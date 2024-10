ТОП-19 Лучшие микрофоны для видеоблога в 2024 году

Если вы снимаете видео для блога или делаете кино, вам понадобится лучший микрофон для этих целей. Звук абсолютно важен — возможно, даже в большей степени, чем изображение, которое вы сможете получить с помощью лучших видео камер для блогера или лучших фото видео камер для начинающих. Зрители категорически не потерпят плохого звука, и если ваши видео полны шипения, шума ветра и плохо слышных диалогов, вряд ли они кого-нибудь заинтересуют.

Несмотря на то, что все камеры с поддержкой видео будут иметь элементарную возможность захвата звука, этого недостаточно для чего-либо, кроме домашних фильмов. В наше время зрители онлайн-контента ожидают высокого качества звука. Внешний микрофон — способ добиться этого.

28.10.2024 Обновление В рейтинг лучших микрофонов для видеоблога добавлены новые модели.

К счастью, лучшие микрофоны для блогера и фильм-мейкера не обязательно дороги. Существует огромное количество блогеров и других создателей видео, которым нужен хороший звук по доступной цене, и многие производители решают эту проблему. Хорошие микрофоны также могут быть небольшими и портативными, обеспечивая отличный звук без значительного увеличения размера вашего оборудования.

Есть несколько различных типов микрофонов, с которыми стоит ознакомиться, прежде чем вы начнете разбираться в том, какой из них купить. Беспроводной микрофон, также известный как петличный микрофон, — хороший выбор, если вы снимаете много интервью. Эти микрофоны можно прикрепить к одежде человека, а затем они будут передавать звук на камеру по радио (для параноиков также доступны проводные версии, хотя это ограничит движения вашего собеседника).

Если вам просто нужен универсальный микрофон для камеры, мы бы посоветовали купить микрофон-дробовик. Эти микрофоны могут быть установлены на верхней части камеры, обеспечивая гораздо лучшее качество по сравнению со встроенными всенаправленными микрофонами. При желании их также можно установить на подставки.

Если вы записываете что-то внутри помещения, например, подкаст, то студийный микрофон — хороший вариант. Они, как правило, очень просты в использовании, с дизайном plug and play и всенаправленными диаграммами направленности. Это означает, что их можно просто поставить посреди комнаты и использовать с нескольких сторон.

Мы разделили это руководство на разделы в зависимости от этих различных типов микрофонов. Если техническая терминология уже заставила вас почесать голову, дочитайте этот рейтинг до конца, там мы оставили объяснение некоторых моментов используемой терминологии.

1 Blue Yeti Лучший универсальный микрофон

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: Студия / Настольный

Диаграмма направленности: всенаправленная, кардиоидная, двунаправленная, стерео

Частотный диапазон: 15 Гц-22 кГц

Источник питания: USB Плюсы Потрясающее качество звука

Четыре схемы направленности

Невероятно простой Минусы Ограниченная регулировка подставки

Самый известный USB-микрофон для блога? Вполне может быть, и хотя вы могли не слышать о нем, если вы новичок в мире аудио, есть причина, по которой микрофон Blue Yeti стал почти повсеместным явлением в студиях подкастов и на столах для стриминга. Это микрофон с функцией plug-and-play, он очень прост в установке и настройке и качество звука у него также отличное.

В Blue Yeti используется трехкапсулярная система для четырех шаблонов записи, что позволяет настраивать захват звука в соответствии с особенностями вашей студии или установки. Если вам просто нужно записать себя или вы хотите запечатлеть весь групповой разговор, Blue Yeti — идеальный выбор. Его элементы управления хорошо продуманы и легко доступны, что позволяет легко регулировать громкость или быстро переключать кнопку отключения звука. Плюс дизайн чертовски шикарный.

