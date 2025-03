Лучшие беспроводные наушники вкладыши 2025 года

Лучшие беспроводные наушники вкладыши из нашего рейтинга обеспечивают надежную посадку, фантастическое качество звука и возможность подключения через Bluetooth, и все это в компактном и удобном дизайне. Это лучшие беспроводные наушники, которые вы можете купить сегодня

Все любят свои наушники — стоят ли они кучу денег или меньше 100 долларов, они легко являются одним из самых используемых нами устройств. Однако найти лучшее для вас может быть непросто, поэтому я и составил это руководство.

13.03.2025 Обновление В рейтинг лучших наушников вкладышей добавлены несколько моделей.

Я тестирую наушники уже много лет, и с помощью команды обзоров DaBoom у нас есть многолетний опыт. Мы тратим сотни, если не тысячи часов каждый год, тестируя наушники по нашим строгим критериям, чтобы увидеть, насколько они соответствуют, а затем ранжируем их по варианту использования, чтобы вы могли узнать, какие из них лучше всего подходят вам.

На данный момент лучшими являются Sony WF-1000XM5 . Мне нравится, как они звучат, с подробным, многослойным звуковым ландшафтом. Мне также нравится, как они блокируют шум, для более легкого, менее хаотичного прослушивания, когда я в поезде. Однако, если вы не хотите растягивать их, вам также следует взглянуть на гораздо более дешевые Sony WF-C700N . У них по-прежнему есть множество отличных функций, но они стоят в разы меньше.

Я составил это руководство, чтобы вам было намного проще определить, какие наушники лучше всего подходят именно вам. Хотите получить всю информацию? Мы связали полные обзоры, чтобы вы могли узнать все, что вам нужно знать о наушниках, которые вы рассматриваете.

Читайте дальше, чтобы узнать о лучших беспроводных наушниках.

1 Sony WF-1000XM5 Лучший в своем классе звук с мощным шумоподавлением в компактном и легком корпусе

Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Вес:

Частотная характеристика: 20–40 000 Гц

Водонепроницаемость: IPX4

Время работы батареи: 8 часов (ANC), 24 часа (с зарядным чехлом)

Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC Плюсы Превосходное качество звука

Эффективное шумоподавление

Исключительная функциональность

Удобное управление Минусы Меньший размер влияет на герметичность и посадку

Время автономной работы осталось таким же, как у предшественника

Причины купить: ✅ Первоклассное качество звука. WH-1000XM5 — одни из лучших наушников-вкладышей, которые можно купить за деньги.

✅ Превосходное шумоподавление. Они блокируют множество шумов, обеспечивая более комфортные поездки.

✅ Удобная посадка. WH-1000XM5 отлично сидят в ушах, в комплекте есть множество различных вариантов посадки. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они дорогие. WH-1000XM5 стоят почти $300.

❌ Скоро может появиться новая пара. Сейчас они подходят к концу своего жизненного цикла, и на горизонте может появиться новая версия.

В то время как Sony WF-1000XM4 была топовой моделью в этом рейтинге лучших беспроводных наушников в течение нескольких лет и продолжает продаваться в магазине Sony и онлайн-ритейлерах, популярная модель была превзойдена новым флагманом Sony WF-1000XM5. Последняя модель появилась в июле 2023 года и демонстрирует, как наушники серии XM от Sony становятся все сильнее с каждым новым поколением.

Как новейший флагман, беспроводные наушники WF-1000XM5 меньше и легче, но при этом они оснащены некоторыми из самых мощных функций и производительности, которые я когда-либо видел у пары наушников. У них один из самых динамичных и захватывающих звуков, которые мы слышали, а их шумоподавление легко сопоставимо с Apple AirPods Pro 2 и приближается к Bose QuietComfort Ultra Earbuds (оба перечислены ниже).

Время работы от батареи не увеличилось по сравнению с предшественником XM4. Но при 8 часах работы с включенным ANC эти беспроводные наушники Sony высшего класса по-прежнему превосходят близких конкурентов и имеют одно из самых высоких значений времени работы от батареи среди всех недавно выпущенных наушников. Есть поддержка LDAC для высококачественных музыкальных потоков по Bluetooth , адаптивный режим прослушивания, который применяет ANC или режим прозрачности в зависимости от вашей активности или окружающей среды, поддержка цифровых помощников Google и Alexa и полная настройка эквалайзера. Качество звонков значительно улучшено благодаря новому движку шумоподавления с ИИ, который способен сделать голоса четкими даже в шумной обстановке. В конечном счете, это лучшие наушники Sony и лучшие беспроводные наушники в целом на данный момент.

