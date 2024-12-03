ТОП-20 Лучшие игровые гарнитуры 2024 года

Лучшая игровая гарнитура — это намного больше, чем вы можете ожидать.

Забудьте всё, что вы знали об играх. Забудьте о границе между виртуальным миром и реальностью. Потому что сейчас всё изменится. Вы собираетесь окунуться в аудио-опыт, настолько захватывающий, настолько реалистичный, что почувствуете себя не просто игроком, а полноправным участником событий.

03.12.2024 Обновление В рейтинг добавлены игровые гарнитуры.

Представьте: звук шагов врага, еле слышный шепот союзника, реалистичное громыхание взрывов, крики толпы на стадионе – всё это не просто звуки, а инструменты победы. Каждая мелочь, каждое эхо, каждое дыхание – всё работает на вас, повышая вашу реакцию, вашу интуицию, вашу эффективность в игре. Это не просто игра – это полное погружение. Это адреналин в чистом виде.

А что, если я скажу вам, что ключ к этому незабываемому опыту лежит в правильном выборе? В выборе той самой гарнитуры, которая не просто воспроизводит звук, а создает его, окутывая вас невероятным качеством и реалистичностью.

Вы потратили часы, даже дни, подбирая идеальный компьютер, лучший игровой монитор, идеальное игровое кресло. Но что, если ваша победа будет зависеть от качества звука? От того, насколько хорошо вы слышите и насколько хорошо слышат вас?

Не рискуйте. Не идите на компромисс. Этот рейтинг – ваш проводник в мир совершенного звука. Мы тщательно отобрали лучшие игровые гарнитуры, основываясь на отзывах экспертов и игроков. Мы изучили тонны технических характеристик, проанализировали бесчисленные отзывы, чтобы представить только то, что действительно заслуживает вашего внимания.

Здесь вы найдете гарнитуры для любого бюджета, для любого вкуса, для игрока любого уровня. От бюджетных вариантов, которые удивят вас своим качеством, до флагманских моделей для PS, ПК или Xbox, которые установят новые стандарты звучания. Есть модели для

Готовы к победе? Тогда приготовьтесь погрузиться в мир безупречного звука. Этот рейтинг – ваш билет в мир абсолютного превосходства. Начните выбирать свою гарнитуру – и пусть ваши игры зазвучат по-новому!

1 SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Лучшая игровая гарнитура

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PlayStation

Тип подключения: беспроводное/с проводом

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: USB (при использовании беспроводной станции), mini jack 3.5 mm combo (при проводном подключении)

Функции микрофона: выдвижной микрофон, выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Особенности конструкции: неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, регулятор громкости, сменные амбушюры Плюсы Невероятное качество звука SteelSeries

Отличный и функциональный ЦАП/концентратор

Отличные возможности подключения

Превосходное качество сборки и дизайн

Оригинальное решение для аккумуляторов Минусы Одна из самых дорогих гарнитур

Беспроводная игровая гарнитура SteelSeries Arctis Nova Pro опередила конкурентов благодаря своему всестороннему превосходству. Ее премиальный внешний вид дополняется непревзойденным качеством звука, множеством дополнительных элементов управления и уникальным решением проблемы с аккумулятором. SteelSeries действительно превзошла саму себя, выпустив высококачественные игровые гарнитуры последнего поколения.

Находясь на вершине линейки Nova, Pro Wireless использует тот же язык дизайна, что и более дешевые варианты. Это означает, что вы получаете оголовье в стиле лыжных очков и коренастые, слегка удлиненные чашки с каждой стороны. Создается впечатление, что эстетика дизайна больше подходит для повседневных наушников, чем для игровой гарнитуры. Все кажется прочным и безопасным с отличным уровнем регулировки с каждой стороны. Элементы управления также находятся в пределах легкой досягаемости.

Прямо из коробки вас встретит ряд дополнительных комплектов, которые помогают Nova Pro быть еще лучше. Базовая станция — это гораздо больше, чем ЦАП, это зарядка, эквалайзер, многоплатформенный соединительный хаб. Мало того, что у вас есть легкий доступ к целому ряду настроек эквалайзера через эту небольшую коробку, вы также сможете подключить ПК и PlayStation, чтобы легко переключать звук между ними. Есть очень много достойных игровых гарнитур. Но и ни одна из них так легко не вписывается в повседневную жизнь, как Nova Pro.

Однако настоящий триумф заключается в возможностях зарядки. Правая чашка наушников открывается, где находится сменный аккумулятор, который можно вынуть прямо из самого устройства. Просто поставьте аккумулятор в базовую станцию, и вы никогда не останетесь без зарядки. Это настолько простое решение проблемы, с которой сталкиваются многие гарнитуры, что трудно понять, почему оно не было реализовано в более дорогих решениях. В то время как HyperX Cloud Alpha Wireless (ниже) сама по себе может обеспечить серьезное время автономной работы, это решение предлагает гораздо больше удобства.

