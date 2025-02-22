Рейтинг водонепроницаемых камер 2025 года

Независимо от того, плаваете ли вы в море или плывете на байдарке по реке, лучшие водонепроницаемые камеры позволяют вам запечатлеть уникальные перспективы, которые вы и мечтать не могли получить с помощью своего телефона. Они не повредятся от воды, а также не будут подвержены воздействию песка и ударам, что делает их идеальными камерами для отпуска и семей.

Наше тестирование всех последних моделей показало, что водонепроницаемые камеры могут быть разных форм: некоторые «жесткие» модели идеально подходят для съемки морских неподвижных объектов во время погружений; в то время как другие «экшн» модели идеально подходят для съемки простых видеороликов. Однако, если бы нам пришлось выбирать водонепроницаемую камеру для себя, мы бы выбрали OM System Tough TG-7. Ее 4-кратный зум и полезные функции фотосъемки делают ее удивительно универсальным инструментом для съемки, даже если ее качество изображения не сравнится с лучшими.

23.02.2025 Обновление В рейтинг лучших водонепроницаемых камер добавлены новые модели.

Есть все шансы, что другая камера будет лучшим выбором для вас, особенно если вы увлекаетесь съемкой видео, для которой камера вроде Osmo Action 5 Pro является превосходным и уверенным выбором. Это руководство содержит всесторонний обзор лучших водонепроницаемых камер, которые вы можете купить в 2025 году, суммируя наши подробные обзоры, а также сильные и слабые стороны каждой камеры. Ниже вы найдете варианты для любого бюджета, а также полезные советы по покупке, которые помогут вам сделать выбор.

Однако существует довольно много различий между камерами, которые могут быть названы «водонепроницаемыми камерами». Выбирая подходящую камеру, следует подумать о том, что вы хотите с ней делать: например, хотите ли вы снимать фото, видео или и то, и другое. Нужен ли вам зум-объектив или высокая скорость серийной съемки? Как глубоко под воду вы хотите погружать камеру? И, конечно же, вечный вопрос: сколько вы готовы потратить?

Итак, учитывая вышесказанное, давайте определимся с терминами. Когда мы говорим о водонепроницаемых камерах, мы имеем в виду несколько различных типов. Мы разделили наш рейтинг на разделы, поэтому здесь приведены краткие пояснения к категориям.

Водонепроницаемые компактные камеры во многом похожи на обычные компактные камеры: это автономные камеры с фиксированным объективом на передней панели. Многие из них имеют зум-объектив, и это дает им преимущество перед экшн-камерами (см. ниже), которые, как правило, имеют объективы с одним фиксированным фокусным расстоянием. Отличительной чертой большинства водонепроницаемых компактных камер является то, что они, как правило, имеют яркий дизайн, в отличие от строгих черных, серебристых и серых цветов основных камер. Так их легче заметить, если уронить в воду.

Водонепроницаемые Экшн-камеры, такие как лучшие GoPro, гораздо меньше водонепроницаемых компактных камер. Поэтому их легче крепить или носить на ремне или шлеме, что делает их особенно подходящими для водных видов спорта. Их видео характеристики также имеют тенденцию быть лучше, с разрешением 4K и выше и конкурентной частотой кадров. Вышеупомянутый фиксированный объектив означает, что вы остаетесь с фиксированной перспективой (именно поэтому видео, снятые на GoPro, имеют одинаковый эффект рыбьего глаза).

Вам не обязательно ограничиваться только цифровой съемкой. Существуют также удобные подводные одноразовые пленочные камеры, которые работают точно так же, как обычные одноразовые камеры, которые можно взять с собой в отпуск, с той лишь разницей, что ими можно снимать под водой.

Если вы знаете, что вам нужно, вы можете нажать на заголовки слева, чтобы сразу перейти к выбранному разделу. Или просто листайте дальше, пока мы перечисляем лучшие водонепроницаемые камеры, которые доступны к покупке на сегодняшний день.

