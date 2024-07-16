ТОП-10 Лучшие кнопочные мобильные телефоны в 2024 году

Популярность кнопочных телефонов объясняется их автономностью и простотой. Кнопочный телефон отлично подойдет для ребенка или пожилого человека. С ним легко разберутся пенсионеры и дети, а если его потерять, то благодаря низкой цене, всегда можно купить новый.

Такой мобильник не подведет при отдыхе на природе или во время длительной поездки. Кнопочные телефоны отлично справляются с функцией записи звонков, в то время как на некоторых смартфонах для этого нужно устанавливать дополнительные приложения.

16.07.2024 Обновление В рейтинг лучших кнопочных телефонов добавлены новые модели.

Максимально простое и надёжное устройство связи незаменимо для людей, которым часто приходится использовать мобильник в условиях повышенной влажности или загрязненности воздуха пылью. С кнопочным телефоном ответить на звонок можно даже в перчатках. Нестрашно, если мобильник выскользнет и сломается.

Но если вас интересует полноценный смартфон, посмотрите наш рейтинг лучших смартфонов Andriod и iOS. Для любителей яблочных устройств у нас есть список лучших iPhone. Ну а тем, кто хочет использовать свое мобильное устройство в экстремальных ситуациях стоит обратить внимание на лучшие водонепроницаемые смартфоны. Но и это еще не все, для любителей выделиться из толпы мы приготовили рейтинг лучших складных смартфонов.

1 Nokia 130 (2023) Лучший кнопочный телефон в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 2.4″ (320×240)

Встроенная память: 4 МБ

Аккумулятор: 1450 мА·ч

Процессор: нет данных

SIM-карты: 2 (обычная)

Стандарт связи: 2G

Вес: 98.2 г Плюсы Большой экран

Классический и стильный дизайн

Емкий аккумулятор Минусы Ограниченное число символов при записи контакта

Поиск контактов чувствителен к регистру

Телефон Nokia 130 (2023) выделяется своим стильным дизайном и компактным моноблочным корпусом. Оснащенный ярким 2,4-дюймовым цветным дисплеем и удобной клавиатурой, этот аппарат предлагает комфортное использование как для звонков, так и для навигации по меню. Модель поддерживает функционирование с двумя MiniSIM-картами и обеспечивает доступ к сетям 2G. Наличие слота для карты памяти MicroSD позволяет расширить память устройства для хранения фотографий, музыкальных файлов и других данных.

Nokia 130 (2023) предлагает широкий спектр мультимедийных функций, включая возможность установки реалтонов и полифонических мелодий для индивидуализации звонков. Пользователи могут пользоваться функцией виброзвонка, использовать громкую связь для более удобного общения, а также наслаждаться музыкой с помощью встроенного MP3-плеера или FM-радио, подключив наушники. Также в арсенале имеются диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. Аккумулятор обеспечивает до 20 часов непрерывных разговоров и до одного месяца работы в режиме ожидания без необходимости дополнительной подзарядки.

2 Телефон Nokia 106 (2018) Дешевый и сердитый кнопочный телефон

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1.8″ (160×128)

Встроенная память: 4 МБ

Аккумулятор: 800 мА·ч

Процессор: MediaTek MT6261

SIM-карты: 2 (обычная)

Стандарт связи: 2G

Вес: 70 г Плюсы Хорошая слышимость динамиков

Компактный размер

Интуитивно понятное меню Минусы Кнопки слишком маленькие для людей с большими руками

Nokia 106 2018 года – прочный кнопочный телефон с хорошей автономностью. В режиме непрерывного разговора он обеспечивает 15 часов работы. Удобно, что можно использовать стандартное зарядное устройство для USB. Из предустановленных игр – стандартная змейка и Tetris.

Цвет корпуса делает царапины практически незаметными. Благодаря эргономичной форме телефон легко удерживать в руке.

