Лучшие наушники Apple Airpods в 2025 году

Какие наушники AirPods от Apple вам подходят лучше всего?

AirPods, пожалуй, одни из самых узнаваемых наушников-вкладышей и наушников-наушников на рынке — но как решить, какие AirPods лучше всего подходят именно вам? Я составил этот список всех AirPods, которые вы можете купить сегодня, чтобы вы могли решить, какие из них следует положить в карман (или рюкзак).

04.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Я большой поклонник AirPods, и я провел сотни часов, тестируя каждую модель, чтобы получить четкое представление о том, на что они способны. Это включает в себя ношение их во время работы в моем домашнем офисе, тестирование ANC во время ежедневных прогулок, а затем использование их в автобусах и поездах, чтобы по-настоящему проверить их способность к шумоподавлению. AirPods в большинстве случаев блестяще проходят наши тесты, но именно совместимость и взаимодействие между ними и другими продуктами Apple действительно делают их стоящими вашего времени.

Лучшими AirPods на данный момент являются AirPods Pro 2 , благодаря их невероятному качеству звука и отличному шумоподавлению. Недавно они также получили обновление, которое позволяет им работать как слуховые аппараты, что является огромным бонусом для здоровья. Это не значит, что другие модели не являются отличными парами наушников сами по себе — и мы расскажем вам обо всех деталях.

Чтобы было легче сортировать и читать, я построил эту страницу с понятными разделами. Мы начинаем с быстрой сетки, которая дает вам быстрые оценки и краткое изложение всех основных моментов AirPods. Затем, для получения дополнительной информации, у нас есть мини-обзоры, которые более подробно описывают наушники. Хотите еще больше информации? Затем мы связали наши полные обзоры для получения дополнительных подробностей и дополнительной информации о Tom’s Guide.

1 AirPods Pro 2 gen USB-C Лучшие AirPods в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 5,3 г

Время работы батареи: 6 часов (наушники) 30 часов (чехол для зарядки)

Диапазон Bluetooth: Bluetooth 5.3 с AAC, SBC

Особенности: активное шумоподавление, голосовая активация «Привет, Siri», пространственный звук, силиконовые вкладыши четырех размеров XS, S, M, L

Прочность: наушники и зарядный футляр IP54 Плюсы Шумоподавление мирового класса

Регуляторы громкости прямо на штоке

Пространственный звук Dolby Atmos

Срок службы батареи увеличен по сравнению с оригинальной моделью Минусы Низкое качество связи

Ремешок продается отдельно

Подойдёт, если Вы ждете: ✅ Отличное шумоподавление. AirPods Pro 2 обладают одним из лучших шумоподавлений.

✅ Множество функций. И их становится все больше — недавно AirPods Pro 2 получили обновление, которое может превратить их в слуховые аппараты.

✅ Удобная посадка. Благодаря большому количеству насадок в коробке легко подобрать посадку, которая подойдет именно вам. Не подойдёт, если: ❌ Дорого. Они недешевы — $249.

❌ Время работы батареи требует доработки. Сами наушники работают всего 6 часов, и есть другие варианты, которые работают дольше.

Мы продолжали удивляться AirPods Pro 2 с момента их запуска в сентябре 2022 года. Обновленные до версии USB-C в 2023 году, они, без сомнения, являются лучшими наушниками с активным шумоподавлением для пользователей iPhone и самой универсальной моделью для всех видов образа жизни. Эта модель следующего поколения вносит значительные улучшения в популярную оригинальную модель AirPods Pro, чтобы вывести производительность на новый уровень. Внешне они выглядят довольно похожими на первое поколение (ниже), но время работы аккумулятора было увеличено и теперь составляет 6 часов от одной зарядки наушников и еще 30 часов от беспроводного зарядного футляра.

Разработанные для владельцев iPhone , которые ищут более индивидуальный опыт прослушивания, мы считаем, что AirPods Pro 2 являются вершиной технологий Apple. Тестируя их для всех видов активного образа жизни, мы обнаружили, что посадка была улучшена до такой степени, что они стали приемлемым вариантом для лучших спортивных наушников и подходят как для бегунов , так и для тренировок в спортзале . Последняя версия USB-C представила сертификацию IP54 как для наушников, так и для зарядного чехла для защиты от грязи и влаги.

Что касается аудио, Apple включила новый чип H2 с индивидуальным усилителем и драйвером, который обеспечивает лучшие низкие и высокие частоты, и вы можете использовать камеру TrueDepth iPhone для создания персонализированного пространственного звука, чтобы слушать один из лучших звуков Dolby Atmos в любой паре наушников. Шумоподавление вдвое больше, чем предлагали оригинальные AirPods Pro, и является одним из лучших, которые нам еще предстоит испытать.

Недавнее обновление программного обеспечения добавило новые функции, включая Adaptive Audio , который сочетает в себе режим ANC и Transparency Adaptive для создания наилучшего возможного звукового профиля.

