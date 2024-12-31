ТОП-12 Лучшие наушники для редактирования и монтажа 2025 года

Лучшие наушники для редактирования и монтажа звука гарантируют, что вы создаете контент отличного качества для блога, фильма или ролика.

Ищете лучшие наушники для редактирования звука и видео? Этот рейтинг поможет разобраться с вариантами — и покажет лучшие доступные предложения для покупки.

31.12.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели наушников.

Даже с лучшими видеокамерами для блога, стремящимися к высочайшему качеству видео, не всегда возможно получит соответствующие качество звука. К счастью, исправить это несложно, поскольку нет недостатка в отличных внешних микрофонах, которые значительно улучшат качество звука по сравнению с тем, что ваша камера может захватывать через встроенный микрофон.

Но это касается только первого этапа съемочного процесса. После того, как вы записали свой звук, его обычно необходимо отредактировать, а это означает, что вам нужен надежный способ прослушать одну или несколько аудиодорожек для проверки качества, синхронизации и уровней. Конечно, вы можете использовать лучшую полочную акустику. Но приличная пара наушников часто является лучшим способом воспроизвести звук во время редактирования, поскольку они более эффективно изолируют фоновый шум, чем динамики, а также могут использоваться для мониторинга звука при съемке на месте.

Хотя для работы вы можете использовать стандартную пару лучших наушников или лучшие наушники с шумоподпвлением, но чтобы по-настоящему услышать каждую тонкость звука, пара студийного уровня просто необходима. Они предназначены для получения максимально чистого звука, при этом оставаясь тонально нейтральным.

В отличие от некоторых потребительских наушников, которые могут быть настроены на воспроизведение более высоких или низких частот, чтобы сделать музыку более яркой, студийные наушники — также называемые мониторами, эталонными или профессиональными наушниками — придают басам, средним и высоким частотам равный вес, поэтому вы получаете максимально точное и надежное воспроизведение звука во время захвата и редактирования.

В конце статьи мы добавили ключевые характеристики на которые стоит обратить внимание при выборе лучших студийных наушников.

1 Beyerdynamic DT 770 Pro (32 Ohm) Абсолютно лучшие наушники для редактирования видео

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводное, 1,6 м

Размер драйвера: 45 мм

Частотный диапазон: 5-35 000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Вес: 270 г Плюсы Совместимость с широким диапазоном устройств

Созданы для нейтрального звука

Изолируют фоновый шум Минусы Уши могут вспотеть после длительного ношения

DT 77O PRO выпускаются в трех вариантах, каждый с разным сопротивлением: 32 Ом, 80 Ом и 250 Ом. Проще говоря, чем ниже импеданс (номинальное сопротивление), тем легче управлять наушниками. Таким образом, 32-омные наушники DT 770 PRO идеально подходят для монтажа и редактировании звука в домашних условиях. Будучи подключенными к камере, телефону или ноутбуку, они должны звучать великолепно. Тогда как наушники с более высоким импедансом предназначены для использования со специальным усилителем для наушников или профессиональным студийным оборудованием и в противном случае будут звучать слишком тихо.

Более низкий импеданс может привести к большему преобладанию басов, но 32-омные DT 770 PRO настроены так, чтобы звучать так же, как и версии с более высоким импедансом. Они разработаны как профессиональные эталонные наушники, поэтому не приукрашивают звук чрезмерным басом — черта, которую вы можете найти в более модных потребительских моделях. Амбушюры с закрытой спинкой и из кожзаменителя предназначены для получения более плотных низких частот, помогают изолировать от внешнего шума.

Beyerdynamic DT 770 PRO хороши для нейтрального звука. Их звук идеален для профессионального использования благодаря ровным, гладким средним частотам, которые обеспечивают чистый и естественный вокал и инструменты. Эксперты издания RTNGS.

2 Focal Listen Professional Лучшие наушники по комфорту

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводной, прямой кабель 1,4 м + витой кабель 5 м

Размер драйвера: 40 мм

Частотный диапазон: 5 — 22 000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Вес: 280 г Плюсы Настроены на нейтральный звук

Амбушюры из пены с эффектом памяти

Низкий импеданс Минусы Немного дороже, чем некоторые конкуренты

Как следует из названия, наушники Listen Professionals отлично подходят как для развлекательного прослушивания, так и для профессионального редактирования, монтажа и мониторинга. С этой целью они были настроены на создание четкой, прозрачной звуковой сцены без искусственного усиления низких, средних или высоких частот, сохраняя при этом динамичное звучание музыкальных треков.

Импеданс Listen Professional 32 Ом означает, что они должны звучать великолепно, когда подключены ко всему, от iPhone до высококачественного усилителя для наушников. Комфорт также является ключевым фактором универсальности Listen Pro. Наушники изготовлены из пеноматериала с эффектом памяти, который разработан для обеспечения комфорта при длительном редактировании, а также имеет округлый дизайн, это означает, что наушники плотно закрывают уши для оптимальной звукоизоляции.

Focal также тщательно отрегулировал захват оголовья, чтобы обеспечить сбалансированный компромисс между комфортом и сохранением хорошей герметичности наушников. Поставляемый в комплекте жесткий футляр для переноски, кабель длиной 5 м, кабель 1,4 м и переходник с разъема 3,5 мм на 1/4 дюйма дополняют комплект.

Focal Listen Professionals — именно то, что они говорят на упаковке; идеально подходят как для прослушивания, так и для профессиональных задач. Саймон Арбластер — видеопродюсер и редактор обзоров Musicradar.

3 Audio-Technica ATH-M50x Универсальные наушники студийного качества, подходящие для любого устройства

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводное, 1,2-3 м спиральное, 3 м прямое, 1,2 м прямое

Размер драйвера: 45 мм

Частотный диапазон: 15 — 28 000 Гц

Импеданс: 38 Ом

Вес: 285 г Плюсы Характеристики сбалансированного звукового профиля

Закрытые чашки для лучшей звукоизоляции Минусы Немного громоздкие

Наушники ATG-M50x с закрытой задней частью покрывают уши и обладают идеальным профилем чашки для периодов длительного ношения, а также помогают изолировать ваши уши от внешнего шума. Единственный недостаток такого уровня комфорта — немного сниженная портативность, так как это более громоздкие наушники, больше предназначенные для домашнего использования, чем для использования на выезде.

Тем не менее, у них есть поворотные хомуты у чашек (кронштейны, соединяющие наушники с оголовьем), поэтому их можно сложить плоско для получения более тонкого профиля, когда они не используются. Вы можете подключить эти наушники к камерам или мобильным устройствам, когда находитесь в пути, поскольку импеданс 38 Ом означает, что ими можно управлять практически от любого источника звука — дополнительное усиление не требуется.

45-миллиметровые драйверы оснащены неодимовыми магнитами и способны обеспечивать респектабельную частотную характеристику 15–28 000 Гц.

Когда-то лучшие в линейке ATH-M, ATH-M50x по-прежнему остается хорошим выбором для повседневного прослушивания и записи аудио. Джаспер Ластория — рецензент SoundGuys и музыкант с 25-летним стажем.

4 Sony MDR-7506 Лучшие студийные наушники среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводной 3 м

Размер драйвера: 40 мм

Частотный диапазон: 10 — 20 000 Гц

Импеданс: 63 Ом

Вес: 230 г Плюсы Сбалансированный звук

Легкая и достаточно удобная конструкция Минусы Плохая шумоизоляция

Если ищете качественные наушники по доступной цене, обратите внимание на Sony MDR-7506. Это легендарная модель, которая используется профессионалами в студиях звукозаписи уже много лет. Их основное преимущество – сбалансированное звучание, позволяющее точно контролировать звуковой баланс. Закрытая конструкция хорошо изолирует от внешних шумов, что важно при записи, хотя полная шумоизоляция отсутствует.

Несмотря на некоторую «грубость» в звучании на низких и высоких частотах, средние частоты передаются очень ровно, что позволяет четко слышать вокал и основные инструменты. Качество звука остаётся стабильным даже при изменении громкости. Наушники удобны в использовании благодаря витому кабелю, который предотвращает спутывание, хотя длина кабеля может показаться некоторым излишней.

Однако, стоит отметить некоторые недостатки. Качество сборки не на высшем уровне, и несъёмный кабель может стать проблемой в случае поломки. Конструкция кажется несколько хрупкой, возможен скрип при носке. Амбушюры могут быстро изнашиваться. Тем не менее, конструктивные особенности позволяют относительно легко производить ремонт благодаря наличию винтов, что делает эти наушники долговечными. В целом, Sony MDR-7506 – хороший выбор для записи и мониторинга звука, особенно учитывая их доступную цену.

