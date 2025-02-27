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Лучшие камеры и фотоаппараты Sony 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.02.2025
35170 Просмотров 0

Мы купили и протестировали более 110 камер, и ниже вы найдете наш обзор лучших камер Sony для фотографии, видеосъемки и всего остального. К счастью, Sony выпускает ряд различных моделей, подходящих под различные бюджеты и уровни опыта, поэтому вы обязательно найдете камеру, которая соответствует вашим потребностям.

Sony уже более десяти лет является пионером в мире беззеркальных камер и по-прежнему остается одним из крупнейших и самых популярных брендов камер в мире . Будь то улучшение сенсора и технологии автофокусировки или создание одной из самых компактных полнокадровых камер на рынке, Sony остается инновационным брендом, который продолжает продвигать вперед рынок беззеркальных камер.

27.02.2025 Обновление
В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов Sony добавлены новые модели.

Мы надеемся что наш рейтинг будет полезен Вам и поможет выбрать именно ту камеру Sony? которая подходит Вам наилучшим образом!

Итак, Вперед!

1

Sony a7 IV

Лучшая камера Sony
Sony a7 IV
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Датчик: Полный кадр
Мегапиксели: 33МП
Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,04 млн точек
Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 млн точек
Скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K

Плюсы
  • Потрясающий динамический диапазон.
  • Надежная, защищенная от непогоды конструкция
  • Длительное время работы батареи в режиме фотосъемки
  • Хорошая обработка шума RAW
  • Значительно улучшенная система меню
Минусы
  • Не особенно портативна

Sony α7 IV — это не просто лучшая камера Sony Alpha, которую мы тестировали, это одна из лучших камер, которые мы тестировали, и точка. Эта гибридная камера, ориентированная на энтузиастов, оснащена 33-мегапиксельным сенсором с большим динамическим диапазоном и может похвастаться одной из лучших систем автофокусировки в своем классе. Это делает ее отлично подходящей для съемки быстрых объектов с относительно быстрой серийной съемкой, хотя она значительно замедляется, если вы снимаете несжатые файлы RAW. Помимо этого, α7 IV — это также мощная видеокамера с записью 4K со скоростью 60 кадров в секунду (хотя и с кадрированием), без ограничений по времени записи и внутренней 10-битной глубиной цвета 4:2:2 для захвата всего: от кинематографических кадров до замедленного действия.

Помимо того, что она хорошо подходит для широкого спектра стилей фото и видео, камера также рассчитана на длительный срок службы, с прочным корпусом, защищенным от непогоды, полностью шарнирным сенсорным экраном и электронным видоискателем высокого разрешения (EVF), который обеспечивает четкое изображение объекта, не говоря уже о двух слотах для карт памяти, один из которых поддерживает более быстрые карты CFexpress, и всех портах, необходимых для периферийных видеоустройств. Все это оборудование и вычислительная мощность достигаются за счет портативности, но если вы ищете фантастическую универсальную камеру, то это камера Sony, которую нужно приобрести.

2

Sony A7C II

Лучшая компактная полнокадровая камера Sony
Sony A7C II
8.5

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: беззеркальный
Сенсор: полный кадр
Мегапиксели: 33 МП
Экран: 3-дюймовый сенсорный с переменным углом наклона, 1,03 млн точек
Видоискатель: электронный OLED, 2,36 млн точек
Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду, 44 RAW, 1000+ JPEG
Максимальное разрешение видео: 4K 30p
Уровень пользователя: Энтузиаст

Плюсы
  • Компактная полнокадровая конструкция
  • Стабилизация изображения внутри корпуса
  • Превосходный динамический диапазон
Минусы
  • Видоискатель маленький и неудобный

Если Sony α7 IV звучит как все, о чем вы когда-либо мечтали в камере, — за исключением того, что вы предпочитаете более компактный корпус камеры, — то Sony α7C II как раз для вас. Компактная полнокадровая модель Sony похожа на сжатую версию обычной Alpha 7. α7C II использует тот же 33-мегапиксельный сенсор, что и α7 IV , но с корпусом, который по размеру ближе к моделям APS-C, таким как Sony α6700 ниже. Это немалый подвиг, особенно с учетом того, что она по-прежнему оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS), электронным видоискателем и полностью поворотным экраном.

Конечно, этот компактный размер имеет некоторые компромиссы. Вышеупомянутый EVF неудобно мал по сравнению с тем, что на α7 IV , а α7C II имеет только один слот для SD-карты, что может быть решающим фактором для некоторых. Но с другой стороны, он оснащен новым процессором на базе ИИ, который еще больше улучшает возможности автофокусировки и обнаружения объекта камеры. В конечном счете, это лучшая камера Sony для фотографии, если вам нужно что-то более портативное.