Удобные и прочные Компактные камеры

1 OM System Tough TG-7 Лучшая водонепроницаемая камера в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,33 дюйма

Мегапиксели: 12МП

Объектив: 25-100 мм (экв.) f/2.0-4.9

Экран: 3 дюйма, 1040 тыс. точек

Водонепроницаемость: 15 м/50 футов

Ударопрочность: 2,1 м/7 футов

Морозостойкость: -10ºC/14°F

Максимальное разрешение видео: 4K

Размеры: 114 x 66 x 33 мм

Вес: 249 г Плюсы Запись видео 4K

Большой оптический зум

Яркая диафрагма f/2 при максимальном зуме

Встроенный GPS-навигатор Минусы Задний ЖК-дисплей не является сенсорным

Неудовлетворительное качество изображения

С 2021 года камеры Olympus продаются под маркой OM System . Olympus TG-6 была моей предыдущей любимой водонепроницаемой камерой, и она возродилась как OM System TG-7.

Его характеристики практически идентичны (что, на мой взгляд, хорошо, поскольку в нем и так все сделано правильно), но, что самое важное, внешний вид немного изменился: рукоятка спереди стала более крутой, а на задней стороне появилась выемка для большого пальца, благодаря чему его гораздо удобнее держать мокрыми руками.

Мне очень нравятся встроенные настройки макросъемки и микроскопа, которые позволяют делать потрясающие снимки крупным планом, а система датчиков поля OM записывает координаты GPS, высоту/глубину, температуру окружающей среды и направление по компасу вместе с вашими снимками.

TG-7 снимает видео 4K 30p и FullHD до 120p для замедленной съемки, вы даже можете выкрутить его до 480p для супер-пупер- замедленной съемки в SD. Он имеет полезный оптический зум-объектив 25-100 мм, со специально защищенным объективом и задним экраном, чтобы защитить его от ударов и падений.

Кстати, он водонепроницаем до 50 футов / 15 метров, морозоустойчив до 14°F / -10°C, ударопрочен при падении с 7 футов / 2,1 метра и ударопрочен до 220 фунтов / 100 кг. Плюс, подключение по WiFi означает, что вы можете использовать свой телефон для удаленной съемки, а также быстро передавать файлы для легкого обмена в социальных сетях.

Простая, но в то же время изысканная — это просто лучшая водонепроницаемая камера из всех существующих.

2 Ricoh WG-6 Лучшая водонепроницаемая камера средней ценовой категории

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактная

Сенсор: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20 МП

Объектив: 28-140 мм (эквив)

ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1,040k точек

Водонепроницаемость: 20м

Ударопрочность: 2.1м

Морозостойкость: -10°C

Максимальное разрешение видео: 4K

Доступные цвета: Оранжевый или черный Плюсы Разрешение фото 20 мегапикселей

Водонепроницаемость до 20 м

Встроенные кольцевые светильники Минусы Немного бьет по карману

Наряду с OM System, Pentax является одним из немногих брендов, который все еще выпускает высококачественные водонепроницаемые камеры — вплоть до промышленных моделей G900.

WG-6 — это модель начального уровня, но она впечатляет своей способностью погружаться на глубину до 65½ футов / 20 метров без дополнительного корпуса и выдерживать падения с высоты до 6 футов / 2 метра.

У нее также лучшее разрешение среди всех камер в этом списке благодаря 20-мегапиксельному датчику с задней подсветкой для четких фотографий, видео 4K 30p и FullHD до 120p. Мне также нравится, что вы получаете больший зум, чем у Tough, с диапазоном 28-140 мм, а также геолокацию GPS.

Мне не нравится система меню, поскольку интерфейс кажется немного «дешевле», чем более дорогой пользовательский интерфейс Tough, и мне очень не хватает Wi-Fi — это значит, что вам придется вынимать карту памяти или использовать физический кабель, чтобы перенести любые фотографии, которыми вы хотите поделиться.

