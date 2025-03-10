Лучшие наушники для бега и спорта 2025 года

С парой лучших беспроводных спортивных наушников для бега и тренировок вы можете перестать беспокоиться о том, что они выпадут или промокнут от пота, сосредоточившись на своих фитнес-целях. Долговечные и прочные беспроводные наушники.

Лучшие спортивные наушники идеально подходят, если вы много времени проводите на открытом воздухе, например, бегаете, ездите на велосипеде или ходите в походы. Они прочные, долговечные и при этом позволяют вам слышать, что происходит вокруг, благодаря режиму прозрачности.

10.03.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые наушники для бега и спорта

Как и многие из лучших наушников для тренировок , эти спортивные наушники помогут вам сохранять мотивацию с помощью любимой музыки, аудиокниг или подкастов, и их удобно носить даже в течение длительного времени.

Но вы не можете знать наверняка, каковы они, пока не наденете их на ухо, поэтому мы протестировали лучшие спортивные наушники, чтобы вы могли найти правильный набор для своих тренировок. Мы также проверили качество звука, время работы батареи и посадку каждой пары.

Протестировав каждый комплект, мы пришли к выводу, что Beats Fit Pro — лучшие спортивные наушники для большинства людей, но мы также включили в комплект наушники Shokz , которые идеально подходят для бега, и несколько других альтернатив, которые помогут вам двигаться.

Лучшие спортивные наушники, которые вы можете купить прямо сейчас

1 Beats Fit Pro Лучшие спортивные наушники в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX Adaptive

Драйверы: 9,5 мм

Время автономной работы: 6 часов (наушники) 24 часа (с чехлом)

Вес: 5.6 г наушник Плюсы Легкая конструкция с крыльями, которая надежно прилегает

Очень хороший звук и шумоподавление

Работают на чипе Apple H1 Минусы Дороже, чем Studio Buds

Нет беспроводной зарядки

Трудно найти более продуманные и удобные спортивные наушники, чем Beats Fit Pro. Эти наушники имеют небольшие крылышки на каждом вкладыше, чтобы удерживать их на месте, что делает их идеальными для тренировок.

Однако это не единственная причина любить их. Нас впечатлила функция шумоподавления, которая легко блокирует нежелательные отвлекающие факторы, такие как фоновый шум и шум транспорта. И у них есть чип H1 от Apple, что означает, что они легко интегрируются с другими вашими устройствами Apple, такими как ваш Mac.

И чип помогает управлять беспроводными командами Siri и функцией Find My, которая позволяет вам восстанавливать потерянные наушники. Конечно, многие из этих функций работают только с продуктами Apple, но вы все равно можете получить хорошо подогнанный, высокопроизводительный комплект, даже если вы используете телефон Android.

Прочитайте наш полный обзор Beats Fit Pro

2 Beats Powerbeats Pro Лучшие спортивные наушники по соотношению цена/качество

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC

Драйверы: динамические

Время автономной работы: 9 часов (наушники), 16 часов (с чехлом)

Вес: 20 г Плюсы Надежная посадка

Отличный звук

Удобное управление Минусы Некоторым может показаться, что бас слишком гулкий

Громоздкий зарядный футляр

Если вам нравится дизайн бренда Beats от Apple, но вы предпочитаете безопасность заушных креплений, то Beats Powerbeats Pro могут стать для вас лучшими спортивными наушниками. Как старые наушники, они почти всегда где-то продаются, что делает их хорошим выбором, несмотря на высокую рекомендованную розничную цену.

Эти устойчивые к поту наушники оснащены чипом H1 от Apple, поэтому они хорошо работают с другими устройствами Apple. Но, что важно, они также работают с телефонами Android, что идеально, если вы поклонник звукового профиля Beats, хотя вы не получите доступа к некоторым специфичным для iPhone функциям, таким как Siri и Spatial Audio.

