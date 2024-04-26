ТОП-13 Лучшие микрофоны для телефона в 2024 году

Выберите лучший микрофон для своего телефона iPhone или Android и повысьте качество звука записей или потоковой передачи уже сегодня.

Лучшие микрофоны для iPhone и Android — это большое улучшение по сравнению со встроенным микрофоном, поставляемым в телефоне. Так что вам действительно нужно инвестировать в него, независимо от того, используете ли вы свой iPhone для записи аудио, видео или в место лучшей веб-камеры.

Однако на рынке такой большой выбор, что трудно понять, какой выбрать. К тому же большинство лучших микрофонов для видеоблогов можно заставить работать с вашим iPhone, если у вас есть подходящие разъемы и крепления.

26.04.2024 Обновление Рейтинг микрофонов обновлен.

Чтобы упростить вам задачу, в этой статье мы собрали все лучшие внешние микрофоны для iPhone и смартфонов Android, доступные сегодня. Все они предлагают превосходное качество звука, красивы, портативны, и в целом имеют хорошее соотношение цены и качества. Так что независимо от того, создаете ли вы контент для YouTube, Twitch, Clubhouse, подкастов или просто хотите, чтобы звук был четким и чистым во время важных звонков, читайте дальше.

Однако прежде чем мы погрузимся в подробности, следует помнить о двух вещах. Во-первых, если у вас iPhone 7 или новее, единственный способ подключить микрофон — через разъем Lightning. Большинство микрофонов в этом списке подключаются к нему напрямую, но для некоторых вам понадобится отдельный адаптер. С другой стороны, вы сможете подключать эти микрофоны к большему количеству других устройств, таких как, например, лучшие смарфоны Samsung или лучшие камеры для видеоблогов.

Во-вторых, нужно решить, нужен ли вам микрофон для телефона: направленный (он же однонаправленный или кардиоидный) или всенаправленный (он же многонаправленный). Направленный микрофон фокусируется на улавливании звука только с одного направления, сводя к минимуму количество фонового звука по бокам. Напротив, всенаправленный микрофон улавливает звук со всех сторон. Так, например, вы обычно используете направленный микрофон для шоу с одним участником или индивидуального подкаста, но всенаправленный микрофон, если вы хотите захватить широкий диапазон звуков на мероприятии.

1 Saramonic BlinkMe Лучший микрофон для смартфона iPhone в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диаграмма направленности: всенаправленная

Подключение: беспроводное, 3,5 мм

Дальность сигнала: 100 м Плюсы Гасит шум от ветра

Звук про-качества

Покрывает большое расстояние

Встроенная запись

Сенсорное управление Минусы Тяжеловат на одежде

Трудно спрятать

Профессионалы не могут позволить себе рисковать, когда дело доходит до записи чистого и четкого звука на расстоянии. Шум ветра и утеря сигнала могут испортить кадр (или пропустить важную информацию при документальной съемке). Беспроводные микрофоны позволяют свободно перемещаться на расстоянии, но многие из них (например, 7Artisans DMic-S) могут потерять контакт, если нет прямой видимости между передатчиком и приемником.

Мы опробовали Saramonic BlinkMe в ветреную погоду и остались под впечатлением от того, как сочетание конструкции и программного шумоподавления погасило шум ветра. Более того, на довольно значительном расстоянии голос оставался громким, чистым и ясным — даже когда обзор прерывался кирпичной стеной толщиной с метр.

Но даже если все-таки звук по какой-то невероятной причине пропадет, в микрофоне есть встроенная функция записи, поэтому вы сможете заполнить пропуски материалом из высококачественного файла .wav. Бонусом идет дублирующая дорожка, записанная на уровне -6 дБ. Это бывает полезно, если уровень звука вашего микрофона слишком высок и возникают искажения на самых высоких частотах.

Габариты и форма этого микрофона для смартфона не позволяют его закрепить так, что он не был заметен, но из-за своей мощности и производительности этот комплект будет лучшим для iPhone.

2 Rode VideoMic Me-L Лучший направленный микрофон для смартфона iPhone

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: Lightning

Диаграмма направленности: направленная

Размеры: 74 x 20 x 25 мм

Вес: 27 г Плюсы Доступная цена

Хорошо сделан и прочный

Маленький и легкий Минусы Не подходит для телефонов сторонних производителей

Ищете направленный микрофон для iPhone, который фокусируется на звуке, идущем прямо перед ним? Rode VideoMic Me-L — наш лучший выбор, имеющий прочную конструкцию, отличное качество звука и простоту использования по очень разумной цене.

Он подключается прямо к вашему iPhone через разъем Lightning, а также имеет порт для наушников 3,5 мм, так что вы можете контролировать свой звук во время записи. Вы также получаете зажим, чтобы микрофон был прикреплен к телефону, и фильтр на случай неблагоприятных погодных условий.