2 AirPods 4 Лучшие Apple AirPods по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 30,2 x 18,3 x 18 мм

Вес: 4,3 грамма

Время работы аккумулятора (заявленное): 5 часов; 30 часов (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой AAC, SBC

Активное шумоподавление (ANC): Да (опционально)

Защита: IP54 Плюсы Эффективное активное шумоподавление (ANC) для наушников с открытым звуком

Функция «Find My» для кейса с ANC

Устойчивый к поту дизайн Минусы Среднее время работы аккумулятора

Причины купить: ✅ Отличная цена. AirPods 4 стоят $129 и $179 за версии без ANC и ANC соответственно, что делает их самыми доступными по цене среди AirPods.

✅ Открытая посадка. Некоторым людям понравится менее навязчивая посадка AirPods 4.

✅ Пространственное аудио. Обе модели оснащены встроенной поддержкой пространственного аудио. Причины, по которым следует избегать: ❌ Плохое время работы от батареи. Модель с ANC работает всего 4 часа, а без ANC — 5.

❌ Звук не самый лучший. Есть наушники с гораздо лучшим звучанием по схожим ценам.

AirPod 4 — новейшие AirPods в списке, выпущенные в октябре 2024 года. Они одновременно заменяют AirPods 2 и AirPods 3, предлагая две разные версии с немного разными функциями по уникальным ценам. Есть версия с ANC, которая стоит 179 долларов, и версия без нее, которая стоит 129 долларов. Есть и другие различия, кроме этого, хотя обе модели поддерживают Spatial Audio и зарядку через USB-C.

Когда я тестировал AirPods 4, мне понравилась цена, внешний вид наушников и шумоподавление более дешевого варианта. Я был очень удивлен, насколько шумную пару ANC удалось заблокировать. Большинство сопоставимых вариантов с открытыми посадками справляются с этим не очень хорошо, но алгоритм ANC от Apple очень умный и отлично справляется с тем, чтобы не давать вам слышать шум. Это не значит, что мне все понравилось — для меня звук был проблемой, с шипящими высокими частотами и отсутствием басового воздействия.

Однако нашему тестировщику в обзоре AirPods 4 понравилось, как звучат AirPods 4. Они также прокомментировали качество ANC, как и я, и им также понравился небольшой размер кейса. Однако было несколько недостатков, с которыми мы оба согласились, — в первую очередь время работы от батареи. В то время как 30 часов работы от батареи в кейсе довольно хороши, версия ANC работает только 4 часа в одних наушниках. Это половина того, что вы найдете в Sony WH-1000XM5, и на 2 часа меньше, чем AirPods Pro 2. Вы получаете немного больше от версии без ANC, около 5 часов, но это все еще не потрясающе.

Посадка тоже вызывает разногласия. Кому-то понравится более открытая посадка, а мне стало сложнее удерживать их в ушах. Если же вам нравится более открытая посадка, вам понравятся AirPods 4.

Однако именно цена удерживает их в конкурентной борьбе — менее чем за 200 долларов они являются отличным вариантом для покупки новой пары AirPods.

3 Apple AirPods Max Флагманские полноразмерные наушники с полной поддержкой iOS и пространственного звука

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 384,8 г

Время работы батареи (номинальный): 20 часов

Диапазон Bluetooth: 15 м

Особенности: активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, пространственное аудио Плюсы Чистый и сбалансированный звук

Высококачественный ANC

Полная интеграция с устройствами Apple

Роскошный дизайн

Интеллектуальный режим низкого энергопотребления Минусы Дорого

Причины купить: ✅ Отличный звук. AirPods Max звучат великолепно, даже по сравнению с конкурентами.

✅ Отличный внешний вид. Нет ничего похожего на AirPods Max с их алюминиевым корпусом и интересным оголовьем.

✅ Хорошее ANC. Шумоподавление на высшем уровне. Причины, по которым следует избегать: ❌ Очень дорого. Они стоят 549 долларов, больше, чем любая другая пара AirPods.

❌ Плохое время работы батареи. Они работают всего 20 часов, что меньше, чем у любой другой модели конкурентов.

AirPods Max недавно получили небольшое (хотя и разочаровывающее) обновление в виде AirPods Max с USB-C. Помимо нового порта зарядки, чтобы развеять опасения Европейской комиссии, и выбора новых цветов, новые AirPods Max идентичны предыдущей модели. Остается по-прежнему превосходная пара полноразмерных наушников с шумоподавлением, с очень удобной посадкой и блестящим шумоподавлением. Также красочные, с новой цветовой линейкой, которая состоит из синего, фиолетового, полуночного, звездного и оранжевого.

На чисто техническом уровне первые полноразмерные наушники Apple звучат просто фантастически. Активное шумоподавление работает достаточно хорошо, чтобы AirPods Max можно было считать одними из лучших наушников с шумоподавлением на рынке. Звук Spatial Audio в AirPods Max великолепен , а отслеживание положения головы создает поразительный эффект объемного звучания при движении головы.

