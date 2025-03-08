Лучшие полноразмерные наушники 2025 года

Наши лучшие полноразмерные наушники сочетают в себе великолепный звук, комфорт и множество функций.

Если вы хотите получить наилучший звук от пары беспроводных наушников, то вам нужно будет поискать лучшие полноразмерные наушники. Существует также множество вариантов, поэтому часто может показаться сложным, если вы хотите новые наушники — поэтому мы и составили этот список.

09.03.2025 Обновление В рейтинг лучших полноразмерных наушников добавлены новые модели.

Моя любимая пара наушников-вкладышей — Sony WH-1000XM5 , которые обладают отличным шумоподавлением, отличным качеством звука и удобной посадкой. Есть также множество других вариантов, и мы сделали этот список максимально простым для чтения, чтобы вы могли найти те, которые подойдут вам.

Итак, давайте приступим к составлению списка лучших полноразмерных наушников, которые можно купить за деньги и которые должны попасть в ваш список.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшие полноразмерные наушники в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Вес: 250 г

Частотная характеристика: от 4 Гц до 40 кГц

Драйверы: 30 мм

Время работы батареи: 30 часов (с ANC); 40 часов (без ANC) Плюсы Чистый и качественный звук

Впечатляющее шумоподавление

Стабильная связь Минусы Редизайн и экологические характеристики повышают цену

При длительном прослушивнии уши нагреваются.

Причины купить: ✅Превосходное шумоподавление. Sony WH-1000XM5 блокируют множество шумов, делая поездку на работу более терпимой.

✅ Великолепное качество звука. Благодаря теплому звуковому почерку WH-1000XM5 порадуют большинство слушателей.

✅ Удобная посадка. Благодаря мягким амбушюрам и мягкому оголовью они будут оставаться удобными в течение длительного времени. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они могут потеть. Если носить их долгое время, они могут стать горячими и липкими.

❌ Чехол большой. Поместить их большой чехол в сумку может быть сложно, так как наушники складываются только до плоского состояния.

Sony WH-1000XM5 — одни из лучших наушников, которые вы можете купить, а не просто лучшие полноразмерные наушники. Они подходят практически всем, удовлетворяя самые разные потребности и желания — и так уж получилось, что они делают это по цене, которая подрывает некоторых более дорогих конкурентов, и привносят некоторые экологически сознательные характеристики в таблицу.

Конечно, в первую очередь нам нравится звук. Они классически теплые, как и можно было бы ожидать от пары наушников Sony, но при этом достаточно глубины и детализации, чтобы вы могли услышать все, что могут предложить ваши выбранные мелодии. В приложении Sony также есть сменные настройки эквалайзера, так что вы можете изменить звук по своему вкусу и действительно настроить его в зависимости от того, что вы слушаете. Самые придирчивые из вас могут посчитать их немного чересчур басистыми, но большинство людей будут очень довольны звуковыми характеристиками WH-1000XM5.

Затем следует набор функций, увенчанный чудесным шумоподавлением. Он по-прежнему входит в число лучших в отрасли, побеждая почти всех конкурентов, которые приближаются к нему. Время работы батареи составляет 30 часов с включенным ANC, а сенсорное управление настолько надежно, насколько это вообще возможно.

Вас может оттолкнуть их слегка приглушенный дизайн, но в остальном вы обнаружите, что у вас отличная пара полноразмерных наушников.

2 Sennheiser Accentum Лучшие по соотношению цена/качество полноразмерные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 16,3 x 4,6 x 19,3 см; 221 г

Время работы аккумулятора (заявленное): До 50 часов

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, AAC и aptX HD

Активное шумоподавление (ANC): Да

Плюсы Отличное время автономной работы с ANC

Эффективное шумоподавление

Прочный корпус и хороший уровень комфорта Минусы Нет датчика снятия с ушей

Нет чехла для переноски

ANC нельзя отключить

Причины купить: ✅ Отличная цена. Accentum стоит менее 200 долларов, так что он не разорит вас.

