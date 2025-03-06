Лучшие альтернативы AirPods Max в 2025 году

Это лучшие альтернативы AirPods Max, которые предлагают максимальную производительность за меньшую цену.

Наш обзор лучших альтернатив AirPods Max представляет лучшие наушники с шумоподавлением, которые более доступны, чем флагман Apple. Хотя нельзя отрицать, что AirPods Max — одни из лучших наушников , их действительно высокая цена может стать большим разочарованием для многих.

06.03.2025 Обновление В рейтинг лучших наушников альтернатив AirPods Max добавлены новые модели.

Мы все чаще видим, как новые модели конкурируют с функциями Apple, предлагая альтернативные технологии иммерсивного звука. Например, такие модели, как наш лучший выбор Sony WH-1000XM5, поддерживают пространственный звук , а Sonos Ace также поддерживают Dolby Head Tracking. Некоторые из них соответствуют или даже превосходят AirPods Max по активному шумоподавлению, комфорту, качеству звука и времени автономной работы, как наушники Bose QC Ultra. Затем идут такие жемчужины, как Cleer Enduro ANC, которые являются самым веским аргументом в пользу лучшего альтернативного бюджетного выбора из-за их высокой производительности за малую часть стоимости.

Вы найдете гораздо больше информации в наших подробных отдельных обзорах, охватывающих дизайн и комфорт, функции, ANC и качество звука со всеми видами медиа, а также то, насколько хорошо они обрабатывают звонки. Просто перейдите по ссылке в конце каждого обзора продукта ниже, чтобы узнать все, что вам нужно знать.

Вы можете найти все наши подборки лучших альтернатив AirPods Max ниже, а если вы также рассмотрите возможность использования наушников-вкладышей, ознакомьтесь с лучшими альтернативами Apple AirPods.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшая альтернатива AirPods Max в целом

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 249 г

Время работы от батареи: 30 часов (активный шумоподавитель); 40 часов (шунт выключен)

Диапазон Bluetooth: 12 м

ANC: Да Плюсы Артикулированный и привлекательный звук

Отличные возможности управления

Впечатляющее шумоподавление Минусы Качество звонков можно улучшить

Хотя AirPods Max получили высокие оценки за дизайн и качество звука, Sony WH-1000XM5 в целом более привлекательный набор наушников. За более низкую цену, более широкие интеллектуальные функции/элементы управления и более длительное время работы от батареи они могут многое предложить. Они также легче, что делает их более удобными для ношения в течение длительного времени и для ношения с собой.

Текущие флагманы серии XM имеют все, что вы могли бы пожелать, и даже с их повышением цены WH-1000XM5 все еще дешевле, чем AirPods Max. Во время нашего обзора мы обнаружили, что у них было сильное качество звука и одно из лучших активных шумоподавлений (ANC) в паре наушников, которые вы можете купить прямо сейчас.

30-часовое время работы от аккумулятора (с ANC) превосходно (или 40 часов без него), что значительно больше, чем у AirPods Max, и все, от сенсорного управления до возможности настройки эквалайзера через приложение Sony Headphones Connect, хорошо продумано и бесшовно интегрировано. Качество звонков также значительно улучшилось, и на самом деле нечего критиковать, кроме слегка безвкусного стиля и повышения цены на 50 долларов по сравнению с XM4, которые все еще доступны, и еще одной отличной альтернативой AirPods Max, которая стоит еще меньше.

Подробнее — полный обзор Sony WH-1000XM5

2 Cleer Enduro ANC Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 17,8 x 16,8 x 7,6 см, 299 г

Время работы аккумулятора (заявленное): 60 часов (с ANC включён)

Радиус действия Bluetooth: 15 метров (50 футов)

ANC: Да Плюсы Длительное время работы аккумулятора

Богатое басами звучание

Эффективное шумоподавление Минусы Комфорт снижается при длительном использовании

Нет пространственного аудио

Есть много причин, по которым мы оцениваем Enduro ANC как лучшие дешевые наушники с шумоподавлением . Срок службы батареи увеличивается до 60 часов с включенным ANC, что в три раза больше, чем у флагманских наушников Apple. Они поставляются с достойным набором функций, включая регулируемое окружающее прослушивание, настройку эквалайзера, Google Fast Pair, NFC и комплектный 3,5-миллиметровый кабель для поддержки Hi-Res Audio. Говоря об аудио, эти наушники звучат фантастически с насыщенной басами звуковой сценой, которая обеспечивает удовлетворительное ощущение глубины. ANC также очень эффективно блокирует мир во время сеансов Spotify . Вы можете понять, почему мы считаем их лучшим соотношением цены и качества для потребителей, которые хотят что-то столь же практичное и более доступное, чем AirPods Max. Если бы только они были такими же удобными, как их роскошный конкурент, и поддерживали формат 3D-аудио.

