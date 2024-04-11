ТОП-15 Лучшие наушники 2024 года

Лучшие полноразмерные наушники и TWS-вкладыши обеспечивают сбалансированное звучание, отличные характеристики и феноменальную ценность

Если вы ищете лучшие наушники, то пришли в нужное место. Мы провели тщательное исследование, чтобы помочь вам найти наушники, подходящие для вас и вашего бюджета. Все представленные здесь модели обладают выдающимися характеристиками, эффективным и гибким активным шумоподавлением, а также великолепным стилем и высоким комфортом.

11.04.2024 Обновление В рейтинг лучших наушников добавлены модели от Bose, Sony, 1MORE.

Все полноразмерные наушники и наушники-вкладыши из этого рейтинга — лучшее, что мы встречали. В процессе исследования мы оцениваем все, от дизайна и подгонки до качества звука и функций, которые помогут настроить прослушивание под себя. Мы также изучаем каждую пару наушников на время автономной работы, чтобы убедиться, что заявленный срок службы соответствует для повседневного использования.

При покупке новой пары наушников может быть полезно подумать о том, где вы хотите их носить. Например, если вы собираетесь использовать их во время пробежки, вам, вероятно, следует отдать предпочтение лучшим наушникам для спорта. Ездите на работу или много путешествуете? Тогда вам, вероятно, понадобятся лучшие наушники с шумоподавлением.

Мы постоянно следим за новыми моделями по мере их выпуска и регулярно обновляем рейтинг, поэтому все представленные здесь модели остаются актуальным выбором.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшие наушники в целом

9.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 249 г

Время работы от батареи: 30 часов (активный ANC); 40 часов (ANC выключен)

Диапазон Bluetooth: 12 м

ANC: Да Плюсы Артикулированный и привлекательный звук

Отличные возможности управления

Впечатляющее шумоподавление Минусы Редизайн и экологичность повышают цену

При длительном прослушивании становится жарко вокруг ушей

Новые флагманские наушники Sony — это непревзойденные универсальные наушники, предлагающие превосходное шумоподавление, исключительное качество звука, максимальный комфорт, интуитивно понятное управление и множество специальных функций. Итак, почти так же, как и предыдущие XM4.

Эти Sony звучат уверенно, убедительно, их приятно слушать во всех отношениях: низкие частоты мускулистые, но подвижные, высокие хорошо управляемы, а во всем диапазоне много деталей. Шумоподавление — всегда сильная сторона серии XM — устраняет почти все внешние звуки, а превосходное приложение Sony Headphones Connect позволяет персонализировать звук по вкусу.

Сенсорное управление и время автономной работы (30 часов с включенным шумоподавлением, 40 с выключенным) также превосходят конкурентов, и хотя дизайн имеет тенденцию к мягкости, тот факт, что и наушники, и упаковка почти полностью сделаны из переработанных материалов, является еще одним преимуществом.

Подробнее — полный обзор Sony WH-1000XM5

2 Bowers & Wilkins Px7 S2 Накладные наушники премиум-класса с отличным звуком

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 306 г

Время работы от батареи: 30 часов

Диапазон Bluetooth: 12 м

ANC: Да Плюсы Сбалансированный, захватывающий и уверенный звук

Улучшенное шумоподавление

Изысканный внешний вид Минусы Нет сенсорного управления, а функции немного примитивны

ANC не самый лучший

Накладные наушники Bowers & Wilkins Px7 S2 стоят столько же, сколько и Sony. Они приятны на ощупь, красиво сконструированы, но это зависит от вашего вкуса. У них есть активное шумоподавление и приложение для управления, но «расширенная функциональность» им не подходит.

Они предназначены для обеспечения наилучшего беспроводного звука, который можно купить за такие деньги, и они это делают. Весь частотный диапазон хорошо сочетается друг с другом, ничего не преувеличено и ничто не мешает репрезентации. Тональность чистая, последовательная и полностью убедительная. Если вам нужны все функции беспроводных наушников, у вас есть другой большой выбор. Однако, если вам нужны наушники, максимально использующие цифровую аудиоинформацию, которую вы им даете, Px7 S2 действительно стоит рассмотреть.

