Лучшие камеры и фотоаппараты для детей и подростков 2025 года

Лучшие камеры и фотоаппараты для детей и молодых творческих людей.

Мы протестировали множество камер для детей. Основываясь на нашем глубоком опыте, лучшие варианты — это надежные, веселые в съемке и удобные для маленьких рук. Некоторые из них дешевые и простые, а другие дают маленьким ученикам пространство для роста. Мы считаем, что есть много доводов в пользу того, чтобы позволить молодым фотографам снимать настоящей камерой, а не смартфоном.

25.02.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые камеры для детей и подростков

Правильная камера для ваших детей будет зависеть от их возраста. Некоторые из наших любимых детских камер подходят для разных возрастов, например, Fujifilm Instax Pal , изящная и характерная цифровая камера, которая легко подключается к принтеру Instax Link для легкой печати. ​​Другие, например, OM System Tough TG-7 , позволяют малышам экспериментировать с фотографией, не беспокоясь о падениях.

Мы разработали это руководство, чтобы дать вам четкое представление о том, какие камеры, по нашему мнению, хорошо подходят для детей в 2025 году. Каждая рекомендация основана на отзывах наших экспертов-тестировщиков, которые тщательно рассмотрели каждый вариант в реальных условиях.

Ниже вы найдете полные описания каждой из лучших камер для детей в нашем списке. Мы тщательно протестировали каждую из них, поэтому вы можете быть уверены, что нашим рекомендациям можно доверять.

1 Fujifilm Instax Pal Лучше всего подходит для семейного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 9-18 лет

Тип камеры: Цифровая

Размер пленки: эквивалент 35 мм

Объектив: f2.2

Видоискатель: многофункциональное съемное кольцо

Экран: нет данных Плюсы Милый дизайн

Хорошо управляется

Распечатать сейчас или позже Минусы Нужен отдельный принтер Link

Лучшее качество изображения с телефонов

Дорого с принтером

Instax Pal — это не мгновенная камера, какой мы ее знаем. Размером с мяч для гольфа, это цифровая камера, которая печатает через один из принтеров Fujifilm Instax Link, либо через Bluetooth, либо через приложение Instax Pal. Исходя из нашего обзора, у этого подхода есть несколько преимуществ: он не отягощен встроенным принтером, и вы можете быть избирательны в том, что вы печатаете, что означает, что вы не тратите дорогую пленку. Бесплатное приложение и редактор также предоставляют множество развлечений для детей.

Разработанный для всех возрастов, Pal загорается и издает веселый звон при включении и грустный звук, когда бездействие отправляет его в спящий режим. Этот характерный подход придает ему забавное ощущение. Основываясь на наших тестах, мы думаем, что это может быть камера Instax, которую ваш ребенок действительно использует изо дня в день. Она аккуратно помещается в руке и может использоваться, даже если у вас закончится пленка, что может оттолкнуть детей от других мгновенных камер.

2 Olympus System Tough TG-7 Усиленная камера для активной семьи

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактная

Сенсор: 1/2,33 дюйма

Мегапиксели: 12 МП

Объектив: 25-100 мм f/2.0-4.9

Экран: 3 дюйма, 1,04 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Варианты цвета: Красный или черный

Уровень пользователя: От детей до взрослых Плюсы При самом широком увеличении — яркая диафрагма f/2

GPS-логи и полевые датчики

Прочная конструкция Минусы Экран не сенсорный

Качество изображения среднее

Мало улучшений по сравнению с TG-6

OM System Tough TG-7 — наша лучшая водонепроницаемая камера . Она выдерживает погружение под воду на глубину до 15 м, падение с высоты 2,1 м и температуру до -10 ° C. Ее прочные характеристики означают, что дети могут брать ее на съемки, не беспокоясь о ее повреждении. Она также достаточно мала, чтобы поместиться в карман. В нашем обзоре мы обнаружили, что ее приподнятые кнопки позволяют легко управлять мокрыми руками или руками в перчатках, а управляемый интерфейс отлично подходит для маленьких учеников.

Встроенный зум, а режимы сцен позволяют вам запечатлеть приключения независимо от уровня мастерства. Это не лучшая экшн-камера по качеству фото и видео, она даже отстает от старых камерофонов, таких как iPhone 12. Однако TG-7 предлагает более тактильные ощущения и может снимать в ситуациях, в которых вы бы не рискнули использовать телефон или обычную камеру, плюс у нее есть множество дополнительных аксессуаров, таких как объективы и освещение.