Подробнее — полный обзор микрофона Blue Yeti

2 Rode Wireless Go II Лучший портативный беспроводной микрофон

Тип датчика: датчик с предварительной поляризацией

Форма: клипса

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц–20 кГц

Источник питания: встроенный литий-полимерный аккумулятор, перезаряжаемый через USB

Защита от шума: ворсовая ветрозащита Плюсы Беспроводная система с двумя микрофонами

Компактный дизайн

Аккумуляторные батареи Минусы Стал дороже

Система Rode Wireless GO II — превосходный выбор для записи звука сразу двух человек, предлагая два передатчика и впечатляющую дальность действия до 200 метров в прямой видимости. Это значительно превосходит возможности более бюджетной модели Rode Wireless GO, имеющей дальность всего 70 метров и лишь один передатчик. Однако, следует тщательно взвесить затраты и преимущества перед покупкой.

Дополнительные возможности Rode Wireless GO II, такие как увеличенная дальность действия и наличие двух передатчиков, позволяют осуществлять двухканальную запись, что особенно ценно при необходимости записать диалог между двумя собеседниками. Система позволяет записывать звук с каждого передатчика на отдельный канал, либо объединять их в один выход в режиме «Объединенный». При этом, удобный дисплей на приемнике наглядно отображает выбранный режим записи. Таким образом, выбор между Rode Wireless GO и Rode Wireless GO II зависит от ваших конкретных потребностей и бюджета, при этом Rode Wireless GO II предлагает существенные преимущества для многопользовательской записи звука.

3 Hollyland Lark 150 Меньше и дешевле, чем Rode

Форма: клипса

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Источник питания: встроенный аккумулятор, перезаряжаемый через USB-порт

Защита от шума: ворсовая ветрозащита Плюсы Диски для физической регулировки

Меньше и легче, чем Rode Wireless Go

Чехол для зарядки / хранения в стиле AirPod Минусы Уступает Rode в качестве звука

В то время как Rode Wireless Go произвела революцию, Hollyland Lark 150 стала настоящим открытием. В этой ультрамалой микрофонной системе с интеллектуальным сопряжением есть что полюбить, но для нас самым большим плюсовым фактором является наличие физических ркгулировок. Больше не нужно нажимать кнопки, перемещаться по меню или использовать предусилители — просто поверните ручку, что делает управление уровнями интуитивно понятным.

Lark 150 DUO имеет три режима вывода звука: моно, стерео и safety-трек. Последний режим предназначен для постобработки. Левый канал микширует с обоих трансмиттеров, а правый функционирует на частоте -6dB. И вишенка на торте — зарядный чехол в стиле AirPods, который не только позволяет заряжать все устройства одновременно, но и имеет аккумулятор, чтобы вы могли поддерживать их в рабочем состоянии даже без сетевого питания.

Поскольку передатчики даже меньше, чем у Wireless Go, а вся система еще более доступна, это фантастическая альтернатива, которая на самом деле имеет более выгодную цену.

4 Rode Wireless PRO Лучший петличный микрофон для профессионалов

Форма: клипса

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Источник питания: встроенный аккумулятор, перезаряжаемый через USB-порт

Защита от шума: ворсовая ветрозащита Плюсы Отличное качество звука

32-битная запись

Встроенная память Минусы Маленький экран

Неудобное управление

Rode Wireless Pro — идеальный выбор для профессионалов, создающих высококачественный видеоконтент, особенно в студийных условиях. Этот беспроводной микрофон обеспечивает кристально чистый звук, даже в сложных ситуациях, благодаря своим передовым функциям подавления шума. Кроме того, Rode Wireless Pro может похвастаться впечатляющим временем автономной работы.

Однако, если вы блогер, ведущий YouTube-канал или TikTok-аккаунт, и вам нужен микрофон для работы на улице, DJI Mic 2 (ниже) может оказаться более подходящим вариантом. Благодаря интеллектуальному шумоподавлению, он прекрасно работает на открытом воздухе. Более того, DJI Mic 2 отличается удобством использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простому управлению. В этом аспекте Rode Wireless Pro несколько уступает, имея ограниченное количество элементов управления, небольшой экран и не самое удобное приложение, необходимое для полной функциональности.

Тем не менее, выбирая Rode Wireless Pro, вы получите профессиональный микрофон, полностью оправдывающий своё название и высокую цену. Его качество звучания и надёжность делают его незаменимым инструментом для серьёзных видеопроизводителей.