3 Godox WES Kit2 Лучший Plug & Play микрофон для смартфона в среднем бюджете

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: беспроводное, 3,5 мм

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц – 16 кГц

Дальность сигнала: 200 м Плюсы Беспроводное подключение

Большая дальность передачи

Соответствует требованиям MFi (Сделано для iPhone)

Высокое качество звука Минусы Шумоподавление снижает качество голоса

Петличные микрофоны с кабелем не входят в комплект

Некоторые беспроводные микрофоны, в том числе из этого списка, требуют подключения приемника к смартфону или камере с помощью кабеля. Возможно, вам даже придется докупить переходник, чтобы подключаться к iPhone старше 15-й серии. Вся прелесть Godox WES в том, что его приемник имеет небольшой соединительный порт, который вставляется прямо в порт Lightning на iPhone или к смартфону Android и iPhone 15 (в зависимости от комплекта). Никаких свисающих кабелей. Это позволяет легко закрепить микрофон на лацкане, подключить приемник к телефону и начать запись видео с высококачественным звуком. Единственным недостатком конструкции модуля приемника является то, что его невозможно закрепить, если ваш телефон находится в держателе с конструкцией рамки по типу Neewer iPhone 15 Pro Max Cage.

Godox WES — один из самых дешевых беспроводных комплектов в этом руководстве, но он обеспечивает превосходное качество звука на расстоянии до 200 метров при прямой видимости (бывают минимальные потери, если вы поворачиваетесь спиной к камере на расстоянии около 100 метров). Его доступная цена и принцип «Plug & Play» делают его особенно привлекательным для тех, у кого этот беспроводной микрофон будет первым подобным устройством. Пользователям iPhone должно особенно понравиться, поскольку Godox WES соответствует производственным стандартам Apple MFi (Сделано для iPhone).

Если у вашего телефона есть разъем 3,5 мм, имеет смысл также обратить внимание на набор Godox WEС Kit2.

4 Comica BoomX-D2 Лучший комплект беспроводных микрофонов для смартфона iPhone

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: USB

Диаграмма направленности: всенаправленная

Размеры: 110 x 70 x 185 мм

Вес: 29 г Плюсы 30 м рабочее расстояние

Достойное время автономной работы

Работает со многими смартфонами Минусы Кабель Lightning в комплект не входит

Если вы хотите говорить через микрофон, но снимаете себя на некотором расстоянии от телефона, вот лучший микрофон для этого. Беспроводной комплект поставляется с двумя передатчиками со встроенными микрофонами, двумя внешними монофоническими микрофонами, которые вы можете подключить к ним в качестве альтернативы, и одним приемником. Все очень маленькое и легкое, а приемник особенно портативный.

Вы можете использовать этот комплект на расстоянии 30 м, а встроенная литиевая батарея, которую можно заряжать через USB, прослужит до пяти часов. Также есть 3-миллиметровый разъем для наушников, который позволяет контролировать звук. Однако имейте в виду: если у вас iPhone 7 или новее, вам необходимо отдельно приобрести переходной кабель TRRS от Lightning до 3,5 мм, чтобы подключить его.

5 Sennheiser MKE 200 Лучший микрофон для начинающих видеоблогеров iPhone и Android

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: спиральный кабель TRS и TRRS 3,5 мм.

Диаграмма направленности: направленная

Размеры: 69 x 60 x 39 мм

Вес: 48 г Плюсы Относительно доступный

Работает со многими смартфонами

Работает со многими камерами Минусы Нет разъема Lightning

Вы только начинаете вести видеоблог и хотите что-то доступное по цене, которое легко найти и использовать? Тогда мы рекомендуем Sennheiser MKE 200. Хотя это не самый лучший микрофон для iPhone на рынке, он очень доступен, прост в эксплуатации и в целом выполняет достойную работу.

MKE 200 имеет длину всего 69 мм и вес всего 48 г. Он получает питание от вашего устройства, поэтому батареи не требуются. А его встроенная защита от ветра и внутреннее крепление для подвески помогают минимизировать шум, что особенно полезно, когда вы все еще учитесь снимать.

Это устройство можно подключить с помощью прилагаемых спиральных кабелей 3,5 мм TRS и TRRS к ряду смартфонов, зеркальных фотокамер и беззеркальных камер. Однако у него нет разъема Lightning, поэтому, если вы хотите использовать его с iPhone 7 и выше, вам нужно будет купить адаптер Lightning 3,5 мм отдельно.

