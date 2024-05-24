ТОП-14 Лучшие наушники с шумоподавлением в 2024 году

Активное шумоподавление (ANC) становится все более доступным. Сегодня ANC можно встретить у недорогих вкладышей и у роскошных накладных наушников. Лучшие наушники с шумоподавлением — лучшие из всех, поэтому для для рейтинга мы выбрали самые эффективные устройства для разных бюджетов и форм-факторов.

Часто накладные амбушюры могут создать лучшее уплотнение для ANC, но вы будете удивлены, что может сделать крошечная пара вкладышей, когда дело доходит до активного подавления шума.

24.05.2024 Обновление В рейтинг лучших наушников с шумоподавлением добавлены Bowers & Wilkins PX8.

Справедливо сказать, что лучшие наушники с шумоподавлением — это не столько роскошь, сколько необходимость в наши дни. Если вы путешествуете, будь то в самолете, в автобусе, пешком или каким-нибудь другим способом, наушники с шумоподавлением идеальны: они отсекают внешний шум, позволяя сосредоточиться на любимой музыке, которую вы слушаете. Подавление фонового шума обычно позволяет слушать на более низкой громкости без необходимости заглушать шум звуком.

Лучшие наушники с шумоподавлением предназначены не только для путешествий. Они идеально подходят для того, чтобы откинуться назад и расслабиться, а также отлично подходят для концентрации — если вы боретесь с шумом заполненного офиса.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшие наушники с шумоподавлением в целом

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 249 г

Время работы от батареи: 30 часов (активный шумоподавитель); 40 часов (шунт выключен)

Диапазон Bluetooth: 12 м

ANC: Да Плюсы Впечатляющее шумоподавление

Отличные возможности управления

Артикулированный и привлекательный звук Минусы Редизайн и экологичность повышают цену

При длительном прослушивании становится жарко вокруг ушей

Sony неуклонно сокращает отставание от Bose в шумоподавлении, и новые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5 как никогда близки к тому, чтобы превзойти Bose 700 (ниже) в этом отношении. Они имеют два процессора, управляющих восемью микрофонами, тогда как у XM4 до этого был только один процессор, управляющий четырьмя, и в результате тестирования ANC практически не прерывается. Но общее качество Sony сделало бы XM5 нашим выбором №1, даже если бы это было не так.

Качество звука, 30-часовое время автономной работы (с активным шумоподавлением) превосходно, и все, от сенсорного управления до возможности настройки эквалайзера через приложение Sony Headphones Connect, хорошо продумано и легко интегрировано. Качество звонков также было значительно улучшено, и здесь действительно нечего критиковать, кроме слегка мягкого стиля и увеличения цены по сравнению с XM4.

Подробнее — полный обзор Sony WH-1000XM5

2 Bose 700 Еще одни лучшие наушники с ANC

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 203 x 165 x 51 мм, 255 г

Время работы батареи: 20 часов (ANC включен)

Диапазон Bluetooth: 9 м

Особенности: регулируемое активное шумоподавление, настраиваемый эквалайзер, чехол для зарядки (опционально) Плюсы Регулируемое активное шумоподавление

Элегантный, привлекательный дизайн

Точный, сбалансированный звук

Фантастическое шумоподавление при звонках Минусы Дорого

Можно привести аргумент в пользу того, что Bose 700 являются лучшими наушниками с полным шумоподавлением. Нельзя отрицать, что у Bose самая мощная и эффективная технология активного шумоподавления на рынке.

Bose 700 обладает этими преимуществами, имея 10 уровней ANC, которые можно настроить в приложении Bose Connect, и он безупречно работает, заглушая большинство внешних шумов. Самое главное, 700 достигает этого без ущерба для качества звука, позволяя слушателям наслаждаться чистым, хорошо сбалансированным воспроизведением. Сопутствующее приложение Bose также позволяет настраивать эквалайзер для персонализированного звука.

А что не нравится в ультрасовременном дизайне наушников? Тонкий и соблазнительный силуэт 700 — это тоже инженерный подвиг. Но высокая цена, безусловно, должна заставить вас задуматься перед покупкой. и еще Bose надо решить проблему «слона в комнате» — время автономной работы — области, в которой многие другие модели превосходят 700.

