Лучшие наушники Sony 2025 года

Лучшие наушники Sony бывают всех форм и размеров, включая полноразмерные, наушники-вкладыши и настоящие беспроводные наушники. Поскольку есть из чего выбирать, можно с уверенностью сказать, что Sony производит одни из лучших наушников, которые вы можете купить сегодня. Но с разными стилями, моделями и ценовыми категориями это может запутать. Вот почему мы создали это руководство, чтобы помочь решить, какие из них подходят именно вам. Текущая форма Sony в области беспроводных наушников и вкладышей не имеет себе равных

2025 год может стать знаменательным для наушников Sony : по слухам, в разработке находится несколько новых моделей, в том числе Bluetooth-наушники WH-1000XM6 и беспроводные наушники-вкладыши WF-1000XM6.

10.03.2025 Обновление В рейтинг лучших наушников Sony добавлены модели разных ценовых категорий.

Любые новые наушники Sony — это большая новость, потому что японский гигант стоит за некоторыми из самых лучших пар на рынке, от дешевых беспроводных наушников до премиальных наушников с шумоподавлением . Сейчас он демонстрирует высокую производительность и ценность больше, чем когда-либо прежде.

Если вы являетесь постоянным клиентом Sony или недавно были проданы моделями этого бренда (и на то были веские причины), это всеобъемлющее руководство по покупке подробно описывает самые лучшие наушники Sony, которые наша внутренняя команда по обзорам рассмотрела и оценила. Ниже представлены как вкладыши, так и наушники из арсенала компании, от бюджетных пар до флагманских, которые соответствуют нашим исчерпывающим критериям тестирования .

В соответствии с нашим процессом тестирования наушников мы в первую очередь отдаем приоритет качеству звука по сравнению с ценой, хотя вы не найдете в этом списке ни одной пары, которая не отвечала бы таким параметрам, как высокий уровень комфорта, надежное качество сборки и, где это уместно, хорошее шумоподавление и уровень заряда батареи.

Только после тестирования этих аспектов в сравнении с текущим лидером(ами) класса в области этой модели мы приходим к нашему окончательному вердикту и звездному рейтингу. Каждая пара ниже настоятельно рекомендуется — фактически, пять из семи являются победителями премии What Hi-Fi? Award 2024, что означает, что они действительно лучшие из лучших в своей ценовой категории.

1 Sony WF-C510 Бюджетные беспроводные наушники, которые не слишком экономят на качестве

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Bluetooth: 5.3 (AAC, SBC)

Время работы аккумулятора: 11 часов (+11 часов от зарядного кейса)

Беспроводная зарядка: Нет

Водонепроницаемость: IPX4

Цвета: Синий, желтый, черный, белый Плюсы Компактный, комфортный и легкий дизайн

Хорошее, музыкальное звучание

Богатый набор функций Минусы Внешний вид и ощущения кажутся немного дешевыми

Режим окружающего звука не выделяется

Sony WF-C500 — это лучшие беспроводные наушники, которые можно купить за деньги, даже если вы не настроены на покупку пары от культового японского бренда. Недавно мы заявили об этом, когда присудили им премию What Hi-Fi? как нашим любимым недорогим наушникам.

Несмотря на удивительно низкую стоимость, беспроводные наушники обеспечивают фантастическую производительность во многих ключевых областях, которые нас интересуют. Хотя их пластиковый дизайн не кажется таким же премиальным, как у некоторых более дорогих наборов в этом списке, наушники оказались невероятно удобными для ношения во время нашего тестирования.

Они также работают достаточно долго, чтобы обеспечить большинству покупателей целую неделю использования, предлагая около 22 часов прослушивания — по сравнению с 20 часами у предыдущей модели WF-C500 .

Они звучат немного богаче и полнее, чем модель, которую они заменяют, что, безусловно, неплохо. В целом, мы очень впечатлены тем, сколько производительности Sony удалось выжать из этих компактных и доступных наушников. В нашем обзоре WF-C510 наша команда экспертов-обзорщиков сказала: «Вы можете сказать, что WF-C510 являются частью семейства Sony, такова их музыкальность и ритмическая способность — даже сложные музыкальные произведения не распускаются, а их чувство ритма и способность просто попадать в грув песни работают с любой музыкой, которую вы проигрываете через них.

Единственный реальный недостаток в том, что C510 не имеет активного шумоподавления, хотя за эту цену это довольно стандартно. Если вам нужна эта функция блокировки звука, мы бы указали вам на WF-C700N ниже.

