Лучшие наушники для iPhone в 2025 году

Лучшие наушники для iPhone позволят получить максимум звука от вашего смартфона Apple. Мы составили рейтинг, в который вошли: премиальные, бюджетные, проводные и беспроводные модели… Потому что ваш iPhone этого заслуживает.

Спойлер: последние AirPods 4 с ANC не попали в этот список. Скорее, они находятся в разделе «Также рассмотрите». Хотя это очень хорошие наушники для iPhone, они не в одном ряду с лучшими. Их активное шумоподавление (ANC) не так хорошо, как у Bose QuietComfort Ultra Earbuds , они не такие дешевые, как Sony WF-C510, и они не такие хорошие универсалы, как AirPods Pro 2. Отсюда и четырехзвездочный обзор.

07.03.2025 Обновление Рейтинг полностью обновлен

Так что лучшие наушники для iPhone — это не всегда AirPods . В этом списке вы найдете модели от Focal и Technics , а также уже упомянутые, что дает вам широкий выбор, независимо от ваших потребностей.

Все нижеперечисленное прошло наш строгий процесс проверки. Мы проводим проверки аудиопродукции очень давно, поэтому мы узнаем отличную пару наушников, когда слышим их, независимо от того, являются ли они самыми дорогими из класса high-end или куплены прямо с распродажи.

1 AirPods Pro 2 Лучшие наушники для iPhone в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Версия Bluetooth:

Шумоподавление: Да

Время работы батареи: 30 часов

Зарядка: Lightning

Встроенный микрофон и элементы управления: Да Плюсы Впечатляющее активное шумоподавление

Лучшее качество звука в наушниках Apple

Новый удобный кейс Минусы Дорогие

AirPods: хорошо, но не отлично. Годами мы рассказывали эту историю о беспроводных наушниках Apple , и она была подкреплена серией четырехзвездочных обзоров. Но затем появились AirPods Pro 2 и перевернули сценарий.

Благодаря улучшенному шумоподавлению, более длительному времени автономной работы, множеству новых функций и более высокому качеству звука они наконец-то достигли пятой звезды, которая ускользнула от всех наушников-вкладышей Apple.

Все это не сопровождалось повышением цен. Учитывая, какие тяжелые годы были у всех, это просто чудо.

Новый размер амбушюр XS делает их более универсальными для более широкого диапазона размеров ушей, и они кажутся менее навязчивыми, чем некоторые конкуренты. Элементы управления на наушниках наконец-то дебютировали и в AirPods, что делает их намного более быстрыми и простыми в управлении.

Prince среди новых функций — Adaptive Transparency, которая подавляет громкие шумы, при этом пропуская окружающий звук, такой как разговоры людей, проезжающие машины и объявления на станциях. Идея в том, что вы все еще осознаете свое окружение, не отвлекаясь на него. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным качеством звука Pro 2 (с добавленными нижними частотами, большей текстурой и улучшенной динамикой), не отрываясь от своего окружения.

В большинстве случаев Sony WF-1000XM5 — лучшие универсальные беспроводные наушники, которые вы можете купить, но для использования с iPhone лучшим выбором будут AirPods Pro 2. В конце концов, они созданы для этого использования, и опыт настолько безупречен, что было бы глупо игнорировать их.

2 Apple AirPods Max Дорого, но Max обеспечивает великолепный звук и шумоподавление

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 384,8 г

Время работы батареи (номинальный): 20 часов

Диапазон Bluetooth: 15 м

Особенности: активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, пространственное аудио Плюсы Чистый и сбалансированный звук

Высококачественный ANC

Полная интеграция с устройствами Apple

Роскошный дизайн

Интеллектуальный режим низкого энергопотребления Минусы Дорого

Первые полноразмерные наушники Apple, конечно, недешевы, но они не ошибаются, когда дело касается звука. Фактически, их детализация и объемность ставят их в ряд лучших наушников для iPhone, которые мы когда-либо тестировали.

Они работают с продуктами сторонних производителей, но вы не сможете воспользоваться их уникальными функциями, а именно кинематографическим пространственным звуком, который обеспечивает убедительное виртуальное объемное звучание при воспроизведении контента 5.1, 7.1 и даже Dolby Atmos .

Использование Apple премиальных материалов обеспечивает превосходный комфорт, но это означает, что AirPods Max почти на 150 г тяжелее, чем Sony WH-1000XM5 , что может быть чем-то, что следует учитывать. Некоторые могут посчитать дизайн странным, но вы не можете спорить с превосходным качеством сборки Apple.