✅ Надежное шумоподавление. Вы не найдете наушников, которые блокируют больше шума за такую ​​цену, как Accentum.

✅ Удобная посадка. Благодаря большим амбушюрам Accentum очень удобны. Причины, по которым следует избегать: ❌ Нет чехла. Если вы хотите вытащить их на улицу, вам нужно будет найти альтернативный способ их защиты.

❌ Нет обнаружения износа. Если вы их снимите, они продолжат играть. Вам нужно нажать кнопку паузы, чтобы остановить звук.

Sennheiser Accentum — это среднеценовая пара наушников с функцией ANC и множеством флагманских функций. Однако, пожалуй, самое выдающееся в наушниках с функцией шумоподавления Accentum — это 50-часовой срок службы аккумулятора и быстрая зарядка, которая обеспечивает до 5 часов прослушивания после 10-минутной подзарядки.

Эти недорогие Sennheisers основаны на Momentum 4 Wireless, и хотя у них немного меньшие драйверы, они владеют фирменным звучанием компании. В наличии есть множество насыщенных басовых нот, чтобы придать всему, что вы слушаете, нужный уровень энергии без чрезмерного подчеркивания низких частот. Все кажется хорошо пропорциональным, и есть достаточно ясности среднего диапазона.

ANC очень эффективно снижает фоновые звуки до состояния тишины, и режим прозрачности также был эффективен во время моего тестирования. Когда дело доходит до приема голосовых вызовов, Accentum имеет два встроенных микрофона и специальный режим снижения шума ветра. Multipoint плавно переключается с одного устройства Bluetooth на другое, а также есть регулируемый боковой тон, помогающий поддерживать естественность разговоров.

3 Bose QuietComfort Ultra Лучшие полноразмерные наушники с шумоподавлением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 250 г

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 35 мм

Тип драйверов: Динамический драйвер

Чувствительность: Н/Д

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 24 часа (с активным шумоподавлением, ANC)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Фантастическое детализированное звучание с богатыми басами

Лидирующая в классе способность подавления шума

Комфортные и премиальные, со складной конструкцией

Отличные умные функции Минусы 24 часа работы от аккумулятора — слабый показатель

Некоторым может не хватить более нейтрального звучания

Нет USB-C аудиовхода

Нет поддержки LE Audio (но она обещана)

Причины купить: ✅ Лучшее шумоподавление, без сомнений. Наушники QuietComfort Ultra блокируют больше, чем что-либо еще.

✅ Они невероятно удобные. Благодаря супермягкой пене и очень легкому весу они очень удобно сидят на голове.

✅ Великолепное качество звука. Благодаря приятному, насыщенному тону они дарят великолепные аудио-впечатления. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они дорогие. Наушники QuietComfort намного дороже конкурентов.

❌ Время работы от батареи не впечатляет. Вы получаете всего 24 часа работы от батареи, и это время резко падает, когда вы используете функцию Immersive audio.

Наушники Bose QuietComfort Ultra — лучшие шумоподавляющие наушники в целом. В качестве замены Bose 700 компания снова подняла планку для активных шумоподавляющих наушников, эффективно заглушая внешний мир вокруг вас. Новая модель оснащена технологией Immersive Audio и множеством дополнительных функций , включая Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением, поддержкой aptX Adaptive и сенсорным управлением громкостью. Все это поставляется в совершенно новом современном и легком дизайне, который достаточно удобен для ношения в течение нескольких часов.

Существует несколько уровней шумоподавления для балансировки уровня тишины с режимом Aware (прозрачность) в соответствии с вашим окружением. Срок службы батареи был увеличен до 24 часов, а изменения, внесенные в элементы управления и дизайн, делают использование более практичным и бесшовным. В то время как Bose 700 являются отличным альтернативным вариантом для рассмотрения и часто могут быть найдены со скидкой в ​​наших лучших предложениях наушников , QC Ultra поднимают игру Bose и максимально близки к идеалу в категории наушников с шумоподавлением.