3 Sony WH-CH520 Лучшая бюджетная пара наушников

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 147 г

Время работы от батареи: 50 часов

Диапазон Bluetooth: 10 м

ANC: нет Плюсы Очень вкусная цена

Впечатляющий звук и время автономной работы Минусы Нет активного шумоподавления

Нет разъема 3.5 мм и USB audio

Благодаря надежному звуку, длительному времени автономной работы и возможности подключения по Bluetooth Sony WH-CH520 — отличное соотношение цены и качества. Если вы ищете накладные наушники по цене около 5 тыс., вы, вероятно, уже готовы пойти на некоторые жертвы. К счастью, большинство компромиссов (например, отсутствие порта 3,5 мм), на которые Sony пошла в WH-CH520, не оказались критичными.

Отсутствие активного шумоподавления может стать большей проблемой, но, оглядываясь на цену, требовать эту опцию будет несправедливо. Что действительно круто в WH-CH520, так это очень долгое время автономной работы (50 часов) и функции премиум-класса, такие как приложение с DSEE и многоточечное сопряжение, упрощающее переключение между устройствами.



Sony WH-CH520 сделаны из текстурированного пластика: он прочен, но, по общему признанию, на премиальный не тянет. Хотя, опять же, это незначительная жертва на пользу начинке, и плюсы в таком материале тоже есть — наушники довольно легкие.

Модель вышла в феврале 2023 года, то есть довольно свежая, и обеспечивает сбалансированный звук с множеством деталей, благодаря чему прослушивание доставляет настоящее удовольствие. В WH-CH520 Sony отбросила лишнее, чтобы сосредоточиться на звуке, и они действительно демонстрируют более глубокие басы и более яркие высокие частоты.

Если вы ищете что-то более прочное или с портом 3,5 мм, вы вряд ли найдете достойную альтернативу по той же цене, чтобы она была беспроводной и предлагала отличное время автономной работы и звук.

4 Bose QuietComfort Ultra Лучшие беспроводные наушники с активным шумоподавлением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 140 x 195 x 50 мм, 252 г

Время работы батареи: 24 часа (с ANC)

Радиус действия Bluetooth: 9 м

Особенности: регулируемое активное шумоподавление, многоточечное подключение, микрофон, складные Плюсы Лучший шумодав на рынке

Феноменальное качество звука Минусы Цена

Нет впечатляющих функций Hi-Res Audio

Это самые классные наушники Bose за последние годы, которые вернули изобретателя активного шумоподавления на первое место в созданной им самим категории. Они показывают высочайший уровень, когда дело доходит до блокировки внешних шумов, и мы тестировали их в самолете, поезде, автобусе, на шумной улице, в офисе и дома среди орущих детей – и во всех случаях они заглушают фон лучше, чем всё, что мы пробовали (хотя кое-что до ваших ушей доходить всё-таки будет).

Но самое главное, что, помимо всего этого, они еще и звучат просто фантастически. Они воспроизводят самую живую, захватывающую, текстурированную и увлекающую за собой музыку, которую мы когда-либо слышали в беспроводных наушниках. Такое качество звука стоит дорого, но мы и правда считаем, что эти уши вполне оправдывают свою более высокую цену по сравнению с Sony или Sennheiser.

На борту также присутствует несколько добротных интеллектуальных функций, в том числе настраиваемые режимы активного шумоподавления и многоточечное подключение, управляемое из интуитивно понятного приложения Bose Music.

Жаль, но поддержка звука более высокого качества ограничена Snapdragon Sound на совместимых телефонах и аудиокабелем 3,5 мм. Некоторые конкуренты для аудиофилов (например, Sennheiser Momentum 4 в этом рейтинге и Shure Aonic 50 Gen 2) имеют поддержку звука USB-C для файлов высокого разрешения и aptX для более широкой высококачественной беспроводной технологии (или LDAC).

Время автономной работы 24 часа также покороче, чем типичные для этой категории 30 часов, и значительно меньше, чем невероятные 60 часов у Sennheiser в этом списке. Но мы можем простить все эти недостатки из-за качества звука.

