Лучшие камеры и фотоаппараты Sony 2025 года

Мы купили и протестировали более 110 камер, и ниже вы найдете наш обзор лучших камер Sony для фотографии, видеосъемки и всего остального. К счастью, Sony выпускает ряд различных моделей, подходящих под различные бюджеты и уровни опыта, поэтому вы обязательно найдете камеру, которая соответствует вашим потребностям.

Sony уже более десяти лет является пионером в мире беззеркальных камер и по-прежнему остается одним из крупнейших и самых популярных брендов камер в мире . Будь то улучшение сенсора и технологии автофокусировки или создание одной из самых компактных полнокадровых камер на рынке, Sony остается инновационным брендом, который продолжает продвигать вперед рынок беззеркальных камер.

27.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов Sony добавлены новые модели.

Мы надеемся что наш рейтинг будет полезен Вам и поможет выбрать именно ту камеру Sony? которая подходит Вам наилучшим образом!

Итак, Вперед!

1 Sony a7 IV Лучшая камера Sony

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: Полный кадр

Мегапиксели: 33МП

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,04 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 млн точек

Скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K Плюсы Потрясающий динамический диапазон.

Надежная, защищенная от непогоды конструкция

Длительное время работы батареи в режиме фотосъемки

Хорошая обработка шума RAW

Значительно улучшенная система меню Минусы Не особенно портативна

Sony α7 IV — это не просто лучшая камера Sony Alpha, которую мы тестировали, это одна из лучших камер, которые мы тестировали, и точка. Эта гибридная камера, ориентированная на энтузиастов, оснащена 33-мегапиксельным сенсором с большим динамическим диапазоном и может похвастаться одной из лучших систем автофокусировки в своем классе. Это делает ее отлично подходящей для съемки быстрых объектов с относительно быстрой серийной съемкой, хотя она значительно замедляется, если вы снимаете несжатые файлы RAW. Помимо этого, α7 IV — это также мощная видеокамера с записью 4K со скоростью 60 кадров в секунду (хотя и с кадрированием), без ограничений по времени записи и внутренней 10-битной глубиной цвета 4:2:2 для захвата всего: от кинематографических кадров до замедленного действия.

Помимо того, что она хорошо подходит для широкого спектра стилей фото и видео, камера также рассчитана на длительный срок службы, с прочным корпусом, защищенным от непогоды, полностью шарнирным сенсорным экраном и электронным видоискателем высокого разрешения (EVF), который обеспечивает четкое изображение объекта, не говоря уже о двух слотах для карт памяти, один из которых поддерживает более быстрые карты CFexpress, и всех портах, необходимых для периферийных видеоустройств. Все это оборудование и вычислительная мощность достигаются за счет портативности, но если вы ищете фантастическую универсальную камеру, то это камера Sony, которую нужно приобрести.

2 Sony A7C II

Лучшая компактная полнокадровая камера Sony

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 33 МП

Экран: 3-дюймовый сенсорный с переменным углом наклона, 1,03 млн точек

Видоискатель: электронный OLED, 2,36 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду, 44 RAW, 1000+ JPEG

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Компактная полнокадровая конструкция

Стабилизация изображения внутри корпуса

Превосходный динамический диапазон Минусы Видоискатель маленький и неудобный

Если Sony α7 IV звучит как все, о чем вы когда-либо мечтали в камере, — за исключением того, что вы предпочитаете более компактный корпус камеры, — то Sony α7C II как раз для вас. Компактная полнокадровая модель Sony похожа на сжатую версию обычной Alpha 7. α7C II использует тот же 33-мегапиксельный сенсор, что и α7 IV , но с корпусом, который по размеру ближе к моделям APS-C, таким как Sony α6700 ниже. Это немалый подвиг, особенно с учетом того, что она по-прежнему оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS), электронным видоискателем и полностью поворотным экраном.

Конечно, этот компактный размер имеет некоторые компромиссы. Вышеупомянутый EVF неудобно мал по сравнению с тем, что на α7 IV , а α7C II имеет только один слот для SD-карты, что может быть решающим фактором для некоторых. Но с другой стороны, он оснащен новым процессором на базе ИИ, который еще больше улучшает возможности автофокусировки и обнаружения объекта камеры. В конечном счете, это лучшая камера Sony для фотографии, если вам нужно что-то более портативное.

