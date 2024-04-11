ТОП-12 Лучшие складные велосипеды 2024 года

Велосипед − удобное и экологичное средство передвижения. Все больше горожан в теплое время года пересаживаются на этот вид транспорта. На велосипеде, как и на электросамокате или моноколесе, можно добраться до работы, учебы, магазина, не простаивая в пробке. Если для путешествий по проселочным дорогам больше подходит горный велосипед, то для поездок по городу идеален складной велосипед.

Складные велосипеды обычно выбирают в нескольких случаях. Например, если до места катания нужно добираться на общественном транспорте или автомобиле. Складной велосипед легко поместится в багажнике машины, его удобно перевозить в городском транспорте, хранить на балконе или в кладовой.

У складных моделей множество преимуществ:

Удобство перевозки и хранения.

Высокая маневренность. Вам будет легко передвигаться на ограниченных участках с небольшим поворотным радиусом.

Эргономичность. У складных моделей минимум навесного оборудования, что снижает нагрузку на руки.

Небольшая масса. Это говорит о том, что средство передвижения будет более маневренным и поворотливым.

Некоторые производители предлагают в комплекте сумки, в которых удобно хранить и перевозить велосипед. Складные модели могут иметь разную степень компактности. У некоторых складывается только рама, у других − руль, рама и педали.

Складная рама не рассчитана на такие высокие нагрузки, как сплошная, это стоит учитывать при покупке. Внешне складной велосипед более компактный, чем обычный, поэтому кажется, что он подходит только для детей. Но это не так. Большинство моделей универсальны. Они подходят взрослым и детям.

1 HOGGER FLEX V Простая конструкция, не нуждается в обслуживании

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: 20″

Назначение: унисекс

Диаметр колес: 20″, двойной обод Плюсы Легко складывается

Яркий дизайн

Качественные материалы

Легкий

Удобный Минусы Нет фиксатора заднего колеса в сложенном состоянии

Велосипед, имеющий простую конструкцию. У него жесткая вилка, которой не требуется особое обслуживание. Стальная рама сделана с учетом всех требований. Она обеспечивает плавную и комфортную езду. Есть точно сбалансированная и качественная система 48 зубьев. Покрышки не боятся механических повреждений и препятствий. Резина обладает надежной защитой от неприятностей.

Переключатель Shimano RD-TY21А поможет определить необходимые параметры движения. Механические тормоза обеспечивают прекрасный контроль при торможении даже на мокрой дороге. Для легкого преодоления препятствий предусмотрена семискоростная трансмиссия Shimano.

2 STELS Pilot 810 26″ Z010 Качество, комфорт и доступная цена

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: 19″

Назначение: унисекс

Диаметр колес: 26″, двойной обод Плюсы Удобно складывается

Хорошая комплектация

Доступная цена

Комфортный Минусы Тяжеловат

Надежный и удобный складной велосипед. Модель сделана на основе прочной стальной рамы, устойчивой к повреждениям. Велосипед легко складывается, без проблем помещается в багажник автомобиля. За счет небольшого веса его можно перевозить в общественном транспорте.

Техническое оснащение байка прекрасно продумано, что позволит вам безопасно передвигаться по дорогам с твердым грунтом. Ножной тормоз помогает контролировать скорость передвижения. Колеса достаточно большие – 26 дюймов. Они крепкие, имеют двойной алюминиевый обод, обеспечивают хорошую динамику и легкий ход. Седло широкое и очень комфортное, имеет амортизацию и регулировку высоты и наклона. Руль удобный.

В комплектации есть полноразмерные хромированные крылья с брызговиками, багажник, подножка, набор катафоров, щиток, звонок. Велосипед универсальный, он подходит для женщин и мужчин.

3 Shulz GOA Single Облегченная версия популярной модели Shulz GOA

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: универсальная

Рост велосипедиста: 150-190 см

Назначение: женский, мужской, унисекс Плюсы Компактный

Стильный дизайн

Легко складывается

Высокое качество сборки

Маневренный Минусы Хлипкое крепление звонка

Классическая и самая популярная серия Shulz, разработанная для передвижения по городу. Производитель прислушался к пожеланиям клиентов и создал облегченную версию популярной модели Shulz GOA. Отсутствие планетарной трансмиссии снижает вес велосипеда до 11,7 кг, а также уменьшает цену модели.

Колеса довольно широкие − 20 дюймов, они подойдут подросткам и взрослым ростом от 150 до 190 см. Ободные тормоза V-brake простые в использовании. Велосипед складывается за несколько движений. Рама защищена от случайного складывания специальным предохранителем.

Байк имеет удобное сиденье анатомической формы, сделанное из искусственной кожи. На раме находится название бренда, нанесенное светоотражающей краской. Это повышает безопасность катания в темноте. Багажник дополнен лентами для фиксации груза и выдерживает вес до 25 кг. Пластиковая защита цепи не позволяет одежде попасть в механизм. У руля предусмотрена регулировка. Покрышки с универсальным протектором подходят для асфальтовых дорожек и грунта.