SteelSeries подняла ставки качества звука для своей линейки Nova, и Pro Wireless находится на первом месте нашего рейтинга именно благодаря этому. Мощь низких частот впечатляет. Но мало того, что бас стал более мощным, чем в предыдущих релизах, так и общая четкость звука осталась кристально чистой и в верхних диапазонах. Это сложный баланс и в результате можно уловить даже самые слабые звуковые сигналы, наслаждаясь богатым, насыщенным и детализированным звуком.

2 HyperX Cloud III Лучшая бюджетная игровая гарнитура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Тип подключения: с проводом

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: mini jack 3.5 мм, USB Type-C

Функции микрофона: съемный микрофон

Особенности конструкции: неодимовые магниты, регулировка громкости Плюсы Очень удобный

Фантастический бас

Доступная цена Минусы У микрофона есть небольшое шипение

Виртуальное окружение слабое

Ищете отличную игровую гарнитуру, но не хотите тратить кучу денег? HyperX Cloud III – прекрасный вариант! Хотя она не напичкана лишними функциями, Cloud III превосходно справляется с основными задачами. Обеспечивает сбалансированный, детальный звук, невероятно удобна благодаря лёгкой и комфортной конструкции и имеет съёмный микрофон. При этом ее цена довольно демократичная.

Cloud III – это проводная гарнитура. Подключается к компьютеру через USB-C, а также есть стандартный 3,5 мм разъём. HyperX также предлагает беспроводную версию – Cloud III Wireless, практически идентичную по характеристикам, но с беспроводным подключением 2,4 ГГц и более высокой ценой.

Cloud III – одна из самых удобных гарнитур. Мягкое оголовье, обтянутое кожзаменителем, алюминиевые дужки, амбушюры из пены с эффектом памяти, также покрытые кожзаменителем, и идеально подобранное усилие зажима – всё это способствует невероятному комфорту даже при длительном использовании. Вы буквально забываете, что гарнитура на вас.

Эта гарнитура – новое поколение популярной модели HyperX Cloud II, и является её достойным продолжением. В ней используются те же 53-миллиметровые динамические драйверы, но переработанные для более оптимального позиционирования звука. Частотный диапазон – от 10 до 21 000 Гц, что обеспечивает сбалансированное звучание с насыщенными басами, идеально подходящими для игр. Подключение через USB-C к ПК даёт доступ к объёмному звуку DTS.

Съёмный микрофон на гибкой штанге с сетчатым поп-фильтром обеспечивает хорошее качество звука. Конечно, он не сравнится с топовыми микрофонами, такими как в BlackShark V2 Pro 2023, но вполне достаточно для комфортного общения в играх. Хорошо справляется с подавлением фоновых шумов.

3 Audeze Maxwell Лучшая игровая гарнитура для аудиофилов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: PS или Xbox

Тип подключения: беспроводное/проводное

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: mini jack 3.5 мм, USB Type-C

Функции микрофона: съемный микрофон

Особенности конструкции: отсоединяемый кабель Плюсы Невероятное звучание

80+ часов автономной работы

Впечатляющий радиус действия беспроводной связи Минусы Большие и тяжелые

Нельзя вручную переключиться между беспроводной связью 2,4 ГГц и BT

Ищете лучшую игровую гарнитуру для ПК с потрясающим звуком? Тогда Audeze Maxwell – именно то, что вам нужно! Качество звука здесь – безусловный приоритет, хотя, конечно, есть и другие важные аспекты, которые стоит учитывать.

Maxwell – это большие беспроводные наушники премиум-класса. Они имеют прочную стально-алюминиевую конструкцию. Также есть съёмным микрофоном на гибкой штанге. Наушники оснащены уникальными 90-миллиметровыми планарно-магнитными драйверами Audeze. Он обеспечивает невероятно широкий частотный диапазон – 10–50 000 Гц (значительно шире, чем у большинства игровых гарнитур с диапазоном 20–20 000 Гц).

Планарно-магнитные драйверы – редкость в игровых гарнитурах (кроме, например, Audeze LCD-GX и HyperX Cloud Orbit S). Но они обеспечивают исключительную точность и детализацию звука. Звуковой профиль по умолчанию немного «V-образный», с акцентом на низких и высоких частотах. Хотя, программное обеспечение Audeze HQ позволяет настроить эквалайзер и получить идеально сбалансированный звук.

В отличие от Audeze LCD-GX (скорее аудиофильские наушники, адаптированные под геймеров), Maxwell – это полноценная игровая гарнитура. У нее есть как съёмный микрофон на штанге, так и встроенные микрофоны с формированием луча (хотя микрофон на штанге значительно лучше). Подключение поддерживается сразу четырьмя способами. Беспроводное 2,4 ГГц с низкой задержкой, Bluetooth 5.3, проводное USB-C и проводное 3,5 мм.