Однако, какое бы устройство вы ни использовали, мы обнаружили, что Powerbeats Pro имеют хорошо сбалансированный аудиовыход — ушел подход с супертяжелыми басами, который можно было найти в старых наборах Beats. Вы получаете 24 часа работы от аккумулятора с кейсом и 9 часов от одного наушника.



3 Shokz OpenRun Pro 2 Лучшие спортивные наушники с костной проводимостью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 31 г

Время работы батареи: 12 часов

Радиус действия Bluetooth: 10 м

Водонепроницаемость: IP55 Плюсы Отличное качество звука для костной проводимости

Открытый дизайн для сохранения осведомленности

Удобная и надежная посадка Минусы Звук может быть заглушен внешними шумами

Нет возможности регулировки

Отсутствует встроенное хранилище MP3

Shokz OpenRun Pro 2 не блокируют ваш ушной канал, когда вы их носите, вместо этого используя вибрации, передаваемые через ваши скулы, чтобы создавать звук. Это означает, что вы остаетесь в курсе того, что происходит вокруг вас во время тренировок, что особенно важно для пробежек на открытом воздухе, походов и езды на велосипеде.

В целом, даже лучшие наушники с костной проводимостью уступают по качеству звука внутриканальным наушникам, но OpenRun Pro 2 на голову выше конкурентов благодаря технологии DualPitch, которую они используют. Это значительно увеличивает мощность баса в наушниках в частности и делает их более четкими и слышимыми, чем другие открытые наушники.

Конструкция с оголовьем также удобна и надежна для любого вида тренировок, и хотя вы не можете отрегулировать посадку, наушники OpenRun Pro 2 выпускаются в двух размерах: версия Mini имеет более короткую дужку, которая сидит ближе к голове.

4 Apple AirPods Pro 2 Лучшие спортивные наушники для iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 24 x 30.9 x 21.8 мм, 5.3 г (каждый вкладыш)

Время работы батареи: 6 часов (наушники) 30 часов (чехол для зарядки)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Водонепроницаемость: IPX4-рейтинг Плюсы Шумоподавление мирового класса

Пространственный звук Dolby Atmos

Улучшенное время автономной работы Минусы Нет поддержки lossless

Время автономной работы все же среднее

Apple не планирует выпускать AirPods Pro 2 специально для занятий спортом — для этого у них есть Beats Fit Pro и Powerbeats Pro, — но эти популярные наушники обладают многими из тех же функций и характерным дизайном в стиле Apple White.

И то, что они не предназначены для тренировок, не значит, что их нельзя использовать для упражнений. На самом деле, мы взяли AirPods 2 на пробежку и обнаружили, что сочетание сменных вкладышей и динамического режима адаптивной прозрачности делает их идеальными для тренировок в помещении и на улице.

Как и оригинальные наушники Apple с функцией шумоподавления, AirPods Pro 2 защищены от пота и воды по стандарту IPX4, но улучшена защита от скольжения, чтобы вы чувствовали себя более надежно, независимо от того, занимаетесь ли вы бегом или тренируетесь, а тест на посадку ушных вкладышей от Apple помогает добиться оптимальной посадки.

Срок службы батареи увеличился по сравнению с первым поколением AirPods Pro: 6 часов в наушниках и 30 часов в беспроводном зарядном футляре. А шумоподавление, несомненно, одно из лучших, что мы когда-либо использовали.

5 Jabra Elite 8 active

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес : 5,6 гр

Время работы батареи: 8 часов, 32 часа с чехлом

Водонепроницаемость: IP68

ANC: Да Плюсы Чрезвычайно прочные

Хорошее качество звука и разговора

Интуитивное шумоподавление

Длительное время работы

Впечатляющее качество 3D-звука Минусы Схема управления влияет на комфорт

Отсутствие некоторых премиальных функций

Пространственный звук требует доработки

Jabra Elite 8 Active — одни из самых прочных спортивных наушников, которые мы тестировали. Материалы не скалываются и не выцветают, конструкция ушных вкладышей ShakeGrip не дает им выпадать во время пробежек и высокоинтенсивных тренировок, а также они имеют класс водонепроницаемости IP68.