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4 Marshall Monitor III A.N.C. Лучшие полноразмерные наушники по времени автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные полуоткрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Время работы с выключенным ANC: 100 ч

Время работы с включенным ANC: 70 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 250 гр. Плюсы Впечатляющая производительность

Комфортные ощущения Минусы Не самое лучшее решение в плане шумоподавления

Причины купить: ✅ Монументальное время работы от батареи. Батарея прослужит вам 70 часов при включенном шумоподавлении.

✅ Удобная посадка. Превосходная мягкая пена с эффектом памяти окутывает ваши уши на долгое время.

✅ Превосходный звук. Первоклассный звук Rockin’ Marshall. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они немного скрипят. Есть некоторые места, которые кажутся немного менее прочными, чем другие.

❌ Нестандартный дизайн. Некоторым не понравится их ретро-рок-н-рольный стиль.

Подразделение наушников Marshall стремительно развивалось с момента появления первых наушников, и Monitor III — это потрясающее заявление о намерениях относительно того, чего мы можем ожидать от будущего бренда. Они имеют привлекательный вид благодаря истории стиля производителей усилителей, которая источает ретро-рок-н-ролльный хладнокровие, которое найдет отклик у многих и оттолкнет других. Они чрезвычайно удобны благодаря значительным инвестициям в пену для амбушюр, и они звучат так же хорошо, как можно было бы ожидать от бренда с давними традициями.

Но именно время работы от батареи действительно оставляет неизгладимое впечатление. У Marshall Monitor III лучшее время работы от батареи среди всех наушников с ANC, без исключения, с 70 часами работы от батареи с шумоподавлением, чтобы они работали долгое время. Если вы хотите еще больше энергии от своих наушников, есть 100 часов жизни, если вы отключите шумоподавление. Это почти неделя постоянного прослушивания, и это показывает более дорогим конкурентам, сколько энергии можно выжать из пары наушников. Мои испытания показали, что время работы от батареи было довольно точным, мои наушники продержались около 71 часа с включенным ANC и музыкой, воспроизводимой на средней громкости.

ANC тоже хорош, и хотя компонент Spatial Audio, называемый «SoundStage», не является чем-то невероятным, это интересная реализация технологии, которая работает с любой потоковой платформой. Все это увенчано превосходным, компактным жестким кейсом, который отделан чем-то вроде красного бархата — как гитарный кейс. Это мелочи. Мне понравились Marshall Monitor III, когда я дал им потестировать, и я думаю, что большинству других людей тоже.

5 Bowers & Wilkins Px7 S2e Лучшие полноразмерные наушники премиум-класса

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Время работы: 30 ч

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Конструктивные особенности: микрофон

Функции: регулировка громкости Плюсы Отличный звук

Низкопрофильный дизайн с продуманным стилем

Эффективное шумоподавление Минусы Нет сенсорного управления

Шумоподавление не такое хорошее, как у конкурентов

Причины купить: ✅ Невероятная сборка. Металл и кожа повсюду, Px7 s2e — это зрелище, которое стоит увидеть.

✅ Великолепный звук. Благодаря звукорежиссерам Bowers & Wilkins наушники звучат потрясающе с богатым, четким звучанием.

✅ Премиальное ощущение. Благодаря своей сборке, звуку и комфорту Px7 s2e — это потрясающе премиальная пара наушников. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они очень дорогие. Они стоят около 400 долларов, что делает гарнитуру дорогой.

❌ Шумоподавление не совсем на должном уровне. Есть другие варианты за ту же цену, которые блокируют больше шума.

Как и Bowers & Wilkins Px7 S2, новые S2e — это «усовершенствованная» версия наушников начального уровня компании. Они стоят $399, что в точности соответствует цене Sony WH-1000XM5 — посмотрите, как они сравнятся в моем сравнении Sony WH-1000XM5 и Bowers & Wilkins Px7 S2e .