2 Sony WF-C700N Беспроводные наушники Sony сочетают в себе комфорт, активное шумоподавление и сенсационное качество звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Вес: 5,6 г на ухо

Частотная характеристика: 20–20 000 Гц

Драйверы: 5 мм

Время работы батареи: 7,5 часов с шумоподавлением, 15 с кейсом Плюсы Настолько хороший звук, насколько это возможно при такой цене

Очень удобные

Отличное приложение и поддержка 360 Reality Audio Минусы Нет встроенного регулятора громкости

Отсутствует поддержка LDAC

Только один заряд из кейса

Если вам нужна функция активного шумоподавления, вы настаиваете на наушниках Sony, но не хотите тратить кучу денег, то WF-C700N — лучший вариант из протестированных нами.

Модель WF-C700N — это прямой шаг вперед в текущей линейке недорогих наушников Sony, располагающийся выше самой дешевой модели WF-C500.

За небольшую дополнительную плату вы получаете множество преимуществ. Самым большим из них является добавление ANC. Это не единственный набор наушников, который вы найдете с ANC, но на основе нашего тестирования они являются одними из лучших. Во время нашего тестирования C700N удалось успешно заблокировать общий фоновый шум офиса — подвиг, с которым не справляются многие другие доступные наушники ANC.

Но что еще важнее, они также хорошо звучат, для набора по этой цене. Благодаря собственному 5-миллиметровому драйверу Sony в их конструкции, во время наших прослушиваний они выдавали детальный, динамичный и музыкальный звук в различных жанрах. Это, а также их удобная посадка, делают их легкой рекомендацией и привели наших тестеров к выводу:

«WF-C700N предлагают скачок в качестве по сравнению с WF-C500 и дают представление о производительности WF-1000XM4 в более дешевой упаковке. Это ставит их в очень сильную позицию и делает их легкой рекомендацией за эти деньги».

Единственный небольшой недостаток заключается в том, что включение ANC влияет на срок службы батареи. Во время наших проверок нам удалось выжать всего семь с половиной часов использования с включенным ANC, что значительно ниже показателей конкурентов. Как правило, в наши дни мы ожидаем, что наушники ANC будут работать не менее 10 часов.

3 Sony WF-1000XM5 Самые совершенные и детализированные беспроводные наушники Sony на сегодняшний день

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Вес:

Частотная характеристика: 20–40 000 Гц

Водонепроницаемость: IPX4

Время работы батареи: 8 часов (ANC), 24 часа (с зарядным чехлом)

Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC Плюсы Превосходное качество звука

Эффективное шумоподавление

Исключительная функциональность

Удобное управление Минусы Меньший размер влияет на герметичность и посадку

Время автономной работы осталось таким же, как у предшественника

Если у вас есть лишние деньги, то WF-1000XM5 — это не просто лучшие беспроводные наушники от Sony, они еще и лучшие на рынке в целом, и мы рекомендуем их любому покупателю, у которого есть лишние деньги.

Даже по сравнению с другими флагманскими наборами мы обнаружили, что 1000XM5 предлагает наилучшую общую производительность, не имея очевидных недостатков. Это, а также конкурентоспособная цена также делают их фантастическим соотношением цены и качества с точки зрения производительности на рубль.

Хорошая работа от батареи? Проверьте. Во время тестирования мы легко справились с прослушиванием в течение 16 часов с включенным ANC во время наших тестов.

Удобная посадка? Да. Благодаря новому обтекаемому дизайну и разнообразным вариантам наконечников каждый из наших тестировщиков смог получить надежную, удобную посадку с плотным прилеганием.

Надежная работа ANC? Вы поняли, наушники обеспечивают эффективное шумоподавление, даже когда мы проверяли их в невероятно сложном московском метро, шум которого заглушает ANC многих более дешевых наушников.

Хороший звук? Еще одна галочка в поле. Благодаря специальному драйверу Sony Dynamic Driver X наушники выдавали превосходный звук с лучшими в своем классе уровнями детализации и ясности, а также первоклассной синхронизацией во время наших тестов.

Заключение наших тестировщиков говорит само за себя: «Великолепные наушники WF-1000XM5 — самые совершенные и аналитические беспроводные наушники Sony на сегодняшний день». И поскольку никаких признаков появления потенциальной модели WF-1000XM6 в ближайшее время нет, мы думаем, что они будут доступны еще какое-то время.

