественных снимков, которые поразят ваш телефон и составят конкуренцию другим камерам в этом списке.

Однако обратите внимание, что это камера с фиксированным объективом, который не имеет функции зума, хотя это и побуждает вас «зумировать ногами», что на самом деле позволяет вам гораздо лучше находить композицию, чем просто приближать и удалять изображение на месте!

Мне нравился оригинальный GR III , но его 27-миллиметровый объектив был для меня слишком широким. Вот почему я предпочитаю 40-миллиметровый объектив GR IIIx, который лучше подходит для универсальной съемки, а также для уличной фотографии. (Есть 50-миллиметровые и 71-миллиметровые «фокусные расстояния», которые достигаются путем кадрирования изображения, хотя ваши фотографии, очевидно, будут меньше.)

Камера может похвастаться стабилизацией изображения, RAW-фотографиями для серьезной постобработки, встроенными ND-фильтрами для съемки в условиях резкого освещения, сенсорным интерфейсом, фазовым автофокусом… хотя видео ограничено FullHD, а не 4K. Время работы батареи также довольно консервативно, в основном потому, что камера работает исключительно через задний ЖК-дисплей, а не через небольшой электронный видоискатель.

(Нет рекомендаций – объектив фиксированный)

Подойдёт, если: ✅ Вам не хочется возиться с объективами: GR IIIx имеет фиксированный объектив 40 мм, подходящий для большинства ситуаций съемки (а также имеет два режима цифрового зума).

✅ Вам нужно что-то карманное: Благодаря своему сверхкомпактному размеру GR IIIx можно положить в карман, но при этом он по-прежнему обладает такой же мощностью, как «настоящая камера». Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать видео: эта камера, предназначенная в первую очередь для фотосъемки, ограничена видео FullHD и не поддерживает 4K.

❌ Вы хотите снимать портреты или дикую природу: серия GR была разработана для уличной фотографии и репортажей, поэтому фокусное расстояние не подходит для портретной съемки, съемки дикой природы, спорта и других жанров, для которых требуются длиннофокусные объективы.

Ricoh GR IIIx Компактный фотоаппарат для начинающих с серьезными возможностями, отличный вариант для повседневной фотографии, хотя его фиксированный объектив подойдет не всем.

6 Sony ZV-E10 Отличный фотоаппарат для начинающих видеоблогеров

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: APS-C

Мегапикселей: 24,2 МП

Объектив: байонет Sony E

Экран: с регулируемым углом наклона

Видоискатель: Нет

Макс скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду для 116 файлов JPEG

Макс разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Особенности и производительность автофокуса

Экран с регулируемым углом наклона

Зажим на ветрозащиту Минусы Нет стабилизации в теле

Без видоискателя

Новичкам, интересующимся созданием контента, а не фотографией, я рекомендую специальную камеру для видеосъемки и видеоблогов — и Sony ZV-E10 подойдет идеально.

Хотя он может делать фотографии, он урезает возможности фотосъемки, поскольку все, от управления до функциональности, создано в первую очередь для использования видео. Например, на верхней части нет переключателя режимов, поскольку он не рассчитан на длительное время вне режима видеосъемки.

Другой показательный пример — отсутствие электронного видоискателя. Это бесполезно для видео, поэтому здесь это пространство используется с большей пользой для сверхбольшого микрофона (с пристегивающимся глушителем), который, как я обнаружил, работает лучше, чем микрофоны на большинстве камер.

Он также выигрывает от превосходной системы автофокусировки Sony, которая имеет решающее значение для удержания видео на объекте(ах). Плюсом является режим презентации, который заставляет камеру фокусироваться на объектах, которые вы держите перед собой, — идеально для демонстрации продуктов или показов.

Я считаю позором отсутствие встроенной стабилизации изображения, а также вопиющим упущением то, что меню нельзя управлять с помощью сенсора — огромный недостаток для камеры для видеоблогов, которую вы будете часто использовать спереди, направив экран на себя и не имея доступа к физическим кнопкам на задней панели.

Тем не менее, большим благом для новичков является то, что ZV-E10 использует байонет Sony E – так что у него есть доступ к огромному количеству как произведенных Sony, так и независимых объективов. И у него также привлекательная цена.

Рекомендуемый комплектный объектив: Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS

Подойдёт, если: ✅ Вы хотите заняться видеоблогингом/созданием контента: благодаря функциональности, ориентированной на видео, и отличной автофокусировке это идеальная камера для видеоблогеров и создателей контента.

✅ Вы хотите получить отличный звук: я всегда рекомендую использовать внешний микрофон, но у ZV-E10 очень большой встроенный микрофон, который лучше, чем у других камер. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать фотографии: у него очень мощный сенсор и отличный автофокус, но отсутствие видоискателя означает, что он не идеален для фотографии.

❌ Вам нужно менять настройки во время записи видеоблога: экран переворачивается, так что вы можете видеть себя во время съемки, но меню не сенсорные — поэтому вам придется вставать или осваивать искусство нажатия кнопок на задней панели вслепую.

Sony ZV-E10 Если вы хотите начать снимать видео, этот фотоаппарат для вас! От его управления до набора функций, этот фотоаппарат для начинающих предназначен для видеоблогов и создания контента.

Как выбрать лучшую камеру для новичка

Цена: Да, цена важна, особенно для новичков, мы это понимаем! Не исключайте возможности потратить немного больше, так как это часто даст вам гораздо больше функций.