В противном случае, однако, это отличная альтернатива Tough и продается по более низкой цене. Есть «более новая» версия этой камеры, Pentax WG-8, но единственное отличие — это ребрендинг Pentax — берите WG-6, так как она дешевле и такая же!

3 Ricoh WG-80 Лучший водонепроницаемый компактный телефон со встроенными светодиодными фонарями

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактная

Сенсор: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 16 МП

Объектив: 28-140 мм (эквив) f/3.5-5.5LCD: 3 дюйма, 230 тыс. точек

Водонепроницаемость: 14 м

Ударопрочный: 1,6 м

Морозоустойчивость: -10ºC/14ºFM

Максимальное разрешение видео: Full HD

Доступные цвета: Оранжевый или черный Плюсы Приличный диапазон зума

Полезная встроенная кольцевая подсветка Минусы Нет видео 4K

Очень похожа на WG-70, которую также можно найти в продаже

У WG-80 от Ricoh есть довольно веские характеристики прочности: он водонепроницаем на глубине до 14 м/45,9 футов и ударопрочен при падении с высоты до 1,6 м/5,2 фута, при этом он должен выдерживать силу до 100 кг/220 фунтов. Он также пыленепроницаем и может работать при температурах до -10°C/14°F. Хотя мы считаем, что он не может конкурировать с OM System Tough TG-7, он также стоит намного дешевле.

5-кратный оптический зум имеет довольно широкий диапазон фокусного зума, от 28 до 140 мм, в то время как шесть светодиодных макроламп, расположенных вокруг передней части оправы объектива, обеспечивают яркое и равномерное освещение вокруг вашего объекта — идеально при съемке подводных объектов. Макролампочки также предоставляют другие полезные функции, такие как режим светодиодного освещения, который использует подсветку для добавления света к портретам при плохом освещении, обеспечивая более привлекательный вид, чем специальная вспышка WG-60.

С тех пор Ricoh выпустила модель WG-90, но это была лишь скромная модернизация, и по текущей цене она намного дороже WG-80, поэтому мы считаем, что более старая модель WG-80 — более выгодная покупка.

Более универсальные Экшн-камеры

4 GoPro Hero 13 Black Лучшая водонепроницаемая экшн-камера для аксессуаров

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: 10м

Монитор: 2,27 дюйма (сзади), 1,4 дюйма (спереди)

Фото: 27 МП

Видео: 5.3K/60p, 4K/120p, 2.7K/240p, серийная замедленная съемка

Уровень пользователя: Начальный/средний Плюсы Отличная стабилизация++

Режим Pro добавляет гибкости

Непревзойденные аксессуары Минусы При съемке в темноте возникают шумы.

Время работы аккумулятора

Физически Hero 13 Black практически идентичен своему предшественнику, включая его водонепроницаемость 10 м, которая может быть увеличена до 60 м с подводным боксом GoPro. Он также использует датчик с соотношением сторон 8:7 для съемки видео 5.3K, которое можно легко обрезать для социальных сетей, в то время как его замедленная съемка была улучшена для кинематографических эффектов. С добавлением видео HDR и 10-битного цветового профиля Log от GoPro мы обнаружили, что Hero 13 Black способен снимать четкое, плавное и динамичное видео в ярких условиях, а также вы можете делать фотографии с разрешением 27 Мп. Низкое освещение остается проблемой для качества видео, то есть GoPro и не может конкурировать с Osmo Action 5 Pro от DJI, особенно в глубоководных приключениях.

GoPro вернула встроенный GPS с возможностью добавлять наклейки производительности в ваши видео, включая высоту/глубину. Теперь также есть магнитное крепление, поэтому есть три способа прикрепить аксессуары. И именно ассортимент аксессуаров GoPro отличает ее экшн-камеры. У вас не только есть выбор дополнительных модулей объектива, включая Macro для крупных планов, таких как кораллы, или сверхширокий для более широкой перспективы, но и дверцу камеры можно снять и заменить новым водонепроницаемым зарядным устройством. Протяните кабель из воды к источнику питания, и Hero 13 Black может иметь неограниченный запас энергии, что идеально подходит для длительных видео в бассейне. GoPro также улучшила срок службы батареи в своем последнем флагмане, но это еще одна область, в которой Osmo Action 5 Pro превосходит Hero 13 Black.