3 Sennheiser Momentum 4 Впечатляющее время работы от аккумулятора с функцией активного шумоподавления и фирменным звуком Sennheiser

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Количество микрофонов: 2

Время работы: 60 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 6-22000 Гц Плюсы Впечатляющее время автономной работы

Отличный звук

Эффективное шумоподавление

Удобное сенсорное управление Минусы Скучный дизайн

Уши могут потеть

Проблемы с подключением к приложению Smart Control

Хотя обновленный дизайн наушников Sennheiser Momentum Wireless четвертого поколения не выделяется так, как их классический предшественник, 60-часовое время работы от аккумулятора действительно радует публику и делает их лучшими. Добавьте к этому легкий звук Sennheiser и эффективное шумоподавление, и Momentum 4 станут одними из самых практичных беспроводных наушников, которые мы видели, идеально созданными для жизни в дороге, а не привязанными к розетке, требующей регулярной подзарядки аккумулятора.

Мягкий домашний звук Sennheiser справляется с широким спектром музыкального контента, от бьющих битов до более мягких мелодий с апломбом. Они поддерживают Bluetooth 5.2 и aptX Adaptive, а также в комплект входит 3,5-миллиметровый кабель для аудиофильских проводных подключений. Эффективность ANC эффективна, и мы обнаружили, что автоматическое подавление шума ветра было очень впечатляющим, когда стояли на ветреной железнодорожной платформе во время ежедневных поездок на работу.

4 Bose QuietComfort Ultra Лучшая альтернатива AirPods Max для активного шумоподавления

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 250 г

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 35 мм

Тип драйверов: Динамический драйвер

Чувствительность: Н/Д

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 24 часа (с активным шумоподавлением, ANC)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Фантастическое детализированное звучание с богатыми басами

Лидирующая в классе способность подавления шума

Комфортные и премиальные, со складной конструкцией

Отличные умные функции Минусы 24 часа работы от аккумулятора — слабый показатель

Некоторым может не хватить более нейтрального звучания

Нет USB-C аудиовхода

Нет поддержки LE Audio (но она обещана)

Наушники Bose QuietComfort Ultra — лучшие наушники с функцией ANC в целом. В качестве замены Bose 700 компания снова подняла планку для наушников с активным шумоподавлением, эффективно заглушая внешний мир вокруг вас. Новая модель оснащена технологией Immersive Audio и множеством дополнительных функций , включая Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением, поддержкой aptX Adaptive и сенсорным управлением громкостью. Все это представлено в совершенно новом современном и легком дизайне, который достаточно удобен для ношения в течение нескольких часов.

Существует несколько уровней шумоподавления для балансировки уровня тишины с режимом Aware (прозрачность), чтобы соответствовать вашему окружению. Срок службы батареи был увеличен до 24 часов, а изменения, внесенные в элементы управления и дизайн, делают использование более практичным и бесшовным. В то время как Bose 700 являются отличным альтернативным вариантом для рассмотрения (и могут быть найдены со скидкой в ​​ранних предложениях наушников Black Friday ), наушники QC Ultra поднимают игру Bose и являются замечательно сильным вариантом в качестве альтернативы AirPods Max с ведущим в своем классе ANC.

5 Sonos Ace Более мощная поддержка звука с помощью Spatial Audio и Dolby Headtracking

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 19,1 x 16 x 8,5 см; 324 г

Время работы аккумулятора: До 30 часов

Подключение: Bluetooth 5.4 с поддержкой SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless

Особенности: Интеграция с звуковой панелью Sonos Arc Плюсы Отличное качество звука и шумоподавление

Привлекательный дизайн

Длительное время работы аккумулятора

Высокие экологические стандарты Минусы Нет поддержки аудио без потерь через Wi-Fi

Отсутствует глубокая интеграция с экосистемой Sonos

Sonos Ace, возможно, и являются первой парой наушников компании, но они действительно впечатлили нас своей широкой и яркой звуковой сценой с четкостью вокала , что помогает сделать прослушивание более захватывающим и связанным с вашей любимой музыкой.

Как и AirPods Max, поддерживающие пространственное аудио , наушники Sonos Ace также могут похвастаться пространственным аудио и включают поддержку форматов Dolby Atmos и Sony 360 Reality Audio с Dolby Head Tracking. Мои тесты с музыкальным контентом Dolby Atmos на Tidal были впечатляющими, привнося дополнительное ощущение измерения в звуковую сцену со всеми видами пространственного аудиоконтента. Dolby Head Tracking работал без сбоев после включения на вкладке Sonos Ace в приложении Sonos.

6 Bowers & Wilkins Px7 S2 Обновленный дизайн наушников премиум-класса — лучшее решение для элитного звука

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Время работы: 30 ч

Тип акустического оформления: закрытые

Конструктивные особенности: микрофон

Функции: регулировка громкости

Поддерживаемые кодеки: aptX HD Плюсы Сбалансированный, захватывающий и уверенный звук

Улучшенное шумоподавление

Изысканный внешний вид Минусы Нет сенсорного управления, а функции немного примитивны

Шумоподавление можно улучшить

Если вам нравится музыка с немного большей энергией, чем большинство моделей беспроводных наушников массового рынка, то обновленные Bowers & Wilkins Px7 S2e для вас. Как второе обновление своей серии начального уровня за 18 месяцев, новая версия выигрывает от перенастроенной акустической архитектуры и 24-битной цифровой обработки сигнала. Мне понравилось, как они максимально использовали музыку в моем обзоре, с звуком, который был одновременно весомым и динамичным со всем, что воспроизводилось.

Во многом так же, как многие тянутся к конструкции и стилю AirPods Max, эти новые Bowers & Wilkins прекрасно сконструированы, привнося стиль в сдержанный дизайн, который многим понравится. Несмотря на то, что им не хватает флагманских функций по сравнению с конкурентами, приложение управления музыкой Bowers & Wilkins предоставляет некоторые полезные инструменты. Они оснащены поддержкой кодека aptX Adaptive для лучшего беспроводного звука с совместимых устройств, что улучшает обработку аудиосигнала по сравнению с AirPods Max, и это не разочаровывает.

Возможно, система ANC не самая мощная по сравнению с лучшими наушниками с шумоподавлением, но она более чем удовлетворительна для большинства слушателей и эффективна во время обычных поездок на поезде.

7 Microsoft Surface Headphones 2 Великолепные наушники для работы из дома по выгодной цене

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 204 x 195 x 48 мм, 289 г

Время работы батареи: 20 часов (ANC включен)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Особенности: поддержка цифрового помощника, активное шумоподавление, диктовка Office 365, интеллектуальное управление Плюсы Регулируемые уровни ANC

Пары с 10 устройствами одновременно

Умное управление Минусы Меньшее время автономной работы, чем у конкурентов

Приложению Surface Audio требуется больше функций

Если вы ищете более профессиональные наушники, которые помогут вам оставаться продуктивными, вам могут подойти наушники Surface второго поколения от Microsoft — они стоят в два раза дешевле AirPods Max.

Уникальность Surface Headphones 2 в том, что они интегрируются с Microsoft 365 и предлагают голосовую диктовку в реальном времени в программах Office, которые вы можете использовать для работы. Это может быть невероятно полезно, если вы предпочитаете говорить, а не печатать, или если вы находитесь далеко от своего стола, но не хотите терять ход мыслей. Они также имеют регулируемые диски на боковой стороне каждой чашки, что позволяет вам быстро и легко регулировать громкость и уровень шумоподавления.

Время работы аккумулятора составляет 20 часов (с включенным шумоподавлением), что соответствует времени работы AirPods Max, но если вы хотите отличный звук за меньшие деньги, вам определенно стоит обратить внимание на Surface Headphones 2.

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Аудиоэксперты Daboom тестируют множество наушников. Не все модели охвачены в этом руководстве по покупке. Тем не менее, мы упоминаем ниже варианты, чтобы поделиться их качеством и ценностью, чтобы вы знали, что еще предлагает рынок, если вы хотите что-то другое, чем AirPods Max. Выбор в этом руководстве — это лучшее, что мы тестировали, и все они были полностью проверены. Посмотрите ниже, чтобы узнать, какие еще альтернативы прошли наши строгие процессы тестирования, хотя и не дотягивают до наших верхних позиций.

Beats Solo Pro

Флагманские наушники Beats с шумоподавлением — идеальный компаньон для iPhone для тех, кто ищет производительность, подобную AirPods Max, за полцены, и они часто продаются со скидками. Звук более энергичный на Solo Pro, но также настроен на сбалансированную подачу, которая уделяет внимание средним и высоким частотам, наряду с глухими низами. Шумоподавление на высшем уровне, хотя версия Apple заметно лучше справляется с высокочастотными звуками. Время работы от батареи немного больше — 22 часа. К сожалению, зарядный вход только Lightning заставляет их чувствовать себя несколько устаревшими по сравнению с другими наушниками сторонних производителей.

Sennheiser Accentum Plus

Небольшое обновление оригинальных беспроводных наушников Accentum , эта режиссерская версия представляет емкостное сенсорное управление и более мощное воспроизведение Bluetooth по более высокой цене. Accentum Plus звучат так же удовлетворительно, как их предшественник и флагман Momentum 4 Wireless , при этом получая большую детализацию и масштабируемость от поддержки кодека aptX Adaptive. Adaptive ANC усиливает шумоподавление для бесперебойного прослушивания и голосовых вызовов. Вам просто придется жить с сильным зажимом, который становится болезненным через час, и это не тот компромисс, на который большинство потребителей пойдут за 200 долларов.

Как выбрать лучшую альтернативу AirPods Max

Выбор лучших альтернатив AirPods Max ничем не отличается от выбора лучших наушников в целом: вам понадобится наилучшее сочетание качества звука, комфорта и времени автономной работы, которое вы можете получить в рамках своего бюджета.

Тем не менее, если вы хотите альтернативу AirPods Max, это, вероятно, означает, что вы восхищаетесь чем-то определенным в наушниках Apple. Если это функции, то обратите внимание на наушники с активным шумоподавлением. В настоящее время нет наушников не от Apple, которые поддерживают пространственное аудио для видео, хотя любая модель должна работать с пространственным аудио в Apple Music .

Дизайн: Вы также можете искать альтернативу с точки зрения дизайна и стиля AirPods Max. Это одна из областей, в которой AirPods Max довольно уникальны, и нет никаких качественных наушников, которые явно копируют этот отличительный дизайн, хотя есть много, которые соответствуют ему по комфорту. Какой бы тип вы ни выбрали, убедитесь, что наушники хорошо сделаны, удобны для переноски и удобны для ношения в течение примерно 1-2 часов в день.

Качество звука: разные модели предлагают разный звук, и поскольку вы покупаете пару, чтобы наслаждаться музыкой по отдельности, важно найти наушники, которые соответствуют вашим предпочтениям в звуке, будь то тяжелые басы или отчетливо чистые, где вы можете услышать мельчайшие нюансы в записях. Некоторые модели предлагают персонализированный звук через сопутствующее приложение, которое позволяет пользователю создавать собственные профили и настраивать уровни эквалайзера под свой слух.

Срок службы аккумулятора: 60 ​​часов работы аккумулятора Sennheiser — настоящий подарок публике, но большинство беспроводных полноразмерных наушников обычно работают примерно в два раза дольше.

Аксессуары: Разочаровывает тратить деньги на новую пару наушников, а потом обнаружить, что аксессуары нужно покупать отдельно. Для проводных моделей производитель должен включить в комплект кабель AUX, а любые наушники, которые поставляются с чехлом для переноски, кабелем для зарядки, руководством пользователя и дополнительными амбушюрами или насадками, являются надежной покупкой.

Ценовые соображения: Очевидно, что цена является важным фактором при поиске лучших наушников. Хотя всегда есть исключения, известные бренды, как правило, запрашивают немного больше, но, в общем и целом, чем меньше вы тратите на пару наушников, тем больше вероятность того, что звук и функции будут ухудшены. Выбор бюджетного варианта не всегда является лучшим выбором, так как любые деньги, которые вы сэкономите на покупке, не пойдут вам на пользу, если вам постоянно нужно подзаряжать аудиоустройство или качество звука плохое.

Как говорится: время решает все; и прямо сейчас многие из наших любимых моделей будут продаваться со скидкой в ​​интернет-магазинах, что означает, что вы можете получить выгодную покупку еще дешевле. Добавьте в закладки нашу страницу с предложениями наушников , чтобы отслеживать лучшие предложения.