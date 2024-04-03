ТОП-12 Лучшие лыжероллеры 2024 года

Таяние снега вовсе не означает, что лыжникам придется отказаться от любимого занятия. Получить удовольствие от катания летом помогут роликовые лыжи или лыжероллеры. Они были созданы для спортсменов как альтернатива классическим лыжам в периоды межсезонья. Однако это изобретение оказалось очень интересными и привело к появлению отдельного вида спорта. Соревнования по катанию на роликовых лыжах часто проводится в Европе.

Лыжероллеры − спортивный инвентарь, который поможет вам поддерживать физическую форму в теплое время года, совершенствовать свои лыжные навыки и любоваться красивыми пейзажами. Если во время катания на роликах в работу включаются в основном только ноги, то при катании на лыжероллерах задействуются практически все мышцы тела: икроножные, бедра, бицепсы, пресс, мышцы спины. Регулярные занятия на лыжероллерах повышают выносливость и силу. Не потерять навыки катания на лыжах в межсезонье помогут и прогулки с палками для скандинавской ходьбы.

На лыжероллерах рекомендуется кататься по гладкому асфальту или любой другой поверхности, на которой нет помех. Идеальное место − лыжероллерная трасса. Такие трассы есть во многих городах России. Очень важно правильно выбрать сами лыжероллеры. Они должны быть комфортными, прочными. У колес должна быть хорошая амортизация и надежное сцепление с поверхностью. Качественная система торможения − гарантия безопасности.

Несколько лет назад ассортимент лыжероллеров был довольно скудным. Но со временем этот инвентарь стал набирать популярность. Сегодня его выбирают не только спортсмены, но и любители. Поэтому производители стали предлагать большой выбор моделей.

1 Shamov 03-1 Высокая прочность и удобство управления

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенность товара: без крепления

Сезон: 2023-2024

Длина платформы: 62 см

Пол: женщины, мужчины Плюсы Высокое качество

Отличная сборка

Плавный ход

Доступная цена

Надежные крепления Минусы Тяжелые

Коньковые лыжероллеры, которые подойдут для тренировок и соревнований. Их могут использовать новички, а также опытные спортсмены. Платформа сделана из легкого и высокопрочного алюминиевого сплава. Она способна выдержать вес пользователя для 100 кг. Платформа обеспечивает высокую скорость, не гасит энергию толчка. Она более жесткая по сравнению с композитной, что увеличивает надежность конструкции и управляемость лыжероллеров.

Модель имеет каучуковые колеса. Они мягче аналогичных полиуретановых, обеспечивают прекрасное сцепление и хорошую устойчивость даже в дождливую погоду. Предусмотрен брызговик.

2 ELVA SK715R Удлиненная платформа

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: синий

Сезон: 2020-2021

Длина платформы: 71.5 см

Пол: женщины, мужчины Плюсы Удлиненная платформа

Доступная цена

Мягкие колеса Минусы Быстро стираются задние колеса

Коньковые лыжероллеры, которые подойдут опытные спортсменам и новичкам. Это идеальный вариант для тренировок. Колеса сделаны из каучука, который намного мягче полиуретана. Это позволяет сглаживать мелкие неровности дорожного покрытия, уменьшать вибрацию и снижать нагрузку на суставы спортсмена.

Модель выдерживает вес пользователя до 90 кг. Платформа сделана из суперпрочного алюминиевого сплава. Платформа удлиненная, ее длина составляет 71,5 см. За счет этого ощущения при катании на этих лыжероллерах максимально приближены к ощущениям при катаниях на лыжах зимой. Есть брызговик.

3 Start 71 Одна из лучших моделей, по мнению профессиональных спортсменов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/желтый

Сезон: 2022-2023

Длина платформы: 68 см

Пол: женщины, мужчины Плюсы Небольшой вес

Высокая износостойкость

Качественная сборка Минусы Со временем колеса могут начать вращаться тяжелее

Лыжероллеры от известного финского бренда. Они подходят для конькового хода. Изделие имеет не только привлекательный дизайн, но и широкий функционал, подходит для опытных спортсменов и любителей.