5 DJI Mic 2 Лучший петличный микрофон для экосистемы DJI

Форма: клипса

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц

Источник питания: встроенный аккумулятор, перезаряжаемый через USB-порт

Защита от шума: ворсовая ветрозащита Плюсы Фантастическое качество звука

Шумоподавление с использованием ИИ

32-битная запись

Полезный функционал Минусы Медленное время зарядки

Сенсорный экран немного неудобен

DJI Mic 2 представляет собой превосходный беспроводной микрофонный комплект, идеально подходящий для видеоблогеров, создателей контента и интервьюеров. Прежде всего, стоит отметить его систему шумоподавления на основе искусственного интеллекта, которая эффективно очищает звук даже в сложных акустических условиях, обеспечивая кристально чистый вокал.

Кроме того, Mic 2 обладает рядом мощных функций, которые оценят как профессионалы, так и любители качественной записи. Несмотря на это, время зарядки можно считать недостатком, хотя время автономной работы достаточно для съемок продолжительностью полдня.

Главным конкурентом DJI Mic 2 является Rode Wireless Pro, предлагающий сопоставимые характеристики и находящийся в том же ценовом диапазоне. Тем не менее, Rode Wireless Pro, по некоторым параметрам, превосходит DJI Mic 2. В частности, он имеет немного больший радиус действия, более высокий показатель AOP, на час большее время автономной работы и, безусловно, больший объем встроенной памяти.

Однако, DJI Mic 2 выгодно отличается более низкой ценой по сравнению с Rode Wireless Pro, частично компенсируя указанные выше недостатки. Более того, модульная конструкция DJI Mic 2 является значительным преимуществом. Вы можете существенно сэкономить, приобретая только один передатчик (TX) и один приемник (RX), при этом получая доступ ко всем основным функциям системы.

6 Saramonic Blink500 B2 Недорогой вариант, идеально подходящий для интервью

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: петличный

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц-18 кГц

Источник питания: встроенный литий-ионный или USB-C

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Система с двумя микрофонами

Компактный размер

Вменяемая цена Минусы Не заменяемые батареи

Эта система с хорошим соотношением цены и качества предлагает возможность работы с двойными передатчиками без переплаты. Система 500 B2, работающая на широко распространенной безлицензионной частоте 2,4 ГГц и обеспечивающая связь на расстоянии до 50 метров, обеспечивает автономную работу в течение четырех часов без подзарядки и может получать питание (или заряжаться) от источника питания powerbank благодаря входу USB-C.

Антенны находятся внутри, что позволяет создавать округлые и компактные устройства, при этом передатчики весят всего 34 грамма каждый. Зажим на приемнике вставляется в крепление для горячего башмака, и, если вы предпочитаете, вы можете подключить приемник к смартфону вместо кабеля TRS, хотя большинство предпочтут записывать непосредственно на камеру.

7 Saramonic Blink500 Pro B2 Высококачественная беспроводная система с заряжаемым футляром

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: петличный

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц-18 кГц

Источник питания: встроенный литий-ионный или USB-C

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы 8 часов автономной работы

Чехол для зарядки в стиле AirPods

OLED-дисплеи на TX и RX Минусы Та же цена, что и у Rode Wireless Go II

Небольшая задержка

Мы большие поклонники оригинальной системы Saramonic Blink 500 (см. Выше!), Поэтому появление Blink 500 Pro очень взволновало нас. Новые блоки имеют тот же размер, но могут похвастаться рядом улучшенных характеристик, а именно: увеличение времени автономной работы на 60%, увеличение рабочего диапазона на 100%, превосходное соотношение сигнал / шум, OLED-экраны, выделенный основной разъем 3,5 мм и приемники для наушников, улучшенная чувствительность встроенного микрофона и, что наиболее важно, добавление зарядного футляра в стиле AirPods на 3000 мАч.