Существуют две версии Maxwell: для PlayStation и для Xbox (дороже из-за лицензии Microsoft и Dolby Atmos). Время автономной работы впечатляет – более 80 часов в беспроводном режиме 2,4 ГГц (хотя HyperX Cloud Alpha Wireless все ещё держит рекорд с 300 часами).

4 SteelSeries Arctis Nova 7P/X Лучшая игровая гарнитура для PS5 и Xbox

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, мобильные устройства (*только версия для Xbox)

Тип подключения: беспроводное

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: USB-C

Функции микрофона: выдвижной микрофон, микрофон с шумоподавлением

Особенности конструкции: отсоединяемый кабель, регулятор громкости Плюсы Универсальные возможности подключения

Сонар позволяет звучать немного лучше

Продуманный физический редизайн Минусы Качество звука не совсем соответствует цене

Плотная посадка

SteelSeries Arctis Nova 7 — это последняя версия SteelSeries Arctis 7. Одна из лучших игровых гарнитур, которые мы когда-либо встречали. Arctis Nova 7 не такая инновационная, как оригинальная Arctis 7. Но по-прежнему является отличным периферийным устройством, обладающим продуманным дизайном и универсальным разъемом USB-C. Более того: Arctis Nova 7 оснащена Bluetooth. Это означает, что она совместим практически с любой системой. Что особенно актуально, если вы получаете версию SteelSeries Arctis Nova 7x, которая также работает по беспроводной сети с использованием специального протокола беспроводной связи Xbox от Microsoft.

Единственными реальными недостатками Arctis Nova 7 является то, что качество звука скорее хорошее, чем отличное, и что посадка немного тесновата. Помимо этого, цена справедлива, а набор функций широк. Это отличный компаньон как для ПК, так и для консольных и мобильных игр.

5 HyperX Cloud Alpha Wireless Лучшая игровая гарнитура для ПК

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PS4, PS5

Тип наушников: полноразмерные, открытые

Подключение: беспроводное

Разъем: USB

Конструкция: регулятор громкости, сменные амбушюры, встроенная звуковая карта

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 330 г Плюсы Удивительное время автономной работы

Отлично подходит для прослушивания музыки

Точный, мощный звук отлично подходит для игр

Очень удобная Минусы Микрофон не соответствует уровню гарнитуры

Не самые громкие наушники

Даже если бы в HyperX Cloud Alpha Wireless не было ничего другого, это все равно была бы впечатляющая игровая гарнитура, просто из-за времени автономной работы. Большинство беспроводных игровых гарнитур работают от 15 до 30 часов без подзарядки. В то время, Cloud Alpha Wireless может похвастаться 300 часами. Даже если вы проводите восемь часов в день за игрой, она можете прожить больше месяца без подзарядки.

Что еще делает Cloud Alpha WIreless замечательной? Ее легко рекомендовать, даже без лучшего в своем классе времени автономной работы. Гарнитура может похвастаться четким, чистым звуком с деталями, а также удобной посадкой и интуитивно понятным набором элементов управления. Программное обеспечение не самое лучшее, а отсутствие Bluetooth немного ограничивает. Но если вам нужна беспроводная игровая гарнитура для ПК или PS5, это, вероятно, то, что вам нужно.

6 Razer Barracuda X 2022 Лучшая игровая гарнитура для Nintendo Switch

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Nintendo Switch, ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Android

Тип подключения: беспроводное

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: USB

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением Плюсы Удобная амортизация амбушюр с эффектом памяти

Дышащий материал

Режим Bluetooth с малой задержкой

Виртуальный объемный звук 7.1 на ПК

Впечатляющее качество звука

50+ часов автономной работы Минусы Проводное соединение снижает качество

Нет беспроводного подключения для Xbox

Razer Barracuda X — беспроводная игровая гарнитура с отличным качеством звука и множеством дополнительных функций. Любой, кто ищет недорогую гарнитуру для своей портативной консоли, будет рад этому выбору. Тем не менее, простая система plug and play пригодится игрокам ПК и PlayStation.

Вы получаете невероятное соотношение цены и качества с Razer Barracuda X. Мягкие, дышащие материалы. Длительное время автономной работы. Отличную производительность и гибкие возможности беспроводного подключения. Все это делает ее лучшей гарнитурой для Nintendo Switch. Большинству игроков Switch действительно не нужны все экзотические функции высококлассных устройств, находящихся в этом рейтинге, и Barracuda X концентрирует свои сильные стороны именно там, где они нужны этим игрокам.

7 Razer BlackShark V2 Pro Лучшая игровая гарнитура для онлайн-игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: беспроводное/с проводом

Разъем: USB / mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: отсоединяемый кабель, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 320 г

Количество излучателей: 1

Частота воспроизведения: 12-28000 Гц Плюсы Отличное качество звука

Приложение Razer THX Spatial audio для тонкой настройки

24 часа автономной работы Минусы Не полностью совместима с консолями

Можно было бы использовать лучший индикатор уровня заряда батареи

Сосредоточив внимание в первую очередь на трех характеристиках: позиционном звуке, четкости связи и шумоподавлении, Razer BlackShark V2 Pro представляет собой беспроводную игровую гарнитуру премиум-класса во всех смыслах этого слова.