Bose 700 Если бюджет вынуждает спуститься на ступень ниже в поисках хорошего шумоподавления. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

5 Bowers & Wilkins Px8 Отличный баланс роскошного дизайна и высококлассного звука

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводные наушники

Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Время работы: 30 ч

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Конструктивные особенности: микрофон

Функции: регулировка громкости Плюсы Изысканная конструкция и стиль

Качество звука следующего уровня

Поддержка кодека aptX Минусы Высокая цена

Нет aptX Lossless audio

Нет сенсорного управления

Благодаря новым 40-мм карбоновым коническим драйверам для еще более детального звучания во всех частях частотного диапазона и роскошным материалам для дополнительного комфорта, флагманские наушники Bowers & Wilkins Px8 не уступают лучшим наушникам с шумоподавлением от таких компаний, как Sennheiser и Sony.

Их конструкция похожа на модель Px7 S2, но амбушюры, подушки из пены с эффектом памяти и оголовье отделаны кожей Nappa, что делает Px8 продуктом премиум-класса. Общий вес Px8 несколько больше, чем Px7 S2, но он равномерно распределен и наушники легче, чем некоторые конкуренты.

Басы звучат естественно и насыщенно, без излишнего акцента. Их гибкое звучание позволяет следить за отдельными элементами трека и с легкостью выбирать различные направления микса. Средние частоты обеспечивают обилие естественных деталей и четкость, что делает звучание каждого слога композиции убедительно реалистичным.

Время автономной работы Px8 достигает 30 часов и сопоставимо с Px7 S2, а также с ближайшим конкурентом Sony WH-1000XM5, но им еще предстоит пройти определенный путь, чтобы превзойти 60-часовое воспроизведение Sennheiser Momentum 4 Wireless. 15-минутная быстрая зарядка позволяет обеспечить прослушивание до 7 часов.

6 Sennheiser Momentum 4 Лучшее время автономной работы для беспроводных наушников с активным шумоподавлением

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Количество микрофонов: 2

Время работы: 60 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 6-22000 Гц Плюсы Впечатляющее время автономной работы

Отличный звук

Эффективное шумоподавление

Удобное сенсорное управление Минусы Скучный дизайн

Амбушюры могут греть уши

Проблемы с подключением к приложению Smart Control

Sennheiser Momentum 4 отказались от классического стиля своего предшественника Momentum 3 и установили стандарт времени автономной работы для производителей беспроводных наушников во всем мире.

Momentum 4 были полностью переработаны, изменив привлекательный классический дизайн более массовым внешним видом. Качество сборки по-прежнему высокое, но они имеют более простой вид, что, как надеется Sennheiser, поможет сделать эту модель более привлекательной.

Звуковой почерк Sennheiser ориентирован на сбалансированный звук во всем диапазоне частот, но это не означает, что они не могут воспроизводить мощные басы, когда это необходимо. ANC эффективен и не влияет на общее качество звука или частотный баланс, поэтому слушатели остаются полностью поглощенными любой музыкой.

Главной особенностью Momentum 4 является 60-часовое время автономной работы, которое, по утверждению Sennheiser, достижимо даже при полностью включенном ANC. Это исключительно высокий показатель для наушников такого типа, и для сравнения он превосходит Sony WH-1000XM5 примерно на 30 часов. Фактически, у Sennheiser Momentum 4 самое продолжительное время автономной работы среди всех наушников с шумоподавлением, с которыми мы когда-либо сталкивались.

7 Focal Bathys Лучшие наушники высокого класса

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводные наушники

Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Функции: Talk through (режим прозрачности) Плюсы Высококачественный звук

Встроенный ЦАП с поддержкой 24 бит / 192 кГц

Длительное время автономной работы

Великолепный дизайн и удобство переноски Минусы Одни из самых дорогих наушников ANC

Посредственное шумоподавление

Глючное программное обеспечение

С совершенно новыми наушниками Bathys от Focal французский специалист по звуку не только совершает прыжок в пространство беспроводного аудио, но и в активное шумоподавление (ANC), представляя свои самые амбициозные наушники на сегодняшний день.

Беспроводной дизайн Bathys во многом схож с проводными аналогами Focal. Мы говорим обо всем, от элегантного мастерства до звука аудиофильского уровня с использованием запатентованных алюминиево-магниевых драйверов М-образной формы, но эти новейшие наушники также оснащены регулируемым эквалайзером, поддержкой кодека aptX через Bluetooth и элитными звуковыми функциями, которые включают в себя встроенный ЦАП/усилитель.