Sony MDR-7506, давний фаворит профессионалов в области аудиотехники, обеспечивает большую надежность, больший комфорт и лучший звук, чем многие наушники в два раза дороже. Лорен Драган — пишет об аудиотехнике в The New York Times

5 Beyerdynamic DT 240 Pro Лучшие бюджетные наушники для монтажа видео

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводное, 1,25-3м спиральное

Размер драйвера: не указан

Частотный диапазон: 5-35 000 Гц

Импеданс: 34 Ом

Вес: 196 г Плюсы Доступная цена

Характеристики звука студийного уровня

Компактные Минусы Небольшие чашки наушников

Если вам нужна пара наушников, которые будут работать во время записи так же хорошо, как для редактирования и монтажа, то это то, что вам нужно. Наушники можно поворачивать и складывать плоско (относительно оголовья), что упрощает их размещение в сумке. Усиленное металлом оголовье и алюминиевые хомуты еще больше увеличивают прочность и универсальность наушников DT 240 PRO.

Размер амбушюров меньше, чем у большинства профессиональных наушников, что отлично, если вам нужна максимальная портативность, но те, у кого большие уши могут обнаружить, что они слегка тесны внутри чашки, что может быть неудобным при длительных сеансах редактирования. Обивка наушников из кожзаменителя и закрытая конструкция также являются рецептом для возможного перегрева.

Несмотря на это, они по-прежнему великолепны во всех отношениях, универсальные наушники от уважаемого бренда. Если принять во внимание их широкую частотную характеристику 5–35 000 Гц, то DT 240 PRO выглядят как отличная покупка за свои деньги.

Наушники beyerdynamic DT 240 PRO являются очень удачной моделью. Они отлично вписываются в профессиональную серию и заполняют собой пустующую нишу доступных наушников производителя. Григорий Лядов — издание ixbt

6 Sennheiser HD 300 Pro Эргономичные наушники, настроенные для беспристрастного звука

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводное, 1,5м

Размер драйвера: не указан

Частотный диапазон: 6-25 000 Гц

Импеданс: 64 Ом

Вес: 297 г Плюсы Складное оголовье

Отличные характеристики драйвера Минусы Слегка высокое сопротивление драйвера

Недешевые

Наушники для редактирования и монтажа HD 300 PRO недешевы, но у них очень хорошие характеристики. Их максимальное звуковое давление 123 дБ означает, что они очень громкие на максимальном уровне — хорошо для проверки нежелательных фоновых шумов в ваших записях. Тем не менее, чтобы достичь их максимальной громкости, вам может потребоваться специальный усилитель, так как сопротивление 64 Ом HD 300 PRO делает их немного сложнее, чем большинство других наушников в этом списке.

Даже в этом случае их можно использовать с фотоаппаратом или ноутбуком, и они должны обеспечивать разумную громкость. Как и во многих мониторных наушниках, в HD 300 PRO используется закрытая конструкция амбушюр, которая обхватывает ваши уши с целью повышения долговременного комфорта и пассивного шумоподавления.

Даже если у вас большие уши, эти Sennheiser все равно должны окружать их свободным пространством, так как чашки очень большие. Оголовье позволяет наушникам складываться внутрь для получения более обтекаемого профиля, когда они не используются.

Главное преимущество — звук! На голову давят, но через 10 минут привыкаешь, слушать музыку можно долго, несколько часов точно, но не весь день, амбушуры пару лет прожили точно, мозги колебал немного провод в месте крепления к наушникам, видимо отходил, пытался купить новый провод — оказалось дефицит, разборка-сборка помогла, уши рекомендую, каждый раз одеваю и удивляюсь потресающему вниманию! Алексей Егунов — отзыв покупателя на dr.head 15 декабря 2022.

7 Audio-Technica ATH-M20x Отличная бюджетная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, закрытые

Подключение: проводное, 3 м

Размер драйвера: 40 мм

Частотный диапазон: 15 — 20 000 Гц

Импеданс: 47 Ом

Вес: 190 г Плюсы Сбалансированный звуковой профиль

Достаточно удобные

Очень хорошая стабильность частотных характеристик Минусы Слабая изоляция

Ищете недорогие наушники, возможно, сразу несколько пар для студии звукозаписи? Тогда Audio-Technica ATH-M20x могут стать отличным вариантом. Конечно, они не сравнятся по качеству с Sony MDR-7506, но предлагают достойное звучание за меньшие деньги. Внешне они напоминают старшую модель ATH-M50x, но выполнены из пластика, с более тонкой металлической дужкой и несъёмным кабелем.

