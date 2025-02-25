Лучшие камеры и фотоаппараты Nikon в 2025 году

Компания Nikon производит одни из лучших беззеркальных и зеркальных фотокамер, как с датчиками APS-C, так и с полнокадровыми матрицами, так что здесь найдется что-то для каждого, и я специально отобрал для вас лучшие камеры Nikon…

Nikon — один из самых культовых брендов фотокамер из существующих, имеющий более чем 100-летнюю историю за плечами, и я пользуюсь оборудованием Nikon уже много лет , особенно на моей предыдущей должности редактора журнала N-Photo , посвященного Nikon , где я тестировал, использовал или был владельцем всех когда-либо выпущенных беззеркальных фотокамер Nikon серии Z, а также значительного количества цифровых зеркальных фотокамер.

25.02.2025 Обновление Добавлена новейшие модели Nikon

Камеры Nikon долгое время были отправной точкой для фотолюбителей, делающих свой первый шаг в «серьёзной» фотографии. Но Nikon не только для новичков — японский гигант — это бренд, к которому обращаются как профессиональные фотографы, так и энтузиасты-любители!

В этом обзоре основное внимание уделяется новейшим беззеркальным камерам Nikon серии Z, таким как революционная Nikon Z8 , Nikon Z6 III для энтузиастов и бюджетная Nikon Z30 (если вас не смущает отсутствие видоискателя), но также представлены несколько зеркальных камер, которые все еще занимают место в линейке Nikon, включая то, что я бы назвал лучшей зеркальной камерой из когда-либо созданных : могучая Nikon D850 . Действительно, зеркальные камеры Nikon по-прежнему могут очаровывать хорошими функциями, прочной конструкцией и множеством вариантов объективов — и доступны по все более привлекательным ценам, поскольку рынок неумолимо движется в сторону беззеркальных моделей. Вы можете углубиться в наш полный анализ зеркальных и беззеркальных камер.

Nikon выпускает широкий ассортимент камер, охватывающий все, от престижной Nikon Z9 с функциями, которые подойдут самым требовательным профессионалам, до более доступных камер для энтузиастов, таких как Nikon Z6 III , а также более обычных фотографов и видеоблогеров с Nikon Z50 II (вы также можете найти ее предшественницу, Z50 , по сниженной цене, поскольку розничные продавцы распродают остатки своих запасов). Поклонники ретро-стиля также хорошо обойдены вниманием с ретро-вдохновленными Nikon Zfc и Nikon Zf (в зависимости от ваших предпочтений относительно сенсора DX или FX). Да, с таким количеством моделей на выбор, это немного похоже на минное поле, чтобы выбрать лучшую камеру для ваших нужд, но не отчаивайтесь, я здесь, чтобы помочь!

Я пропустил здесь компактные камеры Nikon CoolPix, такие как Nikon P1000 с ее безумным 125-кратным зумом, но не волнуйтесь, у нас есть другие руководства по лучшим компактным , лучшим водонепроницаемым и лучшим переходным камерам .

В моем руководстве лучшие камеры Nikon разделены на лучшие камеры для каждого пользователя, поэтому без лишних слов давайте выберем идеальную камеру Nikon для вас!

1 Nikon Z6 III Лучшая камера Nikon в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый CMOS, частично стекированный

Мегапиксели: 24,5 МП

Монитор: 3,2-дюймовый наклонный сенсорный экран, 2100 тыс. точек

Скорость серийной съемки: 120 кадров в секунду (формат DX)

Видоискатель: электронный видоискатель, 5760 тыс. точек, 100% покрытие

Максимальное разрешение видео: 6K при 60p / Full HD 120p

Уровень пользователя: Энтузиаст/Профессионал Плюсы Сверхреалистичный OLED-видоискатель

Короткие выдержки и скорости работы затвора

Первый Z6 с экраном с переменным углом наклона

Превосходная работа автофокуса Минусы Дороже, чем предыдущие модели Z6

Видео с разрешением максимум 6K

Несовместим с предыдущим батареей

Отдельное зарядное устройство в комплект не входит

Последняя модель в линейке Z6 может похвастаться частично стекированным датчиком, скорость считывания которого примерно в 3,5 раза выше, чем у камеры предыдущего поколения. Хотя этого недостаточно, чтобы гарантировать полностью беззатворную конструкцию, она позволяет снимать со скоростью до 120 кадров в секунду (правда, только JPEG и DX-кроп), и эта камера имеет самый высокий электронный видоискатель среди всех Nikon — 5,76 млн точек (против 3,69 млн в большинстве других моделей).