6 Comica CVM-VM10-K3 Лучший микрофон-дробовик для смартфона iPhone и Android

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: 3,5 мм

Диаграмма направленности: направленная

Размеры: 35 x 25 x 8,4 мм

Вес: 34 г Плюсы Доступный

Хорошие аксессуары

Делает свою работу Минусы Нет разъема Lightning

Comica CVM-VM10-K3 — еще один отличный выбор для новичков в мире видеоблога, он действительно очень доступен. За совсем небольшие деньги вы получите микрофон-дробовик, зажим для телефона, эргономичную ручку для одной руки, беспроводной контроллер Bluetooth в одно касание, фильтр из вспененного материала для использования в помещении, фильтр для использования на улице, переноску чехол и 3,5-миллиметровый кабель TRRS-TRS.

Несмотря на невысокую цену, на практике все работает неплохо, с хорошим качеством, направленным звуком с минимальными помехами. Но опять же, здесь нет разъема Lightning. Поэтому, если вы хотите использовать его с iPhone 7 и новее, вам необходимо отдельно приобрести адаптер Lightning 3,5 мм.

7 Apogee MiC+ Лучший одобренный Apple микрофон для iPhone

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: Lightning, USB

Диаграмма направленности: направленная

Размеры: 124 x 38 x 38 мм

Вес: 204 г Плюсы Аудио высокого качества

Широкие возможности подключения

Одобрено Apple Минусы Дорого

Если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что микрофон будет хорошо работать с вашим iPhone, ничто не заменит выбор устройства, одобренного Apple. Apogee MiC Plus вписывается прямо в эту категорию, и, как и следовало ожидать, качество звука отличное.

Вы также можете подключить его к широкому кругу устройств, так как он поставляется с кабелем Lightning для iOS, кабелем USB-C и традиционным кабелем USB-A, а также настольной подставкой штативом и адаптером для подставки микрофона. Единственный минус в том, что это довольно дорого для того, что есть.

9 Shure Motiv MV5 Лучший микрофон в стиле ретро для iPhone и Android

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: Lightning, USB

Диаграмма направленности: направленная

Размеры: 66 × 67 × 65 мм

Вес: 544 г Плюсы Подключается к USB или Lightning

Ретро стиль

Одобрено Apple Минусы Не самый портативный

Shure MOTIV MV5 — еще один одобренный Apple микрофон для iPhone, он имеет прекрасный промышленный дизайн в ретро-стиле. Также имеет три встроенных пресета DSP (Vocals, Flat, Instrument), которые обеспечивают оптимальные настройки для разных источников, что делает его подходящим для всего, от музыки до подкастинга.

Shure MOTIV MV5 поставляется с двумя прилагаемыми кабелями, один из которых подключается через USB, а другой через Lightning, что позволяет использовать его с Mac, ПК, iPhone, iPod, iPad и устройствами Android. Вы также получаете встроенный выход для наушников для мониторинга в реальном времени, съемную настольную подставку и бесплатное приложение для записи.

9 IK Multimedia iRig Mic Cast HD Качественный карманный микрофон для iPhone и Android

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: Lightning, Micro-USB, USB-C

Диаграмма направленности: кардиоидная

Размеры: 50 x 27 x 50 мм

Вес: 68 г Плюсы Крошечный и легкий

Широкая совместимость

Магнитное крепление Минусы Не самый дешевый

«Карманный размер» — это термин, которым часто злоупотребляют маркетологи, но это фантастически компактное устройство действительно отвечает этому определению. Двусторонний микрофон для телефона шириной всего в 27 мм поставляется с кабелями Lightning, Micro-USB и USB-C, что позволяет использовать его со всеми типами телефонов, планшетов и ПК, включая новейшие iPhone.

Также есть разъем для наушников, так что вы тоже сможете следить за своей записью. И его легко прикрепить к iPhone, благодаря защелкивающемуся магнитному креплению, которое работает даже с чехлом.

10 Zoom IQ7 Лучший микрофон для записи музыки на вашем iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разъем: Lightning

Полярный узор: двунаправленный

Размеры: 55 x 57 x 27 мм

Вес: 160 г Плюсы 90, 120 и Mid-Side запись

Легкий и компактный

Продуманное приложение Минусы Избыточен для не музыкантов

Хотите записывать музыку с помощью микрофона? Тогда Zoom iQ7 — отличный выбор, так как он предлагает вам среднюю запись: метод, при котором два микрофона расположены близко друг к другу, а стерео достигается за счет разницы в громкости. Еще одно крошечное устройство карманного размера, iQ7 оснащено направленным «средним» микрофоном, который улавливает звук, идущим спереди, и двунаправленным «боковым» микрофоном, который перекрывает сигнал вокруг вас.