3 JBL Tune 660NC Лучшие бюджетные наушники с шумоподавлением

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 166 г

Время работы батареи: 55 ч без ANC, 44 ч с ANC

Диапазон Bluetooth: 10 м

Особенности: Bluetooth 5.0, зарядка через USB Type-C, разъем mini jack 3.5 мм Плюсы Отличное шумоподавление

Удобный дизайн

Долговечный аккумулятор Минусы Регуляторы громкости расположены не очень интуитивно

Звук очень басовитый

Царапаются

Если вы хотите погрузиться в музыку, не тратя много денег, JBL Tune 660NC имеют отличные возможности шумоподавления. Они действительно удивляют. Вы не ожидаете, что накладные наушники будут так хорошо блокировать шум, но они это делают. В сочетании с весомым, пробивным звуком практически нет надежды на то, что внешний мир отвлечет вас от любимых треков.

Время автономной работы — еще одна особенность, о которой следует сказать: с включенным ANC JBL Tune 660NC будет работать в течение 44 часов в режиме воспроизведения. В выключенном состоянии до 55 часов. Вам редко придется заряжать их. Несмотря на то, что они не выглядят особенно премиальными, они, вероятно, будут хорошо смотреться на любой голове благодаря простому и компактному дизайну.

Эти наушники являются доказательством того, что на нижнем ценовом уровне ANC также доступен, и они занимают столь высокое место в нашем рейтинге главным образом по этой причине.

Не поймите нас неправильно — тратя больше, вы получаете более эффективное шумоподавление. Но для тех, у кого ограниченный бюджет, кому просто нужно немного тишины, это лучшая покупка.

4 Sennheiser Momentum 4 Лучшие наушники с шумоподавлением по автономной работе

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Количество микрофонов: 2

Время работы: 60 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 6-22000 Гц Плюсы Неокрашенный, четкий, детализированный звук

Отличный ANC и прозрачность

Невероятное время автономной работы даже с ANC Минусы Простой дизайн

Нескладная конструкция

Momentum 4 — новейшие беспроводные накладные наушники от Sennheiser. У них невероятное время автономной работы, симпатичное приложение, широкий набор функций, простое управление на ушах, уверенный звук, который заставит вас счастливо кивать головой, куда бы вы ни пошли, и, что важно, эффективное шумоподавление, которое адаптируется к окружению.

Нам показался дизайн немного скучным. Sennheiser отказался от алюминиевого оголовья в пользу более деловой эстетики из бежевого или черного пластика и ткани. Но стоит только только их надеть, дизайн отходит на второй план.

Они представляют собой эволюцию модели Sennheiser Momentum 3, выпущенной в ноябре 2019 года. Их можно хвалить за отличный звук, набор функций и активное шумоподавление (ANC), но разочаровало 17-часовое время автономной работы. Sennheiser Momentum 4 теперь может похвастаться колоссальным 60-часовым временем автономной работы даже с ANC.

Качество звука и время автономной работы превосходны, а ANC действительно работает. Мы особенно оценили настраиваемый ANC, который отлично работает. Если вы хотите фантастическое шумоподавление в наушниках, которые могут похвастаться длительным временем автономной работы, это ваш выбор.

5 Apple AirPods Max Лучшие наушники с шумоподавлением для iOS

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 188 х 168 х 84 мм, 377 г

Время работы батареи: 20 часов (ANC включен)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Специальные функции: ANC, пространственный звук, обмен аудио, Siri Плюсы Роскошный дизайн

Отличное шумоподавление

Пространственный звук отлично звучит Минусы Дорого

Нет дополнительного разъема

Хотя на ультра-премиум AirPods Max есть только один уровень активного шумоподавления, он оно работает как надо. Наушники отлично блокируют окружающие звуки, особенно в нижнем диапазоне частотного спектра. Это почти так же хорошо, как ANC от Bose, что является прекрасным показателем для первой пары накладных наушников Apple.

С другой стороны, и звук у AirPods Max также отличный. Особенно с включенной функцией объемного пространственного звучания. Стандарты дизайна и качества сборки настолько высоки, что можно закрыть глаза на их стоимость.