В целом, эти наушники для iPhone — абсолютный триумф, хотя и очень дорогой. В конце 2024 года они были обновлены новыми цветовыми схемами и зарядкой USB-C, но это были единственные изменения.

3 Sony WH-CH520 Эти недорогие, но без особых компромиссов накладные наушники станут настоящим подарком для владельцев iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные (закрытые)

Вес: 137 г

Частотная характеристика: 20 Гц-20 000 Гц

Драйверы: 30 мм

Время работы батареи: до 50 часов Плюсы Очень приятный звук

Многоточечное соединение Bluetooth

50 часов работы от одного заряда Минусы Накладной вариант не для всех

Качество пассивной шумоизоляции

Нет мини джека 3,5 мм

Обещать меньше, делать больше — часто говорят, что это рецепт успеха. Хотя Sony не стесняется расхваливать WH-CH520, за цену в £50 можно было бы ожидать, что он будет не в восторге. Вы будете удивлены.

Теперь давайте немного умерим ожидания — они не кажутся премиальными. Но и не кажутся плохими. Они определенно прочно сконструированы, а амбушюры достаточно удобны для длительного прослушивания. Что вы вполне можете себе позволить, учитывая, что аккумулятор работает впечатляющие 50 часов на одной зарядке.

С точки зрения звука они сбалансированы и обеспечивают множество деталей, что позволяет легко наслаждаться ими (конечно, здесь применима обычная оговорка «за эти деньги»). Динамика могла бы быть немного более энергичной, но они обеспечивают захватывающее прослушивание с большим количеством того, что может понравиться.

А функции? К ним относятся Bluetooth Multipoint (который может отсутствовать в парах, которые стоят в пять раз дороже), Android Fast Pair и приложение Sony Sound Connect, которое дает вам контроль над эквалайзером и возможность персонализировать звук в соответствии с вашим профилем слуха.

Всего за 5000 русских фунтов стерлингов. Ваш iPhone не узнает, что с ним произошло.

4 Sony WH-1000XM5 Лауреат премии Daboom Премиальные наушники Sony с шумоподавлением — отличный вариант для пользователей iPhone.

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Версия Bluetooth: 5.2

Шумоподавление: Да

Срок службы батареи: 30 часов

Зарядка: USB-C

Встроенный микрофон и элементы управления: Да Плюсы Сенсационная чистота звука

Приятно использовать

Напористый и точный бас Минусы Не складываются полностью

Не вызывают ощущения премиальности

XM4 от Sony были одними из наших любимых полноразмерных наушников, что ставит большой вопрос: как улучшить классику? Если вы Sony, то это массовый редизайн и повышенное качество звука. Результат — лучшие полноразмерные полноразмерные наушники за свою цену, и надежная ставка на партнерство с вашим iPhone (или любым телефоном, если на то пошло).

Надо отдать должное: полная переделка — рискованный шаг для такой успешной пары наушников, но Sony справилась. Новый бесшумный дизайн тоньше и выглядит более бесшовным, с меньшим количеством мест, где ветер может зацепиться и помешать звуку. Они кажутся немного менее премиальными, чем их предшественники, и намного менее премиальными, чем более дорогие модели, такие как AirPods Max, но это компромисс, на который мы рады пойти.

ANC также был улучшен, и впервые он автоматически оптимизируется в зависимости от вашего окружения. Так что если фоновый шум усиливается, ANC работает немного сильнее, чтобы нейтрализовать его. Они по-прежнему одни из лучших шумоподавителей за эти деньги.

Хотя многие из тех же функций перешли из XM4, они были улучшены и дополнены. Например, задержка между тем, как пользователь говорит, и тем, как наушники приостанавливают воспроизведение при включении режима окружающего звука (функция, известная как Speak to Chat), была немного сокращена. И они намного быстрее приостанавливают и возобновляют воспроизведение, когда вы снимаете и снова надеваете наушники (определение ношения).

Но, возможно, самым большим преимуществом является качество звука, которое даже на значительном уровне XM4. Теперь оно более детальное, с превосходным чувством ритма и великолепной музыкальностью. Если вы ищете полноразмерную пару для вашего iPhone, XM5 — лучшие на этом уровне.