Эта модель довольно популярна за счет своей универсальности. Она одобрена для проведения официальных соревнований международного уровня. Роликовые лыжи имеют стандартную длину рамы − 32 см. Диаметр полиуретановых колес составляет 71 мм. Полиуретан имеет большую жесткость по сравнению с резиной, поэтому меньше изнашивается, прекрасно реагирует на боковой толчок. Все это повышает управляемость лыжероллеров на мокрой поверхности.

На платформе есть отверстие, в которое можно установить брызговики. Рама сделана из алюминия, специально обработана. Она имеет облегченный вес. Лыжи быстро набирают скорость.

4 Shamov 04-1 Идеальный выбор для тренировок и соревнований

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Сезон: 2023-2024

Длина платформы: 62 см

Пол: женщины, мужчины Плюсы Доступная цена

Высокое качество

Хорошая управляемость Минусы Не очень скоростные

Коньковые лыжероллеры, рассчитанные нагрузку до 100 кг. Они имеют механические крепления NNN «SHAMOV 01». Подходят для опытных пользователей и начинающих. Цельная платформа сделана из легкого и очень прочного алюминия. Колеса каучуковые, прекрасно сглаживают любые неровности дороги.

Длина платформы составляет 62 мм. Лыжероллеры развивают высокую скорость, они помогут вам повысить ваш уровень мастерства. Они рассчитаны на длинные дистанции. Их можно использовать для тренировочного процесса и соревнований, они обеспечивают комфорт в любых условиях. Уникальная платформа обеспечивает высокую скорость, поскольку не гасит энергию толчка. Она достаточно жесткая, создают прекрасную управляемость. Модель имеет морозостойкие крепления с резиновым флексором.

5 SPINE Concept Skate Надежная конструкция и современный дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: синий

Длина платформы: 61.5 см

Система креплений: NNN, SNS Плюсы Сделаны с использованием новейших технологий

Стильный дизайн

Легкие и компактные Минусы Не подойдут для людей с большим весом

SPINE – отечественный бренд, выпускающий экипировку для зимних видов спорта. Его продукция отличается продуманной конструкцией и современным дизайном. Бренд разрабатывает ее совместно с чемпионами, учитывая их рекомендации. Также он держит постоянную связь с пользователями, что позволяет ему совершенствовать свои изделия.

Лыжероллеры SPINE Concept Skate − модель конькового хода, которая подходит для тренировок и соревнований. Она рекомендуется для подготовленных лыжников. Диаметр колес составляет 100 мм. Рама платформы сделана из прочного алюминия, колеса полиуретановые. Длина платформы − 615 мм. Эти роликовые лыжи рассчитаны на спортсменов с массой тела до 100 кг.

6 ELVA SK620R Мягкие колеса сглаживают неровности дороги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный

Длина платформы: 62 см

Материал платформы: алюминиевый сплав Плюсы Высокое качество

Хороший баланс и устойчивость

Мягкий накат Минусы Царапается платформа

Коньковые лыжероллеры, которые являются идеальным вариантом для бывалых спортсменов и новичков. Они позволят тренироваться с комфортом и развивать основные навыки катания на лыжах. Модель имеет мягкие колеса из каучука, которые хорошо себя показывают даже на неровной дороге. Они уменьшают вибрацию, что значительно снижает нагрузку на ноги спортсмена. Модель рассчитана на вес спортсмена до 90 кг. Длина платформы составляет 620 мм.

7 FISCHER RCS SKATE Летний вариант одноименных беговых лыж RCS Skating от Fischer

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенность товара: для соревнований

Система креплений: NNN Плюсы Устойчивые

Прекрасная управляемость

Износостойкие подшипники Минусы Цена

Коньковые лыжероллеры, которые являются вариантом аналогичных беговых лыж RCS Skating от Fischer, получивших многочисленные награды после прохождения тестов. Модель имеет конструкцию из стекловолокна, что придает ей легкость. При этом лыжероллеры являются высокопроизводительнымии. Заниженная высота стендовера за счет особой формы арки моста создает прекрасную устойчивость модели.

