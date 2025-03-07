Лучшие наушники альтернативы AirPods 2025 года

Не хотите пару AirPods? У нас есть для вас решение… Лучшая альтернатива AirPods — это наушники, которые могут переиграть лучшие модели от Apple, такие как AirPods и AirPods Pro.

Что нужно, чтобы попасть в наш список лучших альтернатив AirPods? Что ж, мы ищем беспроводные наушники, которые имеют схожие характеристики и функциональность со всей линейкой Apple AirPods от Apple . Мы ищем лучшие продукты от конкурирующих брендов, которые могут составить конкуренцию текущим AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2 в соответствующих ценовых категориях.

07.03.2025 Обновление Рейтинг полностью обновлен.

Само собой разумеется, все продукты, которые попали в этот список, прошли обширное тестирование нашей командой по обзору. Все они превосходны в отделе качества звука, но мы также учитываем широкий спектр факторов во время тестирования, от комфорта до срока службы батареи и от функций до качества звонков.

Мы судим и выносим свои вердикты и рейтинги звезд на основе производительности, поэтому вы также можете быть уверены, что получаете лучшее соотношение цены и качества от рекомендуемых нами продуктов.

Помимо альтернатив, ориентированных на AirPods, которые сейчас продаются, у нас также есть варианты начального уровня, которые дешевле, и флагманские альтернативы, которые находятся намного выше того места, где заканчивается текущий диапазон Apple. В этом списке действительно найдется что-то для каждого.

1 Sony WF-1000XM5 Лучшая альтернатива AirPods от Sony на сегодняшний день

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Да

Bluetooth: SBC, AAC, LDAC

Время работы батареи: 8 часов (24 часа с зарядным чехлом)

Беспроводная зарядка: Да Водонепроницаемость: IPX4

Цвет: черный, серебристый Плюсы Высочайший в своём классе уровень детализации и чёткости звука

Первоклассная музыкальность и ритмичность

Удобный, сдержанный дизайн Минусы Не так много баса, как у конкурентов

Sony WF-1000XM5 — это сенсационная альтернатива AirPods Pro 2 и лучшие беспроводные наушники на рынке на данный момент.

Они основаны на огромном успехе удостоенной множества наград модели WF-1000XM4 с улучшениями по всем направлениям. Они на 20 процентов легче и на 25 процентов меньше, чем XM4, с более плавными линиями и более тонкими изгибами. Корпус также более компактен.

Внутри установлен новый 8,4-миллиметровый динамический драйвер X, который звучит не так богато и полно на басах, но обеспечивает первоклассную четкость и детализацию, а также первоклассную музыкальность и ритмичность.

Восьмичасовой срок службы батареи (еще 16 часов в чехле) имеет больше сока в наушниках, чем Apple AirPods Pro 2, а шумоподавление было заметно улучшено. Они также без проблем работают как с устройствами iOS, так и с устройствами Android.

Добавьте к этому улучшенное сенсорное управление и обширный список функций, включающий многоточечное соединение Bluetooth, адаптивное управление звуком и функцию Speak-to-Chat, и вы поймете, что к WF-1000XM5 сложно придраться.

2 Sony WF-C510 Наушники Sony без излишеств — отличная бюджетная покупка с впечатляющей выносливостью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Bluetooth: 5.3 (AAC, SBC)

Время работы аккумулятора: 11 часов (+11 часов от зарядного кейса)

Беспроводная зарядка: Нет

Водонепроницаемость: IPX4

Цвета: Синий, желтый, черный, белый Плюсы Компактный, комфортный и легкий дизайн

Хорошее, музыкальное звучание

Богатый набор функций Минусы Внешний вид и ощущения кажутся немного дешевыми

Режим окружающего звука не выделяется

Если вы ищете новую пару наушников-вкладышей, можете быть уверены, что у Sony есть что-то для вас. Если вам нужна продолжительность работы батареи по приемлемой цене, то WF-C510 — это то, что вам нужно.

Замена WF-C500, которая раньше занимала этот слот в нашем выборе, C510 продолжает то, на чем остановились их предшественники, обещая немного больше времени работы от батареи в наушниках — 11 часов, и еще 11 часов в корпусе. Вы получите меньше, если не отключите всю обработку звука, но его все еще достаточно для самых длительных сеансов прослушивания.

Как самые доступные по цене беспроводные наушники Sony, здесь нет излишеств, и отделка как вкладышей, так и корпуса на самом деле ощущается как понижение по сравнению с WF-C500, но это не полный возврат к основам, когда дело касается функций. Вы получаете водонепроницаемость IPX4, многоточечный Bluetooth и, несмотря на отсутствие шумоподавления, также есть режим окружающего звука, который позволяет вам слышать то, что происходит вокруг вас.

