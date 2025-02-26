Лучшие веб-камеры 4K в 2025 году

Идеально подходят для видеозвонков один на один, конференций и потоковой передачи. Это лучшие веб-камеры 4K, которые продаются сегодня.

Лучшие веб-камеры 4K больше не стоят очень дорого. Но что лучше всего выбрать за ваши деньги? Здесь мы раскрываем лучшие веб-камеры , которые предлагают качество 4K, выделяя их основные функции и возможности, а также объясняя, какая из них, скорее всего, подойдет вам лучше всего.

27.02.2025 Обновление В рейтинг лучших веб-камер 4K добавлены новинки

Мы протестировали все веб-камеры в этом руководстве, выбирая те, которые предлагают наилучшее качество видео, производительность звука и дополнительные функции. Некоторые модели оснащены моторизованными поворотно-наклонными шарнирными головками, которые могут следовать за вами, если вы двигаетесь во время видеозвонка, — так что вы остаетесь в центре экрана.

Независимо от того, что вы ищете, один из наших лучших вариантов наверняка удовлетворит ваши потребности в видео, потоковой передаче или конференциях. Однако имейте в виду, что вы будете ограничены используемым сервисом. Многие сервисы видеозвонков пока не поддерживают 4K, включая Zoom. Однако это лишь вопрос времени, поскольку такие сервисы, как Lifesize, уже поддерживают 4K.

1 Logitech MX Brio Лучшая веб-камера 4K в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K Ultra HD

Поле зрения: 65, 78 или 90 градусов

Микрофон: 2x направленных микрофона

Крышка объектива: Да, встроенная

Питание: USB-C

Размер: 44 x 98 x 36 мм

Вес: 176 г. Плюсы Фантастические кадры в формате 4K

Высококачественный внешний вид и ощущения

Широкий объектив с углом обзора 90 градусов (для тех, кому это необходимо) Минусы Дорогая и громоздкая

Излишество для обычных пользователей

Проще говоря, Logitech MX Bio — лучшая веб-камера 4K, которую я когда-либо использовал. Она выглядит и ощущается фантастически, от металлического корпуса до регулируемой подставки монитора и вращающейся крышки объектива. Она также снимает превосходное видео 4K с HDR, что означает, что она отлично справляется с условиями низкой освещенности. Дополнительным бонусом является то, что MX Brio поставляется с бесплатным программным обеспечением Logi Options+ от Logitech для настройки широкого спектра параметров видео.

Мне также нравится, что 90-градусный объектив достаточно широк, чтобы охватить всю комнату, если вам это нужно, или вы можете обрезать снимок до 78 и даже 65 градусов для более плотного кадра.

Двойные микрофоны означают, что звук также первоклассный, а питание через USB-C позволяет легко подключаться к современным ноутбукам и компьютерам. Это не дешевая веб-камера, и она не особенно компактна, но для тех, кто хочет абсолютно лучшего, это то, что нужно.

Однако у нее нет моторизованной поворотно-наклонной головки. Так что если вам нужна веб-камера с моторизованной поворотно-наклонной головкой, чтобы следить за каждым вашим движением, то продолжайте читать это руководство по покупке и обратите внимание на Obsbot Tiny 2 и Insta360 Link .

2 Dell UltraSharp HDR 4K Лучшая веб-камера 4K для качества изображения

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Качество изображения: 4K Ultra HD при 24 или 30 кадрах в секунду

Поле зрения: 65/78/90 градусов

Микрофон: Нет

Крышка объектива: Да, магнитная

Размер: 42 x 90 мм

Вес: 112 г Плюсы Превосходное качество изображения

Отличный дизайн

Автоматическое кадрирование на базе искусственного интеллекта Минусы Нет микрофона

Меньше функций на Mac

Цена

Ищете максимальное качество изображения? Я думаю, что Dell UltraSharp HDR 4K Webcam трудно превзойти. Оснащенная большим 4K Sony Starvis CMOS-датчиком, она способна поглощать больше света, чем средняя веб-камера, что обеспечивает более высокое качество изображения. И, как и мой выбор номер один выше, она имеет возможности HDR, что обеспечивает сбалансированное изображение даже в сложных условиях освещения, чему способствует внутреннее программное обеспечение.