Удлиненная колесная база создает прекрасную управляемость и прекрасную курсовую устойчивость при катании даже на высоких скоростях. Модель рассчитана на массу тела до 100 кг. Подшипники с двойным уплотнением износостойкие.

8 Elpex Wasa 610 Slow 3 Надежная и безопасная модель от шведского бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид: классические

Пол: женщины, мужчины

Диаметр колес: 69 мм

Материал колес: каучук Плюсы Контролируемое перемещение

Высокая устойчивость

Надежная система безопасности

Наличие брызговиков Минусы Крепления не входят в стоимость

Лыжероллеры от шведского производителя, который выпускает лыжные аксессуары и прочий спортивные инвентарь. Компания славится своими высокотехнологичными продуктами, сочетающими в себе высокое качество материалов и инновационные разработки. Бренд активно сотрудничает с тренерами и спортсменами, получает обратную связь, чтобы совершенствовать свои продукты.

Эта модель лыжероллеров создана для классического стиля. Она имеет гибкую алюминиевую раму, обеспечивающую хорошую управляемость роликовых лыж. На этих лыжероллерах вы сможете кататься по любым поверхностям. Колеса размером 70 мм имеют высокую устойчивость. Маркировка №3 говорит о том, что колеса развивают среднюю скорость, увеличивают сопротивление качению. Такие средненагруженные лыжероллеры идеально подходят для тренировок, они позволяют легко перемещаться по песчаным, грунтовым и другим поверхностям.

Механизм Reverse Lock, который блокирует вращение колес назад, повышает уровень безопасности конструкции. Есть брызговики, защищающие одежду от слякоти в сырую погоду. На эти лыжероллеры вы можете установить колеса любой жесткости, чтобы адаптировать их под свои потребности.

9 KASTLE RS10 Skate Высокая прочность и яркий дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/зеленый

Тип: лыжероллеры

Вид: коньковые Плюсы Долгий срок службы

Надежные брызговики

Яркий дизайн

Удобство Минусы Средняя скорость не понравится любителям скоростного катания

Бренд Kastle Austria уже 100 лет занимается изготовлением спортивного оборудования, инвентаря и аксессуаров отличного качества. Он все время совершенствует свои технологии, при этом не забывает о дизайне. Продукцией этого производителя пользуются спортсмены.

Лыжероллеры KASTLE универсальные, подходят для езды в классическом и коньковом стилях. Их можно использовать на различных поверхностях. За счет гибкого профиля вы сможете отрабатывать коньковый ход. Рама имеет многослойную композитную конструкцию, поэтому обладает высокой прочностью. На этих роликовых лыжах вы сможете развить среднюю скорость.

Резиновые колеса обеспечивают идеальное сцепление с дорожным покрытием. В комплекте есть крылья, есть брызговики.

10 SWENOR Skate №2 Идеальный выбор для профессиональных спортсменов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: желтый/черный

Тип: лыжероллеры

Вид: коньковые

Диаметр колес: 100 мм Плюсы Плавное движение

Высокое качество подшипников

Надежные крепления

Безопасное катание

Не скользят даже во время дождя Минусы Высокая стоимость

Лыжероллеры от ведущего европейского производителя качественных лыж. Бренд является официальным поставщиком инвентаря для известных спортивных команд Швеции и Норвегии, лыжной сборной США. Это доказывает высокое качество продукции.

Лыжероллеры этого бренда подойдут профессиональным спортсменам, которым требуется надежная и качественная экипировка. С помощью них можно отработать коньковый ход. Уникальная конструкция приближает скольжение на роликовых лыжах к лыжному, что повышает эффективность тренировки.

Модель имеет колеса диаметром 10 см. Они гасят вибрацию при езде по неровным поверхностям. В комплект входят брызговики, защищающие обувь от грязи.