Как и все модели бренда, этот велосипед поставляется в собранном виде. Вы можете достать его из коробки и сразу начать кататься.

4 Berg Bones Крепкий и компактный велосипед в полной комплектации

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: неприменимо

Рост велосипедиста: 140-185 см

Назначение: унисекс Плюсы Продуманная конструкция

Удобный

Красивый дизайн

Качественная сборка

Легкий Минусы Не дисковые тормоза

Надежный складной велосипед, имеющий 20-дюймовые колеса. Стальная рама выдерживает нагрузку до 110 кг. Она имеет механизм складывания с фиксатором, который исключает люфты. Семискоростная трансмиссия помогает снизить нагрузку при подъеме в гору и набрать скорость без усилий.

У велосипеда есть удобная подножка, багажник, а также крылья. В нем предусмотрено все необходимое для комфортного катания. Рама и руль складываются. Есть двойная защита цепи и алюминиевые обода. Вес модели составляет 13,5 кг.

5 Shulz Easy Fat Мощный и комфортный складной байк

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: универсальная

Рост велосипедиста: 160-200 см

Назначение: женский, мужской, унисекс Плюсы Мощный

Стильный дизайн

Надежный

Удобный

Скоростной Минусы Тяжеловат

Складной велосипед от специальной серии бренда, предназначенный для городских прогулок. Он простой в эксплуатации, надежный. В нем есть все необходимое для комфортного использования и при этом нет ничего лишнего. Модель легко складывать, хранить и перевозить. Она имеет прочную алюминиевую раму и стальную вилку.

Это восьмискоростной фэтбайк, который может перемещаться по грунту, неровному асфальту, песку и даже болотистой местности. Он подходит для пользователей ростом до 2 м и весом до 120 кг. Колеса размером 24 дюйма обеспечивают прекрасную проходимость. Они прикреплены на эксцентрики, поэтому при повреждении их легко заменить. Дисковые тормоза обеспечивают безопасность даже при катании в дождливую погоду и по скользкой дороге. Традиционный для бренда складной механизм Easy Fat имеет усиленную конструкцию. Байк продается в собранном виде.

6 TORRENT Discovery 7 Отличное сочетание высокого качества и доступной цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: 16″

Рост велосипедиста: 140-180 см

Назначение: унисекс Плюсы Легкая сборка

Удобный

Стильный дизайн

Компактный Минусы Иногда скрипят педали

Удобный складной велосипед, который всего за минуту может изменить свои габариты. Он идеально подходит для перемещения по городу. Также на нем можно кататься по проселочной местности.

Колеса имеют диаметр 24 дюйма, модель имеет легкие алюминиевые обода. Велосипед легко хранить в квартире, перевозить в общественном транспорте или автомобиле. Наличие корзины и багажника позволяет перевозить на велосипеде небольшой груз. У модели надежные тормоза V-BRAKE.

7 Torrent Transformer Стильный и недорогой складной велосипед

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: горный (MTB)

Размер рамы: 17″

Назначение: мужской

Диаметр колес: 26″ Плюсы Легкий

Высокое качество

Прочная рама

Стильный дизайн Минусы Нужно самому собирать

Складной велосипед со стальной рамой. Это прекрасный вариант для комфортного и безопасного передвижения. Модель практичная, идеально подходит для эксплуатации в условиях города. Два амортизатора повышают комфорт при перемещении по неровной дороге.

Велосипед имеет прекрасную управляемость на бездорожье, высокую устойчивость. Он дополнен светоотражателями, боковым упором для парковки, а также пластиковыми крыльями.

8 Forward Кама 20″ (2023) Легендарный советский складной велосипед

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: 14″

Рост велосипедиста: 150-170 см

Назначение: унисекс Плюсы Удобный

Легкий ход

Высокое качество

Хорошая комплектация Минусы Некоторым сложно собрать

Легендарная советская складная модель снова поступила в производство. Завод Forward выпускал велосипеды Кама в 1970-1990 годы. Полюбившаяся многим модель теперь снова продаже. Велосипед имеет удобную низкую раму, сделанную из прочной стали. Механизм складывания простой и надежный. Колеса размером 20 дюймов с широкими шинами обеспечивают прекрасное сцепление с асфальтовыми дорожками.

Велосипед универсальный, подходит для мужчин, женщин и детей. Его можно использовать для поездок по городу, за городом, туристических путешествий. Модель легко перевозить в багажнике авто или в сложном виде в общественном транспорте. В комплекте есть багажник, подножка, крылья, звонок, фонари, подседельная сумка, а также специальный ключ для регулировки спиц.

9 SHULZ Hopper Один из самых легких велосипедов в мире на колесах 16 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Размер рамы: универсальная

Рост велосипедиста: 140-185 см

Назначение: женский, мужской, унисекс Плюсы Высокое качество

Компактный

Очень легкий

Стильный дизайн Минусы Цена

Стильный и удобный велосипед для города. В серию Hopper входят самые легкие и компактные модели, которые удобно хранить и перевозить в автомобиле или в общественном транспорте. Они раскладываются за несколько секунд и также легко складываются.