Они так же хороши, как и их предшественники, и выглядят так же. Они прекрасно сконструированы и выглядят намного лучше большинства конкурентов по цене с точки зрения сборки и отделки. Например, несколько конкурентов по цене наушников с шумоподавлением выглядят пластиковыми по сравнению с ними, но текстурированная отделка Px7 S2e выглядит стильно и не оставляет отпечатков пальцев, как у некоторых конкурентов. С другой стороны, как и S2, новая версия S2e не имеет многого в плане расширенной функциональности.

Как усовершенствованная версия, S2e черпает вдохновение и знания из флагманских наушников компании Px8 вместе с перенастроенными акустическими характеристиками и 24-битной цифровой обработкой сигнала (DSP). Короче говоря, они разработаны для обеспечения наилучшего беспроводного звука, который можно купить за такие деньги, и они это делают. В моем обзоре мне особенно понравился басовый удар, который они привнесли в мою музыку, в котором было немного больше энергии, чем у многих их конкурентов по цене. Остальной диапазон частот ощущался хорошо оцененным, а шумоподавление было эффективным, но не самой сильной моделью за эту цену.

В целом, это отличная покупка для тех, кто действительно серьезно относится к качеству звука и не так сильно беспокоится о шумоподавлении или новейших функциях.

6 Bowers & Wilkins PX8 Великолепный баланс роскошного дизайна и высококачественного звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 320 г

Время работы батареи: 30 часов

Диапазон Bluetooth: 10 м

Плюсы Динамичный, детальный, лучший в своем классе звук

Классная сборка и отделка

Поддержка адаптивного кодека aptX Минусы Нет звука aptX Lossless

Цена

Нет сенсорного управления

Причины купить: ✅ Роскошная конструкция и ощущение. Сделанные из самых роскошных материалов, Px8 ощущаются как Rolls Royce среди наушников.

✅ Потрясающий звук. Это, несомненно, одни из лучших по звучанию беспроводных наушников, которые вы можете купить.

✅ Долгое время работы от аккумулятора. Их выносливость соответствует выносливости варианта Sony, находящегося в верхней части списка. Причины, по которым следует избегать: ❌ Очень дорого. Они стоят 700 долларов за один из самых дорогих вариантов в списке.

❌ Шумоподавление не такое хорошее, как у конкурентов. Есть варианты получше, если вы хотите заблокировать шум.

Px8 — самые передовые на сегодняшний день наушники Bowers & Wilkins с функцией шумоподавления, уверенное пополнение на рынке роскошных наушников. Беспроводное аудио осуществляется через Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX HD и aptX Adaptive при подключении к совместимым устройствам воспроизведения, а также поставляются кабели для проводного подключения наушников.

Изготовленные на заказ 40-миллиметровые динамики Carbon Cone воспроизводят еще больше звуковых деталей во всех частях частотного диапазона, чем высококлассные Px7 S2, и имеют роскошную мягкую кожу для дополнительного комфорта. Басовые характеристики Px8 более подвижны благодаря новому материалу драйвера. Но именно на средних частотах эти флагманские наушники превосходны, обеспечивая изобилие естественных деталей и ясность средних частот, чтобы каждый слог голоса звучал убедительно реалистично. Однако, несмотря на улучшение качества звука, более высокая цена по сравнению с его собратом Px7 S2 и близкими конкурентами означает, что они немного ниже с точки зрения общей ценности. Но по практичному роскошному стилю и высокому уровню комфорта при длительном прослушивании их трудно превзойти.

7 Focal Bathys Лучшие полноразмерные наушники для аудиофилов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Поддерживаемые кодеки: AAC, aptX Плюсы Просторный, качественный звук

Встроенный ЦАП с поддержкой 24-бит/192 кГц

Длительное время автономной работы

Великолепный дизайн и удобство переноски Минусы Одни из самых дорогих наушников с ANC

Посредственное шумоподавление

Программное обеспечение с ошибками

Причины купить: ✅ Лучшее качество звука. Если вы цените отличный звук, потрясающий звук Bathys вас поразит.