Сочетание драйверов динамиков Focal M-dome и поддержки Hi-Res Audi oобеспечивает впечатляющее звучание. Режим ANC не ухудшает качество звука. Мягкий режим немного уменьшает басы, а режим «Без звука» усиливает их, делая музыку более энергичной. Встроенный ЦАП отлично подходит для 24-битного звука. Повышается достоверность и степень точности исполнения.

Стандартное время воспроизведения ANC составляет 30 часов. Нет возможности отключить эту функцию. Вы можете увеличить время воспроизведения до 35 часов используя аудиоразъем и до 42 часов с ЦАП.

8 Apple AirPods Max Лучшие полноразмерные наушники Apple

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 188 х 168 х 84 мм, 386 г

Время работы батареи: 20 часов (ANC включен)

Радиус действия Bluetooth: 10 м

Специальные функции: ANC, пространственное аудио, обмен аудио, Siri Плюсы Роскошный дизайн

Отличное шумоподавление

Лучший пространственный звук Минусы Дорого

Жаль, что AirPods Max намного дороже, чем конкуренты с шумоподавлением, но как только вы их попробуете, снять будет не просто. Плюшевый дизайн и удобная посадка создают мгновенное ощущение роскоши, которое усиливается, когда вы начинаете слушать музыку.

Активное шумоподавление работает блестяще, общее качество звука четкое и впечатляющее, а функция трехмерного пространственного звука меняет правила игры, особенно если вы никогда ею не пользовались.

В AirPods Max используется технология отслеживания головы для создания эффекта объемного звука, который может дать восприятию фильма определенное преимущество по сравнению с другими наушниками. Время автономной работы тоже достойное, 20-часовая оценка Apple совпадает с нашим собственным тестированием.

Подробнее — полный обзор AirPods Max

9 Apple AirPods Pro 2 Серьезное обновление с увеличенным временем автономной работы

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 61 х 43 х 23 мм, 5.3 г

Время работы батареи: 6 часов; 30 часов (зарядный кейс)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Особенности: активное шумоподавление, IPX4-рейтинг, пространственный звук. Плюсы Шумоподавление мирового класса

Пространственный звук Dolby Atmos

Улучшенное время автономной работы Минусы Время автономной работы может быть больше

AirPods Pro 2 следующего поколения от Apple, привнесли значительные улучшения в популярный оригинал, чтобы вывести производительность на новый уровень. Внешне они очень похожи на первое поколение, но срок службы батареи был увеличен до 6 часов без подзарядки и еще 30 часов от чехла для беспроводной зарядки. Не только наушники имеют рейтинг IPX4, но и сам корпус.

Разработанные для владельцев iPhone, которые ищут более индивидуальный подход к прослушиванию, они являются вершиной технологий Apple. Что касается звука, Apple включила новый чип H2 с настраиваемым усилителем и драйвером, который обеспечивает более качественные низкие и высокие частоты, и вы можете использовать камеру TrueDepth iPhone для создания персонализированного пространственного звука. Шумоподавление вдвое лучше, чем предлагала последняя пара AirPods Pro, и оно одно из лучших в целом.

10 Bose QuietComfort Earbuds 2 Лучшие в мире беспроводные наушники-вкладыши с шумоподавлением

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.3

Степень защиты: IPX4

Время работы: 6 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Вес: 6.8 г Плюсы Непревзойденное шумоподавление

Утонченный и хорошо сбалансированный звук

Отличное качество звонков

Более компактный и стильный дизайн Минусы Не самые удобный

Привередливое сенсорное управление и подключение приложений

Наушники нового поколения QuietComfort Earbuds 2 все еще основаны на традиционных чертах Bose, но они были улучшены в тех областях, где проигрывали в прошлом, включая время автономной работы, специальные функции и сенсорное управление. В тоже время, ANC и качество звука делают наушники QuietComfort Earbuds 2 одними из лучших в нашем рейтинге.

Bose заявляет, что размер наушников QuietComfort Earbuds 2 уменьшен на 30%, это является значительным изменением, которое делает их более практичными и привлекательными. Внешний пластик качественнее чем у оригинала, поэтому вы можете ожидать, что эти бутоны выдержат все испытания при регулярном использовании.