4 Sony WH-CH520 Эти доступные беспроводные полноразмерные наушники, безусловно, недорогие и определенно качественные, отвечают нескольким требованиям

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные (закрытые)

Вес: 137 г

Частотная характеристика: 20 Гц-20 000 Гц

Драйверы: 30 мм

Время работы батареи: до 50 часов Плюсы Очень приятный звук

Многоточечное соединение Bluetooth

50 часов работы от одного заряда Минусы Накладной вариант не для всех

Качество пассивной шумоизоляции

Нет мини джека 3,5 мм

Если вы предпочитаете полноразмерные наушники вкладышам и не нуждаетесь в ANC, то WH-CH520 — это текущие рекомендации наших тестеров. Несмотря на удивительно низкую стоимость, CH520 оказались на голову выше конкурирующих недорогих полноразмерных наушников, с которыми мы их сравнивали.

Хотя они определенно не кажутся такими же премиальными, как более дорогие полноразмерные наушники Sony (наши тестеры отметили, что пластик, из которого они сделаны, кажется довольно дешевым), CH520 сделаны качественно и без проблем выдерживают помещение в рюкзак.

Их также удобно носить, поскольку оголовье и амбушюры имеют достаточную силу прижима, чтобы оставаться на месте, не сдавливая.

Bluetooth 5.2 встроен, что позволяет им быстро и легко подключаться к смартфонам, и, несмотря на отсутствие поддержки aptX , качество звука было лучшим из всех, что мы слышали в накладных наушниках по этой цене. Будь то джазовая классика или грохочущий драм-н-бейс, наушники выдавали сбалансированный и захватывающий звук.

Если этого недостаточно, чтобы вас соблазнить, то время работы аккумулятора также превосходное: в среднем наши тестировщики прослушивали наушники 40 часов, чего более чем достаточно для целой недели использования.

Это сочетание факторов делает их легкой рекомендацией для поклонников наушников Sony с ограниченным бюджетом. Как мы уже говорили в нашем обзоре WH-CH520:

«Что примечательно в Sony WH-CH520, так это то, как мало компромиссов они требуют от вас, как в плане аудиопроизводительности, так и эргономики. Они немного выгодны».

5 Sony WH-CH720N Доступные по цене полноразмерные наушники с шумоподавлением без явных недостатков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные (закрытые)

Вес: 192 г

Частотная характеристика: 7 Гц-20 000 Гц

Драйверы: 30 мм

Время работы батареи: 35 часов с шумоподавлением Плюсы Хорошо сбалансированный, детализированный звук

Эффективное шумоподавление

Много функций для такой цены Минусы Пластик немного дешевит

Шумоподавление не фильтрует низкие частоты

Иногда звук кажется загнанным в рамки

Наушники WH-CH720N, представляют собой выгодную пару беспроводных полноразмерных наушников с функцией активного шумоподавления.

Хотя производительность ANC не может сравниться с некоторыми более дорогими наушниками, включая те, которые вы получите от более премиальных WH-1000XM5 от Sony, это одно из лучших, что мы пробовали за эту цену. Фоновый офисный шум был эффективно заблокирован, и это определенно уменьшило отвлекающие звуки дорожного движения, которые один из наших тестировщиков слышал, работая дома с открытым окном.

Вдобавок ко всему, хотя наши тестеры обнаружили, что они немного переусердствовали, когда дело дошло до баса, в остальном они отлично выступили во время наших тестов. Если отбросить сомнения в низкочастотной составляющей, они выдали приятный мощный звук, который особенно понравился поклонникам рока и поп-музыки в нашей команде. Это привело наших тестеров к следующему:

«WH-CH720N дали именно то, что задумала Sony. За очень разумную цену это надежно сделанная, восторженно звучащая пара наушников, которая, хотя иногда и сбивается в область чрезмерных басов, обеспечивает хорошее шумоподавление и мощный набор функций».

Единственное, к чему мы можем придраться, — это то, что у них нет складной конструкции и в комплекте нет чехла для переноски, что может раздражать людей, которые регулярно используют наушники в дороге.