3 Sony A6700

Лучшая камера Sony среднего класса

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 26,1 МП

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый поворотный экран, 921 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 1,036 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K (UHD)

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Относительно портативная и легкая

IBIS

Превосходное ИИ распознавание и отслеживание

Фантастическая система автофокусировки. Минусы Видоискатель на троечку

Не сбалансирована с объективами большого размера

Ценник

Если Sony α7 IV вам не по карману, переход на Sony α6700 — отличный способ сэкономить немного денег. Эта гибридная камера APS-C — одна из самых эффективных моделей среднего класса и одна из самых универсальных моделей с кроп-сенсором на рынке. Она значительно превосходит старые модели серии Alpha 6X00 (подробнее о них ниже) благодаря новому сенсору с более высоким разрешением, большей вычислительной мощности и впечатляющим функциям видеосъемки, таким как видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и внутренняя 10-битная запись Log.

Кроме того, камера оснащена эффективной системой IBIS и самой сложной на сегодняшний день системой автофокусировки Sony с обнаружением и отслеживанием объектов на основе искусственного интеллекта. Это та же система, что и в Sony α7C II , упомянутой выше, и Sony ZV-E1 , упомянутой ниже, и одна из лучших систем автофокусировки на рынке, гарантирующая, что вы редко промахнетесь даже с более быстрыми объектами. В целом, это одна из лучших беззеркальных камер Sony в своем классе.

4 Sony A6400

Лучшая камера Sony начального уровня

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,3 МП

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый поворотный экран, 921 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 1440 тыс. точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: Full HD

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Превосходная общая производительность автофокуса

Отличное качество фотографий.

Прочная, портативная конструкция Минусы Нет внутренней стабилизации

Дизайн устарел и неудобен

Если вы хотите сэкономить еще больше денег, более старая линейка APS-C Alpha станет отличным промежуточным вариантом для тех, кто все еще хочет универсальную камеру начального уровня, но не располагает бюджетом на Sony α6700 . Sony α6400 — это настоящий средний вариант, расположенный между более дорогой Sony α6600 и более ориентированной на новичков Sony α6100 . У α6400 нет встроенной стабилизации изображения, как у α6600 , но у нее более высокое разрешение видоискателя и более прочный корпус, чем у α6100 , что обеспечивает хорошее соотношение функций и цены.

Эти камеры начали показывать свой возраст, с более устаревшими функциями видео, чем у α6700 выше. Тем не менее, вы все еще можете получать потрясающие фотографии с их помощью, особенно в сочетании с высококачественными объективами. Они также прекрасно подходят для более повседневной работы с видео и видеоблогов, вдобавок к тому, что они довольно портативны. Таким образом, несмотря на устаревшую систему меню и невыразительную эргономику, α6400 по-прежнему занимает свое место на развивающемся рынке камер.

5 Sony ZV-E10

Лучшая бюджетная камера Sony

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Объектив: байонет Sony E

Экран: переменный угол

Видоискатель: Нет

Максимальная скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду для 116 файлов JPEG

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Функции и производительность автофокуса

Экран с регулируемым углом наклона

Клипса на фильтр от ветра Минусы Отсутствует IBIS

Автофокус не такой надежный, как у других камер Sony

Sony ZV-E10 — лучшая бюджетная модель в линейке камер Sony. Хотя она и разработана для видеоблогеров, это отличная камера, которая также хорошо подходит для фотографии, если вы не против отказаться от видоискателя. Она использует датчик, аналогичный Sony α6400 выше, и добавляет полностью поворотный экран, который упрощает наблюдение за собой во время записи или съемки селфи. Другие дополнения включают улучшенный внутренний микрофон и разъем для наушников.

Хотя он ориентирован на видео, он так же хорош в области фото, как и его братья Alpha. У него отличное общее качество изображения и быстрая серийная съемка, а его время работы от аккумулятора также превосходное. Автофокус здесь менее надежен, чем на более дорогих камерах Sony, но он все равно очень эффективен в целом. В конечном счете, если вы можете обойтись без видоискателя, это отличный бюджетный вариант, который хорошо подходит как для видеоблогеров, так и для начинающих фотографов.

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7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Матрица: Полный кадр BSI CMOS

Мегапиксели: 12 МП

Байонет: Sony FE

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Видоискатель: Нет

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофон: Да

Уровень пользователя: Энтузиаст/профессионал Плюсы Полнокадровая

4K при 120 кадрах в секунду (с обновлением Creators’ Cloud).

Полностью шарнирный экран

Удивительная автофокусировка на базе искусственного интеллекта.

Легка и компактна Минусы Быстро перегревается в 4К.

