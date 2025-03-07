Лучшие наушники с Гугл Ассистент 2025 года

Лучшие наушники с поддержкой Гугл Ассистент (Google Assistant) позволят использовать из без помощи рук, а также добавляют еще целый ряд полезных возможностей.

У каждого есть свой любимый цифровой помощник. Для пользователей Apple это Siri. Поклонники ЯндекСмартфоны каждый год нагружаются все более умными функциями, и одной из констант является Google Assistant, который вы можете найти на нескольких различных устройствах. Некоторые из них включают наушники, где надежный Assistant может подключаться по требованию, либо голосом, либо простым нажатием кнопки.

07.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Наушники Pixel Buds Pro от Google являются ярким примером того, как сделать этот доступ простым, функциональным и последовательным. Но есть и множество других вариантов, поэтому мы собрали для вас лучшие наушники и вкладыши Google Assistant.

1 Google Pixel Buds Pro Лучшие наушники с Google Assistant в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 6.2 г (один наушник)

Время работы батареи: 7 часов (ANC), 11 часов (ANC выключен), 20 часов (чехол для зарядки с включенным ANC), 31 час (чехол для зарядки с выключенным ANC)

Диапазон Bluetooth: 21 м

Специальные функции: активное шумоподавление, интеграция с Google Assistant, пространственный звук (скоро) Плюсы Лучший в своем классе опыт работы с Google

Динамический, настраиваемый звук

Адекватное время автономной работы Минусы Нет быстрой зарядки и кабеля USB-C

Переходя на «Pro», Google продвинула свои наушники дальше, расширив то, с чем уже экспериментировала ранее. Она также добавила новые функции, которые очень помогли, даже если они появились поздно. Наш обзор показал, что эта комбинация хорошо сработала, сделав их достойными рассмотрения. Надежное сенсорное управление всегда помогает, когда говорить вслух не вариант.

Ношение этих наушников — это шлюз для Google Assistant, который другие наушники обычно не предлагают. Доступ без помощи рук, просто сказав «Привет, Google» или «Окей, Google», — это все, что вам нужно, чтобы разбудить его и сделать то, что вам нужно. Надежное сенсорное управление всегда помогает, когда говорить вслух не вариант. Плюс, переводить языки довольно круто с помощью Google Translate, когда вам это нужно. Заметьте, ничем не отличается от других Pixel Buds, хотя вы получаете здесь общую лучшую производительность.

Google дала этим наушникам более чистый звук, настроив их таким образом, чтобы средние и высокие частоты звучали по-настоящему. Вы услышите бас, но если вы ищете серьезный гул в ушах, это, вероятно, не то. Хорошая новость в том, что вы получаете очень хорошее активное шумоподавление (ANC), которое блокирует большое количество фонового шума.

Как бы они ни были удобны в ношении, вам стоит попробовать звуковой тест в настройках Pixel Buds на Android (отдельное приложение на устройствах, отличных от Pixel), чтобы узнать, какие ушные вкладыши вам подходят лучше всего. Вы можете обнаружить, что трех пар, входящих в комплект, недостаточно, но вы всегда можете попробовать очень большой или очень маленький размер от другого бренда. Нам это помогло.

2 Google Pixel Buds A-Series Лучшее соотношение цены и качества наушников Google Assistant

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 5,1 г (один наушник)

Время работы батареи: 5 часов 25 часов (с чехлом для зарядки)

Диапазон Bluetooth: 10 м

Особые возможности: технология адаптивного звука, Google Translate, Find My Buds Плюсы Отличный опыт Google Ассистента

Супер удобные и легкие

Хорошее качество звука Минусы Не хватает активного шумоподавления

Вслед за переосмысленными Pixel Buds от Google в 2020 году появились Pixel Buds A-Series , более привлекательная альтернатива, которая не так дорого стоит, чтобы вставить ее в уши. Вы теряете жесты смахивания для управления громкостью, но это не большая потеря. Тесная интеграция с Google Assistant — одна из главных причин, по которой стоит хотеть эти наушники больше, чем все остальные, особенно когда для активации без помощи рук достаточно просто коснуться их или просто сказать «Привет, Google». Google даже добавила возможность полностью отключить сенсорное управление голосом.

Функции перевода сами по себе довольно хороши, они делают лишнюю милю в режиме транскрибации, помогая носителям испанского, французского, итальянского и немецкого языков переводить на английский. Это также работает и в обратную сторону, позволяя носителям английского языка получать переводы с этих языков.

Их очень легко соединить с любым телефоном Android прямо из коробки. Sharing Detection позволяет вам поделиться одним из наушников с кем-то, с индивидуальной регулировкой громкости для каждого из них. Качество звука надежное, но важно правильно подобрать наушники. К сожалению, в отличие от Pixel Buds Pro, вы по-прежнему не получаете эквалайзер для дальнейшей настройки звука, но звук по умолчанию, особенно с Bass Boost, довольно надежный.