Когда я впервые делал обзор этой веб-камеры, я был глубоко впечатлен. «Благодаря большому сенсору и высокому разрешению качество видео просто великолепное. Она выдает картинку, которая является одной из лучших среди всех веб-камер, которые мы когда-либо использовали, и при просмотре с другого конца видеозвонка не сильно отстает от DSLR, подключенного к ПК».

Также есть функция автоматического кадрирования на базе искусственного интеллекта, которая автоматически удерживает вас в центре экрана. Как и Logitech MX Brio, Dell дает пользователям выбор поля зрения в 65, 78 или 90 градусов. Веб-камера Dell UltraSharp HDR 4K также позволяет вам углубиться в настройки, чтобы повозиться с яркостью, резкостью, контрастностью, насыщенностью и многим другим. Здесь вы также можете управлять цифровым зумом или вносить коррективы в автофокус.

Основная причина, по которой это не мой номер один, — отсутствие встроенного микрофона. Dell явно думает, что любой, кто тратит такие деньги на 4K-веб-камеру, вероятно, захочет выбрать внешнюю для лучшего звука; если это про вас, то ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучшего микрофона для видеоблогов .

3 Obsbot Tiny 2 Лучшая веб-камера 4K с автоматическим отслеживанием

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Качество изображения: 4K при 30 кадрах в секунду

Поле зрения: 85,5 градусов

Микрофон: 2 всенаправленных микрофона с шумоподавлением

Крышка объектива: Нет

Размер: 47 x 44 x 62 мм

Вес: 143,3 г.: Плюсы ИИ-отслеживание

Хороша даже с приглушенным светом

Разнообразие вариантов управления Минусы Не дешевый вариант

Больше стандартной веб-камеры

Obsbot зарекомендовал себя как эксперт в области интеллектуального отслеживания — веб-камеры, которые следуют за говорящим человеком по комнате. Tiny 2 — это продукт третьего поколения, и пока что лучший, с большим 1/1,5-дюймовым датчиком изображения с двумя ISO, способным к мгновенной фокусировке, а также со всеми хорошо зарекомендовавшими себя трюками ИИ. Ключевым преимуществом перед стандартной веб-камерой является моторизованная наклонно-поворотная головка и цифровой зум, который может обрезать изображение, чтобы ваше лицо заполнило кадр — даже если вы двигаетесь.

Когда наш рецензент проверил это, на практике это сработало очень хорошо. Изображение было четким, но не агрессивно. Отзывчивость фокусировки была заметно лучше, чем у предыдущей камеры, а отслеживание AI, когда оно было включено, казалось, не испытывало никаких проблем, следуя за ним, сидя прямо перед устройством, до стойки позади.

Благодаря большему датчику, если вы используете исключительно горизонтальный формат видео, он превосходит Insta360 Link . Он также может похвастаться такими функциями, как отслеживание рук, а Obsbot также может продавать специальный пульт дистанционного управления.

Аккуратно организованное, но обширное приложение предлагает множество функций, включая режимы украшения и размытый фон, если вы того пожелаете, хотя для выполнения большинства операций можно использовать динамическое управление жестами.

4 Logitech Brio Stream Лучшая веб-камера 4K по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4K Ultra HD

Поле зрения: 65, 78 или 90 градусов

Микрофон: двойной, всенаправленный

Крышка объектива: Да

Размер: 102 x 27 x 27 мм

Вес: 63 г Плюсы Превосходное изображение HDR

Несколько настроек поля зрения

Совместимо с Windows Hello Минусы Меньше вариантов частоты кадров

Громоздкая крышка объектива

Logitech Brio Stream — одна из лучших веб-камер 4K на рынке сегодня, и для большинства людей, я думаю, она вполне может быть лучшей. Она не только создает великолепные кадры 4K, которые четкие и ясные, но и включение HDR означает, что она создает одни из лучших кадров веб-камер, которые я когда-либо видел.

Балансируя тени и блики, эта камера может справиться со всеми видами сложных ситуаций с освещением. Так что если ваши видеозвонки постоянно прерываются светом из ближайшего окна, эта веб-камера поможет исправить ситуацию.

Brio также покорил меня своей плавной частотой кадров, простотой использования и хорошим качеством звука. Также есть три варианта настройки поля зрения — 90, 78 или 65 градусов — что позволяет экспериментировать с кадрированием, чтобы показать больше или меньше окружающей среды. Добавьте два всенаправленных микрофона для улучшения качества звука, и у вас будет высокопроизводительная, универсальная 4K-веб-камера.