Трехпозиционный переключатель ширины стереозвука позволяет настраивать ваши записи: установите его на 90°, чтобы сосредоточиться на отдельном звуке, или на 120° для более широкой звуковой сцены. Наконец, прилагаемое приложение обеспечивает декодирование MS для переменной ширины стерео, различные эффекты, такие как реверберация и шестиполосный эквалайзер, а также инструменты редактирования, такие как Normalize и Divide. Как и следовало ожидать, вы также можете контролировать звук через наушники.

11 RODE Wireless Pro Лучший беспроводной микрофон iPhone для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: 3,5 мм

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Чувствительность: -38 дБ — 123,5 дБ

Дальность сигнала: 260 м Плюсы Зарядный футляр и футляр для аксессуаров

Включает микрофоны и ветрозащитные экраны

Встроенная запись Минусы Ценник

RODE Wireless Pro — это стандартная беспроводная микрофонная система с двумя передатчиками и приемником. Вы можете подключить приемник к iPhone с помощью прилагаемого переходника на Lightning. Как и в случае с другими комплектами беспроводных микрофонов, и передатчики, и приемник размещаются в футляре для переноски, который позволяет заряжать все три устройства одновременно. Это гарантирует, что все они смогут отработать одинаковую нагрузку во время съемки.

Как и Saramonic BlinkMe, Wireless Pro имеет встроенную запись на своих передатчиках, поэтому, если сигнал пропадет из-за потери прямой видимости, вы все равно можете воспользоваться звуком из файла, который был записан непосредственно на передатчик.

В отличие от встроенных файлов Saramonic BlinkMe, Wireless Pro записывает превосходные 32-битные файлы с плавающей точкой. Этот передовой формат позволит не беспокоиться о неправильной настройке усиления или о том, что будет захвачен тихий, искаженный звук. Вы можете использовать 32-битную дорожку для спасения проблемных записей в приложении для постобработки.

12 Godox Virso M2 Лучший микрофон для записи бесед на смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: 3,5 мм

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 50 Гц – 18 кГц

Чувствительность: -32 дБ±2 дБ

Дальность сигнала: 200 м Плюсы Большая дальность

Встроенная запись на micro-SD

Простая настройка

Звук не пропадает Минусы Нет переходников с 3,5 мм на Lightning в комплекте

Обычно комплекты беспроводных микрофонов позволяют прикрепить их квадратные передатчики к одежде и транслировать оба голоса прямо на приемник, подключенный к iPhone. Эти передатчики могут бросаться в глаза, особенно если вы прикрепили пушистый ветрозащитный экран к микрофону.

Для более незаметной записи вашего голоса можно закрепить передатчик на поясе и подключить к нему прилагаемый петличный микрофон. Кабель микрофона с петличным зажимом можно проложить под рубашкой, и будет виден только маленький микрофон на воротнике.

Хотя Rode Wireless Pro также оснащен двумя микрофонами с петличным кабелем, он стоит почти вдвое дороже, чем Godox Virso M2. Virso M2 также достаточно мощный, чтобы вести передачу на расстоянии 200 метров без прямой видимости.

Если вы не можете следить за звуком (разговаривая на расстоянии от камеры), вы можете записать звук непосредственно на карту micro SD, вставленную в передатчик. Если соединение между передатчиком и приемником прервется, вы сможете сохранить непрерывную запись с карты micro-SD.

13 Hollyland Lark Max Duo Лучшие микрофоны для iPhone с быстрой настройкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: 3,5 мм

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотный диапазон: 24 Гц – 25 кГц

Чувствительность: –36 дБПШ±1 дБ

Дальность сигнала: 250 м Плюсы Автоматическое сопряжение микрофонов и передатчика

Передача на большие расстояния

Встроенная запись

Минимальная задержка, сигнал не теряется Минусы Не хватает кнопок управления на передатчике

Как и другие комплекты беспроводных микрофонов, рассмотренные в этом рейтинге, Hollyland Lark Max Duo оснащен чехлом, который обеспечивает полную и равномерную зарядку двух передатчиков и приемника, гарантируя стабильную работу каждого устройства. Оба передатчика автоматически соединяются с приемником, когда вы вынимаете их из футляра, чтобы можно было сразу записывать.

В комплект также входят ветровые экраны, свести к минимуму завывания ветра на фоне, а также пара петличных микрофонов с кабелем для более опосредованной записи (как в Rode Wireless Pro и Godox Virso M2).

Что делает работу с комплектом Lark Max Duo еще более быстрой, так это способ крепления передатчика. Вы можете прицепить передатчик на лацкан рубашки или куртки с помощью обычного подпружиненного зажима.

Альтернативно, гость или ведущий может одеть прилагаемый магнит под рубашку. Останется только поднести передатчик к магниту, и он «прилипнет». Еще одна полезная фича — технология шумоподавления (ENC) у микрофонов, а также 8 ГБ памяти для встроенной записи файлов .wav без потерь.