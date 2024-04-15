ТОП-6 Лучшие нагрудные видеорегистраторы в 2024 году

Лучший нагрудный видеорегистратор позволит защитить себя, собрать видеодоказательства, получить уникальные кадры и многое другое на работе, отдыхе или при создании контента.

Нагрудный видеорегистратор может помочь вам оставаться в безопасности, собирая видео во время работы. Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности испытывают наибольшую потребность в них, но они также пригодятся любому, кому нужны доказательства потенциального страхового возмещения или судебного разбирательства. Кроме того, создатели контента могут использовать их для сбора закулисных кадров или транслировать съемку подписчикам максимально захватывающим и личным способом!

15.04.2024 Обновление В рейтинг нагрудных видеорегистраторов добавлена новая модель

В отличии от лучших экшн камер или лучших видеокамер, нагрудный видеорегистратор имеет меньшие размеры, прост в управлении и стоит дешевле.

Для большинства людей лучший нагрудный видеорегистратор будет компактным, малозаметным, он должен легко крепится к одежде и иметь объектив с широким углом обзора. Также это устройство должно быть прочное и, в идеале, можно носить в любую погоду и при любых условиях.

Другими полезными функциями будут длительное время автономной работы, приличное разрешение камеры и большой (и, возможно, расширяемый) объем памяти для хранения данных, так чтобы у вас не кончилась энергия или память в решающий момент. Кроме того, если вы работаете в ночное время, вам понадобятся функции ночного видения, такие как захват инфракрасного излучения.

Более дорогие варианты нагрудных видеорегистраторов обычно включают Wi-Fi и возможность легкой передачи изображений по беспроводной сети на смартфон или через съемную карту microSD и/или подключение к ПК через USB. Некоторые даже имеют встроенный экран для создания и просмотра изображений.

Однако большинству пользователей просто нужна носимая камера, которую они могут прикрепить к своей одежде, а затем забыть о ней. Таким образом, мы включили пару кандидатов в эту категорию, в том числе замечательный маленький Insta360 Go 2 и магнитный Action 2 от DJI.

1 RIXET RX8 Лучший нагрудный видеорегистратор в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: 36 МП

Разрешение видео: 2688х1512 2К Full HD

Поле зрения: 140°

Экран: 2 дюйма

Память: 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Wi-Fi: Нет

Инфракрасный: Да, эффективен до 10 м

Время работы: 10 часов (14 часов в режиме ожидания)

Размеры: 80×58×33 мм.

Вес: 136 г Плюсы Время работы

Возможно подключение GPS/Глонасс

Качественная съёмка

Влагостойкость Минусы Нет Wi-Fi

Персональный видеорегистратор RX8 предназначен для таких категорий профессионалов, как сотрудники правоохранительных органов, службы безопасности, а также работников курьерских и многих других служб. Это компактное устройство можно легко закрепить на одежде и применять для контроля качества предоставляемых услуг. Кроме того, оно помогает создать доказательную базу в спорных ситуациях и действует как психологический барьер для злоумышленников.

RX8 записывает видео в разрешении 2688х1512 пикселей, что удивительно высоко для своего ценового сегмента. Ночное видение, активация по датчику движения, до 10 часов автономной работы, класс защиты IP68 для съёмки при любых погодных условиях — все это делает его идеальным решением для профессионалов. Он удобный и весит всего 136 грамм, а также у него есть возможность дополнительно подключить модуль GPS/Глонасс для отслеживания перемещений сотрудников. Встроенный LED-фонарь, широкоформатный объектив с углом обзора 140 градусов для максимального покрытия пространства, функция ночного видения с ИК-подсветкой на 10 метров с возможностью различать черты лица, а также разные варианты крепления делают его универсальным инструментом.

С аккумулятором на 3200 мАч, RX8 обладает рекордным временем работы — до 10 часов без подзарядки или до 14 часов в режиме ожидания, что соответствует полноценной рабочей смене. Встроенный накопитель на 32 Гб позволяет сохранять до 18 часов видеозаписей, но можно также выбрать модель с памятью 64, 128 или 256 Гб.