✅ Удобная посадка. Благодаря прекрасным кожаным амбушюрам Bathys невероятно удобны.

✅ Встроенный режим ЦАП. Если вам нужен наилучший возможный звук, переключитесь в режим ЦАП и подключите кабель к порту USB-C. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они дорогие. Они обойдутся вам примерно в 700 долларов за пару.

❌ Шумоподавление могло бы быть лучше. Хотя они блокируют приличное количество шума, за такую ​​цену можно было бы ожидать большего.

Focal Bathys предлагают гениальную универсальность: это великолепные, высокопроизводительные наушники, которые идеально подходят для критического прослушивания аудиофилов дома, а также практичные и удобные беспроводные, позволяющие владельцам наслаждаться ими на ходу. Цена на первый взгляд может показаться высокой, но если взвесить флагманские функции, такие как динамические драйверы Focal, интегрированный ЦАП с полной поддержкой аудио высокого разрешения и высочайшее качество звука, 799 долларов кажутся выгодной покупкой.

Сочетание динамиков Focal M-dome и поддержка Hi-Res Audio обеспечивают Bathys впечатляющий звук. Записи были глубоко наложены во время наших сеансов прослушивания, что давало инструментам достаточно места для дыхания, а встроенный ЦАП отлично подходит для несжатого 24-битного звука при подключении к источникам без потерь, таким как Apple Music и Tidal . Точность повышается, и в доставке есть большая степень плотности.

8 Apple AirPods Max Лучшие полноразмерные наушники для пользователей iOS

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустическое оформление: закрытый

Вес: 350 г

Частотная характеристика: нет данных

Драйверы: 40 мм динамические

Время работы батареи: 20 часов Плюсы Роскошный дизайн

Отличное шумоподавление

Пространственный звук звучит великолепно Минусы Очень дорого

Причины купить: ✅ Вы пользователь iOS. Они отлично работают с iPhone, Mac и iPad и легко подключаются.

✅ Великолепное шумоподавление. Модель шумоподавления Apple по-прежнему очень и очень хороша.

✅ Отличный звук. Звуковая сигнатура более нейтральна, чем у конкурентов, для приятного прослушивания. Причины, по которым следует избегать: ❌ Дорого. Хотя они и не самые дорогие в списке, они все равно стоят около 549 долларов.

❌ Отвратительный чехол для переноски. Чехол в коробке закрывает только амбушюры, оставляя сетчатое оголовье открытым для стихии.

Хотя AirPods Max появились в продаже в 2020 году и в основном сохранили свою чрезвычайно высокую цену (хотя их регулярно можно найти со скидкой в ​​Интернете), они сохранили свой рейтинг среди лучших наушников и продолжают пользоваться популярностью. Их отличительный вид с алюминием и сетчатой ​​тканью может разделить мнения покупателей, но они мягкие и удобные, а качество звука и эффективность ANC по-прежнему входят в число лучших наушников с шумоподавлением.

Они могут не поддерживать Apple Adaptive Audio , новейший набор функций Apple, но у них есть Adaptive EQ. Он адаптирует вывод звука в соответствии с тем, как AirPods Max сидят на голове: частоты настраиваются с учетом посадки амбушюр и размера ваших ушей.

Хотя мы нашли что-то, что можно оценить в звуковом выводе AirPods Max во всех наших любимых музыкальных жанрах во время нашего тестирования, наш любимый аспект пришелся на функцию пространственного прослушивания звука Apple, которая действительно изменила правила игры. В конечном счете, AirPods Max — это самая дорогая пара наушников Apple, но сочетание мягкого комфорта, безупречного качества звука и таких потрясающих функций, как пространственное аудио, делает их отличным вариантом для полноразмерных наушников, идеальным для пользователей iOS.