Они обладают фирменным теплым звучанием Jabra, позволяющим начинать тренировки с момента нажатия кнопки воспроизведения, а также адаптивным активным шумоподавлением (с режимом прозрачности), пространственным звуком и одним из самых продолжительных сроков работы батареи среди всех существующих.

Шумоподавление отлично справляется с устранением нежелательных звуков, будь то во время пробежек или видеочатов. Elite 8 Active — одна из самых мощных пар наушников для тренировок, которые мы видели, и они обладают надежной поддержкой функций как на устройствах iOS, так и на устройствах Android.

6 Beats Solo Buds Лучшие спортивные наушники до 100 долларов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Поддерживаемые кодеки: AAC

Драйверы: Двойные динамические драйверы

Время автономной работы: 18 часов

Вес: 20 г Плюсы Потрясающее время автономной работы от аккумулятора

Компактные бутоны с удобной посадкой

Самые дешевые наушники Beats Минусы Тихие и не хватает баса

Нет ANC и обнаружения в ухе

Эти спортивные наушники с отличным соотношением цены и качества не оснащены зарядным футляром, системой шумоподавления или многими другими премиальными функциями, но Beats Solo Buds превосходны в основах: великолепном качестве звука и удобной, надежной посадке.

Мы носили их в течение нескольких недель, охватывая прогулки низкой интенсивности, высокоинтенсивные тренировки, силовые тренировки и для ежедневного использования. Мы даже начали по умолчанию использовать Solo Buds вместо технически более совершенных Jabra Elite 8 Active.

Не во всех ситуациях — без шумоподавления они не подходят для загруженных помещений, таких как спортзал, особенно при прослушивании подкастов или аудиокниг — но когда нам нужна надежная пара, мы можем положить ее в сумку.

Конечно, отсутствие аккумулятора в чехле не является идеальным решением (каждый наушник работает до 18 часов, в реальных условиях — 15 часов, прежде чем вам понадобится подзарядка), но это действительно означает, что его действительно удобно носить с собой, поскольку чехол весит всего 22 г, а каждый наушник — 5,7 г.

Они также хорошо подошли без каких-либо регулировок. Хотя мы носили их для различных тренировок и занятий, только во время прогулки в разгар жары мы обнаружили, что они немного сползли и требуют повторной регулировки.

7 Shokz OpenSwim Pro Лучшие водонепроницаемые спортивные наушники для плавания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 28 гр.

Время работы батареи: 9 часов

Водонепроницаемость: IP68

ANC: Нет Плюсы Удобная и надежная посадка

Bluetooth и воспроизведение MP3 с устройства

Отличное качество звука Минусы Воспроизведение с устройства быстро разряжает батарею

Высокая цена

Shokz OpenSwim Pro — одни из лучших наушников для плавания . Эти наушники с костной проводимостью удобно располагаются вокруг головы, а вибрирующие подушечки на каждой скуле генерируют звук и оставляют уши открытыми.

Отчасти именно поэтому наушники получили рейтинг водонепроницаемости IP68, поскольку в них нет открытой электроники, а кабель для зарядки магнитно крепится к правой боковой накладке. А конструкция открытого уха означает, что вы все равно можете слышать, что происходит вокруг вас, включая свистки спасателей.

Наушники оснащены Bluetooth, поэтому вы можете транслировать любимую музыку и подкасты с ближайшего телефона, но вы также получаете 32 ГБ встроенной памяти для музыки, если захотите оставить свой телефон в шкафчике во время плавания.

Вы не можете загружать музыку с выбранного вами потокового сервиса, поэтому вам нужно подключить OpenSwim Pro к компьютеру, а затем перетащить файлы — процесс, который мы обнаружили немного медленным и кропотливым. Кроме того, сколько людей сейчас владеют файлами MP3?