3 Nokia 2660 Flip Когда хочешь оставаться стильным даже с кнопочной раскладушкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ дисплея: 2.8”

Встроенная память: 128 Мб

Емкость аккумулятора: 1450 мА*ч

Камера: 0,3 МП

Вес: 123 г

Кол-во SIM-карт: 2 Плюсы VoLTE 4G

Красивый

Большие кнопки и интерфейс Минусы Сравнительно дорогой

Нельзя использовать как точку доступа 4G

Кнопки громкости можно нажать случайно

Этот телефон можно назвать звездой этого списка — не только из-за цены, но из-за его характеристик, которые ей полностью соответствуют, если не брать во внимание смешную 0,3-мегапиксельную камеру. Она хуже, чем у других моделей в нашем рейтинге, но во всем остальном телефон отличный. Удобные информативные экраны расположены внутри и снаружи и отличаются точностью. Динамики громкие, но есть возможность, при желании, подключить наушники.

Если вам хочется продлить жизнь аппарата в автономном режиме, у телефона сменный аккумулятор. Это особенно удобно в эпоху 4G — время разговора в более современных сетях никогда не бывает большим; хватит максимум на 3,4 часа разговора, а не на 7,3 часа, как в 3G.

4 Philips Xenium E590 Лучший кнопочный телефон с отличным временем автономной работы

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ дисплея: 3.2”

Встроенная память: 128 Мб

Емкость аккумулятора: 3200 мА*ч

Камера: 2 МП

Вес: 184 г

Кол-во SIM-карт: 2 Плюсы Емкий аккумулятор – батареи хватает на более чем 30 ч непрерывного разговора

Большой экран

Высокая громкость звонка Минусы Слабая вибрация

Стильный кнопочный телефон с ярким экраном и корпусом, оснащенным металлическими элементами, обеспечивает высокий уровень эргономики. Его удобно доставать из кармана, а при активных движениях, к примеру, во время охоты или рыбалки, он практически не ощущается.

Различать изображение на экране могут даже пользователи с плохим зрением. Аппарат не стыдно положить на стол во время совещания.

5 Nokia 105 SS (2019) Лучший компактный кнопочный телефон

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1.77″

Кол-во SIM-карт: 1

Емкость аккумулятора: 800 мА*ч

Вес: 74 г Плюсы Удобный

Долго держит батарею

Хорошая слышимость динамика Минусы Ограничение символов при вводе имени нового контакта – всего 10 букв

Кнопочный мобильник Nokia 105SS – надёжная звонила с пластиковым корпусом, окрашенным на стадии литья. За счет этой особенности царапины не будут видны даже после длительного использования. Батарея рассчитана на 14 часов разговора. При разговоре собеседника в режиме громкой связи собеседника хорошо слышно.

Отличительная особенность телефона – хороший прием сигнала. Выдаёт приличный звук в наушниках.

6 Nokia 3310 Dual Sim (2017) Легенда в новых расцветках

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 2.4″ (320×240)

Камера: 2 МП

Ёмкость аккумулятора: 1200 мА*ч

SIM-карты: 2 Плюсы Долго держит заряд батареи

Надежный корпус

Легкий и удобный Минусы Маленькие кнопки, по которым трудно попасть

Легендарный Nokia 3310 кнопочный телефон в новом дизайне! Стильный и надёжный телефон получил яркий дисплей с поляризационным покрытием, улучшающим читаемость в солнечную погоду. Для зарядки предусмотрен порт microUSB, что являет несомненным преимуществом – теперь не нужно искать нужную зарядку, если оригинальной нет под рукой.

Удобная кнопка блокировки на верхней части корпуса не даёт совершать случайные звонки. Громкий динамик обеспечивает хорошую слышимость собеседника во время разговора.

7 Nokia 225 4G Классический кнопочный телефон с рядом смарт-функций

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ экрана: 2.4″ (320×240)

Камера: 0,3 МП

Ёмкость аккумулятора: 1150 мА*ч

SIM-карты: 2 nano SIM

Вес: 90,1 г Плюсы Отличный аккумулятор

Дешевый и простой

Bluetooth Минусы Утомительный текстинг

Вот еще один хороший вариант, если вы хотите, чтобы смартфон вас не отвлекал от дела. Но Nokia 225 4G все равно сохраняет в себе несколько смарт-функций. Этот простой телефон работает не только как звонилка, с него можно читать тексты (но не слишком долго) и даже просматривать видео с YouTube.

