ТОП-12 Лучшие маски для плавания 2024 года

Теплое солнце, шелест волн и свежий морской бриз − об этом мечтает каждый человек. Отдыхая на море, многие предпочитают нежиться на пляже, в то время как любители активного отдыха выбирают подводное плавание: дайвинг, подводную охоту, сноркелинг и т.д. Для таких занятий требуется специальное снаряжение, в частности маска для плавания. Она позволяет хорошо видеть под водой, защищает глаза от воды и посторонних частиц.

Обыкновенные очки для плавания нельзя использовать для подводного плавания, поскольку они не рассчитаны на погружение на глубину больше 1,5 м. На большой глубине давление увеличивается за счет сжатия воды. В результате этого давление под очками становится меньше, чем в окружающем пространстве, поэтому очки начинают действовать как присоски. Это может негативно сказаться на сосудах глаз. Под водой следует использовать специальные маски. Они нормализуют давление в пространстве под маской и обеспечивают прекрасную видимость.

Маска для подводного плавания имеет мягкий корпус, жесткий ободок, в котором находятся один или несколько иллюминаторов, а также крепежный ремешек. Большинство моделей имеют силиконовый корпус. Он мягкий и эластичный, достаточно долговечный. Конструкция маски продумана до мелочей.

Использование специальной маски сделает подводное плавание комфортным и безопасным. Если вы любите водные виды спорта, попробуйте плавание на сапборде. Такое развлечение позволит вам насладиться окружающими красотами и получить массу удовольствия.

1 Tusa Paragon M2001 Выбор профессиональных дайверов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: универсальный

Тип: маска

Пол: женщины, мужчины Плюсы Не оставляет на коже следов

Стекла без примесей железа

Антибликовое покрытие

Не натирает кожу Минусы Высокая цена

Эта маска от японского производителя считается лучшей среди дайверов. Она подходит для профессионального использования. Модель имеет усиленную рамку Tri-Mix, состоящую из трех разных материалов. Также в ней модифицирован обтюратор, он создан по инновационной технологии FreedomFitII. Линзы Crysta lView сделаны из оптического стекла и имеют обработку с антибликовым покрытием.

Маска максимально прочная и надежная. Она обеспечивает прекрасное прилегание и комфорт. Обтюратор обладает ячеистой структурой, он укреплен стабилизирующими ребрами, поэтому такой прочный и жесткий, что пригодится в условиях сложных погружений.

Обработка линз защищает их от вредоносного излучения синей части видимого света и защищает сетчатку глаз от повреждений. Модель имеет большой угол обзора и отличную контрастность. Она герметичная и подходит для любого типа лица.

2 Technisub Look Комфортная маска для любых типов лиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска для плавания и дайвинга

Пол: унисекс

Назначение: дайвинг Плюсы Хорошо фиксируется

Поворотные

Пряжки

Комфортная Минусы Высокая цена

Двухлинзовая маска, которая также является одним из лидеров продаж. Она выполнена из материалов высочайшего качества. Обтюратор силиконовый и мягкий. Модель подходит для разных типов лиц. Она оставляет небольшое пространство под маской, что обеспечивает широкий угол обзора.

Ремешки регулируются, способствует плотному прилеганию маски к голове, предотвращают ее спадание. Люди с проблемным зрением могут выбрать линзы с диоптриями.

3 Ruges Дельфин-М С защитой от протекания воды и запотевания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска

Пол: девочки, женщины, мальчики, мужчины Плюсы Удобная

Плотно закрывает лицо

Не пропускает воду

Хороший обзор Минусы Не очень удобная регулировка

Маска для плавания, а также сноркелинга. Она комфортная, обеспечивает обзор на 180 градусов и позволяет снимать видео в воде. С этой маской вы насладитесь комфортом подводного мира. Внутри достаточно большой объем, что позволяет надевать под маску очки для плавания с диоптриями. Это актуально для людей с проблемным зрением.

В маске тщательно продумана вентиляционная система, она предотвращает запотевание стекол и помогает использовать маску для погружения в воду любой температуры. Есть клапан для вывода воды, система, предупреждающая протекание жидкости внутрь маски. Также есть поплавок для определения местоположения дайвера.

Мягкие прокладки гарантируют 100% герметичность. Маска изготовлена из прочных и долговечных материалов. В комплекте есть беруши от попадания влаги, гайка для фиксации экшн-камеры и уплотнительное кольцо для трубки. Маска предлагается в двух размерах.

4 SARGAN Галактика Увеличенный угол обзора

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: S-M

Тип: маска, маска для плавания и дайвинга

Пол: женщины, мужчины Плюсы Комфортная

Не сдавливает голову

Не протекает

Не запотевает Минусы Тяжелая

Полнолицевая маска высокого качества, имеющая прекрасную комплектацию. Ее конструкция хорошо продумана, что обеспечивает модели эргономичность. Отличительной чертой маски также является стильный дизайн.