3

Sony A6700

Лучшая камера Sony среднего класса
Sony A6700
7.7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: беззеркальный
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 26,1 МП
Крепление объектива: Sony E
Экран: 3-дюймовый поворотный экран, 921 тыс. точек
Видоискатель: электронный видоискатель, 1,036 млн точек
Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K (UHD)
Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст

Плюсы
  • Относительно портативная и легкая
  • IBIS
  • Превосходное ИИ распознавание и отслеживание
  • Фантастическая система автофокусировки.
Минусы
  • Видоискатель на троечку
  • Не сбалансирована с объективами большого размера
  • Ценник

Если Sony α7 IV вам не по карману, переход на Sony α6700 — отличный способ сэкономить немного денег. Эта гибридная камера APS-C — одна из самых эффективных моделей среднего класса и одна из самых универсальных моделей с кроп-сенсором на рынке. Она значительно превосходит старые модели серии Alpha 6X00 (подробнее о них ниже) благодаря новому сенсору с более высоким разрешением, большей вычислительной мощности и впечатляющим функциям видеосъемки, таким как видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и внутренняя 10-битная запись Log.

Кроме того, камера оснащена эффективной системой IBIS и самой сложной на сегодняшний день системой автофокусировки Sony с обнаружением и отслеживанием объектов на основе искусственного интеллекта. Это та же система, что и в Sony α7C II , упомянутой выше, и Sony ZV-E1 , упомянутой ниже, и одна из лучших систем автофокусировки на рынке, гарантирующая, что вы редко промахнетесь даже с более быстрыми объектами. В целом, это одна из лучших беззеркальных камер Sony в своем классе.

4

Sony A6400

Лучшая камера Sony начального уровня
Изображение Sony A6400
7.3

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: беззеркальный
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 24,3 МП
Крепление объектива: Sony E
Экран: 3-дюймовый поворотный экран, 921 тыс. точек
Видоискатель: электронный видоискатель, 1440 тыс. точек
Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: Full HD
Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст

Плюсы
  • Превосходная общая производительность автофокуса
  • Отличное качество фотографий.
  • Прочная, портативная конструкция
Минусы
  • Нет внутренней стабилизации
  • Дизайн устарел и неудобен

Если вы хотите сэкономить еще больше денег, более старая линейка APS-C Alpha станет отличным промежуточным вариантом для тех, кто все еще хочет универсальную камеру начального уровня, но не располагает бюджетом на Sony α6700 . Sony α6400 — это настоящий средний вариант, расположенный между более дорогой Sony α6600 и более ориентированной на новичков Sony α6100 . У α6400 нет встроенной стабилизации изображения, как у α6600 , но у нее более высокое разрешение видоискателя и более прочный корпус, чем у α6100 , что обеспечивает хорошее соотношение функций и цены.

Эти камеры начали показывать свой возраст, с более устаревшими функциями видео, чем у α6700 выше. Тем не менее, вы все еще можете получать потрясающие фотографии с их помощью, особенно в сочетании с высококачественными объективами. Они также прекрасно подходят для более повседневной работы с видео и видеоблогов, вдобавок к тому, что они довольно портативны. Таким образом, несмотря на устаревшую систему меню и невыразительную эргономику, α6400 по-прежнему занимает свое место на развивающемся рынке камер.

5

Sony ZV-E10

Лучшая бюджетная камера Sony
Sony ZV-E10
7.6

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: беззеркальный
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 24,2 МП
Объектив: байонет Sony E
Экран: переменный угол
Видоискатель: Нет
Максимальная скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду для 116 файлов JPEG
Максимальное разрешение видео: 4K 30p
Уровень пользователя: Энтузиаст

Плюсы
  • Функции и производительность автофокуса
  • Экран с регулируемым углом наклона
  • Клипса на фильтр от ветра
Минусы
  • Отсутствует IBIS
  • Автофокус не такой надежный, как у других камер Sony

Sony ZV-E10 — лучшая бюджетная модель в линейке камер Sony. Хотя она и разработана для видеоблогеров, это отличная камера, которая также хорошо подходит для фотографии, если вы не против отказаться от видоискателя. Она использует датчик, аналогичный Sony α6400 выше, и добавляет полностью поворотный экран, который упрощает наблюдение за собой во время записи или съемки селфи. Другие дополнения включают улучшенный внутренний микрофон и разъем для наушников.