2 Sony WF-C700N Лучшие наушники-вкладыши из среднего ценового диапазона

Система активного шумоподавления (ANC): да

Bluetooth: 5.2

Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц

Время работы: 7,5 часов (+7,5 часов от зарядного кейса)

Водонепроницаемость: IPX4

Разъем: USB-C

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC Плюсы Самый детальный, захватывающий звук в классе

Очень удобные

Отличное приложение и поддержка 360 Reality Audio Минусы Нет встроенного регулятора громкости

Нет поддержки LDAC

Причины купить: ✅ Отличное шумоподавление. За такую ​​цену нет ничего лучше в блокировке шума.

✅ Солидная цена. Они стоят менее 200 долларов за наушники-вкладыши с шумоподавлением века.

✅ Хороший дизайн. Для такой дешевой модели WF-C700N выглядят намного дороже, чем они есть. Причины, по которым следует избегать: ❌ Нет поддержки некоторых кодеков. Очень мало поддержки кодеков высокого разрешения, кроме DSEE.

❌ Раздражающее сенсорное управление. Сенсорное управление по бокам наушников раздражает при активации и может вызывать неприятные ощущения.

Sony WF-C700N интегрирует надежную систему ANC и имеет достойное время работы от аккумулятора по выгодной цене. Качество звука мощное, с впечатляющей звуковой подписью Sony на переднем крае, наряду с фирменными технологиями, такими как объемный пространственный звук 360 Reality Audio и масштабирование DSEE Extreme, которое использует ИИ для повышения качества звука в аудиофайлах низкого качества.

Для чего-то столь недорогого список функций WF-C700N не вызывает нареканий. Для того, что стоит менее 200 долларов, они соответствуют наушникам, которые стоят намного дороже. Фактически, они подрезают AirPods 4 с ANC, что делает их более выгодной сделкой, чем альтернатива Apple.

Адаптивная технология ANC, встроенная в WF-C700N, замечательна для цены начального уровня. Как и флагманская модель WF-1000XM5, она изучает ваше поведение и подстраивает нейтрализацию шума под окружающую среду. Во время нашего тестирования низко- и среднечастотные звуки оставались незамеченными в доме и на улице, сводя фоновые шумы к тишине. Качество звонков также было высоким, а микрофоны заглушали большинство фоновых помех для четкого звучания телефонных разговоров, что делает WF-C700N универсальным вариантом с небольшим количеством конкурентов по этой цене.

3 Oneplus Buds 3 Превосходное качество связи и функции за 99 долларов

Размер: 31,5 x 20 x 24,4 мм (каждый наушник)

Вес: 4,5 грамма (каждый наушник)

Время работы аккумулятора (заявленное): До 10 часов, 44 часа общее время (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, AAC

Активное шумоподавление (ANC): Да

Защита: IPX4 Плюсы Отличное качество звука и разговора

Функции и стиль флагманского уровня

Чувствительное сенсорное управление

Эффективное шумоподавление Минусы Время работы аккумулятора с ANC уступает конкурентам

Пространственное аудио могло бы быть лучше

Причины купить: ✅ Отличные материалы. Благодаря алюминиевым стержням и водонепроницаемости Buds 3 кажутся намного дороже, чем они есть на самом деле.

✅ Превосходное качество звонков. У них одни из лучших микрофонов и шумоподавления звонков.

✅ Надежное адаптивное ANC. Они очень хорошо блокируют множество шумов в различных условиях. Причины, по которым следует избегать: ❌ Время работы от батареи не очень хорошее. Время работы от батареи можно было бы улучшить, а управление батареей не очень хорошее.

❌ Пространственное аудио могло бы быть лучше. Есть лучшие варианты для 360-градусного звука.

Бюджетный вход OnePlus в категорию беспроводных наушников оказался одним из лучших. Они выглядят великолепно, например, с их блестящими алюминиевыми ножками и привлекательными цветовыми решениями — особенно их чрезвычайно привлекательным синим оттенком. Технологии, упакованные в них, также скорее премиальные, чем бюджетные, как мы выяснили в ходе нашего углубленного тестирования.

Нам понравилось, как они звучали, с большим количеством деталей, исходящих из маленьких бутонов. Нет, они не совсем соответствуют качеству звука гораздо более дорогих вариантов, но они достаточно близки, чтобы вы дважды подумали, прежде чем тратить больше денег там, где вам, возможно, это не нужно. Например, есть несколько великолепных басов для богатого и многослойного звукового ландшафта.