Пара наушников по этой цене никогда не будет последним словом в качестве звука, но WF-C510 богаче и насыщеннее, чем C500. То, чего им не хватает в детализации и ловкости, они компенсируют весельем и энтузиазмом, что делает их достаточно захватывающими для прослушивания, учитывая стоимость.

Наш обозреватель также нашел их удобными и простыми в ношении, с отзывчивым управлением и компактными размерами, что делает WF-C510 весьма выгодной покупкой как альтернатива AirPods.

3 Earfun Air Отличная альтернатива AirPods 4 по гораздо более низкой цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Bluetooth: AAC, SBC

Время работы аккумулятора: 7 часов (+28 часов от зарядного кейса)

Беспроводная зарядка: Да

Водонепроницаемость: Да

Цвета: Черный, Белый, Красный Плюсы Энергичное, объемное звучание

Отличный набор функций

Элегантная сборка и отделка Минусы Высокие частоты требуют доработки

Earfun — не один из первых брендов, которые приходят на ум при поиске альтернатив AirPods, но Earfun Airs могут это изменить. Эти наушники смехотворно дешевы, и они также звучат замечательно бодро.

Шумоизоляция отличная (если вам нужно шумоподавление, вам понадобится версия Pro), и эти привлекательные наушники также удобны. Они сертифицированы по стандарту IPX7 (т. е. водонепроницаемы), поддерживают виртуальных помощников и включают беспроводную зарядку Qi, если у вас есть подходящее зарядное устройство.

Время работы батареи составляет семь часов от наушников и еще 28 часов от зарядного кейса. Удивительно, но все это также ощущается довольно премиально. Соединение Bluetooth 5.0 надежное и стабильное, и за эти деньги звонки звучат чисто, а наушники предлагают энергичный и объемный звук.

Если вы ищете что-то с забавным звучанием и по доступной цене, то Earfun Air — это то, что вам нужно как альтернатива AirPods.

4 Sony WF-C700N Эти великолепные наушники Sony — отличная альтернатива стандартным AirPods 2 и 3

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Вес: 5,6 г на ухо

Частотная характеристика: 20–20 000 Гц

Драйверы: 5 мм

Время работы батареи: 7,5 часов с шумоподавлением, 15 с кейсом Плюсы Настолько хороший звук, насколько это возможно при такой цене

Очень удобные

Отличное приложение и поддержка 360 Reality Audio Минусы Нет встроенного регулятора громкости

Отсутствует поддержка LDAC

Только один заряд из кейса

Доступные беспроводные наушники Sony занимают место между бюджетными моделями WF-C510 и высококлассными WF-1000XM5 . Обе эти модели являются победителями Award, поэтому C700N есть чему поучиться. Но мы рады сообщить, что они не подвели семью, забрав домой продукт года в категории беспроводных наушников на церемонии вручения наград 2024 Awards.

Мы считаем, что это блестящие варианты, которые более чем оправдывают свою цену. Наушники впечатляюще малы, а их легкая конструкция делает их даже более удобными, чем XM4 от Sony. Время работы от батареи достаточно солидное — семь с половиной часов.

У них нет aptX HD и LDAC , но есть технология шумоподавления, которой нет у WF-C510. Adaptive Sound Control автоматически переключает режимы прослушивания в зависимости от вашего местоположения, а DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) от Sony повышает качество цифровых аудиофайлов низкого разрешения до более высокого. Bluetooth Multipoint также доступен после недавнего обновления программного обеспечения.

Мы считаем, что качество звука Sony также великолепно сбалансировано, с глубокими, детальными басами, выразительными средними частотами и захватывающими высокими частотами. Это очень музыкальное прослушивание за свои деньги и явный шаг вперед по сравнению с более дешевыми WF-C510.

Минусы? Отсутствие поддержки aptX HD и LDAC разочаровывает, а зарядный футляр обеспечивает только одну дополнительную зарядку, что кажется немного подлым. Но превосходный звук и отличный набор функций позволяют смело рекомендовать их как альтернативу AirPods.

5 Bose QuietComfort Ultra Earbuds Лучшие альтернативы AirPods Pro 2, если шумоподавление стоит на первом месте в вашем списке желаний

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 6,24 г (каждый наушник)

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 10 мм

Тип драйверов: Не указан

Чувствительность: 118 дБ

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 6 часов (наушники); 24 часа (с кейсом)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Отличное погружение в аудио с отслеживанием положения головы, совместимое с любыми устройствами

Поддержка аудиокодеков без потерь

Лучшее шумоподавление среди беспроводных наушников Минусы Кейс не поддерживает беспроводную зарядку без дополнительного чехла

Внешне очень похожи на QCE II

Мы все знаем, что компания Bose знает, как создавать отличные беспроводные наушники, и наушники QuietComfort Ultra Earbuds можно считать лучшими беспроводными наушниками на сегодняшний день.