3 Lomography Konstruktor F Лучший проект по самостоятельной сборке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 9-18

Тип камеры: пленочная, самостоятельная сборка

Размер пленки: 35 мм

Объектив: 50 мм f/10

Видоискатель: двухлинзовый зеркальный

Экран: нет данных Плюсы Процесс строительства — это хороший вызов

Настраиваемый Минусы Пластиковый

Немного запутанная конструкция

В комплект Konstruktor F входит все необходимое для сборки 35-мм зеркальной пленочной камеры, включая наборы наклеек для настройки. Эта обновленная версия ‘F’ совместима со вспышкой, хотя это один из многих дополнительных аксессуаров серии ‘Konstruktor’ для этого недорогого комплекта. Другие аксессуары включают комплект из двух объективов для макросъемки и комплект пленок.

Наш проворный семилетний помощник был на пределе своих возможностей с этим сложным набором, на изготовление которого уходит около 1-2 часов — возможно, он больше подойдет подросткам, в зависимости от навыков и терпения ваших детей. По мере сборки вы действительно можете увидеть внутреннюю механику зеркальной камеры. Мы считаем, что Konstruktor F — это фантастический вариант для тех, кто любит собирать, смотреть, как все работает, и наслаждаться плодами своего труда в виде очаровательного готового продукта. Альтернативы от Lomography включают набор LomoMod No.1, который также заслуживает внимания.

4 Insta360 Go 3S Лучшая универсальная видеокамера



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 7-18 лет

Разрешение фото: 8,3 МП (1:1); 9 МП (16:9)

Разрешение видео: 4K/30p

Режимы фотосъемки: Фото, HDR-фото, Интервал, Звездная съемка Плюсы Action Pod добавляет функциональность

Множество аксессуаров в коробке

Удобное магнитное крепление Минусы Action Pod не водонепроницаемый

Небольшое время работы от батареи

Не лучший вариант при слабом освещении

Insta360 Go 3 нам понравилась за ее крошечный форм-фактор, простой интерфейс и возможность прикрепить ее к любой магнитной поверхности. Go 3S использует тот же рецепт и обостряет вещи с разрешением 4K , что делает ее еще более привлекательным выбором для молодых создателей, которые хотят снимать уникальные ракурсы с помощью миниатюрной экшн-камеры. В нашем обзоре мы отметили, что это камера, которая сохраняет свою ценность для семей, особенно потому, что ее функция автоматического поворота позволяет легко переключаться между вертикальной и горизонтальной записью.

Это все еще не идеальный инструмент: наши тесты показали, что другие варианты превосходят его при слабом освещении, общее время работы батареи не особенно велико, поэтому молодым людям придется привыкать к тайм-аутам. Action Pod возвращается, предоставляя вам откидной экран для легкого кадрирования, но, как и прежде, он не является водонепроницаемым, поэтому вы не можете предварительно просматривать снимки в воде. Тем не менее, если вам нужна по-настоящему карманная камера, которая позволяет вашим детям сначала снимать, а потом кадрировать, мы рекомендуем Go 3S.

5 Nikon Coolpix W150 Лучшая универсальная камера для детей

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 6+

Разрешение фото: 13,2 МП

Разрешение видео: 1920 x 1080

Фокусное расстояние: 30-90 мм

Увеличение: 3-кратное оптическое, 4-кратное цифровое

Батарея: аккумуляторная

Время автономной работы: 220 снимков

Противоударность: 1,8 м

Водонепроницаемость: 10 м

Вес: 177 г Плюсы Много ярких цветов корпуса

Простое управление и настройки

Противоударная, водонепроницаемая Минусы Дорого

Благодаря ударопрочной, водонепроницаемой конструкции, интуитивно понятным элементам управления и широкому выбору ярких цветов корпуса фотокамера Nikon Coolpix W150 отлично подходит для детей практически любого возраста. Она снимает фотографии с разрешением 13 МП, записывает видео в формате Full HD и имеет 3-кратный оптический зум.

Что действительно отличает W150, так это удобное расположение элементов управления. Благодаря большой кнопке спуска затвора справа и кнопке записи слева любой может сразу же приступить к работе. В меню легко ориентироваться, в нем есть творческие предустановки для ночной съемки, съемки еды и макросъемки, а также опции фильтров, эффектов и границ.