Подробнее — видеообзор RIXET RX8

2 Boblov C18 1296P Лучший компактный нагрудный видеорегистратор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: 32 МП

Разрешение видео: 1296P

Поле зрения: не указано

Экран: 0,66 дюймов

Память: 32 ГБ или 64 ГБ

Wi-Fi: Да

Инфракрасный: Нет

Время работы: 3-4 часа видео (с выключенным Wi-Fi)

Размеры: 16,6 х 13 х 4 см

Вес: 186 г Плюсы Маленький и легкий

Управление одной кнопкой

Интеграция со смартфоном через Wi-Fi Минусы Только информационный OLED-экран

Эта тонкая, сверхлегкая нагрудная камера со встроенной задней клипсой позволяет носить ее как велосипедистам, так и сотрудникам служб безопасности, офисным работникам, желающим записывать деловые встречи, службам экстренной помощи и многим другим.

Существует выбор разрешения видео с максимальным разрешением 1728×1296 пикселей (1296p) с функцией циклической записи, которая срабатывает, когда хранилище данных исчерпано. Модель можно найти в продаже с 32 ГБ или 64 ГБ памяти.

Камера имеет только информационный OLED-экран, поэтому вы не можете просматривать отснятый материал на самом устройстве. Тем не менее, он может подключаться к вашему смартфону через Wi-Fi, что необычно для этой цены. Полного заряда хватает на четыре часа видео.

3 Ordro EP8 4K Лучший наголовный видеорегистратор 4K

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: 13 МП

Разрешение видео: 4K при 60 кадрах в секунду

Поле зрения: 130°

Экран: Да

Память: microSD

Wi-Fi: Да

Инфракрасный: Нет

Время работы: около 170 минут записи

Размеры: 98x28x29 мм + рукоятка

Вес: 85 г Плюсы 2-осевая стабилизация

Запись 4K

Улучшенный угол обзора Минусы Дорого

Можно носить только на голове

Нет ИК ночного режима

Ordro EP8 и его старший брат EP6 не совсем нагрудный видеорегистратор. Они предлагают если не уникальную перспективу, то очень редкое средство ее захвата, которое должно понравиться некоторым пользователям. Нательные камеры часто крепятся к нагрудному карману одежды, в то время как экшн-камера с ремешком на голове может отвлекать. Вместо этого эту камеру можно носить точно на уровне глаз благодаря оголовью. Она не невидима, но для некоторых видеоблогеров будет идеальной для съемки от первого лица — например, для видео о езде на велосипеде — и крепление на голову можно носить поверх очков.

EP8 (и EP7, который он заменяет) имеют 2-осевой подвес, который служит для захвата достаточно стабильных изображений. Приложение позволяет выровнять свой снимок вживую, или вы можете просто снимать «вслепую» с помощью боковых кнопок.

Видео 4K немного агрессивно заточено программным обеспечением, но приятно и четко для редактирования (или обмена одним щелчком из приложения). К сожалению, нет ночного режима, хотя есть защита IPX5 для любителей актисных приключений. В более дешевой EP6 отсутствует подвес с электроприводом, но она может быть полезной альтернативой, если вам немного не хватает денег.

4 Insta360 GO 2 Лучшая крошечная экшн камера и нагрудный видеорегистратор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: 9 МП

Разрешение видео: 1440p

Поле зрения: не указано (эквивалентно фокусному расстоянию 11,24 мм)

Экран: информационный экран в чехле для зарядки

Память: внутренняя, 32 ГБ

Wi-Fi: Да

Инфракрасный: Нет

Время работы: 15-30 минут

Размеры: 52,9×23,6×20,7 мм

Вес: 26,5 г Плюсы Крошечный размер

Высокое разрешение для своего размера

Зарядный кейс и крепления в комплекте Минусы Короткое время работы

Insta360 Go 2 не является специальным защитным устройством для правоохранительных органов. На самом деле все совсем наоборот. Это симпатичная и крошечная носимая камера, которую можно прикрепить к одежде, к магнитному кулону на шее, поставить на стол в собственном держателе, прикрепить к приборной панели автомобиля или окну… и многое другое.

Легкая Insta360 Go 2, способная снимать уникальные иммерсивные шорты от первого лица, а также заслуживающая внимания как минималистская установка для видеоблогеров, обладает некоторыми удивительно большими функциями для такой маленькой камеры. Превосходная стабилизация изображения, «фиксация горизонта» и многофункциональный батарейный отсек делают эту универсальную камеру с клипсой больше, чем просто видеорегистратором.

Это нагрудная камера? Не в смысле профессиональной безопасности. Но для остальных это маленькая, умная и очень веселая экшн камера.

5 DJI Action 2 Экшн-камера, которую можно носить на футболке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: 12 МП

Разрешение видео: 4К

Поле зрения: 155°

Экран: 1,76-дюймовый OLED-экран (x2)

Память: 32 ГБ встроенной памяти (+ съемный слот microSD)

Wi-Fi: Да

Инфракрасный: Нет

Время работы: 70 минут (только камера)

Размеры: 39 х 39 х 22,3 мм

Вес: 56 г Плюсы 12-мегапиксельная камера

Многоцелевое использование Минусы Батареи не хватит на весь день

DJI Action 2 не сконструирована как нагрудный видеорегистратор, но благодаря своей компактной конструкции и магнитному креплению она может служить один к одному в определенном сценарии.

Если вам нужно снимать видео в течение ограниченного периода времени и вы не хотите носить больше одежды, чем футболку или майку, то модуль камеры Action 2 можно закрепить на месте с помощью магнитной ручки на ремешке под тканью. Это гораздо более незаметно, чем нательный ремень или крепление для головы, но при этом позволяет снимать качественные кадры от первого лица.

Вы даже можете просмотреть результат записи на великолепном встроенном экране или воспроизвести на своем телефоне благодаря Wi-Fi-соединению. Набор креплений камеры также делает ее отличным выбором для велосипедистов (может быть предпочтительнее классическое крепление на шлем).

6 Нагрудный ремень для телефона Простая альтернатива нагрудному видеорегистратору

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение фотографий: зависит от используемого телефона

Разрешение видео: зависит от используемого телефона

Поле зрения: зависит от используемого телефона Плюсы Недорогая альтернатива нагрудной камере

Портретная/горизонтальная регулировка

Универсальность Минусы Настройка требует использования инструмента

Очень заметно при ношении

Ограничено батареей телефона

По общему признанию, здесь нечего сказать о характеристиках нагрудного видеорегистратора — они будут принадлежать вашему телефону, но нагрудное крепление — это альтернатива нательной камеры, по крайней мере, в ситуациях, когда требуется отснять материал для видеоблога или стрима — перевешивает потребность в времени автономной работы.

Настройка требует немного терпения — в комплект, как правило, входит мини-гаечный ключ, хотя разъемы будут знакомы пользователям GoPro. Преимущество хорошего ремешка, перед некоторыми другими, заключается в возможности использовать телефон как в портретной, так и в альбомной ориентации, а также в возможности наклона камеры вниз, чтобы смотреть на то, что делают ваши руки, а не вперед.

Как выбрать нагрудный видеорегистратор

Угол обзора или поле зрения важны, потому что, если камера имеет относительно узкое поле зрения, важные события по бокам кадра могут быть упущены. Поле зрения человека составляет около 114˚, не считая периферийного зрения, но большинство нательных камер не поворачиваются вместе с головой, поэтому более широкое поле зрения обычно лучше.

Приложение. То, как вы носите камеру, имеет решающее значение, поэтому подумайте о том, что вы носите (униформа?), когда будете носить камеру и куда ее можно прикрепить.

Срок службы батареи , или время работы, имеет важное значение. Также стоит помнить, что такие функции, как ночные режимы с ИК-подсветкой, могут потреблять энергию немного быстрее, поэтому лучше не резать слишком мелко.

Потоковая передача. Также можно использовать нагрудный видеорегистратор со встроенной потоковой передачей, но эти устройства предназначены для крупных корпоративных установок, а не для среднего пользователя.

Хранение. Выбор между съемными картами памяти – полезно для быстрого копирования на компьютер – или простая встроенная память для циклической записи будет зависеть от ваших потребностей, хотя возможна циклическая запись и на съемные карты. В любом случае, если произошло важное событие, необходимо обязательно передать и скопировать его перед повторным использованием камеры на случай потери данных.