Подробнее — полный обзор Sony WH-1000XM5

5 Focal Bathys Мы никогда не видели подобных Bluetooth-наушников…

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводные наушники

Конструкция: полноразмерные

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Функции: Talk through (режим прозрачности) Плюсы Впечатляюще широкий, просторный, чистый звук

Приятный насыщенный баланс

Великолепная и прочная конструкция

Проводное соединение для прослушивания через USB-C Минусы Пластиковые кнопки не кажутся премиальными

Цена недоступна для многих

Компания Focal прославилась своими проводными наушниками премиум-класса, и при создании своей первой Bluetooth-пары она уделила такое же внимание деталям.

Они по-прежнему находятся в верхней части рынка, но не на вершине — они где-то между B&W Px8 и Mark Levinson № 5909. Это очень хорошая компания.

Неудивительно, учитывая цену, что это очень шикарная пара наушников. А беспроводное исполнение одно из самых захватывающих, что мы слышали — плавное, теплое, с кучей ритмических способностей. Они более чем достаточно удобны для ношения в течение длительного прослушивания — просто подключите их с помощью порта USB-C (вам понадобится адаптер, если вы используете iPhone 14 или более раннюю модель, так как у них есть порты Lightning вместо USB-C линейки iPhone 15). Их проводное исполнение даже лучше, чем беспроводное, они плотнее и более утонченные.

О, и они также оснащены шумоподавлением. Это не сравнится с лучшими накладными наушниками Bose, но все равно очень эффективно и не слишком влияет на качество звука .

6 Sony WF-C510 Великолепные наушники Sony обеспечивают выдающееся время работы от аккумулятора и звучание, достойное бизнеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Bluetooth: 5.3 (AAC, SBC)

Время работы аккумулятора: 11 часов (+11 часов от зарядного кейса)

Беспроводная зарядка: Нет

Водонепроницаемость: IPX4

Цвета: Синий, желтый, черный, белый Плюсы Компактный, комфортный и легкий дизайн

Хорошее, музыкальное звучание

Богатый набор функций Минусы Внешний вид и ощущения кажутся немного дешевыми

Режим окружающего звука не выделяется

Мы всегда немного нервничаем, когда объявляют о продолжениях победителей Award. Когда мы так очарованы оригиналом, как продолжение может с ним сравниться? К счастью, как только мы получили на обзор Sony WF-C510, мы вздохнули с облегчением: это еще одно достижение Sony, удостоенное Award.

Они кажутся немного дешевле, чем C500 , но мы можем простить это, учитывая качество предлагаемого ими опыта (они также были выпущены по значительно более низкой цене, чем их предшественники). С точки зрения звука они являются явным шагом вперед, со всей музыкальностью и детализацией C500, но с большей насыщенностью и плотностью — представьте себе соус, отмеченный звездой Мишлен, по сравнению с версией, купленной в магазине. В нашем обзоре мы описали звук как «солидный, весомый и драйвовый». За эти деньги его действительно невозможно превзойти. Если вы хотите сделать шаг вперед, вам понадобится отмеченный наградами WF-C700N , который также добавляет активное шумоподавление (ANC) в микс.

WF-C510 может и не иметь ANC, но у них есть Ambient Sound Control. Это позволяет слышать некоторые внешние звуки во время прослушивания, чтобы вы были в курсе того, что происходит вокруг. Обычно это встречается только в наушниках с ANC, но здесь это работает очень хорошо и будет особенно полезно бегунам, которые хотят оставаться в безопасности или тем, кто опасается шумных мест.

Владельцы iPhone получают то же самое, что и владельцы Android, благодаря превосходному приложению Sony Sound Connect (ранее известному как Headphones Connect). А благодаря 11 часам работы на одной зарядке (и 22 часам с использованием зарядного футляра) вам не придется слишком часто подключаться к сети.

За эти деньги они действительно не имеют себе равных, независимо от того, используете ли вы iPhone или нет.

7 Bose QuietComfort Ultra Earbuds Новейшие наушники Bose с функцией шумоподавления заставляют конкурентов замолчать

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 6,24 г (каждый наушник)

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 10 мм

Тип драйверов: Не указан

Чувствительность: 118 дБ

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 6 часов (наушники); 24 часа (с кейсом)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Отличное погружение в аудио с отслеживанием положения головы, совместимое с любыми устройствами

Поддержка аудиокодеков без потерь

Лучшее шумоподавление среди беспроводных наушников Минусы Кейс не поддерживает беспроводную зарядку без дополнительного чехла

Внешне очень похожи на QCE II

Это ситуация, в которой оказываются многие из нас: мы хотим убрать шум, слушая музыку на iPhone, но не хотим таскать с собой громоздкие полноразмерные наушники. Bose только что решила вашу проблему.