20-часовое время работы от аккумулятора с функцией ANC остается довольно хорошим по сравнению с конкурентами, хотя это одна из областей, в которых мы надеемся увидеть улучшения, когда появятся слухи о AirPods Max 2. Стоит отметить, что если вы когда-нибудь захотите перейти на проводное прослушивание, вам придется купить отдельный кабель Lightning за 35 долларов , но если использовать только Bluetooth , то первые полноразмерные наушники Apple станут отличным компаньоном для iOS.

4 Apple AirPods 2 AirPods среднего класса

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 4 г (на бутон)

Время работы батареи (номинальное): 5 часов, 24 часа (с чехлом для зарядки)

Диапазон Bluetooth: 18 м

Особенности: автоматическое переключение, совместное использование аудио, голосовая активация «Привет, Siri» Плюсы Легкий, удобный дизайн

Более быстрое соединение на устройствах iOS

Интеграция Siri без помощи рук

Чистый, нейтральный звук Минусы Не хватает режима окружающего звука и эквалайзера

Посредственное время автономной работы

AirPods Pro 2 (версия Lightning): это может считаться спорным выбором, но с моделью USB-C, которая может похвастаться различными обновлениями (например, адаптивным звуком, улучшенной акустической архитектурой, IP54), а также прекращением выпуска Lightning SKU, она определенно стоит упоминания и приобретения. Это если вы сможете найти пару. ANC практически идентичны, в то время как звук — это огромный шаг вперед по сравнению с AirPods Pro первого поколения благодаря усовершенствованной звуковой сцене и персонализированному пространственному звуку. Просто трудно игнорировать все приятные бонусы, представленные в новейшей итерации.

Как выбрать лучшие AirPods для вас

При покупке лучших наушников в игру вступают многие факторы, но ваше решение всегда должно сводиться к предполагаемому использованию. При этом вам следует принять во внимание следующие категории, прежде чем остановиться на какой-либо паре.

Дизайн

Вы ищете наушники-вкладыши, накладные или полноразмерные? Проводные или беспроводные? Роскошные или спортивные? Поскольку эти наушники будут использоваться в нескольких случаях, вам нужно что-то, что соответствует вашему образу жизни. Какой бы тип вы ни выбрали, убедитесь, что наушники хорошо сделаны, удобны для переноски и удобны для ношения в течение примерно 1-2 часов в день.

Качество звука

Разные модели обеспечивают разное звучание, и поскольку вы покупаете пару, чтобы наслаждаться музыкой по отдельности, важно найти наушники, которые соответствуют вашим предпочтениям в отношении звука, будь то мощные басы или отчетливо чистый звук, позволяющий услышать мельчайшие нюансы записей.

Срок службы батареи

В прошлом мы критиковали срок службы батареи Apple, который сократился с 5 до 6 часов с появлением моделей AirPods 3 и Pro 2, в то время как многие модели конкурентов работают от 8 до 12 часов в среднем. В то время как AirPods Max предлагают 20 часов с включенным ANC, новые полноразмерные наушники обычно обеспечивают около 30 часов воспроизведения с ANC. Хотя AirPods не показали самого сильного времени воспроизведения, которое мы видели по сравнению с конкурентами, реальная продолжительность оставалась стабильной, и мы не заметили никакого снижения емкости при использовании с течением времени.

Аксессуары

Разочаровывает тратить деньги на новую пару наушников, а потом обнаруживать, что аксессуары нужно покупать отдельно. Для моделей AirPods 3 и Pro 2 вы, вероятно, захотите добавить одно из наших лучших беспроводных зарядных устройств , хотя кабель для зарядки Lightning входит в комплект, USB-адаптера нет. Кроме того, стоит отметить, что если вы когда-нибудь захотите перейти на проводное прослушивание на AirPods Max, вам нужно будет купить отдельный кабель Lightning за 35 долларов , и вы также можете рассмотреть один из наших лучших чехлов и обложек для AirPods Max, чтобы обеспечить лучшую защиту, чем мешочек, который входит в комплект.

Ценовые соображения

Очевидно, что цена является важным фактором при поиске лучших наушников. Хотя всегда есть исключения, известные бренды, как правило, запрашивают немного больше, но, в общем и целом, чем меньше вы тратите на пару наушников, тем больше вероятность того, что звук и функции будут ухудшены. Выбор бюджетного варианта не всегда является лучшим выбором, так как любые деньги, которые вы сэкономите на покупке, не пойдут вам на пользу, если вам постоянно нужно подзаряжать аудиоустройство или качество звука плохое.

Как говорится, время решает все, и прямо сейчас стоит ознакомиться с нашими лучшими предложениями на AirPods , которые помогут вам приобрести наушники Apple по более низкой цене.