Лучшие недорогие беспроводные наушники 2025 года

Получите больше за меньшие деньги с лучшими недорогими беспроводными наушниками, которые вы можете купить прямо сейчас.

Времена, когда беспроводные наушники были территорией богатых, давно прошли — есть множество лучших дешевых беспроводных наушников, которые предлагают вам невероятные функции, при этом стоят намного меньше, чем их более дорогие аналоги. Если вы не хотите тратить кучу денег на пару настоящих беспроводных наушников, то у нас есть для вас как раз то, что нужно.

05.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Мой выбор из этой группы — OnePlus Buds 3 , получившие четыре с половиной звезды , которые сочетают в себе превосходное качество звука, звездный набор функций и отличное активное шумоподавление по отличной цене. Идеальные наушники, если вы хотите отгородиться от мира и не хотите тратить больше 100 долларов. Sony WF-C500 — еще один отличный вариант для любителей шумоподавления, а JLab JBuds mini — отличный супердешевый звукосниматель.

Мы провели сотни часов, тестируя десятки бюджетных наушников, поэтому мы знаем, на что вам следует обращать внимание при выборе новых карманных аудиокомпаньонов. В наших отдельных обзорах каждого из наушников в этом списке есть множество подробностей, так что вы можете получить наилучшее представление о качестве звука, шумоподавлении, сроке службы батареи и многом другом.

Продолжайте читать, чтобы выбрать лучшие недорогие беспроводные наушники, доступные для покупки прямо сейчас.

1 Oneplus Buds 3 Флагманские наушники с шумоподавлением по доступной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 31,5 x 20 x 24,4 мм (каждый наушник)

Вес: 4,5 грамма (каждый наушник)

Время работы аккумулятора (заявленное): До 10 часов, 44 часа общее время (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, AAC

Активное шумоподавление (ANC): Да

Защита: IPX4 Плюсы Отличное качество звука и разговора

Функции и стиль флагманского уровня

Чувствительное сенсорное управление

Эффективное шумоподавление Минусы Время работы аккумулятора с ANC уступает конкурентам

Пространственное аудио могло бы быть лучше

Причины купить: ✅ Отличный звук. OnePlus Buds 3 звучат великолепно, с широкой, детальной звуковой сигнатурой.

✅ Надежное шумоподавление. Менее чем за 100 долларов можно найти блестящее шумоподавление, которое превосходит конкурентов.

✅ Великолепный внешний вид. Они выглядят так, будто стоят гораздо больше, чем стоят на самом деле. Причины, по которым следует избегать: ❌ Время работы батареи можно было бы улучшить. У некоторых конкурентов общее время работы батареи лучше.



❌ Пространственное аудио не очень. Функция пространственного аудио не так хороша, как другие опции, и ее стоит отключить.

Не так много вариантов по цене ниже 100 долларов, которые бы включали столько же отличных функций, как OnePlus Buds 3. Конечно, они не идеальны, и некоторые уступки были сделаны, чтобы сохранить цену как можно ниже, но это великолепно выглядящая и приятная на ощупь пара наушников. Нам особенно нравится, как они выглядят, а их алюминиевая конструкция во многом заставляет их ощущаться дороже, чем они выглядят. Синий оттенок, в котором мы их тестировали, также прекрасный, хотя другим может понравиться версия Metallic Grey.

Нашему тестировщику также очень понравилось, как они звучат. Вас ждет энергичный опыт с OnePlus Buds 3, и хотя некоторые могут захотеть немного больше баса, есть много того, что может понравиться. Также есть много опций со звуком, включая управление эквалайзером в приложении OnePlus и поддержку различных кодеков высокого разрешения. Во время тестирования Rebel Rebel Дэвида Боуи был особой радостью с великолепным вокалом и блестящей репрезентацией среднего диапазона с солидными, впечатляющими гитарными риффами.

Spatial Audio также присутствует, и хотя это приятно, наше тестирование не нашло его таким уж впечатляющим. Он немного расширяет звуковую сцену, хотя также немного разбавляет звук для менее удовлетворительного звучания. Однако время работы от батареи хорошее, 6,5 часов OnePlus звучат правдиво, когда мы тестировали их долговечность.

В целом, благодаря отличному набору функций, качественному звуку и великолепному внешнему виду, OnePlus Buds 3 являются, по нашему мнению, лучшими недорогими наушниками из всех.

