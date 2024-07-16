ТОП-10 Лучшие кнопочные мобильные телефоны в 2024 году

Популярность кнопочных телефонов объясняется их автономностью и простотой. Кнопочный телефон отлично подойдет для ребенка или пожилого человека. С ним легко разберутся пенсионеры и дети, а если его потерять, то благодаря низкой цене, всегда можно купить новый.
Такой мобильник не подведет при отдыхе на природе или во время длительной поездки. Кнопочные телефоны отлично справляются с функцией записи звонков, в то время как на некоторых смартфонах для этого нужно устанавливать дополнительные приложения.
Максимально простое и надёжное устройство связи незаменимо для людей, которым часто приходится использовать мобильник в условиях повышенной влажности или загрязненности воздуха пылью. С кнопочным телефоном ответить на звонок можно даже в перчатках. Нестрашно, если мобильник выскользнет и сломается.
Но если вас интересует полноценный смартфон, посмотрите наш рейтинг лучших смартфонов Andriod и iOS. Для любителей яблочных устройств у нас есть список лучших iPhone. Ну а тем, кто хочет использовать свое мобильное устройство в экстремальных ситуациях стоит обратить внимание на лучшие водонепроницаемые смартфоны. Но и это еще не все, для любителей выделиться из толпы мы приготовили рейтинг лучших складных смартфонов.
Экран: 2.4″ (320×240)
Встроенная память: 4 МБ
Аккумулятор: 1450 мА·ч
Процессор: нет данных
SIM-карты: 2 (обычная)
Стандарт связи: 2G
Вес: 98.2 г
- Большой экран
- Классический и стильный дизайн
- Емкий аккумулятор
- Ограниченное число символов при записи контакта
- Поиск контактов чувствителен к регистру
Телефон Nokia 130 (2023) выделяется своим стильным дизайном и компактным моноблочным корпусом. Оснащенный ярким 2,4-дюймовым цветным дисплеем и удобной клавиатурой, этот аппарат предлагает комфортное использование как для звонков, так и для навигации по меню. Модель поддерживает функционирование с двумя MiniSIM-картами и обеспечивает доступ к сетям 2G. Наличие слота для карты памяти MicroSD позволяет расширить память устройства для хранения фотографий, музыкальных файлов и других данных.
Nokia 130 (2023) предлагает широкий спектр мультимедийных функций, включая возможность установки реалтонов и полифонических мелодий для индивидуализации звонков. Пользователи могут пользоваться функцией виброзвонка, использовать громкую связь для более удобного общения, а также наслаждаться музыкой с помощью встроенного MP3-плеера или FM-радио, подключив наушники. Также в арсенале имеются диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. Аккумулятор обеспечивает до 20 часов непрерывных разговоров и до одного месяца работы в режиме ожидания без необходимости дополнительной подзарядки.
Экран: 1.8″ (160×128)
Встроенная память: 4 МБ
Аккумулятор: 800 мА·ч
Процессор: MediaTek MT6261
SIM-карты: 2 (обычная)
Стандарт связи: 2G
Вес: 70 г
- Хорошая слышимость динамиков
- Компактный размер
- Интуитивно понятное меню
- Кнопки слишком маленькие для людей с большими руками
Nokia 106 2018 года – прочный кнопочный телефон с хорошей автономностью. В режиме непрерывного разговора он обеспечивает 15 часов работы. Удобно, что можно использовать стандартное зарядное устройство для USB. Из предустановленных игр – стандартная змейка и Tetris.
Цвет корпуса делает царапины практически незаметными. Благодаря эргономичной форме телефон легко удерживать в руке.