Оригинальный Blink 500 — очевидный выбор начального уровня микрофона для блога, который идеально подходит для новичков, в то время как Blink 500 Pro имеет более высокую стоимость, примерно такую же, как у Rode Wireless Go II. Он также страдает небольшой задержкой звука, которая достаточно мала, чтобы ее заметили большинство, но достаточной для создания проблем с микросинхронизацией, которые могут заставить аудиофилов нервничат.

8 Boya BY-M1 Потрясающая стоимость и впечатляющее качество звука

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: петличный

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 65 Гц-18 кГц

Источник питания: аккумулятор LR44

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Отличное качество звука

Очень низкий уровень шума

Доступная цена Минусы Немного негабаритный

Легко сломать

Boya BY-M1 — петличный проводной микрофон для блога с переключаемым источником питания. Он работает на аккумуляторе LR44 и должен быть включен при использовании «пассивного» источника или выключен при записи через устройство с подключаемым питанием.

Он поставляется с зажимом на лацкан и имеет ветрозащитный экран из пеноматериала, который помогает гасить шум ветра и посторонние звуки. Он предлагает всенаправленную диаграмму, а частотная характеристика простирается от 65 Гц до 18 кГц.

Он отлично подходит для записи голоса. Пластиковая конструкция капсулы немного крупнее, чем у профессиональных моделей, но 6-метровый провод достаточно длинный, чтобы включить микрофон вашего докладчика и сохранить порядок в кадре.

Учитывая невысокую цену, BY-M1 обеспечивает качество звука, превосходящее все ожидания. У него действительно более высокий выходной уровень громкости, чем у других моделей, и нет аттенюатора для ее снижения, поэтому возможно, что сигнал может искажаться на каком-то оборудовании.

При использовании на Canon EOS 5D Mk III в результате был чрезвычайно низкий уровень шума, что давало отличные записи без шипения. Хотя качество сборки означает, что к нему нужно обращаться осторожно, это замечательный маленький микрофон.

9 RODE Lavalier GO Используйте этот микрофон с зажимом для галстука отдельно или с Wireless Go

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: петличный

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Источник питания: через микрофонный разъем

Защита от шума: поп-экран Плюсы Отличное качество звука

Легко использовать

Доступен в черном или белом цвете Минусы Дорого для проводной модели

Несмотря на то, что он предназначен для работы в паре с беспроводным микрофоном Rode Wireless GO, RØDE Lavalier GO на самом деле совместим с большинством камер и записывающих устройств с микрофонным входом TRS 3,5 мм.

Это петличный микрофон для блога профессионального уровня с всенаправленным конденсаторным капсюлем и кабелем, усиленным кевларом. Поставляется с ветрозащитным экраном из пеноматериала, металлической клипсой и мягкой сумкой для хранения.

RØDE Lavalier GO обеспечивает отличный звук при использовании с Wireless GO или при прямом подключении к камере. Однако поп-фильтр не обеспечивает достаточной защиты от ветра, и рекомендуется приобрести дополнительную защиту (например, RØDE Minifur-Lav), если вы планируете регулярно снимать на открытом воздухе. Он также позволяет скрыть микрофон под одеждой, если вы хотите, чтобы он был незаметным.

10 Audio-Technica ATR3350 Хорошо сделанный микрофон бюджетного уровня

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: петличный

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц-18 кГц

Источник питания: аккумулятор LR44

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Качественная сборка

Простое использование Минусы Посторонний шум снижает качество записи

Как и Boya BY-M1, ATR 3350 представляет собой петличный микрофон для блога, который работает от переключаемого блока, питаемого от батареи LR44, но предлагает более широкий частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц.

Длинный 6-метровый кабель гарантирует, что провод можно убрать за пределы кадра, и ведущие вполне могут входить в кадр или выходить из него. В комплект входит фильтр из поролона, но стоит приобрести небольшой пушистый ветрозащитный экран, если вы собираетесь использовать его на открытом воздухе.

При записи голоса качество приемлемое, а всенаправленная диаграмма означает, что звук улавливается с любого направления. Он дает немного больше низких частот при записи, чем BY-M1. Сборка качественная, а капсула немного меньше, и если бы не факт, что BY-M1 дешевле, ATR 3350 занял бы место выше.