Ultra обеспечивают удобную посадку и множество функций. Bluetooth 5.3 — большой бонус, а также это первые наушники-вкладыши Bose, предлагающие собственную технологию пространственного звука Immersive Audio.

Приложение Bose позволяет вам изменять уровень шумоподавления с помощью ряда настраиваемых предустановок, и, говоря о шумоподавлении, новые Bose по-прежнему на вершине своей игры. Они могут автоматически регулировать уровень ANC, чтобы ваша музыка не заглушалась особенно громкими шумами. Эффект глубоко впечатляет, а ANC даже лучше, чем у AirPods Pro 2. Что касается звука, он сбалансированный, нейтральный и переполнен мелкими деталями. Качество звонков тоже хорошее за эти деньги.

Жаль, что нет поддержки высококачественных беспроводных аудиокодеков, таких как LDAC или aptX HD , а также нет беспроводной зарядки или Bluetooth multipoint (оба из которых есть в Sony WF-1000XM5). Но мы не думаем, что это конец света, если учесть, что эти стильные наушники источают такую ​​изысканность.

6 JBL Live Pro 2 TWS Эти интересные конкуренты AirPods станут отличным выбором, если вам нужна пара для занятий спортом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Поддерживаемые кодеки: SBC

Время работы: 10 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 40 ч

Вес: 58 г Плюсы Отличное время автономной работы

Рейтинг водонепроницаемости IPX5

Отличные показатели шумоизоляции Минусы Вкладыши могут выскочить из ушей во время разговора

По нашему мнению, лучшими AirPods для тренировок являются AirPods Pro 2, которые обеспечивают более надежную и удобную посадку, чем стандартные AirPods, а также оснащены функцией активного шумоподавления, которая позволяет заглушить шум переполненного спортзала.

Но они находятся в более дорогом конце шкалы, поэтому мы включили JBL Live Pro 2 TWS в этот список. Они более доступны, чем AirPods Pro 2, но по-прежнему предлагают пятизвездочную производительность, отличный комфорт и весьма конкурентоспособный и полезный набор функций.

Они могут похвастаться прочной конструкцией и хорошим внешним видом за свои деньги. Дополнительные возможности, такие как беспроводная зарядка, водонепроницаемость IPX5 (большинство пар имеют IPX4) и Bluetooth Multipoint (позволяющий легко переключаться между двумя одновременно подключенными устройствами) на голову выше того, что предлагают многие конкуренты за эти деньги. Добавьте 30 часов общего времени работы от батареи (включая восемь часов на зарядку), и JBL внезапно покажется очень заманчивым вариантом.

Шумоподавление достаточно хорошее, чтобы заглушить внешние помехи, а режим прозрачности удобен для бега. И качество звука в придачу развлекательное. Чего еще можно желать за эти деньги?

7 Bowers & Wilkins Pi8 Эти наушники Bowers & Wilkins дороже AirPods Pro 2, но они более чем оправдывают дополнительную стоимость

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Да

Bluetooth: 5.4

Время работы аккумулятора: 6.5 часов (наушники), 20 часов (кейс)

Беспроводная зарядка: Да

Водонепроницаемость: IP54 Плюсы Впечатляющая детализация

Естественное, утонченное звучание

Простота использования

Конкурентоспособное активное шумоподавление (ANC) Минусы Качество звука при звонках можно улучшить

Нет теста на подгонку насадок

Несколько обрывов сигнала

Bowers & Wilkins не новичок в мире беспроводных наушников, но его прошлые попытки не достигли цели. Однако все изменилось с появлением его последней флагманской пары.

Если вы хотите получить потоки деталей и понимания от ваших беспроводных наушников, Pi8 нужно услышать, чтобы поверить. Во время тестирования наша команда по обзору обнаружила, что их способность вытягивать тонкости и нюансы из записей была чрезвычайно впечатляющей. Вы не найдете более детально звучащую пару наушников в этом списке. Они также динамичны и ритмичны, способны развлекать вас независимо от того, какой музыкальный жанр вы им подадите. Наушники используют диффузор из углеродного конуса, который является тем же материалом, что и в его пятизвездочных беспроводных наушниках PX8, и он творит чудеса в Pi8.