6 Sony WH-1000XM5 Лучшие полноразмерные наушники Sony

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Вес: 250 г

Частотная характеристика: от 4 Гц до 40 кГц

Драйверы: 30 мм

Время работы батареи: 30 часов (с ANC); 40 часов (без ANC) Плюсы Чистый и качественный звук

Впечатляющее шумоподавление

Стабильная связь Минусы Не складывайте полностью

Если вам нужны лучшие полноразмерные наушники Sony и вы готовы заплатить немного больше, то отмеченные наградами наушники WH-1000XM5 от What Hi-Fi? — лучший вариант из протестированных нами.

В ходе тестирования мы пришли к выводу, что это лучшие беспроводные наушники, которые можно купить за деньги, и не только в линейке Sony.

Они также стали явным шагом вперед по сравнению со своим предшественником, который был нашей предыдущей рекомендацией и двукратным обладателем премии DaBoom.

Наушники имеют полностью переосмысленную «бесшумную» конструкцию, ориентированную на улучшение характеристик в ключевых областях, включая качество звука, эффективность активного шумоподавления и время автономной работы.

Целью дизайна является удаление лишних шарниров и элементов дизайна для снижения шума ветра, улучшения микрофона и качества звука на улице. Но главное изменение находится внутри, где Sony внедряет новый 30-миллиметровый динамик из углеродного волокна.

Проведя ряд тестов прослушивания, охватывающих различные жанры, наши рецензенты пришли к единому мнению: 1000XM5 демонстрируют явные улучшения звучания по сравнению со своими предшественниками, гарантируя чрезвычайно музыкальное и интересное звучание с превосходным чувством ритма и гораздо большей детализацией.

Несмотря на редизайн, они обеспечивают прочную, удобную посадку с достаточной силой зажима, чтобы оставаться на месте, не раздавливая головы. ANC не превосходит лучшие в отрасли, но оказалась достаточно эффективной, чтобы заглушить фоновый шум во время утренних поездок наших тестеров, и 30 часов прослушивания, которые мы получили с этой функцией, были великолепны. Добавьте к этому их звездную быструю зарядку и надежное беспроводное подключение, и они легко заслужили место в этом списке.

Заключение по нашему WH-1000XM5 говорит само за себя:

«Скачок в качестве звука по сравнению с предыдущим поколением огромен, и конкурентам снова придется попотеть. Если вы ищете новую пару беспроводных шумоподавляющих наушников, то ваше прослушивание должно начаться здесь».

Может ли замена WH-1000XM6 быть не за горами? Все слухи указывают на запуск преемника в 2025 году, поэтому мы думаем, что у этой модели еще много жизни.

7 Sony LinkBuds «Открытые» наушники-вкладыши от Sony впечатляют… для подходящего человека

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка ОС: iOS/Android

Bluetooth: SBC, AAC

Шумоподавление: Нет

Время работы аккумулятора: 5,5 часов (17,5 с зарядным чехлом)

Степень водонепроницаемости: IPX4

Вес: 4,1 г Плюсы Сбалансированное, естественное звучание

Открытая и просторная подача

Лёгкие и удобные Минусы Не хватает драйва и динамики

Обычное время работы от аккумулятора

Нет беспроводной зарядки

Если вы ищете что-то необычное и относитесь к растущему числу меломанов, которые хотят удобства беспроводных наушников небольшого форм-фактора, но не любят вставлять в уши насадки, то Linkbuds WF-L900 станут хорошим вариантом — если вы готовы пойти на некоторые компромиссы.

Главным преимуществом Linkbuds является их нетипичная открытая конструкция. Вместо наконечника, который вы найдете в большинстве беспроводных наушников, Linkbuds оснащены 12-миллиметровым кольцевым драйвером. Кольцо предназначено для того, чтобы вставляться в нижнюю часть уха и посылать звук прямо в него. Странно? Немного. Эффективно? Удивительно, но в большинстве случаев да.

Хотя, сюрприз, сюрприз, что нет пассивного, не говоря уже об активном шумоподавлении, Linkbuds все равно удалось обеспечить сбалансированный естественный звук с открытым и просторным представлением во время наших проверок. Наши рецензенты зашли так далеко, что заявили: «Одним из больших преимуществ кольцевого драйвера и этой более открытой конструкции является то, что вы получаете огромный, просторный звук, который является настоящей изюминкой и сильно отличается от всего, что вы слышали от более навязчивых конструкций вкладышей».

Тем не менее, они не идеальны. Звуку немного не хватает детализации, а их среднее время работы от батареи означает, что вам придется часто тянуться за зарядным чехлом. Нашим тестерам ни разу не удалось получить больше пяти с половиной часов от одной зарядки от Linkbuds. Вот почему в настоящее время мы рекомендуем их только тем людям, которые действительно хотят открытый дизайн вкладышей и настаивают на том, чтобы они были от Sony.