Наушники Bose QuietComfort Ultra Earbuds заменяют отмеченные наградами наушники QuietComfort Earbuds II , которые были заменены всего через год с небольшим после их выпуска. Таким образом, между ними нет большого набора различий, поэтому если вы видите QC Earbuds II по скидке, вам определенно стоит рассмотреть их.

Но с новым. Их дизайн очень похож на дизайн их предшественников, но есть некоторые отличия. Стержни имеют новую металлическую отделку, а стабилизирующие полосы фиксируются на месте легче благодаря добавлению дополнительной выемки. Они более удобны, чем Sony WF-1000XM5, что является настоящим подвигом.

Bose Immersive Audio также является новинкой – это взгляд Bose на пространственный звук. Это немного проб и ошибок, работает намного лучше на некоторых треках, чем на других, поэтому мы бы посоветовали поэкспериментировать с ним. Он съедает заряд батареи, и мы думаем, что это побудит многих людей отказаться от него.

Если вам нужна беспроводная зарядка, вам придется доплатить за беспроводной футляр, а Bluetooth Multipoint для переключения между беспроводными устройствами отсутствует. Но с положительной стороны, шумоподавление лучшее из всех беспроводных наушников, а качество звука заметно бодрее, чем у их предшественников — они более энергичные, четкие, с хорошим ощущением простора. С таким качеством кому нужны полноразмерные наушники?

8 Technics EAH-AZ100 Премиальное аудио для iPhone, ориентированное на нефанатов Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Да

Bluetooth: 5.3 (AAC, SBC, LDAC, LC3)

Время работы аккумулятора: 10 часов (+18 часов от зарядного кейса)

Беспроводная зарядка: Да

Водонепроницаемость: IPX4

Цвета: Черный, Серебристый Плюсы Превосходная детализация и четкость

Просторное, захватывающее звучание

Отличное активное шумоподавление (ANC)

Комфортный дизайн Минусы Bose превосходит их по качеству ANC

Функция VoiceAI для звонков не впечатляет

Много конкурентов

Technics? Разве они не делают проигрыватели? Да, но менее известны наушники этого бренда, последние из которых вызвали небольшой переполох среди любителей наушников премиум-класса. И да — они без проблем работают с iPhone.

Поскольку они такие маленькие и легкие, вы можете носить их часами и едва ли будете их замечать. Сенсорное управление на каждом наушнике полностью настраивается, поэтому вы можете настроить их так, как вам нужно.

Bluetooth-соединение не прерывалось ни разу во время нашего тестирования (с использованием iPhone 12), а наушники поддерживают SBC, AAC, LDAC и кодек LC3 (который поддерживает LE (Low Energy) Audio), поэтому они получат наилучшее возможное звучание из целого ряда источников. Время работы батареи (10 часов от наушников; 28 часов с использованием зарядного футляра) также находится на одном уровне с лучшими за эти деньги.

А звук? «Удивительно чистый и открытый», как мы написали в нашем обзоре. С точки зрения открытости и простора он даже более впечатляющий, чем Sony WF-1000XM5, что действительно о чем-то говорит. От высоких до низких частот и всего, что между ними, они точны, с большим количеством удара, который никогда не становится подавляющим.

Они также превосходны в плане шумоподавления. Вы можете настроить его самостоятельно или предоставить это наушникам, учитывая уровень фонового шума в вашем окружении. Они не так эффективны, как Bose QuietComfort Ultra Earbuds, но они справляются со своей задачей уверенно и без ощущения высасывания воздуха из ваших ушей, что делает их достаточно удобными для использования в течение нескольких часов.

Настоящие универсалы. Владельцы iPhone, ищущие наушники премиум-класса, ваши поиски окончены.

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Лучшие альтернативы наушникам для iPhone, которые мы протестировали:

Sony WH-CH720N : немного дороже, чем Sony WH-CH520, представленная выше, но благодаря функции шумоподавления эти удостоенные наград наушники по-прежнему являются отличным приобретением.

Earfun Air : эти беспроводные наушники, пожалуй, самые дешевые из всех, звучат просто феноменально за свои деньги и обладают на удивление хорошими характеристиками.

Apple AirPods 3 : продукт «всего лишь» с четырьмя звездами, но его удобство использования с iPhone делает его достойным внимания.

Apple AirPods 4 с ANC : еще одна четырехзвездочная попытка от Apple. ANC работает очень хорошо, несмотря на отсутствие амбушюров, но они не совсем соответствуют качеству, показанному в основном списке. Но если вы не можете позволить себе AirPods Pro 2, они определенно заслуживают внимания.