2 JLab JBuds Mini Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 17,8 x 20,3 мм (каждый наушник)

Вес: 3,1 грамма (каждый наушник)

Время работы аккумулятора (заявленное): 5,5 часов (наушники), 20 часов (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.3 с поддержкой SBC, AAC

Активное шумоподавление (ANC): Нет

Защита: IP55 Плюсы Компактный и прочный дизайн

Мощные функции в приложении

Удовлетворительное, настраиваемое качество звука

Приличное время автономной работы с зарядкой через USB-C

Чувствительное управление Минусы Проблемы с подключением

Слишком много фоновых помех во время звонков

Отсутствие быстрой зарядки

Причины купить: ✅ Невероятно маленькие. Если вам нужно что-то суперпортативное, то эти наушники для вас.

✅ Очень дешевые. Иногда их можно купить менее чем за 40 долларов.

✅ Хороший звук за эту цену. Несмотря на то, что они очень дешевые, они все равно звучат очень хорошо. Причины, по которым следует избегать: ❌Нет ANC. Если вы хотите заблокировать шум, то вам следует выбрать что-то другое.

❌Качество звонков не очень. В микрофоне много помех.

Беспроводные наушники имеют привычку стоить кучу денег, и многие варианты стоят более 100 долларов. Если вы вообще не хотите тратить много, часто может показаться, что вы смотрите на не очень хорошие варианты — но JLabs JBuds mini ломают эту тенденцию. Они стоят менее 50 долларов, обладают некоторыми отличными функциями и достаточно малы, чтобы поместиться на ваших ключах. У них даже есть крепление для брелока из коробки, что делает их одной из самых портативных пар наушников.

За эту цену вы не можете ожидать лучшего звука, отличного шумоподавления или даже огромного количества времени автономной работы. Однако вы будете удивлены тем, что вы получите. Они звучат намного лучше, чем имеют право, с прекрасным, удовлетворяющим звуковым почерком. Нет, они не выдерживают сравнения с AirPods Pro 2, но они звучат так, будто стоят в 3 раза больше, чем вы на самом деле платите. В нашем тестировании они нам особенно понравились для более басистых мелодий благодаря их более теплому звуковому почерку, поэтому такие, как «Descarga Fania – Live» Fania All-Stars, звучали отлично на недорогих наушниках.

Они также крошечные. Они легко поместятся в любой карман, в котором вы захотите их хранить, и, несмотря на их небольшой размер, вы получаете отличное время работы от батареи. Вы получаете около 5 часов от наушников, что становится 20 часами с зарядным чехлом. Лучшее, конечно, цена. Они стоят всего 40 долларов, что делает их одними из лучших наушников стоимостью менее 50 долларов.

3 Sony WF-C500 Превосходные характеристики и качество звука по выгодной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: внутриканальный

Версия Bluetooth: 5.0

Шумоподавление: Нет

Встроенный микрофон и элементы управления: Да

Гидроизоляция: IPX4

Время работы батареи: 20 часов (наушники: 10 часов, чехол: 10 часов)

Вес: 5,4 г каждый Плюсы Компактный и удобный дизайн

Живой, хорошо сбалансированный звук

Приложение для точного управления Минусы Обычное время автономной работы

Слегка мелкомасштабный звук

Причины купить: ✅ Флагманские функции. Пространственный звук и другие функции, которые можно ожидать от более дорогих наушников.

✅ Отличный звук. Они обладают классическим очень хорошим качеством звука Sony для более премиальных ощущений.

✅ Удобная посадка. Наушники Sony — это очень удобная маленькая пара наушников. Причины, по которым следует избегать: ❌ В кейсе не очень емкая батарея. От кейса можно заряжать только дважды, так что особой пользы вы не получите.

❌ Элементы управления не очень. Они управляются одной кнопкой на каждом наушнике, поэтому для управления ими приходится нажимать несколько раз.

Если вы хоть что-то знаете о внутриканальных наушниках, то знаете, что Sony выпускает одни из лучших. WF-C500 — самый дешевый вариант в линейке Sony, и они отлично оправдывают свою цену. Им может не хватать некоторых более премиальных функций дорогих моделей, но они предлагают то же великолепное качество звука и 360-градусный звук, из-за чего они кажутся намного дороже, чем есть на самом деле.

Это очень тонкая пара наушников-вкладышей, с чистым и сдержанным видом, который не кричит слишком громко. По бокам вкладышей находятся элементы управления, и они не так хороши, как другие варианты. Это одна щелкающая кнопка, и когда вы нажимаете на них, она вдавливает вкладыши в ухо неудобным образом. Если вы не трогаете их, то это очень удобная пара вкладышей с множеством вариантов подгонки в коробке и легким ощущением.