Датчик 24,5 МП может показаться небольшим шагом вперед по сравнению с 20,9 МП беззеркальных моделей Nikon с датчиком APS-C, но в сочетании с гораздо большей площадью полнокадрового датчика он обеспечивает большой скачок в качестве изображения, особенно при слабом освещении. Если вы увлекаетесь видеоблогингом и киносъемкой, а не только фотографиями, это Nikon, который вам нужен.

Не стоит сбрасывать со счетов и старую модель Nikon Z6 II — великолепную универсальную камеру с превосходным качеством сборки, дизайном и встроенной стабилизацией, которая к тому же доступна по очень выгодной цене.

2 Nikon Zf Лучшая стильная камера Nikon

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: FXМегапикселей: 24,5

Крепление объектива: Nikon Z

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей TFT с переменным углом наклона, разрешением 2100 тыс. точек

Видоискатель: 3690 тыс. точек (Quad VGA) OLED

Максимальная скорость съемки: 14 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p Плюсы Потрясающий ретро-дизайн и качество сборки

Ручные циферблаты

Полнокадровый датчик

Умная автофокусировка от флагманской модели Z9 Минусы Отсутствие соответствующих линз

Очень неглубокое сцепление

Шарнирный экран и шарнир не прилегают к корпусу

Не позволяйте его винтажному виду обмануть вас, Nikon Zf — это фантастическая современная цифровая камера. Благодаря полнокадровой матрице 25 МП и передовому процессору Nikon Expeed 7, Zf предлагает превосходную автофокусировку и отслеживание объекта, а также надежную производительность видеосъемки 4K.

Я действительно люблю Nikon Zf за его ретро-дизайн, который, несомненно, сразу же покорит любого любителя винтажных камер. С того момента, как я взял эту камеру в руки, она вызвала волну ностальгии по давно ушедшим дням съемки на пленку. Корпус Zf имеет фантастическое качество сборки с более солидными и прочными латунными дисками и весомым ощущением, напоминающим культовую Nikon FM2, которая послужила его вдохновением.

Не хватает собственных винтажных объективов Nikon для байонета Z, что ограничивает вас современными объективами Nikon или старыми объективами Nikon через адаптер байонета, что несколько портит эстетику. Однако этот недостаток компенсируется многими сторонними производителями объективов, предлагающими объективы с ручными кольцами диафрагмы, идеально подходящими для Zf.

3 Nikon Z8 Лучшая камера Nikon для профессионалов и любителей высокого уровня

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 45,7 МП

Монитор: 3,2-дюймовый, 2100 тыс. точек

Скорость серийной съемки: 20 кадров в секунду в формате RAW, 30 кадров в секунду в формате JPEG с разрешением 19 МП, 120 кадров в секунду в формате JPEG с разрешением 11 МП

Видоискатель: электронный видоискатель, 3690 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 8K

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Видео в формате 8K 60p

Съемка в 120fps Минусы Вращение экрана ограничено

Разрешением пожертвовали в пользу скорости

Z8 продвигается Nikon как «маленький Z9» с почти идентичным набором функций. Единственное реальное отличие на данный момент в том, что у него более компактный корпус (без «профессиональной» вертикальной рукоятки Z9 и более крупной батареи) и он стоит на тысячу дешевле. Также есть возможность добавить рукоятку, если вам нужно носить дополнительную батарею и иметь вертикальные кнопки управления

Она способна записывать видео 8K 60p или 8K 30p с огромным 2-часовым лимитом записи. Nikon решила полностью отказаться от механического затвора, что означает, что камера способна снимать непрерывно со скоростью 120 кадров в секунду и имеет максимальную выдержку 1/32000 с, что делает ее идеальной для спортивной и птицесъемки.

Мощный автофокус способен распознавать десять типов объектов: человеческие глаза, лица, головы и верхнюю часть тела; глаза, головы и тела животных; а также автомобили, самолеты, самолеты, поезда и мотоциклы.

В целом, однако, эта камера может делать буквально все: она дает вам скорость, разрешение, прочность и возможность видеосъемки в одном. И она дешевле, чем Z9.