Эргономика не самая лучшая

Цена

Sony ZV-E1 — это, по сути, универсальный магазин для видеоблогеров и создателей контента. В то время как другие бренды начали расширяться и производить камеры для видеоблогеров, Sony стала первой, кто выпустил специальную камеру для видеоблогеров с полнокадровым датчиком. Хотя она и имеет соответствующую цену, эта камера создана для одиноких ютуберов с полезными функциями кадрирования с поддержкой ИИ и автофокусировки, которые отлично подходят для операторов с одной камерой.

Помимо этого, она заимствует свой сенсор у высококлассной Sony α7S III и невероятно хорошо работает в условиях слабого освещения. Она также оснащена IBIS, надежным внутренним направленным микрофоном, внутренней 10-битной записью 4:2:2 и множеством профилей изображений и кодеков. Это лучшая камера Sony для видео, если вы ищете компактную рабочую лошадку для видеоблогов. Однако, если вы не хотите делать карьеру на YouTube, Sony ZV-E10 II (продолжение нашего бюджетного выбора выше) является отличной более дешевой альтернативой. Она использует меньший сенсор APS-C, который не так хорошо подходит для ситуаций со слабым освещением, и у нее более ограниченные возможности частоты кадров, но это очень хорошая видеокамера за свою цену.

7 Sony RX100 VII

Лучшая компактная камера Sony

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: APS-C Exmor R CMOS с обратной засветкой

Мегапиксели: 20.1 МП

Монитор: 3 дюймовый, 921600 точек

Скорость серийной съемки: 90 кадров/с

Видоискатель: нет

Макс. разрешение видео: 4К Плюсы Удивительно компактный и легкий

Хорошая в целом система автофокусировки

Хорошее качество изображения для своего класса Минусы Отсутствие эргономики

Короткое время работы батареи

Хотя смартфоны стали лучшими карманными камерами, есть что-то особенное в специализированной камере «наведи и снимай», и серия Sony RX100 продолжает поддерживать премиальные компактные камеры. Последняя модель, Sony RX100 VII, представляет собой очень портативную камеру со встроенным зум-объективом, что делает ее идеальной камерой для путешествий. Ее диапазон фокусных расстояний 24-200 мм в полнокадровом эквиваленте универсален для всего: от широкоугольных снимков до крупных планов удаленных объектов. Дополнительные функции, такие как выдвижной видоискатель и вспышка, также являются приятным дополнением.

Хотя качество изображения не сравнится с камерами с более крупными сенсорами, она использует 1-дюймовый стекированный сенсор, который больше, чем у большинства компактных камер, что обеспечивает отличное качество изображения для своего класса. Ее система автофокусировки также очень эффективна, поэтому вам не придется беспокоиться о потере фокуса с более быстрыми объектами. Если вы не против потери видоискателя и некоторого диапазона зума, ориентированная на видеоблогинг Sony ZV-1 II является более дешевой альтернативой с похожим 1-дюймовым сенсором и той же системой автофокусировки. Обе камеры испытывают трудности с производительностью батареи, но такие компактные камеры, как эти, являются отличными вариантами, если вам нужно что-то карманное.

По сравнению с другими брендами

Высокоэффективные системы автофокусировки.

Лучшие беззеркальные камеры Sony имеют невероятно сложные системы автофокусировки с превосходными возможностями отслеживания.

Лучшие беззеркальные камеры Sony имеют невероятно сложные системы автофокусировки с превосходными возможностями отслеживания. Относительно портативны.

Камеры Sony, особенно линейка APS-C, как правило, немного компактнее, чем альтернативы других брендов.

Камеры Sony, особенно линейка APS-C, как правило, немного компактнее, чем альтернативы других брендов. Превосходное качество изображения.

Камеры Sony обычно делают резкие снимки, имеют широкий динамический диапазон и хорошо работают при слабом освещении.

Камеры Sony обычно делают резкие снимки, имеют широкий динамический диапазон и хорошо работают при слабом освещении. Доступность объективов.

Sony — один из немногих крупных брендов, который публикует спецификации и лицензию на свой фирменный E-mount без роялти. В результате для его беззеркальной линейки доступен очень широкий выбор объективов, как собственных, так и сторонних.

Неинтуитивно понятные системы меню.

Sony не славится удобством использования, поскольку системы меню на старых моделях, как правило, довольно сложны для навигации, а многие функции зарыты в неорганизованные подменю.

Sony не славится удобством использования, поскольку системы меню на старых моделях, как правило, довольно сложны для навигации, а многие функции зарыты в неорганизованные подменю. Ограниченная функциональность сенсорного экрана.

