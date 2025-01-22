ТОП-11 Лучшие пульты дистанционного управления для камер 2025 года

Для управления камерой и фотоаппаратом на расстоянии используйте лучший пульт дистанционного управления.

Он позволяет избежать дрожания камеры, управлять последовательностью замедленной съемки и многим другим. Пульт дистанционного управления является простым, но очень полезным аксессуаром для ваших фотокамер и фотоаппаратов.

22.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели пультов дистанционного управления.

Применение физической кнопки спуска затвора может вызвать вибрацию корпуса. Это негативно скажется на качестве снимка даже если он сделан на один из лучших фотоаппаратов. Особенно при макросъемке или длительной выдержке.

Удаленный запуск лучших профессиональных камер поможет избавиться от появления теней. Также не спугнет диких животных. Конечно существует множество программных приложений для управления камерой. Однако пульт является более надежным решением. Как правило эти устройства подключаются к камере физически или через Bluetooth и Wi-Fi.

Некоторые удаленные пульты также имеют таймер интервалометра для автоматического многократного срабатывания камеры. Используя лучший пульт дистанционного управления, вы сможете получать отличные результаты с лучшими камерами для замедленной съемки и иметь доступ ко всему набору фотографических методов.

Лучшее для Canon Пульты для камер и фотоаппаратов Canon

1 Canon BR-E1 Беспроводной пульт дистанционного управления для новейших камер Canon

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Canon EOS R3, EOS R7, EOS R5, EOS R6, EOS Ra, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II, M50, EOS M200, EOS 6D Mark II, EOS 90D, EOS 77D, EOS Rebel T7i, EOS Rebel SL2, EOS Rebel SL3, EOS 250D, EOS 850D, EOS 800D, EOS 2000D, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III, PowerShot SX70 HS

Проводной/беспроводной: беспроводной

Диапазон беспроводной связи: 5 м Плюсы Компактный и легкий

Bluetooth-соединение

Легко использовать Минусы Необходима батарейка

BR-E1 — новейший беспроводной контроллер от Canon. Он отличается от предыдущих моделей тем, что использует Bluetooth для связи с камерой вместо инфракрасного порта. Этот контроллер совместим с многими поддерживаемыми моделями камер Canon, включая EOS RP и Rebel SL3.

Перед использованием вам необходимо соединить камеру и пульт, однако процесс довольно простой. Контроллер имеет отдельные кнопки управления автофокусом и спуском. Они могут оказаться весьма полезными. Также есть кнопки масштабирования при использовании с совместимым компактом Canon.

2 Canon RC-6 Суперпростой инфракрасный пульт без излишеств для старых камер Canon

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 77D, 80D, 90D, 100D, 300D, 350D , 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, EOS M, M2, M3, M5, M6

Проводной/беспроводной: беспроводной

Диапазон беспроводной связи: 5 м Плюсы Компактный и легкий

Удобное подключение

Легко использовать Минусы Отсутствует двухступенчатая кнопка для автофокусировки/замера экспозиции

RC-6 – инфракрасный пульт, совместимый со многими камерами Canon. Включая EOS 800D, Rebel T7i, EOS 80D, 5D Марк IV и некоторые старые модели EOS M. Этот пульт особенно удобен для создания автопортретов. Его дальность действия составляет пять метров, а задержка автоспуска – всего две секунды.

Но помимо этого, RC-6 также имеет переключатель на задней панели. Он позволяет мгновенно вызывать спуск затвора. Однако, основная кнопка на пульте является одноступенчатым переключателем. Это не позволяет заранее активировать автофокус и замер освещенности. Также стоит отметить, что поскольку большинство цифровых зеркальных фотокамер Canon имеют ИК-приемник только спереди камеры, то невозможно управлять камерой сзади.

3 Canon RS-60E3 Доступно и с надежным проводным соединением — здесь вы не ошибетесь

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Canon EOS R, RP, Ra, R6, EOS M5, M6, M6 Mark II, EOS 60Da, 60D, 70D, 77D, 80D, 90D, EOS 200D, 300D, 250D, 350D, EOS 2000D, 1200D, 1300D, ЭОС 850D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 200D, 100D

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 60 см Плюсы Компактный и простой в эксплуатации

Уверенная работа

Низкая цена Минусы Провод несколько коротковат

Для всех камер Canon с терминалом дистанционного управления с мини-разъемом (включая EOS 500D/Rebel T1i и новее, EOS 60D и новее, а также многие другие) существует маленький и простой в использовании пульт дистанционного управления фотоаппаратом Canon RS-60E3. Кабель длиной 60 см (удлинители приобретаются отдельно) обмотан вокруг корпуса контроллера для аккуратного хранения, имеется заглушка для штекера.

