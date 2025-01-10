Лучшие наушники JBL 2025 года

Только лучшие наушники JBL смогут подарить этот легендарный звук.

JBL, пожалуй, наиболее известен своими практичными и недорогими Bluetooth колонками. Но американский бренд также производит акустические системы и превосходные наушники.

Как правило, они характеризуются живым, интересным звуком с большим количеством басов и ярким дизайном. Мы выбрали самые лучшие модели из них.

Не слышали о JBL? Сегодня фирма является частью концерна Harman, который принадлежит Samsung и чьи другие аудиобренды включают AKG, Harman Kardon и Mark Levinson. Harman отвечает за производство аудио устройств для потребителей, компаний и автомобилей по всему миру. Поэтому можно сказать, что эти ребята кое-что знают о качественном звуке.

Мы собрали самые лучшие наушники JBL представленные на рынке, от пятизвездочных настоящих беспроводных наушников и спортивных, до полноразмерных пар с басами, вдохновленных ди-джеями.

1 JBL Live 670NC Лучшие накладные наушники JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (накладные)

Подключение: Bluetooth 5.3

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы с выключенным: ANC 65 ч

Время работы с включенным: ANC 55 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 219 г Плюсы Отличный звук

Эффективное активное шумоподавление

Настраиваемое приложение Минусы Не самые практичные материалы

JBL Live 670NC — это серьёзный апгрейд, предлагающий отличное шумоподавление. Эти портативные наушники оснащены адаптивным шумоподавлением, которое подстраивается под окружающую среду, плюс есть удобные фишки вроде многоточечного подключения и возможности проводного подключения для полётов.

Качество звука нравится благодаря фирменной настройке басов JBL, и, в отличие от предыдущей модели, здесь есть полный контроль над эквалайзером через приложение JBL Headphones. Это приложение также предлагает разные предустановки и настройки пространственного звука для фильмов. Как и большинство наушников JBL, они работают с кодеками SBC или AAC. Также пользователи Android могут использовать прилагаемый кабель 3,5 мм для лучшего качества звука.

Срок службы батареи просто потрясающий: тесты показали почти 55 часов воспроизведения с включённым ANC, что значительно больше, чем у большинства конкурентов. Быстрая зарядка тоже впечатляет: всего 5 минут зарядки дают 4 часа воспроизведения. Складная конструкция и удобная посадка, несмотря на необходимое усилие прижима, делают Live 670NC отличным спутником в путешествии.

2 JBL Live Pro 2 Лучшие вкладыши JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Поддерживаемые кодеки: SBC

Время работы: 10 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 40 ч

Вес: 58 г Плюсы Отличное время автономной работы

Рейтинг водонепроницаемости IPX5

Отличные показатели шумоизоляции Минусы Вкладыши могут выскочить из ушей во время разговора

По результатам тестов, лучшие наушники вкладыши JBL — это Live Pro 2 TWS True Wireless. Их активное шумоподавление (ANC) эффективно снижает шум, например, гул транспорта по дороге на работу или разговоры в офисе. Звучание по умолчанию – слегка V-образное, с акцентом на басах и высоких частотах, что делает их идеальными для поп-музыки и рока, придавая им энергичность и яркость. Однако, благодаря параметрическому эквалайзеру и предустановкам в приложении, вы можете легко настроить звук под свои предпочтения.

Время работы от одного заряда составляет около восьми часов, а функция автоматического выключения экономит заряд батареи. В кейсе есть ещё около трех полных зарядов. Наушники хорошо собраны и имеют удобное, настраиваемое управление.

Недостатком является не самая лучшая посадка: они могут быть неустойчивы и выпадать из ушей во время разговора. В качестве альтернативы можно рассмотреть JBL Live Pro+ TWS True Wireless: они удобнее и меньше выпадают, особенно во время тренировок, но шумоподавление у них слабее, и время работы короче.

3 JBL Tune 660NC Лучшие беспроводные накладные наушники JBL с шумоподавлением

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип излучателей: динамические

Время работы с выключенным ANC: 55 ч

Время работы с включенным ANC: 44 ч

Разъем: mini jack 3,5 мм

Вес: 166 г Плюсы Время автономной работы

Активное шумоподавление

Хороший звук Минусы Не самый лучший микрофон

Эти накладные наушники оснащены активным шумоподавлением, рекордным временем автономной работы и хорошим звуком.

JBL Tune 660NC имеют функционал и качество звука намного выше своей стоимости. Активное шумоподавление позволит использовать их в любой обстановке. Время автономной работы до 55 часов оценят любители путешествий. Вес наушников составляет 166 г, что немного для полноразмерных моделей. Голова и и шея уставать не будут. Однако, стоит отметить, что для людей с большой головой, возможно, они будут маловаты.

