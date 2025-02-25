Лучшие веб-камеры для конференций в 2025 году

Смотрите всю встречу в высоком разрешении с помощью лучшей веб-камеры для конференций и конференц-залов, доступной на сегодняшний день

Лучшая веб-камера для конференц-зала делает больше и больше, чтобы помочь всему залу участвовать в онлайн-встрече. Используя широкоугольные или 360º объективы с интеллектуальными камерами и микрофонами, эти умные устройства позволяют подключать весь стол людей. Они не только обеспечивают широкий обзор, но и часто позволяют сосредоточиться на разных людях и выбирать определенные голоса.

25.02.2025 Обновление Добавлена новейшие модели веб-камер

Мы применили наш опыт в тестировании и обзоре веб-камер, чтобы составить список лучших моделей для использования на конференциях. Мы искали такие функции, как автоматическое распознавание лиц и микрофоны конференц-класса, а также динамики с шумоподавлением.

Некоторые камеры могут использовать цифровое масштабирование и коррекцию перспективы для улучшения отснятого материала, в то время как высококлассные PTZ-камеры могут отслеживать объекты с помощью оптической технологии, которая, как правило, обеспечивает превосходную резкость по сравнению с другими моделями. В некоторых больших помещениях для достижения наилучшего эффекта потребуется несколько динамиков.

1 Meeting Owl Pro Лучшая веб-камера для конференц-залов в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080P

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 8 микрофонов + тройной динамик

Панорамирование/наклон/увеличение: автоматический, цифровой

Поле зрения: 360 градусов

Размер: 273 х 111 х 111 мм

Вес: 1,2 кг Плюсы Дизайн

Умный зум

Интеллектуальное отслеживание выступающих Минусы Требуется подписка

Дорого

Meeting Owl — лучшая веб-камера для конференц-залов на рынке сегодня, и вам не обязательно верить нам на слово. Эта веб-камера получила несколько наград за свой блестящий дизайн, дополненный камерой на 360˚ и оснащенный программным обеспечением для определения говорящих членов команды и предоставления им центрального места.

Вдоль верхней части (если это не отключено в опциях) находится тонкая полоска, показывающая перспективно-скорректированную полосу всего вида комнаты. Оба изображения значительно более приятны, чем те, что получены с более короткой камеры, благодаря высоте корпуса устройства в 11 дюймов. А звук умело обрабатывается восемью всенаправленными микрофонами, которые также помогают определить местонахождение объекта и могут похвастаться хорошим диапазоном захвата в 18 футов (5,5 м).

Meeting Owl 3 — это последняя версия, заменившая впечатляющий Owl Pro и добавившая возможность подключения USB-C и новую опцию гнезда для дополнительного микрофона. Блокировка камеры управляется через приложение телефона, и если вы хотите поделиться темами для обсуждения, дополнительный аксессуар Whiteboard Owl добавляет вид доски с исправленными искажениями. Вид даже не блокируется, когда на доске что-то пишут; программное обеспечение применяет частичную прозрачность и даже предлагает пошаговое воспроизведение. С другой стороны, Whiteboard Owl требует годовой подписки на программное обеспечение.

2 Obsbot Tiny 2 Лучше всего подходит для индивидуальных презентаций

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: Микрофон с шумоподавлением

Панорамирование/наклон/увеличение: 300˚ / 180˚ / 4x (цифровой)

Поле зрения: 86˚

Размер: 89 x 58 x 58 мм

Вес: 147 г. Плюсы Крепится к верхней части ноутбука

Высококачественный датчик изображения

Микрофоны с шумоподавлением

Отслеживание с помощью ИИ, масштабирование жестами и голосовое управление Минусы Рассчитана на одного пользователя

Только цифровой зум

Система Obsbot разработана не столько для конференц-залов, сколько для того, чтобы служить видеоблогерам персональным ИИ-оператором, но если вы относитесь к тем людям, которые, скорее всего, будут работать в одиночку, но при этом выступают на встречах и вам нужно перемещаться (возможно, у вас есть доска или вы проводите обучающий курс по кулинарии), то Obsbot Tiny 2 (улучшенная версия Tiny 4K) станет для вас выдающимся выбором.

Он небольшой и портативный, и поставляется с удобным зажимом для ноутбука – хотя его также можно поставить на штатив. В отличие от более дешевого Tiny Lite, он также поставляется с отличным жестким чехлом для транспортировки.

Он подключается через кабель USB-C, который также обеспечивает все необходимое питание, что делает его очень аккуратным решением, и обеспечивает видеопоток H.264. Он может работать из коробки — он будет хорошо выглядеть, но не слишком нагружать современный ноутбук — но для управления камерой и настройки параметров требуется установить до 770 МБ программного обеспечения, а также можно выбрать пульт дистанционного управления. Obsbot может стать частью мини-вещательной студии с операторами ИИ-камер, если вы хотите!

Это также очень приятно и физически удовлетворяюще, что объектив можно схватить и направить прямо вниз для приватности. В общем, это отличный выбор для проведения презентации для других участников конференции через Zoom, Skype, Teams и т. п., с возможностями для создателей и стримеров всех видов.

Он работает с собственным программным обеспечением, но вы можете извлечь из него максимум пользы с помощью превосходных программных инструментов Obsbot для Mac или Windows.

3 Jabra Panacast 20 Лучшая веб-камера 4K для конференц-залов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: Windows 10+; macOS 10.15+

Размер: 78 x 43 x 25 мм

Вес: 136 г

Поле зрения: 90 градусов Плюсы Премиальное качество сборки

Автоматическое масштабирование

Массив из трех микрофонов Минусы Излишне для личного пользования

Хотите полный обзор помещения, например, когда вы транслируете физическую встречу за столом для переговоров? Тогда мы рекомендуем Jabra Panacast 20.

Масштабирование и панорамирование на основе искусственного интеллекта означает, что он автоматически включает всех участников вызова, без необходимости перемещения физической камеры и отвлечения вас. Кроме того, хотя большинство служб видеоконференций пока не поддерживают 4K, высокое разрешение, предлагаемое здесь, означает, что камера может приближать кого-то (без потерь до 6x) и при этом создавать изображение Full HD.

Камера также использует ИИ для умной регулировки освещения в тусклых и темных помещениях. Тройной микрофонный массив означает, что вы также получите впечатляющее качество звука. И в целом эта веб-камера 4K обеспечивает одно из лучших качеств видеозвонков, которые мы когда-либо видели. Хотя это дорогая покупка, качество сборки превосходное, и вы также получаете подключение USB-C.

4 eMeet Meeting Capsule Лучшая универсальная камера

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080P

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 2 микрофона

Панорамирование/наклон/увеличение: цифровой (4x)

Поле зрения: 90 градусов

Размер: 304 x 75 x 75 мм

Вес: 766 г Плюсы Отличный динамик и микрофон

Переключаемое направление камеры

Пульт дистанционного управления обеспечивает хорошую функциональность

Понравится поклонникам «Властелина колец» Минусы Требуется питание от сети, поэтому имеет два кабеля

Разрешение до 1080P

Индикаторные лампочки сбивают с толку

Способность eMeeting Capsule физически изменять себя означает, что она может вместить двойную функциональность, помогая ей оправдать свою цену. Физический пульт дистанционного управления означает, что ею легко управлять без установки необычного программного обеспечения, в то время как встроенное активное отслеживание лиц хорошо справляется с обменом видео нескольких участников. Нам бы больше понравилось, если бы она могла работать от USB, а не от сети, но это, тем не менее, впечатляющий претендент.

Качество звука неоспоримо и комфортно превосходит стандартные впечатления от динамиков ноутбука и микрофонов во время импровизированных конференций. Приятно знать, что можно добавить дополнительный микрофон, но мы не думаем, что это часто требуется.

Видео также хорошо представлено (нам понравились белые края и закругленные углы в режимах конференции), хотя, надо сказать, мы бы предпочли больше деталей на лицах в режиме 360˚. К сожалению, физика, похоже, не дружит, когда камера направлена ​​вверх, хотя программное обеспечение справляется достойно, и ИИ удерживает нужных людей в кадре с задержкой всего в секунду или около того.

5 Logitech ConferenceCam Connect Лучшая беспроводная веб-камера для конференц-залов

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080P

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 2 микрофона

Панорамирование/наклон/увеличение: цифровое (4x)

Поле зрения: 90 градусов

Размер: 304 х 75 х 75 мм

Вес: 766 г Плюсы Делает любую комнату для совещаний гибкой

Великолепный дизайн со встроенным пультом

Объектив автофокусировки Минусы Не хватает отслеживание лица

Благодаря встроенной перезаряжаемой батарее и Bluetooth-подключению беспроводное подключение Logitech Connect имеет смысл во многих средах, где установка камеры нецелесообразна. Например, во многих офисах переговорных комнат больше, чем камер для конференций. Или вы можете захотеть взять одну камеру для проведения совещания на объекте и поделиться ею в прямом эфире с главным офисом.

Все, кроме самых интенсивных встреч, должны справиться с 3 часами видео или 15 часами аудио, которые обеспечит аккумулятор. (Но не волнуйтесь, Logitech все равно предоставляет штекеры). Пульт дистанционного управления, когда он не служит в качестве магнитной крышки объектива, обеспечивает панорамирование, наклон и масштабирование, хотя функции автоматического слежения отсутствуют. А другие расширенные функции включают NFC и возможность подружиться с Chromebook , а также с Mac и ПК.

В целом, это элегантное устройство, которое не разочарует в помещениях с количеством людей до шести.

6 Logitech Rally Лучше всего подходит для больших конференц-залов

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4К

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 2 микрофона

Панорамирование/наклон/увеличение: автоматический, цифровой (4x)

Поле зрения: панорамирование ± 90 градусов / наклон +50 градусов / -90 градусов

Размер: 182,5 х 152 х 152 мм

Вес: 766 г Плюсы Датчик 4K

Простая настройка

Остается в режиме конфиденциальности с опущенной линзой Минусы Дорого

Камера Rally — это камера Pan/Tilt/Zoom (PTZ), которая использует технологию Logitech RightSense для автоматического кадрирования каждого участника. По их словам, это предпочтительнее быстрого перехода от одного говорящего участника к другому и позволяет вам видеть невербальные сигналы. Веб-камера может похвастаться высококачественной технологией управления при слабом освещении и тоном, которая отдает приоритет лицам; не так уж и плохо, когда вы находитесь под офисным освещением.

Камера продается отдельно или в составе системы Logitech Rally Plus, которая включает в себя дисплейный концентратор с парой стереодинамиков и меньший настольный концентратор, к которому можно подключить микрофоны.

Их можно соединить последовательно, чтобы разместить 46 участников, балансируя звук, так что даже тихие голоса будут слышны на конференции. Чтобы упростить настройку, кабели и устройства поставляются с наклейками, хотя вы можете использовать гораздо более длинный кабель Cat6A для подключения концентраторов, если захотите.

7 Kandao Meeting Ultra Лучшая система «все в одном»

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4К

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 8 микрофонов + динамик

Пан/наклон/зум: авто с ИИ

Поле зрения: 360 градусов

Размер: 266 x 156 x 327 мм

Вес: 4,2 кг Плюсы Система с двойным сенсорным экраном

Широкие возможности подключения

Все-в-одном Минусы Легко потерять крышку объектива

Ценник

Это устройство «все в одном» служит заменой традиционной конфигурации конференц-зала, включающей устройство, камеру и экран. Вместо того, чтобы все смотрели на экран на одном конце стола для совещаний и игнорировали друг друга, два наклонных монитора по обе стороны от главного докладчика сохраняют центральное положение.

Камера 360˚ высовывается сверху и, как и в других устройствах Kandao, встроенный ИИ выбирает говорящего для львиной доли видеопотока. Есть небольшая задержка, но она хорошо справляется со своей задачей. Экраны также служат для управления устройством с помощью Android 12, через который легко устанавливаются последние версии последних приложений для конференций для всех основных платформ.

Также имеется достаточно портов для подключения дисплеев, видеовхода, Ethernet или Wi-Fi, клавиатуры и мыши, при этом все остается достаточно портативным (если вы не используете замок Kensington). За исключением немного более тусклых дисплеев, чем мне бы хотелось, эта система полностью впечатлила меня в моем полном обзоре . Она не для всех, но если вам нужна полупортативная установка конференц-зала — возможно, для временного размещения удаленной команды — это впечатляет и может быть настроено без технической поддержки (особенно если вы раньше использовали Android).

8 Kandao Meeting Pro Лучший встроенный Android

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080p

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Аудио: 8 микрофонов + динамик

Пан/наклон/зум: авто, цифровой

Поле зрения: 360 градусов

Размер: 285 x 75 x 75 мм

Вес: 750 г Плюсы Подключается к монитору как единая система

Запись на Micro SD

Wi-Fi

Награда CES Innovation Award за портативный дизайн Минусы Крышку объектива легко потерять

Эта камера для совещаний имеет встроенную операционную систему на базе Android, что может быть очень полезно для упрощения процесса проведения совещаний.

