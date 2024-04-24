ТОП-5 Лучшие наушники Skullcandy 2024 года

Хотите купить наушники Skullcandy, но не знаете какие подойдут именно вам? Вы пришли в нужное место, чтобы узнать это. Skullcandy предлагает самые разные варианты — от настоящих беспроводных наушников (TWS) до полноразмерных накладных наушников. Вот почему они все еще так популярны спустя почти два десятилетия.

Американский бренд произвел огромное впечатление в мире аудио. Независимо от того, какой у вас бюджет, у Skullcandy обязательно найдется что-то, что вам понравится. Если вас больше всего волнует низкая цена, загляните в рейтинг лучших наушников до 5000 рублей, чтобы узнать больше.

24.04.2024 Обновление Обновлен список лучших наушников бренда.

Наушники Skullcandy, наиболее известные своим шероховатым стилем и прохладными цветами, предлагают что-то немного отличное от JBL, Sony или Jabra. Если вы покупаете для себя, они предлагают множество дизайнов, соответствующих вашему личному стилю.

Маловероятно, что пара наушников Skullcandy когда-либо возглавит список лучших беспроводных наушников, и вряд ли они будут названы лучшими наушниками с шумоподавлением, но это не значит, что они не заслуживают внимания. Им по-прежнему есть что предложить, и гарантировано это что-то немного отличное от того, что вы получили бы от остальных брендов.

1 Skullcandy Dime Лучшие недорогие наушники Skullcandy

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки кейса: micro USB

Степень защиты: IPX4

Время работы: 3,5 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 12 ч Плюсы Легкие и компактные

Удобно носить

Достойное звуковое исполнение Минусы Короткое время автономной работы

Дешевая пластиковая конструкция

Вы не поверите, насколько дешевы настоящие беспроводные наушники Skullcandy Dime, они, безусловно, самые дешевые наушники в этом списке.

Они не только очень доступны по цене, но и идеально подходят для того, чтобы всегда носить с собой. Они крошечные и поставляются в компактном зарядном футляре, который можно прикрепить к ключам. Конечно, небольшой размер означает, что вы получаете всего около 3,5 часов музыки от одной зарядки, но чехол обеспечивает вам в общей сложности 12 часов использования.

Звук на самом деле превосходит ожидания, несмотря на то, что качество сборки кажется немного хлипким. Они не идеальны, но и неплохи.

2 Skullcandy PLYR Wireless Шикарные игровые наушники Skullcandy

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: Bluetooth 5.2

Время работы: 22 ч Плюсы Неощутимы при ношении

Отличное аудио в играх

Крутое ПО

Мультиплатформенное использование

Съемный микро Минусы Детский дизайн

Цена

Донгл на 2,4 ГГц не входит в комплект

Наушники PLYR оснащены динамическим драйвером диаметром 50 мм — это намеренный выбор для обеспечения широкого диапазона частот и качественного звучания. Enhanced Sound Perception позволяет настроить звук индивидуально под ваш слух, делая каждый шаг, выстрел и другие звуковые детали четкими.

Благодаря беспроводной технологии вы сможете наслаждаться музыкой, фильмами, подкастами или играми на различных устройствах с Bluetooth 5.2 для стабильного подключения. Clear Voice Smart MIC с искусственным интеллектом изолирует фоновые шумы, а легкий и прочный корпус наушников с удобными амбушюрами и оголовьем обеспечивает комфортное использование в течение долгих часов. Локатор Tile поможет вам быстро найти потерянные из виду наушники, а интуитивно понятные кнопки управления позволят регулировать звук, сохраняя непрерывный игровой процесс.

Расширенные функции, доступные через приложение Skull-HQ, позволяют настроить различные параметры для оптимального аудио-опыта с любым устройством. PLYR предлагают потрясающий звуковой опыт и сохраняют ваши настройки для персонализированного использования.

Это действительно крутая игровая гарнитура, однако дизайн делает ее лучшим подарком для юного, а не взрослого геймера. Кроме того, подключение по 2,2 ГГц требует приобретения донгла дополнительно при и без того чувствительной цене на гарнитуру.