Это немного дороговато, но благодаря высокотехнологичным функциям, таким как драйверы Titanium 50MM, воздухопроницаемые амбушюры из пены с эффектом памяти Flowknit и суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear, вы будете рады заплатить эту цену. Добавьте к этому легкий вес, и вы почувствуете акустическую спа-процедуру на своей голове.

Конечно, она также обеспечивает отличное игровое звучание. Игровые профили Razer THX должны помочь определить ваших врагов со сверхъестественной точностью. Razer BlackShark V2 Pro обладает отличным набором функций, длительным временем автономной работы, отличным качеством сборки и впечатляющим качеством звука. Все это вместе обеспечивает потрясающее звучание, независимо от того, играете ли вы на ПК или смотрите фильм.

8 Logitech G635 Lightsync 7.1 Лучшая игровая гарнитура 7.1

9.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Конструкция: RGB подсветка, отсоединяемый кабель, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение

Вес: 344 г Плюсы Удобная плотная посадка

Объемный звук 7.1

Настраиваемые светодиоды Минусы Подключение по проводу

Удобная посадка требует настройки

На Logitech обычно можно положиться в производстве надежных игоровых комплектов, и это относится к проводной гарнитуре G635 — объемный звук 7.1, технология Lightsync для освещения игрового пространства, множество функций и кнопок на самой гарнитуре и совместимость с ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch … чего еще вы хотите?

Игровая гарнитура воспроизводит кристально чистый звук, что, конечно же, является основным преимуществом, вы сможете слышать самые слабые звуки шагов врага. Гарнитура также отлично подходит для прослушивания музыки. Прилагаемое программное обеспечение Logitech позволяет настраивать освещение, если вы подключаете ее к Windows, и использовать его очень просто.

В идеале нам хотелось бы немного больше веса петлям на самих наушниках, а также немного более свободной посадки, а угловатый черный дизайн не всем придется по вкусу, но на самом деле это незначительные недостатки.

9 Razer Blackshark V2 Лучшая игровая гарнитура Razer, не имеющая аналогов

9.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: вентиляция амбушюров, неодимовые магниты, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Вес: 262 г Плюсы Превосходное качество звука

Очень удобные амбушюры

Звуковая карта USB и сумка для переноски в комплекте Минусы Соединение по проводу

Трудно получить хорошую посадку

Razer производит довольно много игровых гарнитур, но за свои деньги Razer BlackShark V2 — лучший вариант для большинства геймеров. Они оснащены драйверами Razer Triforce Titanium 50 мм, которые были разработаны для улучшения четкости во всем спектре, от низких до высоких частот.

В наушниках также есть технология шумоподавления, которая улучшает погружение в игру и улучшает звукоизоляцию. Нам особенно нравится, насколько комфортно BlackShark 2 сидят на голове, благодаря амбушюрам Razer Flowknit из пены с эффектом памяти и мягкому регулируемому оголовью. Этому комфорту, несомненно, способствует легкая конструкция гарнитуры весом 263 грамма.

Вы также получаете съемный кардиоидный микрофон Hyperclear и звуковую карту USB, которая работает с Razer Synapse, позволяя пользователю настраивать такие функции, как подавление окружающего шума, микрофонный эквалайзер и голосовой шлюз. Совместимость с игровыми профилями THX также означает настраиваемые профили в игре.

Многие из этих функций ориентированы на киберспорт и стриминг, однако, учитывая доступную цену BlackShark V2, мы считаем справедливым сказать, что в них должны участвовать не только чемпионы киберспорта.

Еще кое-что: BlackShark V2 — это проводная игровая гарнитура, поэтому, если вам нужна беспроводная связь, вам необходимо перейти на BlackShark V2 Pro. Да, и BlackShark V2 также поставляется с прилагаемым футляром для переноски, который упрощает транспортировку их на игровые турниры (или просто использование их в качестве пары качественных наушников).

Подробнее — Razer Blackshark V2: обзор игровой гарнитуры

10 Audio-Technica ATH-G1 Лучшая игровая гарнитура без излишеств для обычных геймеров и аудиофилов

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: позолоченные разъемы, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 250 г Плюсы Элегантный стильный дизайн

Качественное воспроизведение звука

Удобно носить Минусы Соединение по проводу

Игровая гарнитура Audio-Technica ATH-G1 довольно уникальна, поскольку она предлагают очень простую комплектацию, ориентированную в большей степени на геймеров-любителей и аудиофилов.

Это простые, стильные и удобные игровые наушники, обеспечивающие стереозвук с широкой звуковой сценой. Они отлично звучат (благодаря мощным 45-мм драйверам) и, благодаря съемному микрофону и проводному соединению, могут быть легко использованы в других, неигровых настройках и приложениях.