Время работы от батареи было небольшим недостатком, наушники не совсем достигли заявленных часов с веб-сайта OnePlus, но они были достаточно пригодны. Spatial Audio также является приятным дополнением, хотя мы слышали и более высокие результаты. Но больше всего впечатлило ANC, которое блокировало множество шумов от наших поездок на работу и из офиса. За эту цену они являются одними из лучших вариантов беспроводных наушников-вкладышей, которые вы можете выбрать прямо сейчас.

4 Sennheiser Momentum 4 Wireless Беспроводные наушники с лучшим звучанием

Размер: Не указан

Вес: 6 г (на один наушник); 66 г (зарядный кейс)

Время работы от аккумулятора: 7,5 часов (с выключенным ANC); 30 часов (зарядный кейс с выключенным ANC)

Подключение: Bluetooth 5.4 с поддержкой SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LE Audio, Auracast

ANC: Да

Класс защиты: IP54 Плюсы Сбалансированное аудиофильское звучание

Лидирующая в классе поддержка aptX Lossless

Хорошие возможности персонализации звука

Эффективная работа системы активного шумоподавления (ANC) Минусы Громоздкий дизайн по сравнению с конкурентами в этой ценовой категории

Поддержка Auracast и LE Audio недоступна сразу

Причины купить: ✅ Великолепное время работы от аккумулятора. Sennheiser Momentum Wireless работают почти 8 часов в одних только наушниках.

✅ Превосходное качество звука. Это одни из лучших по звучанию наушников-вкладышей, которые мы когда-либо тестировали.

✅ Надежное ANC. Шумоподавление очень хорошее, блокирует множество шумов. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они довольно большие. Хотя это не делает их неудобными, это довольно большая пара наушников.

❌ Они дорогие. По цене 300 долларов они являются одними из самых дорогих наушников в списке.

Цена Sennheiser Momentum True Wireless 4, возможно, выросла на 50 долларов по сравнению с их предшественником, но вы получаете повышение производительности и самую мощную поддержку Bluetooth и аудиокодека среди всех наушников-вкладышей на данный момент. Качество звука выдающееся, и мне понравилась подправленная звуковая подпись Sennheiser, которая обеспечивает еще большую детализацию во всем диапазоне частот. Они соперничают с Sony, занимающей лидирующие позиции — посмотрите мой Sony WF-1000XM5 против Sennheiser Momentum True Wireless 4 лицом к лицу — с балансом звука, который придает вокалу дополнительное ощущение присутствия, но не слишком прямолинейно. Все звучит идеально сбалансировано и в самый раз.

Хотя они не совсем соответствуют стандартам, чтобы конкурировать с Bose QC Ultra Earbuds с точки зрения производительности ANC, Sennheiser блокирует звуки достаточно эффективно и имеет полезный режим прозрачности. Такие функции, как тест посадки ушей и режим персонализации звука, являются надежными инструментами, которые помогут вам получить наилучшую посадку и звук, который подходит именно вам, а микрофонный массив Sennheiser делает их практичной гарнитурой для звонков.

В конечном счете, это серьезные претенденты на звание лучших беспроводных наушников в целом, но, несмотря на немного увеличенное время работы аккумулятора по сравнению с TW3, они все еще уступают конкурентам по времени воспроизведения в той же ценовой категории.

5 Bose QuietComfort Ultra Earbuds Лучшее шумоподавление

Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 6,24 г (каждый наушник)

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 10 мм

Тип драйверов: Не указан

Чувствительность: 118 дБ

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 6 часов (наушники); 24 часа (с кейсом)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Отличное погружение в аудио с отслеживанием положения головы, совместимое с любыми устройствами

Поддержка аудиокодеков без потерь

Лучшее шумоподавление среди беспроводных наушников Минусы Кейс не поддерживает беспроводную зарядку без дополнительного чехла

Внешне очень похожи на QCE II

Причины купить: ✅ Лучшее шумоподавление. Нет ничего, что могло бы сравниться с шумоподавлением QuietComfort Ultra.

✅ Очень удобная посадка. Наушники QuietComfort Ultra невероятно удобны и имеют множество вариантов подгонки.

✅ Полезное приложение-компаньон. Приложение Bose работает хорошо и позволяет выполнять множество настроек.

Причины, по которым следует избегать: ❌ Нет многоточечного соединения. Одновременно можно подключать наушники только к одному устройству.