Устройство не требует батареек, а единственной движущейся частью является дистанционная кнопка спуска затвора. Кнопка имеет хорошее ощущение, с точным двухступенчатым механизмом для автофокусировки и замера, с легким нажатием и съемки с полным нажатием. После полного нажатия кнопку можно сдвинуть вперед, чтобы зафиксировать на месте для выдержек или непрерывной съемки, без необходимости удерживать кнопку нажатой вручную.

4 Canon RS-80N3 Надежный вариант для профессиональных цифровых зеркальных камер Canon

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Canon EOS R3, EOS-1D, 1D II, 1D II N, 1D III, 1D IV, EOS-1Ds, 1Ds II, 1Ds III, EOS-1D X, 1D X II, 1D X III, EOS 5D, 5D II, 5D III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, EOS 6D, 6D II, EOS 7D, 7D II, EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, EOS D30, D60

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 80 см Плюсы Не требует батарей

Надежное качество сборки

Простота в эксплуатации Минусы Дорого для базового блока

Этот контроллер имеет немного большие размеры, чем Canon RS-60E3. Он оснащен толстым и удобным кабелем, а также штекером, который совместим с трехконтактными разъемами пульта дистанционного управления на цифровых зеркальных фотокамерах Canon серий 5D и 7D.

Кабель длиннее на 80 см и, если нужно, можно приобрести дорогостоящий 10-метровый удлинитель (ET-1000-N3). Как и у RS-60E3, качество сборки контроллера впечатляет, а двухступенчатая кнопка управления позволяет ясно ощущать нажатие. В комплекте есть механизм блокировки для ручной выдержки и непрерывной съемки в соответствующем режиме привода.

Еще одно важное преимущество этого контроллера — он совместим с адаптером пульта дистанционного управления RA-E3, который позволяет использовать его с камерами EOS M5, EOS M6, EOS 60Da, EOS 77D, EOS 80D, EOS. 90D, EOS 200D, EOS 250D, EOS 1300D, EOS M6 Mark II, EOS 850D, EOS R, EOS Ra, EOS RP, EOS R5 и EOS R6.

5 Canon TC-80N3 Пульт Canon с интервальным таймером и функциями длительной выдержки

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Canon EOS-1D, 1D II, 1D II N, 1D III, 1D IV, EOS-1Ds, 1Ds II, 1Ds III, EOS-1D X, 1D X II, EOS 5D, 5D II, 5D III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, EOS 6D, 6D II, EOS 7D, 7D II, EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, EOS D30, D60

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 80 см Плюсы Универсальный, с полезными функциями

Легко контролируемый Минусы Дорого

Несмотря на то, что контроллер TC-80N3 является проводным, он работает от одной батареи CR2032 для питания ЖК-дисплея и обеспечивает высокую универсальность. Для подключения к камерам, таким как EOS 5D IV и 7D Mark II, используется трехконтактный штекер.

Контроллер предоставляет широкий спектр функций. Включая автоматический съемку, таймер длительной выдержки, интервальный таймер, а также настройку количества снимков в последовательности. Этот контроллер также может использоваться в качестве простого пульта дистанционного управления с основными функциями, такими же, как и у Canon RS-80N3, даже если батарея не установлена.

Он прост в использовании, имеет свитч для циклического переключения между четырьмя основными режимами работы, кнопкой запуска/остановки, переключателем подсветки ЖК-дисплея и поворотным регулятором для изменения настроек. Как и RS-80N3, этот контроллер можно расширить, приобретя адаптер RA-E3, и использовать с тем же набором дополнительных камер.