Хотя он ориентирован на видео, он так же хорош в области фото, как и его братья Alpha. У него отличное общее качество изображения и быстрая серийная съемка, а его время работы от аккумулятора также превосходное. Автофокус здесь менее надежен, чем на более дорогих камерах Sony, но он все равно очень эффективен в целом. В конечном счете, если вы можете обойтись без видоискателя, это отличный бюджетный вариант, который хорошо подходит как для видеоблогеров, так и для начинающих фотографов.

6

Sony ZV-E1

Лучшая камера Sony для создателей контента
Sony ZV-E1
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: Беззеркальный
Матрица: Полный кадр BSI CMOS
Мегапиксели: 12 МП
Байонет: Sony FE
Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек
Видоискатель: Нет
Максимальное разрешение видео: 4K
Микрофон: Да
Уровень пользователя: Энтузиаст/профессионал

Плюсы
  • Полнокадровая
  • 4K при 120 кадрах в секунду (с обновлением Creators’ Cloud).
  • Полностью шарнирный экран
  • Удивительная автофокусировка на базе искусственного интеллекта.
  • Легка и компактна
Минусы
  • Быстро перегревается в 4К.
  • Эргономика не самая лучшая
  • Цена

Sony ZV-E1 — это, по сути, универсальный магазин для видеоблогеров и создателей контента. В то время как другие бренды начали расширяться и производить камеры для видеоблогеров, Sony стала первой, кто выпустил специальную камеру для видеоблогеров с полнокадровым датчиком. Хотя она и имеет соответствующую цену, эта камера создана для одиноких ютуберов с полезными функциями кадрирования с поддержкой ИИ и автофокусировки, которые отлично подходят для операторов с одной камерой.

Помимо этого, она заимствует свой сенсор у высококлассной Sony α7S III и невероятно хорошо работает в условиях слабого освещения. Она также оснащена IBIS, надежным внутренним направленным микрофоном, внутренней 10-битной записью 4:2:2 и множеством профилей изображений и кодеков. Это лучшая камера Sony для видео, если вы ищете компактную рабочую лошадку для видеоблогов. Однако, если вы не хотите делать карьеру на YouTube, Sony ZV-E10 II (продолжение нашего бюджетного выбора выше) является отличной более дешевой альтернативой. Она использует меньший сенсор APS-C, который не так хорошо подходит для ситуаций со слабым освещением, и у нее более ограниченные возможности частоты кадров, но это очень хорошая видеокамера за свою цену.

7

Sony RX100 VII

Лучшая компактная камера Sony
Sony RX100 VII
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Тип: Беззеркальный
Сенсор: APS-C Exmor R CMOS с обратной засветкой
Мегапиксели: 20.1 МП
Монитор: 3 дюймовый, 921600 точек
Скорость серийной съемки: 90 кадров/с
Видоискатель: нет
Макс. разрешение видео: 4К

Плюсы
  • Удивительно компактный и легкий
  • Хорошая в целом система автофокусировки
  • Хорошее качество изображения для своего класса
Минусы
  • Отсутствие эргономики
  • Короткое время работы батареи

Хотя смартфоны стали лучшими карманными камерами, есть что-то особенное в специализированной камере «наведи и снимай», и серия Sony RX100 продолжает поддерживать премиальные компактные камеры. Последняя модель, Sony RX100 VII, представляет собой очень портативную камеру со встроенным зум-объективом, что делает ее идеальной камерой для путешествий. Ее диапазон фокусных расстояний 24-200 мм в полнокадровом эквиваленте универсален для всего: от широкоугольных снимков до крупных планов удаленных объектов. Дополнительные функции, такие как выдвижной видоискатель и вспышка, также являются приятным дополнением.

Хотя качество изображения не сравнится с камерами с более крупными сенсорами, она использует 1-дюймовый стекированный сенсор, который больше, чем у большинства компактных камер, что обеспечивает отличное качество изображения для своего класса. Ее система автофокусировки также очень эффективна, поэтому вам не придется беспокоиться о потере фокуса с более быстрыми объектами. Если вы не против потери видоискателя и некоторого диапазона зума, ориентированная на видеоблогинг Sony ZV-1 II является более дешевой альтернативой с похожим 1-дюймовым сенсором и той же системой автофокусировки. Обе камеры испытывают трудности с производительностью батареи, но такие компактные камеры, как эти, являются отличными вариантами, если вам нужно что-то карманное.

