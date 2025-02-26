ТОП-9 Лучшие недорогие видеокамеры в 2025 году

Мы выбираем лучшие недорогие видеокамеры: от экшн-камер до видеокамер, фотоаппаратов, камкордеров и беззеркальных моделей.

Ищете лучшую бюджетную видеокамеру? Это непростое время для всех, с точки зрения бюджета, и если вы хотите снимать отличные видео, не выкладывая целое состояние, стоит провести исследование. Существуют совершенно отличные камеры, которые позволят вам снимать высококачественное видео — вам просто нужно знать, какие именно.

26.02.2025 Обновление Рейтинг обновлен.

Мы разделили это руководство на разделы по типу камеры. Сначала мы рассмотрим экшн-камеры, маленькие водонепроницаемые модели, которые отлично подходят для путешествий и экстремальных видов спорта, с фиксированным широкоугольным объективом. Затем мы включили специальную видеокамеру — решение «все в одном» для повседневного использования с большим зумом, которое отлично подходит для видеосъемки удаленных объектов.

После этого мы включили компактную камеру с фиксированным объективом, предлагающую высококачественные функции видеосъемки в небольшом корпусе. Наконец, мы включили несколько вариантов беззеркальных камер, которые дадут вам наилучшее качество и гибкость, но по более высокой цене (и где вам, возможно, придется доплатить за объектив).рогие видеокамеры, которые можно купить сегодня.

Лучшие бюджетные видеокамеры, которые вы можете купить

1 GoPro Hero10 Black Лучшая бюджетная экшн-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 153 г

Водонепроницаемость: 10м

Видео 5K: до 60 кадров в секунду

Видео 4K: до 120 кадров в секунду

1080P: до 240 кадров в секунду

Разрешение фотографий: 23 МП

Срок службы батареи: 1–32 часа Плюсы Более быстрый пользовательский интерфейс

Увеличенная частота кадров

Гидрофобное покрытие линз Минусы Поэтапное обновление Hero9 Black

-Больше, чем Hero8 Black и Hero7 Black

Несовместимо со старыми батареями

GoPro Hero10 Black теперь уже три поколения, на смену ему пришли Hero 11 Black , Hero 12 Black и Hero 13 Black . Однако эта модель 2021 года — отличный бюджетный вариант , и в отличие от старых моделей у нее есть фронтальный экран, который помогает мне идеально выстраивать кадры. Плюс, процессор G2 делает интерфейс невероятно отзывчивым по сравнению с его предшественником.

Моей выдающейся особенностью является возможность записи видео в формате 5.3K 60p с использованием системы стабилизации видео HyperSmooth 4.0 от GoPro, что просто невероятно, и не будем забывать, что камера также может снимать 23-мегапиксельные фотографии.

Теперь, GoPro Hero 10 может быть немного больше, чем мне нужно, если я просто хочу камеру для шлема в целях безопасности. Однако, если я ищу камеру, которая может записывать суперплавное, высококачественное видео, это определенно хороший выбор, особенно когда я могу ухватить ее с хорошей скидкой.

2 Akaso Brave 7 LE Лучшая недорогая экшн-камера отлично подходит для видеоблогеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Экшн-камера

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20 МП

Объектив: Фиксированный объектив «рыбий глаз»

Экран: 2-дюймовый задний экран; 1,5-дюймовый передний экран

Видоискатель: Нет

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Передний и задний экраны

Достойная стабилизация

Доступная Минусы Нет 4K 60p

Ограниченная гидроизоляция

На рынке полно бюджетных экшн-камер, но это может быть минное поле ложной экономии. Просто потому, что что-то дешевое, не значит, что оно того стоит! Однако Akaso Brave 7 LE — лучшая дешевая экшн-камера, которая оправдывает свою стоимость.

Благодаря видео 4K 30p (без 60p, но все равно неплохо) камера может снимать кадры достаточно хорошего качества для большинства целей и даже предлагает то, чего не хватает GoPro Hero 8 Black — фронтальный экран для селфи-съемки для блогеров.

Система стабилизации, хоть и не дотягивает до GoPro, отлично справляется со своей задачей и делает камеру гораздо более удобной для использования с рук. Как мы уже говорили в нашем обзоре, это «выгодная по соотношению цена/качество экшн-камера для универсального использования».

3 Sony FDR-AX43 Лучшая бюджетная видеокамера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Видеокамера

Датчик: тип 1/2.5

Мегапиксели: 8.29MP

Объектив: 20-кратный оптический зум

Экран: 3-дюймовый откидной ЖК-дисплей, 460 800 точек

Видоискатель: Нет

Порт микрофона: Да

Макс. разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Новичок/энтузиаст Плюсы Большой встроенный телеобъектив

Легкий и удобный Минусы Нет видоискателя на уровне глаз

Аккумулятор громоздкий

Когда дело доходит до видео, иногда мне просто хочется чего-то простого и беспроблемного, и вот тут-то мне идеально подходит видеокамера Sony AX43. Многие бюджетные видеокамеры от ведущих производителей были сняты с производства в последние годы, но эта модель имеет разумную цену — и самая дешевая, которую я бы рекомендовал.

Мне очень нравится ее мощный 20-кратный оптический зум-объектив , который обеспечивает большую универсальность при съемке дикой природы или спорта, а также просто для того, чтобы выделить лицо в толпе.

Что мне нравится в камкордерах, так это то, что они предназначены исключительно для съемки видео, поэтому они крепятся к руке как перчатка, что упрощает съемку. Интеллектуальный автоматический режим Sony обеспечивает действительно впечатляющие результаты, и в нашем тесте мы лишь изредка сталкивались с необходимостью углубляться во множество опций ручного управления, доступных в системе меню.