Снимки и видео хранятся на карте памяти SD, которую необходимо приобрести отдельно, но при среднем размере снимков 7 МБ даже карты скромной емкости будет достаточно. Камера W150 совместима с приложением Nikon Snapbridge, поэтому вы можете мгновенно передавать файлы на свой смартфон.

6 Fujifilm Instax Mini 11 Лучшая камера для мгновенных снимков

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 6+

Формат: Instax mini

Батарея: 2xAA

Вес: 293 г Плюсы Простое использование

Моментальные снимки

Возможность селфи Минусы Минимум функций

Одна из самых простых в использовании камер Instax, эта последняя версия надежной серии Mini — отличный выбор для детей. Ее режим автоматической экспозиции позволяет получать отличные результаты в различных условиях освещения, и хотя иногда она может быть немного нестабильной, вы, скорее всего, будете довольны снимками, которые она выдает.

Снимки Instax выглядят великолепно, как всегда, маленькие и полные веселья, а загружать их так же просто, как и раньше. Камера работает от двух обычных батареек AA, а вспышка надежно освещает каждый снимок (и мы имеем в виду буквально каждый снимок; отключить ее невозможно). Недорогая, удобная в использовании и полная веселья, дети большие и маленькие отлично проведут время с этой камерой.

7 Polaroid Go Generation 2 Лучшая камера мгновенной печати для маленьких рук

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 5+

Тип камеры: Моментальная пленка

Размер бумаги: Polaroid i-Type Go (66,6×53,9 мм с размером изображения 47×46 мм)

Объектив: эквивалент 35 мм

Видоискатель: Оптический, фиксированный Плюсы Симпатичные фотографии

Карманный размер Минусы Боится яркого солнечного света

Пленка стоит дороже, чем Instax Mini

Мгновенная фотография идеально подходит для молодых учеников, и ни одна камера не передает эту простоту «наведи и снимай» так, как Polaroid Go 2. Это, пожалуй, самая маленькая камера мгновенной печати, которую вы можете купить, ее компактный форм-фактор идеально подходит для маленьких рук, чтобы с ней справиться. Управление также простое: вы найдете всего несколько кнопок на ретро-корпусе. В нашем обзоре мы также похвалили видоискатель как удивительно надежный. Автоматическая экспозиция и объектив с фиксированным фокусом максимально упрощают процесс, хотя молодые люди также могут экспериментировать с двойной экспозицией и снимками с автоспуском, когда станут более уверенными.

В нашем обзоре мы обнаружили, что изображениям не хватает четкости и цветового баланса, а качество падает при слабом освещении. Мы также почувствовали, что отпечатки были небольшого размера и имели некоторую размытость — и никуда не деться от того, что сменные комплекты стоят больше, чем ваш средний бюджет карманных денег. Тем не менее, Polaroid Go 2 — это развлекательный и простой в использовании способ для детей приобщиться к мгновенному фоторазвлечению.

8 DJI Osmo Pocket 3 Лучше всего подходит для начинающих видеоблогеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Рекомендуемый возраст: 12-18 лет

Тип камеры: Подвесная камера

Размер сенсора: 1-дюймовый КМОП

Разрешение фото: 3648 x 2736 пикселей

Разрешение видео: до 4K 120 кадров в секунду (16:9)

Стабилизация: 3-осевая механическая карданная

Экран: 2-дюймовый поворотный экран Плюсы 1-дюймовый сенсор

Экран больше и лучше

Возможность записи в портретном режиме

Режим замедленной съемки теперь до 4K со скоростью 120 кадров в секунду Минусы Сенсорный экран требует доработок

Может нагреваться

Нет встроенного хранилища

Карманный инструмент для съемки видеоконтента, Osmo Pocket 3, помещает 1-дюймовый датчик на стабилизирующий подвес для получения качественных результатов. Нам нравится его тщательно продуманный дизайн, особенно 2-дюймовый экран, который можно вращать для записи в вертикальном или горизонтальном формате. Он идеально подходит для просмотра прямой трансляции с камеры, а также для выбора точек фокусировки, хотя ему не хватает необходимого размера, чтобы быть приятным при навигации по настройкам и меню.