По сравнению с другими брендами

  • Высокоэффективные системы автофокусировки.
    Лучшие беззеркальные камеры Sony имеют невероятно сложные системы автофокусировки с превосходными возможностями отслеживания.
  • Относительно портативны.
    Камеры Sony, особенно линейка APS-C, как правило, немного компактнее, чем альтернативы других брендов.
  • Превосходное качество изображения.
    Камеры Sony обычно делают резкие снимки, имеют широкий динамический диапазон и хорошо работают при слабом освещении.
  • Доступность объективов.
    Sony — один из немногих крупных брендов, который публикует спецификации и лицензию на свой фирменный E-mount без роялти. В результате для его беззеркальной линейки доступен очень широкий выбор объективов, как собственных, так и сторонних.
  • Неинтуитивно понятные системы меню.
    Sony не славится удобством использования, поскольку системы меню на старых моделях, как правило, довольно сложны для навигации, а многие функции зарыты в неорганизованные подменю.
  • Ограниченная функциональность сенсорного экрана.
    Хотя Sony и исправила ситуацию с новыми моделями, функциональность сенсорного экрана старых камер Sony обычно ограничивается настройкой точек фокусировки или установкой таймеров, и вы не можете использовать их для навигации по меню.
  • Длительное время опустошения буфера.
    Большинству камер Sony требуется много времени для опустошения буфера фотографий, что может быть неудобно при съемке нескольких длинных очередей.

Sony против Canon

Canon и Sony лидируют на мировом рынке камер, предлагая множество отличных камер по разным ценам. Хотя камеры Canon, как правило, обладают лучшей эргономикой, Sony имела преимущество в разработке беззеркальных камер. Ее байонет E предлагает более широкий выбор собственных и сторонних объективов, чем линейка беззеркальных камер Canon.

Sony против Fujifilm

В отличие от Sony, Fujifilm не выпускает полнокадровые камеры. Однако ее приверженность решениям старой школы дизайна, таким как специальные диски экспозиции и цветовые профили JPEG, имитирующие вид винтажных пленок, является забавным контрапунктом технически совершенным, но часто клинически разработанным камерам Sony. Sony — это то место, куда вы идете за новейшими и лучшими технологиями камеры, в то время как Fuji — это то место, куда вы идете за старомодным почтением к искусству фотографии.

Sony занимается беззеркальными камерами дольше, чем большинство производителей. Компания продолжает расширять границы технологий автофокуса и сенсора, представляя на рынке множество невероятно мощных камер. Она также является одним из немногих производителей, опубликовавших полные спецификации для своей фирменной системы объективов с байонетом E, что привело к более широкому выбору совместимых объективов сторонних производителей.

Однако коробчатые конструкции камер Sony не самые эргономичные, а их цвета вне камеры кажутся более холодными и клиническими, чем у конкурентов, таких как Canon или Nikon. Итог: камеры Sony отлично подходят для энтузиастов оборудования, ищущих самое последнее и лучшее, что может предложить технология камер, но если эргономика является приоритетом или вы ищете камеру с большим стилем или душой, вам, возможно, стоит поискать что-то другое.

Расстановка

Sony продает широкий ассортимент камер, подходящих для самых разных потребителей.

Беззеркальные камеры с креплением E

  • α1 = Флагманская беззеркальная камера, которая может удовлетворить потребности как профессиональных фотографов, так и видеооператоров.
  • Серия α9  = полнокадровые беззеркальные камеры, предназначенные для профессиональных и полупрофессиональных фотографов, снимающих спортивные мероприятия и события.
  • Серия α7  =  полнокадровые беззеркальные модели, ориентированные на энтузиастов. Модели α7S ориентированы на съемку при слабом освещении и видео, тогда как модели α7R являются флагманами данного поколения продуктов.
  • Серия α6(XXXX) = беззеркальные камеры с кроп-сенсором, предназначенные как для энтузиастов, так и для новичков. Более высокие номера моделей обычно указывают на более высокий уровень общих возможностей.
  • Серия FX = линейка кинокамер Sony. Модели с одним числом, такие как FX3, используют полнокадровые датчики, а модели с двумя числами, такие как FX30, используют датчики APS-C. Это лучшие камеры Sony для продвинутой видеосъемки.

 Зеркальные камеры с креплением A

  • Серия α99 = профессиональная и ориентированная на любителей цифровая зеркальная камера с полнокадровой матрицей.
  • Серия α77 = конструкция, аналогичная α99 II, но оснащена датчиком APS-C.
  • α68 = APS-C цифровая зеркальная фотокамера начального уровня.

Суперкомпактный/Компактный/Мостовой

  • Серия RX0  = Компактная экшн-камера.
  • Серия RX10  = компактная камера мостового типа со встроенным объективом.
  • Серия RX100  = Компактные компактные камеры.
  • Серия RX1R = полнокадровая компактная камера со встроенным объективом с фиксированным фокусным расстоянием.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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