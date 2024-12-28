ТОП-12 Лучшие аудио рекордеры и диктофоны в 2024 году

Лучшие аудио рекордеры и диктофоны гарантируют, что вы всегда будете записывать высококачественный звук.

В этом рейтинге мы собрали стандартные модели, профессиональные, портативные и подходящие для любого бюджета.

28.12.2024 Обновление В рейтинг добавлено несколько новых моделей диктофонов.

Если при съемке фильма вы переэкспонировали или недоэкспонировали материал, то можете обойтись без сохранения видеоматериалов при постобработке. Но восстановить звук не так-то просто. Здесь очень мало места для ошибки, поэтому вы должны делать это максимально правильно при записи. Зрители не так привередливы, когда дело доходит до слабых или неправильно экспонированных кадров, но плохой звук точно заставит их выключить ваш фильм в мгновение ока.

Если вы серьезно относитесь к созданию видео и у вас уже есть одна из лучших камер для видеоблога, приобретение лучшего аудио рекордеров просто необходимо. Эти внешние устройства записывают звук отдельно, поэтому вам придется объединить их вместе используя лучшие ноутбуки для редактирования видео и лучшие наушники для редактирования звука. После того, как вы синхронизируете звук с видео, все что записано с микрофона в камере, можно удалить, вам может быть полезно синхронизировать звук с помощью использования хлопушку-нумератор или чего-то подобного в начале записи.

Когда дело доходит до выбора лучшего диктофона, в продаже имеется большой ассортимент моделей. Однако, в любом секторе, есть бренды, которые доминируют, и здесь это Tascam и Zoom. Имея несколько вариантов для сравнения, вы обязательно сможете найти рекордер, который соответствует вашим потребностям и, что более важно, вашему бюджету.

1 ZOOM H1n Лучший вариант для большинства людей

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV, MP3, BWF

Микрофоны и соединения: TRS, 3,5 мм

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD-карта (до 32 ГБ)

Тип батареи: 2 х АА

Вес: 60 г Плюсы 1 линейный вход

2-дорожечная запись

Сменные микрофоны XY для окружающего звука

Полноразмерные SD-карты для хранения файлов Минусы Отсутствие входов XLR

Портативный рекордер Zoom H1n идеально подходит для сольных режиссеров, а также представляет собой потрясающую отправную точку в мире аудио для видео и звукового дизайна.

Кинематографистам понравится способность H1n записывать чистую речь без искажений, и, как и другие продукты серии H от Zoom, вы можете держать его в руке, прикреплять к микрофонной стойке или штативу и даже устанавливать на камеру с помощью крепления, которое продается отдельно. Диктофон Zoom H1n это лучшее соотношение цены и производительности в нашем рейтинге.

Что касаемо самого прибора, скажу так: как будете использовать, приноровитесь ли к настройкам и к акустическим особенностям вашей «локации» во время записей. Лично мои потребности(запись репитиций группы(тяжеляк) и запись себя с инструметами и вокалом в квартире) он полностью удовлетворяет. Никита К. — отзыв на Ozon 4 декабря 2024

Отличный инструмент для видеографа, позволяет записать всё, что хочешь(и много того, чего не хочешь). Не лучший вариант для записи голоса без петли. Единственный очень заметный минус: хлипкий скрипучий корпус, цепляющий любые вибрации. При записи на родные капсюли необходим поп фильтр, а лучше два. Илья Б. — отзыв на Ozon 21 ноября 2023

2 Tascam DR-40X Отличный компактный рекордер за свои деньги

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: BWF, WAV и MP3

Микрофоны и соединения: Встроенное кардиоидное конденсаторное стерео, 2 x XLR

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD-карта (до 128 ГБ)

Тип батареи: 4 х АА

Вес: 280 г Плюсы Доступный, учитывая высокие характеристики

Микрофоны XY могут изменять направление окружающего звука

Большой ЖК-экран для отображения уровня звука Минусы Сетевая вилка не входит в комплект

Tascam DR-40X — это скорее аудио рекордер начального уровня по сравнению с Zoom H8 (ниже в рейтинге), но, тем не менее, он остается распространенным выбором среди видеооператоров. Он имеет два входа XLR, дополненных всенаправленными микрофонами, которые можно переключать с шаблона AB на съемку в стиле интервью или на шаблон XY в зависимости от типа окружающего звука, который вы хотите записать.