Лучшее для Nikon Пульты для камер и фотоаппаратов Nikon

6 Nikon ML-L7 Новый пульт Bluetooth для камер Z и Coolpix

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Nikon Z6 II, Z7 II, Z50, Zf, Z fc, Z30, Coolpix A1000, B600, P950, P1000

Проводное/беспроводное: беспроводное

Беспроводное расстояние: 10 м Плюсы Простота сопряжения и использования

Может управлять зумом

Отдельные кнопки для фото/видео Минусы Соединение только по Bluetooth

Хотите управлять своей беззеркалкой или компактной камерой Nikon с Bluetooth дистанционно? Пульт ML-L7 – отличное решение! Он недорогой, лёгкий и очень удобный. Плюс ко всему, он умеет управлять зумом. Это особенно полезно для камер с мощным увеличением, таких как Coolpix P1000, например. Есть отдельные кнопки для фото и видеосъёмки.

Подключение простое, а радиус действия до 10 метров – вполне достаточно для большинства ситуаций. В общем, ML-L7 – это удобный и доступный способ дистанционного управления вашей камерой Nikon. Он идеально подходит для тех, кто хочет получить качественные снимки и видео без необходимости постоянно приближаться к объекту съёмки. Этот пульт отлично работает с широким рядом камер Nikon, поддерживающих Bluetooth.

7 Nikon ML-L3 Удобный беспроводной пульт дистанционного управления

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Nikon серии D40, D50, D60, серии D70, D80, D90, D600, D610, D3000, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7000, D7100, D7200, D7500, D750

Проводной/беспроводной: беспроводной

Диапазон беспроводной связи: 5 м Плюсы Дешевый

Простой

Беспроводная работа в диапазоне 5 м Минусы Отсутствует двухступенчатая кнопка запуска

Для беспроводного удаленного управления камерами пульт ML-L3 работает со всеми потребительскими DSLR, которые когда-либо выпускала Nikon (хотя не с более поздней Nikon D3500). Однако он использует инфракрасный луч, поэтому необходимо непрерывное прямое соединение между контроллером и ИК-приемником в камере. Максимальная дальность составляет 5 метров.

Nikon никогда не устанавливал ИК-приемники на свои профессиональные камеры, лишая профессиональных пользователей доступа к этому дешевому, быстрому и простому пульту дистанционного управления. Крошечный ML-L3 имеет размеры всего 60 х 28 х 7 мм и весит всего 10 г. Он имеет одноступенчатую кнопку запуска, которая не позволяет раздельно использовать автофокус и спуск затвора. Тем не менее, ручная выдержка проста: требуется одно нажатие, чтобы открыть затвор, и последующее нажатие, чтобы снова закрыть его.

8 Nikon MC-DC2 Подходит для многих цифровых зеркальных фотокамер Nikon

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Nikon Df, D90, D600, D610, D750, D780, D3100, D3200, D3300, серия D5000, серия D7000, Z 6, Z 7, Z 6 II, Z 7 II, COOLPIX A, COOLPIX P950, COOLPIX P1000, COOLPIX P7700, COOLPIX P7800

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 100 см Плюсы Простой, но очень эффективный

Хорошо сделан Минусы Не такой сложный, как некоторые пульты

Этот контроллер Nikon подходит для большинства потребительских камер Nikon. От D90 и D3100 до более новых моделей, таких как Z6 II и Z7 II. Весит он 65 г, что немного тяжелее, чем инфракрасный контроллер ML-L3, из-за своего 1-метрового кабеля. Однако в целом управлять им достаточно просто.

Одно из главных преимуществ MC-DC1 перед инфракрасным пультом дистанционного управления ML-L3 заключается в том, что он оборудован двухступенчатой кнопкой спуска, которая повторяет кнопку спуска затвора на камере. Это позволяет использовать полунажатие для активации автофокуса и замера экспозиции, а полное нажатие для съёмки, когда вы готовы.

9 Nikon MC-30A Красиво оформленный пульт для пользователей D850 и D5

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: серия D1, серия D2, серия D3, серия D4, D5, D6, D100 (с MB-D100), D200, серия D300, серия D500, серия D700, серия D800, серия D810, D850

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 80 см Плюсы Профессиональное качество сборки

Большая кнопка Минусы Цена

Для своих топовых камер, таких как D5, компания Nikon создала данный пульт дистанционного управления. Он отличается полностью профессиональным качеством сборки. Однако совместим только с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon, имеющими 10-контактные разъемы. Блок контроллера надежен и прочен. Соединительный кабель, имеющий длину 80 см, рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Кнопка спуска затвора имеет двухступенчатую блокировку и точное ощущение. Это является большим преимуществом перед дешевым контроллером MC-DC2. Однако, хотя качество сборки и производительность прекрасны, цена этого простого пульта дистанционного управления является весьма высокой.