❌ Нет беспроводной зарядки. В отличие от многих за ту же цену, в чехле нет беспроводной зарядки.

Шумоподавляющие наушники Bose остаются одними из лучших, а QuietComfort Ultra — вершина дерева наушников-вкладышей. А что касается шумоподавления, я обнаружил, что это чрезвычайно впечатляющий опыт ANC, который превосходит почти все остальное, когда дело доходит до того, чтобы держать вас в коконе в вашем собственном мире. Он хорошо работает по всему спектру различных частот, которые вы можете найти снаружи. В результате я обнаружил, что они идеально подходят для путешествий.

Они также хорошо звучат, хотя некоторые могут найти иммерсивный звук лучше, чем другие. Основной звук теплый и приветливый, но энергичный и увлекательный. Мне понравилось, как они звучат, учитывая их более богатый звук, чем обычно высококлассный утяжеленный формат внутриканальных наушников. Однако иммерсивный звук, как я обнаружил, представляет собой смешанную картину. В некоторых случаях я разбавляю звук до пугающей степени, и когда это срабатывает, это не так уж и впечатляет. Однако некоторым действительно нравится этот эффект, поэтому ваши впечатления могут отличаться.

Здесь есть что-то для каждого, но есть пара недостатков, о которых следует помнить. Качество звонков можно было бы улучшить, поскольку шум ветра может быть проблемой для получателей. Также отсутствует многоточечное соединение, что может раздражать некоторых.

6 Beats Fit Pro Лучше всего подходит для тренировок

Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX Adaptive

Драйверы: 9,5 мм

Время автономной работы: 6 часов (наушники) 24 часа (с чехлом)

Вес: 5.6 г наушник Плюсы Легкая конструкция с крыльями, которая надежно прилегает

Очень хороший звук и шумоподавление

Работают на чипе Apple H1 Минусы Дороже, чем Studio Buds

Нет беспроводной зарядки

Причины купить: ✅ Надежная посадка. Благодаря маленькому крылышку Fit Pro надежно удерживаются в ухе, независимо от того, как много вы двигаетесь.

✅ Мощный звук. Благодаря некоторым внутренним компонентам AirPods они звучат лучше, чем другие фитнес-наушники.

✅ Достойное шумоподавление. Идеально подходит для блокировки шума в спортзале. Причины, по которым следует избегать: ❌ Эксклюзивные функции Apple. Некоторые вещи доступны только пользователям iPhone и устройств Apple.

❌ Нет многоточечного подключения. Они могут быть подключены только к одному устройству одновременно.

Беспроводные наушники Beats Fit Pro занимают первое место среди наших лучших спортивных наушников для пользователей iPhone, ведущих активный образ жизни. Они являются кульминацией величайших триумфов Apple и Beats, упаковывая производительность AirPods Pro в обновленный дизайн Studio Beats .

Когда мы тестировали Beats Fit Pro, наш обозреватель был впечатлен потрясающим качеством звука, которое поддерживалось фирменным преобразователем, который сохраняет басы энергичными, а также балансирует частоты, чтобы слышать четкие средние и детальные высокие частоты. Также была добавлена ​​функция Spatial Audio для захватывающего 3D-звука, что делает этот продукт Beats первым, в котором реализована эта технология. Доступны популярные функции, связанные с процессором Apple H1, включая автоматическое переключение между устройствами Apple и FindMy для поиска потерянных вкладышей. Мы также оценили встроенные насадки-крылышки, которые надежно удерживают вкладыши во время пробежек и интенсивных тренировок.

Пользователи Android могут насладиться звуковыми обновлениями, хотя все остальные функции, связанные с iOS, остаются эксклюзивными для пользователей iPhone и iPad. Отсутствие функций, доступных в приложении Android, также означает ограничения того, что Fit Pro может делать на мобильной платформе Google.

7 Noble Audio FoKus Rex5

Размер: 19 x 30 x 24 мм

Вес: 5.7 г

Время работы от аккумулятора: 5 часов (с включенным ANC), 50 часов (с зарядным кейсом и включенным ANC), 30 часов (с зарядным кейсом и выключенным ANC)

Подключение: Bluetooth 5.3 с поддержкой SBS, AAC

ANC: Да

Класс защиты: IPX4 Плюсы Впечатляюще сбалансированный звук

Мощные басы

Шикарный, премиальный внешний вид и ощущения

Надежное активное шумоподавление (ANC)

Простое и полезное приложение Минусы Время работы от аккумулятора могло бы быть лучше

Причины купить: ✅ Звездный звук. Они звучат как ничто другое, с отличным басом, прекрасными средними частотами и чистыми высокими частотами.

✅ Великолепный внешний вид. Благодаря металлическому зеленому корпусу и смоляным оболочкам Rex5 имеют уникальный стиль и внешний вид.

✅ Удобная посадка. Они идеально подходят для различных форм ушей. Причины, по которым следует избегать: ❌ Очень дорого. Они стоят столько же, сколько и некоторые более дорогие беспроводные наушники-вкладыши.

❌ Разочаровывающее время работы аккумулятора наушников. Сами наушники работают всего пять часов.

Если у вас есть лишние 650 долларов на пару беспроводных наушников, то Noble Rex5 должны быть в вашем списке. Они, безусловно, одни из лучших по звучанию наушников, которые я когда-либо тестировал, — но вы на это надеетесь за ту сумму, которую вы за них платите, и с тем количеством аудио-вкусностей, которые Noble упаковали в свои маленькие зеленые оболочки.

Внутри пять драйверов, и это создает идеально разделенную звуковую сцену. Бас чистый и впечатляющий, а средние частоты широкие и пробивные. Высокие частоты демонстрируют большую ясность, и есть прекрасное разрешение хай-хэтов и тарелок. Сама звуковая сцена интимная, но инструменты легко выделяются из остального ансамбля. Их нужно услышать, чтобы поверить.

Затем есть все дополнительные функции эквалайзера, одна из которых работает очень хорошо. На борту есть персонализация звука Audiodo, и она сотворила для меня чудеса, позволив моему изворотливому левому уху слышать больше моей музыки. Все это находится в простом приложении, которое работает хорошо.

Да, Noble Rex5 невероятно дорогие, но с другой стороны вы получаете суперпремиальный пакет, который вы больше нигде не найдете. И они зеленые. Очень, очень зеленые.

8 Jabra Elite 10 Gen 2 Лучшая альтернатива AirPods

Размер: 20.3 x 17.8 x 27.9 мм

Вес: 5.7 г (на один наушник)

Время работы от аккумулятора: 6 часов (с ANC вкл.); 8 часов (с ANC выкл.); 27 часов (с зарядным кейсом и ANC вкл.), 36 часов (с зарядным кейсом и ANC выкл.)

Подключение: Bluetooth 5.3 с поддержкой SBC, AAC, LC3

ANC: Да

Класс защиты: IP57 Плюсы Насыщенный, динамичный, настраиваемый звук

Мощное активное шумоподавление (ANC)

Превосходная технология отслеживания положения головы

Самый люксовый дизайн Jabra со времен Elite Active 75t

Стабильное время работы от аккумулятора Минусы Ненадежное качество звука во время звонков

Пространственному аудио требуется доработка

Нет поддержки кодека aptX

Причины купить: ✅ Пространственный звук. Отслеживание головы при пространственном звуке очень убедительно.

✅ Превосходная батарея. 36 часов автономной работы без кейса — это образцово.

✅ Надежный звук. Наушники предлагают богатое качество звука для отличного прослушивания. Причины, по которым следует избегать: ❌ Качество звонков не очень хорошее. Они не очень хорошо справляются с шумом ветра во время звонков, а микрофон иногда пикает.

❌ Нет поддержки Hi-Res. Они не работают с LDAC, поэтому поддержка Hi-Res Audio невелика.

Флагманские наушники Jabra Elite 10 — более доступный вариант по сравнению с флагманскими беспроводными наушниками-вкладышами от таких компаний, как Bose и Sony. Фактически, когда дело доходит до качества звука и производительности ANC, эти наушники Jabra хорошо проявили себя в нашем противостоянии с Sony WF-1000XM5. Они обладают высококлассными функциями в роскошном дизайне, который удобно носить в течение длительного времени прослушивания, и хотя не все соответствует флагманскому уровню с точки зрения времени работы от батареи и отсутствия обширных специальных функций по сравнению с моделями высшего рейтинга, Elite 10 заслуживают места среди лучших беспроводных наушников-вкладышей.

Активное шумоподавление в два раза больше, чем у предшественника, а Elite 10 оснащена собственной технологией пространственного звука Jabra с отслеживанием положения головы Dolby, чтобы обеспечить мощный звук с великолепными басами и детализированными высокими частотами прямо из коробки. Есть многополосный эквалайзер, и хотя нет поддержки aptX или LDAC для более быстрой передачи данных по Bluetooth, они имеют конкурентоспособную цену, а их общая производительность делает их сильным вариантом за эту цену.