Звук тоже хорош. Наше тестирование выявило энергичный, захватывающий звуковой почерк, который отлично подходит для хай-хопа и более басовых жанров. Например, Mask Off от Future дала достаточно басовое исполнение, которое имело достаточно воздействия и не искажало. Было бы неплохо иметь ANC, чтобы улучшить шумоподавление, но, учитывая встроенный пространственный звук, это уступка, на которую мы готовы пойти, чтобы снизить расходы.

Возможно, это не самый лучший вариант в линейке Sony, но зато он самый дешевый — и это во многом делает его надежным вариантом.

4 Anker Soundcore Liberty 4 NC Мощный звук, время работы от аккумулятора и специальные функции



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: Не указан

Вес: 5,6 грамм (каждый наушник); 43,5 грамма (зарядный кейс)

Время работы аккумулятора (заявленное): 10 часов; 50 часов (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.3 с поддержкой SBC, AAC, LDAC

Активное шумоподавление (ANC): Да

Защита: IPX4 Плюсы Отличное качество звука

До 10 часов воспроизведения от одного заряда

Впечатляющие функции, включая поддержку LDAC

Прочный дизайн Минусы Разочаровывающее активное шумоподавление

Ненадежная посадка

Проблемы с подключением

Причины купить: ✅ Отличный звук. Anker поместил в наушники отличный звук для надежного прослушивания.

✅ Хорошая поддержка кодеков. Есть поддержка LDAC и других функций для лучшего звучания музыки.

✅ Хорошее время автономной работы. Вы получаете 10 часов заряда от самих наушников. Причины, по которым следует избегать: ❌ Посадка могла бы быть лучше. Вы можете обнаружить, что они выпадают, если не настроите их должным образом.

❌ ANC могла бы быть лучше. Они не блокируют много шума, даже при включенном ANC.

Soundcore выпускает отличные наушники, которые не стоят кучу денег, а более дорогие Liberty 4 NC — одни из лучших недорогих наушников, которые можно купить сегодня. Мне особенно нравится чехол, в котором они поставляются, особенно в розовом оттенке, который прислала Soundcore. На чехле также есть кнопка, чтобы открыть его, показывая наушники во всей их красе. Именно такие мелочи заставляют наушники казаться намного дороже, чем можно было бы предположить по их ценнику в 100 долларов. Внутри наушники тоже удобные, хотя наш тестер обнаружил, что они иногда выпадали.

ANC не очень хорош, но его приятно иметь. Однако звук — это то, где они проявляют себя. В шишках есть энергичный и захватывающий звуковой профиль, и это делает прослушивание отличным. Он сбалансирован и имеет нюансы, и наше тестирование показало, что они отлично подходят для Wanna Be Startin’ Somethin’ Майкла Джексона, с солидным присутствием в барабанах и басовой линии.

360 аудио также на борту и расширяет звуковую сцену больше, чем мы ожидали. Мне очень нравится эффект, и хотя он не такой впечатляющий, как у более дорогих наушников, это отличное дополнение к чему-то менее чем за 100 долларов. Время работы батареи также хорошее, сами наушники работают 10 часов, а затем еще 50 часов с чехлом. Такая выносливость может конкурировать даже с некоторыми из лучших беспроводных наушников и делает их более привлекательным вариантом, чем некоторые другие варианты.

5 1More PistonBuds Pro Наушники начального уровня с функцией ANC, которые превосходят ожидания за свою цену

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: внутриканальный

Версия Bluetooth: 5.2

Шумоподавление: Да

Встроенный микрофон и элементы управления: Да

Гидроизоляция: IPX5

Время работы батареи: 27,5 часа (наушники: 5 часов, чехол: 22,5 часа)

Вес: 4,5 г каждый Плюсы Отличный ANC по своей цене

Энергичный звук

Отзывчивое сенсорное управление Минусы Бас тяжелый на некоторых треках

Слабое качество связи

Причины купить: ✅ Хорошее шумоподавление. Они блокируют множество шумов, делая поездки на работу более комфортными.

✅ Плотный звук. У них басистый, теплый звук для веселого, увлекательного прослушивания.

✅ Сенсорное управление. Сенсорное управление удобно в использовании и полезно для управления функциями наушников. Причины, по которым следует избегать: ❌ Басов много. Если вы хотите чего-то более детального, вам лучше взять что-то другое.

