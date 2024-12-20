Лучшие наушники Beats 2024 года

В линейке Beats найдутся идеальные наушники для каждого.

Наушники Beats это не только про звук. Это стиль и образ жизни. Ассортимент моделей представлен в различных вариантах, чтобы удовлетворить любые потребности. От премиальных накладных наушников с активным шумоподавлением до компактных беспроводных моделей и спортивных наушников с надёжной фиксацией.

20.12.2024 Обновление Новые модели добавлены в рейтинг.

Ожидается выход Powerbeats Pro 2 в 2025 году, но точная дата пока неизвестна. Ниже представлен рейтинг лучших наушников Beats, доступных на данный момент, изученных нашей командой экспертов.

Лучшие наушники Beats соответствуют уровню ведущих беспроводных моделей других производителей. Предлагая современные функции, такие как пространственный звук, быстрое сопряжение и автоматическое переключение между устройствами. Большинство наушников Beats относятся к премиум-сегменту. Хотя они уступают линейке Apple AirPods, и часто продаются со скидками – следите за выгодными предложениями.

Из всей линейки Beats, лучшими наушниками для большинства пользователей мы считаем Beats Studio Buds Plus. Они были выпущены в мае 2023 года. Для тех, кто предпочитает накладные наушники, лучшим выбором будут Beats Studio Pro, появившиеся в июле 2023 года. Более подробно про каждую актуальную модель читайте ниже.

1 Beats Studio Pro Лучшие наушники Beats в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Драйверы: 40 мм

Время автономной работы: 24 часа (ANC включен)

Вес: 260 г Плюсы Улучшенное качество звука, система шумоподавления и дизайн амбушюр

Очень хорошо для голосовых вызовов

Пространственный звук с отслеживанием головы для пользователей Apple

USB-C аудио Минусы Нет чипа Apple H2

Нет датчиков обнаружения ушей

Beats Studio Pro – это крутые наушники. Они сохранили узнаваемый дизайн серии Studio 3, но при этом получили мощное обновление звука и функциональности. Они вполне могут соперничать с топовыми моделями от Sennheiser и Sony. Хотя, по мнению некоторых экспертов, конкуренты предлагают лучшее соотношение цены и качества. Тем не менее, Beats Studio Pro – это лучшие наушники от Beats на сегодняшний день.

Звучание действительно впечатляет: басы мощные и приятные на слух. Пользователи iPhone получат бонус в виде персонализированного пространственного звука Dolby Atmos с отслеживанием положения головы, что значительно улучшает впечатление от прослушивания. Android-пользователи тоже могут наслаждаться пространственным звуком, но без отслеживания движения головы. Ещё один плюс – поддержка беспроводного звука без потерь через USB-C. Система активного шумоподавления также работает на высоком уровне – лучше, чем в предыдущих моделях Beats.

Как и другие современные наушники Beats, Studio Pro одинаково хорошо работают как с iPhone, так и с Android. Обе платформы обеспечивают быстрое сопряжение и интеграцию с функцией поиска потерянных устройств (Find My/аналог для Android). Для Android также добавлено автоматическое переключение между совместимыми устройствами Google.

Несмотря на высокое качество, у Beats Studio Pro есть некоторые недостатки. Отсутствует функция автоматической паузы при снятии наушников. Также нет возможности быстрого переключения между устройствами или обмена звуком между устройствами Apple, как у AirPods и некоторых других моделей Beats. Но если вам нужен насыщенный звук Beats с отличным шумоподавлением в стильном и комфортном дизайне, то Studio Pro – отличный выбор.

2 Beats Studio Buds Plus Лучшие наушники Beats для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Драйверы: специальный двухслойный преобразователь

Время автономной работы: 6 часов (наушники), всего 24 часа (с чехлом) с включенным шумоподавлением

Вес: 5 г наушник, корпус — 49 г Плюсы Стильный дизайн, включая прозрачный вариант

Хорошее шумоподавление и режим прозрачности

Настраиваемые элементы управления Минусы Нет: беспроводной зарядки, пространственного звука с отслеживанием положения головы и датчика обнаружения

Beats Studio Buds Plus – это улучшенная версия популярных Studio Buds, и они определенно стоят внимания. Прежде всего, это одни из самых стильных беспроводных наушников на рынке. В отличие от многих моделей с длинными ножками (например, AirPods), Buds Plus компактны и имеют привлекательный, «чистый» дизайн.

Комфорт – ещё одно неоспоримое преимущество. Эти наушники невероятно удобны в использовании, пожалуй, одни из самых комфортных, которые мы встречали. Благодаря этому их удобно носить весь день. Они также надёжно держатся в ушах во время тренировок.

Время автономной работы также хорошее. До 6 часов работы от одного заряда наушников и до 24 часов с чехлом, при включенном шумоподавлении. Это средний показатель среди подобных устройств, но всё же лучше, чем у оригинальных Studio Buds. Шумоподавление эффективно справляется с посторонними звуками, даже в шумной обстановке, например, в тренажерном зале.