В противном случае те же передний и задний экраны удобны для кадрирования себя в море, даже если задний сенсорный интерфейс не работает под водой. Если вам нужна многофункциональная экшн-камера, которая может снимать четкое видео над и под водой, с уникальными аксессуарами, особенно объективами, то GoPro Hero 13 — наш лучший выбор.

5 DJI Osmo Action 5 Pro Лучшая водонепроницаемая камера для видеосъемки при слабом освещении

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: 20м

Монитор: 2,5 дюйма (сзади), 1,46 дюйма (спереди), оба OLED

Фото: 10МП / 40МП

Видео: 4K/120p, 2.7K/120p

Уровень пользователя: Начальный/средний Плюсы Лучше, чем у конкурентов при слабом освещении

Водонепроницаемость до 20 м

Встроенный глубиномер Pro Минусы Минимальное фокусное расстояние 0,4 м

Разрешение видео ограничено 4K

У GoPro теперь есть два крупных конкурента среди экшн-камер, DJI и Insta360, а Osmo Action 5 Pro — это последний флагман DJI с подводными навыками, превосходящими Hero 13 Black. Мы считаем, что качество видео у нее лучше при слабом освещении, например, под водой, и это отчасти благодаря ее большему 1/1,3-дюймовому сенсору, который использует большие пиксели с лучшим потенциалом сбора света. Результатом являются более яркие и резкие подводные изображения с возможностью съемки 40 МП — это большой скачок по сравнению с разрешением Action 4 в 10 МП. Разрешение видео ниже, чем у GoPro, и составляет 4K до 120 кадров в секунду, но мы бы выбрали более чистое изображение, чем более высокое разрешение, особенно для подводных встреч. Видео также поддерживает профиль DJI D-Log с 10-битным цветом. В нашем обзоре мы обнаружили, что это значительно улучшает глубину цвета и динамический диапазон. Менее удобным является то, что увеличенный размер сенсора и широкоугольный объектив увеличивают минимальное расстояние фокусировки до 0,4 м, что может стать проблемой, если вы планируете снимать морскую жизнь вблизи.

Физически Osmo Action 5 Pro имеет несколько улучшений по сравнению с Action 4, многие из которых позиционируют ее как нашу лучшую водонепроницаемую экшн-камеру. Водонепроницаемость еще лучше, до 20 м даже без чехла, плюс есть встроенный профессиональный глубиномер, и вы можете встраивать данные о глубине в свои изображения — супер аккуратно. Модернизированные экраны — OLED , а не LCD, что означает, что их легче видеть под водой. Камера будет работать от -4F / -20C до 113F / 45C. В целом, Osmo Action 5 Pro ощущается как разумно усовершенствованная флагманская экшн-камера с непревзойденным качеством сборки для ваших экстремальных приключений.

6 Insta360 Go 3S Лучшая маленькая водонепроницаемая камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: 10м

Монитор: 2,2 дюйма (Action Pod)

Видео: 4K/30p 2.7K/60p, 1080p/120p

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Action Pod добавляет множество функций

Маленький размер означает, что ее можно использовать там, где другие камеры не смогут Минусы Action Pod не является водонепроницаемым, поэтому под водой экран не работает

Слабая работа при слабом освещении

Если вам нужна маленькая водонепроницаемая камера для вашего следующего похода на пляж, мы думаем, что Insta360 Go 3S может быть как раз тем билетом. То, чего ей не хватает в качестве видео и трюках стабилизации, она компенсирует миниатюрной универсальностью: камера оснащена магнитным креплением, которое может прилипать к любым поверхностям, и она настолько мала, что вы можете расположить ее для уникальных перспектив — это творческое кинопроизводство. Она также поставляется с арсеналом модульных аксессуаров. Основным периферийным устройством является Action Pod, который оснащен откидным сенсорным экраном, облегчающим кадрирование. К сожалению, она не водонепроницаема, поэтому вам придется оставить ее в сухом мешке, когда вы возьмете основной блок камеры в море, а это значит, что вы снимаете вслепую.