Тем не менее, эти Sony LinkBuds только что сменились новыми LinkBuds Open , которые нацелены на более активного пользователя и поэтому включают в свою физическую конструкцию подушечку в виде кончика крыла для дополнительной устойчивости. Мы надеемся протестировать их очень скоро.

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Ищете альтернативу наушникам Sony, упомянутым выше? Ниже вы найдете другие наушники Sony, которые были близки к включению, но не попали в список. Возможно, это старая модель, которая была заменена более совершенной парой, или это может быть четырехзвездочная модель, которая просто не попала в список.

Sony WH-1000XM4 :Если у вас мало денег и вы не против старой флагманской модели полноразмерных Bluetooth-наушников, то WH-1000XM4 все еще остаются в продаже и являются хорошим вариантом, особенно теперь, когда их цена снизилась.

Sony MDR-MV1: эти открытые наушники ориентированы на профессиональный рынок, но они также понравятся и домашним пользователям благодаря объемному, детальному звучанию и чрезвычайно удобной посадке.

Sony LinkBuds Fit : если вы поклонник Sony и ищете специальные спортивные наушники, то стоит обратить внимание на LinkBuds Fit. Они не лидеры в своем классе, но они удобные и легкие. Они достаточно музыкальны, чтобы развлекать вас, а также могут похвастаться отточенным шумоподавлением.

Sony LinkBuds Open (WF-L910) : эти наушники являются преемниками WF-900, которые находятся выше в этом списке, и хотя они и улучшены с точки зрения качества звука и времени автономной работы, они стоят дороже. Как только старая пара исчезнет с полок, эта будет той парой, которую стоит купить.

Одна пара наушников Sony, которую мы бы избегали, — это Sony ULT Wear , которые страдают от разочаровывающего качества звука. Мы дали им оценку в три звезды во время тестирования.

Как мы выбираем

При выборе лучших наушников Sony мы смотрим на те же ключевые области, что и на все наушники. Единственное предостережение заключается в том, что в этом списке мы ограничиваем выбор моделями, произведенными японским технологическим гигантом. Мы рассматриваем ключевые характеристики, соотношение цены и качества, комфорт, функции, время работы от батареи и производительность ANC (где это применимо) и, что наиболее важно, качество звука.

Соотношение цены и качества: это ключевая область, которую мы проверяем в каждом обзоре продукта. Если что-то стоит в два раза дороже ближайшего конкурента, мы ожидаем, что производительность оправдает разницу. Точно так же, если мы рассматриваем более дешевый комплект наушников Sony, мы учитываем более низкую цену в нашем совете по покупке, хотя мы все равно ожидаем, что он обеспечит базовый уровень производительности и приятное прослушивание.

Комфорт: Независимо от того, являются ли они накладными или вкладышами, наушники должны обеспечивать удобную посадку для всех размеров головы. Кроме того, если они не накладные или не имеют открытой конструкции, мы также ожидаем, что они будут обеспечивать надежное уплотнение и пассивную шумоизоляцию.

Особенности: Многие современные наушники Sony поставляются с расширенной поддержкой приложений и умными режимами окружающего звука, что делает их более безопасными для использования вне дома и т. д. Мы проверяем, насколько конкурентоспособен и актуален их набор функций, прежде чем рекомендовать их в этом руководстве.

Срок службы батареи: При тестировании беспроводных наушников Sony мы всегда проверяем срок службы батареи, как с включенным ANC, так и с выключенным. Мы отслеживаем отраслевой стандарт, сравнивая срок службы батареи со средним значением, которое мы получаем на всех наушниках, которые мы тестируем.

Активное шумоподавление: Если в наушниках Sony есть ANC, мы ожидаем, что они будут конкурентоспособны по производительности с конкурирующими вариантами. В качестве базового уровня мы хотим, чтобы они, по крайней мере, могли блокировать низкоуровневый фоновый шум.

Качество звука: Последнее и самое важное: мы ожидаем, что все наушники Sony, которые мы рекомендуем, будут обеспечивать надежное, приятное качество звука. Хотя мы умеряем наши ожидания, основываясь на их цене, мы ожидаем, что они обеспечат приятное прослушивание, если мы собираемся рекомендовать их. Если они этого не делают, неважно, насколько хорошо они работают в других областях, они не попадут в этот список.