4 Nikon Z fc Лучшая ретро-камера

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C CMOS

Мегапиксели: 20,9 МП

Монитор: 3,2-дюймовый наклонный, 1,04 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Видоискатель: электронный видоискатель , 2,36 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Великолепный внешний вид

Дисковые элементы управления Минусы Z50 дешевле

Объективы DX с байонетом Z

Nikon Z fc выделяется как фантастическое сочетание современных функций и ретро-стиля, что делает его одним из самых интересных беззеркальных вариантов на рынке. Дизайн этой камеры явно вдохновлен винтажными моделями Nikon, в частности FM2, и обязательно понравится фотографам, которые ценят ностальгическую эстетику. Однако дело не только во внешнем виде — Z fc также обеспечивает производительность.

Оснащенная 20,9-мегапиксельным датчиком APS-C, Z fc обеспечивает превосходное качество изображения, сравнимое с ее собратом Nikon Z50. Она использует тот же процессор EXPEED 6 и режим серийной съемки со скоростью 11 кадров в секунду, что делает ее весьма универсальной для повседневных нужд фотографии. В чем Z fc действительно блистает, так это в своем полностью поворотном экране, который добавляет уровень гибкости для видеоблогов или творческих углов съемки, функция, которая отличает ее от наклонного дисплея Z50.

Что мне больше всего нравится в Nikon Z fc, так это то, как Nikon органично интегрировал современные технологии с классическим стилем. Независимо от того, новичок ли вы в фотографии или опытный профессионал, ищущий что-то необычное, Z fc обладает массой очарования, при этом обеспечивая надежную производительность.

Камера доступна в черном или серебристом корпусе с широким спектром вариантов цветовой детализации, а для настоящих художников есть ряд камер Heralbony ограниченной серии с четырьмя смелыми графическими дизайнами. В конечном счете, Z fc идеально подходит для тех, кто ценит эстетику наряду с возможностями, но это может быть не самым практичным вариантом для тяжелой работы.

5 Nikon Z9 Лучший выбор для любителей спортивной и дикой природы

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 47,5 МП

Монитор: 3,2-дюймовый, 2100 тыс. точек, наклоняемый по 4 осям сенсорный экран

Скорость серийной съемки: 20 кадров в секунду в формате RAW (до 1000 буферов), 30 кадров в секунду в формате JPEG с высоким разрешением, 120 кадров в секунду в формате JPEG с низким разрешением

Видоискатель: электронный видоискатель , 3690 тыс. точек, 100% охват

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Серийная съемка 120 кадров в секунду и глубокий буфер

Видео 8K 60p

Автофокус с глубоким обучением Минусы Всего 11 МП при 120 кадрах в секунду

Некоторые функции появятся позже

Nikon Z9 выделяется как одна из самых передовых камер Nikon, и она разработана с учетом потребностей профессиональных фотографов. Как флагманская беззеркальная модель, она оснащена надежным полнокадровым датчиком 45,7 МП и предлагает как исключительное качество фотографий, так и запись видео 8K при 60p. Многослойный датчик Z9 обеспечивает чрезвычайно высокую скорость считывания, позволяя вести непрерывную съемку со скоростью до 120 кадров в секунду в формате JPEG (хотя и с уменьшенным разрешением до 11 МП), что делает ее идеальной для высокоскоростной съемки и съемки дикой природы.

Одним из ключевых нововведений Z9 является отсутствие механического затвора, полностью замененного электронным затвором, что обеспечивает выдержку до 1/32 000 с. В сочетании с системой автофокусировки с глубоким обучением, которая отлично обнаруживает и отслеживает объекты от людей до животных, эта камера является мощным инструментом для любой профессиональной настройки. Однако, несмотря на то, что автофокусировка сильна, она может не совсем соответствовать точности, которую можно найти в системах Canon или Sony . Для любителей видео Z9 обеспечивает впечатляющие кадры 8K с возможностью более длительного времени записи без перегрева — область, в которой многие конкуренты испытывают трудности.

Эргономика этой камеры также на высшем уровне, с полностью защищенным от непогоды корпусом, встроенной вертикальной рукояткой и солидной батареей, что делает ее идеальной для длительных съемок и работы в сложных условиях. С другой стороны, экран Z9 не полностью шарнирный, что может быть ограничением для тех, кому нужны гибкие углы для определенных снимков. Но если вы ищете компактную альтернативу с похожими возможностями, Nikon Z8, возможно, стоит рассмотреть, так как он предлагает почти идентичные характеристики в меньшем, более доступном корпусе.