Выбор объектива: с помощью комплектного объектива вы сможете добиться лишь ограниченных результатов, поэтому, если вы планируете купить еще один, выбирайте камеру с хорошим набором объективов.

Простое управление: все эти камеры имеют автоматические режимы, которые помогут вам обрести уверенность, а также ручное управление на будущее, когда вы станете более амбициозными.

Ручные режимы: Автоматические режимы на камерах могут быть умнее вас, но это не продлится долго! Вам также понадобится ручное управление, потому что однажды вам придется взять управление в свои руки.

Видео: Формат 4K стал новой нормой для видеосъемки, поэтому, если вы в основном интересуетесь видеоблогами, выбирайте более современную беззеркальную камеру с поддержкой 4K.

Мегапиксели: Мегапиксели — это не все, но они влияют на качество изображения. Однако почти все камеры для начинающих имеют диапазон 16–24 МП, и вы не увидите колоссальных различий в результатах.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли выбрать зеркальную или беззеркальную камеру?

Меня всегда спрашивают о зеркальных камерах и беззеркальных, и какие из них лучше, особенно для новичков. Ну, обе дадут вам отличный старт в фотографии. Зеркальные камеры больше, имеют лучшее время работы от батареи и более толстые, но дешевле – но их все труднее найти. На самом деле, я дал только одну рекомендацию по зеркальным камерам в этом списке: Canon EOS 250D .

Беззеркальные камеры превзошли зеркальные почти во всех отношениях и стали меньше, легче, лучше подходят для видео и показывают вам, как будет выглядеть готовое изображение, пока вы его снимаете. Это делает их лучшим выбором для новичков, поскольку вы можете в реальном времени увидеть, как изменение настроек влияет на экспозицию (вместо того, чтобы гадать, а затем проверять заднюю панель камеры после того, как вы сделали снимок).

Из беззеркальных вариантов я бы выбрал Canon EOS R100 и Olympus OM-D E-M10 Mark IV . R100 по сути является беззеркальной заменой 250D, но она значительно более продвинутая и позволит вам начать работу с великолепной экосистемой Canon.

Однако лично я бы рекомендовал фантастическую маленькую Olympus. Она предлагает несколько умных вычислительных трюков, имеет встроенную стабилизацию изображения (чтобы исправить дрожание камеры и помочь вам снимать при слабом освещении), и это самая компактная и легкая система на рынке — у меня была одна такая, и она мне очень нравилась.

Какие камеры используют начинающие фотографы?

Традиционно многие начинающие фотографы тяготели к традиционным «большим двум» брендам камер, Canon и Nikon, и, как правило, отдавали предпочтение зеркальным камерам за их сочетание конкурентоспособной цены и высокой производительности. В частности, Canon EOS 250D .

Но количество бюджетных зеркальных камер быстро сокращается, поскольку производители концентрируются на новом дизайне беззеркальных камер со сменными объективами. Сейчас есть несколько отличных беззеркальных моделей по доступным ценам — и модели, которые недавно нас впечатлили, включают в себя очень доступную Canon EOS R100 , ретро-стилизованную Nikon Z fc и многофункциональную и привлекательную по цене Olympus OM-D E-M10 Mark IV .

Стоит ли начинающим фотографам начинать с камеры телефона?

Лучшие телефоны с камерой — это отличное место для фотографов, чтобы набраться опыта, поскольку они являются простым способом обучения основам, таким как композиция. Однако, чтобы по-настоящему освоить ремесло фотографии, традиционная зеркальная или беззеркальная камера — лучший способ понять основы, такие как диафрагма, выдержка и глубина резкости. Телефоны с камерой также, как правило, в значительной степени опираются на вспомогательную обработку изображений, и большинство телефонов с камерой не имеют возможности вручную выбирать настройки камеры в приложении камеры по умолчанию.

Стоит ли новичку приобретать полнокадровую камеру?

Да, хотя полнокадровые камеры часто описываются как профессиональные камеры, нет никаких реальных причин для такой ассоциации, кроме цены. Помимо этого, нет никаких причин, почему вам не следует начинать с полнокадровой камеры. В общем, вы получите сенсор с более высоким разрешением, лучшим качеством изображения и способностью создавать меньшую глубину резкости (для размытых фонов).

Стоит ли новичку покупать дорогую камеру?

Это сложный вопрос. Нужна ли новичку дорогая камера? Нет. Но и опытному фотографу она тоже не нужна! При правильном использовании даже камера для новичков может создавать профессиональные снимки.

Что лучше для новичков: Canon или Nikon?

Долгое время в индустрии камер доминировала «большая двойка»: Canon и Nikon, которые правили бал с лидирующим на рынке ассортиментом камер. Поэтому традиционно предполагалось, что хорошая камера должна быть от одного из этих брендов. Однако эти дни давно прошли, и сегодня существует гораздо более равномерное распределение отличных производителей камер – так, есть отличные камеры для начинающих от Sony, OM System (Olympus), Fujifilm и других.

Тем не менее, если вы действительно хотите выбрать между Canon и Nikon, это действительно зависит от личных предпочтений. Хотя вы не ошибетесь ни с одним из вариантов, у Canon есть лучший выбор камер для начинающих, таких как Canon EOS R100 и Canon EOS R50 .