Тем не менее, эти наушники стоят довольно немного, и поэтому любой геймер должен спросить себя, чего он действительно хочет от игровой гарнитуры, прежде чем нажимать на курок. Если вам нужен тщательно настроенный стереозвук высшего класса от одной из ведущих мировых звукозаписывающих компаний, но с очень небольшим количеством дополнительных изысков и функций, тогда Audio-Technica ATH-G1 — идеальный вариант.

Однако, если вам нужна дополнительная гарнитура, предназначенная только для игр и обеспечивающая беспроводную связь, объемный звук и набор программного обеспечения, существуют конкурирующие гарнитуры, которые стоят столько же, сколько Audio-Technica ATH-G1, и которые обеспечивают это.

11 HyperX Cloud MIX Лучшая игровая гарнитура для повседневного использования

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: беспроводное/с проводом

Разъем: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Конструкция: неодимовые магниты, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 260 г Плюсы Лаконичный дизайн

Positive Item 2

Качественная сборка Минусы Качество звука в играх лучше, чем при прослушивании музыки

HyperX — один из наших любимых производителей игровой периферии, и на рынке игровых гарнитур в последнее время он не приносит ничего, кроме качественных устройств, таких как HyperX Cloud Flight и HyperX Cloud Revolver S (обе из которых также представлены в этом руководстве по лучшим игровым гарнитурам).

Его последняя разработка — HyperX Cloud Mix — за свои деньги является лучшей игровой гарнитурой, которую когда-либо производила компания, сочетающей в себе высочайшее качество воспроизведения звука с превосходным качеством сборки и сдержанным современным дизайном.

Последние два качества поражают вас сразу же после распаковки гарнитуры благодаря жесткой и прохладной на ощупь алюминиевой раме, обернутой мягким оголовьем, надежно удерживающим амбушюры, покрытые пеной с эффектом памяти. Все выполнено с восхитительным матовым черным покрытием, единственной примечательной деталью является логотип HyperX, напечатанный серебром. Это фантастический общий вид.

Премиальный стиль наушников также имеет решающее значение, учитывая большую популярность Cloud Mix — функции Bluetooth. Это позволяет вам отказаться от кабелей и использовать Mix как просто очень богатую пару обычных наушников, которые идеально подходят для портативных игр на ходу, а также для прослушивания музыки и просмотра мультимедиа.

Тот факт, что HyperX Cloud Mix можно использовать с ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile и VR, а также с любым другим устройством или консолью с поддержкой Bluetooth, делает ее одной из самых универсальных гарнитур на рынке сегодня и однозначный выбор в нашем списке лучших игровых наушников.

Четкое и сбалансированное звучание Hi-Red, длительное время автономной работы в течение 20 часов, съемный микрофон на штанге, роскошные кабели с оплеткой и прилагаемая сумка для переноски — все это качественный комплект, который сложно превзойти.

12 Razer Kraken Tournament Edition Одна из лучших по соотношению цена-качество

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: вентиляция амбушюров, неодимовые магниты, позолоченные разъемы, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона

Вес: 322 г Плюсы Звук намного мощнее размера наушников

Очень удобные

Особенно хороша для игр на ПК Минусы Соединение по проводу

Микрофон не самого лучшего качества

Kraken — отличная игровая гарнитура для любой платформы, но лучше всего подходит для ПК, где вы можете подключить ее через USB. Это дает вам встроенные элементы управления для отключения звука микрофона и регулировки громкости, а также позволяет включать и выключать THX Spatial Audio. Встроенный контроллер также включает в себя элемент управления балансом игры / чата, который позволяет расставлять приоритеты для звука игры или чата в соответствии с вашими игровыми предпочтениями.

На какой бы платформе вы ни играли, Razer Kraken Tournament Edition обеспечивает четкий, чистый звук с большой мощностью, который присущ для гарнитур, со стоимостью значительно выше, обеспечивая хорошую звуковую сцену с большим количеством деталей, чтобы помочь вам понять ситуацию. Кроме того, ее очень удобно носить даже на довольно длительные сеансы. Микрофон не так хорош, как у некоторых более дорогих гарнитур, но достаточно четкий. И если неоново-зеленый цвет вам не подходит, он также доступен в более сдержанном черном исполнении.

И последнее, но не менее важное: эту Razer часто продают со скидкой, поэтому обратите внимание на предложения, которые мы перечислили прямо над спецификациями.

13 HyperX Cloud Flight Одна из лучших игровых гарнитур по времени автономной работы и мощным басам

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: беспроводное/с проводом

Разъем: Micro-USB (только питание) / 2 x mini jack 3.5 mm

Конструкция: неодимовые магниты, регулятор громкости, складная конструкция

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 310 г Плюсы 30+ часов автономной работы

Удобная посадка

Массивный бас Минусы Отсутствие Bluetooth

Проблемы со связью

Первая попытка HyperX создать беспроводную игровую гарнитуру привела к созданию универсального и надежного устройства для игр или потоковой передачи на других платформах.