Однако, есть и некоторые нюансы. Звучание Buds Plus чёткое, но немного неестественное при воспроизведении музыки, оно может показаться «резким». Для звонков качество звука отличное. Однако для музыкальных гурманов AirPods Pro 2 могут предложить более сбалансированный звук.

3 Beats Studio Buds Лучшие беспроводные наушники Beats True по доступной цене

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Драйверы: специальный двухслойный преобразователь

Время автономной работы: 5 часов (наушники) 15 часов (с чехлом)

Вес: 5 г наушник Плюсы Отлично подходит для iPhone и Android

Хороший звук и ANC

IPX4 водонепроницаемость / устойчивость к поту Минусы Может сопрягаться только с одним устройством

Beats Studio Buds – это достойные беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой пространственного звука Apple Spatial Audio с Dolby Atmos для пользователей iPhone. Учитывая их цену, качество звука хорошее: живое и яркое, с акцентом на высоких и низких частотах. Наушники также очень комфортны при длительном использовании.

Однако, у них есть и минусы. Качество связи оставляет желать лучшего, а время автономной работы ниже среднего: с включенным шумоподавлением – около пяти часов (15 часов с учетом заряда в кейсе). Шумоподавление тоже не является лучшим на рынке. Несмотря на это, наушники компактные, лёгкие и удобные.

Наушники предлагаются в различных цветовых вариантах. Цена Beats Studio Buds значительно ниже, чем у конкурентов, например, AirPods Pro 2. Если удаётся найти их со скидкой, то соотношение цены и качества становится очень привлекательным.

4 Beats Fit Pro Лучшие наушники Beats для тренировок со всеми новейшими функциями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX Adaptive

Драйверы: 9,5 мм

Время автономной работы: 6 часов (наушники) 24 часа (с чехлом)

Вес: 5.6 г наушник Плюсы Легкая конструкция с крыльями, которая надежно прилегает

Очень хороший звук и шумоподавление

Работают на чипе Apple H1 Минусы Дороже, чем Studio Buds

Нет беспроводной зарядки

Наушники Beats Fit Pro можно рассматривать как улучшенную версию оригинальных Apple AirPods Pro, но по более доступной цене. Они предлагают богатый набор функций, включая активное шумоподавление, пространственный звук и голосового помощника Siri (для iOS). Ключевое отличие – это особый дизайн с «крылышками», обеспечивающий надёжную фиксацию в ушах во время тренировок.

Время автономной работы у Beats Fit Pro несколько лучше, чем у более старых Powerbeats Pro, а кейс для зарядки компактнее. Однако Powerbeats Pro обеспечивают более надёжную посадку. В целом, Beats Fit Pro предпочтительнее для большинства пользователей, особенно для не слишком интенсивных тренировок, благодаря более комфортному и менее громоздкому дизайну, а также расширенному функционалу. Но для действительно экстремальных нагрузок, когда необходима абсолютная надёжность фиксации, Powerbeats Pro могут быть лучшим выбором.

Однако, Beats Fit Pro не лишены недостатков. Шумоподавление и качество звука уступают AirPods Pro 2 или Bose QuietComfort Earbuds 2, которые стоят лишь немного дороже. Хотя «крылышки» обеспечивают хорошую фиксацию, некоторым пользователям может не понравиться дополнительное давление на уши (это индивидуально). Пользователи Android также не получат полного функционала, доступного пользователям iOS (пространственный звук, голосовой помощник).

Несмотря на недостатки, Beats Fit Pro – это надёжные и удобные наушники для занятий спортом, предлагающие многие преимущества премиальных беспроводных моделей.

5 Beats Flex Лучшие недорогие наушники Beats

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Драйверы: динамические

Время автономной работы: 12 часов

Вес: 18.6 г Плюсы Отличные возможности подключения и производительность Siri

Стабильное время автономной работы

Идеально подходят для фильмов и подкастов Минусы Звук мог бы быть лучше для музыки

Нет рейтинга IP

Не все Beats стоят дорого. Beats Flex — отличный пример сбалансированной функциональности бренда с доступной ценой. Это наушники со странным названием «подключенные беспроводные», это означает, что между вашим телефоном и наушниками нет кабеля, поскольку они успешно подключаются через Bluetooth, но есть шейный обод, который удерживает их вместе.

Пусть некоторые люди предпочитают настоящую беспроводную связь. Beats Flex — отличный вариант, если вы хотите взять их с собой, чтобы заказать кофе, и не беспокоиться о том, куда положить один бутон.

В то время как Studio Buds ориентированы как на пользователей Android, так и на Apple, Beats Flex в значительной степени ориентированы на владельцев iPhone с функцией Find My, возможностью переключения между активными устройствами Apple и обменом аудио с другими Beats и AirPods. Но это не значит, что владельцы Android не могут пользоваться интуитивно понятными встроенными элементами управления и удобной функцией, когда музыка автоматически отключается, при извлечении бутона из уха.