Некоторые другие веб-камеры Logitech имеют больше вариантов частоты кадров (эта не имеет вариантов 90 кадров в секунду при 1080p, которые есть в стандартной Logitech Brio). Но пока это не является решающим фактором, эта действительно мощная 4K-веб-камера подойдет практически любому пользователю.

5 Insta360 Link Лучше всего подходит для вертикального видео

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Качество изображения: 4K при 24/25/30 кадрах в секунду с HDR

Микрофон: Двойной, с шумоподавлением

Крышка объектива: Нет (но камера отворачивается)

Размер: 178 x 108 x 64 мм

Вес: 106 г

Угол обзора: 79,5 градусов Плюсы Отслеживание искусственным интеллектом

Отлично работает при слабом освещении

Микрофоны с шумоподавлением Минусы Дорого

Не всем нужен карданный подвес

Веб -камера Insta360 Link стоит дорого, и она несколько месяцев пользовалась популярностью как опция Rolls Royce в этом руководстве по покупке. Ее конструкция карданного подвеса и технология отслеживания AI означают, что объектив вращается, чтобы следовать за вами, куда бы вы ни пошли, с автоматическим зумом и кадрированием, но это то, с чем Obsbot Tiny 2 может сравниться — и у нее также есть более крупный датчик изображения.

Хотя 1/2-дюймовый датчик изображения Insta360 неплох. Где он действительно остается впереди, так это для стримеров социальных сетей, желающих работать в вертикальном формате, поскольку сама камера может вращаться. Вы можете управлять камерой тремя простыми жестами руки: один для включения отслеживания AI, один для увеличения/уменьшения масштаба и один для включения режима доски.

При использовании я обнаружил, что веб-камера близка к безупречной. Качество видео с большого полудюймового сенсора было превосходным с обеих сторон видеозвонков. То, как она двигалась, чтобы удерживать всех в кадре, работало блестяще, а автофокусировка была быстрой и точной.

Вы получаете два микрофона с шумоподавлением. А программное обеспечение для настольного компьютера позволяет вручную настраивать яркость, экспозицию, положение подвеса и многое другое. Для многих людей эти профессиональные функции будут просто излишними, но если они окажутся полезными для вас, веб-камера Insta360 Link вполне может стоить своей высокой цены.

6 Jabra Panacast 20 Лучшая веб-камера 4K для конференц-залов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Качество изображения: 4K

Поле зрения: 90 градусов

Микрофон: тройной микрофонный массив

Крышка объектива: Да

Размер: 78 x 43 x 25 мм

Вес: 136 г Плюсы Премиальное качество сборки

Автоматическое масштабирование

Массив из трех микрофонов Минусы Бесполезно для личного пользования

Довольно дорого

Хотите иметь полный обзор помещения, например, когда вы транслируете физическую встречу за столом для переговоров? Тогда мы рекомендуем Jabra Panacast 20.

Масштабирование и панорамирование на основе искусственного интеллекта означает, что он автоматически включает всех участников вызова, без необходимости перемещения физической камеры и отвлечения внимания. Кроме того, хотя большинство сервисов видеоконференций пока не поддерживают 4K, высокое разрешение, предлагаемое здесь, означает, что камера может приближать кого-то (без потерь до 6x) и при этом создавать изображение Full HD.

Наш рецензент также отметил, что камера также использует ИИ для умной регулировки освещения в тусклых и темных помещениях. Многие веб-камеры регулируют свою экспозицию для работы в особенно темных или ярких помещениях, но при этом они, как правило, действуют грубо, в то время как в наших тестах Panacast 20 производила видео, которое было хорошо сбалансировано, но не выглядело искусственным.

Тройной микрофонный массив означает, что вы также получаете впечатляющее качество звука. И в целом эта веб-камера 4K обеспечивает одно из лучших качеств видеозвонков, которые мы когда-либо видели. Хотя это дорогая покупка, качество сборки превосходное, и вы также получаете подключение USB-C.

7 Obsbot Meet 4K Лучшая компактная веб-камера 4K

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Качество изображения: 4K

Угол обзора: 86 градусов

Микрофон: Двойной всенаправленный

Крышка объектива: Съемная, откидная

Размер: 56 x 44 x 32 мм

Вес: 72 г отдельно / 133 г с креплением Плюсы Видео 4K для потоковой передачи и записи

Приложение Obsbot Webcam дает большой контроль

Слежение за объектом с помощью искусственного интеллекта

Портативное и гибкое крепление Минусы «Виртуальный фон» борется с неопрятными волосами

Иногда медленно реагирует на изменения настроек

В мире более чем достаточно сомнительного качества веб-камер, встроенных в компьютеры, некоторые из которых очень маленькие, поэтому всегда будет потребность в альтернативах. Obsbot Meet 4K — действительно рациональный и сбалансированный выбор. В отличие от Obsbot Tiny 2, у него нет моторизованной поворотно-наклонной головки, поэтому он не очень подходит тем, кто бродит вокруг во время разговора. Тем не менее, он предлагает качественную камеру, управляемую искусственным интеллектом, и опцию 4K.

Создателям контента будет сложно найти лучшее устройство для потоковой передачи, особенно по этой цене. Настройки позволяют работать с различными типами освещения, включая довольно мрачные комнаты. Наш тест был создан с использованием функции «Запись» OBS — популярной потоковой платформы — и тот факт, что программное обеспечение управления Obsbot не вызывает никаких проблем, не заслуживает внимания.

Микрофон был немного тихим, но большинство приложений позволяют это настраивать, или стримеры, возможно, используют другой. Единственной нашей реальной проблемой была небольшая медлительность некоторых настроек, но это редко бывает проблемой при повседневном использовании. Также жаль, что в комплект не входит хороший чехол, как у его собрата, но он намного дешевле. Тем не менее, без открытых движущихся частей он может безопасно путешествовать, и мы определенно хотели бы, чтобы он был в нашей сумке для снаряжения.

Часто задаваемые вопросы

Что такое веб-камера 4K?

Веб-камера — это видеокамера, которую вы подключаете к компьютеру для захвата и передачи видео. Веб-камера 4K делает это с разрешением 3840 x 2160 пикселей, что обычно называют разрешением 4K. Это означает, что она обеспечивает более четкое и детализированное видео по сравнению с веб-камерами с более низким разрешением. Это делает ее полезным инструментом для видеоконференций, потоковой передачи и создания контента.

Стоит ли приобретать веб-камеру 4K?

Если у вас хорошее интернет-соединение, можно проводить видеозвонки 4K, но у камер 4K есть два других применения. Более высокое разрешение открывает возможность цифровой обрезки объекта без потери деталей (возможно, автоматически, с использованием искусственного интеллекта или ИИ), так что ваше лицо заполняет экран. Другое применение — это прямая трансляция/трансляция на таких платформах, как YouTube, которые уже поддерживают 4K.

Насколько 4K лучше 720P?

Типичная веб-камера на веб-камере снимает видео в формате 720P, что дает изображения размером 1280×720 пикселей (то есть менее одного мегапикселя). Веб-камера 4K снимает видео в формате 3840 x 2160 пикселей (или чуть более 8 мегапикселей). Таким образом, с точки зрения разрешения, веб-камера 4K более чем в 8 раз лучше. Другие разрешения видео, предлагаемые веб-камерами, показаны в следующей таблице:

Имя Размеры в пикселях Другие названия 4К 3840 х 2160 Ультра HD, UHD 2К 2560 х 1440 — 1080P 1920 х 1080 Full HD 720P 1080 x 720 Стандарт HD

Как выбрать веб-камеру 4K

Чтобы выбрать правильную 4K-веб-камеру, нужно учесть несколько ключевых факторов. Во-первых, проверьте частоту кадров, так как более высокая частота кадров способствует более плавному воспроизведению видео. Ищите веб-камеры, которые предлагают не менее 30 кадров в секунду (fps) при разрешении 4K для плавного и реалистичного видео.

Также проверьте, насколько совместима веб-камера с вашей компьютерной системой и приложениями. Это включает проверку типа USB-подключения; поскольку, хотя USB 3.0 предпочтительнее для более быстрой передачи данных, некоторые веб-камеры могут работать с USB 2.0. Кроме того, стоит подумать, нужны ли вам дополнительные функции, такие как автофокусировка, работа при слабом освещении и поле зрения. Автофокусировка гарантирует, что ваше изображение останется четким, даже если вы двигаетесь. Веб-камера с хорошей работой при слабом освещении имеет решающее значение для четкого видео в условиях слабого освещения.