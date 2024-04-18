ТОП-12 Лучшие шапочки для плавания 2024 года

Если вы собираетесь в бассейн, не забудьте взять с собой не только купальник и очки для плавания, но и шапочку. Этот аксессуар защитит волосы от негативного воздействия хлорки и намокания. Шапочка для плавания требуется при посещении многих бассейнов и это требование оправдано.

Этот аксессуар предотвращает попадание волос в воду. Вряд посетителям бассейна понравится, если они увидят проплывающие рядом волосы. Также шапочка защищает волосы от жесткой воды и хлорки. Она предотвращает попадание воды в уши, что бывает очень неприятно. Также шапочка улучшает гидродинамические свойства пловца. Имея при себе шапочку, вам не придется после бассейна долго сушить волосы. Особенно это касается девушек с длинными волосами.

Использовать шапочку можно не только при посещении бассейна, но и при плавании в открытых водоемах. Например, если вы катаетесь на сапборде или серфе. Современные модели шапочек очень удобные. Они не сдавливают голову, не рвут волосы.

Правильный выбор шапочки − это полпути. Очень важно правильно ее надевать. Если у вас длинные волосы, заколите их на затылке. При наличии челки зачешите ее назад. Сложите ладони в форме лодочки и уложите в них шапочку. Так вы сможете растянуть шапочку изнутри. В этом состоянии наденьте шапочку на голову. Сначала натяните аксессуар на лоб и уши, а затем на затылок. Осторожно снимайте головной убор. Запустите пальцы под шапочку на затылке, а затем аккуратно снимите аксессуар со лба.

1 ONLYTOP Удобство и 100% защита от воды

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Пол: девочки, женщины, мальчики, мужчины

Материал: эластан 30%, полиэстер 70%, Плюсы Удобная

Не тугая

Стильный дизайн

Легко надевать Минусы Большемерит

Шапочка для плавания, которая надежно защитит волосы от намокания, хлора и жесткой воды. Она не пропустит воду, даже если вы полностью погрузитесь в бассейн с головой. Шапочка достаточно эластичная, вы сможете легко спрятать под нее даже длинные волосы.

Она эргономичная, уменьшает сопротивление воды, обеспечивает удобство плавания. Модель хорошо тянется, ее легко надевать. После использования ее можно ополоснуть, она быстро сохнет в естественных условиях. Шапочка имеет сильный дизайн, который подойдет мужчинам и женщинам.

2 SwimRoom PU Swim Cap Лаконичный дизайн и эргономичность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: one size

Шапочка: для плавания и аквафитнеса

Пол: женщины, мужчины Плюсы Не давит

Хорошо сидит

Удобно надевать и снимать

Приятный материал

Не липнет к волосам Минусы При нырянии в уши может попадать вода

Шапочка для плавания из комбинированных материалов. Она удобная, прочная и легкая. Эта шапочка не сдавливает голову, уши, при этом прекрасно защищает волосы от воды. Она обеспечивает голове обтекаемую форму, что улучшает гидродинамику, вы сможете плавать в бассейне с высокой скоростью.

В состав входит 80% полиамида и 20% эластана. Модель довольно прочная, отличается длительным сроком службы. Она имеет универсальный размер. В продаже представлены несколько цветовых вариантов изделия. Дизайн шапочки лаконичный, подходит для женщин и мужчин. Модели идеальна для плавания и аквафитнеса.

3 25DEGREES Comfo Идеальна для купания в бассейне и аквааэробики

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шапочка: для длинных волос

Пол: женщины, мужчины

Материал: ткань Плюсы Приятный материал

Хорошо тянется

Плотно сидит на голове

Не давит

Высокое качество Минусы Промокает при нырянии

Шапочка для плавания, изготовленная из полиэстера высокого качества. В состав также входит эластан, который повышает удобство изделия и предотвращает его промокание. Модель плотно сидит на голове, при этом не вызывает дискомфорта. Эргономичная конструкция с плоскими швами способствует комфортной посадке и не искажает форму головы.

Модель представлена в нескольких ярких расцветках. Она прекрасно тянется, ее можно использовать даже девушкам с длинными волосами. Нежная ткань бережно защищает волосы и уши от хлорированной воды и намокания. Производитель не гарантирует полную защиту от протекания. Эта шапочка идеально подходит для плавания в бассейне, а также занятий аквааэробикой.