Диагональ дисплея: 2.8”
Встроенная память: 128 Мб
Емкость аккумулятора: 1450 мА*ч
Камера: 0,3 МП
Вес: 123 г
Кол-во SIM-карт: 2
- VoLTE 4G
- Красивый
- Большие кнопки и интерфейс
- Сравнительно дорогой
- Нельзя использовать как точку доступа 4G
- Кнопки громкости можно нажать случайно
Этот телефон можно назвать звездой этого списка — не только из-за цены, но из-за его характеристик, которые ей полностью соответствуют, если не брать во внимание смешную 0,3-мегапиксельную камеру. Она хуже, чем у других моделей в нашем рейтинге, но во всем остальном телефон отличный. Удобные информативные экраны расположены внутри и снаружи и отличаются точностью. Динамики громкие, но есть возможность, при желании, подключить наушники.
Если вам хочется продлить жизнь аппарата в автономном режиме, у телефона сменный аккумулятор. Это особенно удобно в эпоху 4G — время разговора в более современных сетях никогда не бывает большим; хватит максимум на 3,4 часа разговора, а не на 7,3 часа, как в 3G.
Диагональ дисплея: 3.2”
Встроенная память: 128 Мб
Емкость аккумулятора: 3200 мА*ч
Камера: 2 МП
Вес: 184 г
Кол-во SIM-карт: 2
- Емкий аккумулятор – батареи хватает на более чем 30 ч непрерывного разговора
- Большой экран
- Высокая громкость звонка
- Слабая вибрация
Стильный кнопочный телефон с ярким экраном и корпусом, оснащенным металлическими элементами, обеспечивает высокий уровень эргономики. Его удобно доставать из кармана, а при активных движениях, к примеру, во время охоты или рыбалки, он практически не ощущается.
Различать изображение на экране могут даже пользователи с плохим зрением. Аппарат не стыдно положить на стол во время совещания.
Экран: 1.77″
Кол-во SIM-карт: 1
Емкость аккумулятора: 800 мА*ч
Вес: 74 г
- Удобный
- Долго держит батарею
- Хорошая слышимость динамика
- Ограничение символов при вводе имени нового контакта – всего 10 букв
Кнопочный мобильник Nokia 105SS – надёжная звонила с пластиковым корпусом, окрашенным на стадии литья. За счет этой особенности царапины не будут видны даже после длительного использования. Батарея рассчитана на 14 часов разговора. При разговоре собеседника в режиме громкой связи собеседника хорошо слышно.
Отличительная особенность телефона – хороший прием сигнала. Выдаёт приличный звук в наушниках.
Экран: 2.4″ (320×240)
Камера: 2 МП
Ёмкость аккумулятора: 1200 мА*ч
SIM-карты: 2
- Долго держит заряд батареи
- Надежный корпус
- Легкий и удобный
- Маленькие кнопки, по которым трудно попасть
Легендарный Nokia 3310 кнопочный телефон в новом дизайне! Стильный и надёжный телефон получил яркий дисплей с поляризационным покрытием, улучшающим читаемость в солнечную погоду. Для зарядки предусмотрен порт microUSB, что являет несомненным преимуществом – теперь не нужно искать нужную зарядку, если оригинальной нет под рукой.
Удобная кнопка блокировки на верхней части корпуса не даёт совершать случайные звонки. Громкий динамик обеспечивает хорошую слышимость собеседника во время разговора.
Диагональ экрана: 2.4″ (320×240)
Камера: 0,3 МП
Ёмкость аккумулятора: 1150 мА*ч
SIM-карты: 2 nano SIM
Вес: 90,1 г
- Отличный аккумулятор
- Дешевый и простой
- Bluetooth
- Утомительный текстинг
Вот еще один хороший вариант, если вы хотите, чтобы смартфон вас не отвлекал от дела. Но Nokia 225 4G все равно сохраняет в себе несколько смарт-функций. Этот простой телефон работает не только как звонилка, с него можно читать тексты (но не слишком долго) и даже просматривать видео с YouTube.