Bose использует новую запатентованную технологию под названием CustomTune, которая автоматически калибрует ANC и профиль звуковой частоты в соответствии с уникальными свойствами вашего уха. Все это придает наушникам QuietComfort Earbuds 2 четкую и резкую звуковую сцену.

Время работы батареи остается таким же, как и у оригинала, и составляет 6 часов на одну зарядку, это соответствует AirPods Pro 2. Чехол для зарядки помогает увеличить продолжительность прослушивания до 24 часов при полной зарядке.

11 Bose QuietComfort 45 Новые лучшие наушники Bose ANC с увеличенным временем автономной работы

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 184 х 152 х 76 мм, 241 г

Время работы батареи: 24 часа (активный шумоподавитель)

Диапазон Bluetooth: 10 метров

Особенности: двухуровневое активное шумоподавление, совместимость с другими продуктами Bose, активный эквалайзер с оптимизированной громкостью. Плюсы Отличный ANC

Неповторимый звук

Увеличенное время работы

Отличный комфорт и возможность подключения Минусы Нельзя отключить все режимы ANC

Не хватает нескольких функций, которые были в предыдущих наушниках Bose

Шумоподавление в QuietComfort 45 такое же хорошее, как и в 700, устраняя значительное количество окружающего шума во всем частотном спектре. Запатентованная акустическая архитектура TriPort и активный эквалайзер с оптимизированной громкостью обеспечивают солидное качество звука с хорошо округленным частотным диапазоном для приятного сочетания низких, средних и высоких частот.

Поддержка приложения Bose Music полезна для персонализации и взаимодействия с другими устройствами Bose (ознакомьтесь с SimpleSync). Что наиболее важно, время работы батареи было увеличено с 20 до 24 часов, что делает эту модель ANC самой долговечной на сегодняшний день.

Трудно не упомянуть некоторые недостатки, такие как невозможность отключить ANC и отсутствующие функции, доступные в других наушниках Bose, но общая производительность более чем компенсирует эти недостатки.

Подробнее — полный обзор Bose QuietComfort 45

12 AirPods 3 Лучшие классические наушники AirPods

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 30,7 х 19 х 19 мм, 4,3 г (на бутон)

Время работы батареи: 6 часов, 30 часов (с зарядным чехлом)

Диапазон Bluetooth: 12 метров

Особенности: адаптивный эквалайзер, пространственный звук, зарядка MagSafe Плюсы Адаптивный эквалайзер с хорошо сбалансированным звуком

Поддержка пространственного звука

Улучшенная эргономика

Увеличенное время работы батареи Минусы Нет ANC или режима прозрачности

AirPods 3 имеет большинство самых значительных функций AirPods Pro, представляет новые и сохраняет большинство отличительных черт серии, кульминацией которых является одна хорошо продуманная пара беспроводных наушников. Запатентованные технологии, такие как Adaptive EQ для настройки частот в режиме реального времени для более детального звучания и Spatial Audio для создания 3D-эффектов, играют ключевую роль.

Время работы батареи было увеличено до 6 часов, что обеспечивает самое продолжительное время воспроизведения среди всех моделей AirPods. Даже новые функции, которые были представлены в обновлении iOS 15, переходят в этот продукт третьего поколения, в том числе Enhanced Find My, которая отслеживает потерянные AirPods, когда они находятся на близком расстоянии от iDevices или MacBook.

Новый эргономичный дизайн высоко ценится, хотя он не обеспечивает достаточной стабильности на ушах. Отсутствие ANC или режима прозрачности также может побудить вас потратить дополнительные деньги на версию Pro. Однако, если вам не хватает денег на покупку флагманских наушников Apple, знайте, что AirPods 3 — исключительный второй выбор.