Заметным дополнением к этой третьей модели в серии Pocket является многоаспектный датчик с портретной видеозаписью. Можно записывать напрямую в этой ориентации вплоть до 3K, что станет мечтой для начинающих создателей контента — ваш подросток, возможно, уже стал YouTuber. Качество изображения, особенно при слабом освещении, лучше, чем у большинства других карманных камер, не забывая о ведущей в своем классе стабилизации. Все эти технологии делают Osmo Pocket 3 дорогой. Если вас устраивает меньше функций, Pocket 2 — более доступная альтернатива.

9 Fujifilm FinePix XP140 Прочная камера Fujifilm — водонепроницаемый и доступный хит для детей

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактная

Сенсор: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 16,4 МП

Объектив: 28-140 мм f/3.9-4.9

Экран: 3 дюйма, 920 000 точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Варианты цветов: Желтый, зеленый, серый или синий

Уровень пользователя: От детей до взрослых Плюсы Высокий уровень защиты

ЖК-экран с разрешением 920 тыс. точек

Относительно недорогая Минусы Видео 4K только 15p

Нет ручного управления

Прочные камеры — отличный выбор для детей, потому что они крепкие. Им не страшны падения в пруд, удары о стену, гороховая каша и все остальное, что может придумать ребенок. В качестве примера можно привести Fujifilm FinePix XP140, которая также заслуживает очков за то, что стоит дешевле других жестких камер, представленных на рынке.

Она водонепроницаема на глубине до 25 метров, ударопрочна при падении с высоты 1,8 метра, морозоустойчива и пылезащищена. Идеально подходит для дней на пляже или любого вида отдыха, о котором вы только можете подумать. Она также создает довольно приличные снимки, что делает его хорошим выбором для ребенка чуть постарше с растущим интересом к фотографии. Конечно, 4K при 15p — не особо впечатляет, но большинству детей, вероятно, все равно.

10 Canon IXUS 185 Может стать идеальным вариантом для подростков

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактная

Сенсор: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20 МП

Объектив: 28-224 мм f/3.2-6.9

Экран: 2.7 дюйма, 230 000 точек

Видео: 1280×720

Варианты цвета: Красный или серебристый

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Полноценная камера

Качество фото и видео

Много функций и настроек Минусы Только для детей постарше

Скучный дизайн

Если вы ищете для своих детей начальную камеру, которая не будет стоить целое состояние, то стоит обратить внимание на давно известные линейки Canon IXUS. IXUS 185 — это модель для начинающих, обеспечивающая 20 МП благодаря 1/2,3-дюймовой матрице. 8-кратный оптический зум должен быть достаточным для молодых фотографов, которые хотят снимать различные объекты.

Светочувствительность ограничена ISO 100-ISO 1600 (в автоматическом режиме максимальное значение ISO 800), но за такую цену трудно найти недостатки, и, вероятно, эта модель окажется достаточной в качестве первой «правильной» камеры для многих молодых фотографов.

Для более амбициозных молодых людей в меню есть несколько цифровых фильтров, с которыми им понравится экспериментировать. И хотя здесь нет записи видео в формате Full HD, съемка в разрешении 720p вполне приемлема для такой цены. Камера доступна в черном, красном или серебристом цвете.

11 Nikon D3500 Цифровая зеркальная камера, которая отлично подходит для студентов-фотографов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: DSLRS

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Крепление объектива: Nikon F (DX)

Экран: 3 дюйма, 921 000 точек

Макс скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Макс разрешение видео: 1080p (Full HD)

Варианты цвета: Черный

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Интерактивный режим съемки «Guide»

Надежная работа

Хорошая управляемость Минусы Достаточно простые возможности

Экран не регулируется и не сенсворный

Фотокамера Nikon D3500 оснащена великолепным режимом съемки «Guide», который представляет собой полностью интерактивный учебник по фотографии, выводимый на задний ЖК-экран. Он просто и эффективно объясняет, как, когда и почему использовать различные настройки камеры для достижения наилучшего эффекта. Но D3500 можно использовать и в полностью ручном режиме, поэтому она идеально подходит для студентов-фотографов, изучающих, как и почему работают настройки камеры.

Она не такая сложная, как Canon EOS 200D (ниже), но и не такая дорогая, и с ней можно использовать огромный выбор объективов Nikon.

Общее качество изображения и производительность очень хорошие, а скорость серийной съемки 5 кадров в секунду является спортивной для цифровой зеркальной фотокамеры начального уровня. Если вам нравится ее внешний вид, мы советуем приобрести эту камеру в комплекте с объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR — доступны и другие комплектные объективы, которые могут снизить цену, но лучше всего выбрать именно этот, так как он обеспечивает подавление вибраций для уменьшения дрожания при съемке.