При съемке в помещении не нужно беспокоиться о замене батарей, так как диктофон DR-40X может питаться от сетевой вилки, которую вам придется покупать отдельно, но это большое преимущество при использовании его в качестве основного источника звука на съемочной площадке. Звук записывается на SD-карту, поэтому файлы можно легко перенести на ноутбук, ПК или Mac.

Удобный надежный полевой рекордер с множеством полезных функций. Прост и понятен в управлении. Например дублирование wav c уровнем -6 -12 Дб — на случай клипинга. Пауза во время записи не обрывает wav, дальнейшее продолжение записи без щелчков! Удобное изменение фазировки встроенных микро А/В X/Y, куча всяких настроек записи — внешних входов и встроенных микро — есть зачем -то разные ревербераторы )) эквализация, микшер, сведение дорожек в один микс, тюнер!, наконец простое использование как аудиокарты 44-48-96 кГц 24 бит Илья — отзыв на pult.ru 21 ноября 2023

Отработала с ним банкет, запись хорошая, звук равняет немного, батарейки сильно не жрёт, как и место на карте памяти. Elena E. — отзыв на AliExpress 18 октября 2022

3 Zoom H8 Лучший аудио рекордер для профессионального использования

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV, MP3

Микрофоны и соединения: TRS, XLR, X/Y

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD-карта (до 128 ГБ)

Тип батареи: 4 х АА

Вес: 280 г Плюсы Четыре независимых входа XLR

Сменные микрофоны XY для окружающего звука

Полноразмерные SD-карты для хранения файлов Минусы Немного тяжеловат для крепления на горячий башмак

Zoom H8 — один из самых популярных и продвинутых аудио рекордеров на рынке, оснащенный отличными функциями для видеооператоров. Он имеет несколько разъемов, поэтому вы можете использовать микрофоны X/Y для более объемного звука или добавить ручной или беспроводной микрофон через один из 4 входов XLR или два разъема XLR 1/4 дюйма.

Каждый отдельный вход можно настраивать на 2,4-дюймовом цветном ЖК-экране и три встроенных приложения оптимизируют звук для записи в полевых условиях, подкастинга или музыки. Он также поддерживает SD-карты стандартного размера до 512 ГБ, так что вам всегда будет хватать памяти.

Хороший аппарат. Взял для записей подкастов, записи музыкальных демо и саунд-дизайна. С хорошими аккумуляторами может проработать и всю рабочую сессию, прежде чем разрядится. Траин Траусти — отзыв на Яндекс Маркет

Отличный рекордер, протестировал запись как на микрофон X/Y ,так и на внешние микрофоны. Записывал рояль, звук достойный! Илья — отзыв на Pop-Misic 18.07.2022

4 Tascam DR-10X Идеальное решение для ручных микрофонов

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: BWF, WAV и MP3

Микрофоны и соединения: XLR

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: карта Micro SD (до 32 ГБ)

Тип батареи: 1 х ААА

Вес: 226 г Плюсы Записывает прямо с микрофона

Легкий и компактный

Работает со всеми ручными микрофонами XLR Минусы Нет дополнительного входа для микрофонов lav или проводов XLR

С Tascam DR-10X, подключенным непосредственно к предпочитаемому микрофону, вы можете записывать диалоги и речь в полном разрешении, избегая проблем с длинными кабелями и путаницы при настройке системы беспроводных микрофонов.

Независимо от того, используете ли вы ручной динамический микрофон или конденсаторный с питанием от батареи, легкий DR-10X можно незаметно прикрепить к микрофону, не утяжеляя его. Благодаря своему маленькому низкопрофильному дизайну аудио рекордер DR-10X идеально подходит для интервью, свадеб и видеоблогов, где аудиооборудование должно оставаться вне поля зрения.