Еще один тест вашей выдержке устроят известные игры Nokia, которые отлично смотрятся на цветном экране. Одним из приятных напоминаний о функционале телефонов, которые старше нашего героя на 20 лет, является наличие FM-радио. Это гораздо менее энергозатратный способ получения музыки, новостей и развлечений, чем в случае со смартфоном. Но имейте в виду, что вы можете добавить до 32 ГБ MP3 через MicroSD слот.
Диагональ экрана: 2″ (240х320)
Встроенная память: 16 Гб
Камера: нет
Ёмкость аккумулятора: 1280 мА*ч
SIM-карты: 1 nano SIM
Вес: 100 г
- Стильный дизайн
- Можно подключить планшет или ноут
- Нет фото
- Цена
MP02 стоит дорого, учитывая его урезанный набор функций, но его дизайн идеально просчитан. Это не тот случай, когда старому оформлению сделали ребрендинг и позиционируют, как вариант для пожилых. Этот телефон специально разработан, чтобы минимально отвлекать владельца, но в то же время предоставлять современные преимущества.
Телефон поддерживает 4G, и при необходимости он может послужить точкой доступа, но как телефон он монохромный, не отвлекающий внимание. MP02 доступен в черном, сером и великолепном светло-голубом цветах, во всех случаях с софт-тач панелью сзади для удобнства захвата. Помимо симпатичного внешнего вида, устройство привлекает тем, что для него важна конфиденциальность. Punkt MP02 поддерживает протокол Signal, который позволяет осуществлять зашифрованное общение. Корпус из стекловолокна с классом защиты IP52 легко выдержит падения. Все это делает телефон практичным, надежным и дорогим способом связи для настоящих шпионов.
Диагональ экрана: 2,8″ +1,4″ на крышке
Встроенная память: 16 Гб
Камера: 5 МП + 2 МП фронтальная
Ёмкость аккумулятора: 2000 мА*ч
SIM-карты: 1 nano SIM
Вес: 224 г
- Переживет ваш самый тяжелый день
- Прошел испытание падением с 1,8 м на стальную поверхность
- Не бюджетный
Раскладушка не обязательно должна быть хлипкой. Cat S22 Flip имеет спецификацию IP68 и экран — Gorilla Glass 5, и в CAT рассказывают, что шарнир был протестирован на 150 000 движений.
Вы будете использовать классическую клавиатуру, но с операционной системой Android Go Cat S22 сильно смахивает на полноценный смартфон (есть Панель поиска Google и значки, знакомые пользователям этой ОС).
Покупая такой полусмартфон, вы получите 5-мегапиксельную основную камеру со вспышкой и 2-мегапиксельную селфи. Телефон имеет функцию определения местоположения по GPS, а водонепроницаемость до 5 м позволит вам легко чистить аппарат. Преимущества зарядки с разъемом USB-C также очевидны.
Некоторые покупатели не оценили его массивный размер (и тот факт, что он весит больше, чем iPhone Pro Max). По нашему мнению, телефон можно было немного упростить, чтобы сделать его более доступным.
Экран: 1.8″ (160×128)
Встроенная память: 11 МБ
Аккумулятор: 700 мА·ч
Процессор: MediaTek MT6261
SIM-карты: 2 nano SIM
Стандарт связи: 2G, 3G
Вес: 78 г
- Уникальный дизайн
- Поддержка 3G
- Компактный размер
- Хлипкий корпус
- Нет Bluetooth
Мобильный телефон Nokia 7070 Prism представляет собой элегантное сочетание модного дизайна и практических функций. Это устройство, созданное легендарным производителем Nokia, подтверждает его репутацию.
Уникальность Nokia 7070 Prism заключается в его привлекательном внешнем виде, характеризующемся призматической формой корпуса, которая делает телефон визуально запоминающимся и модным. Эстетика устройства дополняется его функциональностью, предлагая пользователям все необходимые характеристики для ежедневного использования.
В обобщении, Nokia 7070 Prism является превосходным выбором для потребителей, которые ищут надежный, функциональный и в то же время стильный мобильный телефон.