Хотя само устройство создано для установки в центре стола в конференц-зале среднего размера (звуковой захват до 18 футов/5,5 м), что действительно удобно, так это то, что его можно подключить через HDMI напрямую к настенному дисплею. Используя пульт дистанционного управления, вы можете использовать экран меню дисплея, чтобы выбрать предпочитаемое приложение для конференций. Если это работает на Android, это работает и здесь.

Вы можете обновлять свои приложения через Wi-Fi 802.11ac или Ethernet и даже подключать периферийные устройства через USB. Meeting Pro будет работать как динамик и микрофон, а также иметь эхо- и шумоподавление, чтобы ваш звонок был чистым.

Возможно, ваши коллеги посчитают, что знание о наличии 64 Гб встроенной памяти для записи немного тревожным, но кнопку «стоп» легко найти. Восемь микрофонов устройства помогают ему хорошо идентифицировать активного говорящего для видеовыходов 1080p. Камера обрабатывает входные данные 8K с обеих камер, что помогает людям выглядеть наилучшим образом, с меньшей коррекцией искажений, чем у многих других веб-камер для конференц-залов.

Часто задаваемые вопросы

Что такое веб-камера для конференций?

Веб-камера для конференций — это специализированный тип веб-камеры, предназначенный для онлайн-встреч и видеоконференций. Это означает, что в отличие от типичной веб-камеры для ноутбука, она отдает приоритет функциям, которые делают групповое общение четким и бесперебойным, особенно в больших помещениях, таких как конференц-залы. К ним могут относиться широкое поле зрения, моторизованные возможности панорамирования, наклона и масштабирования, а также встроенные микрофонные массивы.

Что делает веб-камеру для конференций хорошей?

Хорошая веб-камера для конференций должна быть совместима с популярными платформами видеоконференций, иметь высокое разрешение видео (в идеале 1080p или выше), широкий угол обзора (в идеале (70–90 градусов), высокую производительность при слабом освещении и передовую технологию микрофона для четкого звука.

Требуется ли для веб-камеры конференции разрешение 1080p или 4K?

Нет простого технического ответа на вопрос, какое разрешение вам нужно в веб-камере, поскольку стандарты постоянно меняются и совершенствуются. Сейчас мы бы сказали, что 720p приемлемо для большинства онлайн-встреч, но 1080p становится стандартом. 4K идеально подходит для презентаций или высокодетализированных работ, конечно, но требует большей пропускной способности и вычислительной мощности. Так что это может быть пустой тратой денег, если вы не можете воспользоваться преимуществами более высокого разрешения.

Как выбрать лучшую веб-камеру для конференц-зала

Разрешение камеры против разрешения видео

Когда вы выбираете лучшую веб-камеру для конференц-зала, многие из них, похоже, снимают с относительно высоким разрешением. Это происходит потому, что у них есть несколько камер или необычные объективы с большими датчиками изображения, но изображение обрезается, чтобы соответствовать стандартной форме видео. Поэтому лучше всего подумать о выходном разрешении: что люди фактически увидят.

Больше микрофонов — хорошо

Сравнивая звук с нескольких микрофонов, системы могут получить более чистый звук от людей в разных местах комнаты. Даже устройства «все в одном» могут использовать массив внутренних микрофонов для определения того, куда направить свою камеру. Обратите внимание, что некоторые веб-камеры для конференций предполагают, что вы используете отдельный микрофон и динамик.

Поле зрения

В зависимости от типа планируемой встречи вам нужно решить, насколько широкое поле зрения должна иметь ваша камера. Что-то с перспективой в 180 градусов, например Panacast (номер 3 в нашем списке), похоже на размещение ноутбука на конце стола. Однако устройство с обзором в 360 градусов, например Meeting Owl или Coolpo AI, может находиться в центре толпы и позволить удаленному гостю почувствовать себя частью действия.

Вес не имеет значения

Вероятно, вам не стоит искать самое легкое устройство, которое вы сможете найти. Потому что на самом деле, если вы собираетесь положить что-то в середину стола для конференций, небольшой вес может быть весьма полезен, особенно в качестве противовеса линзе, которая обычно находится наверху. Плюс, если у вас есть коллеги, которые в гневе или праздновании могут разбить стол, то несколько дополнительных унций определенно помогут!

Высота имеет значение

Стоит подумать, где будет располагаться камера устройства по сравнению с линией глаз участника. Чем ниже камера, тем менее лестно это может выглядеть, хотя в конечном итоге вы всегда можете положить устройство на несколько книг.