У меня есть радиошоу на крупной радиостанции, и я часто работаю удаленно, чтобы брать интервью у рок-звезд. У меня есть отличный микрофон, но я не хотел таскать с собой все эти соединения и интерфейс. Затем я нашел этот TasCam, который подключается прямо к нижней части микрофона. Я был потрясен, услышав удивительные тона и управление, которые есть у этого диктофона. Это определенно качество радио, и теперь это мой микрофон, когда я в дороге. Попробуйте его, если вы интервьюер, вы не будете разочарованы. Фрэнки Дж. — отзыв на Amazon 25 июня 2023

Этот рекордер более универсален, чем его аналог DR-10L. Качество звука отличное. @texpatotg — отзыв на Amazon 16 февраля 2024

5 Zoom H5 Более дешевая и легкая альтернатива Zoom H6

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: MP3, WAVM

Микрофоны и подключения: TRS, XLR, X/Y

Внутренняя память: нет

Расширяемая память: карта Micro SD (до 32 ГБ)

Тип батареи: 2 x AA

Вес: 176 г Плюсы Сменные микрофонные модули обеспечивают большую гибкость

Амортизирующие микрофоны устраняют вибрации

Прочная конструкция

Может выдерживать уровень звукового давления реактивного двигателя на полную мощность Минусы Недешевый

Zoom H5 — это популярный портативный аудиорекордер, часто используемый в радиовещании и подкастинге. Он идеально подходит для творческих профессионалов, работающих в этих областях. Устройство оснащено резьбой для штатива и монтажными точками, что упрощает его интеграцию в различные съёмочные установки.

Качество звука Zoom H5 находится на высоком уровне благодаря встроенному XY-микрофону с подвесом, снижающим вибрации и шумы. Максимальная скорость передачи данных 4608 кбит/с гарантирует высококачественную запись звука. Одной из ключевых особенностей Zoom H5 является его гибкая конфигурация. Он имеет два входа XLR/TRS для подключения внешних микрофонов и другого оборудования, а также возможность расширения до четырёх дорожек записи. Zoom H5 имеет удобный интерфейс с индивидуальными регуляторами усиления для каждого из трёх входов (встроенный XY-микрофон и два комбинированных входа XLR/TRS), что упрощает настройку уровней записи.

Дополнительные функции, такие как ограничитель пиков и фильтр высоких частот (для подавления низкочастотных шумов, например, от кондиционеров), способствуют созданию чистых и качественных записей. Функция блокировки предотвращает случайное изменение настроек или остановку записи, что особенно полезно в полевых условиях.

Однако, Zoom H5 имеет и некоторые недостатки. Его высокая цена может быть препятствием для некоторых пользователей. Для простых задач, таких как запись интервью для печатных изданий или запись лекций, он может оказаться избыточным по функциональности. Габариты устройства (приблизительно 12,7 x 20,3 см) делают его одним из самых крупных в своём классе. Время автономной работы также не самое продолжительное — заявленные 10 часов в тестах сократились до 9. Отсутствие встроенной памяти и необходимость использования карт SD или SDHC также стоит учитывать.

Тем не менее, Zoom H5 заслуженно считается отраслевым стандартом для многих профессионалов. Его возможности по подключению внешних микрофонов (например, направленного микрофона), удобство управления уровнем сигнала (рекомендуется поддерживать уровень около -12 дБ) и высокое качество записи делают его отличным выбором для профессиональной работы.

Продуманный дизайн и компоновка возможностей. Удобный надёжный и мобильный аппарат. Работа с ним не вызывает трудностей. Настоящий мини комбайн для звуковой записи. Настоятельно рекомендую к знакомству с ним. Алексей Корнеев — отзыв на Яндекс Маркет

Звук хороший. Универсальное устройство для записи голоса в не студии. Борис — отзыв на Яндекс Маркете

6 Sony ICD-UX570 Лучший цифровой диктофон для заметок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: LPCM, WMA, MP3

Микрофоны и подключения: 3,5 мм

Внутренняя память: 4 ГБ

Расширяемая память: micro SD до 32 ГБ

Тип батареи: собственный Li-Ion

Вес: 48 г Плюсы Впечатляющее качество звука

Простая операционная система

Очень портативный

Может служить MP3-плеером Минусы Не подойдет для профессиональной работы

Sony ICD-UX570: компактный цифровой диктофон для ежедневного использования. Этот диктофон — отличный выбор для тех, кто ищет простой и удобный инструмент для записи звука. Его легко читаемый экран и понятное меню делают работу с ним очень комфортной. Небольшие размеры и встроенный USB-разъем обеспечивают удобство использования и быструю передачу файлов на компьютер. Наличие слота для карты microSD позволяет расширить объем памяти до 32 ГБ, что добавляется к уже имеющимся 4 ГБ встроенной памяти. Этого достаточно для хранения значительного количества записей.

Диктофон оснащен двумя стереомикрофонами и функциями автоматической записи, оптимизирующими звук для различных сценариев использования: запись речи, музыки, лекций или совещаний. Для более тонкой настройки доступна регулировка чувствительности микрофонов и функция шумоподавления. Качество записи достаточно высокое благодаря поддержке формата LPCM с частотой дискретизации 44,1 кГц и разрядностью 16 бит (максимальная скорость записи 1411 кбит/с) [citation:8], а также возможности записи в сжатом формате MP3 для экономии места и времени работы от батареи. Поиск нужных фрагментов облегчают функция добавления меток (T-mark), повтор A-B и регулировка скорости воспроизведения. Дополнительные фильтры помогут улучшить чистоту звука.

Хотя диктофон и улавливает фоновые шумы, их уровень значительно ниже, чем у некоторых других моделей, особенно в режимах диктовки и лекций. Он прекрасно подходит для ведения заметок, записи лекций и других задач, связанных с записью речи. Однако, для профессиональной записи (например, для вещания или подкастинга) качество звука может быть недостаточным. Возможность подключения внешнего микрофона через мини-джек позволяет несколько улучшить качество записи, но все равно не сравнится с показателями профессионального оборудования. Для профессиональной записи стоит рассмотреть другие варианты, например, Zoom H5, хотя он крупнее, требует больше навыков в работе со звуком и имеет меньшее время автономной работы.

Время автономной работы Sony ICD-UX570 составляет около 22 часов при максимальном качестве записи, что подтверждено многочисленными тестами. В целом, Sony ICD-UX570 – это удобный и простой в использовании диктофон, идеально подходящий для повседневного использования и записи речи, который может служить неплохим резервным вариантом для профессиональной работы со звуком.

7 Zoom H2n Лучший для записи VR

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV и MP3

Микрофоны и соединения:

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD, SDHC, до 32 Гб

Тип батарейки: 2х АА

Вес: 130 г Плюсы 4-канальная запись

Пространственный аудиорежим

Большой регулятор усиления микрофона Минусы Громоздский

Для многих пользователь будет излишним

Zoom H2n — это портативный цифровой рекордер, выделяющийся своей способностью записывать объемный звук благодаря пяти встроенным микрофонам, расположенным под защитной сеткой. В четырёхобъектном режиме устройство пишет две независимые стереодорожки на каждую запись, что делает его подходящим для создания пространственного звука, например, для иммерсивного VR-видео. Несмотря на расширенные функции, управление рекордером интуитивно понятно благодаря крупным, хорошо обозначенным кнопкам, поворотному переключателю режимов и простому меню. Выбор между четырьмя режимами записи (от стерео до четырёхобъективного объемного звука) осуществляется с помощью удобного поворотного переключателя на верхней панели.

Zoom H2n поддерживает запись с частотой дискретизации 96 кГц и разрядностью 24 бита, что обеспечивает высокое качество звука. Встроенная память отсутствует, но есть слот для карт microSD с поддержкой карт объемом до 32 ГБ. Время автономной работы составляет около 20 часов, а возможность питания через USB позволяет использовать рекордер в дороге.

Однако, Zoom H2n не лишён недостатков. Для простых задач, таких как запись лекций или интервью, его функционал может оказаться избыточным. Он также довольно габаритный и тяжёлый, а его интерфейс, несмотря на простоту, выглядит устаревшим по сравнению с современными моделями. Один из экспертов отметил, что редактирование записей на самом устройстве является архаичным и трудоёмким процессом. В сравнении с более компактными и современными рекордерами, такими как Sony ICD-UX570, Zoom H2n может показаться менее удобным для повседневного использования. Отсутствие дополнительных входов для микрофонов также является существенным ограничением — для использования внешних микрофонов (например, направленных или петличных) лучше подойдут модели Zoom H5 или Zoom F3.

Несмотря на эти недостатки, Zoom H2n остаётся лучшим выбором для создания 360-градусного объемного звука, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов, работающих с VR-видео. Высокое качество записи и возможности записи объемного звука перевешивают его недостатки для пользователей, которым необходима именно эта функциональность. Он идеально подходит для профессионалов, которым нужно получить объемный звук высочайшего качества, но не является оптимальным выбором для повседневного использования или записи в обычных условиях.

8 Roland R07 Лучший портативный аудиорекордер

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV и MP3

Микрофоны и соединения: встроенная стереопара, 1 x 3,5 мм TRS Aux / микрофонный вход

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: Micro SD Card (до 128 ГБ)

Тип батарейки: 2 x AA

Вес: 150 г Плюсы Сохраняйте пресеты для ускорения работы

Длительное время автономной работы

Bluetooth для удаленных наушников Минусы Только один микрофонный вход

Диктофон R07 — отличный вариант для видеооператоров Run & Gun, которые хотят запечатлеть улучшенный звук для своих постановок. Небольшой блок включает в себя встроенные стереомикрофоны и порт для подключения микрофона на случай, если вы снимаете кого-то, выступающего перед камерой. Есть полезный ЖК-дисплей для отображения уровней звука, но наличие Bluetooth означает, что вы также можете контролировать запись на расстоянии с помощью наушников Bluetooth.

R07 может работать в течение 15 часов от двух батареек AA и имеет программируемые предустановки, поэтому, как только вы найдете правильные настройки для определенной сцены, вам не придется их снова программировать. Более того, режим репетиции прослушивает ваш звук и регулирует настройки для достижения оптимального качества звука. Приложение для смартфона позволяет дистанционно управлять, что еще больше повышает скорость работы R07.

9 Zoom F3 Отлично подходит для полевой записи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV

Микрофоны и соединения: 2 XLR

Внутренняя память:

Расширяемая память: micro SD 1ТБ

Тип батарейки: АА

Вес: Плюсы Приложение для дистанционного управления

Порт наушников для мониторинга звука

Линейный выход для камеры или другого оборудования

Резьба для штатива и монтажные планки Минусы Нет встроенного микрофона

Zoom F3 выделяется 32-битным форматом WAV с плавающей запятой, что значительно превосходит распространенную 24-битную запись других устройств. В сочетании с максимальной частотой дискретизации 192 кГц это обеспечивает невероятно детальную запись и огромные возможности для постобработки. Широкий динамический диапазон позволяет захватывать звуки различной громкости — от очень тихих шепотов до очень громких звуков — без необходимости регулировки уровня усиления во время записи. Производитель заявляет об отсутствии необходимости в контроле уровня сигнала во время записи, что подтверждается тестами — рекордер успешно записывал как очень тихие, так и очень громкие звуки без клиппинга.

Компактный размер (7,6 х 7,6 х 5 см), наличие резьбы для штатива и монтажных креплений делают Zoom F3 очень удобным для использования в различных условиях. Дистанционное управление через приложение F3 Control обеспечивает дополнительный комфорт. Несмотря на отсутствие встроенной памяти и микрофона, Zoom F3 поддерживает карты MicroSDHC и MicroSDXC объемом до 1 ТБ. Однако, стоит учитывать, что отсутствие встроенного микрофона и необходимость приобретения карты памяти увеличивают общую стоимость устройства. Также следует отметить наличие лишь двух XLR-входов, в отличие от Zoom H5, имеющего четыре XLR/TRS входа.

Постобработка записей, сделанных на Zoom F3, может занять больше времени, чем с использованием 24-битных рекордеров, таких как Zoom H5, так как F3 не имеет регуляторов усиления, и выравнивание уровней необходимо будет делать в процессе редактирования. Zoom H5, в свою очередь, более удобен для записи в контролируемых условиях благодаря встроенному микрофону и возможности регулировки уровня сигнала во время записи.