11 Rode VideoMic Go II Хороший выбор для блогеров с ограниченным бюджетом

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Источник питания: Нет (питание по кабелю)

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Доступная цена

Отличное качество звука

Не требуется батарея Минусы Защита от шума и USB-C кабели не входят в комплект

Rode VideoMic Go II: революционный шаг вперед. В отличие от своего предшественника, этот микрофон отличается улучшенной сборкой и надежностью, обеспечивая кристально чистый звук даже на значительном расстоянии. Низкий уровень улавливаемого шума гарантирует высокое качество записи, что существенно упрощает процесс пост-продакшена. Более того, Rode VideoMic Go II отличается универсальностью, благодаря возможности подключения к компьютерам и смартфонам.

Несмотря на отсутствие фильтра высоких частот и регулировки усиления при использовании с камерой, включение этих функций в бюджетный микрофон было бы удивительно. Тем не менее, для профессионалов, которым необходимы данные функции при работе с камерой, модели Rode высшего класса, такие как VideoMic NTG, представляют собой более подходящий, хотя и более дорогой вариант.

Хотя на рынке существуют более доступные микрофоны, ни один из них не может сравниться с VideoMic Go II по функциональности, обеспечиваемой специальным программным обеспечением Rode. Многогранность этого микрофона полностью оправдывает его стоимость, особенно для тех, кто ищет универсальное решение для записи звука. Уменьшенный размер, обновленные внутренние компоненты и дополнительные возможности через порт USB-C делают VideoMic Go II значительно лучше предшественника, закрепляя за ним место одного из лучших микрофонов в своем ценовом диапазоне.

12 Rode VideoMic Pro Хороший выбор для тех, кто готов инвестировать в звук

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

Частотный диапазон: 40 Гц-20 кГц

Источник питания: батарея 1 x 9 В

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Отличный звук

Набор функций для лучших записей Минусы Необходима дополнительная ветрозащита

Немного объемнее и тяжелее, чем Rode VideoMic Go. Rode VideoMic Pro микрофон-дробовик для блога с подковообразным наконечником имеет аналогичный размер и дизайн, он имеет дополнительные функции для тех, кто хочет большей гибкости и более высокого качества записи.

Несмотря на то, что он подвешен на аналогичном амортизаторе, что и Go, VideoMic Pro включает в себя отсек для батареи 9 В (не входит в комплект), которая служит источником питания примерно на 70 часов.

На задней панели есть два переключателя для настройки характеристик, которые изменяют выходное усиление (-10, 0 или +20 дБ) или предлагают выбор между ровной характеристикой или переключателем с понижением частоты.

Качество звука отличное, с богатой тональностью во всем диапазоне 40 Гц — 20 кГц и ровным откликом на всем протяжении речевых частот. Впечатляет то, что уровень шума очень низкий, сравнимый с Lav-микрофоном Boya BY-M1, поэтому только очень придирчивые пользователи будут обеспокоены присутствующим следом генерируемого микрофоном шипения.

Поставляемое защита от шума справляется неплохо, но на открытом воздухе требуется пушистый ветрозащитный экран для предотвращения шума ветра, а специальная модель Rode потребует дополнительных трат.

Помимо этого, VideoMic Pro — отличный микрофон, который более чем оправдывает свою цену своими функциями и производительностью.

13 RODE VideoMicro II Маленький и легкий

Тип преобразователя: конденсатор

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: суперкардиоида

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Источник питания: Нет (от сети)

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Очень легкий и не очень большой

Защита от шума в комплекте

Простота в использовании Минусы Только аналоговый выход 3,5 мм

Нет мониторинга наушников

Ищете компактный и лёгкий накамерный микрофон-пушку для видеосъёмки? Rode VideoMicro II — это идеальное решение. Будучи самым миниатюрным в линейке RODE, он отличается невероятной компактностью и малым весом, что делает его незаменимым инструментом как для начинающих видеографов и видеоблогеров, так и для профессионалов, которым необходим надёжный и лёгкий резервный микрофон.