11 Shamov 02-1 Лучшая бюджетная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Пол: женщины, мужчины

Максимальная нагрузка: 100 кг

Система креплений: NNN, SNS

Вес: 1.4 кг Плюсы Доступная стоимость

Небольшой вес

Подходят новичкам и спортсменам с опытом

Позволяют кататься в любую погоду Минусы Не могут развить высокую скорость

Одна из самых бюджетных моделей лыжероллеров, изготовленная отечественным производителем. Рама алюминиевая, имеет небольшой вес, она подойдет для любителей и опытных пользователей. Эти роликовые лыжи выдерживают пользователей весом до 100 кг, поэтому подходят для женщин и мужчин.

Шины сделаны из мягкого каучука, имеют прекрасное сцепление с дорожным покрытием, подходят для катания на неровной дороге. Эти лыжероллеры имитируют коньковый ход. Длина платформы 62 см, этого достаточно для комфортного катания. В комплекте есть пластиковые брызговики, защищающие обувь при катании в дождливую погоду.

12 KV+ LAUNCH SK Комфортное катание в любую погоду

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/красный

Сезон: 2023-2024

Длина платформы: 54 см

Пол: женщины, мужчины Плюсы Высокая устойчивость

Удобство катания

Подходят для тренировок на большие дистанции

Надежная конструкция рамы Минусы Быстро изнашиваются колеса

KV+ − знаменитый бренд, изготавливающий оборудование для конькобежцев и лыжников. Компания была основана в Швейцарии мастером спорта по лыжным гонкам. Сегодня продукция этого бренда очень популярна среди профессиональных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов.

Данная модель идеально подходит для тренировок в летнее время. Она имеет легкую алюминиевую раму. Заниженный центр тяжести обеспечивает прекрасную устойчивость и управляемость лыжероллеров. Прочная конструкция платформы гарантирует надежность и долговечность модели.

Эти роликовые лыжи оснащены просверленными отверстиями под крепления, что облегчает процесс установки. Есть брызговики, предотвращающие попадание влаги и грязи на обувь. Вы сможете кататься в любую погоду. Материал колес − полиуретан. Максимальная нагрузка на модель − 180 кг.

Как выбрать лыжероллеры

При выборе лыжероллеров нужно обращать внимание на несколько характеристик.

Вид

Лыжероллеры делят на несколько видов в зависимости от того, для какого типа катания они предназначены:

Тренировочные. Техника катания на таких роликовых лыжах очень близка к лыжному катанию. Для большей схожести инвентарь комплектуют специальными замедлителями. Это позволяет развивать примерно такую же скорость, как на лыжах.

Гоночные. Они имеют жесткую недлинную раму, минимальную массу, позволяют быстро ускоряться.

Классические. Они имеют сзади стопорный механизм, что помогает отталкиваться и препятствует вращению ступицы назад.

Коньковые. В отличие от классических роликов у них нет блокирующего механизма. Движение на них может выполняться как вперед, так и назад.

Универсальные. Они позволяют кататься в коньковом и классическом стилях. У таких лыжероллеров более узкие колеса.

Материал колес

На моделях с колесами из жесткого полиуретана можно развивать высокую скорость. Лыжероллеры с резиновыми колесами не очень скоростные, они подходят для тренировочного процесса. Определить скорость лыжероллеров можно по цифре, указанной производителем. 1− самые быстрые, 4 − самые медленные.

Размер и ширина колес

Новичкам и любителям лучше выбирать лыжероллеры с небольшими широкими колесами. Они более устойчивые. Чем больше диаметр колес, тем более высокую скорость можно развить.

Платформа

Имеет значение длина и материал платформы. Чем короче платформа, тем более простыми будут роликовые лыжи в управлении. Платформа может быть сделана из карбона, алюминия и композитных материалов. Карбоновые платформы очень легкие, они гасят вибрацию, но подходят пользователям с большим весом. Наиболее оптимальным вариантом являются платформы из композитных материалов. Они хорошо гасят вибрацию и довольно прочные. Также встречаются пластиковые платформы, они не отличаются высокой прочностью.

Крепления

Лыжероллеры более травмоопасные, чем обычные лыжи, поэтому крепления на них должны быть надежными и качественными. Принцип механизма такой же, как на классических лыжах, при этом конструкция монтируется ближе к пятке. Это позволяет пользователю контролировать положение роллеров.