6 Bose QuietComfort Earbuds 2 Лучшие наушники вкладыши с ANC в мире

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 30 х 17 х 22 мм (на бутон); 6 г (на бутон)

Время работы от батареи: 6 часов; 24 часа (зарядный чехол)

Диапазон Bluetooth: 30 м

Поддержка кодеков: SBC, AAC Плюсы Непревзойденное шумоподавление

Хорошо сбалансированный звук

Отличное качество связи Минусы Время автономной работы не лучшее

Низкий уровень комфорта

Привередливое сенсорное управление

QuietComfort Earbuds 2 заняли первое место в рейтинге лучших наушников-вкладышей с шумоподавлением благодаря своим выдающимся возможностям. Они работают даже лучше, чем оригинальные наушники QC (ниже), которые все еще доступны для покупки. Это замечательное продолжение, которое обеспечивает лучший звук, отличное качество связи и непревзойденный ANC. Запатентованные технологии, такие как ActiveSense и CustomTune, очень хорошо балансируют звук и нейтрализуют шум.

Редизайн Bose также делает эти вкладыши более привлекательными внешне по сравнению с оригиналом, и только высокая цена и посредственное время автономной работы играют против них. CustomTune автоматически калибрует ANC и профиль звуковой частоты в соответствии с уникальными свойствами вашего уха и оптимальной производительностью, которая подходит именно вам. К сожалению, нет поддержки беспроводного аудиокодека для aptX или LDAC.

7 Bowers & Wilkins PX8 Люксовые наушники с отличным звуком

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 320 г

Время работы батареи: 30 часов

Диапазон Bluetooth: 10 м

Специальные функции: ANC Плюсы Динамичный, детальный, лучший в своем классе звук

Классная сборка и отделка Минусы Срок службы батареи не рекордный

Цена

Bowers & Wilkins знает толк в качественном звуке, и ее флагманские беспроводные наушники являются тому подтверждением. Правда, шумодав скорее на уровне, а не топовый, поэтому они далеко не первые в рейтинге — но шум действительно хорошо приглушается, и это помогает наслаждаться звуком в громкой атмосфере. Наушники могут похвастаться «массой деталей, маневренностью и простором», которые редко можно получить от беспроводных наушников. Звук исключительный и стоит переплаты, особенно учитывая крутой дизайн по сравнению с их (тоже роскошными, но не такими гладкими) конкурентами Focal Bathys.

Они сочетают в себе утонченность и стиль, что удается немногим накладным наушникам: блестящие металлические детали с огранкой, контрастирующие с роскошным оголовьем из кожи. Но стиль не превалирует над функциональностью: динамики внутри массивных чашек расположены параллельно ушам, а не внешней стороне чашек, для обеспечения точно направленного звука. И в плане звука, и в плане внешнего вида они прекрасны.

Но цена, без сомнения, делает их нишевыми, особенно когда, как уже упоминалось выше, шумоподавление слабее, чем у некоторых наушников вдвое дешевле, и намного отстает от Bose QuietComfort Ultra. Но ничего красивее вы не найдете.

8 Yamaha YH-L700A Элитные наушники с пространственным звуком

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 88,9 х 203,2 х 266,7; 330 г

Время работы от батареи: 11 часов (с активным шумоподавлением)

Диапазон Bluetooth: 12 м

Особенности: 3D звук, технология отслеживания головы Плюсы Превосходное качество пространственного звука

Отличное качество звука музыки и звонков

Современный дизайн Минусы Огромные и тяжелые

Неравномерное время автономной работы

Вам, наверное, интересно, как еще пара беспроводных наушников с адекватным шумоподавлением могла пробраться в этот рейтинг. Ответ прост: пространственное аудио. Мы знаем, что это две разные темы для разговора, но выслушайте нас. YH-L700A — это превосходно звучащая модель с лучшим 3D-звуком, чем AirPods Max.

Они оснащены технологией точного отслеживания головы и несколькими хорошо продуманными режимами прослушивания для различного контента. Даже при выключенном пространственном звуке эти наушники воспроизводят объемный звук с полным присутствием басов, обеспечивая насыщенные низкие частоты, ощутимые средние частоты и четкие высокие частоты. И хотя ANC от Yamaha не будет соответствовать тому, что предлагают Apple, Bose или Sony, здесь оно все же эффективно для прослушивания звука премиум-класса в большинстве ситуаций.