Эта маска с трубкой, так что вы сможете легко дышать под водой. Стекло не запотевает, есть разделение объемов внутри на две части. Зона зрения и зона дыхания находится в разных местах.

Маска сделана из гипоаллергенного силикона. Он не желтеет и сохраняет свой вид на несколько лет. Остекление прочное, сделано из поликарбоната. Модель имеет обширный угол обзора, который намного выше, чем у аналогичных масок. В верхней части находится сухой клапан, не позволяющий воде протекать в трубку при погружении ниже уровня воды. Внизу есть клапан, который отводит протекшую внутрь воду.

5 Marlin Vision Pro GoPro Эргономичная конструкция и панорамный обзор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: S-M

Тип: маска

Пол: женщины, мужчины Плюсы Не протекает

Эргономичная

Не запотевает Минусы Большемерит

Полнолицевая маска для плавания и сноркелинга, у которой есть крепление для экшн-камеры GoPro и ее аналогов. Модель обеспечивает отличный панорамный обзор.

Линза не бьется, ведь в ее основе крепкий поликарбонат. К маске прикреплена трубка для дыхания, которая помогает спокойно дышать во время погружения. Удобная система крепления трубки помогает складывать ее для хранения и перевозки маски. Модель имеет запатентованную систему воздухообмена, облегчающую дыхание. Система ULTRA-DRY предотвращает протекание внутрь воды.

На корпусе находятся три выпускных клапана. За счет них обеспечивается впускание воздуха только внутрь. Это способствует свободному дыханию. Обтюратор маски сделан из силикона. Гибкий ремешок на резиновой основе создает комфорт и позволяет регулировать маску. Вместо обычной трубки можно поставить насадку-фильтр, что превратит маску в респиратор.

6 ONLYTOP Для опытных дайверов и новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Размер: 17 см × 9 см × 7 см

Тип: маска

Пол: женщины, мужчины Плюсы Не протекает

Удобная

Не запотевает Минусы Нет варианта с диоптриями

Маска для плавания, которая отлично подойдет для опытных дайверов и новичков. Она герметичная, отлично прилегает к лицу и обеспечивает прекрасный обзор. Закаленное стекло высокой прочности создает защиту от бликов солнца.

Маска довольно близко располагается к лицу. Силикон из гипоаллергенного материала не раздражает кожу, не повреждает ее и не оставляет на ней следов. Прочная оправа с обтюратором прекрасно держит форму маски.

Дизайн улучшает гидродинамику модели. У пряжек регулировка с рельефными кнопками. Так что настроить натяжение маски можно на ощупь, не снимая аксессуар с головы.

7 BRADEX SF 0370 Легкое дыхание и увеличенный обзор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска, полнолицевая маска с трубкой

Пол: женщины, мужчины

Назначение: сноркелинг

Особенности конструкции: крепление для экшн-камер, полнолицевая Плюсы Хорошая видимость

Не протекает

Шикарный обзор

Не запотевает Минусы Не складывается трубка

Полнолицевая маска для сноркелинга, обеспечивающая легкое дыхание и панорамный обзор. Модель имеет высокую герметичность за счет плотного прилегания силиконового обтюратора. В ней вы сможете спокойно дышать.

Есть защита от попадания воды в трубку. Даже если вас накроет волной, вы не ощутите дискомфорта. Маска фиксируется на гибких ремешках. В комплект входят беруши. Стекло не из безопасного и легкого пластика не запотевает. Маску просто снимать и надевать. Текстильный ремешок не выдирает волосы. Есть крепление для камеры Gopro.

8 INTEX Surf Rider Swim Set Отличное соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска, набор, трубка, аксессуары

Пол: девочки, женщины, мальчики, мужчины, унисекс, для мальчиков, для девочек, мужской, женский, унисекс, мальчик, девочка

Назначение: дайвинг, сноркелинг, плавание

Особенности конструкции: угол обзора 180° Плюсы Хорошее качество

Удобная

Не протекает

Плотно прилегает к лицу Минусы Есть запах резины

Маска для плавания, с которой вы сможете с удовольствием изучать подводный мир. Корпус сделан из эластичного, прочного и гипоаллергенного материала. Он отлично прилегает к лицу и не протекает. Поликарбонатовые линзы состоят из двух частей, обеспечивают большой угол обзора. Гибкие и упругие ремешки хорошо фиксируют маску, не позволяют ей сваливаться. Дыхательная трубка имеет удобный и эластичный загубник. Она оборудована защитным клапаном.