Тем не менее, Zoom F3 демонстрирует впечатляющее качество записи, обеспечивая богатые и детализированные звуковые ландшафты, что делает его отличным выбором для записи звука в сложных условиях. Zoom F3 — это превосходный инструмент для записи звука, идеально подходящий для тех, кто ценит высочайшее качество записи и готов к постобработке.

10 Zoom F1-LP Подходит для крепления на поясе

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: BWF, MP3, WAV

Микрофоны и соединения: 1 линейный выход для микрофона и 1 10-контактный порт

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: карта Micro SD (до 32 ГБ)

Тип батареи: 2 x AAA

Вес: 120 г Плюсы Легкий и компактный

10-контактный разъем

Питание от батареек АА Минусы Нет зарядки USB-C

Идеальный двухдорожечный аудио рекордер, который можно просто застегнуть на поясе, так как подключение к камере не требуется. F1-LP записывает звук через микрофон и является хорошим вариантом для тех видеооператоров, которые используют не-DSLR камеры, такие как GoPro, смартфоны или камеры, а такие как DJI Osmo Pocket, поскольку вы можете использовать F1-LP для захвата высококачественного звука, который можно объединить с отснятым материалом при постобработке.

Если вы предпочитаете не использовать микрофон Lav, можно записать больше окружающего звука, добавив одно из микрофонных аксессуаров Zoom к 10-контактному разъему (например, модуль HotShot Zoom или капсулу XLR). Эта универсальность еще более впечатляет, учитывая среднюю цену F1-LP, и устройство имеет дополнительные преимущества от ЖК-дисплея для отображения информации, светового индикатора, показывающего, когда устройство записывает, и порта для наушников, чтобы звук можно было контролировать в реальном времени.

11 Tascam DR-60DMKII Подходит для серьезных установок

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: BWF и WAV

Микрофоны и соединения: 2 x комбинированных входа XLR-1/4 ”TRS, плюс вход 3,5

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD-карта (до 32 ГБ)

Тип батарейки: 4 x AA

Вес: 510 г Плюсы Микшер и рекордер профессионального уровня

Предусилители и фантомное питание для использования дополнительных микрофонов

Питание от батареек АА Минусы Питание от батареек АА

DR-60D MkII может не выглядеть как типичный рекордер-диктофон, но это устройство идеально подходит для видеооператоров, которые хотят вывести звук в своих материалах на новый уровень. На этот раз камера устанавливается сверху рекордера, привинчиваясь к месту, где должна была бы находиться пластина штатива.

Имея два входа XLR / TRS, видеооператоры могут добавлять звук из этих источников со звуком прямо с вашей зеркальной или беззеркальной камеры, который записывается полноразмерную на SD-карту. Порт USB позволяет дистанционно включать устройство, а на передней панели вы найдете ЖК-дисплей для отображения уровней звука вместе с кнопками для быстрого воспроизведения клипов, записанных через наушники.

Фантомное питание аудио рекордера посылает сигнал 48 В на микрофоны, которым требуется дополнительное питание, а микшер обеспечивает высокий уровень контроля над записью баланса звука.

12 Zoom H6 Лучший аудиорекордер для профессионального использования

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форматы записи: WAV, MP3

Микрофоны и разъемы: TRS, XLR, X / Y

Внутренняя память: Нет

Расширяемая память: SD-карта (до 128 ГБ)

Тип батарейки: 4 x AA

Вес: 280 г Плюсы Четыре независимых входа XLR

Сменные микрофоны XY для окружающего звука

Полноразмерные SD-карты для хранения файлов Минусы Немного тяжелый при креплении на горячий башмак

Zoom H6 — один из самых популярных аудио рекордеров на рынке, обладающий прекрасными функциями для видеооператоров. Он имеет несколько подключений, поэтому вы можете использовать микрофоны X / Y для большего окружающего звука или добавить портативный микрофон через один из четырех входов XLR.

Каждый отдельный вход диктофона можно настраивать и контролировать на 2-дюймовом цветном ЖК-экране, а поскольку для этого нужны SD-карты стандартного размера, у вас никогда не будет недостатка в памяти.