С тридцатью или около того часами автономной работы без подзарядки вам не придется беспокоиться о том, что Cloud Flight разряжается, а ее басы — это то, с чем нужно считаться, с мясистым ударом, который сейчас является одним из лучших на рынке.

Они также поставляется с парой довольно удобных чашек для ушей, поворачивающихся на 90 градусов, и даже добавляет некоторые эффекты светодиодной подсветки для создания атмосферы. Очень привлекательная игровая гарнитура по конкурентоспособной цене для геймеров на ПК и PS4.

Подробнее — полный обзор HyperX Cloud Flight

14 SteelSeries Arctis 1 Одна из лучших игровых гарнитур по фантастически низкой цене

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: регулятор громкости, складная конструкция, сменные амбушюры

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон Плюсы Доступная цена

Топовые компоненты

Съемный микрофон Минусы Соединение по проводу

Может показаться тяжелой

Отличная игровая гарнитура SteelSeries в нашем списке также является и самой доступной. Это бюджетное предложение от SteelSeries, которое дает вам возможность получить высококачественную гарнитуру по более низкой цене, чем остальные аналоги.

В Arctis 1 используется тот же дизайн, драйверы динамиков, подушки и микрофон с шумоподавлением, что и в моделях 3, 5, 7 и 9X.

SteelSeries изменила дизайн оголовья, и здесь нет опции беспроводной связи, но это отличный выбор, если вы хотите получить превосходную игровую гарнитуру, не превышая бюджет.

Подробнее — SteelSeries Arctis 1: обзор игровой гарнитуры

15 Logitech G Pro X Лучшая игровая гарнитура для турниров

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, регулятор громкости, сменные амбушюры

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 320 г Плюсы Отличное качество звука

Универсальность

Комфортная конструкция Минусы Может показаться тяжелой

Logitech G Pro X имеет качества турнирного уровня по разумной цене. Выдающийся черный дизайн гарнитуры выгодно отличает ее от конкурентов, в немалой степени благодаря гибкому оголовью и чрезвычайно удобным вкладышам из пеноматериала и кожзаменителя. Простого комфорта недостаточно, чтобы рекомендовать продукт как одну из лучших игровых гарнитур. Но это, пожалуй, самое важное качество, которое мы оцениваем. Если вы не можете носить гарнитуру более нескольких минут за раз, это не очень приятно.

Go Pro X обеспечивает насыщенный и точный звук прямо из коробки, независимо от того, играете ли вы на ПК или консоли. Это также игровая гарнитура с микрофоном, обеспечивающим очень четкий голосовой чат, независимо от того, тренируетесь ли вы со своим отрядом Apex Legends или транслируете потоковую передачу для своих онлайн-фанатов.

16 Razer Kraken V3 HyperSense Лучшая игровая гарнитура для ПК с тактильной обратной связью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: USB

Конструкция: RGB подсветка

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 335 г Плюсы Отличный звук

Отличная тактильная обратная связь

Классический стиль Razer Минусы Нет беспроводной опции

HyperSense — дорогая функция

Razer Kraken V3 HyperSense — лучшая тактильная игровая гарнитура на рынке. Она не только предлагает фантастическое качество звука и имеет кристально чистый микрофонный звук. Благодаря 50-мм титановым динамикам TriForce вы получаете все частоты, необходимые для четкого и чистого звучания. Она также поставляется с THX Spatial Audio, который дает вам расширенный объемный звук 7.1. Конечно, он обладает всем классическим стилем Razer, который вы могли бы найти в игровой гарнитуре, вплоть до ненавязчивой RGB-подсветки.

Регулируемый тактильный отклик в реальном времени потрясающий, даже если он не самый лучший. По сути, это базовая гарнитура Razer Kraken V3 с добавлением реакции HyperSense за немного больше денег, поэтому вам нужно спросить себя, стоит ли грохот в ушах при взрыве на экране дополнительных затрат. Мы определенно думаем, что это так.

17 Logitech G PRO X Wireless Беспроводное аудио премиум-класса для компьютеров с Windows

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: беспроводное

Разъем: USB

Конструкция: неодимовые магниты, регулятор громкости, сменные амбушюры

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 370 г Плюсы Высочайшее качество звука

Беспроводное соединение с низкой задержкой

Солидный сдержанный дизайн Минусы Трудно получить хорошую посадку

Может показаться тяжелой

Logitech G Pro X Wireless предназначена только для компьютеров с Windows, и работает только по беспроводной сети. Это фантастическое предложение — то , что мы привыкли ожидать от Logitech комплекта. Может быть немного дороговато, но стоит заплатить, если вы хотите одну из лучших игровых гарнитур на данный момент.

Превосходный дизайн и качество сборки, сочетая алюминий, сталь, искусственную кожу и пену с эффектом памяти. Это те наушники, которые вы хотите выставить напоказ, когда не пользуетесь ими, вот насколько они хороши.