Вам просто нужно смириться с его большим, тяжелым дизайном и неравномерным временем автономной работы, которое колеблется при прослушивании с включенным 3D.

9 Apple AirPods Pro 2 Лучшие наушники-вкладыши AirPods с шумоподавлением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 24 x 30.9 x 21.8 мм, 5.3 г (каждый вкладыш)

Время работы батареи: 6 часов (наушники) 30 часов (чехол для зарядки)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Особенности: активное шумоподавление, голосовая активация «Привет, Siri», пространственный звук, силиконовые вкладыши четырех размеров XS, S, M, L Плюсы Шумоподавление мирового класса

Пространственный звук Dolby Atmos

Улучшенное время автономной работы Минусы Нет поддержки lossless

Время автономной работы все же среднее

Новые AirPods Pro (2-го поколения) оснащены чипом Apple H2, который обеспечивает большую вычислительную мощность и более низкое энергопотребление. Новый чип в сочетании с новыми драйверами с низким уровнем искажений позволяет улучшить звук, обеспечивая большую четкость и глубину.

Шумоподавление также улучшено — Apple заявляет, что новые AirPods имеют «двойное» шумоподавление по сравнению с оригинальными AirPods Pro. Кроме того, новые AirPods продлевают время автономной работы на один час — с пяти до шести часов при включенном шумоподавлении. Кроме того, динамик в кейсе издает звук, который помогает найти ваши наушники с помощью Find My, если они решат спрятаться от вас.

Обратите внимание, что, хотя Apple прекратила выпуск оригинальных AirPods Pro, они останутся в продаже по сниженным ценам до тех пор, пока запасы не будут исчерпаны. Тем не менее, большинству людей следует приобрести эту новую модель, если они могут себе это позволить.

10 Focal Bathys Focal сочетает Bluetooth и ANC в своих высококлассных наушниках

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводные наушники

Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Функции: Talk through (режим прозрачности) Плюсы Впечатляюще широкий, просторный, чистый звук

Приятный насыщенный баланс

Великолепная и прочная конструкция

Проводное соединение для прослушивания через USB-C Минусы Пластиковые кнопки не кажутся премиальными

Цена недоступна для многих

Выход Focal на этот растущий рынок наушников с шумоподавлением премиум-класса неудивителен, учитывая его присутствие в сегменте проводных наушников премиум-класса. И это успех первой попытки. Великолепно выглядящие Bathys настоятельно рекомендуются всем, кто ищет удобство и портативность в наушниках премиум-класса по соответствующей цене.

Что касается характеристик, то они одни из самых привлекательных, которые мы когда-либо встречали. И если вы хотите, чтобы их можно было использовать в качестве домашних наушников для более длительного прослушивания, знайте, что проводное подключение через встроенный порт DAC/USB-C позволяет это.

Шумоподавление также не влияет на качество звука, и делает достойную работу по уменьшению отвлекающего шума внешнего мира при прослушивании музыки.

11 Sennheiser Momentum True Wireless 3 Альтернативы Sony и Apple, имеющие сильную динамику

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: вкладыши закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Степень защиты: IPX4

Количество микрофонов: 3

Тип излучателей: динамические

Количество драйверов: 1

Время работы с выключенным ANC: 7 ч

Время работы с включенным ANC: 5.5 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 28 ч

Вес: 5.8 г Плюсы Просторный, приятный и проницательный звук

Адаптивная поддержка Bluetooth aptX

Более доступные, чем предыдущее поколение Минусы Выглядят немного дешево

Улавливают шум ветра

Существуют беспроводные наушники, которые на протяжении многих лет зарекомендовали себя так неизменно, что новую итерацию трудно игнорировать, когда она появляется, и Sennheiser Momentum True Wireless — одна из них.

Представляя свое третье поколение, спустя два года после запуска второго, Momentum True Wireless 3 остаются на верхних ступенях все более высокой лестницы с улучшенной производительностью, конкурентной спецификацией, которая предлагает большое время автономной работы (28 часов) и поддержку кодека Bluetooth (aptX Adaptive), а также дополнительные функции персонализации в приложении. И новая стартовая цена, которая ниже, чем у прежних моделей Momentum.