12 Canon EOS 250D Отличное введение в правильную фотографию для больших детей

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: DSLRS

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,1 МП

Объектив: Canon EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора 1,04 млн. точек

Видоискатель: Оптический

Максимальная скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

Варианты цвета: Черный

Уровень пользователя: От подростка до взрослого Плюсы Простота в использовании с отточенным интерфейсом

Отличная работа автофокусировки в режиме Live View Минусы 9-точечная система автофокусировки является базовой

Возможно, при выборе фотоаппарата для детей вы не сразу подумаете о зеркальной камере, но этот вариант от Canon, безусловно, отвечает трем ключевым требованиям: он маленький, легкий и простой в использовании для детей школьного возраста и студентов.

Универсальным выбором является EOS 250D, которая может похвастаться отличной автофокусировкой и видео 4K. Она также имеет некоторые взрослые характеристики, а именно 24,2-МП сенсор и 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора. Canon видит в этом способ соблазнить фотографов, снимающих на смартфоны, перейти на свою первую настоящую камеру.

Благодаря своим пропорциям она идеально подходит для маленьких рук, а меню приятное и понятное. Качество изображения также очень хорошее, с точным балансом белого и хорошо насыщенными цветами. Это не самый дешевый зеркальный фотоаппарат Canon, но это наш фаворит по размеру, возможностям и долгосрочному использованию, а также лучшая камера для детей, начинающих учиться в университет или колледже.

13 Fujifilm X-T200 Меньше, чем цифровая зеркальная камера, но так же интересна в использовании

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3,5-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 2 760 тыс. точек

Видоискатель: EVF, 2 360 тыс. точек

Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Начинающий/продвинутый Плюсы Большой регулируемый сенсорный экран

Хорошие характеристики видео 4K

Аккуратная легкая конструкция Минусы Обычный CMOS, а не X-Trans сенсор

Текущий дефицит запасов

Fujifilm X-T200 легкая и компактная, но выглядит и ощущается как старая 35-мм зеркальная пленочная камера. Самое главное, что X-T200 оснащена новым большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, разрешение которого в два раза выше, чем у большинства конкурентов, а соотношение сторон 1:6 идеально подходит для видеосъемки. Она также оснащена электронным видоискателем и может снимать видео в формате 4K, а также 24-мегапиксельные фотографии.

Комплектный объектив 15-45 мм с электроприводом — это немного не то, что нужно, но он действительно компактный и предлагает гораздо более широкий угол обзора, чем большинство комплектных объективов, что делает ее идеальной для съемки интерьеров и крупных достопримечательностей.

Как выбрать лучшую камеру для детей

Возрастной диапазон

Разные камеры лучше подходят для детей разного возраста. Для молодых фотографов обратите внимание на камеры с простым управлением, большими кнопками и корпусом, устойчивым к падениям. Обычно они имеют автоматический режим, чтобы сделать все максимально простым, хотя они могут иметь некоторые фотоэффекты. Детям постарше обычно нравятся более продвинутые функции, такие как зум-объектив, видеозапись и некоторые ручные режимы для большего творчества.

Прочность

Не секрет, что дети могут быть грубы со своими вещами, и камеры не являются исключением. Вот почему некоторые из вариантов в списке выше являются прочными, то есть они могут безопасно выдерживать падения, погружение в воду и другие виды деятельности на открытом воздухе. Некоторые камеры также имеют опцию защитного корпуса для дополнительного спокойствия.

Размеры

Лучшие камеры для детей должны быть достаточно компактными, чтобы их было удобно держать маленьким ручкам. Они также должны быть легкими, чтобы юные фотографы могли носить их с собой, куда бы они ни пошли.

Функции

В отличие от других камер, качество изображения часто является второстепенным приоритетом при покупке детской камеры. Для молодых фотографов, особенно, другие функции будут более важны. Это могут быть режимы селфи или макросъемки, забавные фильтры или возможность мгновенной печати изображений.

Бюджет

Стоимость всегда будет ключевым фактором. Многие из камер в нашем руководстве выше являются доступными вариантами, которые не опустошат ваш кошелек. Если ваш ребенок станет более серьезно относиться к фотографии, вы можете рассмотреть более продвинутую модель с функциями, которые позволят ему расти.