❌ Недолгое время работы от батареи. Есть варианты получше, если вы хотите, чтобы ваши наушники прослужили долго.

1More PistonBuds Pro — одна из самых дешевых пар наушников с функцией ANC, которые вы можете купить, и они также довольно хороши. Конечно, ANC — это главная функция, и это достойный способ избавиться от шума, не тратя деньги на AirPods Pro 2. Всего за 59 долларов PistonBuds Pro блокируют весь ужасный шум внешнего мира и делают ваши приключения во внешнем мире намного более терпимыми. Нет, это не лучшие, но они превосходны за свою цену.

Звук тоже хороший, хотя некоторые могут посчитать его слегка тяжелым по басам. Этот акцент на низких частотах делает их теплыми и приятными для прослушивания, и он скрывает некоторые грехи в верхних частотах, которые могут быть немного мутными. Это не самое детальное исполнение, но бас чистый и ясный для комфортного звука. Бас в песне Hans Zimmers Time из саундтрека к фильму Inception хорошо реверберирует и делает прослушивание отличным. Благодаря ANC вы можете слушать его даже в шумной обстановке, что является бонусом.

Хотя сами наушники выглядят гладкими, корпус немного скучнее и, похоже, не получил особой работы. К счастью, наушники — это то, что люди увидят, и они выглядят довольно хорошо. Они также оказались довольно удобными в нашем тестировании, а 7,5-часовое время работы от аккумулятора гарантирует, что вы сможете слушать их дольше, чем некоторые другие варианты.

6 Donner DoBuds One Эффективное шумоподавление и великолепный звук в дизайне, похожем на AirPods

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 22,86 x 31,67 x 22,35 мм (каждый наушник)

Вес: 4,5 грамма (каждый наушник)

Время работы аккумулятора (заявленное): 6,5 часов (с ANC включён); 8 часов (с ANC выключен); 26 часов (зарядный кейс с ANC включён); 32 часа (зарядный кейс с ANC выключен)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, mSBC, AAC

Активное шумоподавление (ANC): Да

Защита: IPX4 Плюсы Сбалансированное звучание

Эффективное активное шумоподавление (ANC)

Лучшее время автономной работы по сравнению с AirPods

Устойчивость к поту и воде Минусы Низкий уровень комфорта

Предустановки эквалайзера плохо спроектированы

Ненадежное соединение с приложением Control

Причины купить: ✅ Хорошее шумоподавление. Они блокируют множество шумов, поэтому вам не придется беспокоиться о громких внешних шумах.

✅ Достойное время работы от аккумулятора. Они прослужат вам дольше, чем даже эквивалент AirPods.

✅ Устойчивы к воде и поту. Они отлично подойдут для занятий спортом. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они не самые удобные. Некоторым может не понравиться, как они ощущаются в ушах.

❌ Приложение не очень хорошее. Наушники с трудом удерживают связь с приложением телефона.

Если вы не хотите тратить много, но хотите такие функции, как ANC, у нас уже есть пара вариантов в списке. Но вы не ошибетесь с большим выбором, и это именно то, что вам дают DoBuds от Donner. У них есть визуальный стиль AirPods, со стержнями, силиконовыми амбушюрами, удивительно эффективным ANC и приличным звуком. Это может быть не самая удобная пара наушников, но они все равно представляют собой отличное ценностное предложение.

ANC больше всего впечатлило нашего тестера. Он был эффективен в разных шумных условиях, что делает его отличным вариантом, если вы хотите заглушить шум внешнего мира. Он сосредоточен на низкочастотных шумах и борется с высокочастотными звуками. Представьте себе шум шин проезжающих мимо автомобилей или свист ветра на городских улицах. Однако для поездок на автобусе и поезде он станет отличным дополнением к формуле.

Звук тоже хороший, хотя и не такой хороший, как некоторые другие варианты в списке. Базовый эквалайзер сбалансирован, не делая особого акцента на какой-либо одной части частотного диапазона. Наши тесты показали, что такие треки, как Kush от Dr. Dre , звучали четко и чисто, с большим количеством удара и басов. Однако были некоторые проблемы с комфортом, поскольку наш тестер нашел их более неудобными, чем другие варианты, в течение длительного времени.

Но в конечном итоге, благодаря надежному шумоподавлению и хорошему звуку по более низкой цене, мы обнаружили, что действительно наслаждаемся временем, проведенным с DoBuds One.