Как и ожидалось от премиальных беспроводных наушников, качество сборки и комфорт превосходны. Пластик выглядит высококачественным, если говорить о беспроводном зарядном чехле самих наушников. Чехол фактически выполняет функцию беспроводного ретранслятора звука, что означает, что вы можете использовать его, скажем, в самолете, где вы хотите передавать звук с информационно-развлекательной системы вашего кресла на наушники, но система самолета не поддерживает Bluetooth.

Их активное шумоподавление отлично блокирует низкочастотные гулы и суету, даже если оно не настолько совершенно, как у наушников Bose QC Ultra Earbuds, которые вы найдете в этом списке. Мы считаем, что Bose компенсируют больший выбор высоких частот. Время работы от батареи солидное, но не впечатляющее — шесть с половиной часов на зарядку, в то время как качество звонков на этом уровне достаточно хорошее, чтобы конкурировать с основными конкурентами.

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Ищете что-то другое? Вот другие альтернативы AirPods, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. Некоторые из них — пятизвездочные продукты, которые просто не попали в основной список. Другие могут быть четырехзвездочными продуктами, которые превосходны в некоторых областях и могут быть достойны включения в шорт-лист.

Technics EAH-AZ100 : Если вы не можете позволить себе B&W Pi8 выше, Technics EAH-AZ100 — лучшая часть на 100 фунтов дешевле, но они все еще способны на удивительно чистый и открытый звук с превосходным количеством деталей. Шумоподавление не так уж далеко от того, что вы получите от Bose, подключение безупречно, а также есть множество премиальных функций, оправдывающих цену.

Cambridge Audio Melomania M100 : Они не идеальны, но M100 предлагают ряд функций, конкурирующих с AirPods Pro 2, и превосходное время автономной работы. Мы говорим о десяти часах на одной зарядке и 16 часах, если вы отключите шумоподавление. Они звучат объемно и сбалансированно, а их ANC более чем достаточно хороши за эти деньги. Мы просто хотели бы, чтобы они звучали более динамично и увлекательно, а их режим Transparency мог бы быть намного лучше.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 : Если вам нужна другая альтернатива Bose QC Ultra и Sony WF-1000XM5, которые представлены в этом списке, у Sennheiser также есть премиум-пара, которая соответствует требованиям и является шагом вперед по сравнению с AirPods Pro 2. Они звучат насыщенно и увлекательно, удобны и приятны в использовании и предлагают множество вариантов настройки. Шумоподавление также конкурентоспособно, хотя Bose просто опережает его в этом отделе.

Google Pixel Buds A-Series : Если вы владелец телефона Android или Google Pixel , то, скорее всего, AirPods не входят в ваш список желаний. Если вы хотите эквивалентную пару, разработанную с учетом конкурентной экосистемы Google, то Pixel Buds A-Series имеет смысл. Они удобны, просты в использовании, звучат детально и музыкально и легко подключаются к устройствам Android.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro : последние премиум-наушники Samsung показали себя хорошо за свои деньги, хотя и не попали в топ-лист. Тем не менее, они являются хорошим выбором для пользователей смартфонов Samsung Galaxy и оснащены такими функциями, как ANC, пространственный звук и семичасовое время автономной работы. Они воспроизводят яркий и живой звук, хотя для некоторых он может оказаться слишком резким.

Как выбрать лучшую альтернативу AirPods для вас

Во-первых, вам нужно решить, для каких AirPods вы хотите альтернативу . Это доступные AirPods начального уровня (2019), AirPods 3 или самые последние AirPods 4 и AirPods 4 с активным шумоподавлением? Или, может быть, вы хотите пару альтернатив AirPods Pro 2, которые привносят активное шумоподавление на вечеринку?

Вы тот, кто уже погружен в экосистему Apple, но не хочет быть связанным, когда дело касается выбора наушников? Или, может быть, вы пользователь Android, которому просто нравится идея иметь функции, конкурирующие с AirPods, в своей паре беспроводных наушников-вкладышей.

Очевидно, вам нужно определиться с бюджетом при рассмотрении альтернатив AirPods. Хорошей новостью здесь является то, что есть несколько отличных дешевых вариантов в бюджетном сегменте рынка, а также есть более премиальные альтернативы, если ваш бюджет позволяет это.

Вам также следует сравнить время работы аккумулятора , чтобы убедиться, что рассматриваемые вами наушники справятся с продолжительностью поездки на работу и более длительными сеансами прослушивания музыки.

Теперь вы можете получить массу преимуществ за свои деньги, если речь идет о лучших недорогих беспроводных наушниках , а учитывая, что все продукты Apple, как правило, имеют небольшую надбавку к цене, есть несколько выгодных предложений.

На этой странице мы ограничили наши альтернативы AirPods внутриканальными наушниками, но у нас также есть страница, посвященная лучшим альтернативам AirPods Max, если вам нужен полноразмерный вариант.