9 Samsung Galaxy Buds 2 Pro Лучше всего подходит для телефонов Galaxy

Размер: 17.8 x 21.6 x 17.8 мм (на один наушник)

Вес: 5.4 г (на один наушник)

Время работы от аккумулятора: 5 часов (с ANC вкл.); 8 часов (с ANC выкл.); 18 часов (зарядный кейс с ANC вкл.); 29 часов (зарядный кейс с ANC выкл.)

Подключение: Bluetooth 5.3 с поддержкой SBC, AAC, SSC

ANC: Да

Класс защиты: IPX7 Плюсы Широкая звуковая сцена

Эффективное активное шумоподавление (ANC)

Компактный и практичный дизайн

Простые в использовании функции

Отличное качество подключения Минусы Ненадежная работа помощника Bixby

Наиболее желанные функции доступны только для устройств Galaxy

Причины купить: ✅ Отличное ANC. Шумоподавление не уступает аналогичным по цене и даже более дорогим наушникам.

✅ Удобная посадка. Galaxy Buds Pro 2 хорошо сидят в ушах.

✅ Хорошее качество звука. Galaxy Buds Pro 2 звучат великолепно, с множеством деталей в звуковой сигнатуре. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они стареют. С тех пор их заменили Samsung Galaxy Buds Pro 3.

❌ Bixby не идеален. Bixby хорошо известен своей ненадежностью в запросах.

Galaxy Buds 2 Pro от Samsung призваны составить конкуренцию AirPods Pro 2, по крайней мере, для владельцев Galaxy. Во время нашего тестирования мы обнаружили, что один только звук делает Galaxy Buds 2 Pro стоящим инвестиций, предоставляя слушателям высококачественный аудиоопыт и убедительный 3D-звук с точным отслеживанием головы. Система активного шумоподавления от Samsung не уступает лидерам категории и блокирует около 90% окружающего шума. Обновленный дизайн также обеспечивает улучшенный комфорт и шумоизоляцию.

Мы обнаружили, что эти наушники хорошо работают на всех устройствах с поддержкой Bluetooth, но владельцы смартфонов Galaxy могут насладиться такими крутыми функциями, как Easy Pairing и совместимостью с Samsung Scalable Codec. Огорчает, что Bixby (голосовой помощник Samsung) не раскрывает свой потенциал, хотя посредственное время работы батареи с включенным ANC — еще большее разочарование. После нашего обзора владельцы смартфонов Galaxy и Buds 2 Pro теперь также получают возможность записи звука на 360 градусов .

10 AirPods 4 Не любите силикон? Эти наушники для вас.

Размер: 30,2 x 18,3 x 18 мм

Вес: 4,3 грамма

Время работы аккумулятора (заявленное): 5 часов; 30 часов (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой AAC, SBC

Активное шумоподавление (ANC): Да (опционально)

Защита: IP54 Плюсы Эффективное активное шумоподавление (ANC) для наушников с открытым звуком

Функция «Find My» для кейса с ANC

Устойчивый к поту дизайн Минусы Среднее время работы аккумулятора

Причины купить: ✅ Открытая посадка. Если вам не нравятся силиконовые насадки, то вам понравятся AirPods 4.

✅ Надежное ANC. Открытая посадка, похоже, не влияет на работу ANC.

✅ Отличное управление. Сенсорные панели Force Touch в стержнях — это шедевр. Причины, по которым следует избегать: ❌ Плохое время работы батареи. Модель с активным шумоподавлением работает всего 4 часа — этого просто недостаточно.

❌ Звук не очень. Много шипения и других проблем с качеством звука.

Не всем нравится более инвазивная посадка, которую обеспечивают силиконовые амбушюры, и для таких людей AirPods 4 почти идеальны. В отличие от вкладышей, которые идут в комплекте с AirPods Pro 2, AirPods 4 имеют более открытую конструкцию, которую некоторые считают более удобной.

Они также являются большим обновлением AirPods 3, которые были раньше. Обновления дизайна — самая легкая часть новой модели, хотя есть и некоторые ключевые отличия. Они маленькие (фактически, самые маленькие, по словам Apple) и очень удобные. Стержни короткие, но легкодоступные, и, что, возможно, даже более важно, оснащены датчиками силы. Это означает, что вы сжимаете их для ввода управления, а не касаетесь их, что делает их гораздо более удобными в использовании, чем некоторые альтернативы с сенсорным управлением.