Тем не менее, Nikon Z9 — это настоящая находка для профессиональных фотографов, особенно тех, кто работает в таких областях, как спорт, дикая природа и высококачественная видеосъемка, поскольку она обеспечивает сочетание скорости, качества и прочности, которое трудно превзойти на этом уровне.

6 Nikon D850 Лучшая зеркальная фотокамера Nikon

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 45,7 МП

Монитор: 3,2 дюйма, наклонный, 2360 тыс. точек

Видоискатель: оптическая пентапризма

Скорость непрерывной съемки: 7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Много МП и быстрая серийная съемка

Прочный защищенный от непогоды корпус

Лучшее время автономной работы, чем у беззеркальных моделей Минусы Дорого

Фанаты беззеркальных камер часто жалуются на размер и вес зеркальных камер, и они правы. Nikon D850 — это большая громила среди камер по сравнению с моделями Nikon Z.

Но этот размер играет вам на руку, если вы снимаете большими, тяжелыми объективами, а большинство профессиональных объективов большие и тяжелые! Это фактор удобства, который многие пользователи беззеркальных камер не учитывают. Будучи зеркальной камерой, D850 имеет яркий, четкий оптический видоискатель, который многие фотографы по-прежнему предпочитают цифровому дисплею, независимо от того, насколько хорош последний.

45,7-мегапиксельная матрица фотокамеры D850 обеспечивает превосходное качество изображения, при этом она может поддерживать скорость съемки 7 кадров в секунду или 9 кадров в секунду с дополнительной батарейной ручкой.

Даже без рукоятки D850 может похвастаться поразительным временем автономной работы — 1840 снимков — намного больше, чем у любых беззеркальных конкурентов, — и оснащена двумя слотами для карт памяти: один для карты XQD/CFexpress и один для обычных карт SD/SDHC/SDXC.

7 Nikon Z30 Лучшая камера Nikon для видеоблогов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: 20.9MP

Точки автофокусировки: 209 гибридных точек

Диапазон ISO: 100-51 200 (эксп. 204 800)

Видео: 4K UHD 30p без обрезания

Карта памяти: SD/SDHC/SDXC, UHS-ILCD: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 1040 тыс. точек

Максимальная скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду

Связь: Wi-Fi, Bluetooth, SnapBridge, USB-C, micro HDMI, микрофон

Размер: 128 x 73,5 x 59,5 мм

Вес: 350 г Плюсы Лучшее в своем классе качество сборки

Самая доступная Z-камера Nikon

Правильный экран с регулируемым углом наклона Минусы Нет разъема для наушников

Отсутствие EVF ограничивает возможности фотосъемки

Отсутствие стабилизации в корпусе

Nikon Z30 — впечатляющая беззеркальная камера начального уровня, специально разработанная для видеоблогеров и создателей контента. Она оснащена 20,9-мегапиксельным датчиком APS-C и предлагает необрезанную запись видео 4K, что делает ее универсальным инструментом как для видео, так и для фотографий. Одной из выдающихся особенностей камеры является ее компактный и легкий корпус весом всего 350 г, что идеально подходит для тех, кому нужна портативность без ущерба качеству.

Для видеоблогеров Z30 выделяется благодаря полностью поворотному 3-дюймовому сенсорному экрану, который позволяет легко кадрировать, особенно в режиме селфи. Он также включает в себя встроенные стереомикрофоны и 3,5-миллиметровый порт для микрофона, что гарантирует вам возможность улучшить качество звука. Однако в нем отсутствует разъем для наушников, которого некоторым создателям может не хватать для аудиомониторинга во время съемок.

Хотя Z30 оптимизирован для видео, он по-прежнему сохраняет свои позиции в фотографии, предлагая непрерывную съемку со скоростью до 11 кадров в секунду. Однако у него нет электронного видоискателя (EVF) и встроенной стабилизации изображения, что может ограничивать тех, кто хочет использовать его в первую очередь для фотосъемки или в условиях низкой освещенности.

Для создателей, ищущих бюджетный вариант с солидными возможностями видеосъемки, Nikon Z30 — убедительный выбор. Он обеспечивает высококачественные видео- и аудиофункции в портативном корпусе, хотя он может не удовлетворить тех, кто ищет продвинутые инструменты для фотосъемки или опции стабилизации.