Еще один тест вашей выдержке устроят известные игры Nokia, которые отлично смотрятся на цветном экране. Одним из приятных напоминаний о функционале телефонов, которые старше нашего героя на 20 лет, является наличие FM-радио. Это гораздо менее энергозатратный способ получения музыки, новостей и развлечений, чем в случае со смартфоном. Но имейте в виду, что вы можете добавить до 32 ГБ MP3 через MicroSD слот.

8 Punkt MP02 Для цифрового детокса на стиле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ экрана: 2″ (240х320)

Встроенная память: 16 Гб

Камера: нет

Ёмкость аккумулятора: 1280 мА*ч

SIM-карты: 1 nano SIM

Вес: 100 г Плюсы Стильный дизайн

Можно подключить планшет или ноут Минусы Нет фото

Цена

MP02 стоит дорого, учитывая его урезанный набор функций, но его дизайн идеально просчитан. Это не тот случай, когда старому оформлению сделали ребрендинг и позиционируют, как вариант для пожилых. Этот телефон специально разработан, чтобы минимально отвлекать владельца, но в то же время предоставлять современные преимущества.

Телефон поддерживает 4G, и при необходимости он может послужить точкой доступа, но как телефон он монохромный, не отвлекающий внимание. MP02 доступен в черном, сером и великолепном светло-голубом цветах, во всех случаях с софт-тач панелью сзади для удобнства захвата. Помимо симпатичного внешнего вида, устройство привлекает тем, что для него важна конфиденциальность. Punkt MP02 поддерживает протокол Signal, который позволяет осуществлять зашифрованное общение. Корпус из стекловолокна с классом защиты IP52 легко выдержит падения. Все это делает телефон практичным, надежным и дорогим способом связи для настоящих шпионов.

9 Cat S22 Flip Защищенный от внешних воздействий полусмарт

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ экрана: 2,8″ +1,4″ на крышке

Встроенная память: 16 Гб

Камера: 5 МП + 2 МП фронтальная

Ёмкость аккумулятора: 2000 мА*ч

SIM-карты: 1 nano SIM

Вес: 224 г Плюсы Переживет ваш самый тяжелый день

Прошел испытание падением с 1,8 м на стальную поверхность Минусы Не бюджетный

Раскладушка не обязательно должна быть хлипкой. Cat S22 Flip имеет спецификацию IP68 и экран — Gorilla Glass 5, и в CAT рассказывают, что шарнир был протестирован на 150 000 движений.

Вы будете использовать классическую клавиатуру, но с операционной системой Android Go Cat S22 сильно смахивает на полноценный смартфон (есть Панель поиска Google и значки, знакомые пользователям этой ОС).

Покупая такой полусмартфон, вы получите 5-мегапиксельную основную камеру со вспышкой и 2-мегапиксельную селфи. Телефон имеет функцию определения местоположения по GPS, а водонепроницаемость до 5 м позволит вам легко чистить аппарат. Преимущества зарядки с разъемом USB-C также очевидны.

Некоторые покупатели не оценили его массивный размер (и тот факт, что он весит больше, чем iPhone Pro Max). По нашему мнению, телефон можно было немного упростить, чтобы сделать его более доступным.

10 Nokia 7070 Prism Самая стильная кнопочная раскладушка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1.8″ (160×128)

Встроенная память: 11 МБ

Аккумулятор: 700 мА·ч

Процессор: MediaTek MT6261

SIM-карты: 2 nano SIM

Стандарт связи: 2G, 3G

Вес: 78 г Плюсы Уникальный дизайн

Поддержка 3G

Компактный размер Минусы Хлипкий корпус

Нет Bluetooth

Мобильный телефон Nokia 7070 Prism представляет собой элегантное сочетание модного дизайна и практических функций. Это устройство, созданное легендарным производителем Nokia, подтверждает его репутацию.

Уникальность Nokia 7070 Prism заключается в его привлекательном внешнем виде, характеризующемся призматической формой корпуса, которая делает телефон визуально запоминающимся и модным. Эстетика устройства дополняется его функциональностью, предлагая пользователям все необходимые характеристики для ежедневного использования.

В обобщении, Nokia 7070 Prism является превосходным выбором для потребителей, которые ищут надежный, функциональный и в то же время стильный мобильный телефон.