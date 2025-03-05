Лучшие наушники Bose 2025 года

Лучшие наушники Bose демонстрируют, почему этот бренд является таким громким именем в области носимого аудио.

Лучшие наушники Bose сочетают в себе элегантный дизайн и превосходное звучание. Неудивительно, что Bose неизменно занимает лидирующие позиции в рейтинге мировых аудиобрендов, а его наушники всегда появляются в наших путеводителях по лучшим наушникам и лучшим вкладышам .

05.03.2025 Обновление В рейтинг лучших наушников Bose добавлены новые модели.

Выбор подходящих наушников Bose зависит от вашего бюджета и личных предпочтений. Bose предлагает легкие модели с шумоподавлением, которые часто возглавляют наш список лучших полноразмерных наушников , обеспечивая комфорт для всего: от ежедневных поездок на работу до дальних перелетов. Bose также славится производством одних из лучших беспроводных наушников , которые идеально подходят для более универсального прослушивания и тренировок.

Наша команда экспертов рассмотрела сотни лучших наушников за эти годы, и мы потратили значительное время на тестирование каждой пары лучших наушников Bose в руководстве ниже. Вот почему вы знаете, что можете доверять всем нашим рекомендациям, основанным на многолетних знаниях и опыте. Не забудьте проверить наше руководство по промокодам Bose для лучших предложений.

1 Bose QuietComfort Ultra Earbuds Лучшие наушники Bose в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 6,24 г (каждый наушник)

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 10 мм

Тип драйверов: Не указан

Чувствительность: 118 дБ

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 6 часов (наушники); 24 часа (с кейсом)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Отличное погружение в аудио с отслеживанием положения головы, совместимое с любыми устройствами

Поддержка аудиокодеков без потерь

Лучшее шумоподавление среди беспроводных наушников Минусы Кейс не поддерживает беспроводную зарядку без дополнительного чехла

Внешне очень похожи на QCE II

Наушники Bose QuietComfort Ultra Earbuds обеспечивают лучшее шумоподавление, которое мы когда-либо испытывали от пары наушников , а также имеют встроенные пространственные аудиофункции. Так что если вы хотите звук, который кажется захватывающим и заглушает внешний мир, эти наушники для вас. По общему признанию, когда они были впервые выпущены, мы чувствовали, что у них есть ограничения. Но обновление программного обеспечения в июле 2024 года представило многоточечное сопряжение, а снижение цены примерно в то же время также сделало их более выгодными. Мы продолжали рекомендовать наушники QE Earbuds II, которые были до них, потому что они были похожи и дешевле, но теперь они сняты с производства, и наушники Ultra имеют больше смысла в качестве нашего лучшего выбора.

На первый взгляд наушники QuietComfort Ultra Earbuds кажутся похожими на своих предшественников, но у них есть несколько заметных обновлений. Для начала, они теперь сертифицированы Snapdragon Sound, предлагая поддержку aptX Adaptive для высококачественной потоковой передачи звука и впечатляющего пространственного звука, не зависящего от устройства. К сожалению, здесь нет беспроводной зарядки. Вы можете купить чехол, который добавляет ее, но они и так уже дорогие наушники.

Что касается звука, то Immersive Audio от Bose — звезда шоу, ожидайте реалистичного прослушивания, которое окружает вас музыкой. Он настолько эффективен, что мы назвали его «пугающе хорошим» в нашем обзоре. По большей части музыка кажется живой и энергичной. Что касается ANC, Ultras доказывают, что Bose по-прежнему лучшие. На данный момент мы протестировали сотни наушников, и никакие другие не могут заглушить мир вокруг вас так эффективно, как эти.

Хотя они могут выглядеть очень похожими на предыдущие наушники Bose QCE II, есть несколько тонких усовершенствований, таких как блестящая отделка на стержнях и обновленные стабилизирующие ленты, которые удерживают наушники на месте. Эти ленты делают посадку в основном надежной, хотя кому-то с маленькими ушами они могут показаться немного громоздкими.

Как и большинство устройств Bose, наушники QuietComfort Ultra Earbuds дорогие. Кроме того, в настоящее время они сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны таких моделей, как Sony WF-1000XM5 и Technics EAH-AZ80 , которые предлагают аналогичные премиум-функции. Однако непревзойденное ANC и иммерсивный звук Bose дают им уникальное преимущество.

2 Bose QuietComfort Ultra Лучшие наушники Bose в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 250 г

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 35 мм

Тип драйверов: Динамический драйвер

Чувствительность: Н/Д

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 24 часа (с активным шумоподавлением, ANC)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Фантастическое детализированное звучание с богатыми басами

Лидирующая в классе способность подавления шума

Комфортные и премиальные, со складной конструкцией

Отличные умные функции Минусы 24 часа работы от аккумулятора — слабый показатель

Некоторым может не хватить более нейтрального звучания

Нет USB-C аудиовхода

Нет поддержки LE Audio (но она обещана)

Само собой разумеется, что каждая пара наушников и вкладышей в этом списке отлично справляется с ANC, потому что Bose отлично справляется с ANC. Но наушники Bose QuietComfort Ultra исключительны, в нашем обзоре мы написали, что они: «устанавливают новый стандарт, когда дело доходит до активного шумоподавления». Так что если вы предпочитаете посадку и дизайн полноразмерных наушников, эти премиальные наушники — не только лучшие наушники Bose, но и лучшие наушники с ANC, доступные в настоящее время.