С видео 4K/30p видео характеристики Go 3S не могут конкурировать с конкурирующими экшн-камерами по разрешению или частоте кадров, как и качество изображения при слабом освещении. Тем не менее, видео из нашего обзора имели приличную контрастность и динамический диапазон, плюс настройка AquaVision 2.0 в приложении Insta360 также является полезным дополнением, использующим ИИ для улучшения цветов и борьбы с подводными бликами. Он не может добавить недостающие детали, но он имеет значение.

6 GoPro Hero 10 Black Лучшая бюджетная экшн-камера GoPro

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 153 г

Водонепроницаемый: 10 м

Видео 5K: до 60 кадров в секунду

Видео 4K: до 120 кадров в секунду

1080P: до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 23MP

Время работы батареи: 1-32 часа Плюсы Более быстрый пользовательский интерфейс

Увеличенная частота кадров

Гидрофобное покрытие линз Минусы Больше, чем Hero8 Black и Hero7 Black

Не совместима со старыми аккумуляторами

Hero 10 Black больше не является топовой камерой GoPro, но она остается отличным выбором, если вы хотите сэкономить деньги на водонепроницаемой экшн-камере и вам не нужна 10-битная запись или поддержка вертикального видео. В наших тестах мы обнаружили, что ее кадры 5.3K/60p и 4K/120p впечатляют. Мы также обнаружили, что она универсальная, веселая и простая в использовании, даже если ее чувствительный сенсорный экран не работает под водой.

Благодаря стабилизации HyperSmooth, доступной в большинстве режимов съемки, это идеальный инструмент для записи клипов высокого разрешения в любых условиях. Однако слабое освещение остается проблемой, а это значит, что производительность упадет, если вы протестируете ее 10-метровую водонепроницаемость в условиях слабого освещения. Последняя GoPro Hero 12 Black предлагает большую гибкость редактирования, в то время как DJI Osmo Action 4 работает значительно лучше при слабом освещении. Но если вам нужна экшн-камера GoPro без флагманского ценника, мы считаем, что Hero 10 Black по-прежнему является отличным вариантом для рассмотрения.

Подробнее — полный обзор Hero10 Black

7 Insta360 X4 Лучшая водонепроницаемая камера на 360 градусов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 203 г

Макс. разрешение видео: 8K

Разрешение фотографий: до 72 МП

Время автономной работы: 135 минут Плюсы Универсальный обзор на 360 градусов

Превосходный опыт использования в подводной съемке Минусы Водонепроницаемость до 10 м-

Шумы при слабом освещении

Мы лирически отозвались о лучшей 360-градусной камере в нашем обзоре Insta360 X4, но это также гораздо больше, чем 8K 360-градусная видеокамера. Она также оснащена мощным режимом одиночной камеры 4K 60p и, что особенно важно, водонепроницаема до 10 м. Это не так глубоко, как у специализированных вариантов, таких как Tough TG-7 или снятых с производства моделей, таких как Nikon Coolpix W300, но мы думаем, что большинство людей редко погружаются глубже 10 м.

Что вы получаете с X4, так это фотографии и видео с разницей: полные панорамы со всех ракурсов, стабилизированные кадры, интеллектуальные видеоэффекты с использованием приложения Studio от Insta360 и многое другое. Множество аксессуаров, которые упрощают съемку подводных фотографий и видео, например, ряд селфи-палок, только добавляют привлекательности. Если вы ищете камеру, которая одинаково хороша на суше для всех ваших приключений, как и под водой, это может быть вариантом для вас.