8 Nikon Z50 II Лучшая камера Nikon начального уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: APS-C CMOS

Мегапиксели: 20,9 МП

Монитор: 3,2 дюйма, с переменным углом наклона, 1,04 млн точек

Скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду (электронный затвор), 11 кадров в секунду (механический затвор)

Видоискатель: электронный видоискатель, 2,36 млн точек (яркость 1000 нит)

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 60p, Full HD при 120p

Уровень пользователя: Новичок/энтузиаст Плюсы Производительность АФ профессионального уровня

Улучшенная эргономика и управление

«Правильный» откидной экран с переменным углом наклона Минусы Большинство основных характеристик такие же, как у Z50

IBIS все еще нет

Разрешение 20,9 МП ниже, чем у конкурентов

Nikon Z50 II — гораздо меньшая камера, чем полнокадровые модели Nikon серии Z, но она явно разделяет ту же ДНК дизайна. Несмотря на свой небольшой размер, эта модель второго поколения в линейке Z50 имеет улучшенный захват и внешние элементы управления, а также кнопку прямого доступа Picture Control, которая есть только в этой камере. Ее электронный видоискатель также в два раза ярче, чем у предшественника.

Он использует тот же процессор Expeed 7, что и камеры более высокого диапазона, что обеспечивает невероятно продвинутое обнаружение объектов Z9, а в сочетании с эффективным фокусным расстоянием 1,5x, обеспечиваемым датчиком APS-C, делает его особенно идеальным для фотографов спорта и дикой природы с ограниченным бюджетом. Ему не хватает IBIS полнокадровых моделей, но многие объективы серии Z, разработанные для камер DX, имеют встроенный VR для компенсации, включая небольшой, но прекрасно сформированный объектив Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR kit.

Лучше всего то, что Z50 II — это потрясающая ценность, особенно если покупать ее как комплект из двух объективов. Это камера с большой ценностью как для новичков, так и для энтузиастов.

Как выбрать лучшую камеру Nikon

Выбор лучшей камеры Nikon зависит от того, для чего вы планируете ее использовать. Учитывайте такие факторы, как уровень мастерства, бюджет и особые потребности в фотографии. Для новичков модели начального уровня, такие как Nikon Z50 II, предлагают баланс качества и доступности. Если вы опытный фотограф или хотите получить более продвинутые функции, такие модели, как Nikon Z6 III или Nikon Z8, являются профессиональными вариантами с впечатляющими возможностями.

При выборе камеры тщательно продумайте тип фотографии, которую вы будете делать. Для портретов или пейзажей вы можете отдать предпочтение высокому разрешению с сенсором, набитым мегапикселями. Для динамичных снимков может потребоваться более высокая скорость серийной съемки и быстрая автофокусировка. Для видеоблогов или видео ищите камеры с надежной автофокусировкой, отслеживанием объекта, стабилизацией изображения на основе тела для съемки с рук и качеством видео не ниже 4K.

Также рассмотрите объективы. Nikon имеет широкий ассортимент, поэтому совместимость с нужными вам объективами имеет решающее значение. Однако имейте в виду, что объективы Nikon Z и F не являются взаимозаменяемыми, но если у вас уже есть объективы Nikon F DSLR, вы все равно можете использовать их на новой беззеркальной камере Z, купив отдельный адаптер FTZ .

Что лучше: Canon или Nikon?

Скучный ответ: ни одна из марок камер не «лучше» другой, и обе создают исключительные снимки. Реальным решающим фактором являются ваши личные предпочтения, когда дело доходит до управления, поскольку у каждой марки свой стиль корпуса камеры, расположение кнопок и система меню. Лично я нахожу, что расположение элементов управления и система меню Nikon более интуитивны, и я широко использовал как Canon, так и Nikon.

Могу ли я использовать объективы Nikon F на камерах Nikon Z?

Да – с адаптером. Nikon выпускает адаптер, или есть много качественных сторонних вариантов, которые позволят вам установить любой объектив Nikon F, предназначенный для цифровых зеркальных камер, на его новые беззеркальные камеры Nikon Z. Большинство обычных адаптеров должны обеспечивать полное электронное управление объективом и никоим образом не влиять на качество изображения.