Что еще более важно, звук тоже отличный, будь то фильмы, игры или если вы говорите через микрофон. Специальное беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц обеспечивает минимальную задержку.

Подробнее — полный обзор Logitech G Pro X Wireless

18 HyperX Cloud Alpha Превосходный стиль, звук и цена

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, позолоченные разъемы, регулятор громкости, сменные амбушюры, Surround Sound, включение/отключение микрофона, остановка/воспроизведение музыки, регулировка громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон, гибкий

Вес: 336 г Плюсы Элегантный премиальный дизайн

Мягкие и удобные амбушюры

Впечатляющее качество звука Минусы Наушники кажутся не удобными

Микрофон улавливает шум

С точки зрения стиля и звука за стоимость HyperX Cloud Alpha трудно найти что-либо лучше. Премиальный дизайн этой гарнитуры противоречит ее цене благодаря прочному металлическому каркасу, гладкой красно-черной окраске и одним из самых удобных наушников из кожзаменителя. Это гарнитура, которую вы можете взять с собой куда угодно и подключить практически к любой системе, не беспокоясь о ее поломке.

Запатентованные двухкамерные драйверы Alpha обеспечивают отличное звучание, предлагая насыщенные басы, резкие высокие частоты и сильную направленность. Благодаря удобству мирового класса, впечатляющему звуку и комплекту кабелей для использования практически на любой платформе, Alpha действительно оправдывает свое имя, предлагая лучшую игровую гарнитуру. Конечно, на рынке есть более дешевые гарнитуры, но немногие из них предлагают такую ​​же отдачу за ваши деньги.

Подробнее — полный обзор HyperX Cloud Alpha

19 SteelSeries Arctis Pro + GameDAC Аудиофильский звук в игровой гарнитуре

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: USB

Конструкция: вентиляция амбушюров, неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, регулятор громкости, складная конструкция

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением Плюсы Превосходный дизайн и комфорт

Поддержка аудио высокого разрешения

Отличное общее качество звука Минусы Высокая стоимость

Сделано для стола, а не для дивана

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC привносит функции аудиофильского уровня в и без того превосходный дизайн Arctis. Как следует из названия, эта гарнитура включает ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), который позволяет передавать звук с высоким разрешением 96 кГц / 24 бит. GameDAC также предоставляет множество вариантов настройки, независимо от того, хотите ли вы настроить звук с помощью эквалайзера или настроить тонкую RGB-подсветку гарнитуры.

Мы обнаружили, что Arctis Pro отлично звучит для аудиофайлов высокого разрешения и заметно громче и четче, чем традиционная линейка Arctis, когда дело касается игр. Если вы готовы платить больше за поддержку звука высокого разрешения и множество функций, Arctis Pro + GameDAC — одна из лучших доступных комбинаций игровых гарнитур. А если у вас уже есть пара наушников, с которыми вам действительно нравится работать, можно приобрести GameDAC отдельно.

Подробнее — SteelSeries Arctis Pro GameDAC: обзор игровой гарнитуры

20 HyperX Cloud Stinger S Отличная игровая гарнитура с объемным звуком

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты

Функции микрофона: микрофон с шумоподавлением

Вес: 275 г Плюсы Виртуальный объемный звук 7.1

Удобно использовать долгое время

Впечатляющее универсальное качество звука Минусы Подключение по кабелю

7.1 только для Windows

В гарнитуре HyperX Cloud Stinger S, одной из многих различных моделей этой серии, есть что понравится многим геймерам. Это то, что вам нужно, если вы предпочитаете проводное подключение к ПК с Windows, хотя с помощью аудиокабеля 3,5 мм вы фактически можете подсоединить эти банки к любому устройству с портом для наушников.

Однако вы ограничены использованием Windows только в том случае, если хотите воспользоваться преимуществами виртуального объемного звука 7.1 гарнитуры — для этого требуется комплектный USB и программное обеспечение HyperX, которое вы можете загрузить бесплатно, что делает впечатляющую работу по созданию звуков, кажется, что они происходят вокруг вас в самых разных играх.

Что касается качества звука, оно впечатляюще хорошее по цене, которую вы платите за Cloud Stinger S, будь то более глубокие басы или более высокие высокие частоты. Гарнитура хорошо сконструирована и удобна в носке. Несмотря на небольшую дешевизну, она определенно стоит места в нашем списке лучших игровых гарнитур.

Подробнее — полный обзор HyperX Cloud Stinger S

Как выбрать игровую гарнитуру для себя

Для заядлых игроков существует огромное количество гарнитур и наушников, и большинство производителей предлагают несколько продуктов с небольшими вариациями. Хотя может быть легко просто выбрать определенную модель из-за узнаваемого бренда, прежде чем вы потратите свои кровно заработанные деньги, стоит точно взвесить, что вам нужно от следующей гарнитуры.