4 Belladonna Оригинальный дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 52-58

Шапочка: для длинных волос

Пол: девочки, женщины Плюсы Мягкая

Не деформируется

Легко надевать

Идеальная посадка

Хорошо держится Минусы Промокает

Шапочка для плавания с интересным дизайном. Это идеальный вариант для женщин и девочек, в ней вы сможете выглядеть привлекательно при посещении бассейна. Модель подходит для плавания в бассейне и аквааэробики. Она сделана из ткани, поэтому промокает. Ее не следует использовать для спортивного плавания и ныряния.

Шапочка многоразовая, сделана из плотного и гипоаллергенного полиэстера. Она идеально подойдет для джакузи, аквазоны и сауны. В ассортименте представлено более 20 расцветок. Модель износостойкая, прекрасно тянется и обеспечивает идеальную посадку на голове. Она не рвет волосы, легко стирается, быстро сохнет. Подходит для ежедневного использования.

Модель имеет текстильную драпировку, что смотрится очень красиво. Под этой шапочкой вы сможете легко спрятать даже длинные волосы. По краю находится ободки-резинки, которые не сползают и не выворачиваются во время плавания.

5 SwimRoom Lycra Удобство и лаконичный дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 52-56

Шапочка: для плавания и аква-фитнеса

Пол: женщины, мужчины Плюсы Мягкая

Хорошо тянется

Стильный дизайн

Приятные материалы

Плотно сидит на голове

Высокое качество Минусы Маломерит

Невероятно комфортная и легкая тканевая шапочка для плавания. Она идеально облегает голову, при этом не сдавливает ее, не оказывает давления на уши. Модель имеет обтекаемую форму. Ее легко надевать. Шапочка представлена в универсальном размере. Она подойдет для женщин, а также мужчин. Шапочка очень прочная, имеет длительный срок службы даже при ежедневном использовании.

6 SwimRoom Elit Soft Комфортная шапочка увеличенного размера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: увеличенный 24*20 см

Шапочка: для длинных волос

Пол: женщины, мужчины Плюсы Крепкая

Удобная

Стильный дизайн Минусы Может скатываться с ушей

Шапочка для плавания увеличенного размера. Она подойдет для людей с большим размером головы, а также девушек, которые носят длинные волосы. Эта модель рекомендуется также всем тем, кто испытывает дискомфорт при ношении шапочек стандартного размера.

Шапочка суперкомфортная, мягкая, не сдавливает голову и уши. Она сделана из мягкого и приятного на ощупь гипоаллергенного силикона, плотно облегает голову, не пропускает влагу. Ее легко снимать и надевать, она не выдергивает волосы.

7 Virtey SP002 Плотная и комфортная посадка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 57-62

Пол: женщины, мужчины

Материал: силикон Плюсы Хорошо фиксируется на голове

Легко надевать

Не пропускает воду Минусы Поначалу может давить

Шапочка для плавания, которая отлично сидит на голове и не сползает за счет рельефных засечек, расположенных на внутренней стороне. Она изготовлена из силикона высокого качества, который не восприимчив к хлору и другим воздействиям внешней среды.

Модель простая в уходе. После посещения бассейна ее достаточно прополоскать в прохладной воде. Шапочки этого бренда обработаны тальком, чтобы силикон не слипался. Перед использованием его рекомендуется смыть.

Силиконовая поверхность блокирует попадание воды на волосы и в уши. Модель имеет комфортную посадку, улучшает гидродинамику во время плавания. Шапочка довольно эластичная, она не сдавливает голову, при этом обеспечивает плотную посадку.

8 NAMO Двухслойная непромокаемая шапочка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 54-56

Шапочка: для длинных волос

Пол: девочки, женщины, мальчики, мужчины Плюсы Хорошо тянется

Облегает голову

Хорошее качество

Приятный материал Минусы Промокает при нырянии

Непромокаемая двухслойная шапочка для плавания. Внутри она сделана из гипоаллергенного текстиля. Снаружи находится полиуретановое покрытие. Модель имеет универсальный размер, подходит даже для длинных волос. Она прекрасно защищает волосы и уши от брызг, хлора и воды.