Они приятны и удобны, обеспечивают одно из самых зрелых, просторных и изысканных звучаний на рынке, а также обладают бонусом шумоподавления.

Созданные на основе уже зарекомендовавшего себя рецепта с улучшенным набором функций, приличным повышением производительности и более низкой ценой, Momentum True Wireless 3, как никогда являются лучшими среди конкурентов.

12 Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Лучшие наушники с шумоподавлением за свою цену

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 38 х 23 х 23 мм, 11 г (на бутон)

Время работы батареи: 5 часов (ANC включен), 7 часов (ANC выключен), 18 часов (с зарядным футляром и ANC включен), 26 часов (с зарядным футляром и ANC выключен)

Диапазон Bluetooth: 9 м

Особенности: регулируемый ANC, режим прозрачности, водонепроницаемость IPX4, настраиваемый эквалайзер Плюсы Эффективный ANC

Персонализированный звук

Конкурентоспособное время автономной работы Минусы Непривлекательный дизайн

Не самые комфортные

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro понравится тем, кто хочет качественный ANC на паре доступных и простых в использовании TWS наушников.

Soundcore Liberty Air 2 Pro имеет несколько режимов ANC и прозрачности, с которыми можно поэкспериментировать, и хотя некоторые из них более эффективны, чем другие, в конечном итоге это хорошая пара наушников для подавления самого навязчивого шума. Добавьте настраиваемые параметры эквалайзера, в том числе инструмент, который может персонализировать вывод специально для ваших ушей, и вы действительно получите очень заманчивое ценностное предложение.

13 Bose QuietComfort 45 Хорошие наушники с шумоподавлением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 240 г

Время работы батареи: 24 часа

Диапазон Bluetooth: 9 м

Особенности: Плюсы Впечатляющее шумоподавление

24 часа автономной работы

Звук, который можно слушать часами Минусы Нельзя полностью отключить шумоподавление

Нет ручных настроек эквалайзера

Не все заботятся о модных дополнительных функциях, когда хотят купить наушники с шумоподавлением. В конце концов, наушники предназначены для прослушивания музыки, и Bose QuietComfort 45 очень сильно ориентированы на это.

Простые и удобные, эти наушники не усложняют дизайн. Не поймите меня неправильно, они хорошо выглядят, но на этот раз Bose отказались от сенсорного управления и стального оголовья, вместо этого выбрав физические кнопки и матовый пластиковый дизайн.

Благодаря технологии шумоподавления, шум из окружения не отвлекает вас от музыки, это действительно выдающаяся технология. Когда вы надеваете их, то действительно чувствуете, что находитесь в своем собственном музыкальном пузыре, потому что они вырезают все, от офисной болтовни до звука поезда по дороге на работу.

14 Bang & Olufsen Beoplay H95 Лучшие роскошные наушники с шумоподавлением

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.1

Количество микрофонов: 8

Тип излучателей: динамические

Поддерживаемые кодеки: aptX, AAC

Время работы с выключенным ANC: 50 ч

Время работы с включенным ANC: 38 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 323 г Плюсы Прекрасная конструкция

Исключительное качество звука

Очень хорошее шумоподавление Минусы Очень дорогие

Нет функции автоматической паузы

Bang & Olufsen Beoplay H95 — это прекрасно сделанные наушники с шумоподавлением. Они предлагают тот уровень роскоши, который мы привыкли ожидать от датского аудиобренда.

Эти наушники обеспечивают широкий звук и поставляются с отличным приложением для управления. Шумоподавление также очень хорошее, оно блокирует почти все окружающие шумы. Звучание также можно полностью настроить по своему вкусу.

Как и следовало ожидать от высококачественных наушников B&O, они очень дорогие. Они также не порадуют веганов, учитывая использование натуральной кожи, но они великолепно выглядят и прекрасно сидят на голове. Если вам нужно отличное качество и есть соответствующий бюджет, то стоит подумать об этой превосходной паре наушников. Просто имейте в виду странное упущение функции автоматической паузы, когда вы их снимаете.