Его ключевое преимущество – отсутствие необходимости в батарейках. Более того, микрофон комплектуется креплением Helix, эффективно гасящим вибрации камеры и обеспечивающим чистоту записи. Простота использования сочетается с превосходным качеством звука, характерным для профессионального оборудования, несмотря на компактные размеры и доступную цену. В комплект поставки входят ветрозащитные насадки из меха и пенопласта, а также два патч-кабеля, что делает VideoMicro II ещё более привлекательным вариантом.

14 Sennheiser MKE 200 Превосходное качество по приемлемой цене

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: однонаправленный

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

Частотный диапазон: 40 Гц ~ 20 кГц

Источник питания: камера / телефон

Защита от шума: Deadcat Плюсы Чистый, четкий звук

Встроенная внутренняя защита от ударов

Разъемы для камеры и телефона входят в комплект Минусы Дорогой, по сравнению с Røde VideoMicro

С продуктом Sennheiser вы знаете, что получите превосходное качество звука — и, несмотря на его доступную цену, Sennheiser MKE 200 абсолютно соответствует своим характеристикам. Независимо от того, используете ли вы камеру или смартфон (кабели прилагаются для обоих), этот микрофон для блога записывает насыщенный и качественный звук даже в сложных условиях (благодаря защите от шума — Deadcat, если она вам потребуется).

Конструкция и дизайн превосходны как по форме, так и по функциям. Встроенная защита от ударов работает очень хорошо, а отсутствие подпрыгивающего внешнего амортизатора делает его более профессиональным, чем модели конкурентов, таких как Rode VideoMicro. Однако MKE 200 стоит дороже, чем Røde — со звуковыми характеристиками примерно на одном уровне VideoMicro может быть более привлекательным, если вы не озабочены внешним видом.

В то же время MKE 200 кажется более компактным (и более подходящим для ношения в сумке). Это, в сочетании с его общей эргономикой, делает его одним из лучших в нашей рейтинге.

15 Sennheiser MKE 400 (2-го поколения) Популярный обновленный микрофон

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц

Источник питания: 2 батарейки AAA

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала (ворсовая ветрозащита также входит в комплект) Плюсы Широкая совместимость

Компактный и портативный Минусы Достаточно базовые функции

Оригинальный микрофон Sennheiser MKE400 был популярным среди начинающих видеоблогеров и кинематографистов, поэтому логично, что компания сочла нужным немного обновить его к 2021 году. На самом деле в этой новой версии очень много отличий — это редизайн с нуля.

Виден явный акцент на том, чтобы сделать его привлекательным для нового поколения влогеров, которые могут снимать на смартфон, поскольку новый микрофон для блога MKE400 очень прост в настройке и использовании со смартфоном. Он поставляется с фиксирующими кабелями TRS и TRRS 3,5 мм, а также может быть приобретен как часть мобильного комплекта со штативом GorillaPod и зажимом для смартфона. Представляя собой очень значительный шаг вперед в качестве звука по сравнению с микрофоном любого смартфона, это определенно разумная покупка для любого блогера.

Он, конечно же, работает и с камерами, и видеоблогеры любого уровня найдут, что он выполняет работу на отлично в большинстве условий. Ветрозащитный экран теперь внутренний, хотя для супер-ветреных дней поставляется дополнительный меховой фильтр. Разъем для наушников сбоку полезен, если вы используете камеру, у которой его нет, а элементы управления, хотя и не самые продвинутые, позволяют с легкостью отсекать нежелательные низкочастотные шумы.

16 Comica Traxshot Самый универсальный микрофон-трансформер из когда-либо существовавших

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: моно / стерео / двунаправленное ружье

Диаграмма направленности: кардиоидная

Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц

Источник питания: аккумулятор (USB-C)

Защита от шума: Deadcat Плюсы Три конфигурации

Задний OLED-экран

Премиальное качество сборки Минусы Относительно дорого

Несомненно, самый универсальный микрофон для блога, Comica Traxshot — это трансформирующийся микрофон-дробовик, который позволяет записывать в четырех различных конфигурациях благодаря системе с двумя капсюлями. Поворачивая руки, он может захватывать моно (обе руки смотрят вперед), двухуровневое стерео (с руками, расположенными под углом 30 ° или 90 °) и двунаправленное (одна рука вперед, одна назад, для записи объектов, находящихся спереди от камеры и позади нее) звуковые шаблоны.