Это универсальная классическая модель с колесами 16 дюймов. Она выдержит райдера весом до 100 кг. Руль и сиденье регулируются по высоте. В велосипеде предусмотрена всего одна скорость, есть ободные тормоза V-brake, которые улучшают управление и повышает безопасность велосипеда. Модель весит 10 кг. Это один из самых легких складных велосипедов с колесами 16 дюймов. Модель поставляется в собранном виде.

10 EVERBEST 20 902 Очень удобная складная конструкция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Рост велосипедиста: 140-165 см

Назначение: для девочек, для мальчиков, женский, мужской

Диаметр колес: 20″ Плюсы Стильный дизайн

Крепкая рама

Крепкая рама

Быстро складывается Минусы Тяжеловат

Складной велосипед для города, который подойдет как детям, так и взрослым людям. Его особенностью является складная конструкция, которая позволяет быстро сложить или разложить байк.

Модель имеет жесткую вилку, обеспечивающую надежность и стабильность во время катания. Колеса 20 дюймов обеспечивают маневренность велосипеда. Модель имеет семь скоростей. Вы можете выбрать наиболее комфортную для вас скорость для передвижения по ровной асфальтовой дорожке или проселочной местности. Также у велосипеда алюминиевые обода со стальными компонентами, что придает конструкции высокую прочность.

Руль и седло регулируются по высоте. Их можно настроить под особенности конкретного пользователя.

11 Tern Link B8 Удобный складной велосипед с 8 скоростями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: складной

Размер рамы: Tern Link, patented design, aluminum, forged hinge

Диаметр колес: 20″ Плюсы Компактный

Удобный

Прочный Минусы Цена

Складной велосипед с навесным оборудованием. Это 8-скоростной байк с прочной алюминиевой рамой Tern Link. Он имеет жесткую стальную вилку, двойные обода из алюминия и дисковые механические тормоза. Он идеально подходит для катания по городу. Диаметр колес 20 дюймов. Модель очень компактная, ее легко хранить и перевозить. Она весит всего 13,6 кг.

12 AIST Smart 20 1.1 Прекрасное сочетание качества, удобства и цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип велосипеда: городской

Рост велосипедиста: 120-160 см

Назначение: унисекс

Диаметр колес: 20″ Плюсы Доступная цена

Хорошее качество

Компактный

Удобный

Шикарный дизайн

Добротная сборка Минусы Тяжело складывается

Надежный складной велосипед с одной скоростью. Он быстро складывается до компактных размеров. Модель имеет ножной тормоз, колеса размером 20 дюймов и низко расположенную раму.

Модель удобная, компактная, ее легко хранить, перевозить. Она универсальная, подходит для подростков и взрослых. Она изготовлена из прочной стали, устойчивой к внешней среде, поэтому рассчитана на долгие годы эксплуатации. В комплекте есть багажник, звонок и насос. Также предусмотрена складная подножка для парковки.

Велосипед имеет стильный дизайн с черной матовой краской, выглядит очень презентабельно.

Как выбрать складной велосипед

При выборе складного велосипеда обращайте внимание на несколько важных моментов.

Назначение

Складные модели, как и цельнолитые, бывают нескольких видов:

Городские. Это самый популярный вариант складных велосипедов. Его конструкция позволяет легко перемещаться по городу. Такие модели практичные, удобно складываются, их легко перевозить в общественном транспорте. Некоторые из них имеют дополнительные аксессуары, например, корзину, в которую можно складывать различные грузы. У городских моделей высокая посадка и удобная конструкция седла.

Горные. Это еще один популярный вид складных велосипедов. Он позволяет с комфортом перемещаться по бездорожью и загородным трассам. В отличие от городского, у такого велосипеда ярко выражен протектор шины, что обеспечивает прекрасную амортизацию. Рама утолщенная, сделана из ударопрочных материалов. Низкая передача трансмиссии позволяет прилагать меньше усилий для преодоления больших расстояний по плохой дороге.

BMX. Трюковые модели. На них можно выполнять различные упражнения.

Диаметр колес

Он зависит от цели приобретения, а также дорогам, по которым вы собираетесь кататься. Для бездорожья больше подойдут велосипеды с колесами от 26 дюймов. Для города будет достаточно колес 24 дюйма.

Рама

От нее зависит соединение всех деталей. Это основной блок велосипеда и самая весомая часть данного транспорта. От рамы зависит износостойкость, длительность службы и вес велосипеда. Самыми легкими являются алюминиевые рамы. Стальные более прочные, но и более тяжелые. Также встречаются карбоновые рамы. Они легкие, но имеют высокую цену.

Механизм складывания

Это важнейший параметр выбора складного велосипеда. Встречается несколько складных механизмов. Система вертикального складывания позволяет быстро сложить велосипед без лишних движений. Чтобы велосипед был в вертикальном состоянии после складывания, лучше выбирать систему Nolift. Транспорт легко сложится одним движением, его не нужно будет поднимать с земли.