6 Beats Powerbeats Pro Лучшие наушники Beats, если вам нужна максимально надежная посадка

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC

Драйверы: динамические

Время автономной работы: 9 часов (наушники), 16 часов (с чехлом)

Вес: 20 г Плюсы Надежная посадка

Отличный звук

Удобное управление Минусы Некоторым может показаться, что бас слишком гулкий

Если вы ищете Beats, которые лучше, чем AirPods, и идеальные наушники для тренировок», тогда не ищите ничего, кроме Powerbeats Pro.

В этих наушниках есть не только защита от пота и элементы управления, но и великолепная посадка, когда вы находитесь на беговой дорожке. Powerbeats Pro кажутся практически непоколебимыми. Крючки для ушей удобно располагаются рядом с очками если вы их носите.

Они звучат массивно и эпично с рок, хип-хопом, поп-музыкой и электронной — «злой для тренировок» музыкой. Но в них также достаточно тонкости, чтобы воспроизвести джазовые, классические и акустические звуки. Здесь нет активного шумоподавления, но плотная посадка и качество звука не позволяют пропускать шум. Они действительно так хороши.

7 Beats Solo 4 Лучшие накладные наушники Beats

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные

Поддерживаемые кодеки: SBC и AAC

Драйверы: 40 мм

Время автономной работы: 50 часов

Вес: 217 г Плюсы Отличная пассивная шумоизоляция

Мощное время автономной работы

Хорошие возможности подключения Минусы Нет активного шумоподавления

Среднее качество звука

Beats Solo 4 – это накладные наушники. Они не обладают активным шумоподавлением (ANC), характерным для других моделей этого класса. Однако, они обеспечивают неплохую пассивную шумоизоляцию, что некоторым пользователям может показаться даже предпочтительнее.

Все наушники Beats отличаются привлекательным дизайном, но Solo 4 особенно стильные: изящный профиль, богатая цветовая палитра и узнаваемый логотип Beats. Если вам нужны модные наушники, Solo 4 – отличный вариант. С другой стороны, после длительного использования они могут стать немного неудобными из-за сильного прижатия к голове. Они отлично подойдут для тренировок, но не для повседневного использования. Не всем нравится такое прилегание, и даже мягкие амбушюры не всегда решают эту проблему.

Качество звука у Solo 4 не лучшее в своём сегменте (и уступает аналогичным по цене моделям, таким как Sony WH-1000XM5), но для большинства пользователей оно вполне приемлемое. Поддержка пространственного звука Apple Spatial Audio – приятный бонус для любителей фильмов. Beats Solo 4 также обладают рядом преимуществ: впечатляющее время автономной работы (50 часов) и возможность проводного воспроизведения звука без потерь через разъёмы 3,5 мм и USB-C.

Эти наушники не идеальны, но если вам нужны стильные накладные наушники, особенно для занятий спортом (бег, спортзал), Beats Solo 4 могут стать отличным выбором.

8 Beats Solo Buds Лучшие наушники Beats по времени автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC

Драйверы: Двойные динамические драйверы

Время автономной работы: 18 часов

Вес: 20 г Плюсы Потрясающее время автономной работы от аккумулятора

Компактные бутоны с удобной посадкой

Самые дешевые наушники Beats Минусы Тихие и не хватает баса

Нет ANC и обнаружения в ухе

Наушники Beats Solo Buds не идеальны, но имеют ряд привлекательных особенностей: они компактные, лёгкие, недорогие и обеспечивают впечатляющие 18 часов работы без подзарядки – это очень хороший показатель для современных беспроводных наушников. Если вы цените длительное время автономной работы и не хотите постоянно заряжать наушники, то Solo Buds могут стать отличным вариантом, хотя придётся смириться с некоторыми компромиссами.

Помимо долгой работы от батареи, дизайн Beats Solo Buds заслуживает похвалы. Они выглядят стильно, доступны в разных цветах, а сами наушники и кейс отличаются тонким и лёгким дизайном из приятного на ощупь матового пластика. В комплекте идут несколько размеров амбушюр для комфортной посадки.

Заявленные 18 часов работы на практике подтверждаются практически полностью: при воспроизведении музыки на средней громкости наушники проработают 17,5 часов. Важно отметить, что кейс не является дополнительным источником питания – 18 часов – это всё, на что способны сами наушники. Зарядка осуществляется только от сети.

К сожалению, у Beats Solo Buds есть и недостатки. Отсутствует шумоподавление, а качество звука оставляет желать лучшего. Звучание можно описать как «анемичное», с недостатком басов и приглушенными высокими частотами. Максимальная громкость также невысока, что, с одной стороны, хорошо для здоровья слуха, но с другой – не позволяет получить действительно захватывающее звучание, особенно без шумоподавления. Тем не менее, для некоторых типов музыки (например, классической) звучание может показаться вполне приемлемым.

Если вам нужно высокое качество звука и мощные басы, то стоит поискать другие модели. Например, Beats Studio Buds Plus – более достойный вариант для большинства пользователей. Однако, Beats Solo Buds выделяются своей ценой и длительным временем автономной работы.