На самом деле существует две разные версии AirPods 4. Первая — более дешевая версия с функцией Spatial Audio. А более дорогой вариант идет с функцией ANC за 179 долларов. На удивление, встроенная функция ANC довольно хороша — конечно, она не идет ни в какое сравнение с тем, что вы найдете в AirPods Pro 2, но ее все равно достаточно, чтобы заглушить шум оживленного офиса или шумного поезда.

С точки зрения звука, вы смотрите на пару достойных звуковых компаньонов. Они довольно нейтральны, так что любителям басов может не хватить, но в долгосрочной перспективе большинство людей будут довольны, если приобретут пару AirPods 4.

Сравнение лучших характеристик беспроводных наушников

Модель Срок службы батареи Подключение Защита Sony WF-1000XM5 8 часов (с включенным ANC), 24 часа (с зарядным чехлом) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, LDAC IPX4 (наушники) Sony WF-C700N 7,5 часов (с включенным ANC); 24 часа (с зарядным чехлом) Bluetooth 5.2 с SBC, AAC IPX5 (наушники) Apple AirPods Pro 2 USB-C 6 часов; 30 часов (зарядный футляр) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC IP54 (наушники и зарядный чехол) Наушники-вкладыши Bose QuietComfort Ultra 6 часов; 24 часа (зарядный футляр) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, aptX Adaptive IPX4 (наушники) Sennheiser Momentum True Wireless 4 7,5 часов (шумоподавляющее устройство выключено); 30 часов (зарядный футляр с шумоподавлением выключено) Bluetooth 5.4 с SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LE Audio, Auracast IP54 (наушники) Кембридж Аудио Меломания М100 10 часов (с включенным ANC); 16 часов (с выключенным ANC); 36 часов (зарядный футляр с выключенным ANC) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptive Audio, Bluetooth LE Audio, LC3 IPX4 (наушники) Samsung Galaxy Buds 2 Pro 5 часов (с включенным ANC); 18 часов (с зарядным чехлом) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, SSC IPX7 (наушники) AirPods 4 5 часов (с включенным ANC); 30 часов (с зарядным чехлом) Bluetooth 5.3 с SBC, AAC IP54 (наушники) Beats Fit Pro 6 часов (с включенным ANC); 27 часов (с зарядным чехлом) Bluetooth 5.0 с SBS, AAC IPX4 (наушники) OnePlus Buds 3 10 часов; всего 44 часа (зарядный футляр) Bluetooth 5.3 с AAC, SBC, LHDC 5.0 IP55 (наушники); IPX4 (зарядный футляр)

Также протестировано:

Как аудиоэксперты DaBoom, мы тестируем множество беспроводных наушников, но некоторые модели не попадают в руководство по покупке. Это не значит, что они не очень хороши, просто их бьют модели-конкуренты с более сильным набором функций или производительностью. Выбор в этом руководстве — это лучшее, что мы тестировали, и все они получили полные обзоры. Но с большим количеством моделей на выбор, чем когда-либо, мы хотим убедиться, что вы рассмотрите и эти также протестированные варианты. Все эти альтернативы прошли наши строгие процессы тестирования, но не достигли уровня, позволяющего им занять место среди лучших из лучших.

Cambridge Audio Melomania M100

Эти беспроводные наушники входят в число лучших по звуку, а их средняя цена делает их сильной альтернативой многим моделям, представленным выше, но они уступают в плане шумоподавления и адаптивных аудиофункций. Время работы от батареи оправдывает ожидания: до 10 часов с активированным ANC, что делает их более долговечными, чем несколько более дорогих моделей.

Creative Aurvana Ace 2

Трудно жаловаться на наушники-вкладыши, ориентированные на звук, оснащенные новейшими аудиотехнологиями и шумоподавлением, даже если последнее не работает на элитном уровне. Однако есть и другие наушники с похожими аудиохарактеристиками, а также большим временем автономной работы и функциональностью по схожим или более низким ценам.

Creative Aurvana Ace Mimi

Если Ace привнес солидный звук и интересный внешний вид, то Mimi — это итеративное обновление с возможностями настройки. Хотя эта настройка не самая впечатляющая, они все равно являются прочной парой наушников.