7 JLab Go Air Pop Впечатляющие наушники, которые противоречат своей скромной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: внутриканальный

Версия Bluetooth: 5.0

Шумоподавление: Нет

Встроенный микрофон и элементы управления: Да

Гидроизоляция: Нет

Срок службы батареи: всего 32 (8 часов от наушников)

Вес: 3,7 г каждый Плюсы Легкий дизайн

Удобное управление на наушниках

Звучат лучше, чем что-либо за эту цену Минусы Не последнее слово в звуке

Нестандартный зарядный кабель

Несмотря на то, что они невероятно дешевы, они удобны в обслуживании во многих отношениях, и эти наушники являются одними из самых маленьких и самых прочных в категории, покрыты прочным пластиком с защитой от пота и воды IPX4. Музыка звучит живо благодаря трем встроенным эквалайзерам, которые JLab настроил, чтобы предоставить слушателям более персонализированный опыт прослушивания. Balance сохраняет звук нейтральным, в то время как Bass Boost говорит сам за себя, а JLab Signature подчеркивает басы и вокал. Самая удивительная отличительная черта этих наушников — это время автономной работы; полная зарядка обеспечивает 8 часов воспроизведения. Добавьте к этому сверхкомпактный зарядный футляр со встроенным USB-кабелем, и вы получите прекрасный комплект по непревзойденной цене.

Хотя Go Air Pop занимает первое место, это не делает его идеальным. Те, кто хочет более надежную гарнитуру для звонков или дополнительные функции, с которыми можно поиграть, захотят потратить больше на любые из лучших беспроводных наушников на рынке .

Лучшие недорогие беспроводные наушники: сравнение характеристик

Активное шумоподавление (ANC) Срок службы батареи (номинальный) Рейтинг долговечности OnePlus Buds 3 Да До 10 часов, всего 44 часа (зарядный футляр) IPX4 JLab JBuds Мини Нет 5,5 часов (на наушник); 20 часов (зарядный футляр) IP55 Sony WF-C500 Нет 10 часов; 20 часов (зарядный футляр) IPX4 Саундкор от Anker Liberty 4 NC Да 10 часов; 50 часов (зарядный футляр) IPX4 1Больше PistonBuds Pro Да До 7,5 часов; 30 часов (зарядный футляр) IPX5 Доннер DoBuds One Да 6,5 часов (ANC включен); 8 часов (ANC выключен); 26 часов (зарядный футляр с включенным ANC); 32 часа (зарядный футляр с выключенным ANC) IPX4 JLab Go Air Pop Нет 8 часов; 32 часа (с зарядным чехлом) IPX4 JLab JBuds Air Pro Нет 9 часов; 36 часов (зарядный футляр) IP55 Skullcandy Dime 3 Нет 8 часов; 20 часов (с зарядным чехлом) IPX4

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Мы тестируем множество беспроводных наушников, но не каждая модель попадает в наши руководства по покупке. Это не значит, что они не являются отличными продуктами, просто их бьют модели-конкуренты с более мощным набором функций или лучшей производительностью по цене. Выбор в этом руководстве — самые лучшие дешевые беспроводные наушники, которые мы тестировали, и все они были полностью проверены аудиоэкспертом Daboom. Но с большим количеством моделей на выбор, чем когда-либо, мы хотим убедиться, что вы также рассмотрите эти протестированные варианты, которые по какой-либо причине не попали в число лучших из лучших.

EarFun Air Pro 3

Они являются близкими конкурентами Soundcore Liberty 4 NC, которые занимают лидирующие позиции по времени работы от батареи. Air Pro 3 имеют большую продолжительность работы от батареи, но не работают так долго, как Soundcore. Они также предлагают эффективную работу ANC, высокий уровень комфорта, поддержку адаптивного звука aptX с совместимых устройств воспроизведения и персонализированный звук благодаря настраиваемому эквалайзеру в надежном приложении управления. В нашем обзоре также упоминалось хорошее качество звонков и беспроводная зарядка.

Soundcore Liberty 4 Pro

Дочерний бренд Soundcore от Anker выпускает несколько очень надежных бюджетных наушников. Эта пара не идеальна, но им все равно удается вместить некоторые надежные функции, которые сочетаются с их разумным качеством звука. Их корпус большой, но функциональный, и они удобны в придачу. Однако качество звонков не самое лучшее, и есть более компактные варианты за схожую цену.