Как и в случае с наушниками Bose QC Ultra Earbuds выше, здесь вы найдете Immersive Audio — звуковую технологию Bose, которая создает динамичную, движущуюся звуковую сцену. Как мы уже подчеркивали, есть ANC, что превосходно. Вы также найдете поддержку Snapdragon Sound и aptX Adaptive для аудио высокого разрешения — хотя это не будет работать со всеми устройствами aptX, то есть они не подходят, если вам нужны варианты с высоким разрешением. 24 часа автономной работы — это единственное, что в спецификации кажется немного слабым по сравнению с тем, что предлагают конкуренты.

В нашем обзоре мы написали, что испытали «абсолютно захватывающее прослушивание» этих наушников. Конечно, Immersive Audio — одна из главных функций, окутывающая вас пространственным звуком, который подкрепляется лучшим в своем классе ANC. Но это не все, что есть у этих наушников. В нашем обзоре мы написали: «Они воспроизводят самую живую, захватывающую, текстурированную, тонко разрешенную, глубоко захватывающую музыку, которую я когда-либо слышал от пары беспроводных наушников». Это связано с рядом факторов, включая уникальные наклонные драйверы в чашках наушников, которые обещают производительность, лучше спроектированную для формы наших голов.

Наушники Bose QuietComfort Ultra имеют элегантный и премиальный дизайн и изготовлены из высококачественных материалов. Они обеспечивают очень удобную посадку, идеально подходящую для длительного прослушивания. Хотя они кажутся высококлассными, они немного легче и выглядят более изысканно по сравнению с предыдущими моделями Bose QC, и вы также получаете прочный чехол для переноски, чтобы они не повредились, когда вы находитесь в движении.

Цена здесь высокая, и они конкурируют с другими очень качественными наушниками высокого класса, такими как Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max , но они оправдывают свою цену и по-прежнему имеют преимущество перед конкурентами благодаря своей невероятной мощности шумоподавления.

3 Bose QuietComfort Earbuds 2024 Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.1

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Время работы: 6 часов; 24 часа (зарядный чехол)

Вес: 6 г Плюсы Фантастическое шумоподавление

Комфортная посадка

Отличное качество звука Минусы Громоздкий кейс

Отключите голосовое управление

Отсутствуют некоторые кодеки

Bose делает шумоподавление, звук и дизайн очень хорошо, но часто по высокой цене. Встречайте Bose QuietComfort Earbuds 2024, которые приносят вам лучшее от Bose не по бюджетной цене, а по средней цене, которая должна иметь гораздо более широкую привлекательность. Вы найдете здесь все, что вам нужно от пары наушников, и даже больше.

Все основные функции здесь, многоточечное сопряжение, настройка сенсорного управления, игровой режим с малой задержкой, функция прогнозирования заряда батареи и голосовое управление. Хотя во время нашего тестирования голосовое управление было слишком чувствительным. До такой степени, что нам пришлось просто отключить его. Наушники также поддерживают кодеки SBC и AAC для потоковой передачи музыки, но, к сожалению, аудиофилы будут разочарованы отсутствием aptX, FLAC и WMA. Время работы от батареи не лучшее на рынке, но оно оказалось лучше, чем оценка Bose, обеспечивая 9 часов прослушивания, даже с включенным ANC.

Как и многие наушники Bose, ANC — звезда шоу, когда дело доходит до звука. ANC здесь действительно одно из лучших в этой средней ценовой категории — оно даже дает фору некоторым высококлассным наушникам. В нашем обзоре мы написали: «Он полностью устраняет все, кроме самых непрерывных и громких фоновых шумов». Более того, он оснащен действительно хорошим режимом Aware, который изолирует и усиливает голоса, маскируя другие звуки. В целом, они тоже звучат отлично. В нашем обзоре мы сказали, что у них «потрескивающий теплый тон с богатым и мясистым басом» и множеством нюансов, поэтому бас никогда не кажется слишком тяжелым. Мы также оценили наушники за их драматическую звуковую сцену.

Посадка здесь была плотной, прочной и невероятно удобной для длительных сеансов прослушивания. Мы ни разу не беспокоились о том, что они выпадут во время тестирования, даже когда они присоединились к нам для пробежки на 8 км. Во многом это благодаря улучшенным стабилизирующим лентам, а также дизайну с хорошим балансом в ухе. Они устойчивы к IPX4, что означает, что они должны быть хороши для тренировок. Единственный выбор дизайна, который нам здесь не понравился, это зарядный чехол, он не плохой, просто немного большой, особенно если вы предпочитаете носить его в кармане.

Bose QuietComfort Earbuds 2024 все еще дороже, чем многие другие варианты. Но мы считаем, что цена здесь довольно низкая, учитывая все обстоятельства. Это отличный выбор, если вам нужно отличное ANC и если вам часто не удается найти подходящие вкладыши.