Nothing Ear

Несмотря на то, что это значительный шаг вперед по сравнению с предшественником Nothing Ear (2), последняя итерация флагманских наушников Nothing не совсем подходит для того, чтобы войти в число лучших беспроводных наушников. В моих тестах, прослушивая их в разных средах, подключенных к разным устройствам, я заметил тонкие изменения в звуковой сигнатуре при включенном и выключенном ANC. Кроме того, производительность ANC была недостаточной, чтобы блокировать внешние звуки во время моих визитов в спортзал, и они уступают OnePlus Buds 3 за 99 долларов.

Что означают рейтинги IP?

Рейтинги IP относятся к уровню защиты от проникновения (IP) жидкостей и грязи, от которых защищено устройство. Это часть долговечности устройства.

Объяснение рейтингов IP: Первая цифра относится к уровню защиты от твердых частиц, таких как пыль и песок. Шкала варьируется от 0 (нет защиты) до 6 (пыленепроницаемость) для полной защиты. Например, рейтинг IP6X гарантирует, что устройство полностью пыленепроницаемо, что делает его идеальным для суровых условий на открытом воздухе или промышленных предприятий, где часто встречаются мелкие частицы пыли.

Вторая цифра обозначает устойчивость устройства к влаге, а шкала варьируется от 0 (нет защиты) до 8 для самого высокого уровня защиты. Например, с рейтингом IPX4 наушники защищены от брызг воды с любого направления, в то время как рейтинг IPX7 гарантирует, что устройство может быть погружено в воду на глубину до 1 метра (около 3 футов) на 30 минут без каких-либо повреждений.

Рейтинг Уровень защиты IPX4 Данный рейтинг показывает, что устройство прошло испытания и обеспечивает защиту от брызг воды, что делает его пригодным для тренировок или небольшого дождя. IPX6 Этот рейтинг означает, что устройство может выдерживать мощные струи воды с любого направления. IPX8 Устройство водонепроницаемо и выдерживает полное погружение на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.

Какие беспроводные наушники выбрать?

При таком большом выборе беспроводных наушников вам может быть сложно остановиться на чем-то одном. Необходимо взвесить несколько факторов, и то, какие из них наиболее важны, будет зависеть от личных предпочтений. Следуйте нашему списку соображений, которые следует учитывать при выборе лучших беспроводных наушников для вас.

Дизайн

При покупке новой пары беспроводных наушников может быть полезно подумать о том, где вы хотите их носить. Если вы собираетесь использовать их во время пробежки, например, вам может понадобиться пара, которая обеспечивает наиболее надежную посадку и высокий рейтинг IP для долговечности с надежной защитой от влаги, как модели в наших лучших спортивных наушниках .

Какой бы тип наушников вы ни выбрали, убедитесь, что они надежно сделаны и их удобно носить в течение 1–2 часов в день.

Качество звука

Все беспроводные наушники имеют свой собственный уникальный звуковой почерк. Поскольку вы покупаете пару беспроводных наушников, чтобы наслаждаться музыкой по отдельности, важно найти пару наушников, которые соответствуют вашему звуковому вкусу, будь то тяжелые басы или отчетливо чистые средние частоты, чтобы вы могли слышать вокал и нюансы в записях.

Некоторые модели, такие как Momentum True Wireless 4 от Sennheiser, предлагают персонализированный звук через сопутствующее приложение, которое позволяет пользователю создавать собственные звуковые профили и настраивать уровни эквалайзера для звучания, которое лучше всего подходит его вкусу и слуху.

Срок службы батареи

Срок службы батареи также является ключевым фактором при выборе лучших беспроводных наушников. Беспроводные наушники могут работать от 5 до 10 часов и обеспечивают более длительное время воспроизведения с помощью входящих в комплект зарядных чехлов — всегда проверяйте, есть ли один в комплекте.

Аксессуары

Разочаровывает тратить деньги на новую пару беспроводных наушников, а потом обнаружить, что вам нужно покупать аксессуары отдельно. Любые модели, которые поставляются с чехлом для переноски, кабелем для зарядки, руководством пользователя и дополнительными амбушюрами или насадками, являются надежным приобретением.

Цена

Цена — важный фактор при поиске лучших наушников. Хотя всегда есть исключения, известные бренды, как правило, запрашивают немного больше, но, в общем и целом, чем меньше вы тратите на пару наушников, тем больше вероятность, что звук и функции будут испорчены. Выбор бюджетного варианта не всегда является лучшим выбором, так как любые сэкономленные на покупке деньги не пойдут вам на пользу, если вам постоянно нужно подзаряжать аудиоустройство или качество звука будет плохим.