Другие решения Пульты Sony и Fujifilm

10 Sony RM-VPR1 Базовый пульт Sony подходит для огромного количества ее камер

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Sony a9, a9 II, a1, a7R IV, a7R III, a7R II, a7R, a7s III, a7S II, a7S, a7 III, a7 II, a7, a6600, a6500, a6400, a6300, a6100, a6000, a5100 , a5000, a3500, a3000, ZV1, QX1, a99 II, a77 II, a68, a58, RX1R II, RX10 IV, RX10 III, RX10 II, RX10, RX100 VI, RX100 VA, RX100 V, RX100 IV, RX100 III, RX100 II, RX0 II, RX0, HX99, HX90V, HX80, HX60V, HX50V, HX400V, HX300, WX500, QX30, X3000, AZ1

Проводной/беспроводной: проводной

Длина провода: 80 см Плюсы Просто, но очень эффективно

Очень широкая совместимость Минусы Относительно простой

С помощью этого пульта дистанционного управления, Sony оказывает своим потребителям великое услугу. Он имеет два различных кабеля, которые совместимы с разъемами большинства камер, выпущенных компанией, в том числе беззеркальной серии Alpha, старых моделей SLT, компактных камер и даже видеокамер.

Кабели имеют длину 80 см. Это является достаточно приличным размером для обычного пульта дистанционного управления. Управление содержит различные элементы, такие как блокировочный штекер для съемки со второй кнопкой остановки / запуска видеозаписи и кнопки зума для совместимых камер с моторизованным зумом. Приятным дополнением является то, что этот пульт поставляется со специальной подставкой. Она позволяет удобно разместить контроллер на ножке штатива.

11 Fujifilm RR-100 Проводной пульт работает с камерами Fujifilm X и GFX

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Fujifilm X-T5, X-T4, X-T3, X-T30 II, X-T30, X-T20, X-T100, X-E3, X-A7, X-A5, X-H1, X- H2S, X-H2, X-Pro3, X-Pro2, X100V, X100F, GFX100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R

Проводной/беспроводной: проводной Плюсы Работает с многими камерами

Надежный, эффективный, доступный Минусы Не хватает расширенных функций некоторых других триггеров

Ищете пульт дистанционного управления для вашей камеры Fujifilm? Официально лицензированный пульт Fujifilm RR-100 – отличный выбор! Это простой проводной пульт, который подключается через стандартный 2,5 мм разъём.

Он совместим с множеством беззеркальных камер серии X Fujifilm. Также как и с профессиональными камерами среднего формата серии GFX. Функционал не перегружен: основная кнопка спуска затвора и возможность длительной экспозиции – этого достаточно для многих фотографов. Если у вас X-S10, X-E4 или X-T200, то с помощью несложного переходника с 2,5 мм на 3,5 мм вы тоже сможете использовать этот пульт.

Хотя существуют и пульты других производителей, RR-100 предлагает гарантированную совместимость и надёжность от Fujifilm. Это надёжный и простой инструмент для тех, кто ценит удобство и качество.

На что обратить внимание в пульте дистанционного управления для камеры

Проводной или беспроводной? Беспроводные пульты стали очень доступными и обеспечивают большой диапазон действия, но проводной пульт даст непрерывное соединение.

Умные функции. Триггеры Wi-Fi и Bluetooth используют мощность вашего умного устройства для еще более полного управления камерой удаленно.

Дополнительные возможности. Усовершенствованные пульты дистанционного управления включают в себя интервалометр для последовательностей интервальной съемки, а некоторые также включают режимы автоматического HDR и фокусировки.

Проблемы с кабелями. У каждого производителя есть различный разъем подключения — и некоторые марки имеют несколько типов. Поэтому убедитесь, что выбранный вами пульт подойдет для вашей камеры.

Все просто. Забыли взять с собой пульт? Всегда есть автоспуск камеры, а некоторые новые модели даже имеют встроенный интервалометр.