Хотя Sony и исправила ситуацию с новыми моделями, функциональность сенсорного экрана старых камер Sony обычно ограничивается настройкой точек фокусировки или установкой таймеров, и вы не можете использовать их для навигации по меню.

Хотя Sony и исправила ситуацию с новыми моделями, функциональность сенсорного экрана старых камер Sony обычно ограничивается настройкой точек фокусировки или установкой таймеров, и вы не можете использовать их для навигации по меню. Длительное время опустошения буфера.

Большинству камер Sony требуется много времени для опустошения буфера фотографий, что может быть неудобно при съемке нескольких длинных очередей.

Sony против Canon

Canon и Sony лидируют на мировом рынке камер, предлагая множество отличных камер по разным ценам. Хотя камеры Canon, как правило, обладают лучшей эргономикой, Sony имела преимущество в разработке беззеркальных камер. Ее байонет E предлагает более широкий выбор собственных и сторонних объективов, чем линейка беззеркальных камер Canon.

Sony против Fujifilm

В отличие от Sony, Fujifilm не выпускает полнокадровые камеры. Однако ее приверженность решениям старой школы дизайна, таким как специальные диски экспозиции и цветовые профили JPEG, имитирующие вид винтажных пленок, является забавным контрапунктом технически совершенным, но часто клинически разработанным камерам Sony. Sony — это то место, куда вы идете за новейшими и лучшими технологиями камеры, в то время как Fuji — это то место, куда вы идете за старомодным почтением к искусству фотографии.

Sony занимается беззеркальными камерами дольше, чем большинство производителей. Компания продолжает расширять границы технологий автофокуса и сенсора, представляя на рынке множество невероятно мощных камер. Она также является одним из немногих производителей, опубликовавших полные спецификации для своей фирменной системы объективов с байонетом E, что привело к более широкому выбору совместимых объективов сторонних производителей.

Однако коробчатые конструкции камер Sony не самые эргономичные, а их цвета вне камеры кажутся более холодными и клиническими, чем у конкурентов, таких как Canon или Nikon. Итог: камеры Sony отлично подходят для энтузиастов оборудования, ищущих самое последнее и лучшее, что может предложить технология камер, но если эргономика является приоритетом или вы ищете камеру с большим стилем или душой, вам, возможно, стоит поискать что-то другое.

Расстановка

Sony продает широкий ассортимент камер, подходящих для самых разных потребителей.

Беззеркальные камеры с креплением E

α1 = Флагманская беззеркальная камера, которая может удовлетворить потребности как профессиональных фотографов, так и видеооператоров.

= Флагманская беззеркальная камера, которая может удовлетворить потребности как профессиональных фотографов, так и видеооператоров. Серия α9 = полнокадровые беззеркальные камеры, предназначенные для профессиональных и полупрофессиональных фотографов, снимающих спортивные мероприятия и события.

= полнокадровые беззеркальные камеры, предназначенные для профессиональных и полупрофессиональных фотографов, снимающих спортивные мероприятия и события. Серия α7 = полнокадровые беззеркальные модели, ориентированные на энтузиастов. Модели α7S ориентированы на съемку при слабом освещении и видео, тогда как модели α7R являются флагманами данного поколения продуктов.

= полнокадровые беззеркальные модели, ориентированные на энтузиастов. Модели α7S ориентированы на съемку при слабом освещении и видео, тогда как модели α7R являются флагманами данного поколения продуктов. Серия α6(XXXX) = беззеркальные камеры с кроп-сенсором, предназначенные как для энтузиастов, так и для новичков. Более высокие номера моделей обычно указывают на более высокий уровень общих возможностей.

= беззеркальные камеры с кроп-сенсором, предназначенные как для энтузиастов, так и для новичков. Более высокие номера моделей обычно указывают на более высокий уровень общих возможностей. Серия FX = линейка кинокамер Sony. Модели с одним числом, такие как FX3, используют полнокадровые датчики, а модели с двумя числами, такие как FX30, используют датчики APS-C. Это лучшие камеры Sony для продвинутой видеосъемки.

Зеркальные камеры с креплением A

Серия α99 = профессиональная и ориентированная на любителей цифровая зеркальная камера с полнокадровой матрицей.

= профессиональная и ориентированная на любителей цифровая зеркальная камера с полнокадровой матрицей. Серия α77 = конструкция, аналогичная α99 II, но оснащена датчиком APS-C.

= конструкция, аналогичная α99 II, но оснащена датчиком APS-C. α68 = APS-C цифровая зеркальная фотокамера начального уровня.

Суперкомпактный/Компактный/Мостовой