9 Aquadiscovery Kalchan Отличный вариант для подводной охоты

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска Плюсы Удобная

Качественная

Хорошо прилегает

Мягкий силикон Минусы Маломерит

Двухстекольная маска, которая подходит для подводной охоты. Она имеет уменьшенный подмасочный объем и прекрасный обзор. Анатомическое устройство обеспечивает хорошее прилегание маски. Обтюратор силиконовый и мягкий. Рамка с ремешком удобные. Передняя часть сделана из закаленного стекла.

10 SARGAN Окулятор Универсальная маска для всех видов подводного плавания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: маска

Пол: женщины, мужчины

Назначение: дайвинг, сноркелинг Плюсы Не запотевает

Не протекает

Высокое качество

Удобная Минусы Сложно затянуть ремешок

Маска, подходящая для дайвинга, сноркелинга, подводной охоты. Она подойдет для пресной и соленой воды. Обтюратор сделан из гипоаллергенного силикона. Модель моностекольная, прекрасно подходит для лиц среднего и большого размера, а в том числе широких.

Огромное моностекло из ударопрочного пластика обеспечивает прекрасный обзор. В комплекте есть пластиковый бокс для удобства хранения и транспортировки маски.

11 Marlin Frameless Excel Широкий обзор и эргономичность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: универсальный

Тип: маска

Пол: женщины, мужчины Плюсы Высокое качество материалов

Хороший обзор

Удобная

Не сдавливает

Надежная резинка

Закаленное стекло Минусы Цена

Универсальная маска для плавания под водой. Ее можно надевать как для дайвинга, так и для подводной охоты. Она сделана с применение новейших технологий и имеет безрамочную конструкцию. За счет этого цельное стекло большого обзора крепится в силикон, а не в рамку, как в других моделях. Это помогает значительно сократить пространство под маской и сделать шире обзор во всех плоскостях.

Силикон корпуса предупреждает блики, что очень удобно при подводной охоте в солнечные дни. Ремешок фиксируется с помощью удобных клипс. Конструкция маски такова, что модель поместится в кармане. С этой маской вам не придется выбирать между углом обзора и небольшим подмасочным пространством. Маска подходит новичкам и опытным пользователям. В комплекте есть удобный бокс для хранения.

12 Free Breath Стильная и удобная маска для плавания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: S-M

Тип: маска

Пол: женщины, мужчины Плюсы Удобная

Не протекает

Не запотевает

Красивый дизайн Минусы Не подойдет на крупное лицо

Герметичная маска для плавания, имеющая систему Dry Top, которая предупреждает проникновение воды внутрь. Крепкие линзы безопасные. Экипировка полностью прилегает к коже, позволяя легко дышать. Воздух внутри маски циркулирует через три неподвижных клапана, поступая в широкую трубку для дыхания.

Корпус из надежного пластика имеет гипоаллергенные силиконовые вставки, фиксирующие маску на лице. На модель можно установить камеру GoPro для подводных съемок. Поликарбонатная линза обеспечивает большой угол обзора. Гибкий тканевый ремешок надежно крепится на затылке и не повреждает волосы.

Как выбрать маску для плавания

Выбирая маску для плавания, учитывайте несколько моментов.

Назначение

Если вы хотите погружаться на большую глубину, выбирайте небольшие модели, у которых объем подмасочного пространства небольшой. В этом случае подъемная сила маски будет меньше и вас не начнет вытягивать на поверхность в процессе погружения. Оптимальным является показатель около 300 кб. мм.

Неопытным драйверам подойдут модели с ламинированным или закаленным стеклом.

Конструкция

Перед приобретением маски желательно ее надеть, не застегивая ремешок и сделать вдох. Так вы сможете узнать, как плотно маска прижимается к лицу.

Обтюратор

Это ободок, который обычно делают из силикона. Он должен быть комфортным, не должен натирать лицо. Желательно выбирать темный или непрозрачный цвет, в этом случае блики не мешают обзору.

Обзор

У масок с небольшим объемом пространства под маской больше угол обзора, поскольку стекло ближе располагается к глазам.

Герметичность

За данный параметр ответственно крепление. Ремешок должен отлично фиксировать маску на лице. Необходимо, чтобы в модели были поворотные пряжки и насадка из неопрена, тогда во время снятия маски с головы вы не повредите волосы.

Ремешок

Опытные дайверы советуют выбирать ремешок из ткани или неопрена. Хотя силиконовые ремешки считаются более надежными и плотно прилегают к голове. Они подходят людям с короткими волосами. Если вы носите длинные волосы, силиконовый ремешок может их травмировать.

Форма лица

В продаже можно встретить модели для узких и широких лиц. Маска должна хорошо прилегать к лицу. Если вы выберете неподходящую маску, внутрь может попасть вода, что вызовет дискомфорт.

Острота зрения

Людям с близорукостью лучше выбирать линзы с диоптриями.