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9 Anker Soundcore Space One Лучший звук и высококачественная аудиоподдержка за 99 долларов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 16.21 × 9.19 × 18.59 см

Вес: 258 г

Срок службы батареи (номинальный): 40 часов (с включенным ANC); 55 часов (с выключенным ANC)

Возможности подключения: Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, LDAC

ANC: Да Плюсы Яркий, настраиваемый звук

Эффективное ANC

Стильный дизайн

Множество полезных функций

Долгое время автономной работы Минусы Слабое качество звука при звонках

Очень громоздкие

Устаревшая система управления

Причины купить: ✅ Отличная цена. Менее чем за 100 долларов вы получаете удобную пару наушников с отличным звучанием.

✅ Надежное шумоподавление. За эту цену вы не найдете ничего, что блокирует больше шума.

✅ Они стильные. Soundcore позаботился о том, чтобы наушники выделялись среди остальных. Причины, по которым следует избегать: ❌ Чехол отсутствует. В комплекте нет защитного чехла, поэтому придется поискать альтернативу.

❌ Качество связи могло бы быть лучше. Сильный шум ветра, а микрофоны не очень хорошо улавливают ваш голос.

Soundcore Space One может похвастаться множеством премиум-функций, включая адаптивное активное шумоподавление , Bluetooth 5.3 с поддержкой кодека LDAC, настраиваемый звук, многоточечную технологию и некоторые из самых мощных быстрых зарядок. Длительное время воспроизведения, персонализированные режимы прослушивания и безопасные настройки громкости дополняют длинный список функций.

Наш рецензент обнаружил, что у Space One глубокий бас, но посчитал, что Anker подправил звуковой профиль, чтобы сбалансировать средние и высокие частоты, и что прослушивание с включенным ANC усиливает низкие частоты. Дополнением к динамическому качеству звука Space One является адаптивное ANC, которое можно персонализировать и использовать по-разному. Есть адаптивное шумоподавление для настройки производительности в соответствии с окружающими уровнями шума или настраиваемое шумоподавление для установки нейтрализации шума на 1 из 5 уровней. Это отличный бюджетный вариант, доступный в цветах «черный как смоль», «кофе с молоком» и «голубой как небо», и возможный претендент на лучшее соотношение цены и качества по цене 99 долларов.

Сравнение лучших характеристик наушников-вкладышей

Бренд и марка Масса ANC (активное шумоподавление) Заявления о сроке службы батареи Связность Sony WH-1000XM5 8,8 унций Да До 30 часов с ANC Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, LDAC Sennheiser Акцентум 7,8 унций Да До 50 часов с ANC Bluetooth 5.2 с SBC, AAC, aptX HD Наушники Bose QuietComfort Ultra 8,96 унций Да До 24 часов с ANC Bluetooth 5.3 с SBC, AAC и aptX Adaptive Sennheiser Momentum 4 Беспроводные 10,3 унции Да До 60 часов с ANC Bluetooth 5.2 с SBC, AAC и aptX Adaptive Bowers & Wilkins Px7 S2e 10,8 унций Да До 30 часов без ANC Bluetooth 5.2 с SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX HD Боуэрс и Уилкинс Px8 11,2 унции Да До 30 часов без ANC Bluetooth 5.2 с SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX HD Фокусный Батис 12,3 унции Да До 30 часов без ANC Bluetooth 5.1 с SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive Apple AirPods Max 13,6 унций Да До 20 часов без ANC Bluetooth 5.0 с SBC и AAC Anker Soundcore Space One 9,1 унции Да До 40 часов с ANC Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, LDAC

Также протестировано…

В Daboom мы тестируем множество полноразмерных наушников, но не все из них попадают в наши руководства по покупке. Будь то из-за лучшей производительности или более мощных функций у конкурирующих моделей в определенной категории и цене, некоторые из них не дотягивают до рейтинга в этом списке на самую малость. Учитывая это, эти модели являются сильными претендентами и отличными альтернативными вариантами.