4 Bose Ultra Open Earbuds Лучшие открытые наушники Bose

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Открытый

Вес: 6 г (каждый наушник)

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Драйверы: 12 мм

Время работы аккумулятора: 7,5 часов (воспроизведение), 48 часов (режим ожидания)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Да Плюсы Минимальная утечка звука

Простота в использовании и ношении

Возможности погружения в аудио Минусы Высокая цена

Неравномерное распределение веса

Bose Ultra Open Earbuds имеют открытую конструкцию, что означает, что нет вкладыша, который можно было бы вставить в ушной канал, и нет чашки, которая бы полностью закрывала ухо. Вместо этого они «цепляются» за боковую часть завитка уха. Такая конструкция становится все более популярной среди людей, которые хотят слышать, что происходит вокруг них, бегают ли они или тренируются на открытом воздухе, должны быть в курсе событий в офисе с открытой планировкой или просто много гуляют на улице и хотят чувствовать себя в безопасности.

Эти открытые вкладыши работают, направляя два драйвера на ваши уши, используя технологию Bose Immersive Audio, которую вы найдете в большинстве устройств в этом руководстве. Есть несколько режимов прослушивания, Still и Motion, которые нам понравились в нашем тестировании. Motion позволяет вам поворачивать голову и двигаться в пределах звуковой сцены. Мы описали полученный звук как «невероятный» в нашем обзоре. Что не удивительно для вкладышей Bose, но удивительно для открытых вкладышей. Что также удивительно, так это то, что утечка звука очень мала. Подумайте об этом, некоторая утечка звука была бы вполне ожидаема от этой открытой конструкции, но она совсем не заметна.

Bose Ultra Open Earbuds относятся к категории открытых вкладышей, но они отличаются от других открытых дизайнов, которые имеют большие крючки для крепления на задней части уха. Вместо этого они цепляются за край завитка уха, а цилиндр батареи находится за ним. Во время нашего тестирования мы отметили, что они кажутся немного шаткими, и есть ощущение, что распределение веса неравномерно, но они не выпали — даже когда мы брали их на пробежку.

К сожалению, эти наушники дорогие. Это значит, что мы бы рекомендовали их только в том случае, если этот форм-фактор действительно вам нравится. Неважно, не нравится ли вам ощущение от внутриканальных или полноразмерных наушников или вы считаете, что более внимательное отношение к окружающей обстановке во время прослушивания может стать откровением и заставить вас чувствовать себя в большей безопасности.

Как выбрать лучшие наушники Bose

Производит ли Bose лучшие наушники с функцией ANC?

Bose выпускает великолепно звучащие и невероятно стильные наушники. Но именно передовые технологии, которые компания вкладывает в свои наушники, выделяют их среди остальных, особенно шумоподавление.

Bose предлагает лучшее в своем классе ANC, которое мы когда-либо тестировали. Неудивительно, что вы найдете наушники Bose в наших лучших наушниках-вкладышах с шумоподавлением и руководствах по лучшим наушникам с шумоподавлением .

Какие наушники Bose имеют лучшее качество звука?

Для нас это должны быть полноразмерные наушники Bose QuietComfort Ultra . Они не только звучат превосходно, но и оснащены лучшим в своем классе ANC и технологией Bose Immersive Audio, что обеспечивает насыщенный, детальный и реалистичный звук без отвлекающих факторов внешнего мира.

Конечно, если вы предпочитаете форм-фактор вкладышей, то Bose QuietComfort Ultra Earbuds, которые находятся в верхней части нашего списка, — наш лучший выбор для вкладышей. Bose упаковывает свои функции ANC и прекрасный звук в этот меньший дизайн. Было время, когда накладные наушники всегда обеспечивали лучший опыт, но эти вкладыши почти превзошли их — почти.

Bose лучше Sony?

Зависит от того, что вы ищете. Bose и Sony — два ведущих производителя наушников в сфере премиум-аудио, но они, как правило, преуспевают в немного разных направлениях.

Как вы можете видеть из нашего руководства выше, Bose побеждает, когда дело касается шумоподавления. Если вам нужны наушники, которые позволят вам сбежать от мира и обернуть вас в кокон почти тишины, то большинство вариантов в руководстве выше предоставят вам этот уровень погружения, особенно Bose QuietComfort Ultra Earbuds и Bose QuietComfort Ultra Headphones в двух верхних местах.

В сравнении Sony считается лучшей по функциям и, часто, по качеству звука, хотя гонка напряженная. Например, WH-1000XM5 от Sony обеспечивают выдающийся звук с богатыми басами и надежным приложением с настраиваемым эквалайзером. Вы, как правило, обнаружите, что наушники Sony часто имеют более длительное время работы от батареи, чем устройства Bose, а также некоторые дополнительные функции, такие как поддержка беспроводного кодека и LDAC для прослушивания в высоком разрешении.

Если вы не можете решить, потратьте больше времени на рассмотрение ваших главных приоритетов. Но если вы уже знаете, что ANC и комфорт — это самое важное, Bose может быть лучшим выбором.