Хороши ли наушники Sony?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что это зависит от конкретного набора, который вы рассматриваете. Sony производит много наушников, и они не все созданы равными, и обычно имеют очень разные целевые рынки. Но если вы спрашиваете, являются ли те, что включены в этот список, конкурентоспособными по сравнению с предложениями других брендов, то ответ — определенно да.

Вы можете сравнить их с ближайшими конкурентами — Sennheiser и Bose — в наших сравнениях наушников Sony и Sennheiser и Sony и Bose .

Последние беспроводные наушники и вкладыши Sony были неотъемлемой частью нашего комплексного руководства по лучшим наушникам и лучшим беспроводным наушникам-вкладышам в течение последних нескольких лет, и на то были веские причины. Это потому, что, основываясь на нашем опыте работы с ними, они, как правило, обеспечивают все основные характеристики, которые вы ожидаете — звук, время работы от батареи, производительность ANC и комфорт. Однако это не значит, что вы должны автоматически предполагать, что они хороши только потому, что сделаны Sony. Вы всегда должны проводить свое исследование на таких сайтах, как наш, особенно при покупке в верхнем сегменте рынка. Нет ничего хуже, чем потратить кучу денег, а в итоге получить паршивые наушники Sony.

Есть ли у наушников Sony функция активного шумоподавления?

В наши дни многие наушники и вкладыши Sony, которые мы тестируем, оснащены функцией активного шумоподавления (ANC). Но есть еще много, особенно в доступном сегменте текущего портфолио Sony, которые ее не имеют. Если ANC является обязательной функцией для ваших конкретных нужд, вы всегда должны проверять спецификацию наушников или вкладышей. Вы также должны управлять своими ожиданиями, если вы покупаете более дешевый или старый комплект. После нескольких десятилетий обзоров наушников и вкладышей Sony мы можем с уверенностью подтвердить, что эффективность ANC сильно различается между комплектами. Вот почему мы активно проверяем ее эффективность в рамках нашего процесса обзора. Даже в современном мире многие дешевые наушники ANC способны блокировать только очень слабый фоновый шум, основываясь на нашем опыте их тестирования.

Сколько стоит купить наушники Sony?

Всякий раз, когда вы покупаете пару наушников Sony или вкладышей, вам нужно учитывать ваши конкретные потребности и то, что вы реально можете себе позволить. Единственный совет, который мы можем дать, заключается в том, что если ваш бюджет позволяет, иногда лучше вложить немного больше в пару наушников, которые прослужат несколько лет, а не в доступный комплект, из которого вы скоро вырастете или который не полностью соответствует вашим потребностям. В долгосрочной перспективе это может сэкономить вам деньги, поскольку вы не почувствуете необходимости обновлять их в ближайшее время.

Какие наушники Sony имеют лучшее качество звука?

Если качество звука для вас самое главное и конечное, и вы не заинтересованы в том, чтобы смотреть на наши более широкие лучшие наушники или более узконаправленные руководства по лучшим проводным наушникам для покупателей, то Sony WH-1000XM5 — лучшие полноразмерные наушники, а Sony WF-1000MX5 — лучшие наушники-вкладыши по качеству звука, которые мы тестировали. В настоящее время они являются самым дорогим вариантом в этом списке, но по качеству звука их никто не превзойдет. Во время наших проверок обе модели продемонстрировали лучшую в своем классе звуковую ясность и удивительно точный и подвижный бас.

Есть ли большая разница между Sony WH-1000XM4 и WH-1000XM5?

Во время нашего обзора мы обнаружили, что Sony WH-1000XM5 сильно изменились, как с точки зрения дизайна, так и звука, по сравнению с их предшественниками. Для начала, они были полностью переработаны, что сделало их немного легче, но также, к удивлению наших тестеров, заставило их ощущаться немного менее премиальными, чем их предшественники. Во время наших прослушиваний мы обнаружили, что у них также очень разный звук по сравнению с их предшественниками — факт, в значительной степени обусловленный использованием нового 30-миллиметрового композитного купольного динамика из углеродного волокна вместо старого 40-миллиметрового блока, который можно увидеть в XM4. В частности, XM5 звучат чище и открытее, чем предыдущие модели, с более точным низом. Вы можете получить более подробный анализ различий между ними в нашем специальном руководстве Sony WH-1000XM5 и WH-1000XM4 , где мы сравнили эти две модели.