Traxshot сделан безупречно, с прочной металлической конструкцией, которая кажется надежной и прочной. Задняя OLED-панель с подсветкой обеспечивает полезную обратную связь и позволяет легко настроить желаемую конфигурацию записи, а встроенное крепление Air-float Shock Mount обеспечивает впечатляющую стабилизацию. Лучше всего то, что он оснащен перезаряжаемой батареей USB-C — и вы можете заряжать устройство, пока оно используется.

17 Joby Wavo Легкий микрофон для блогеров со смартфона

Тип преобразователя: электретный конденсаторный

Форма: клипса с амортизатором Rycote Duo-Lyre и Hytrel

Диаграмма направленности: кардиод

Частотный диапазон: 35 Гц-18 кГц

Источник питания: Нет (питание от телефона / камеры)

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Хорошее качество

Маленький и компактный Минусы Не самое прочное крепление

Плохой звук — враг №1 для видеоблогера со смартфона, и даже небольшой микрофон, такой как Wavo Mobile от Joby, может значительно улучшить качество просмотра видео. Этот компактный и качественно сделанный микрофон размером с ладонь 81x22x22 мм и весом всего 50 г разработан специально для видеоблогеров, использующих смартфон.

Кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает выделение и изоляцию голоса, Wavo Mobile поставляется с амортизатором Rycote Duo-Lyre и Hytrel. Его холодный башмак крепится непосредственно к любой камере, верхней части крепления Joby для мобильного смартфона или к любой резьбе штатива 1/4 дюйма. Он также поставляется с кабелями для подключения к любому телефону или камере и зашитой от шума, которая имеет большое значение, когда вы находитесь на улице.

18 COMICA CVM-VM20 Прочный микрофон с OLED-экраном, подходит зеркальных и беззеркальных камер

Тип преобразователя: суперкаридоидный конденсаторный

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Источник питания: литий-ионный аккумулятор.

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала Плюсы Легкий и прочный

Хорошее время автономной работы

По хорошей цене Минусы Батарея не заменяется

Comica CVM-VM20, разработанный как своего рода универсальный микрофон для блога, полезен для DSLR и беззеркальной видеосъемки, когда вы можете столкнуться с множеством различных ситуаций. Время работы его литий-ионного аккумулятора особенно впечатляет; он рассчитан на 60 часов, и практически вы получите как минимум пару дней записи, прежде чем потребуется подзарядка.

Прочная конструкция Comica CVM-VM20 обеспечивает надежный высококачественный звук с двумя низкочастотными режимами для устранения шума в различных ситуациях. Это дает вам еще большую гибкость при съемке, а бесступенчатая регулировка усиления позволяет быстро и плавно проводить настройки, если ситуация изменится.

Полезный OLED-экран помогает контролировать уровень заряда батареи, а тонкий профиль микрофона делает его особенно хорошим компаньоном для беззеркальных систем. Ему не хватает некоторых более продвинутых функций других микрофонов, таких как возможность одновременной записи нескольких треков на разных уровнях.

19 Audio-Technica AT8024 По высокой цене, но с соответствующими характеристиками

Тип преобразователя: конденсаторный

Форма: дробовик

Диаграмма направленности: кардиоидный моно + стерео

Частотный диапазон: 40 Гц-15 кГц

Источник питания: 1 батарея AA

Защита от шума: ветрозащитный экран из

пеноматериала и меха Плюсы Хорошее качество для моно / стерео

Естественный звук Минусы Ощутимо небольшое высокочастотное шипение

AT8024 — это микрофон-дробовик для блога, устанавливаемый на башмак, который предлагает широкий спектр функций. Он оснащен резиновым креплением для изоляции микрофона от камеры и шума, а также предлагает две диаграммы направленности для широкополосного стерео или кардиоидного моно.

