Лучшие стабилизаторы для GoPro в 2025 году

Лучшие подвесы стабилизаторы для GoPro обеспечат плавность отснятого материала с вашей экшн-камеры, даже если вы быстро двигаетесь

Лучшие стабилизаторы GoPro позволяют снимать шелковисто-плавные, кинематографические кадры на камеру GoPro Hero. Хотя экшн-камеры GoPro известны своими превосходными системами стабилизации, они могут сделать не так уж много — особенно когда света становится мало. Стабилизатор обеспечивает совершенно новый уровень стабильности.

22.02.2025 Обновление В рейтинг добавлены актуальные новинки 2025 года

Подвесы работают с использованием датчиков и двигателей для исправления и противодействия вибрации и нежелательным движениям камеры. В нашем сообществе они входят в число аксессуаров для камер, которые мы регулярно тестируем и оцениваем, наряду с лучшими камерами GoPro , и я использовал выводы нашей команды для составления этого списка.

Совместимость со стабилизатором, как правило, довольно специфична, поэтому я включил только подвесы и стабилизаторы, которые будут работать с GoPro. Если вы предпочитаете использовать телефон, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучшего стабилизатора для смартфона. Или, для использования с более крупной камерой, с нашим руководством по выбору лучшего стабилизатора для зеркальных и беззеркальных камер. Внизу этой страницы вы найдете несколько полезных советов по выбору стабилизатора для GoPro — и давайте перейдем к списку!

1 Hohem iSteady Pro 4 Лучший бюджетный стабилизатор

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимые камеры: GoPro Hero (начиная с Hero 5) и другие экшн-камеры схожего размера и веса.

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 365 г.

Время работы батареи: 14 часов Плюсы Очень доступная цена

Широко совместим с поколениями GoPro

Защита от брызг IPX4 Минусы Дизайн отражает его низкую цену

Самое главное преимущество Hohem iSteady Pro 4 — это его бюджетная цена, ни один другой стабилизатор в этом списке не может сравниться с ним в этом отношении. Хотя вы все равно получаете удивительно много за свои деньги с 3-осевым стабилизированным стабилизатором, который широко совместим с несколькими поколениями линейки GoPro Hero, а также другими популярными экшн-камерами от DJI и Sony . Длительное время работы аккумулятора также означает, что вам не придется бегать в поисках зарядного устройства посреди съемочного дня.

2 Zhiyun Crane M2S Combo Kit Универсальный легкий стабилизатор, идеально подходящий для съемки на GoPro

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: GoPro Hero10/9/8/7/6

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 550 г

Размеры: 240 x 68 x 150 мм

Время работы от батареи: 1 час 41 мин Плюсы Плавное вращение, наклон и панорамирование

Встроенный заполняющий свет

Отображение меню Минусы Джойстик отваливается

Zhiyun Crane M2S позволяет вам выполнять комбинацию наклонов, панорам и даже вращений с вашей экшн-камерой GoPro. Он имеет регулируемый свет с пятью уровнями мощности и четыре цветных фильтра , чтобы дать вам множество творческих возможностей, когда дело доходит до создания контента. Его быстросъемная площадка позволяет вам отсоединять камеру и переустанавливать другую с минимумом суеты и усилий. Управляемый джойстиком, он имеет несколько различных режимов, в зависимости от объектов съемки.

3 Hohem iSteady M6 Лучше всего подходит для отслеживания

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимые камеры: GoPro Hero (начиная с Hero 5) и другие экшн-камеры схожего размера и веса.

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 551 г

Время работы батареи: 18 часов Плюсы Превосходное автоматическое отслеживание

Плавное панорамирование и наклон

Множество физических кнопок управления Минусы Требуется отдельный адаптер

Хотя Hohem iSteady M6 в первую очередь предназначен для телефонов, его можно купить с недорогим адаптером, который делает его пригодным для использования с большинством экшн-камер обычных размеров. Его главная особенность — это его умный «датчик AI» — по сути, дополнительная камера, которая крепится магнитом сверху и может отслеживать движение объектов на экране, позволяя камере безупречно следовать за ними. Он также обеспечивает удобный заполняющий свет. Стабилизация плавная и не требует усилий, а удобная рукоятка позволяет легко удерживать Steady M6 в течение длительного времени.