Кнопки управления воспроизведением, порт USB-C, и аудио разъем расположены на левой чашке. Наушники имеют складную конструкцию, что упрощает их переноску и хранение в сумке.

Возможность подключения к двум источникам звука одновременно добавляет гибкости и комфорта. Выбрать можно из 4 вариантов цветов: синий, черный, розовый и белый.

Что касается времени автономной работы, вы получите четыре часа воспроизведения звука на самих наушниках и еще 12 часов с зарядным чехлом, что дает в общей сложности 16 часов автономной работы, что ни в коем случае неплохо. Вы также использовать быструю зарядку: 15-минутная зарядка добавляет дополнительный час времени зарядки кейса. К сожалению, они имеют разъем micro-USB для зарядки прилагаемого чехла.

4 JBL Live 660NC Полноразмерные наушники по хорошей цене и функциям

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы с выключенным: ANC 50 ч

Время работы с включенным: ANC 40 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 265 г Плюсы Длительное время автономной работы

Вполне комфортные

Хорошая производительность ANC

USB-C и быстрая зарядка Минусы Не значительный апгрейд по сравнению с 650

Громоздкие

Амбушюры могут нагреваться после длительного использования

JBL Live 660NC — это небольшое обновление своих предшественников 650, поэтому здесь будет легко найти многое из того, что уже было. Одним из главных преимуществ было время автономной работы, и это остается в 660NC, увеличив его до 40 часов воспроизведения на одном заряде с ANC.

Не только это, но и стремление привлечь более широкий круг пользователей, JBL изменили звуковую сигнатуру по умолчанию, чтобы она казалась более нейтральной, поэтому более тяжелое присутствие басов — это то, что вам нужно будет добавить через приложение JBL My Headphones. В результате улучшается качество звука, а также приятно видеть слегка улучшенную производительность активного шумоподавления (ANC).

Хотя их удобно носить, они могут быть громоздкими из-за своего размера. Чашки большего размера отлично выполняют пассивную изоляцию, но могут нагреваться после длительного ношения, так что понадобятся более частые перерывы между использованием. Однако это субъективное мнение, поэтому вы можете найти их вполне комфортными.

JBL также обновил порт зарядки до USB-C, поэтому не нужно беспокоиться об использовании кабеля Micro-USB для их зарядки. Использование более высокой пропускной способности поддерживает быструю зарядку, которая должна обеспечить до четырех часов воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

5 JBL Tour Pro 3 Лучшие наушники JBL класса High-End

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth

Тип излучателей: динамические

Время работы: 8 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 10 — 40000 Гц

Вес наушника: 5.6 г Плюсы Отличное качество звука

Hi-res аудио

Удивительные возможности кейса Минусы Дорого

JBL Tour Pro 3 — это самые инновационные и многофункциональные наушники от JBL на сегодняшний день. С защитой от воды и пыли по стандарту IP55, отличным шумоподавлением, блокирующим до 84% внешнего шума, и революционным умным зарядным чехлом, эти наушники полностью оправдывают свою премиальную цену.

Качество звука действительно впечатляет: благодаря настройкам JBL, наушники обеспечивают резкие басы и четкие высокие частоты, что делает их универсальными для разных музыкальных жанров. Приложение JBL предлагает множество возможностей для настройки эквалайзера, включая предустановки и 10-полосный эквалайзер для точной настройки. В отличие от многих конкурентов, Tour Pro 3 поддерживают широкий спектр кодеков, таких как SBC, AAC, LDAC и LC3, обеспечивая высокое качество звука на всех устройствах. Инновационный чехол Smart Charging Case позволяет использовать проводные соединения через 3,5 мм разъем, делая наушники еще более универсальными.

Время автономной работы составляет 8 часов 17 минут с включенным шумоподавлением, а чехол обеспечивает быструю зарядку и 3 часа воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Качество связи особенно впечатляет: отличное подавление шума в различных условиях, будь то оживленные улицы или ветреная погода. Насадки нескольких размеров, входящие в комплект, помогают обеспечить надежную посадку. Для тех, кто ищет передовые наушники с множеством функций и превосходным качеством звука, Tour Pro 3 — лучшее предложение от JBL.

6 JBL Endurance Peak 3 Лучшие JBL для тренировок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Количество драйверов: 1

Поддерживаемые кодеки: SBC

Время работы: 10 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 50 ч

Вес: 101 г Плюсы Рейтинг защиты IP68

Надежная посадка

Хорошее время автономной работы Минусы Нет активного шумоподавления

Нет сопряжения с несколькими устройствами

JBL Endurance Peak 3 создан специально для любителей фитнеса. Эти наушники предлагают отличную защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также надёжную посадку. Гибкие ушные крючки обеспечивают стабильное крепление даже во время самых интенсивных тренировок.