Sony WH-CH520: Эти бюджетные наушники-вкладыши сочетают в себе многое из того, что нам нравится в дизайне наушников этой компании, и являются отличным вариантом для людей с ограниченным бюджетом. Они могут похвастаться 50-часовым временем работы от аккумулятора, более быстрой зарядкой и возможностью тонкой настройки аудио, чтобы максимально использовать вашу музыку с помощью набора полезных звуковых инструментов в приложении Sony Headphones Connect. Они весят всего 5,1 унции, но выглядят прочными и надежными, с выдвижным оголовьем, которое не становится хлипким при максимальном выдвижении.

Качество звука было впечатляющим во время наших тестов, обеспечивая гулкий, но нюансированный бас и четкие средние частоты, а также есть поддержка Sony 360 Reality Audio через приложение. Шумоподавление отсутствует, а встроенные микрофоны годятся только для звонков, но наушники Sony WH-CH520 являются полезным недорогим вариантом для повседневного прослушивания дома и на работе.

1More Sonoflow Pro: бюджетные баллоны 1More всегда были фаворитами для нас в Tom’s Guide, а SonoFlow Pro продолжает превосходное наследие бренда. Они звучат отлично за свою цену и поставляются с некоторыми отличными функциями для того, что стоит менее 100 долларов.

40 часов работы от батареи гарантируют, что они прослужат вам долгое время, прежде чем вам понадобится их зарядить, а жесткий футляр гарантирует, что они будут в безопасности, когда вы кладете их в рюкзак. За 89 долларов они являются отличной покупкой наушников, независимо от того, как вы их крутите, и мне понравилось время, проведенное за их тестированием.

Как выбрать лучшие полноразмерные наушники для себя

Что следует учесть перед покупкой

1. Дизайн: При покупке наушников вы уже значительно сузили круг, выбрав пару полноразмерных наушников. Но все еще может быть много различий в дизайне отдельных пар, поэтому вам все равно следует обращать внимание на такие факторы, как форма оголовья или количество набивки амбушюр, чтобы оценить, насколько они могут быть удобными. Не бойтесь также отказаться от наушников, которые вам не нравятся внешне.

2. Качество звука: Это, безусловно, важно. Вы можете прочитать больше о том, как мы это тестируем, ниже, но вам следует подумать, предпочитаете ли вы сбалансированный звук или тот, который отдает предпочтение определенной части частотного спектра — например, любители электронных наушников могут предпочесть тяжелые басы. Тем не менее, у нескольких полноразмерных наушников есть мобильные приложения, которые позволяют вам настраивать эквалайзер по своему вкусу.

Технология ANC может сжимать звук и снижать динамику, что может повлиять на качество звука при включении. В некоторых случаях вы заметите фоновое шипение при прослушивании музыки. Однако лучшие шумоподавляющие наушники ограничивают эти помехи, обеспечивая полный, четкий звук.

3. Срок службы батареи: подумайте о том, сколько времени работы батареи вам понадобится. Накладные наушники могут работать от 20 до 60 часов, поэтому вам никогда не придется заряжать их слишком часто, хотя, естественно, чем дольше, тем лучше. Помните, что ANC сокращает срок службы батареи, когда она включена, так как ей необходимо постоянно питать встроенные микрофоны.

4. Ценовые соображения: Очевидно, что цена является важным фактором при поиске лучших полноразмерных наушников. Хотя всегда есть исключения, известные бренды, как правило, запрашивают немного больше, но, в общем и целом, чем меньше вы тратите на пару наушников, тем больше вероятность, что звук и функции будут ухудшены. Выбор бюджетного варианта не всегда является лучшим выбором, так как любые деньги, которые вы сэкономите на покупке, не пойдут вам на пользу, если вам постоянно нужно подзаряжать аудиоустройство или качество звука плохое.

Как говорится: время решает все; и прямо сейчас многие из наших любимых моделей продаются со скидкой в ​​интернет-магазинах, что означает, что вы можете получить выгодную покупку еще дешевле.