Недостатком этой бюджетной модели является отсутствие видоискателя на уровне глаз, поэтому для кадрирования приходится использовать откидной 3-дюймовый ЖК-экран, что может вызвать проблемы при съемке при ярком свете.

Однако впечатляет то, что эта модель имеет встроенный разъем для наушников для проверки звука во время записи, а также еще один вход для микрофона (настоятельно рекомендуемый аксессуар, если вы хотите получить наилучший звук).

4 Canon PowerShot SX740 HS Лучший бюджетный вариант «наведи и снимай»

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20,3 МП

Объектив: 24-960 мм f/3.3-6.9

ЖК-дисплей: 3 дюйма, наклонный, 922 тыс. точек

Макс. скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Отличный зум для такого маленького корпуса

Хороший оперативный ответ

4К видео Минусы ЖК-дисплей не чувствителен к прикосновениям

Съемка в формате Raw недоступна

Если вы ищете камеру типа «наведи и снимай» с невероятными возможностями зума, то вам стоит обратить внимание на Canon PowerShot SX740 HS — с фокусным расстоянием, эквивалентным полному кадру 24-960 мм! У нее 20,3-мегапиксельный датчик 1/2,3 дюйма и ЖК-экран, который можно перевернуть, чтобы он был обращен вперед, что делает ее идеальной для селфи. Что нам в ней нравится, так это то, что в отличие от мостовых камер с большими зумами, это действительно карманная камера.

Максимальная скорость серийной съемки составляет 10 кадров в секунду, а также камера может снимать видео в формате 4K. (Если вам не нужно видео в формате 4K, можно найти Canon PowerShot SX730 HS, которая по-прежнему может записывать видео в формате Full HD.) Качество изображения и работа автофокуса у этой камеры довольно хорошие, и в целом я оцениваю ее как отличную камеру за эту цену.

5 Canon EOS R100 Лучшая бюджетная 4K беззеркальная камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: APS-C

Мегапикселей: 24

Крепление объектива: Canon RF-S

Экран: фиксированный 3 дюйма, 1,04 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель

Порт микрофона: Да

Макс. разрешение видео: 4K UHD (кроп 1,55x)

Уровень пользователя: Новичок/энтузиаст Плюсы Обработка в стиле DSLR

Сменные линзы

4К видео Минусы Фиксированный ЖК-дисплей без сенсорного экрана

Это начальная модель Canon в ее впечатляющем ассортименте беззеркальных камер и объективов EOS. Это наша любимая камера для начинающих, так как она предлагает доступную точку входа в мир энтузиастов фотографии. Некоторые недорогие конкуренты используют старые технологии, но R100 обладает впечатляющими возможностями автофокусировки и может автоматически определять глаза объекта и фокусироваться на них, что делает ее отличной для съемки интервью или семейных кадров. Вы можете снимать в формате 4K, но вам придется довольствоваться обрезанным изображением и ухудшенной работой автофокусировки. Однако с этим можно смириться, и таких неудобств не возникнет, если вы вместо этого будете снимать в формате Full HD. Однако, что особенно важно, в отличие от некоторых других моделей, эта камера может снимать видео как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, что делает ее подходящим выбором для поклонников TikTok .

6 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Лучший бюджетный универсал

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,3 МП

Крепление объектива: Micro Four Thirds

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1 037 000 точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2 360 000 точек

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Много вариантов объективов

Мощная стабилизация Минусы Недорогая только среди флагманов

Нет порта микрофона

Еще один вариант камеры Micro Four Thirds для новичков , Olympus OM-D E-M10 Mark IV — очень стильная камера, которая также имеет видеотехнологии там, где это необходимо. Она способна снимать видео 4K при 30p, а также может похвастаться 5-осевой системой стабилизации Olympus, которая является одной из самых мощных на рынке и позволяет очень легко получать плавные кадры при съемке с рук.

У вас также есть откидной экран для целей видеоблога, что позволяет легко снимать себя, а автофокус на E-M10 IV надежно точный. Мы бы хотели иметь порт микрофона, но, учитывая, что это в любом случае более дорогая камера, бюджетные пользователи, вероятно, не будут тратить дополнительные деньги на микрофон. Это способная все-в-одном видеоустановка.

На что обратить внимание

Вы не получите все топовые функции при покупке бюджетной видеокамеры, поэтому важно сосредоточиться на том, что вы можете получить. Вот основные вещи, на которые следует обратить внимание:

Разрешение: качество видео, измеряемое в пикселях. Хотя 4K — это хорошо, если вы можете его получить, для бюджетных пользователей Full HD (1920 x 1080 пикселей) будет вполне достаточно.

Частота кадров: сколько кадров в секунду снимает камера при записи видео. Если говорить о бюджетном видео, то 30p — это нормально, 60p — хорошо, а 120p и выше — полезно для замедленной съемки. Хорошо, если получится, но не обязательно.

Диапазон зума: Это может быть полезно для видеосъемки в режиме «беги и стреляй». Видеокамеры, как правило, имеют значительные возможности зума, другие камеры — в меньшей степени. Экшн-камеры не имеют зума, поскольку у них фиксированный широкоугольный объектив.

Водонепроницаемость: Если вы собираетесь брать камеру в сырую погоду, вам нужно подумать о водонепроницаемости. Экшн-камеры и прочные компактные камеры станут для вас лучшим выбором.