Качество звука здесь отличительное благодаря фирменной настройке JBL, с мощными басами, которые помогают поддерживать мотивацию во время тренировок. Хотя для повседневного прослушивания они могут показаться слишком тяжёлыми, приложение JBL Headphones предоставляет полностью настраиваемый эквалайзер, чтобы настроить звук под себя. Несмотря на отсутствие активного шумоподавления (ANC), пассивная изоляция снижает большую часть внешнего шума на 50–75%, а режим Ambient Aware позволяет бегунам следить за окружением.

Время автономной работы просто отличное: почти 9 часов на одну зарядку, а футляр обеспечивает ещё четыре дополнительных заряда, что хватит на неделю тренировок. Чехол, хотя и громоздкий, и без беспроводной зарядки, его надёжность и долговечность того стоят. Качество связи приличное в большинстве условий, хотя шум ветра может стать проблемой во время тренировок. Для спортсменов и любителей тренажёрного зала, которые ценят долговечность и стабильность больше, чем премиальные функции вроде ANC, Endurance Peak 3 предлагает отличную ценность.

7 JBL Tune 510BT Лучшие бюджетные JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (накладные)

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы: 40 ч

Разъем: USB Type-C

Вес: 265 г Плюсы Хорошая цена

Удобное приложение

Длительное время автономной работы Минусы Нет разъема Jack 3.5 mm

Бюджетные материалы и сборка

Если ваш бюджет ограничен, JBL Tune 510BT — отличный выбор. Их спартанский дизайн позволяет сэкономить, не жертвуя удобством, и есть четыре цветовых варианта на выбор. Эти накладные наушники работают до 40 часов на одном заряде, а всего за 5 минут зарядки через USB-C вы получите еще 2 часа прослушивания. Кроме того, они поддерживают многоточечное соединение, что обычно встречается в более дорогих моделях.

В каждой чашке установлен 32-мм динамический излучатель, который, в типичном для JBL стиле, акцентирует внимание на низких частотах, а не на точном воспроизведении звука. Это не плохо, так как большинство пользователей предпочитают именно такой звук. Однако, как и у многих накладных наушников, здесь есть минусы: плохая изоляция и менее предсказуемая посадка по сравнению с полноразмерными моделями. Зато они очень портативны и могут складываться для удобной переноски.

JBL Tune 510BT также предоставляет доступ к Google Assistant и Siri. В этих наушниках нет ничего сверхъестественного, но они просто работают, и это главное.

Как выбрать лучшие наушники JBL

Выбор лучших наушников JBL зависит от нескольких ключевых факторов, таких как тип конструкции, звуковые характеристики, поддерживаемые технологии и удобство использования. Рассмотрим эти аспекты подробнее.

Тип конструкции

Вкладыши (in-ear): Эти наушники вставляются непосредственно в ушной канал и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Они компактны и легки, что делает их идеальными для активного использования, например, во время тренировок или в дороге.

Накладные (on-ear): Эти наушники накладываются на ухо, но не охватывают его полностью. Они обеспечивают хорошее качество звука и комфорт при длительном использовании.

Полноразмерные (over-ear): Эти наушники полностью охватывают ушную раковину и обеспечивают отличную звукоизоляцию и глубокие басы. Они идеальны для любителей музыки и геймеров.

Подключение: проводное или беспроводное

Проводные наушники: Обеспечивают стабильное качество звука без помех и не требуют подзарядки.

Беспроводные наушники: Обеспечивают свободу от проводов и удобство использования.

Активное шумоподавление (ANC)

Активное шумоподавление позволяет блокировать внешние шумы, что делает использование наушников комфортным даже в самых шумных местах.

Звук и басы

Частотный диапазон и чувствительность: Чем больше частотный диапазон, тем лучше наушники передают как низкие, так и высокие частоты. Важно выбирать модель, которая будет соответствовать вашим предпочтениям в музыке.

Басы: JBL известен моделями с мощными басами.

Время работы от аккумулятора

Для беспроводных наушников важно учитывать время работы от аккумулятора. Чем оно дольше, тем лучше. Хотя наушники с самым длительным временем автономной работы могут быть тяжелее.

Удобство использования и дополнительные функции

Комфорт при носке: Важно, чтобы наушники были удобными для длительного использования.

Влагозащита: Наличие водоотталкивающей защиты (IPX) важно для использования наушников во время тренировок или на улице в дождливую погоду.

Сенсорное управление и поддержка голосовых ассистентов: Эти функции могут значительно улучшить опыт использования наушников.