Вам нужна гарнитура для игр с отличным звуком, которая также может выполнять двойную функцию, например, как обычные наушники? Если это так, вам нужно купить пару наушников и, по соображениям стиля и портативности, одну со встроенным или съемным микрофоном.

Точно так же, если вы ищете специализированную сверхмощную гарнитуру для потоковой передачи и сверхдлительных игровых сессий, вам понадобится комплект с отличным временем автономной работы, хорошим микрофоном на штанге и удобной посадкой на ухо. Потребности каждого в той или иной степени различаются, и лучшая игровая гарнитура будет для всех разной.

Как мы составляли руководство по выбору лучшей игровой гарнитуре

Итак, как мы сделали свой выбор. Сегодня мы выбрали наушники самых лучших производителей, чтобы вы могли увидеть, что предлагают все крупнейшие бренды, и, что особенно важно, чем они отличаются. Это динамично развивающийся рынок, но мы поможем вам оставаться в курсе последних разработок и продуктов.

На первый взгляд может показаться, что каждая игровая гарнитура предлагает одни и те же функции и возможности, но на самом деле каждое устройство уникально: качество сборки и удобство использования, удобство амбушюров и способ подключения, а также функции, которые вы получаете как часть пакета … список можно продолжить.

Ищете ли вы топовую модель или что-то, что просто нужно, чтобы окунуться в рынок игрового аудио, у нас есть все основания, охватываемые этим новым улучшенным руководством по лучшим игровым гарнитурам. Мы также регулярно обновляем это руководство, поэтому проверяйте его по-чаще.

Лучший производитель игровых гарнитур

Сегодня на рынке много производителей игровых гарнитур. Некоторые из этих фирм являются специализированными производителями игровых наушников, которые ничего другого не делают, а другие являются дочерними предприятиями гораздо более крупных компаний, производящих широкий спектр игровых аксессуаров и периферийных устройств.

Точно так же есть производители игровых гарнитур, у которых за плечами десятилетия опыта, а также другие, более молодые, прорывные новые соперники. Мы обнаружили, что, хотя наследие, как правило, указывает на качество, это не всегда так, и часто гарнитуры от относительно новых производителей, таких как LucidSound, могут превосходить аналогичные продукты от более известных производителей.

Оценка или не оценка производителей игровых гарнитур, конечно, субъективна, но после изучения игровых наушников, мы считаем, что лучших производителей игровых гарнитур можно разместить в таком порядке:

SteelSeries Astro Razer HyperX Logitech Corsair Audio-Technica

Это вовсе не означает, что наушники в данном руководстве, которые не от этих производителей являются плохими. Это всего лишь 10 ведущих компаний, которые, основываясь на эмпирических данных, неизменно выпускают отличные игровые гарнитуры.

Термины и определения в игровых гарнитурах

Если вы новичок на рынке игровых гарнитур или носимых аудиопродуктов в целом, то есть немало жаргона, который необходимо обработать и понять. Мы предоставляем небольшое руководство по некоторым из наиболее важных терминов и фраз, чтобы помочь каждому игроку определить, какая гарнитура подойдет ему, а какая нет.

Драйверы — самая важная часть каждой игровой гарнитуры, драйверы превращают электрические сигналы в слышимое звуковое давление. Проще говоря, чем лучше и крупнее драйвер, тем лучше будет качество звука. Драйверы бывают магнитными, катушечными и диафрагменными, от которых зависит их работа. Мы думаем, что, как правило, хорошая игровая гарнитура должна иметь драйверы диаметром 40 мм или больше.

Частотная характеристика — это важно, поскольку определяет весь диапазон звуков, которые игровая гарнитура может издавать. Более широкий диапазон на бумаге указывает на то, что гарнитура, вероятно, более способна, чем та, у которой есть меньшая, но это не показатель качества звука, а только потенциал наушников. Наша лучшая игровая гарнитура для геймеров PlayStation, SteelSeries Arctis Pro Wireless, имеет частотный диапазон 10–40 000 Гц.

Шумоподавление — технология шумоподавления быстро развивалась за последние пять лет и теперь предлагается на довольно большом количестве игровых гарнитур. Существует как активная, так и пассивная технология шумоподавления, причем активная — более желательная. В общих чертах, активное шумоподавление работает путем записи звуков окружающей среды вокруг игрока, а затем создания обратной звуковой волны для их подавления в гарнитуре. В результате исключается внешний шум окружающей среды, что делает звук в игре более четким. С другой стороны, пассивные системы просто стараются заблокировать шум и не пытаются активно его подавить.

Уровень звукового давления — наконец, уровень звукового давления (SPL) — это, проще говоря, способ определения того, насколько тихой или громкой могут быть игровые наушники. Уровень звукового давления часто связан с децибелами, поэтому просто найдите значение «дБ SPL» в спецификациях игровых наушников. Большинство игровых наушников предлагают максимальный уровень звукового давления от 90 до 105 дБ.