Подробнее — полный обзор AirPods 3

13 Beats Fit Pro Лучшие беспроводные спортивные наушники с шумоподавлением

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 19 х 30 х 24 мм, 5,7 г

Время работы батареи: 6 часов (активный шумоподавитель вкл.), 7 часов (активный шумоподавитель выключен), 27 часов (активный шумоподавитель с зарядным чехлом), 30 часов (активный шумоподавитель с зарядным чехлом)

Диапазон Bluetooth: 12 метров

Особенности: активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, функция «Привет, Siri» Плюсы Мощные режимы ANC и Transparency

Динамическая звуковая сцена с поддержкой Spatial Audio

Достойное время автономной работы

Удобная, надежная посадка Минусы Некоторые функции H1 эксклюзивны для устройств Apple

Android-приложение предлагает очень мало дополнений

Мы думали, что Beats Studio Buds — это фантастическая модель, но их более спортивная версия — имеет еще большую ценность. Помимо AirPods Pro, Fit Pro — еще одна пара беспроводных наушников Apple, которые поставляются с Spatial Audio, предоставляя слушателям трехмерный иммерсивный звук и технологию динамического отслеживания головы, позволяющую точно слышать звуки, независимо от того, куда вы поворачиваете голову.

Активное шумоподавление работает аналогично AirPods Pro, подавляя большинство окружающих шумов для спокойного прослушивания. Обновленный дизайн со встроенными ушными вкладышами высоко ценится за оптимальное прилегание. Водонепроницаемость IPX4 гарантирует, что наушники защищены от повреждения влагой.

Также доступны все приятные программные привилегии, связанные с чипом H1, включая автоматическое переключение между устройствами Apple, голосовую активацию «Привет, Siri» и поддержку FindMy, позволяющую легко находить потерянные наушники. К сожалению, пользователи Android не могут пользоваться этими функциями, но могут, по крайней мере, наслаждаться ANC и Spatial Audio.

Подробнее — полный обзор Beats Fit Pro

14 Sony WF-C700N Лучшие наушники-вкладыши в среднем бюджете

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 4,6 г

Время работы батареи: 7,5 часов (с ANC), 10 часов (без ANC)

Диапазон Bluetooth: 10 метров

Особенности: активное шумоподавление, IPX4, DSEE Плюсы Шикарный звук за эти деньги

Очень удобные и надежные Минусы Мало заряда от кейса

Не хватает некоторых функций

Если вы хотите потратить менее 8 тыс. рублей на пару беспроводных наушников, то Sony WF-C700N — это самые удобные, многофункциональные наушники с захватывающим звуком, которые вы можете купить. Честно говоря, их даже удобнее носить в течение всего дня, чем флагманские Sony WF-1000XM5 — они легче и меньше.

Sony включила в WF-C700N множество функций, типичных для высокого класса, включая адаптивное активное шумоподавление, многоточечное подключение и даже пространственный звук благодаря технологии Sony 360 Reality Audio, что звучит просто бомбически.

В этой ценовой категории приходится идти на некоторые жертвы, например, тут нет автоматического выключения, поддержки LDAC и только одна зарядка от кейса. Но на эти минусы легко закрыть глаза, учитывая наличие профилей ANC и механизма масштабирования DSEE и общее высокое качество звука.

Очевидно, что более дорогие наушники Sony предлагают звук лучше и шумоподавление круче, но если вам нужны топовые функции, дизайн и качество звука по адекватной цене, C700N сейчас не переплюнуть.

15 1More Triple Driver Лучшие проводные капельки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 18 г

Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц

Драйверы: Динамические

Особенности: IPX4 Плюсы Цена/качество

Насыщенный звук Минусы Нет USB-C

Пластиковый пульт дешевит

Эта проводная пара обеспечивает фантастический звук и столь же невероятное соотношение цены и качества. Качество звука в 1MORE Triple Drivers действительно превосходит все остальные варианты благодаря своей сбалансированности. Нам полюбился его слегка теплый фирменный бит.

Мы считаем 1More Triple Driver лучшими проводными наушниками за свою цену. За 5 тыс. рублей трудно найти альтернативу с лучшим звучанием и более качественной сборкой.

За эту цену, с такой превосходной конструкцией и дизайном, у Triple Driver остается мало недостатков. При тестировании все шло гладко, но хочется придраться к резиновым кабелям — они цепляются за все подряд, в том числе и сами за себя. Встроенный пульт кажется немного дешевым, но это с лихвой компенсируется великолепным качеством звука, выдаваемым этими роскошными наушниками. За такую ​​цену вы не сможете найти ничего лучше, чем внутриканальные Triple Driver от 1MORE.

1MORE Quad Drivers Если вы хотите немного большей изысканности и более высококачественных материалов, 1MORE Quad Drivers той же фирмы будут еще лучше, но и стоят они в полтора-два раза дороже. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