Время работы от батареи не впечатляет — до пяти часов на зарядку, а футляр обеспечивает еще 19 часов. Он поддерживает беспроводную зарядку, или вы можете заряжать быстрее, подключая через USB-C.

3 Sony WF-1000XM5 Лучшие беспроводные наушники-вкладыши Sony

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Вес: 90гр (один наушник — 6гр.)

Частотная характеристика: 20–40 000 Гц

Водонепроницаемость: IPX4

Время работы батареи: 8 часов (ANC), 24 часа (с зарядным чехлом)

Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC Плюсы Превосходное качество звука

Эффективное шумоподавление

Исключительная функциональность

Удобное управление Минусы Меньший размер влияет на герметичность и посадку

Время автономной работы осталось таким же, как у предшественника

В нашем обзоре мы считаем, что Sony WF-1000XM5 были лучшими настоящими беспроводными наушниками компании, сохраняя приверженность компании к потрясающему звуку и ANC, а также довольно плавный доступ к Google Assistant. Хотя вы не сможете разбудить его, просто сказав «OK, Google», вы сможете получить к нему доступ с помощью элементов управления на самих наушниках, которые теперь надежнее, чем раньше.

Sony не изменила принцип работы с этими наушниками. По умолчанию правый наушник предназначен для управления мультимедиа, а левый управляет режимом окружающего звука. Вы можете изменить его, но не таким образом, чтобы сопоставить все функции одному наушнику. В любом случае, Google Assistant работает независимо от того, какой наушник вы ему назначили. Просто нажмите и удерживайте, и должен прозвучать знакомый звонок. Относительно большие поверхности на каждом из наушников должны упростить управление сенсорным экраном.

Поскольку он работает так хорошо, когда вы используете Assistant, также помогает то, что WF-1000XM5 являются такими хорошими аудиоисполнителями. Вы можете ожидать сбалансированного звука, который вы можете улучшить только с помощью эквалайзера в приложении-компаньоне Headphones Connect от Sony (хотя ему не помешал бы визуальный пересмотр). ANC является одним из лучших, которые вы найдете в любой паре настоящих беспроводных наушников, так что это бонус.

Срок службы батареи составляет до восьми часов на одну зарядку, плюс еще три зарядки от кейса. Благодаря быстрой зарядке через USB-C быстрой 10-минутной зарядки достаточно, чтобы получить 90 минут прослушивания.

4 Наушники проводные Google Pixel Type-C Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Беспроводные интерфейсы: Нет

Система активного шумоподавления (ANC):

есть Плюсы Простой доступ к Google Assistant

Проводные, поэтому не требуют батареек

Управление на проводе

Низкая цена Минусы Среднее качество звука

Ассистент не полностью «без рук» (требует нажатия)

Если Pixel Buds убирают все провода, то Google Pixel USB-C Earbuds сохраняют их, хотя и делают это с портом USB-C вместо традиционного 3,5-мм разъема для наушников. Если вы хотите что-то проводное, чтобы не беспокоиться о сроке службы батареи — и хотите быстро получить доступ к Google Assistant — вы найдете некоторое удобство с этими наушниками. Также не помешает то, что они настолько доступны.

Сами наушники были разработаны так, чтобы больше походить на оригинальные Pixel Buds, а не на последнюю пару, но это не значит, что вам будет некомфортно. Они должны ощущаться довольно устойчивыми, а сам кабель не такой уж и тяжелый. Поскольку Google больше не предлагает их в комплекте со своими телефонами Pixel, вы все еще можете купить их отдельно.

Не ждите выдающегося качества звука, потому что эти наушники его не имеют. Бас приглушен в пользу большего количества средних и высоких частот, если только вы не можете получить достаточно плотное прилегание, чтобы вывести больше низких частот. Если вы не используете сторонний эквалайзер для воспроизведения аудиофайлов, вы не сможете добиться того же с потоковыми сервисами.

Когда дело доходит до вызова Google Assistant, вы не можете сделать это так же, как с Pixel Buds, где достаточно просто поговорить. Здесь вам придется нажать кнопку на встроенном пульте, чтобы вызвать его. Но как только вы это сделаете, будут задействованы все те же функции, включая перевод.

5 JBL Tune 670NC Лучшие накладные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Макс. воспроизводимая частота: 20000 Гц

Система активного шумоподавления (ANC):

есть

Мин. воспроизводимая частота: 20Гц

Импеданс:32 Ом Плюсы Хорошее качество звука

Режим окружающего звука

Google Assistant с одной кнопкой

Длительный срок службы батареи Минусы Недостаточно басов

Вы не заметите Google Assistant по умолчанию на JBL Tune 670NC, но вы можете легко изменить это, настроив все сначала в приложении JBL. Причина в том, что голосовые уведомления должны быть включены, чтобы голосовой помощник Google работал максимально гладко.