Проще, дешевле и нестрашно повредить Одноразовые камеры

8 AgfaPhoto LeBox Ocean 400 Мокро или сухо, этот одноразовый прибор справится со всем

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Одноразовая

Формат пленки: 35 мм

Тип пленки: Цветная

ISO: 400

Количество экспозиций: 27

Водонепроницаемость: 3 м

Режимы: Авто Плюсы Отлично подходит для подводного плавания

Также защищена от песка Минусы Скромная 3-метровая гидроизоляция

ISO 400

Без вспышки

Эта камера марки Agfa с откидывающимся пластиковым «спортивным искателем» может работать как в мокром, так и в сухом состоянии и значительно облегчает точную съемку под водой.

Пластиковый внешний корпус защищает от песка и брызг. Заряженная пленка ISO400 позволяет сделать до 27 экспозиций. Этот фотоаппарат нельзя использовать на глубине, как некоторые альтернативные модели, поскольку он водонепроницаем всего до глубины трех метров, но это делает его вполне пригодным для использования в бассейне.

Также рассмотрите

Мы протестировали гораздо больше водонепроницаемых камер, чем те, что включены в руководство выше. Вот лучшие из оставшихся:

Лучшая для видео 8K – Insta360 Ace Pro 2 : помимо GoPro и DJI, Insta360 является еще одним ведущим производителем экшн-камер, а ее флагманская модель Ace Pro 2 – единственная камера в своем роде, способная снимать видео 8K. Ее водонепроницаемость также неплоха, до 36 футов / 12 м, а дополнительный дайвинг-бокс увеличивает эту производительность до 197 футов / 60 м. Досадно, что вам придется снять ветрозащиту; металлическую решетку, покрытую акустической пеной, которая защищает порт переднего микрофона от шума ветра, перед погружением под воду. Но вы будете вознаграждены супердетализированными видео и фотографиями.

Как выбрать лучшую водонепроницаемую камеру?

Ключевым фактором при выборе водонепроницаемой камеры является ее водонепроницаемость. Если вам нужна камера только для пляжных поездок, подойдет что-то с водонепроницаемостью 10 м, например Insta360 Go 3S. Если вы планируете более авантюрные подводные занятия, ищите что-то с водонепроницаемостью для более глубоких вод. DJI Osmo Action 5 Pro рассчитана на 20 м, а Panasonic Lumix TS7 хороша на глубине до 31 м, чего должно быть достаточно для большинства любительских погружений.

Лучшие водонепроницаемые камеры оптимизированы для использования под водой. Обычно это означает тактильные физические кнопки, к которым легко получить доступ и которые легко использовать. Многие также имеют специализированные режимы съемки, которые регулируют настройки для подводных условий, компенсируя такие факторы, как искажение цвета.

Хорошая водонепроницаемая камера должна быть не просто водонепроницаемой. Вам понадобится что-то с прочной конструкцией, способное выдержать суровые испытания на открытом воздухе. Примите во внимание такие факторы, как ударопрочность, пыленепроницаемость и рабочие температуры, а также общее качество сборки.

Если вы планируете плавать в сумерках или нырять на глубину, ищите камеру с хорошими навыками съемки при слабом освещении, например, DJI Osmo Action 5 Pro , или камеру со встроенными светодиодными лампами, например, Ricoh WG-80 . Для некоторых камер они могут быть установлены как дополнительные аксессуары. Вы также можете рассмотреть возможность макросъемки, если хотите запечатлеть мелкие детали, например, жизнь океана.

Многие водонепроницаемые камеры имеют корпуса, которые ограничивают диапазон любого оптического зума. Тем не менее, некоторые модели предлагают скромный диапазон зума, например, 4-кратный зум на OM System Tough TG-7 , что дает вам дополнительную гибкость при выборе подводных объектов.