3 Skullcandy Crusher 2 Evo Лучшие полноразмерные наушники Skullcandy по времени автономной работы

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: Bluetooth 5.0

Время работы: 40 ч Плюсы Персонализированный звук

Комфортная посадка

Время автономной работы Минусы Слишком сильный бас

Шумоизоляция не очень

Наушники Skullcandy Crusher 2 Evo — это стильная и удобная беспроводная Bluetooth-гарнитура, которая выделяется не только своим дизайном, но и функциональностью.

Вам не придется постоянно заряжать наушники, если вы выберете наушники Skullcandy Crusher 2 Evo. Они могут похвастаться 40 часами автономной работы!

Если они все таки разрядятся, то, к счастью, есть быстрая зарядка, которая даст вам 4 часа музыки за 10-минут подзарядки.

Эти массивные наушники сосредоточены на выводе низких частот, но если бас слишком сильный, то специальный ползунок низких частот на внешней стороне амбушюры позволяет быстро отрегулировать его.

Есть и другие способы персонализировать звук. В приложении Skullcandy вы можете создавать свои собственные звуковые профили. Используя быстрый тест, приложение даже создаст профиль на основе вашего индивидуального слуха, настроив звук отдельно для левого и правого уха.

4 Skullcandy Push Ultra TWS Лучший вариант для спорта

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Степень защиты: IP67

Время работы: 6 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 34 ч Плюсы Крепко сидят в ушах

Сбалансированное звучание

IP67

Функция Tile для поиска утерянных наушников Минусы Немного поверхностные басы

Беспроводные наушники-вкладыши Skullcandy Push Ultra TWS — одни из лучших наушников-вкладышей Skullcandy, предназначенных для тренировок, которые обеспечивают надежную и удобную посадку, имеют длительный срок службы батареи (целых 40 часов) и водонепроницаемость IP67. Эти наушники обеспечивают действительно приличное качество звука с четкими высокими частотами и очень хорошим вокальным диапазоном, а также оснащены формованными ушными крючками, обеспечивающими удобную посадку. В целом, это довольно хороший вариант, если вы ищете наушники Skullcandy для бега и использования в тренажерном зале.

5 Skullcandy Stim Добротная бюджетная пара наушников Skullcandy

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные

Подключение: мини-джек 3,5 мм

Время работы: — Плюсы Дешево

Приятный и четкий звук

Оголовье регулируется Минусы Баланс приходится добирать эквалайзером

Могут немного жать на большой голове

Эта бюджетная пара наушников Skullcandy подарит вам опыт получше, чем ждешь от такой цены. Они приятные и четкие, но немного недобирают высоких и средних частот. Правда, ничего такого, чего нельзя было бы подправить эквалайзером. Конечно, они звучат не так восхитительно, как модели более высокого класса, но цена многое объясняет.

Они отлично подойдут для прослушивания музыки, игр по сети и разговоров по телефону, поскольку микрофон работает на пятерку, но хорошо подумайте, если планируете смотреть YouTube — в нем эквалайзером ничего не подкрутишь.

Они регулируются на голове, но силу охвата никак не поправить, и если вам тесно — останется тесно, хотя есть энтузиасты, которые нагревали оголовье феном и немного раскрывали его. Повторять мы бы не советовали.

Как выбрать лучшие наушники Skullcandy

Сначала нужно решить, какой тип наушников подойдет вам лучше всего: вам нужны настоящие беспроводные наушники или вам нравятся большие полноразмерные?

Затем вам нужно подумать о том, для чего вы планируете их использовать, нужны ли они для безопасности во время тренировок или вам понадобится шумоподавление, чтобы вы могли погрузиться в музыку в дороге?

Время автономной работы — это почти наверняка то, о чем стоит подумать, если вы планируете купить настоящие беспроводные наушники. Нужно будет подумать, сколько вам потребуется, от самих наушников и от прилагаемого зарядного футляра. Время автономной работы наушников Skullcandy составляет от 10 часов до 40 часов.

Еще один фактор, который стоит учитывать — это набор функций, некоторым людям понадобятся только самые основные функции, но вы также можете захотеть получить больше за свои деньги. В линейке продуктов Skullcandy есть множество различных вариантов, о которых стоит знать, включая ручные настройки эквалайзера, голосовое управление, а некоторые даже имеют встроенную технологию Tile, которая поможет вам находить их дома.