Как только вы это сделаете, достаточно просто заставить помощника говорить, просто удерживая многофункциональную кнопку на правой чашке уха в течение двух секунд. Все встроенные элементы управления, такие как Adaptive Noise Canceling, Ambient Aware и TalkThru, последние два из которых являются терминологией JBL для режима окружающего звука, так что вы можете слышать свое окружение, не снимая наушники. ANC будет приличным для наушников-вкладышей, тогда как режим окружающего звука выигрывает от пассивной утечки, которая может происходить при их ношении.

JBL продолжает улучшать звучание своих наушников-вкладышей за счет сбалансированного звука, хотя Tune 670NC не помешало бы усиление басов. Время работы от аккумулятора составляет до 70 часов на одну зарядку (до 44 часов с включенным ANC). Заряжайте их через USB-C или воспользуйтесь быстрой зарядкой, подключив их на пять минут, чтобы получить до трех часов воспроизведения.

6 Bose QuietComfort Ultra Лучшие полноразмерные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Акустический дизайн: Закрытый

Вес: 250 г

Частотный диапазон: Не указан

Драйверы: 35 мм

Тип драйверов: Динамический драйвер

Чувствительность: Н/Д

Импеданс: Не указан

Время работы аккумулятора: 24 часа (с активным шумоподавлением, ANC)

Беспроводной радиус действия: 9 м

NFC: Нет Плюсы Фантастическое детализированное звучание с богатыми басами

Лидирующая в классе способность подавления шума

Комфортные и премиальные, со складной конструкцией

Отличные умные функции Минусы 24 часа работы от аккумулятора — слабый показатель

Некоторым может не хватить более нейтрального звучания

Нет USB-C аудиовхода

Нет поддержки LE Audio (но она обещана)

Bose заслужила свою репутацию производителя хороших наушников с QuietComfort Ultra Headphones, которые усиливают выдающиеся характеристики ANC и обеспечивают качественный звук, которому вы можете доверять. Название «Ultra» применимо здесь, потому что шумоподавление и качество звука выделяются среди других сопоставимых накладных наушников компании.

Bose больше не использует специальную кнопку голосового помощника, но вы можете установить сочетание клавиш на QuietComfort Ultra с помощью клавиш регулировки громкости, чтобы разбудить Google Assistant в любой момент. Оттуда легко сделать запрос или команду. Всегда приятно, что их удобно носить в течение длительного времени, и они складываются и становятся плоскими для более легкой транспортировки.

Срок службы батареи не впечатляет по сравнению с аналогичными парами, но выше среднего — до 24 часов на одной зарядке. Подключите их для быстрого 15-минутного рывка через USB-C, и вы сможете воспроизводить аудио до 24 часов. К сожалению, вы не сможете заряжать и слушать одновременно.

7 Sony WH-1000XM5 Лучшее шумоподавление

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 250 г

Время работы батареи: 30 часов (ANC); 40 часов (ANC выключен)

Диапазон Bluetooth: 18 м

Отличительные особенности: 360 Reality Audio, адаптивный ANC, регулируемый режим окружающего прослушивания Плюсы Широкий, чистый качественный звук

Очень сильный АНК

Длительное время автономной работы Минусы Ухудшенный дизайн

Sony взяла то, что так хорошо работало в WH-1000XM4 , и внесла ряд изменений, чтобы сохранить свое лидирующее положение в WH-1000XM5. Процессор Sony QN1 и двойной датчик шума лучше блокируют окружающий шум, обеспечивая выдающиеся характеристики ANC.

Вы не услышите никаких существенных изменений в качестве звука, хотя некоторые улучшенные настройки действительно улучшают четкость. Вы можете настроить, как вы хотите, чтобы они звучали, с помощью эквалайзера в приложении Sony Connect. Функции Sony Precise Voice Pickup и Speak to Chat также играют ведущую роль в улучшении качества звонков. Таким образом, вы можете попросить Google Assistant позвонить кому-то и не беспокоиться о четкости во время звонка.

Не помешает, что микрофоны продолжают совершенствоваться. Телефонные звонки четче, а благодаря превосходным режимам ANC и Ambient вы можете блокировать или слышать окружающие звуки так, как вам хочется. Сопрягайте с двумя устройствами одновременно, чтобы слушать музыку на одном устройстве и принимать звонки на другом.

Это удобные наушники, которые удобно носить, что здорово, так как они могут играть до 30 часов на одной зарядке, немного больше или меньше в зависимости от громкости и ANC. С быстрой зарядкой всего 10-минутная зарядка может дать до пяти часов воспроизведения. Единственная проблема в том, что вы не можете заряжать и слушать одновременно.