4 FeiyuTech SCORP Mini 2 Стабилизатор на базе искусственного интеллекта, совместимый с экшн-камерой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимые камеры: GoPro Hero (назад к Hero 5)

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 852 г

Срок службы батареи: 10 часов Плюсы Управление жестами действительно работает

Эффективная стабилизация

Интуитивно понятное приложение Минусы Не водонепроницаемый

Feiyutech Scorp Mini 2 — это сравнительно новый стабилизатор, и как таковой он предлагает передовые функции, такие как встроенная модель отслеживания AI. Эта интеллектуальная функция может распознавать определенные жесты, позволяя вам изменять и переключать режимы отслеживания без необходимости менять свое положение и прикасаться к стабилизатору или камере. Например, вы можете сделать символ «ok», чтобы начать или остановить отслеживание, или показать ладонь, чтобы активировать затвор. Эта уменьшенная версия разработана специально для размеров экшн-камеры и совместима с более поздними поколениями GoPro через Bluetooth.

Мы рассмотрели его старшего брата, Feiyutech Scorp 2 , который предназначен для больших беззеркальных и зеркальных камер, и обнаружили, что некоторые элементы управления жестами постоянно работали очень хорошо, в то время как другие требовали некоторой практики, чтобы правильно их использовать. Сам эффект стабилизации был неизменно первоклассным, что позволяло легко создавать кинематографические движения камеры, особенно когда подвес был сопряжен с приложением для смартфона Feiyu Scorp.

5 FeiyuTech G6 Влагозащищенный 3-осевой стабилизатор с длительным временем автономной работы

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: GoPro Hero8 Black, Hero7 Black, Hero6 Black, Hero5 Black, Sony RX0 и другие экшн-камеры аналогичных размеров (обратите внимание, что камеры, отличные от перечисленных выше, могут не обеспечивать полную совместимость приложений)

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 336 г

Размеры: 271 x 119 x 38 мм

Время работы от батареи: 12 часов РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 Плюсы Полезный экран

Расширенное управление камерой

Совместимость с GoPro Hero8 Black Минусы Потеря функциональности приложения с некоторыми камерами

Заметный шум двигателя

FeiyuTech G6 — лучший стабилизатор для экшн-камер по нескольким причинам: у него 12 часов автономной работы, он защищен от брызг, вы можете управлять им через приложение, у него есть OLED-экран, чтобы вы могли быстро проверить настройки, и его можно использовать с чем угодно, от GoPro Hero 13 до Sony RX0 или даже DJI Osmo. Он разработан таким образом, что независимо от того, как вы наклоните стабилизатор, он никогда не будет загораживать экран камеры, поэтому вы всегда сможете точно видеть, что снимаете. Если вы планируете снимать видео, используя звук со встроенного микрофона, вам нужно быть осторожным, так как мотор стабилизатора расположен довольно близко к микрофону и иногда улавливает звук его движения.

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7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Беззеркальные камеры

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 705 г

Размеры: 284,2 x 74,5 x 163,5 мм

Время работы от батареи: 7,5 часов Плюсы Очень легко и быстро настроить

Прочный и добротно собранный

Сверхплавная и стабильная съемка

Легко переключаться между режимами съемки Минусы Использование большинства камер одной рукой утомительно

Сенсорный экран регистрирует множество случайных касаний

Нет черного варианта

Zhiyun Crane-M 3S не предназначен специально для экшн-камер, а ориентирован на небольшие беззеркальные камеры и телефоны, но его можно адаптировать для последних моделей GoPro, и он станет фантастическим стабилизатором для видеоблогеров или создателей контента. Стабилизатор легкий, но мощный, и это отличная и универсальная инвестиция, если вы также собираетесь снимать с помощью небольшой или средней беззеркальной камеры.