Что касается звука, то низкие частоты здесь не так выражены, как хотелось бы для закрытых наушников. Однако средние частоты воспроизводятся ровно и точно, что обеспечивает чистое звучание вокала и инструментов. К сожалению, высокие частоты несколько приглушены, из-за чего звучание тарелок или шипящих согласных может показаться немного тусклым. Несмотря на это, звучание остается стабильным вне зависимости от уровня громкости, что важно для контроля звукового баланса. Кроме того, наушники достаточно комфортные для длительного использования.

В итоге, ATH-M20x – практичный и экономичный выбор для тех, кто имеет ограниченный бюджет или нуждается в нескольких парах наушников для студийной работы. Они прекрасно подойдут для мониторинга звука и записи.

Если вы действительно не можете выжать из своего бюджета, это один из лучших вариантов студийных наушников по цене менее 50 долларов. Джаспер Ластория — рецензент SoundGuys и музыкант с 25-летним стажем.

8 Sennheiser HD 800 S Лучшие студийные открытые наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, открытые

Подключение: проводное, 3 м

Размер драйвера: 50 мм

Частотный диапазон: 4 — 51000 Гц

Импеданс: 300 Ом

Вес: 330 г Плюсы Потрясающая звуковая сцена

Удобная посадка

Точные низкие и высокие частоты Минусы Громоздкий дизайн

Дорого

Если вы ищете наушники открытого типа для микширования звука, обратите внимание на Sennheiser HD 800 S. В отличие от закрытых наушников, которые лучше подходят для записи, открытые модели, такие как HD 800 S, создают более естественную и объемную звуковую сцену, благодаря взаимодействию звука с окружающим пространством. Однако, стоит учесть, что это высококачественные, а значит, и дорогие наушники, доступные не каждому. Кроме того, для раскрытия всего потенциала HD 800 S потребуется мощный усилитель, что добавит цены к общей стоимости.

Эти премиальные наушники обладают сбалансированным звуком, с точной передачей средних частот, что важно для четкого восприятия вокала и основных инструментов. Высокие частоты ровные, с небольшим акцентом на средне-высоких, придающим вокалу дополнительную выразительность. Как и большинство открытых наушников, HD 800 S не так сильны на низких частотах. В комплекте идёт сменный кабель и переходник с 1/4″ на 1/8″.

Качество сборки высокое, наушники очень удобны. Однако, со временем может ослабнуть крепление дужек, что вызывает некоторое неудобство. Также некоторым может не понравиться преобладание пластика в конструкции. В качестве альтернативы можно рассмотреть HiFiMan Arya Stealth Magnet Version, которые обладают более мощным басом и более надежной конструкцией, но при этом еще более громоздкие и тяжелые. Тем не менее, Sennheiser HD 800 S заслуженно считаются отличным выбором для микширования.

Для моих ушей есть общее ощущение, что HD800S являются суперзвездой в некоторых отношениях. Тео Ли — автор обзоров Headphones.com.

9 HiFiMan Edition XS Лучшие студийные наушники открытого типа среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, открытые

Подключение: проводное, 1.5 м

Размер драйвера:

Частотный диапазон: 8 — 50000 Гц

Импеданс: 18 Ом

Вес: 366 г Плюсы Отличная звуковая сцена

Стабильную передача звука

Хорошо продуманный дизайн Минусы Оправа немного великовата и может не подойти для маленькой головы

Не блокируют фоновый шум

HiFiMan Edition XS имеют планарные магнитные излучатели, обеспечивающие широкую, естественную звуковую сцену, идеальную для сведения и мастеринга. По характеристикам они приближаются к более дорогим моделям HiFiMan, представляя собой выгодное предложение в сегменте планарных наушников.

Звуковой профиль Edition XS в целом сбалансированный, подходящий для разных музыкальных жанров. Низкие частоты, как и у большинства открытых наушников, не слишком выражены, но усиление высоких басов компенсирует этот недостаток, создавая ощущение теплоты и глубины. Вокал и инструменты воспроизводятся чисто, детально и ярко.

Однако качество сборки оставляет желать лучшего: пластик кажется тяжелым, а дужки несколько хлипкими. Если для вас важна более прочная и качественная конструкция, рассмотрите Audeze MM-100. Эти наушники также используют планарные магнитные излучатели, создающие открытую и пространственную звуковую сцену. Однако, их звуковой профиль менее сбалансированный, с приглушенными высокими частотами. Это может быть плюсом для длительных сессий микширования, снижая утомляемость слуха.