1More PistonBuds Pro Q30

С рекомендованной розничной ценой всего в 54 доллара и предлагая адаптивное ANC, микрофоны AI, Bluetooth 5.3 с многоточечной технологией и настраиваемые параметры звука, 1More PistonBuds Pro Q30 являются чем-то вроде выгодной покупки. Они также обеспечивают впечатляющий звук и имеют поддержку пространственного звука . Но, к сожалению, не все работает так, как должно, с привередливым сенсорным управлением и временем автономной работы ниже среднего по сравнению с конкурентами. Оставив недостатки в стороне, эти наушники являются идеальным выбором для искателей выгодных предложений, желающих получить альтернативу AirPods Pro за малую часть стоимости.

Audio-Technica ATH-SQ1TW

Наушники Audio-Technica ATH-SQ1TW выглядят запоминающимися и звучат прекрасно. К сожалению, не все выдерживают оценку, и им не хватает ключевых функций, таких как отсутствие обнаружения износа, многоточечное подключение и отсутствие поддержки сопутствующего приложения. Несмотря на то, что они предлагают только Bluetooth 5.0 с SBC, они звучали отлично и были отличной парой наушников для качества звонков во время нашего тестирования.

Как выбрать лучшие недорогие беспроводные наушники для вас

Очевидно, что цена является важным фактором при поиске лучших дешевых беспроводных наушников. Многие дешевые модели имеют указанную цену менее 100 долларов, но с распродажами и скидками в интернет-магазинах вы можете легко получить выгодную сделку за еще меньшую цену.

Любые деньги, которые вы сэкономите на покупке наушников, не принесут вам особой пользы, если вам постоянно нужно подзаряжать аудиоустройство. Поэтому обратите внимание на номинальный срок службы батареи и на то, идет ли в комплекте с наушниками чехол для переноски, чтобы обеспечить дополнительную мощность. Вам также захочется узнать, что говорят о качестве звука как профессиональные тестировщики, так и люди, купившие наушники. Это касается как прослушивания музыки через наушники, так и телефонных звонков.

То, насколько хорошо беспроводные наушники подходят вашим ушам, может варьироваться от человека к человеку. Но некоторые модели поставляются с дополнительными насадками и плавниками, чтобы предложить что-то близкое к индивидуальной посадке.

Что означают рейтинги IP?

Рейтинги IP относятся к уровню защиты от проникновения (IP) жидкостей и грязи, от которых защищено устройство. Это часть долговечности устройства.

Объяснение рейтингов IP: Первая цифра относится к уровню защиты от твердых частиц, таких как пыль и песок. Шкала варьируется от 0 (нет защиты) до 6 (пыленепроницаемость) для полной защиты. Например, рейтинг IP6X гарантирует, что устройство полностью пыленепроницаемо, что делает его идеальным для суровых условий на открытом воздухе или промышленных предприятий, где часто встречаются мелкие частицы пыли.

Вторая цифра обозначает устойчивость устройства к влаге, а шкала варьируется от 0 (нет защиты) до 8 для самого высокого уровня защиты. Например, с рейтингом IPX4 наушники защищены от брызг воды с любого направления, в то время как рейтинг IPX7 гарантирует, что устройство может быть погружено в воду на глубину до 1 метра (около 3 футов) на 30 минут без каких-либо повреждений.

Объяснение наиболее распространенных рейтингов IP

Рейтинг Уровень защиты IPX4 Данный рейтинг показывает, что устройство прошло испытания и обеспечивает защиту от брызг воды, что делает его пригодным для тренировок или небольшого дождя. IPX6 Этот рейтинг означает, что устройство может выдерживать мощные струи воды с любого направления. IPX8 Устройство водонепроницаемо и выдерживает полное погружение на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.

Что означает «настоящая беспроводная связь»?

Не все беспроводные наушники созданы равными — некоторые из них действительно беспроводные, а некоторые просто беспроводные. Если вы заметите пару наушников с прикрепленным беспроводным прозвищем, например Beats Flex , вы заметите провод, который соединяет два наушника вместе, обычно с модулем Bluetooth и аккумулятором в какой-то точке вдоль провода. Это часто делает пару наушников более дешевой, но также более громоздкой и раздражающей в использовании. Однако, если вам нравится иметь только один наушник, вы можете просто оставить другой висеть на плече, что является дополнительным бонусом.

С другой стороны, настоящие беспроводные наушники — это те, что вы увидите в этом списке. Это крошечные, всеобъемлющие наушники, которые вставляются в зарядный футляр, когда вы их не используете, чтобы аккумулятор заряжался. Это самые распространенные наушники сейчас, и они составляют весь наш список лучших шумоподавляющих наушников.