8 Jabra Elite 10 Лучшие внутриканальные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беспроводные наушники

Конструкция: внутриканальные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Макс. воспроизводимая частота: 20000 Гц

Технология: динамические

Система активного шумоподавления (ANC): есть Плюсы Простой доступ к Google Assistant

Отличное качество звука

Адаптивное активное шумоподавление (ANC) работает хорошо

Отличная посадка и комфорт

Надёжное управление кнопками

Приличное время работы аккумулятора Минусы Больше кодеков было бы полезно

Отслеживание положения головы может влиять на время автономной работы

Jabra знает, как делать хорошие наушники-вкладыши, и мы определенно чувствовали это (в который раз), когда рассматривали Elite 10. Удобные для ношения, с посадкой, которая действительно улучшает общее звучание, надежное ANC добавляется в список превосходных функций. Он адаптивный, поэтому может подстраиваться самостоятельно, и хотя он не будет соответствовать тому, что могут сделать Sony и Bose, он справится со своей задачей. Приложение Sound+ добавляет множество настроек для персонализации различных функций.

Одним из них является звук, любезно предоставленный встроенным в приложение эквалайзером, который превосходен. В приложении вы также настраиваете Google Assistant для легкого доступа через специальную схему управления в самих наушниках. Не повредит, что это физические кнопки, а не сенсорные, так что вы не должны получить никаких ложных срабатываний.

Это здорово, когда вы хотите отдавать команды или совершать звонки, включая поддержку использования одного наушника в монорежиме или многоточечного при подключении к двум устройствам одновременно. Таким образом, вы можете легко сказать Google сделать звонок, слушая музыку с вашего компьютера, например.

Рейтинг IP57 весьма достоин с точки зрения прочности, и вы можете рассчитывать на надежное время работы от батареи, при котором вы можете ожидать до шести часов на одну зарядку с включенным ANC — возможно, даже восемь, если вы всегда его отключаете. Пространственный звук и отслеживание положения головы также будут нагружать батарею. Чехол обеспечивает три дополнительных заряда. А в крайнем случае быстрая пятиминутная зарядка может дать вам до 60 минут воспроизведения.

9 LG Tone Flex XL7 Лучшие наушники с шейным ободом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: вкладыши

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Вес: 300 г

Тип крепления: шейный обод Плюсы Простой доступ к Google Assistant

Встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)

Отличное качество звука

Приличное время работы аккумулятора

Быстрая зарядка Минусы Басы не такие мощные

Наушники-вкладыши с шейным ободом не для всех, но когда они сделаны правильно, их легче оценить. LG делает их уже много лет, и у Tone Flex XL7 есть несколько преимуществ. Начиная со специальной кнопки Google Assistant на самом шейном ободе, вы получаете быстрый доступ к голосовому помощнику простым нажатием и удерживанием.

Качество звука надежное, отчасти благодаря поддержке кодека AAC, которую обеспечила LG. За эту цену вы в любом случае должны получить более высокую точность, но приятно видеть, что она есть. Единственное, что они не предназначены для любителей басов, так как звуковой профиль немного смещен в сторону средних и высоких частот. Для определенных жанров это работает, но вы не получите того удара, который хотите для хип-хопа и EDM. Это позор, потому что встроенный ЦАП на самом деле помогает музыке звучать лучше.

Время работы от батареи достаточно хорошее — около восьми часов — может быть, больше — воспроизведения на одной зарядке. Есть опция быстрой зарядки, при которой подключение всего на 10 минут может дать вам около трех часов. Они также довольно громкие по умолчанию, так что вам не придется сильно увеличивать громкость, что в конечном итоге экономит часть батареи.

Эти наушники заставят Google заговорить

Не имеет значения, как вы хотите, чтобы ваш Ассистент вступал в разговор, будь то беспроводные наушники , проводные наушники или наушники с шумоподавлением . Не все из них, даже некоторые из этого списка, обязательно поддерживают функцию «Ассистент без рук», когда вам не нужно нажимать кнопку, потому что просто сказать «Окей, Google» недостаточно.

Те, кто поддерживает Google Assistant с помощью кнопки или жеста, обычно используют универсальный стандарт «активировать моего цифрового помощника». Это имеет больше смысла в большинстве сценариев, особенно в общественных местах, где говорить вслух может быть неуместно или неудобно.

Но если вам нравится идея иметь и то, и другое, то Google Pixel Buds Pro отлично вам подойдет. Это универсальный набор наушников, которые охватывают многие из правильных баз, начиная с комфорта, доступа и удобства использования. Они также хорошо звучат и продолжают улучшаться с будущими обновлениями прошивки.