Edition XS — это, безусловно, фантастические наушники. Несмотря на все прошлые недостатки/ошибки компании HIFIMAN, я всегда чувствовал, что они действительно заботятся об улучшении своей линейки продукции. Стюарт Чарльз Блэк — автор обзоров homestudiobasics.

10 Beyerdynamic DT 990 PRO Лучшие студийные открытые наушники нижнего среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, открытые

Подключение: проводное, 3 м

Размер драйвера: 45 мм

Частотный диапазон: 5 — 35000 Гц

Импеданс: 80 Ом

Вес: 250 г Плюсы Прочная и надежная конструкция

Хорошая звуковая сцена Минусы Конструкция не обеспечивает изоляции от окружающего шума

Немного тесные для головы

Среди лучших доступных студийных наушников открытого типа стоит выделить Beyerdynamic DT 990 PRO. В отличие от многих моделей премиум-класса, в них используются динамические драйверы, что характерно для более бюджетных вариантов.

Они не обеспечивают столь же объемную и естественную звуковую сцену, как, например, HiFiMan Edition XS, зато обладают более насыщенными басами, придающими музыке энергичность и теплоту. Акцент на средних частотах делает звучание инструментов и вокала ярким, но возможно, немного резким, что может не понравиться всем слушателям, особенно тем, кто ищет максимально точную передачу звука.

По весу DT 990 PRO тяжелее, чем HiFiMan, но все же удобны для большинства пользователей. Качество сборки высокое, но несъемный аудиокабель — недостаток, так как при повреждении кабеля потребуется ремонт или замена наушников. Если вы рассматриваете и закрытые наушники, обратите внимание на Beyerdynamic DT 900 PRO X. Они также отличаются хорошим качеством сборки, удобством и съемным кабелем. Звучание менее мощное, с менее выраженными высокими частотами, что может сделать звучание инструментов и вокала слегка приглушенным.

Менее чем за 200 долларов нетрудно понять, почему DT 990 PRO считается классической парой наушников для аудиопродюсеров и любителей музыки. Если вы не хотите тратиться на обновленную линейку гарнитур DT PRO X от Beyerdynamic, то это абсолютная находка. Адам Молина — автор обзоров SoundGuys.

11 Philips SHP9500 Лучшие бюджетные открытые студийные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: полноразмерные, открытые

Подключение: беспроводное/проводное, 3 м

Размер драйвера: 50 мм

Частотный диапазон: 12 — 35000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Вес: 299 г Плюсы Хороший дизайн

Открытая, просторная звуковая сцена

Стабильная передача звука Минусы Громоздкая и не очень устойчивая посадка

Philips SHP9500: отличные бюджетные студийные наушники открытого типа. В этом ценовом сегменте выбор подобных моделей ограничен, многие из них хлипкие и сделаны из пластика, не внушая доверия к долговечности.

Однако, Philips SHP9500 приятно выделяются своей достаточно крепкой конструкцией и заслуживают внимания благодаря сбалансированному звучанию и широкой звуковой сцене. Они подходят для большинства музыкальных жанров, хотя любителям электронной музыки (EDM) может показаться недостаточно глубокого баса. Средние частоты хорошо сбалансированы, обеспечивая точное и детальное воспроизведение вокала и инструментов. В отличие от Beyerdynamic DT 990 PRO, у Philips SHP9500 ровный верхний диапазон частот — тарелки звучат ярко, но не резко.

Как и большинство наушников открытого типа, SHP9500 пропускают много окружающего звука, поэтому лучше использовать их для сведения (микширования) музыки, а не для записи. Тем не менее, их комфортно носить во время продолжительных сеансов работы, если окружающая обстановка достаточно тихая, потому что открытая конструкция практически не изолирует от внешних шумов.

Philips SHP9500 — это аудиофильские наушники начального уровня. Если у вас ограниченный бюджет, но вы хотите попробовать наушники открытого типа, то стоит рассмотреть их. Эксперты издания RTNGS.

12 Røde NTH-100 Обеспечивают потрясающее соотношение цены и качества.

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: Накладные, с закрытой спинкой.

Соединение: разъем 3,5 мм

Размер драйвера: 40 мм

Частотный диапазон: 5–35 000 Гц

Сопротивление: 32 Ом

Вес: 350 г Плюсы Доступная цена

Отличный звук, особенно на средних частотах

Удобно носить Минусы Не складная конструкция

Røde, известная своими высококачественными микрофонами, наконец-то выпустила свои первые наушники – Røde NTH-100. Эти проводные наушники ориентированы на потребительский рынок, но при этом обладают достаточной точностью звучания для использования в профессиональной работе, например, при монтаже и микшировании аудио. Комфортное ношение обеспечивается амбушюрами с пеной с эффектом памяти и гелем CoolTech, который, по замыслу разработчиков, должен снижать нагрев и предотвращать чрезмерное потоотделение даже при длительном использовании.