Хотя это самый дорогой вариант здесь, он поставляется с защитой от шума из пенопласта и пушистым ветрозащитным устройством, которое очень эффективно снижает шум сильного ветра.

Он работает в течение 80 часов от одной батареи AA (входит в комплект) и обеспечивает частотную характеристику от 40 Гц до 15 кГц. В целом, это отличный микрофон, который можно поставить и забыть, он хорошо сконструирован и снабжен аксессуарами.

Уровень шума микрофона не идеален, поэтому он действительно страдает небольшим высокочастотным шипением, но записи получаются полными и естественным. Это бонус, имеющий возможность захватывать стерео одним щелчком переключателя, а фильтр спада для уменьшения шума низких частот плюс трехступенчатая опция усиления для настройки выхода микрофона на вход вашей камеры, отмечают все необходимые поля.

Микрофонная терминология

Выбирая микрофон, важно понимать специфическую терминологию, используемую в аудиоиндустрии. Рассмотрим ключевые характеристики, помогающие сделать осознанный выбор.

Полярная диаграмма (диаграмма направленности): Это характеристика, определяющая, с каких направлений микрофон эффективно улавливает звук. Аналогично фокусному расстоянию объектива, диаграмма направленности указывает на ширину угла захвата звука.

Всенаправленный микрофон (омни-микрофон): Такой микрофон регистрирует звук со всех сторон капсули. Его часто используют в петличных микрофонах, поскольку говорящий может менять положение головы. Особенностью является возможность установки в перевернутом виде для защиты от дыхания и повышения качества звука.

Кардиоидный микрофон: Этот тип микрофонов имеет диаграмму направленности в форме сердца. Он улавливает звук спереди и по бокам, ослабляя звуки сзади. Благодаря этому свойству, кардиоидные микрофоны устойчивы к обратной связи и популярны для вокала и инструментов.

Суперкардиоидный микрофон: В отличие от кардиоидного, суперкардиоидный микрофон обладает более узкой зоной приема, эффективно подавляя боковые звуки. Однако, он чувствительнее к звукам сзади, требуя тишины за микрофоном для качественной записи.

Гиперкардиоидный микрофон: Этот тип микрофона ещё более узконаправленный, сильнее подавляя боковые звуки и фокусируясь на звуках спереди. Из-за своей формы его часто называют микрофоном-пушкой. Подобно суперкардиоидному, он чувствителен к тыловым звукам и требует спокойной обстановки сзади.

Бикардиоидный микрофон (восьмерка): Микрофон с диаграммой направленности в форме восьмерки улавливает звук спереди и сзади, подавляя боковые звуки. Его используют для записи двух источников, расположенных на расстоянии 180 градусов друг от друга.

Частотная характеристика: Она описывает диапазон звуковых частот, которые микрофон способен уловить. Звуковые волны измеряются в герцах (Гц), отражая частоту вибраций. Человеческое ухо воспринимает звуки от 20 Гц до 20 кГц, но этот диапазон уменьшается с возрастом. Для естественного звучания микрофон должен охватывать частоты, слышимые человеком, а ровная частотная характеристика в диапазоне человеческой речи (100 Гц — 8 кГц) обеспечивает натуральное звучание записи.

Фантомное питание и Plug-in Power (PiP): В отличие от пассивных динамических микрофонов, конденсаторные микрофоны нуждаются в питании. Профессиональное оборудование (микшеры, рекордеры, видеокамеры) имеет XLR-входы с фантомным питанием (48В), подаваемым по кабелю. Для любительских конденсаторных микрофонов может потребоваться питание от батареи или PiP (низкое напряжение, подаётся через 3,5 мм разъем). Необходимо проверить возможности вашего оборудования перед покупкой микрофона.

Микрофон-пушка (дробовик): Это гиперкардиоидный микрофон бочкообразной формы, используемый в кино и телевидении для изоляции звука с определенного направления. Его можно установить на камеру или на телескопическую штангу для близкого размещения к источнику звука.