Управление также интуитивно понятно, с большим количеством кнопок и циферблатов для быстрого управления и действительно полезным мини-сенсорным экраном для настроек, это отличный стабилизатор для начала, если вы не опытный пользователь. Кадры получаются плавными и это огромный шаг вперед по сравнению со съемкой с рук. Crane-M 3S очень хорошо собран и выглядит очень современно и стильно, хотя я бы хотел, чтобы он был доступен и в более темном варианте.

7 Zhiyun Crane M3 Компактный стабилизатор, совместимый с GoPro, с множеством удобных функций.

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: GoPro Hero10/9/8/7/6Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 710 г

Размеры: 253 x 130 x 65 см.

Время работы батареи: 8 часов Плюсы Маленький и легкий

Выглядит стильно

Подходит для множества устройств (кроме GoPro) Минусы Трудно сбалансировать

Сложно настроить

Zhiyun Crane M3 теперь сменила немного более новая модель, которая может выдерживать больший вес, но для экшн-камер это не проблема, так что вы можете немного сэкономить с этой старой моделью. Отличительной особенностью Zhiyun Crane M3 является его компактный дизайн. Когда вы впервые достаете его из соответствующего чехла для переноски, в котором он поставляется, размер подвеса довольно захватывающий. Вы сможете держать его гораздо дольше, не испытывая боли в запястье — огромный плюс, если вам когда-либо приходилось использовать подвес в течение длительного периода времени.

Он также может взять беззеркальную камеру или камеру телефона, или экшн-камеру, что делает его идеальным универсалом, если вы хотите купить только один стабилизатор для всех ваших камер. Дисплей представляет собой яркий, 1,2-дюймовый цветной сенсорный экран, который позволяет легко перемещаться по системам меню. Просто убедитесь, что вы покупаете Zhiyun Crane M3 Combo, который поставляется с креплением для аксессуаров GoPro.

Как выбрать лучшие стабилизаторы для GoPro

Стабилизаторы— это механические устройства, которые используют несколько осей вращения для поддержания камеры в устойчивом положении и компенсации нежелательных движений. Стабилизаторы — подвесы стали намного более сложными за последние несколько лет, с вариантами от Zhiyun, FeiyuTech и Moza, позволяющими любителям добиться плавных, чистых движений камеры.

Одной из первых вещей, которую следует проверить при выборе стабилизатора для GoPro, является совместимость. Не все стабилизаторы будут работать со всеми моделями GoPro, а информация от производителей может быть разочаровывающе неоднородной. Если вы не можете найти актуальный список совместимости для стабилизатора, который вы рассматриваете, стоит дважды проверить на YouTube и Reddit, чтобы узнать, какой опыт был у других пользователей. Мы указали информацию о совместимости в этом списке, где это было возможно, но, конечно, мы не смогли лично протестировать каждый стабилизатор с каждой моделью GoPro.

Нужен ли стабилизатор для GoPro?

Хотя система стабилизации GoPro HyperSmooth хороша для повседневного использования, любому, кто серьезно настроен снимать видео профессионального уровня с помощью GoPro, необходимо иметь в сумке как минимум подвес. Это особенно актуально, если вы собираетесь работать в помещении или при слабом освещении, поскольку стабилизация HyperSmooth (и вообще GoPro) гораздо менее эффективна при плохом освещении.

Нужно ли отключать стабилизацию изображения при использовании подвеса?

Да. Системы стабилизации изображения в камере, такие как HyperSmooth от GoPro, не предназначены для работы в паре со стабилизацией на основе подвеса, и они могут мешать друг другу. После того, как вы прикрепите GoPro к подвесу, не забудьте отключить стабилизацию в камере — хорошая новость в том, что она вам не понадобится!