Но это полезное дополнение, если вы ищете способ сохранять мотивацию в воде. Мы обнаружили, что наушники хорошо сидят даже под шапочками и очками для плавания и их удобно носить во время длительных заплывов. И мы были большими поклонниками режима звука Swimming, который увеличивает громкость и четкость голосового аудио.

Как выбрать лучшие спортивные наушники

На рынке представлено множество отличных спортивных наушников, но вы можете упростить выбор, если учтете несколько важных соображений, которые помогут вам выбрать лучшие спортивные наушники для тренировок.

Во-первых, они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать любые погодные условия на открытом воздухе и потные тренировки в помещении. Поэтому вам следует стремиться к набору с рейтингом IP, подходящим для вашего стиля тренировок, как правило, IPX4 или выше.

Плюс, они должны надежно оставаться на месте, пока вы двигаетесь. Некоторые из них оснащены заушными крючками, чтобы они не выпадали, в то время как другие используют сбалансированные внутриушные конструкции для достижения того же результата. Что вы выберете, будет зависеть от ваших предпочтений.

Никто из нас не хочет заряжать свои устройства несколько раз в день. К счастью, многие из лучших спортивных наушников работают до 8 часов, имея три или четыре полных подзарядки в кейсе.

Однако все равно важно учитывать время работы батареи при принятии решения. Если вы планируете многочасовую пробежку или поход на целый день, вам понадобится комплект, который выдержит все это время. Или если вы больше любите короткие высокоинтенсивные тренировки, это может быть меньшей проблемой.

Также протестировано

Мы тестируем много спортивных наушников, но не все из них попадут в наш обзор. Но это не делает их плохими вариантами, так что если вам нужен больший выбор, вот некоторые, которые не совсем попали в наш обзор.

JBL SoundGear Sense

Если вы ищете наушники, которые можно использовать для тренировок на открытом воздухе, то открытая конструкция JBL SoundGear Sense делает их хорошим вариантом. Однако в шумной обстановке мы обнаружили, что звук заглушается. Но они удобные и прочные и подходят для тренировок в помещении.

Jabra Elite 7 Active

До того, как Jabra вышла с потребительского рынка с Elite 8 Active, 7 Active были одними из лучших спортивных наушников. Сейчас им уже два поколения, поэтому их сложнее найти, но они имеют схожую производительность ANC, отличный звук и невероятно удобный дизайн.

JLab Epic Air Sport ANC (2-го поколения)

До появления Beats Solo Buds эти наушники были нашими лучшими спортивными наушниками в ценовом диапазоне до 100 долларов благодаря конструкции с заушным креплением, которое удерживало их на месте, впечатляющему времени автономной работы в 70 часов, хорошему звуку и поддержке беспроводной зарядки.

OpenRock X

На бумаге эти спортивные наушники открытого типа кажутся идеальными. Они кажутся премиальными (и цена соответствующая) и удобны для ношения в течение длительного времени (если вы не пользуетесь очками). Но мы обнаружили, что качество звука не соответствует цене, а конструкция допускает слишком много шума ветра, который может нарушить ваш звук.

Какие наушники используют профессиональные спортсмены?

Во время соревнований и гонок спортсмены обычно не носят наушники. Однако, как и многим другим людям, спортсменам необходимо тренироваться и использовать музыку, чтобы сохранять мотивацию во время тренировок.

Однако здесь нет универсального ответа, поскольку часто все зависит от личных предпочтений. Тем не менее, бегуны часто по умолчанию используют наушники с костной проводимостью, чтобы быть в курсе того, что происходит вокруг.

На самом деле, England Athletics даже отмечает, что: «Спортивные наушники с костной проводимостью — единственные наушники, одобренные для использования на всех шоссейных гонках в соответствии с Правилами соревнований по легкой атлетике Великобритании».

«В правилах четко указано, что наушники-вкладыши нельзя использовать на мероприятиях, где дороги открыты для движения». Организация сотрудничает с Shokz, но вы можете использовать любые наушники с костной проводимостью, чтобы соответствовать требованиям.