Шапочка очень удобная, она не сковывает движения, подходит для мужчин и женщин. Силиконовая основа обеспечивает эластичность и плотную посадку по голове, что позволяет сохранить волосы сухими после купания в бассейне. Модель удобная, ее размер достаточно большой, так что подходит для подростков и взрослых. Она представлена в нескольких расцветках.

9 Fashy Комфортная шапочка от немецкого бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 54-60

Шапочка: для длинных волос, для открытой воды

Пол: женщины Плюсы Плотная

Подходит для длинных волос

Удобная

Хорошо тянется Минусы Не объемная

Шапочка для плавания от известного немецкого производителя аксессуаров для плавания. Она двуслойная, подходит для плавания в открытых водоемах, а также активных тренировок. Модель сделана из гипоаллергенного и мягкого полиэстера. Она не сдавливает голову и обеспечивает максимальный комфорт во время плавания.

По краю изделия находится ободок, который предотвращает сползание шапочки. Специальная полиэстеровая подкладка защищает от попадания внутрь влаги. Модель имеет асимметричную форму, идеально подходит для коротких и длинных волос. Шапочку легко снимать и надевать. В этом помогает регулируемая застежка.

10 25DEGREES Dream Универсальная модель для мужчин и женщин

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 56-63

Пол: женщины, мужчины, универсальные

Материал: силикон Плюсы Красивая

Плотно прилегает

Удобная

Качественная Минусы Немного давит на уши

Шапочка для плавания из силикона высокого качества. Она предотвращает попадание на волосы хлорированной воды. Модель надежно сидит на голове, не скользит и не сползает на глаза. Комфортная посадка обеспечивается за счет рельефных насечек, расположенных на внутренней стороне.

Шапочка подойдет мужчинам и женщинам, она имеет универсальный размер.

11 Bradex Комфортная шапочка для любительского плавания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 50-56

Особенности: для длинных волос

Шапочка: для длинных волос Плюсы Качественный материал

Есть место для длинных волос

Удобная

Не давит Минусы Очень большая

Текстильная шапочка для плавания, покрытая полиуретаном. Она прекрасно подойдет для бассейна. Модель удобная, отлично сидит на голове. Она подойдет тем, кто не любит силиконовые или резиновые шапочки. Ее легко надевать и снимать, она не травмирует волосы и кожу головы, при этом хорошо облегает голову. Размер универсальный, подходит для взрослых и детей. Шапочка хорошо тянется, под нее можно спрятать длинные волосы.

12 ATEMI С ушами Не сдавливает область ушей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Пол: универсальные

Материал: силикон Плюсы Удобная

Подходит под длинные волосы

Прикрывает уши

Не скатывается

Не уменьшает слышимость Минусы Нужно аккуратно надевать, может порваться

Шапочка для плавания универсального размера, которая подойдет для детей и взрослых. Она сделана из гипоаллергенного силикона и имеет увеличенный объем. Область ушей изготовлена из более тонкого силикона, чтобы повышает комфортность изделия. Модель защищает волосы от негативного влияния хлорированной воды. Увеличенный объем позволяет спрятать под шапочкой длинные волосы.

Как выбрать шапочку для плавания

Выбрать шапочку для бассейна несложно. Важно, чтобы аксессуар был удобным и надежно защищал волосы. Все шапочки для бассейна можно классифицировать на несколько видов по следующим критериям.

Шапочки для любителей обычно имеют однородную толщину. Они могут быть литыми или со швом по центру. Нередко такие шапочки украшены различным декором: бабочками, цветами.

Назначение

Шапочки для профессионального использования гладкие, прекрасно повторяют форму головы спортсмена, способствуют скоростному преодолению дистанции. Модели для водного поло обеспечивают надежную защиту ушным раковинам. Шапочки для аквааэробики защищают волосы от брызг, обычно имеют красивый дизайн.

Размер

Выбирать шапочку нужно в зависимости от своего объема головы. Обычно шапочки делят на взрослые и детские. Спортивные модели делятся на размеры: S M и L.

Длина волос

Если у вас короткие волосы, вам подойдет практически любой аксессуар. Девушкам с длинными волосами стоит присмотреться к шапочкам с увеличенным пространством наверху.

Материал

Головные уборы для бассейна могут делать из различных материалов: