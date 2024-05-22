ТОП-15 Лучшие наушники вкладыши с шумоподавлением 2024

Лучшие наушники вкладыши с шумоподавлением обеспечивают полезное снижение внешнего шума и они легко помещаются в кармане.
Как и в случае с некоторыми полноразмерными наушниками, которые полностью закрывают ухо, пассивно блокируя еще больше окружающего шума. Наушники вкладыши с ANC могут производить аналогичный эффект, закрывая ушной канал, сводя к минимуму количество внешних шумов, позволяя наслаждаться музыкой и подкастами, не отвлекаясь на внешний мир.
Мы постоянно изучаем десятки наушников, оценивая их звук, удобство и функциональные возможности. Этот список включает в себя широкий спектр выбранных нами моделей в диапазоне цен от бюджетных до премиум сегмента, поэтому здесь каждый найдет что-то для себя.
Читайте дальше, чтобы узнать, какие модели сейчас являются лучшими наушниками вкладышами с шумоподавлением на рынке.
Вес: 6 г (каждый наушник)
Время работы от батареи: 6 часов; 24 часа (зарядный чехол)
Диапазон Bluetooth: 30 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Непревзойденное шумоподавление
- Хорошо сбалансированный звук
- Отличное качество связи
- Время автономной работы не лучшее
- Привередливое сенсорное управление
QuietComfort Earbuds 2 заняли первое место в нашем рейтинге благодаря своим выдающимся возможностям шумоподавления. Они работают даже лучше, чем оригинальные наушники (ниже), которые все еще доступны. Это замечательное продолжение, которое обеспечивает лучший звук, отличное качество связи и непревзойденный ANC. Запатентованные технологии, такие как ActiveSense и CustomTune, очень хорошо балансируют звук и нейтрализуют шум.
Редизайн Bose также делает эти бутоны менее заметными по сравнению с оригиналом, и только высокая цена и посредственное время автономной работы играют против них. CustomTune автоматически калибрует ANC и профиль звуковой частоты в соответствии с уникальными свойствами вашего уха и оптимальной производительностью, которая подходит именно вам. К сожалению, нет поддержки беспроводного аудиокодека для aptX или LDAC.
Вес: 4,2 г (каждый наушник)
Время работы от батареи: до 7,5 часов; 30 часов (зарядный кейс)
Диапазон Bluetooth: 18 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Отличный ANC при своей цене
- Энергичный звук
- Отзывчивое сенсорное управление
- Тяжелый бас на некоторых треках
- Слабое качество связи
PistonBuds Pro — это наушники вкладыши с шумоподавлением для покупателей с ограниченным бюджетом, которые хотят выдающегося ANC, хорошего звука в стильном и доступном корпусе. Они собираются заменить ваши AirPods Pro? Нет, но они легко являются одной из лучших альтернатив AirPods, которую можно купить за треть цены.
Хорошо, время автономной работы не является чем-то особенным, равно как и качество связи. Но эти недостатки простительны, если учесть качество звука и шумоподавления, которые обеспечивают эти наушники, и их достаточно, чтобы удовлетворить слушателя и придать Piston Buds Pro массовую привлекательность.
Bluetooth: AAC, LDAC, SBC
Время работы батареи: 8 часов (+ 16 часов от зарядного чехла)
Беспроводная зарядка: да Водонепроницаемость: IPX4
Цвет: черный, серебристый
- Высочайший в своем классе уровень детализации и четкости звука
- Первоклассная музыкальность и ритмичность
- Удобный, сдержанный дизайн
- На самые басистые
Если на первом месте в вашем списке желаний — качество шумоподавления, то наушники Bose QuietComfort Earbuds II (выше) являются вашим лучшим выбором, но если вы готовы пожертвовать абсолютной тишиной в обмен на качество звука, вашим выбором должны стать WF-1000XM5.
Sony оснастила их увеличенными драйверами 8,4 мм, а также новым уровнем детализации и открытости, которые придают им характер, отличный от предыдущих пар в линейке.
Однозначно можно сказать, что шумоподавление WF-1000XM5 остается высокоэффективным, благодаря дополнительному слою отфильтрованных шумов среднего диапазона – просто оно немного более тонкое, чем то, что вы получаете с Bose.
Наушники также напичканы функциями, такими как адаптивное управление звуком, общение в чате, многоточечный Bluetooth и поддержка звука 360 Reality, что сделает их очередным хитом продаж.
Некоторым пользователям они могут показаться не такими комфортными в ушах, как Bose QuietComfort Earbuds II, поэтому обязательно поэкспериментируйте с комплектом силиконовых вкладышей, чтобы добиться наилучшей посадки.
Вес: 5,4 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 6 часов; 30 часов (зарядный кейс)
Диапазон Bluetooth: не указан
Водонепроницаемость: IPX4
- Шумоподавление мирового класса
- Пространственный звук Dolby Atmos
- Улучшенное время автономной работы
- Качество звука нуждается в доработке
- Так себе качество связи
AirPods Pro 2 следующего поколения от Apple, привнесли значительные улучшения в популярный оригинал, чтобы вывести производительность на новый уровень. Внешне они очень похожи на первое поколение, но время работы от батареи было увеличено до 6 часов без подзарядки и еще 30 часов от чехла для беспроводной зарядки. Не только наушники имеют рейтинг IPX4, но и сам корпус.
Эти наушники вкладыши с шумоподавлением разработаны для владельцев iPhone, которые ищут более индивидуальный подход к прослушиванию, они являются вершиной технологий Apple. Что касается звука, Apple включила новый чип H2 с настраиваемым усилителем и драйвером, который обеспечивает более качественные низкие и высокие частоты, и вы можете использовать камеру TrueDepth iPhone для создания персонализированного пространственного звука, чтобы слушать один из лучших звуков Dolby Atmos. Шумоподавление вдвое лучше, чем предлагала первая пара AirPods Pro, и оно одно из лучших в целом, из всех которые мы еще видели.
Вес: 8,5 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 6 часов, 18 часов (с зарядным чехлом)
Диапазон Bluetooth: 10 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Непревзойденный ANC
- Отличное качество связи
- Динамичный звук
- Время работы меньше заявленного
Наушники Bose QuietComfort все еще доступны для покупки, хотя запасы последние. Они немного опустились в этом рейтинге из-за появления самых эффективных наушников нового поколения QuietComfort 2 и Apple AirPods Pro 2.
Обновление программного обеспечения повышает эффективность ANC по сравнению с версией, с которой они были запущены, и включает режимы Aware и Transparency. Хотя качество звука в целом очень хорошее, оно не совсем соответствует последним стандартам, хотя у них отличная производительность голосовых вызовов.
Наушники немного большие и не имеют самого длительного времени автономной работы, но с чехлом для зарядки вы легко сможете заглушить звуки двигателя самолета во время длительного полета.
Время работы от батареи: 5 часов (с ANC); 8 часов (ANC выключен); 18 часов (зарядный кейс с включенным ANC); 29 часов (зарядный кейс с выключенным ANC)
Диапазон Bluetooth: 20 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC. ССК
- Широкая звуковая сцена
- Эффективный ANC
- Компактный и практичный дизайн
- Простые в использовании функции
- Отличная связь
- Разочаровывающее время автономной работы
- Большинство лучших функций доступны только на устройствах Galaxy
Наушники вкладыши с шумоподавлением от Samsung не уступает лучшим в категории и блокирует почти 90% окружающего шума. Обновленный дизайн также обеспечивает повышенный комфорт и шумоизоляцию. В каждом наушнике есть три микрофона, которые блокируют внешние звуки на самом высоком уровне и смягчают присутствие ветра.
Разочаровывает то, что модели Samsung с шумоподавлением обеспечивают короткое время работы с включенным ANC. Тем не менее, один только звук делает Galaxy Buds 2 Pro достойным вложения, предоставляя вам высококачественный звук и убедительный 3D-звук с точным отслеживанием головы. Galaxy Buds 2 Pro — это отличный вариант для покупки, а также отличное качество микрофона для звонков.
Вес: 6 г (каждый наушник)
Время работы от батареи: 7 часов; 24 часа (с зарядным чехлом)
Диапазон Bluetooth: не указан
Поддержка кодеков: SBC, AAC, адаптивный aptX
- Сбалансированный, информативный и убедительный звук
- Хорошее шумоподавление
- Компактный дизайн
- Отличные возможности управления
- Не всем понравится уровень баса
- Нет многоточечного подключения
В третьем поколении Sennheiser Momentum True Wireless 3 наушники уменьшились в размерах и улучшились, а также удалось удержать цену на уровне, с которой конкурируют самые сильные соперники.
Время работы от батареи хорошее. Варианты управления удодные и надежны, а приложение отличное. Шумоподавление, особенно когда речь идет о ветре, является весьма конкурентоспособным. А звук — это сочетание фанатичного внимания к деталям, натуралистического подхода к ритмам и темпам и очень приятного тонального единства.
Вес: 5,6 (каждый наушник)
Время работы батареи: 7,5 часов (с ANC), 15 часов (с кейсом)
Диапазон Bluetooth: 10 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Удобные и защищенные
- Отличное приложение и поддержка 360 Reality Audio
- Очень детальный, погружающий в себя звук для такой цены
- Нет встроенного регулятора громкости
- Нет поддержки LDAC
Sony WF-C700N — наши лучшие наушники с шумоподавлением до 10000 рублей. На борту у них многоточечное подключение и адаптивное управление звуком (в приложении можно выбрать режим «Прогулка», «Ожидание», «Путешествие» или «Зарегистрированные места», что для такой цены поражает).
Таланты этих наушников включают не только адаптивное шумоподавление, но и систему Sony 360 Reality Audio, управляемую превосходным приложением Sony Headphones Connect. Кроме того, вы получаете технологию повышения качества звука DSEE от Sony. Те, у кого есть учетная запись Tidal, получат настоящее удовольствие, но WF-C700N демонстрирует невероятно динамичный и насыщенный звук, даже если источник — стандартные потоковые сервисы.
Качество сборки хорошее, они на 37% легче и на 38% меньше, чем более дорогие Sony WF-1000XM4. По этой причине это одни из самых удобных наушников, которые мы когда-либо тестировали. Несмотря на то, что они как будто немного объемнее, они отлично садятся без необходимости каким-либо образом их ввинчивать. А благодаря новому материалу (который, по словам Sony, «держится за ухо изнутри») они всегда остаются на месте.
Да, конкуренты могут превзойти это пару. Но не за эту сумму. Вам придется поискать в категориях гораздо дороже, чтобы побить этот набор функций и качество звука.
Вес: 5,6 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 6 часов (с ANC), 7 часов (ANC выключен), 27 часов (ANC с чехлом для зарядки), 30 часов (выключенный ANC с чехлом для зарядки)
Диапазон Bluetooth: 12 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Динамическая сцена с поддержкой пространственного звука
- Сильный ANC и режимы прозрачности
- Адекватное время автономной работы
- Удобный, безопасный дизайн
- Android-приложение предлагает очень мало дополнений
Удивительно, что Beats выпускает две пары беспроводных наушников с разницей в несколько месяцев. В то время как Studio Buds остаются впечатляющей моделью с адекватным ANC и отличным звуком, Fit Pro поднимает эту производительность на несколько ступеней, интегрируя незначительные изменения в дизайн своего брата.
Добавление кончиков крыльев является огромным плюсом для тех, кто занимается спортом, и тех, кто ведет активный образ жизни, гарантируя, что вкладыши останутся зафиксированными на ушах при движении. Функции AirPods Pro, такие как активное шумоподавление и Spatial Audio для 3D-звука, являются частью пакета, обе из которых работают на высоком уровне. Есть также множество преимуществ, связанных с чипом H1, таких как автоматическое переключение, совместное использование аудио и поддержка FindMy для поиска потерянных наушников.
Пользователи Android в конечном итоге теряют несколько эксклюзивных функций iOS, таких как голосовая активация «Привет, Siri» и отслеживание головы.
Вес: 6 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 8 часов (с ANC); 9 часов (ANC выключен); 24 часа (зарядный чехол)
Диапазон Bluetooth: 18 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC и aptX
- Превосходное качество звука и связи
- Достойное активное шумоподавление
- Bluetooth 5.2 с адаптивной поддержкой aptX
- Приличное время автономной работы
- Неудобный дизайн
- Эквалайзер неэффективен
- Нет беспроводной зарядки или многоточечной технологии
Sennheiser CX Plus сталкивается с жесткой конкуренцией, но предлагает четкое, высококачественное звучание в сочетании с нормальным временем воспроизведения, эффективным ANC и надежным подключением.
Sennheiser CX Plus улучшил возможности шумоподавления своих предшественников и лучше справляется с более высокими частотами, чем его старший брат — Momentum True Wireless 2 (см. ниже). Блокировка громких шумов, производимых садовыми инструментами (например, газонокосилкой) при работе во дворе, работает замечательно.
Другие отвлекающие факторы, такие как пролетающие над домом самолеты, щебетание птиц и даже звук из портативной колонки, также не будут вас отвлекать.
Вес: 6,2 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 7 часов (с ANC), 11 часов (ANC выключен), 20 часов (чехол для зарядки с включенным ANC), 31 час (чехол для зарядки с выключенным ANC)
Диапазон Bluetooth: 20 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC
- Мощное шумоподавление
- Полный, динамичный звук
- Удобное управление
- Превосходная интеграция с Google Assistant
- Кабель для зарядки USB-C не входит в комплект
- Цена кажется высокой по сравнению с более функциональными конкурентами
Google Pixel Buds Pro — это отличная пара наушников с шумоподавлением, созданных для пользователей Android с несколькими устройствами и тех, кто ищет лучший опыт работы с Google Assistant.
У них мощный звук с полезным широким частотным диапазоном, а прослушивание с включенным ANC не влияет на качество или уровень удовольствия. Google увеличил время автономной работы Pixel Buds Pro, предлагая до 7 часов с включенным ANC и 11 часов с выключенным ANC. На самом деле это время воспроизведения сокращается на 1–1,5 часа, если учитывать прослушивание на высокой громкости и использование функций Google.
Наши единственные жалобы касаются возможности свободной и ненадежной посадки для некоторых ушей, а также отсутствия поддержки стороннего цифрового помощника. Несмотря на это, их универсальная функциональность делает их очень интересным вариантом наушников с полным набором функций Google.
Вес: 7 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 7 часов (с ANC), 25 часов (с чехлом)
Диапазон Bluetooth: 15 м
Поддержка кодеков: AAC, SBC и LDAC
- Превосходная связь и комфорт
- Трехточечное соединение
- Сбалансированное, раскрывающиеся звучание
- Стандартное шумоподавление и автономность
- Хотелось бы больше живости в звуке
Наушники Technics EAH-AZ80 звучат великолепно, имеют достойный шумодав и оснащены большим количеством функций, чем любые другие варианты в списке. Имеется трехточечное соединение (впервые в продукте такого типа), работающее стабильно и качественно, совместимость с кодеком LDAC высокого разрешения, а также с более прозаическими SBC и AAC, а благодаря технологии «Just My Voice» эти наушники гораздо меньше страдают от шума ветра, чем любой конкурент. Время автономной работы стандартное — 7 часов от наушников и 25 часов от чехла.
Но эти наушники не только предлагают крутые функции. Они дарят слушателю точный и сбалансированный звук, можно сказать, совершенный. Они звучат реалистично практически в любых обстоятельствах. Это не самое энергичное звучание, которое мы когда-либо слышали, но большинство будет им наслаждаться. Шумоподавление на четверку — это не лучший вариант в нашем списке.
Вкладыши Technics EAH-AZ80 имеют тщательно продуманный дизайн и богатый выбор силиконовых насадок, поэтому подойдут на любые уши. Пластик выглядит прочным и надежным, хотя каждый наушник весит всего 7 г, а зарядный футляр — примерно 50 г.
Technics EAH-AZ80 имеют потрясающий функционал и качество звука для своей цены. Есть небольшие недостатки с точки зрения батареи и активного шумоподавления, но, по нашему мнению, они выглядят и ощущаются в соответствии с ценой, а все их умные функции реализованы безупречно.
Вес: 5,6 г (каждый наушник)
Время работы от батареи: 5 часов (с ANC), 8 часов (ANC выключен), 15 часов (с чехлом для зарядки), 24 часа (с чехлом для зарядки и выключенным ANC)
Диапазон Bluetooth: 10 м
Поддержка кодеков: AAC, SBC
- Делает ANC доступным
- Компактный дизайн
- Защита от воды и пота IPX4
- Качество связи могло бы быть лучше
- Нет беспроводной зарядки
Когда слухи о Beats Studio Buds впервые начали появляться, мы не были уверены, что они вообще будут иметь активное шумоподавление. Однако, несмотря ни на что, эта пара наушников сочетает в себе доступную цену с полным ANC — в комплекте с режимом окружающего звука. Кто знал, что Apple пойдет на это?
Studio Buds также удивляют тем, что они гораздо более независимы от платформы, чем предыдущие наушники Beats. Это означает, что, несмотря на некоторые эксклюзивные возможности для пользователей iOS, владельцы Android также могут воспользоваться преимуществами быстрого сопряжения и поддержки Google Assistant. На какой бы мобильной платформе вы ни работали, это еще один хороший способ получить ANC без высоких цен.
Вес: 5,6 г (каждый наушник)
Время работы батареи: 4,5 часа (с ANC), 24,5 часа (чехол для зарядки)
Диапазон Bluetooth: 3 м
Поддержка кодеков: SBC, AAC с aptX
- Высокоэффективный ANC
- Богатое качество звука
- Премиум дизайн
- Короткое время работы батареи
- Управление могло быть лучше
Более дешевая (но все же более дорогая) альтернатива PI7, Bowers & Wilkins PI5 конкурирует даже с AirPods Pro по эффективности шумоподавления. ANC на этих наушниках, который может переключаться в столь же впечатляющий режим сквозного окружения, отлично справляется с блокировкой звука независимо от вашего непосредственного окружения.
Есть несколько причин, по которым они не находятся выше в этом рейтинге, например, неутешительное 4,5-часовое время автономной работы, иногда сомнительное управление и посадка, которая становится все более неудобной с течением времени. Но если вам просто нужен первоклассный ANC и вы готовы за это платить, их стоит рассмотреть.
Вес: 4,8 г (каждый наушник)
Время работы от батареи: 7 часов (ANC); 28 часов (зарядный чехол)
Диапазон Bluetooth: 10 м
Поддержка кодеков: SBC с aptX
- Хорошо сбалансированный звук
- Отличное качество звонков
- Эффективный ANC
- Водонепроницаемые
- Отсутствует автоматического воспроизведения
- Не хватает многоточечной технологии
- Нет беспроводной зарядки
- Некоторый дискомфорт при использовании элементов управления
Заменив Elite 7 Active в рейтинге, недавно представленные Elite 4 Active представляют собой впечатляюще хорошую модель среднего класса с эффективным ANC, отличным качеством связи, насыщенным звуком и водонепроницаемой защитой. Доступ к приложению Sound+ для настройки звука делает использование еще более приятным.
Их низкая цена означает потерю хороших функций, таких как многоточечная технология и беспроводная зарядка, а также некоторых новых настроек Jabra. Тем не менее, Jabra Elite 4 Active — наиболее убедительная покупка с шумоподавлением для активного образа жизни и занятий спортом для людей с ограниченным бюджетом.
Как выбрать лучшие наушники вкладыши с шумоподавлением
Мы оценили эти наушники частично в зависимости от того, насколько эффективна их технология ANC, но это не обязательно должно быть самым важным для всех. Вы можете захотеть иметь немного менее эффективный ANC, если это означает получение пары с лучшим общим качеством звука, или вы можете быть увлеченным бегуном, которому нужна дополнительная стабильность и гидроизоляция, а также шумоподавление.
В любом случае вам следует подумать о том, какие качества наиболее важны для ваших собственных потребностей. Вы хотите, чтобы наушники звучали определенным образом или имели совершенно нейтральный баланс между басами, средними и высокими частотами? Вам нужны максимально удобные наушники, чтобы вы могли носить их часами без дискомфорта? У вас есть конкретный телефон, который хорошо сочетается с определенными наушниками, например AirPods Pro и Samsung Galaxy Buds Pro?
Только вы можете решить, каковы ваши приоритеты.
Время работы от батареи
Тем не менее, здесь стоит остановиться на нескольких осоь6бенностях наушников. Время автономной работы может сбить с толку: некоторые наушники могут работать намного дольше, чем другие, но с чехлами для зарядки общее возможное время работы может быть намного более длинным. Подумайте о том, как долго и как часто вы будете носить наушники: для длительных поездок более длительное время работы от одного заряда батареи лучше, но если вы хотите развлечься только в коротких поездках на работу, это не имеет значения, так как вы вероятно, будете хранить наушники в их чехле чаще.
Цена
Цена варьируется довольно сильно. Вы просто не сможете найти эффективные наушники ANC по действительно низким ценам — технология требует больших затрат. Наушники премиум-класса, вероятно, будут стоить еще дороже, но даже наши самые эффективные модели можно найти дешевле, поэтому регулярно проверяйте наличие моделей с самыми большими скидками.