Качество звука на высоте, особенно в среднечастотном диапазоне, а широкий частотный диапазон от 5 Гц до 35 кГц позволяет детально слышать все нюансы звучания. Однако следует учитывать, что наушники достаточно тяжёлые (350 г), не складываются и не комплектуются чехлом для переноски, что делает их не очень удобными для путешествий.

Тем не менее, для домашней или офисной работы, связанной с обработкой звука, Røde NTH-100 представляют собой отличный вариант с оптимальным соотношением цены и качества. Наушники имеют 40-миллиметровые динамические драйверы и обеспечивают достойную пассивную шумоизоляцию. В комплект поставки входят 2,4-метровый кабель с разъёмами 3,5 мм и 6,3 мм, а также тканевый чехол.

Можно с уверенностью сказать, что Røde NTH-100 превосходят ожидания с комфортом – если вы можете жить с длинным кабелем (и, в конечном счете, с теплыми ушами), они представляют собой выдающуюся ценность. Эксперты whathifi.

Как выбрать наушники для редактирования и монтажа видео

Частотная характеристика

Она передает широту тонов, которую могут воспроизводить драйверы наушников, от самых низких басов до самых высоких частот. Человеческое ухо обычно может слышать диапазон от 20 Гц до 20 000 Гц (или 20 кГц), поэтому пара наушников, которые хотя бы покрывают этот диапазон, просто необходима. Большинство студийных моделей могут похвастаться еще более широким диапазоном отклика, что может быть полезно в области низких частот, поскольку, хотя вы можете не слышать эти частоты, их можно почувствовать.

Импеданс

Измеряется в омах и обозначается как Ω, это количественно определяет, насколько легко драйверы динамиков «направляют» звуковые волны в ваше ухо. Наушники с низким импедансом (ниже 50 Ом) легко справляются и не требуют дополнительного усиления звука сверх того, что может производить ваша камера или ноутбук. Наушники с высоким сопротивлением предназначены для использования со специальным усилителем для наушников или профессиональным студийным оборудованием, в противном случае они могут звучать слишком тихо. В этом списке мы рекомендуем только модели с низким импедансом, чтобы обеспечить максимальную совместимость устройств.

Связь

Большинство наушников в этом списке используют традиционное проводное соединение с вашим устройством, обычно через старый добрый разъем для наушников 3,5 мм. Это обеспечивает максимально возможное качество звука без риска ухудшения качества или пропадания сигнала из-за помех. У более дорогих наушников может быть возможность отсоединить шнур от чашки, чтобы вы могли заменить его на более короткие, длинные, прямые или спиральные кабели.

Дизайн

Когда вы редактируете видео в течение длительного времени, необходимы удобные наушники. По этой причине в студийных наушниках обычно не используются вкладыши, и вместо этого их обычно классифицируют как «накладные» или «полноразмерные».

Накладные наушники менее распространены в студийном секторе. Эти чашки плотно прилегают к поверхности уха, что подходит для более коротких периодов времени, но может вызвать утомление через некоторое время.

Чашечки для ушей, также называемые мониторными, решают эту проблему, добавляя более толстое кольцо прокладки по периметру вокруг чашки, чтобы она располагалась вокруг уха, а не на нем. Это более удобное решение для длительных периодов редактирования, а также создает уплотнение вокруг каждого уха, чтобы изолировать фоновый шум — функция, называемая шумоизоляцией или пассивным шумоподавлением.

Также есть выбор между наушниками с открытой и закрытой спинкой. Закрытые наушники более распространены на рынке эталонных моделей, поскольку они помогают еще больше изолировать звук. Наушники с открытой спиной будут иметь вентилируемый внешний кожух, позволяющий уйти некоторому звуку. Это может создать более широкий и воздушный звуковой профиль, но это также означает, что окружающие могут слышать утечку звука, а в худшем случае это может быть записано как фоновый шум очень чувствительным микрофоном.

Как мы составляли этот рейтинг

Для составления этого рейтинга мы подробно проанализировали рынок профессиональных наушников. Изучили мнения ведущих экспертов и реальных покупателей. Оценили достоинства и недостатки каждой модели, сравнили их характерситристики. И, конечно же, основывались на собственном опыте.